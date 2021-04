FÚNEBRES | 26 de abril del 2021

26/04/2021 - 01:46 Funebres

FALLECIMIENTOS

25/04/2021

José Antonio Paradelo Lavaisse

Teresita de Jesús Beltrán de Leoni Pinto

Esther Yolanda Yanacon (La Banda)

Rubén Celiz Ríos (La Banda)

Julio César Alderete (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

El Dr. Bernardo José Herrera, participa con profundo dolor su fallecimiento.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Sus hijos María Teresa y Greg Lang, Carlos, Raúl, Gabriela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron velados en el cementerio Parque de la Paz.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Sus hijos María Teresa y Greg Lang, sus hijos María y Brad Seitz, y Magdalena Lang, sus bisnietas Sofía, Ana y Gabriella participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron velados en cementerio Parque de la Paz.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Su hijo Carlos Martin Leoni Beltrán y sus hijos María del Rosario, Carlos Agustin y Maria de las Mercedes Leoni, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron velados en el cementerio Parque de la Paz.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Su hijo Raúl Fernando Leoni Beltrán y sus hijos Santiago, Fernando y Raúl Leoni Viaña, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron velados en el cementerio Parque de la Paz.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Su hija María Gabriela Leoni de Messad y sus hijos Martin, Javier, y Noelia Josemaria y Ornela y Maria del Pilar Messad Leoni, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron velados en el cementerio Parque de la Paz.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

ASSEC, Asociación Santiagueña Solidaria con el enfermo de Cáncer participa el fallecimiento de quien integró la C.D de ésta ONG desde su fundación hasta nuestros días. Fue uno de los pilares de esta institución que pudo crecer por el interés y constancia de sus integrantes que encontraron en Tala la inspiración en el trabajo silencioso y eficiente. Su ejemplo y solidaridad, servicio y profundo sentimiento solidario quedará como ejemplo para quienes continuamos. Estrechamos en un gran abrazo a sus hijos y nietos y a toda su familia rogando por su resignación con ayuda de la gracia y la fuerza de la fe cristiana.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|.

El Sr. Ministro de gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia Dr. Marcelo Alejandro Barbur, el Sr. Subscretario Dr. Héctor Facundo Funes, los Sres. Directores Generales de Áreas y empleados de dicho ministerio, participan su fallecimiento y acompañan al Dr. Raúl Leoni Beltrán en este doloroso momento.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

El senador nacional Dr. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Diputados Bloque Frente Cilicio y bloque partido Justicialista participan su fallecimiento.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

La secretaría administrativa de la Honorable Cámara de diputados Soledad Vittar participa su fallecimiento.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Empleados del Fondo Permanente de la Honorable Cámara de Diputados participan su fallecimiento.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

El Dr. Carlos Silva Neder,su esposa Silvina e hijos participa su fallecimiento.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

El Dr. Germán Abdenur participa su fallecimiento.

MARÍA LUISA DIDOT DE ROSELLO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

EL senador NACIONAL, Dr. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

JOSÉ ANTONIO PARADELO LAVAISSE (Quillito) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/4/21 y espera la resurrección.

Su compañera de vida Elena Haick, su madre política María Olivares, sus hijos del corazón Carina Haick, Martin Serrano y Benja Serrano Haick participan el fallecimiento de Quillito. Vuela alto Toto! Tu corazón desparramado en nosotros vivirá por siempre.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Dr. Néstor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este difícil momento, elevan oraciones en su querida memoria.

TERESITA DE JESÚS BELTRÁN DE LEONI PINTO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

EMA JOSEFINA TOMATIS DE REZOLA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

"Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios"

Sus primos Leo y Ceci Beltrame y sus respectivas familias participan con profunda pena su fallecimiento y acompañan a sus hermanas Beatriz, Amelia, a su esposo Guilli y sobrinos en este difícil trance. Ruegan oraciones a su querida memoria.

EMA JOSEFINA TOMATIS DE REZOLA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

Mariem Skaf y sus hijos Edgar Antonio, Daniel Ernesto, Gustavo Marcelo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su repentino fallecimiento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

EMA JOSEFINA TOMATIS DE REZOLA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

Gustavo Marcelo Saad y su hijo Safir, participan con profundo dolor la pérdida de la esposa de su amigo Guilli. Ruegan oraciones en su memoria.

EMA JOSEFINA TOMATIS DE REZOLA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

EL C.P. Juan M. Beltramino y C.P. María Inés López Moreno participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

EMA JOSEFINA TOMATIS DE REZOLA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

El Sr. Ministro de Economía de la Pcia. de Sgo. del Estero C.P.N. Atilio Chara participa con profundo dolor el fallecimiento la Sra. jefa de Personal de la Dirección Gral. de Rentas de la Pcia. y ruega se eleven oraciones en su memoria.-

EMA JOSEFINA TOMATIS DE REZOLA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

"Señor te ruego por su descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin" C.P.N. Federico Emmanuel Pereyra, director de la Dirección General de Rentas de la Pcia. participa con profundo dolor el inesperado fallecimiento de quien se desempeñaba en la actualidad como jefa de Personal de este organismo, acompaña a sus familiares en estos momentos de profunda tristeza y ruega se eleven oraciones en su memoria.

EMA JOSEFINA TOMATIS DE REZOLA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

"Emma, extrañaremos tu presencia en nuestras oficinas, en nuestro organismo, en nuestro grupo de trabajo, supiste desempeñar esta difícil función de jefa de Personal, con rectitud e idoneidad, lamentamos profundamente tu inesperado fallecimiento, Q.E.P.D"., subdirectores, cuerpo de profesionales, técnicos, jefes, empleados administrativos, choferes y personal de maestranza de la repartición participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestra jefa/compañera y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

JUAN CARLOS TROVINA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/4/21 y espera la resurrección.

A los nueve días de tu partida a los brazos de Señor, tus hijos Luis Trovina, Valeria Trovina, Pedro Trovina, tus nietos Marcos, Virginia, Santino, Benjhamín; y tu esposa Margarita Ricci, te recuerdan con un amor inmenso y elevan una oración en tu memoria ¡Oh misericordioso Señor! Te pedimos que le concedas el descanso eterno y brille la luz de tu gloria que no tiene fin.

SALMA GRACIELA VILLALBA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/4/21 y espera la resurrección.

Grey como olvidar el 17 de Abril, día de tu Natalicio y día de tu partida.

“Aquel Día” inexplicable repentino doloroso como un rayo que nos atravesó y marcó para siempre en nuestros corazones está el dolor y la tristeza.

Pero quiero agradecerte hermana mía por haber estado a nuestro lado, por habernos dejado los mejores recuerdos. Mi bailarina, mi enojona, mi luz, mi corazón, mi amor, mi amiga. Dios nos regaló a la mejor hermana mayor y la mejor “Tía Yonyi”.

Descansa en paz y cuando nos encontremos en la eternidad haremos la mejor “Coreografía” las Tres “el Trío Galleta” “Las Hermanitas Rivarola”, “Las Trillizas de Oro” como nos decían.

Cierro los Ojos y te veo.

Tus hermanas Nancy y Marisa, tu cuñado Oscar (pareja de baile), tus hijos Migui y Tina, tus sobrinos Marito, Pocho, Mili, Santi y Alvarito, tus nietos Kevin, Lucy, Franco, Valentina y Juancito, participan a familiares y amigos al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Sus hijos Maria Teresa, Carlos, Raul Gabriela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Su sobrina Patricia Beltrán y sus hijos Agustina, María Dolores, María Julia y Patricio Ordoñez Beltrán con sus respectivas familias, acompañamos a su familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Su sobrinos Luis Escobar Beltrán y Eugenia Guerrieri de Escobar junto a sus hijos Alfonso, Luisina y Malena Escobar Guerrieri despiden su querida tía Tala y acompañan a Matesi, Carlitos, Raúl y Gaby.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Sus sobrinos Dalila, Leandro, Luis y Lino Escobar Beltrán despiden a la querida tía Tala.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Su sobrina María Cecilia Meossi de Noriega y sus hijos Diego, Valentín, Gastón, Benjamín y Micaela despiden con mucho cariño a la querida Tala.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Su sobrina Beatriz Meossi de Cáceres y sus hijos Carlos, Augusto, Luis y Maria despiden con mucho cariño a la querida Tala.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Querida Tala ya descansas en paz. Amelia y Beatriz Tomatis y sus familias participan con dolor su fallecimiento.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Guillermo Rezola, despide a la querida Tala con un fuerte abrazo para la toda la familia.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Juan Delíbano, Alberto Eduardo, Maria José y María Alejandra Chazarreta, despiden con profundo dolor a la querida amiga de su madre Martha y madre de sus amigos Matesi, Carlos, Raúl y Gabriela. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Jorge Ayunta y familia, Lola y Santi, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Raulito. Elevamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Rosa Inés Beltrán de Hamann, Eduardo Julio Hamann y sus hijos Lastenia y Fernando, Eugenio y Lucia y Federico participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Tala de quien recibimos las mejores muestras de amor y misericordia que llevaremos por siempre en nuestros corazones. Gracias por todo Tala descansa en paz. Rogamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Aurora Ramos Taboada, sus hijos: María Victoria y Benjamín Zavalía, acompañan con mucho cariño a la familia en este momento tan doloroso,y ruegan oraciones en la Querida memoria de Tala.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Fredy Basbús, su esposa Magali Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina; Marcelo Basbus y familia; Claudio y Silvia Basbus, Monseñor Francisco Polti y Padre Marcelo Madero, participan con profundo dolor el fallecimiento de Tala y acompañamos a su familia en este momento. Rogamos oraciones San Josemaría por su descanso eterno.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria, y sus hijos Javier y María del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, Matesi, Carlos, Raúl y Gabriela y a sus queridos nietos en este momento difícil. Ruegan oraciones en su memoria

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Gustavo Mariano Paz, María Fernanda Barbesino y sus hijos, Gustavo, Rocio, Joaquín y Guada participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, Matesi, Carlos, Raúl y Gabriela y a sus queridos nietos en este momento difícil. Ruegan oraciones en su memoria

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Ramón García Zavalía, Sylvia Iramain, sus hijos y familias participan con gran dolor el fallecimiento de la querida Tala y elevan oraciones en su memoria. QEPD.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Castor López, Carolina García Zavalía y familia participan con gran tristeza la muerte de la querida Tala. Acompañamos con cariño a toda la familia. Elevamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. CPN. Mario Vega y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Carlos. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Sus amigas Selva Rojas Alcorta de Alegre y familia y Graciela Rojas Alcorta de Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Amelia Soriano de Ferretti, Celsa Soriano de Díaz y Clarita Soriano de Saravia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora Tala, quien acompañó con su presencia y oraciones a nuestra hermana Nelly durante su enfermedad. Acompañamos rogando por su descanso en el Señor a sus hijos y a su cuñada Negrita de Paradelo en estos tristes momentos.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos; María Laura y Julio; Milena y Gustavo participan su fallecimiento y acompañan con cariño a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. "Señor, dale el descanso eterno en tu Reino". José E. Gómez y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan al amigo Raúl en este momento de dolor ante la irreparable pérdida de su madre.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. "Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios". María Celeste Gómez lamenta el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Leoni y lo acompaña en su dolor en estos difíciles momentos.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Diputado Luis Humberto Villavicencio y familia, participan y acompañan en este momento con profundo dolor por la partida de la Sra. madre del Dr. Raúl Leoni Beltrán.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Titi, Migu, Pedro, Maria Delia, Rosita, Beatriz, Alejandro, José, Luisa y Pablo Pernigotti y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Miguel Caputo, Luisa Pernigotti, Lucia y Nicolás, Migue y Valentina y Nicolás, acompañan a los hijos de la querida Sra. Tala y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Ana M. Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos, abrazamos a Carlitos y flia., Matesi y flia, Raúl y flia., Gabriela y flia., y demás familiares en este momento, para decirles hasta prontito nuestra querida Tala. Se ruega oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Porota de Lines, sus hijos Silvia Elena, Pedro Ignacio, María Angélica y Hugo Roger Lines con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Alicia Leoni de Paradelo, sus hijos Adolfo, José; Fernando y sus respectivas familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de su querida "Tala" y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Adolfo Paradelo, Nancy Sosa y sus hijos Adolfo Manuel, Juan José, Juan pablo, Agostina y Lucía, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Matesi, Carlos, Raúl y Gabriela en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Sus sobrinos Francisco Molinari Beltrán e Isabel Palomo de Molinari, sus hijos Florencia y Francisco Molinari, despiden con inmenso cariño a la tía "Tala" y acompañan a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria,

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Tu hija en el afecto Alicia Esther Santillan, participa con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron velados en cementerio Parque de la Paz.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|.

Su sobrina Dalila Escobar y sus hijos Francisco y Ana, Leandro, Paula y Rodolfo, Luciano y Virginia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Tala.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Dalila Escobar y Roberto Luna participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Francisco Cerro, María Mercedes Clusella; sus hijos Francisco y Antonela, Sebastián, Magdalena y Delfina y su nieto Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Participan con inmenso dolor y acompañan a la familia, Ivis y sus hijos Celeste, Julio, Matías y Federico Giménez y sus respectivas familias.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida y apreciada Tala, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Pedimos oraciones por su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Félix Carlos Acuña e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. María Josefina Acuña y familia participan con dolor el fallecimiento de Tala y acompañan con cariño a sus hijos y nietos en este momento.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Bibiana Meneghini y sus hijos Alejandro (a), Julieta y Bruno Volta, acompañan con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Querida Tala, te despedimos con todo cariño, acompañamos a tus hijos y nietos y elevamos oraciones en su querida memoria. Alberto Bravo de Zamora y familia.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Enrique Zaiek participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos en tan difícil momento y elevan una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Dra. Patricia Diósquez, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la famiila en este dificil momento. Eleva oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Eduardo Ignacio Giribaldi, Adriana Trejo y sus hijos : Ignacio y Mariana Toscano, Magdalena y Xavier Pacheco, Rosario, Eduardo, Lourdes, Agustín, Álvaro, su nieto Lorenzo participan con profundo dolor la partida de nuestra querida talita, acompañamos a sus hijos y nietos con oraciones

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Leandro Escobar y Beatriz Villarreal participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en este momento a sus hijos y nietos y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Monseñor P. Francisco Polti, Marta Polti de Capizzani, sus hijos Mario, María Luciana, María Silvina y Pablo con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Luciana Capizzani, Julio Maldonado y sus hijos Juan de la Cruz, Luca y Francisco, participan con dolor el fallecimiento de la querida Sra. Tala. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Susana Luna y flia participa con profundo dolor su fallecimiento.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. El Grupo Amigos de la Primaria del Colegio San Jose de su hijo Raul lamentan su fallecimiento y lo acompañan en el dolor junto a toda su familia. Ruegan oraciones por su feliz resurreccion.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Lia Beatriz Montenegro y familia y Martha Susana Montenegro lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. María Argentina Weyenbergh y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a todos sus hijos y demás familiares.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Irene Cerro de Viaña, sus hijas y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de tristeza.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Elvira Adriana Cerro de Renteria, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Maximio Ruiz Paz, Maria Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Alvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la querida Tala y acompañan con mucho cariño a sus hijos Carlitos, Raul, Matesi y Gabriela y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Anita Castiglione y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas..." Manuel José Hernández, su esposa María Elisa Fernández Rojas y Lucrecia Rojas de Neme participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tala. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Adela Curi de Mera y sus hijos Adriana Mera de Godoy, María Adela Mera y Luis Alejandro Mera lamentan su partida. La recordaremos siempre a la querida Tala por su buen carácter, su buen trato y su sonrisa. Excelente anfitriona en las reuniones con los compañeros del Colegio San Francisco de Asís, en donde pasamos gratos momentos, por lo que le agradecemos de todo corazón. Acompañamos a su familia en este momento de pesar.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Dr. Néstor Giraudo y su esposa Cristina Ávila, hijos y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Sus compañeras que compartieron la misma vocación por la docencia en el Colegio San Francisco de Asís participan con tristeza la desaparición física de la querida Tala. La recordarán siempre y elevan sus oraciones por ella y su familia. El Señor premie su entrega y bondad con la visión de su Presencia.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Zuni Assis de Retamosa y Poli Nasser participan con dolor su fallecimiento elevando oraciones por su descanso en el Señor y por el consuelo de sus hijos, nietos y toda su familia.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Susana Aiquel, Rafael Luna Arredondo y sus hijos Rafael, Juan Pablo, Federico, Marcos, Mercedes y Javier abrazan a su querida familia con mucho cariño.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Francisco Molinari Beltrán e Isabel Palomo de Molinari, sus hijos Florencia y Francisco Molinari, despiden con inmenso cariño a la querida tía Elsa, acompañan a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria,

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Participa con profundo dolor su fallecimiento Liliana Domínguez de Gómez Molina y ruega oraciones en su memoria

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Carlos A. Jugo, su esposa Juani Morales y sus hijos: María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastián y María Florencia Jugo y sus respectivas familias acompañan a todos sus familiares en este triste momento elevando oraciones por su descanso eterno en el Señor.

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Sus amigos Noemí y Lito Infante Herrera, sus hijos Viviana, Analía, Leysa, Raúl, Karina y Vanina y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, INÉS CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/21|. Mavel N. de Nader y sus hijas Mónica y Marcela despiden a la querida doña Inés con profunda tristeza y con el recuerdo de los momentos hermosos vividos en la memorable calle misiones rogamos al Señor el descanso en paz de su alma.

MOLINA, LUIS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/21|. René Antonio Sosa Molina, su esposa Nancy y sus hijos Nancy Lucía, Viviana, Sergio y Edith participan su fallecimiento. Acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Su esposa Haick Elena y demás familiares, Servicio de Cremacion, realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Te has ido, pero no de nuestros corazones y recuerdos. Que tu alma descanse en paz. Su hijo Alejandro Paradelo, su hija política Lorena Leguizamón y nietos Augusto y Guillermina Paradelo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Su hermano Horacio Paradelo, su cuñada Graciela y sus hijas Natalia, Mónica, Guadalupe, Constanza participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Alejandro y flia. en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Su prima Rita María Catalina Lavaisse, su esposo Sergio Komornicki y familia, participan con profundo dolor su inesperada partida, acompañando a toda su familia en este difícil momento y rogando por su eterno descanso.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Su primo Eduardo Martinez Paradelo, Georgina Tarchini y sus hijos lamentan el fallecimiento de Quillo y acompañan con afecto a su familia, en forma especial a su ahijado Alejandro.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Su consuegra Stella Maris Rugieri e hijos José María, Emanuel y Lorena Leguizamón participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Natalia Paradelo, su esposo Luis Silva y su hija Emma participan su fallecimiento y acompañan a su primo Alejandro y flia. en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Mónica Paradelo, su esposo Santiago Castro y sus hijos Enzo e Isabel participan su fallecimiento y acompañan a su primo Alejandro y flia. en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Guadalupe Paradelo, Gastón Duré y su hijo Gaspar participan su fallecimiento y acompañan a su primo Alejandro y flia. en este doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. María Constanza Paradelo y Martín Altamirano participan su fallecimiento y acompañan a su primo Alejandro y flia. en este doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Marcia y Jorge Sottini y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Elena y a su hijo Alejandro en este momento doloroso.

Ruegan oraciones en su memoria

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Querido Quillo: vivirás en el recuerdo de tus vecinos que te conocimos como un buen amigo y mejor persona. Descansa en los brazos de Jesús! Saludamos a su esposa Elena y demás familiares. Lucrecia Cortigiani, Mara de González y Gustavo Obregón y familia.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Alicia Leoni de Paradelo, sus hijos Adolfo, José; Fernando y sus respectivas familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido "Quillo" y ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Adolfo Paradelo, Nancy Sosa y sus hijos Adolfo Manuel, Juan José, Juan Pablo, Agostina y Lucía, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijo Alejandro, en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Mary, Lucho, Silvina, Luis María y Claudia, participan con dolor su inesperada partida, acompañan a Elenita, Maruja y familia en este difícil momento.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confío en tu palabra". María del Valle y Claudelina Cristina, participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso en el Señor, consuelo y fortaleza para su familia y afectos.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Gustavo Basbús, Maria Jose Giovanniello, sus hijos Gaston, Adolfo y Augusto, acompañan a Elena y Alejandro por la partida de nuestro querido amigo Quillo.

SABASTA, SALVADOR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Beti Gelid y Poli Nasser participan con dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Gladys acompañándola a ella y a sus hijos en tan difícil momento. Ofrecen sus oraciones por Alejandro, por su descanso en la paz y el amor del Señor.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Gloria Cárdenas y Luis López, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Guilli y demás familiares en tan penoso trance.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Ana, Coky, Olinda, María, Muñeca, Perla y Mario, participan con pesar el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Amelia. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. José Nicanor Meossi, Luisa Inés Zaccardi y familia participan con gran tristeza de su fallecimiento y acompañan a su esposo y familiares en estos momentos de dolor.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Marta y Marcelo Larguía acompañan en estos momentos a Guillermo y familia y a las hermanas de Ema: Beatriz y Amelia. Se ruega una oración por su eterno descanso.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Carlos Enrique Soria, Analía Mercedes Arce junto a sus hijos María Mercedes, Carlos Gonzalo, María Paula y Joaquín, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Guillermo y familiares en este triste momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. María Adela Argüello y sus hijos Maria Alejandra,Carlos Enrique, Mariano y Federico José y sus respectivas familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Guillermo y familiares en este triste momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Aurora Ramos Taboada y sus hijos; María Victoria y Benjamín Zavalía, acompañan con cariño a la familia en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en la querida memoria de Emita.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. María Elisa Paz de Espeche, Luis Manuel Espeche, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor del fallecimiento de la querida Emita y acompañamos a su esposo Guilli y a sus hermanas Beatriz y Amelia y sus familias en tan dolorosa perdida. Rogamos oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Lía Beatriz Montenegro y familia y Martha Susana Montenegro participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo y hermanas en este momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Dr. Marcelo Oscar Figueroa y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Guillermo y a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Gladys E. Giménez de Figueroa, sus hijos MIguel, Martin, Mariano, Ana y Marcelo y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Su amiga y ex-compañera. Celina Peralta, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Guillermo y sus hermanas Beatriz y Amelia en este difícil momento y que brille para Emita la luz que no tiene fin.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Acompaño a mi amigo Dr. Guillermo Rezola y flia, y sus hermanas Beatriz y Amelia Tomatis y flia. nuestro sentido pésame. Maria Adela Liendo Roca; Alicia Carrasco y su hija Lucía.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Gustavo Nazario y María Luisa Nallar, sus hijos María y Roberto, Federico y Lemi, Huerto y Mariano, sus nietos Gerónimo y Lisandro, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Emita. Acompañan con cariño a Guilli, Beatriz y Amelia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Ing. Ada Inés Ruiz de Villa y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Jorge Furh y Silvina Pinto, sus hijos Victoria y Sebastian, participan con profundo dolor el fallecimiento de Emita y acompañan a su familia en forma especial a Guillermo, Beatriz y Amelia a sobrellevar esta profunda pena. Que Dios la tenga en la gloria y brille para Ella la luz eterna que no tiene fin.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Luis Alberto Guantay participa con pesar el fallecimiento de Ema, y acompaña con oraciones a su esposo Guillermo y a sus hermanas Beatriz y Amelia Tomatis Barbieri

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Cuánto lamento Guilly la pérdida inesperada de tu querida Emita.te acompañamos con oraciones y mucho cariño para la flia. Rosa Elena Atterbury,su esposo Fernando Filippa junto a sus hijos estamos junto a vos en este duro momento

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. María Cristina y Alicia Cura participan con profundo pesar el fallecimiento de Emita y acompañan a Guillermo, Amelia y Beatriz. Rogando a Dios recuperación en tan doloroso e inesperada pérdida.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Ricardo Martin Röttjer, Adela Isabel Navelino sus hijos Martín y Ana María Arce, Guadalupe y Angel Ciappino , Javier y Marianela Muratore , Florencia y Federico Karnatz, sus nietos Martín , Facundo y Silvestre participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Dr. Miguel Eugenio Zirpolo, su Sra. Marta Blanes, sus hijos Rosa María y Miguel Eugenio participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Aníbal Vicente Aguirre y María Angélica Peralta de Aguirre participan su fallecimiento. Que descanse en la paz del Señor.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Emita y acompañan con mucho cariño a Guillermo y a sus hermanas, elevando oraciones en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Aldo Pizzolitto, su esposa María Eugenia Castro,sus hijos Virginia, Soledad, Valentin y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Guillermo y familia .

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Las amigas de su hermana Beatriz, Mayili, Mónica, Eugenia, Mariana, Alicia y Natalia participan con profundo dolor su fallecimiento y la acompañan con el cariño de siempre. Ruegan oraciones en su memoria

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Eduardo Fabián Gil y Adriana Judith Bertolotti lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Emita y acompañan al amigo Guillermo en este momento de dolor.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Martín Röttjer, Anita Arce y sus hijos Martín y Facundo, participan con profundo dolor el fallecimiento de Emita y acompañan a Guilli en tan doloroso momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. José Luis Bejarano y Roxana Elli participan con profunda tristeza la inesperada partida de la querida Emita. Acompañan a Guillermo y su familia en este momento de gran pesar".

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux, sus hijos, Natalia, Benjamín, Rafael, Debora y Lucía y sus nietos, participan con mucho pesar la partida de Emita. Rezan por su descanso eterno y por la cristiana resignación de su familia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Luis Alberto Montenegro, su esposa Emilia Salto, participan su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Félix Carlos Acuña e hijos, participan con dolor el fallecimiento de Emita y acompañan al querido Guillermo en este duro trance.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Francisco Cerro, María Mercedes Clusella; sus hijos Francisco y Antonela, Sebastián, Magdalena y Delfina y su nieto Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. María Josefina Acuña y familia, participan con dolor el fallecimiento de Emita y acompañan al querido Guille en este momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Juan Cruz Argibay y Romina Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Hugo Argañarás, Ángela Innamorato e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposo Guillermo, sus hermanas Beatriz y Amelia y familiares, ante repentina perdida. Elevamos oraciones en su querida memoria

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Mario B. Diósquez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del estimado Guilli, acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Alberto Bravo de Zamora y familia, te despiden con cariño y acompañan a su amigo Guillermo y a sus seres queridos en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Ethy Pacheco Galván participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su estimado colega Guillermo Rezola y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. María José Giovanniello, Gustavo Basbús, sus hijos Gastón, Adolfo y Augusto, acompañan a su esposo y hermanas en tan dificil momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Dr. Pedro Yachelini, lamenta y acompaña a su esposo Guillermo por el fallecimiento de su esposa Ema.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini, sus hijos Guido, Pedro, Guillermo y Agostina y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo y familia. Elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Mavel N. de Nader y Mónica Nader hacen llegar sus condolencias a su esposo Guillermo Y ruegan al Altísimo le dé la fortaleza para sobrellevar este duro y triste momento. Que descanse en paz el alma de la estimada Ema.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Martín Cornet, Silvia López de Cornet e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con todo cariño a Guille y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Cristina López, Milly y Tita, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Patricia y Rodolfo Legname participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan una oración por su eterno descanso.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Héctor Rizo Patrón, Nilda Bulacio de Rizo Patrón y sus hijos María José, Alejandro y María del Milagro participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Guillermo en tan triste acontecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. José Ricardo Jiménez (H), Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Nora R. Rafael de Jiménez participa con dolor y en oración la partida de Emita. Acompaña con cariño a su esposo Guillermo, a sus hermanas Beatriz y Amelia y a sus familias. Ruegan por su paz en el Señor, consuelo y esperanza para sus seres queridos.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Maria Argentina Weyenbergh participa con pesar el fallecimiento de Emita y acompaña en el dolor a su esposo Guillermo y a sus hermanas Beatriz y Amelia, rogando oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Ana María Castiglione y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos y nietos lamentan su fallecimiento y acompañan en dolor a su familia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Maria del Carmen Lugones y Marcelo Alvarez; Fernando Lugones y Elena Flaja; Agustín Lugones y Mercedes Funes Cornet; José Ignacio Lugones y Noelia Mercado y Ana Cecilia Lugones participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. María del Valle y Luis Enrique Sgoifo participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposo Guillermo, a sus hermanas Beatriz y Amelia, a sus hermanos de corazón Patricia y Luis y a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Nicolás Juárez Villegas, su esposa, María Alejandra Soria Vildosola y sus hijas, María Teresa y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

TREJO, GERMÁN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23//4/21|. "Querido amigo", vivirás siempre en nuestros corazones. Eduardo Noriega, Nely, Leo, Nadia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

TREJO, GERMÁN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23//4/21|. Sus vecinos flia Noriega, Alicia Reyes, Marta Bravo, flia Del Castillo, flia Alcaraz Juárez. Participan con dolor su fallecimiento.

GRAMAJO DE DAVERIO, JOSEFINA M. (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/11|. Madre amada hoy hace 10 años que tu partida nos dejó sumidos en un profundo dolor. Lo único que nos consuela es recordarte con todo lo bueno que nos distes, de tus esfuerzos y sacrificios que hiciste por tu familia. Viejita linda como te extrañamos cada día que pasa, tu ausencia hace eco en nuestro interior, pero nos alivia el pensar que descansas en paz y que eres feliz al lado de Dios. Tu esposo Víctor y tus hijos Hugo y Adriana, tus nietos y bisnietos invitan a la misa a realizarse el día 26/4 a las 19.30 hs en la parroquia Santa Rita.

MIRANDA, MANUEL ANTONIO SUB. OF. M. ( R) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 26/3/21|. Sus hermanos Nélida del V. Miranda, Reina M. Miranda y Benjamín S. Miranda, invitan a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento, a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ROJAS DE JUÁREZ, MARÍA CLARINDA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Piru querida cada dia se nos hace mas dificil tu ausencia, te extrañamos mucho mas. Solo te pido que nos des fuerza y nos hagas aceptar tu ausencia, ya que es tan difícil estar sin vos. Te amamos y extrañamos con toda el alma. Su epsoso Domingo Juarez, sus hjas Ramona Alejandra, Rita Verónica, Maria Laura, sus nietos Alvaro Lorenzo, Juan Ignacio, Pablo Agustin y Maxi, con motivo de recordarla al cumplirse el quinto mes de su partida hacia la Casa del Señor.

ALDERETE, JULIO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Tus hermanos Marcela, Gabriel, Ana, José. tía Kiti, Cuki, sobrinos, primos y amigos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Triunfo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

CANTEROS, ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/21|. Señor recibela en tus brazos y concedele la paz eterna. CPN Elisa Nieto de Palavecino y familia acompaña a su colega y amiga CPN Silvia Morales de Delfino, por la dolorsa perdida de su madre. Ruegan oraciones en su memoria

JUDING, FRANCO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. José Luis Jiménez y Paola Cavallotti con sus hijos Santiago y María Cruz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Susana y César, a Isabel y familia en tan difícil momento y que brille para él la luz que no tiene fin. Rogamos consuelo para el dolor de toda la familia.

JUDING, FRANCO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Mario Angel Cavallotti y Mirta Povedano, sus hijos Patricia, Paola, Alejandra y Alejandro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Susana y Cesar, a Isabel y familia en tan difícil momento y que brille para él la luz que no tiene fin. Rogamos consuelo para el dolor de toda la familia.

JUDING, FRANCO EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. La empresa SAFICO SA, Personal de Planta y Administración participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en este difícil momento, ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA BUDÁN, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Descansa en paz que brille para ti la luz que no tiene fin". Los amigos de Quique Peralta Rondano. Ing. Héctor Angeleri, Roberto Chelala, Carlos Álvarez, Dr. Bore Gómez, Lobo Fischer, Carlitos López, Rodi González, Chiqui Garay, Dr. Rulo Rey, Dr. Guilli Molinari, Arq. Topo Scrimini, Arq. Héctor Ulla, Prof. Valladares, Héctor Lizondo, Dante Giraudo, Leonel Suárez, Arq. Jorge Zuain, Héctor Nazar, Eduardo Alvarez, Marito Suárez y Toti Farina, todos entrañables amigos del bar de Petroban acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su nieto.

RÍOS CÉLIZ, RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Su esposa, hijos, hijas políticas, nietos y amigos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemeterio Jardín del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizada por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SARACCO, DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Su esposa Vanesa, sus hijos karen, Florencia,Ismael, Genaro,sus nietos Jeremias y yazmin participan con dolor su fallecimiento

SARACCO, DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Daniel Burgos, su esposa Analia Mossier, sus hijos Nahuel, Julieta, Luci y Guille participan con dolor su fallecimiento.

SARACCO, DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Su suegra Cecilia Figueroa y su hijo Sebastián Juárez participan con dolor su fallecimiento

SARACCO, DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Ramón Juárez, su esposa Roxana Saracco y su hijo Benicio participa con dolor su fallecimiento

SARACCO, DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Mariana Figueroa, su esposo Kike Santillán, sus hijos Nico,Mika,Samuel participan con dolor su fallecimiento

YANACÓN, ESTHER YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Sus hijos Ángela, Rufino, María y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatropraxia realizado por nueva EMPRESA GOROSTIZA.

YANACÓN, ESTHER YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Tia, que Dios le proteja y descanse en paz. Que brille para Ud. la luz que no tiene fin. Siempre vivirá en mi corazón. Su sobrina Ángela, su hermana Tuti, y su cuñado Rufino y demás fliares. Sus amigos y cuidadores (Ada, Ringo, Mónica, Sra Ana, Mili, Yeny, Fany, Silvia y Fabiana) ruegan oraciones en su memoria.

CORIA, LEONARDO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Sus hijos Carlos, Fabian, Maria, Rodolfo, Beatriz, Pablo, Leonardo, Cecilio, Roberto, Isabel, Maru, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Cañada. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

TROVINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. Compadres de sus hijos Pedro y Valeria: Luisina Romero Floridia, Jose Bequis y su ahijado Gahettano Bequis Romero, lo recuerdan al cumplirse los 9 días de su partida y acompañan en el dolor a toda su familia.

TROVINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/21|. A los nueve días de tu partida. ¡Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia el alma de Juan, concédele, el descanso eterno en los brazos de Padre, ilumínalo con tu luz de paz. Tus cuñados Elsa Ricci, Conrado Floridia, tus sobrinos Gabriela Floridia, Luis Romero, Luisina Romero, José Bequis, Gahettano Bequis. Tu suegra Margarita Cejas Vda. de Ricci y tu cuñado Fabián Ricci y familia.