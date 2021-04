FÚNEBRES | 27 de abril del 2021

27/04/2021 - 02:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

27/4/21

María Estelina Lescano (La Banda)

Domingo Raúl Alderete

ARCE, ELIO MARIO AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. La honorable comisión directiva del Club Atlético Estudiantes, participa con profundo dolor del fallecimiento del Sr Elio Mario Arce, quien fuera un distinguido y comprometido dirigente de dicha institución. Agradecemos la entrega y respeto. Acompañamos a su familia en este difícil momento.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Durán y sus hijos Alejandro, Eugenia y Martín, lamentan con pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Marta y Marcelo Larguia, acompañan en estos tristes momentos a Gabriela e hijos, a sus hermanos y familia. Ruegan oraciones por eterno descanso.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Gladys E. Giménez de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana Gabriela, Marcelo y sus respectivas familias, despiden a Tala y acompañan a toda su familia en este dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Carlos A. Ducca y Maria Beatriz Viaña, sus hijos, acompañamos a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Juan Carlos Marhe, Sandra de Marhe y sus hijos acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Lilian Paz de Alegre, sus hijos María Claudia Alegre Paz y flia; María Julia Alegre Paz y flia lamentamos el fallecimiento y rogamos una oración en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Luis Diaz y sus hijos Sonia y Jorge Diaz, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Raúl, en tan difícil momento.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Coca, Norma, Hilda, Alicia, Teresa, Machi Diaz y Carlos Frias y sus respectivas flias, acompañan a su amigo Raúl en tan difícil momento y elevan oraciones para su descanso eterno.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Enrique Agustín Alcaide, Sara Pinto Villegas y sus hijas Josefina y Facundo Filippi, Maria Mercedes y José Luis Silvetti participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su famiila en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Guillermo Avendaño, Graciela Viaña y sus hijos María Belén, Virginia y Santiago participan con dolor el fallecimiento de la querida Tala. Acompañan a Matesi, Carlos, Raúl y sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Marta Ducca de Fraguas y sus hijos Marta María, Maria Alejndra, María Florencia y Fernando participan con profundo dolor la partida de nuestra Tala, acompañamos a sus hijos y nietos con oraciones.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. José Pernigotti y familia, acompañamos en este triste momento a sus hijos Matesi, Carlitos, Raúl y Gaby y demas familiares por el fallecimiento de su querida mamá Tala. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Jorge D'Amico y sus hijos: Mariela, María de la Paz, Magdalena y Christian Martin, Georgina y Patricio Jándula, sus nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tala. Ruegan una oración en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Tere Castro, Caio Lugones y sus hijos Agustina, Ezequiel y Francisco y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Dr. Eduardo Contato Carol y su esposa María Felicitas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia.Rruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Rafael Antonio Canllo participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones por su descanso eterno.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Ana María Espeche Bruchmann despide con mucha tristeza a la querida Tala, rogando oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Norma Beatriz Maza de Zaiek, sus hijos Antonio, Enrique, Martín, Bettina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con el cariño de siempre a sus hijos y nietos.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Raúl Marcelo Sabouret, Cristina Zavalía y sus hijos Santiago y Érica, Raúl B. e Ignacio participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Carlos, Raúl, Matesi y Gabriela y demás familiares en estos momentos de dolor.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Edith Aline Bonacina de Sabouret y su hija Cecilia C. Sabouret participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Cecilia Beltrame y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Matesi, Carlitos, Raúl y Gaby. Elevan oraciones a su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Maria Azucena Rivero y sus hijas, Maria Lucrecia, Maria Claudia y Maria Eugenia Morán, participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el duelo y con la oración a su hijo Carlos Leoni y familiares.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Maria Azucena Rivero, hijas y nietos, acompañan en este momento de dolor a la Sra. Alicia Leoni de Paradelo y sus hijos Adolfo, Jose y Fernando en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Maria Lucrecia Morán y sus hijos Adolfo Manuel, Juan Pablo y Juan Jose Paradelo, lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y nietos. Rogamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Santiago Olmedo y María Luisa Leiva de Olmedo y sus hijos Santiago, María Luisa, Ignacio, Nicolás, Eugenia y sus familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Guillermo y Carlos Lozano participan con tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso, acompañando con mucho cariño a su familia.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Jorge Manuel Argañarás, María Susana Benavente, sus hijos Jorge Francisco, Santiago y María Susana con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Adolfo Juárez Villegas y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Gloria, Ana Maria, Patricia y Alicia Cárdenas Argibay con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Luis Eduardo López y Gloria Cárdenas, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa, hijos y familias, participan con dolor su fallecimiento.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Antonio Cinquegrani y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor le de el descanso eterno.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en este momento de tristeza y elevan una oración en su memoria

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Eduardo Ernesto Christensen, su esposa Olga Vieyra, sus hijos Alejandro y Eduardo participan con profundo pesar el fallecimiento de su amiga Tala y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones a su querida memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Su intima amiga de años participa con gran dolor su fallecimiento y eleva oraciones al Señor.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Dr. Carlos E. Ordóñez Ducca participa su fallecimiento con mucho dolor y acompañan a toda su flia, sus hijas Ercilita, Agustina y Coty.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Marcela Montenegro, sus hermanos, Daniela, Cecilia, Marcelo, Milagros y Rosario Montenegro con sus respectivas flias., participan el fallecimiento de la mamá de su hijo Raul. Rogamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. "Ya tiene un hogar, dulce hogar, más alla del Sol". Gringo y Marta Meossi participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Gabi y a sus hermanos, en este momento de tristeza. Que el Sagrado Corazón los colme de bendiciones.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Su amiga Estela Ávila de Viaña, hijos Francisco Adolfo, Carlos Alberto, Jose Fernando, Silvina Estela, Javier Eduardo, Maria Eugenia, Ana Maria, Sebastian y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Cintia Verdaguer, su esposo Daniel Orieta, sus hijos Eloisa, Samuel y Constanza Orieta participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan una oración por su alma.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. José Fernando Viaña, Cecilia Eugenia Traine e hijos, Agustina Maria y Nicolas Gorkiewics, José Fernando y Guillermina Flores Lucena, Santiago Manuel y Juan Francisco y sus nietas, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Fanny Medina despide con profunda tristeza a su querida amiga. Acompaña a sus familiares en el dolor. Ruega oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Dr. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza, sus hijos Carlos, Eugenia, Eleonora, Pablo, Santiago, Lucia, Conrado y Facundo participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel y Laura Bergues y Verónica Russo, acompaña a la familia de Tala con mucho cariño en estos momentos de pena. Ruegan al Altísimo que los ayude.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Víctor Alegre, su esposa Marta Viaña y sus hijos Felipe, Víctor, Gustavo y José y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Tala. Acompañan en este triste momento a sus hijos y demás familiares.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Delia Susana del Valle Loto de Pardi y sus hija María de los Milagros, participan con profunda pena su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento, rogando por su resignación con ayuda de la gracia y la fuerza de la fe cristiana. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Elena Díaz Esteve de Palomo, sus hijos Daniel, Marcia y Diego con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, hijos poliicos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Tala y acompañan con mucho cariño a sus hijos, elevando oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Mirta Neme, sus hijos José Antonio y Ricardo Agustín Pérez Neme y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. "Dale Señor el descanso eterno en tu Gloria". Sandra Clavero de Chazarreta participa con profundo dolor pidiendo resignación para su amigo Raúl y demás familiares en tan difícil momento.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Marta, Luis y Claudia Camuñas y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos.

CORONEL, REINA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Su esposo Carabajal Eduardo, sus hijos Miriam, Eduardo, Oscar, Teresa, hijos políticos Mariela, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

CURET DE AUGIER, ELSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/21|. Gloria, Ana Maria, Patricia y Alicia Cárdenas Argibay con sus respectivas familias, participan con profunda pena el fallecimiento de la querida Elsa. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Sus vecinos. Flia Ananias, Flia. Paz, Bentancor, Goncebat, Cristina y Flia. Franzone, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Sus primas Otty y Chiquina Vergottini Lavaisse y flia participan con profundo dolor su inesperada partida y acompañan a toda su flia en este difícil momento y rogamos por su eterno descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Su primo Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe participan el fallecimiento de su querido primo Quillo y acompañan a su familia con afecto en tan doloroso momento.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Anselmo Vezzosi, Marcela Scoccosa junto a sus hijos Juan Bautista y flia, José Vicente y flia. lamentan participar la inesperada muerte de Quillo querido amigo y compañero de nuestra entrañable Elena. Dios le dé el descanso eterno y la paz.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Raúl Lima, Charito de Lima y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Teresita Bellomo de Ruiz, sus hijos: Teresita G.; Dante M.; Diego A.; Francisco E.; y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Quillo y acompañan a Elena, Maruja y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Marta Eugenia Azar y José Martín Cesca, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a Elena y Alejandro en este difícil momento. Brille para él la luz que no tiene fin.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Aldo Llugdar, Ana María Reston, Adriana Llugdar y Ricardo Llugdar participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Mirta Camus, sus hijos y nietos; Chichina de Nazar y sus hijos y nietos participan y acompañan en el dolor a sus amigos Horacio y Graciela. Ruegan una oración en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Maria Elena Lavaisse, su esposo Juan Carlos Bortolussi y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan con inmenso dolor a su flia. Rogamos oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Directivos y empleados de Crisar S.A, participan el fallecimiento del padre de su colaborador Alejandro Paradelo.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Familia de Jorge Alberto Haick: Marta, Jorgito, Carina y Patricia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado y tío político.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Su tía Martha García de Lavaisse, sus primos Aby, Anita, Carmen y Horacio Lavaisse, participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Tu partida nos dejó un gran vacío, siempre te recordaremos como la gran persona que fuiste, vivirás por siempre en nuestros corazones querido Quillito, además el campito de tu amigo Edu ya no será el mismo sin tu presencia, estaremos siempre con Elenita y Maruja a las que enviamos nuestras condolencias. Descansa en paz querido Quillito. Tus amigos y compañeros Edu, Nelly y Olga.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Liliana Véliz y flia. participan el fallecimiento del padre político de Lorena Leguizamón y acompañan a Alejandro en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Marisa Abdala, su esposo Arturo Lastra participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Elenita con cariño en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Dr. Víctor Napoleón Abdala, su esposa Dora Yolanda Reynoso y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Elenita en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. No es fácil aceptar una pérdida, pero dejaste gratos recuerdos en nuestras memorias y así permanecerás en nuestros corazones, descansa en paz Quillo. Zulma Suárez, su esposo Juan Carlos Terzano y familia acompañan en el dolor a su compañera Elena y demás familiares.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Vicente Héctor Bellomo, Delfina de Bellomo e hijos participan con dolor el inesperado fallecimiento de Quillo y acompañan con tristeza a su familia, especialmente a Elena y tía Maruja, en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Querido Guilli: Dios te dará resignación por la pérdida de tu compañera de años, seguramente sus padres y los tuyos la esperaron con sus brazos abiertos, sin duda estarán junto a Dios; éste dolor solo lo mitigará el tiempo y será Dios quien te dará fortaleza para continuar. Con el cariño de siempre Marta G. Tagliavini, sus hijos Franco y Daniel. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Beatriz Durán y sus hijos, lamentan con pesar su imprevista partida. Acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. No te has ido, porque siempre estarás en el corazón de cada uno de los que te conocimos. María Dolores Araujo, Francisco Durán e hijos acompañan a su esposo Guillermo, sus hermanas Beatriz, Amelia y respectivas familias en este doloroso momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Carlos A. Ducca, Maria Beatriz Viaña y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Farmacia Centro participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Juan Carlos Marhe, Sandra de Marhe y sus hijos acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Alicia Cornejo de Paz e hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a su esposo y familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Dr. Juan Manuel Pereyra y Alicia María Paz e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo y familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Marquesa Adriana Zurita de González acompaña en el dolor a la familia de Emita, en especial a su esposo el apreciado Guillermo, por su desaparición física. Que el Señor la recoja en su gloria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Raúl Lima, Charito de Lima y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Carlos Alfredo Bercovich, Javier Gestal y equipo de gerentes de Supermat Santiago acompañan al Dr. Guillermo Rezola y familia en este difícil momento

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Facundo Filippi y Josefina Alcaide participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol, sus hijas María Antonieta y Pablo, María Susana y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a Guillermo en este triste momento elevando oraciones en su memoria

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Diego Lindow, Celeste Colomer y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Candela Vega participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y compañera de trabajo Ema. Acompaña a su esposo Guillermo en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. CPN Mario Vega, CPN Silvia Corvalan y sus hijas Candela, Carolina, Constanza y Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a su esposo Guillermo en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Tere Castro, Caio Lugones y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Dr. Eduardo Contato Carol y su esposa María Felicitas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanas Beatriz y Amelia y su esposo Guillermo. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Rafael Antonio Canllo participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Ana María Espeche Bruchmann participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a Guilli y flias, rogando oraciones.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Raúl Marcelo Sabouret, Cristina Zavalía y sus hijos Santiago y Érica, Raúl B. e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de gran pesar.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Su amiga y ex compañera Ramona Elizabeth Paz participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Guillermo y sus hermanas Beatriz y Amelia elevando oraciones en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Clara Paz, Teresa Pérez, Alicia Gómez y Eva Brandán, participan su fallecimiento. Ruegan por su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Guilli, Beatriz y Amelia en este momento tan triste.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Ernesto Antenor Álvarez y familia despiden a Emita con profundo pesar y acompañan al entrañable amigo Guillermo con mucho cariño.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Slapak y sus hijos Javier, Sebastian, Ezequiel, Florencia y Santiago, acompañan en este momento de dolor a su amigo Guillermo y rezan para que pueda superar su dolor. Descanse en paz.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Rolando Álvarez, Maria Inés Álvarez y hermanos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Emita. Acompañan a su esposo y hermanas. Rogamos oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Santiago Olmedo y María Luisa Leiva de Olmedo y familia, Nicolás Leiva, Eugenia Leiva y flia, y Álvaro Leiva y flia participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Emita y acompañan con sus oraciones a Guillermo y a sus hermanas Amelia y Beatriz con el cariño de siempre.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Gloria, Ana Maria, Patricia y Alicia Cardenas Argibay con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su marido, hermanas y demas familiares en tan penoso momento. Descanse en paz

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Jorge Manuel Argañarás, María Susana Benavente, sus hijos Jorge Francisco, Santiago y María Susana con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Polo Mackeprang, Magali Sily de Mackeprang, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Guillermo, Beatriz, Amelia en este triste momento y piden al Señor les de fortaleza y resignación.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Su amiga Estela Avila de Viaña, hijos Francisco Adolfo, Carlos Alberto, José Fernando, Silvina Estela, Javier Eduardo, Maria Eugenia, Ana Maria, Sebastian y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. José Fernando Viaña, Cecilia Eugenia Traine e hijos Agustina Maria y Nicolas Gorkiewicz, José Fernando y Guillermina Flores Lucena, Santiago Manuel y Juan Francisco y sus nietas, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad". Sandra Clavero de Chazarreta participa con profundo dolor acompañando en este difícil momento a Guillermo y demás familiares.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Ricardo E. Chazarreta, Marta Eugenia Barbieri y sus hijos Eugenia María y Ricardo Martín participan con pesar su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Lia T. Goitea de Meossi participa la partida a la Casa del Señor de la hermana de Beatriz y Amelia y ruega oraciones a su querida memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Se durmió en el Señor y espera la resurrección. El grupo de amigas "Las Luneras" acompañan con afecto a sus hermanas Beatriz y Amelia en este difícil momento.

TREJO, GERMÁN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23//4/21|. Su tía Dolly Gómez y Magui Gómez, sus primos Richard, Pinky y Marcelo Trejo, acompañan con profundo dolor a su familia ante gran pérdida y elevan una plegaria en su nombre.

LAMI, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/20|. Tu madre Lidia Beatriz, tu hijo Agustin, tus hermanos Mariano, Marcelo y Alejandra, invitan a la misa que se realizará en la parroquia Santa Rita a las 19.30 hs. al cumplirse un año de su fallecimiento.

LAMI, DANIEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/20|. Tu cuñada Victoria, sobrinos Julio, Alejandra, Elizabeth, Romina y Nicolás, sobrinos politicos, invitan a la misa que se realizará en la parroquia Santa Rita hoy a las 19.30 hs. al cumplirse un año de su fallecimiento.

BARRAZA, ROSA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Sus hijos Amanda, Juana, Enrique, Ricardo, Hector, Néstor, Ceferino, Raquel y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Quiroga. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PERALTA BUDÁN, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Fernando Gonzalo Miranda y su familia participan con profundo dolor el fallecimiento del nieto de sus amigos Kike Peralta Rondano e Inés Aboslaiman y ruegan por su descanso eterno y consuelo para toda su familia.

PERALTA BUDÁN, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Familiares de su padre Ramiro, Estefi y hermanitos de sus abuelos Kike Peralta Rondano, Ines Aboslaiman, Miguel A. Rondano, Lory, Sergio y Fátima. participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oracion en su memoria.

TÉVEZ, RUBÉN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/21|. Mariel Floridia de Saá, Claudio Saá, sus hijas Hilem Zuleika, Zahira Aylen Saá Floridia, sus padres Tití Humberto Floridia y Lucy de Floridia participan con mucho dolor el fallecimiento del hermano de su amiga y comadre Nora Tevez hacen llegar sus condolencias a la flia. Tevez. Elevan oraciones en su memoria.

URQUIZA, NORMA GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecieó el 18/4/21|. Su hermano Hugo Urquiza y Roxana, sus hijos Claudia, Guillermo, Sebastian, Cecilia, Cristina y Florencia la recuerdan con motivo de cumplirse 9 dias de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

PALOMINIO, ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. "Ya está ante ti Señor, recíbelo en tu morada de luz, paz y amor". La comunidad educativa del Colegio Mariano Moreno LL66 acompaña con Prof. Dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Isabel del V. Palomino y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PALOMINIO, ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Los compañeros de trabajo del Colegio Mariano Moreno Nivel Primario de la Prof. Isabel Palomino acompañan con Prof. dolor el fallecimiento de su padre y que brille para él la luz que no tiene fin. Las Termas.