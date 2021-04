FÚNEBRES | 25 de abril del 2021

25/04/2021 - 03:19 Funebres

Ema Josefina Tomatis de Rezola

Germán Ariel Trejo

Manuel Ricardo Saavedra (La Banda)

José Luis Frías

Alicia Guillermina Hoyos

Roger Díaz

Sepelios Participaciones

CASADO DE AUAD, MIRIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Que tu alma descanse en paz y dale el consuelo a tus familiares. Oramos por tu eterno descanso de tu alma y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus primos Doris, Cristina y Patricia Montoto, sobrinos Ramón, Natalia y Romina y demás familiares.

CEJAS, OLGA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció 23/4/21|. Los compañeros de trabajo de su hermana: Prof. Nancy del Valle Cejas, de la Secretaria General de la Unse, Dra. Liliana Bellés de Sanmarco, Manuel Humberto Autalán, Susana Maillard, Javier Dargoltz, Juan Manuel Rodriguez, Daniela Varone y Celeste Reyes, Patamia, acompañand con profundo dolor el fallecimiento de su querida hermana Olga y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CEJAS, OLGA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció 23/4/21|. El rector, Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Olga Ramona Cejas y acompañan en el dolor a su hermana, Prof. Nancy del Valle Cejas, nodocente integrante de la Secretaría General y a sus afectos.

CEJAS, OLGA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció 23/4/21|. La secretaria, Dra. Liliana Belles junto al equipo que integra la Secretaría General de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. Olga Ramona Cejas y acompañan en el dolor a su hermana, Prof. Nancy del Valle Cejas, integrante de dicha Secretaría y a sus afectos.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Teresita Beltrán de Leoni sus hijos Matesi, Carlos, Raúl, Gabriela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

ESPECHE TRUCCO, LUIS JUAN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 23/4/21|. María Angélica Bravo Zamora de Espeche, sus hijos Raúl, Gustavo, José y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Su esposa Alicia Bravo, sus hijos Luis, José, Pablo, nietos Agustina Nicolás, Santino, Matías, Luca, Alejandro, Luciana y Lucio, hna. Ana, hnos pol. Gabriela, Karina, Romina, sus restos fueron inhumados ayer en el Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. "Papi te voy a extrañar y me vas a hacer falta por siempre. Vas a estar en mi mente y en mi corazón toda mi vida. Gracias por todo lo que hiciste por mi". Su hijo Luis participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. "Porque fuiste un ejemplo de fortaleza, empuje y honestidad. Recordaremos tu amor y los momentos que compartimos en familia. Fuiste una gran persona y te vamos a extrañar". Su hija política Gaby, Elda, Luciana, Luca, Ale y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. "Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacio y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir". Su sobrina Marita, Luis y Bautista participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. "Tu corazón puede estar vacio porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste". Sus sobrinos Mónica, Sebastián y Lucía participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Cdra. Maria Ines Miana de Juárez, participa con profundo sentimiento el fallecimiento de Jose Luis Frias, padre politico de la Cdra. Elda Gabriela Paz y eleva oraciones en su memoria. Que Dios le muestre su rostro y otorgue resignacion a su familia.

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Sus compañeros del Dpto. de Control y Receptoria de la Direccion Gral. de Rentas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. María Susana Nazar acompaña en este difícil momento a la familia Frías y en especial a su amiga Gaby y Lucy. Ruega una oración en su memoria.

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. "Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que has dejado". Su ahijado Sebastián Infante, Betina, Agustín, Lautaro y Luisina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Hoy te despedimos con gran dolor, descansa en paz querido cuñado. Pato y Cacho Infante participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, TERESA SIRIACA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Sus hijos, Gladis y Claudio. Hijos políticos Daniela y Puchin, nietos y bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Piedad. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

HOYOS, ALICIA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Su hermana Angela Hoyos, su prima han Angelica Hoyos, sus sobrinos Alberto Velázquez y Roxana Santillan y sus sobrinos nietos Marha y Alberto Velásquez participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Su esposo Guillermo Rezola participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO E HIJO.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Su primo Roberto Montenegro y Valeria Limón participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Guillermo, Beatricita y Amelia Tomatis en tan dolorosa pérdida.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Su tía Elda Coronel Camaño, sus primos Pedro y Beatriz Barbieri y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge Llaya, Mariano Gubaira y nietos: Alfonso, Justina y Bautista Arce Gubaira, Milagros, Tomas, María y Sol LLaya Gubaira, part. con profundo dolor su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Pedimos oraciones por su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Facundo Jorge y su esposa Luisa María Romero, su hijo Santiago, su nuera Lourdes y sus tres nietas Clementina, Santina y Ernestina abrazan a Guillermo por la pérdida de la querida Ema.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Marta Eugenia Azar y José Martín Cesca, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Elba Inés Araujo e hijas participan el fallecimiento y acompaña a su esposo y flia ante la repentina pérdida. Ema descansa en paz. Nuestras oraciones para sus seres queridos.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Dr. Héctor Manuel Führ, sus hijos Manuel Ignacio Fürh Tomatis, Ernesto Luis y Federico R., participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra "querida Emita". Elevamos oraciones en su memoria, que descanses en paz.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. "Ya esta ante ti Señor, recibela en tu morada de luz, paz y amor". Beby Moreno Navarro, participa con dolor el fallecimiento de Ema y acompaña a su familia con la oración.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Raúl Silva, Memé Martín y sus hijas participan con dolor el fallecimiento de Ema y acompañan a su esposo y demás familiares con la oración.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Roberto Palau, Susana Fiad y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Osvaldo Palau, Maria Inés Fiad e hijos, acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Su ahijada María Magdalena Juárez Villegas, participa con profundo dolor el fallecimiento y partida de su madrina Emita. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltran de Hamann y sus hijos Lastenia y Fernando, Eugenio y Lucia y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca e hijos despiden con profundo dolor a su querida amiga Ema y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Luis Alberto García Olivera, Sonia Josefina Nazario y familia participan su fallecimiento y acompañan en la oración al querido amigo Guillermo.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Martha Danela de Rufino y sus hijos Gabriela y Luis, Maria y Miguel y Nicolás y Belén y sus nietos participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Su amiga y compañera de colegio, Marisa Perez Nazar, su esposo José Raúl Uardene; hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz. Nuestras condolencias a su esposo y familiares.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Gustavo Mariano Paz, Maria Fernanda Barbesino y sus hijos, Gustavo, Rocio, Joaquin y Guada participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Matías Salmoiraghi, Florencia Ayunta de Salmoiraghi participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Carlos Cesar Salmoiraghi participa con profundo dolor el fallecimiento de su hija del corazón Emita y acompaña a Guillermo en este momento de dolor. Elevo oraciones en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Carlos Andrés Salmoiraghi, Agostina Elías de Salmoiraghi y sus hijos Augusto y Stefano, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevamos oraciones en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Su compañera María Susana Nazar Auad, hijos e hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimientoy ruegan una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Juan Delibano, Maria Alejandra, Maria José y Alberto Eduardo Chazarreta y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y esposa de su entrañable amigo Guilli.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Maria del Carmen Parente de Monicci Kurán y sus hijos Florencia y Emiliano, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposo Guillermo. Rogando por su pronta resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Marcia, Claudia y Sandra Zeman participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Guilli y a su familia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Sus amigos Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con muchísimo dolor el fallecimiento de la querida Emita, acompañan a Guillermo y a sus hermanas en este momento de gran pesar. Elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Eulalia Berdaguer, sus hijos Gonzalo, Fernando, Álvaro, Ramiro, Carolina, Soledad, Josefina y sus respectivas familias acompañan a su esposo y hermanas en dolorosos momentos.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Francisco Molinari Beltrán e Isabel Palomo de Molinari con sus hijos Florencia y Francisco Molinari despiden con mucho dolor a la querida Emita y abrazan con el corazón a Guilli y a todos los familiares. Q.e.p.d.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Lucrecia Uriondo de Echegaray, sus hijos Lucrecia, Amalia, Cecilia, Alejandra y Hugo Echegaray con sus respectivas familias y Blanca Inés Uriondo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Emita. Abrazamos con todo cariño a Guille y a sus hermanas en este momento de profunda tristeza y elevamos oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Claudia Alegre Paz y familia, Julio Alegre Paz y familia, María Julia Alegre Paz y familia, Lilian Paz de Alegre, participan con mucha tristeza la partida de Emita. Ruegan una oración en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Lucrecia Echegaray Uriondo, sus hijos Marcelo, José y Facundo y su nieto Julián participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos con sus oraciones.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Elsa Di Piazza la despide con mucho dolor y acompaña a su esposo Guillermo, a sus hermanas Beatriz y Amelia con sus oraciones para su descanso en el Señor y por la cristiana resignación de su familia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga lamenta la irreparable pérdida y acompaña a su esposo Guillermo y a su hermana Amelia en estos difíciles momentos. Ruega oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Guillermo y a toda la familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Manuel Ibarra y Marta Camuñas, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con afecto a Guilli y sus hermanas.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Alberto Matach, Mercedes Olmedo junto a sus hijos Gustavo, Ernesto, Sebastián y Fernanda acompañan a Guillermo en este triste momento y piden al Señor le dé fortaleza y resignación.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Beatriz María Ducca de Kozameh y sus hijos María Beatriz, María Lía, María Alejandra, Guillermo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Emita.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Mario González, Roxana Tarchini y Silvia Carreras participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Beatriz.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Cecilia Meossi de Noriega y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Beatriz Meossi de Cáceres y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. C.P.N. Eduardo Divi, su esposa Rosana Josefina Montenegro de Divi y sus hijos, expresan profundo pesar por su fallecimiento y acompaña a su querido amgo Willy y a toda su familia en tan difícil momento. Rogamos una oración en su memoria. Que descanse en paz.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. César Antonio Montenegro, su esposa María Josefina Zucal y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que descanse en paz.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Tu amiga Pimpi Corvalán, participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaño a su familia en este dificil momento. Elevo oraciones en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Claudia Salvatierra y sus hijos Solana María y Alfonso, participan con mucha tristeza el fallecimiento de la muy querida Emita, amiga incondicional y compañera en los momentos importantes de nuestras vidas, y ruegan por pronto consuelo a Guille, hermanas y familia. Descansa en paz, Emi !

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Lelia Inés Villegas y sus hijos Pol y Laia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Emita y ruegan oraciones por su memoria y consuelo a su esposo y familia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Alejandro Cáceres, María A. Lines participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Mirta y Pamela Rigourd despiden a Ema y acompañan en su dolor a su esposo, hermana y familiares. Se ruega una oración en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Graciela, Victorio, Leandro, Karina y Lolo acompañan a Amelia y demás familiares en su profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Marta Lucrecia Abalovich y sus hijos María Guadalupe González Ávalos y familia, Marta Lucrecia González Ávalos y Horacio Jozami, Luis César González Ávalos, Daniel Leonardo Barrera, participan con inmenso dolor el falllecimiento de la queridísima Emita y ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. "Que brille para Ema la luz que no tiene fin". Fernando Montes de Oca, su esposa María Luz Sánchez Góngora, sus hijos Augusto y Elisa, Álvaro y Anita, Felipe y Cecilia acompañan a Guillermo y familia en tan triste momento y elevan una oración en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Teresita Beltrán de Leoni sus hijos Matesi, Carlos, Raúl, Gabriela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Antenor R. Ferreyra y Sara Achával, participan con profundo dolor el fallecimiento de Emita y acompañan con cariño a su esposo Guillermo y a sus hermanas.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Marta Zaccardi de Barbieri y sus hijos: Marta Eugenia y Ricardo Chazarreta, Rolando Juan y Karina Rostan, María Inés y María Alejandra y Santiago Lezana participan con profundo dolor la partida de la querida Emita. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Santiago C. Lezana, Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo, Milagros y Valentino, con sus respectivas flias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Luis Guillermo Villegas Agüero, su esposa e hijos, acompañan a su querido amigo Guilly en este doloroso momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Quedarás siempre en el recuerdo del grupo de oración del padre Luis. Rezamos por tu descanso eterno y para que el Señor de fortaleza a Guillermo. Gracias por tanto!! Vuela alto amiga que la Virgen te espera en el cielo.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Luis Manuel Paz, Luz Garcia Hamilton, sus hijas Luciana, Helena y Soledad y flia, despiden a querida Emita y acompañan desde Tucumán con gran cariño y oraciones a Guillermo.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Eugenia Gómez Jensen, sus hijos María Cruz, Sebastián, Eugenio y sus familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Guillermo, Beatriz y Amelia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Salvador Lozada y Marilyn García Hamilton acompañan con oraciones. Descansa en paz.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Rafaela Siliguini, sus hijos Federico, Nicolás y Florencia Boglione, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Guillermo, Beatriz y Amelia. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Silvia Méndez Castiglione y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus compañeras de la sub dirección de Recaudaciones de la Dirección Gral. de Rentas: CPN Lorena Leguizamon, Liliana Lazarte y Viviana Miana participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Maria Adela Tosi, despide con tristeza a Ema y ruega oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Liliana Tevez, participa con profunda tristeza su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. "Qué el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su amiga Cristina Collado, su esposo e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Marta Barrientos, Evangelina Andrade y Maria Adela Tosi, acompañan a su familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz querida Emita.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Compañeras de la Promoción 77 del Colegio de Belén participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. "Jamás pensé que aquel beso con la mano fuera el último día que te vería, nunca imagine que tus alas ya estaban listas para volar, pero mi corazón nunca listo para verte partir. Gracias por todo lo que hiciste por mí y por todos los que te amamos de verdad, sólo me consuela saber que fuiste al lado del Señor, descansa en paz". Dorita Ledesma y Jorge Díaz, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Su compañero de trabajo Manuel Del Castaño y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Guillermo y a sus hermanas Amelia y Beatriz en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Nos unimos al dolor de la familia por tan inesperada perdida. Juan Jimenez y Graciela Gonzalez, sus hijos Pablo Ezequiel (a) y Maria Laura Jimenez, hijos politicos y nieta participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Sus compañeros del Dpto. de Control y Receptoria de la Dirección Gral. de Rentas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Isabel Mendieta participa y acompaña en su dolor a su esposo y familiares en su inesperada partida a la Casa del Señor. Se ruega una oración en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Roberto P. Montenegro y sus hijos Javier, Malena y Salvador, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su tia Emita.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Ernesto Montenegro, Carolina Piña y sus hijos Gonzalo y Lorenzo participan su fallecimiento y elevan oraciones por su tia Emita.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Marcela Montenegro, Martin Sgoifo, sus hijos Santiago y Tissiana participan su fallecimiento y elevan oraciones por su tia Emita.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Gustavo Montenegro, Natalia Saavedra y sus hijos Nicolas y Facundo participan su fallecimiento y elevan oraciones por su tía Emita.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Alicia Muxi, sus hijos Roberto, Ernesto, Marcela y Gustavo Montenegro junto a sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Emita.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Maria Alejandra Argibay, sus hijos Agustin y Agustina, Maria Milagros, Guillermo y Francisco, su nieto Faustino participan con profundo dolor el fallecimiento de Ema Josefina Tomatis, te vamos a extrañar mucho, estás en nuestros corazones.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Familia Noriega, participa con mucho dolor y saludan a sus hermanas Beatriz, Amelia, sus sobrinos y su esposo Guillermo en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Marta Paz, su hijo Eduardo Navellino, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina. Elevamos oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Julio y Tona Cheein y sus hijos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a Guillermo y sus hermanos en este doloroso momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Agustin Pedro, María Rosa, María Eugenia y Maíia Luisa Rímini Olmedo, despiden con profundo pesar a la querida Emita y abrazan con el cariño de siempre a Guillermo, Beatriz y Amelia. Ruegan por el descanso de su alma.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Nos sorprendió tu partida y nos devastó. Te recordaremos siempre como esa nena preciosa que fuiste. Acompañamos a tu esposo Guillermo y a tus hermanas Beatriz y Amelita en tan infausto momento. Toty Montes y José Alessandrini.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Santiago Exequiel Fonzo Pinto, Carolina Falappa y sus hijos Santiago y Gonzalo, participan con hondo pesar su inesperado fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Zunilde Pinto de Fonzo junto a sus hijos Exequiel y Carolina Falappa; Marcelo y María José Montenegro, participan con dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria y pidiendo resignación para su familia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Francisco David, su esposa Silvia Abalos Reynoso y sus hijos Francisco y Agustín, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Maria del Carmen Abdala de Barchini y flia, participan con profundo dolor su partida inesperada. Que el Señor le provea la fuerza a su esposo Guillermo y su hermana Amelia y sus sobrinos. Hasta siempre mi querida amiga. Brille para Ti la luz que no tiene fin.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Susana y Rafael Luna Arredondo junto a sus hijos Rafael, Juan Pablo, Federico, Marcos, Javier, Mercedes y su marido Iván Stambuk, abrazan con mucho cariño a Guillermo y Beatriz en estos momentos tan dolorosos.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Emita y acompañan con mucho cariño a Guillermo y a sus hermanas, elevando oraciones en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Corina Riera y su hija Puchi, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Patricia Beltrán junto a sus hijos Agustina, María Dolores, María Julia y Patricio Ordoñez Beltrán y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Un beso inmenso a Guillermo.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Rodrigo Posse, Agustina María Ordóñez Beltrán y sus hijos Estanislao y Lisandro Posse, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Guilli y familia. Que en paz descanse.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. José Elías y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Guillermo y demás familiares en estos momentos tristes. Elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Cecilia Llapur, junto a su esposo Tini y a su hija Cecilia, lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a Guillermo, a sus hermanas Beatriz y Amelia y a toda su familia. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|."Dios nuestro Señor, seguros de tu infinita misericordia, esperamos la recibas en tus brazos y hagas brillar para ella la luz que no tiene fin". El personal de la subdireccion de Informatica de la Dir. Gral. de Rentas de la Pcia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Silvia Llavar y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Sylvia Lines y familia acompañan a Guillermo Rezola y familia, como así también a Amelia y Beatriz Tomatis Barbieri en este momento tan doloroso.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Sebastián Rímini y familia acompañan al Dr. Guillermo Rezola y familia, como así a la familia Tomatis Barbieri en este momento tan doloroso.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Marilí Isorni, junto a sus hijos Luciana, María Emilia y Claudio Saber acompañan en estos momentos tan dolorosos a su esposo Guillermo, a sus hermanas Beatriz y Amelia Tomatis Barbieri y a su íntima amiga Cecilia Echegaray. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Leonor Rodríguez, Estela Rodríguez, Sandra Trovato, Eugenia Gómez Jensen y Sylvia Lines acompañan a sus hermanas en estos momentos tan dolorosos.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Los vecinos del edificio Estrelicia acompañan a su hermana Beatriz en estos momentos tan tristes y ruegan por el descanso eterno de Ema y la resignación de su familia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia y Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Guillermo y a toda la familia con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Karina Uequin y Julieta Soria Uequin, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Emita y ruegan oraciones a su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury y sus hijos Francisco y Mariana acompañan con profundo dolor a toda su familia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Rodolfo Uequin y familia, acompañan a la familia en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Lique Dorigón, Adalí Lezana y sus hijos Antonella y Ernesto Führ Tomatis, Victoria y José Pernigotti, Agustina y Juan Pablo Munar, Luisina y Sebastián Meossi y sus nietos, participan con profundo dolor y acompañan a Guille en tan doloroso momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Chicha Nasif Saber de Dorigón despide con profundo dolor a la querida Ema y acompaña a Guillermo en tan triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan con profunda tristeza el fallecimiento de Emita y acompañan con cariño a su esposo Guillermo y a sus hermanas Beatriz y Amelia y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Silvia, Kike y Ana María Curro acompañan con inmenso cariño al amigo desde siempre, nuestro querido Guilli, por la irreparable pérdida de su querida esposa Emita. Que el Señor la tenga en su Gloria. Descansa en paz.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Dra. Marta Velarde y Roberto Azaretto participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Guillermo en el dolor de la partida.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Lamentamos mucho el fallecimiento de Ema, nuestras condolencias y un fuerte abrazo a Beatriz, Amelia y a toda su familia en este difícil momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Lamentamos mucho el fallecimiento de Ema, nuestras condolencias y un fuerte abrazo a Beatriz, Amelia y a toda su familia en este difícil momento. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil, Luis María Nassif y Eugenia María Chedid.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Florencia Dargoltz, Ignacio Paredes y sus hijos María Lastenia Noriega Dargoltz y Octavio Paredes Dargoltz participan con dolor el fallecimiento de la amada esposa del querido amigo Guilli.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Luis Eduardo Lescano y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Guillermo con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Luis Paradelo y Lucía Herrera participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Dale Señor el descanso eterno" .Pablo Paradelo y Huerto Madroñero participan el fallecimiento de la tía de su amigo José. Ruegan oraciones por su alma y fortaleza para la familia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Monica Gómez Paz y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Guillermo y toda la familia con cariño.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Rosa María Zirpolo Blanes y su hija Emilia Gigena Zirpolo participan con dolor el fallecimiento de Ema Josefina Tomatis y acompañan a su amigo Guillermo en este difícil momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Negro, Gurisa y Helena Zurita, participan con mucho dolor el fallecimiento de la esposa del querido Guillermo y ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Armando Meossi y su esposa Liliana Gonzalez del Solar, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, sus hijos Maria Josefina y Eduardo, Maria Jose Formasari y nietos Valentin, Delfina, Faustino, Tomas y Victoria, despedimos con mucha tristeza a nuestra querida Emita, acompañamos con dolor a Guilly, Beatriz, Amelia y toda su flia. Elevamos oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Sus compañeros de DGR: Elke Zimmer, Liliana Lazarte y Daniel Romano, acompañan a su esposo Guillermo, sus hermanas Beatriz y Amelia y demás familiares y ruegan a Dios que la reciba en su reino para que su alma descanse en paz.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. La promoción 1977 del Colegio Belen, despide con dolor a la querida compañeras y amiga Ema. Acompañamos a toda su flia. en tan triste momento, rogamos oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Elke Zimmer, su esposo Alfonso Curet y sus hijos Augusto y Federico, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Eduardo Lezana, Teresita Ferreiro, sus hijos María Lourdes e Ignacio, Gonzalo y Marcela, Nicolás y Lucrecia, Ignacio e Ivana, Benjamín y Gabriela y sus nietos, participan con profundo dolor la partida de Emita y acompañan a su familia con cariño y oraciones.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Carlos Jensen y Carolina López junto a sus hijas, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan en este triste momento al querido Guilli.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Castor López y Carolina García Zavalia junto a sus hijos, Carolina, Castor y Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Alicia Habra y sus hijos, abrazan con cariño al querido Guilli y a sus hermanas Amelia y Beatriz en estos momentos de dolor ante su inesperado fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Julio Cesar Rodríguez, su esposa María Luisa Cazzaniga y sus hijos Nicolás, Julieta y María de la Paz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Emita estarás siempre en nuestros corazones, acompañamos a tus hermanas y a tu esposo con mucho cariño en tan triste momento. Familia Montenegro Azar: Bocha y Hugo con sus respectivas familias.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza, sus hijos Carlos, Eugenia, Eleonora, Pablo, Santiago, Lucia, Conrado y Facundo participan del fallecimiento de Ema, ruegan a Dios consuelo para su esposo Guillermo.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Mario Ramon Castillo Solá, su esposa Monica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. C. P. Vicente Pullarello, C. P. Ricardo Chaud, Norma Herrra C. P. Vanesa Sanchez y Dra. Adriana Pirro, Dr. Ignacio Garnica participan con gran pesar su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Dra. Adriana Pirro y Dr. Ignacio Garnica participan con profundo dolor el fallecimiento de Emita y acompañan a Guillermo en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para vosotros. Noemi Cuffia, Norali Basbus Cuffia y Chini Habra Fernandez participan con pesar su partida terrenal y acompañan a su familia en el dolor.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Dicen que uno solo muere cuando es olvidado... por eso sabemos que tú vivirás eternamente en el corazón de tus compañeros y amigos de Mesa Gral. de Entradas de la DGR. Participan con profundo dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Que descanse en paz.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Gabriela Paz y familia lamentan su fallecimiento y expresan su condolencia a su familia. Ema que Dios te reciba en su santa gloria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Lydia Sthela Trejo y Jorgelina Canllo Trejo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Amelia, Beatriz y Guillermo en este triste momento. Que descanse en paz y elevan oraciones por su eterno descanso.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Adela Teresita Mansilla de Pohl y flia. acompaña a su familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Joaquin Paz participa el fallecimiento de la hermana de su amiga Amelia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. El Centro de Jubilados de la DGR. acompaña co mucho dolor su inesperada partida. Nuestras condolencias a su esposo y demás familiares. Se ruega una oración en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. "Yo soy el pan de vida- declaró Jesus. El que a Mí viene nunca pasará hambre, y el que en Mi cree nunca más volverá a tener sed" (Juan 6:35). Querida Ema, hoy queremos recordarte con gran dicha. Gracias eternas al Dios de la vida, por haber entrecuzado nuestros caminos. Esto es solo un instante de tiempo, una pausa, pero seguro estamos de que nos volveremos a encontrar. Queda en nosotros todo el amor y los mejores momentos compartidos. Te queremos muchísimo. Sus amigos Agostina Ruffa, Lucrecia Frola y Exequiel Serafini, acompañan a su familia y amigos en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria. "Mi dicha es estar cerca de Dios". (Salmo 73,28).

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Fredy Basbus, su esposa Magali Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina; Marcelo Basbus y flia; Claudio y Silvia Basbus, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del estimado Guillermo y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, sus hijos Adrián, Pablo, Vanina, Cristhian y sus respectivas familias acompañan en estos momentos dolorosos a Beatriz, Amelia y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Sus compañeros de la Subdirección de Informática de la DGR, Patricia Ortega, Silvia Sánchez, Liliana Coronel, Analía Zani, Fernando Sánchez, Tomás Gómez, Américo Bravo, Juan J. Campos, Juan I. Luna, Fabián Espeche, Luis Franceschi, Esteban Galeano, Maximiliano Leiva, Carlos Maldonado y Flavio Suárez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el consuelo de su familia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|.

Remo Eduardo Terzano junto a sus hijos Marcela, Analia y Remo Terzano Habra, lamentan profundamente su fallecimiento, abrazando sentida y afectuosamente al querido Guilli.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TREJO, GERMÁN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23//4/21|. Hoy solo nos queda dejarte trascender con amor, con agradecimiento y enviarte mucha luz y confiar en que nuestro Padre celestial lo reciba con su infinito amor hacia la vida eterna para tu alma tan amada por todos nosotros, porque nos dejas un vacío enorme a tu querida madre Raquel, tus hermanas Gaby y Andrea y sobrinas Noelia, Belén y Damaris, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO E HIJO.

TREJO, GERMÁN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23//4/21|. Que Jesus misericordioso le de paz, consuelo y resignacion a toda su familia y que brille para Ariel la luz que no tiene fin. Liliana de Sequeira, su esposo Benjamín, sus hijos Willi, Yesi, Flor y Marianella, paz, participan con dolor su fallecimiento..

TREJO, GERMÁN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23//4/21|. Con gran tristeza despedimos a nuestro sobrino: Haydee y Pedro Carrizo, sus hijos Huerto, Lourdes, Soledad, Angie y Fernando, Rogamos oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

HERLÁN, CELIA TEODOMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/21|. Su hija Aída Corbalán, sus nietos Guillermo, María, Cecilia Ramírez, nietos políticos Fabiana, Ariel, Rafa, sus bisnietos Facundo, Luca, Nahiara, Tiziana, Lía, Máximo, Maribé y Guillermina, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la Pquia. La Inmaculada al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

GUZMÁN, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Han pasado 6 meses de tu desaparición física, pero aun sigue vivo el recuerdo de tu presencia. Es muy doloroso sentir que ya no estás entre nosotros pero vivirás eternamente en nuestros corazones. Espero que Dios te tenga en la gloria porque te lo mereces. Fuiste esposa, madre y abuela ejemplar, siempre querida por todos. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos y nietos invitan al responso que se oficiará hoy domingo a las 18 hs en el cementerio de Los Romano.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

JUDING, FRANCO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Sus padres Juan Carlos, Marta Isabel, sus hermanos Yesi, Carlin, Victoria, sus sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUDING, FRANCO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Sus tíos Raúl Juding, su esposa Adriana Pisetta, su prima Milena Nahir Juding, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido sobrino Franco, brille para él la luz que no tiene fin.

JUDING, FRANCO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Margarita de Pisetta, sus hijas Adriana, Marcela y Mariela, participan con profundo dolor su fallecimientoo y acompañamos a sus padres Juan e Isabel, sus hermanos Carlín, Jésica y Victoria en tan difícil momento y brille para él la luz que no tiene fin.

LUNA, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/21|. "Concédele el descanso eterno, Señor". Al cumplirse un mes de su partida, sus hermanos: Oscar Orlando, Berta, Elva Beatriz, Ada Ester y Norma Luna con sus respectivas familias, lo recuerdan con inmenso cariño y ruegan oraciones en su querida memoria. ¡Cuánto te extrañamos Gordito!

PERALTA BUDÁN, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Te amamos Emanuel y le damos gracias a Dios de haberte puesto un tiempito en nuestras vidas. Viniste a este mundo a darnos grandes lecciones. Sus padres Ramiro Peralta, Estafaní Budán y sus hermanitos Natanael, Jeremías y Timoteo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la Misericordia.

PERALTA BUDÁN, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Siempre vivirás en nuestros corazones, querido Emanuel. Te amamos. Sus abuelos Dr. Walter Omar Peralta Rondano, Inés Aboslaiman, sus tíos Jimena, Luis y Walter, tios pol. y primos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PERALTA BUDÁN, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Hoy la tierra llora tu partida y el Cielo gana un ángel mas. Siempre estarás en nuestros corazones. Su tía abuela Analía Peralta Rondano, tios Miky y Vanina Gola y Andrea Fernández, primos Bautista y Constantino Gola participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA BUDÁN, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Que el Señor con su infinita misericordia reciba a este angelito en la casa celestial. Las amigas de su abuela Inés Aboslaiman acompañan en este momento de profundo dolor: Norma de González, Norma de Álvarez, Alicia de Garay, Amanda de Gomez, Yennia de Ibañez, Chabela de Lizondo, Ana de Angeleri y Marta de Ulla. Abrazamos a sus padres, hermanitos y abuelos Inés y Kike Peralta Rondano.

PERALTA BUDÁN, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Dra. Olga Iris Chavarri y sus compañeros de la Fiscalía Municipal, La Banda, participan con profundo dolor el fallecimiento del nietito del Dr. Kike Peralta Rondano y elevan oraciones en su memoria.

SAAVEDRA, MANUEL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/|. Su esposa Vanesa Soledad Ríos, sus hijos Ángel, Alma, sus padres Matilde y Reynaldo, sus hermanos, suegro, cuñados, sobrinos y demás familiares, sus restos fueorn inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A.- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata . Tel. -

SAAVEDRA, MANUEL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Manuel Ovejero y familia, participa su fallecimiento con profundo dolor, y elevan oraciones por su eterno descanso.

TÉVEZ, RUBÉN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/21|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 831 participan el fallecimiento del padre del PEEF, Hugo E. Tévez y lo acompañan en tan dificil y doloroso momentos. Fortaleza para sus familiares.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

DÍAZ, HUGO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Su esposa Sayago Olga Beatriz, sus hijos Hugo, Manuel, José, Rosa, Carina, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A.- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

DÍAZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Sus compañeros de trabajo de la Sección Barrido y Limpieza del municipio de Fernández participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en dolor, ruegan una oración en su memoria, por la pronta resignación de sus seres queridos y para que su alma descanse en paz.

Invitación a Misa

LÓPEZ, NILDA YOLANDA (q.e.p.d) 16/4/21|. "No te acerques a mi tumba sollozando... no estoy ahí. Estoy en el viento que te acaricia, en las plantas que riegas cada día, en las estrellas que brillan de noche sobre tu hogar, en la sonrisa de tus hijos, en los pájaros que cantan en tu ventana. Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando...no estoy ahí. Estoy en tu recuerdo y en tu corazón". Su familia invita a la misa que se realizará hoy domingo a las 20 hs en la iglesia Nuestra Señora de Loreto, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

LEGUIZAMÓN, NÉSTOR YLDIFONZO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21|. Tu partida nos dejó un gran vacío. Siempre te recordaremos como la gran persona que fuiste, viirás por siempre en nuestros corazones querido hermano, descansa en paz. Tus hnas. Lidia, Chini y Pichona, tu hno,. politico Orlando, tus sobrinos Ruben y Giseel invitan a familiares y amigos al responso del día de hoy a las 10.30 hs en el cementerio de Garza. Rogamos oraciones en su memoria.