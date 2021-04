FÚNEBRES | 29 de abril del 2021

28/04/2021 - 22:03 Funebres

- Luis Alberto Alomo

- Ciriaco Lazarte (Salavina)

- Evergisto Lidoro Villacorta (Tintina)

- Amílcar de Jesús Concha (Villa Silipica)

- Lidia Beatriz Mirolo

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/04/21 y espera la resurrección.

Luis Horacio Santucho, participa su fallecimiento y acompaña a su familia especialmente a sus amigos Raul y Gabriela en este momento tan doloroso.

RECORDATORIO

LIDIA PROTACIA GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/4/20 y espera la resurrección,

Madrecita del alma hace un año que te fuiste de nuestro lado pero seguimos recibiendo tus bendiciones desde el cielo. Estamos muy orgullosos de vos porque siempre nos distes buenos ejemplos. Te extrañamos mucho mamá pero estamos tranquilos porque sabemos que estás con tu amadísimo Jesús gozando de la vida eterna. Tus hijos Lidia, Mirta y Javier, nietos, bisnietos y tataranietos elevan oraciones en tu memoria.

RECORDATORIO

JULIA ALICIA ACOSTA DE GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/04/2018 y espera la resurrección.

“Demasiado pronto para comprender tu partida. Despertamos con la seguridad de escuchar tu voz, tu risa... fuiste presencia en cada uno de los te necesitaron. Rogamos al Padre Celestial nos dé consuelo y resignación”.

Su esposo Mario; sus hijos Fernando, Martín y Gonzalo; sus nueras Romina, Natalia y Yanina; sus nietos Ignacio, Justina y Rosario. Sus hermanos, cuñados y sobrinos. Besos al cielo. Brille para ella la Luz que no tiene fin al cumplirse tres años de su partida al Reino de Dios.

INVITACION A MISA

IRMA TEODOSIA SANCHEZ DE ABREGÚ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/3/21 en la ciudad de Tintina.

Mami! te fuiste fisicamente de nuestras vidas, pero seguirás presente por siempre en cada uno de nuestros corazones. Gracias por tu inmenso amor, tus enseñanzas, tu ejemplo y nobleza. En la inmensidad del cielo, un Ángel nos proteje con toda su fuerza. Al cumplirse un mes de su partido, invitamos a las misas que se celebrarán hoy a las 20 hs en la Parroquia Virgen Del Valle y San José de Tintina y en la Iglesia San José de Belgrano en la ciudad de Santiago del Estero.

ALDERETE, DOMINGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. El Señor te recibe con los brazos abiertos para hacerte goza de la Casa Celestial junto a tu amada Teresita. Tu cuñada Sara Fiad de Herrera y sus hijos Isabel, Graciela y Pepe, Joye y Adriana, Maruchi y José, y Fray Juan José Herrera acompañan a Javier y Alejandra en estos momentos y elevan oraciones por su querida memoria.

ALOMO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Sus hijos Paula, Luis, Marina h. politico Roberto Sanches sus nietos Federico, Carola y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio el descanso cob caruso cia Arg de seguros SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ALOMO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Los amigos de su hija Paula Andrea: Mariana Collado, Marcelo Cordone, Marito Cajal, Miguel Díaz, Chiqui Vittar, Poli Rodríguez, Iván Acuña, Mily Iturre y Chata Sánchez acompañan en este momento tan doloroso y piden oraciones para dar fortaleza y consuelo a su familia. Que brille para el la luz que no tiene fin".

ALOMO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Paula te acompañamos en este momento de dolor por la irreparable pérdida y rogamos que su alma descanse en paz. Olivia Pécora, Enry Collado, Marianela y Francisco Sánchez, Mariana y Marcelo Cordone.

ALOMO,LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Se durmió en la paz del Señor y espera la resurrección. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio el Descanso. Las amigas de su hija Paula: Anahí Massuh, Marisa Martínez y Marcela Herrera participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Descansa en paz.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|.Marcela Montenegro, sus hermanos, Daniela, Cecilia, Marcelo, Milagros y Rosario Montenegro con sus respectivas flias., participan el fallecimiento de la Mamá de su hijo Raúl. Rogamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Marcelo Ruiz, participa con tristeza el fallecimiento de la querida y entrañable Talita.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Tori, Teté y Susana Rodriguez de la Rua y familia, participan con tristeza fallecimiento de Tala y acompañan a sus hijos y nietos con el cariño de siempre. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Con profundo dolor despido a una querida amiga, gran mujer, esposa, madre, hija, hermana, abuela, educadora en la vida y la fe que dejo profundas huellas de su generoso amor y su sincera amistad compartida e inolvidables momentos. Abrazo fuerte a sus hijos y nietos elevando oraciones porque brille para ella la luz que eterna. ¡Tala, descansa en paz!, Niní Romero de Cornelli.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Marcela Montenegro, sus hermanos, Daniela, Cecilia, Marcelo, Milagros y Rosario Montenegro con sus respectivas flias., participan el fallecimiento de la Mamá de su hijo Raul. Rogamos oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Elsa Teresita Feijóo de Argañarás, sus hijos Teresita, Jorge M.; Raúl A.; Manuel y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Tala y acompañan a sus hijos en estos momentos, rogando por su descanso eterno

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini, sus hijos Guido, Pedro, Guillermo, Agostina y sus familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familias en estos dolorosos momentos

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Dr. Pedro Yachelini y su madre Marisa de Yachelini lamentan la muerte de la madre de su amigo Carlitos y acompañan a sus hermanos y familias.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos, Alfonso, Anabel, Pablo, Analia, Ana María y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Gustavo Adolfo Zavalia, Maria Mercedes Benavente, sus hijos Gustavo Benjamin, Francisco Adolfo y Agustin Santiago, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos Matesi, Carlos, Raul y Gabriela y a sus queridos nietos en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque de ellos es el Reino de Dios" Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad, sus hijos Valeria, Andrea, Daniel, sus hijos políticos Guido Santiago Tawil, Georgina Seman abrazan en el dolor a sus hijos Raúl, Carlitos y demás familiares en estos tristes momentos. Fortaleza para sobrellevar esta pérdida.

CARRIZO, ALBERTO AMADEO ( Niño) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Su hermana Zulema, su hno pol Chicho y sus sobrinos Soledad, Celeste, Germán, Natalia y respectivas familias participan con profundo dolor su partida al Reino del cielo y ruegan una oración en su querida memoria. Su restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CARRIZO, ALBERTO AMADEO ( Niño) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Hermano querido siempre serás ese ser que aunque ya no pueda ver físicamente, sé estarás a mi lado y vivirás por siempre en mi corazón y en mis pensamientos. Te amo. Su hermana Zulema participan con profundo dolor su partida al Reino del cielo y que brille para el la luz que no tiene fin".

GÓMEZ DE MOURE,MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Su esposo Daniel Mouse, sus hijos Patricia y Mario, sus hijos políticos Carlos Montenegro y Carolina Sabate, sus nietos Natalia, Carla, Augusto, Tomas, Alvaro, Carolina e Irene, Participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ DE MOURE, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Querida Ma: Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará siempre grabado en nuestros corazones, te queremos y te vamos a extrañar. Su esposo Daniel, sus hijos Patricia y Carlos y sus nietos Natalia, Carla, Augusto y Tomás.

GÓMEZ DE MOURE, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Querida Ma: Así como en la vida nos cuidaste y protegiste, se que ahora seguirás haciéndolo desde el cielo. Contigo conocimos el amor de una abuela única y diferente a cualquier otra. Esa, que te llena de calor el corazón. Nos harás falta por siempre. Te amamos Ma y te extrañamos mucho!. Sus nietos: Naty, Carla, Augu, Tomi Nico y Rafa.

GÓMEZ DE MOURE, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Ramon Chamarro, Susana Lozano, sus hijos Coni, Vico, Rocio, Facundo, Juan, Pablo, Santi y nietos, acompañan a sus grandes amigos Patricia y Carlos y sus hijos en este duro momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MIROLO, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Sus hijos Daniel, Silvia, Marcela, h/pol, Doly,, y nietos Ana , Agustina, Virginia, Franco participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz hoy 12 hs, Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). SERV. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL,

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef, sus hijos Analia, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabian con sus respectivas familias, lamentamos el fallecimiento del esposo de nuestra amiga Elenita, acomañando a todos sus familiares en este difícil trance que atraviesan. Rogamos oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. José F. Uriondo, su esposa Mirtha G. Parisi e hijos participan con profunda tristeza y congoja, la inesperada y pronta partida a la Casa del Padre del amigo entrañable Quillo. Un ser muy especial, fiel, solidario y de tremenda capacidad para amar. Deja imborrables huellas de su personalidad, de momentos vividos, unicos y plenos de vitalidad. Cumplió con pasión todos los roles que le tocó desempeñar. Amigo tan querido...Vos si que te "Gastaste" como pide el Señor, quien seguramente te tendrá entre sus elegidos. Abrazamos con intenso cariño a su hijo Alejandro, a su incomparable compañera Elena, a su hno., Horacio, a sus nietos y demás fliares.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Salvador "Glu" Martínez, Graciela Fernandez y sus hijos Carolina y Salvador, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Elena y Alejandro en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Que el Padre Celestial te dé eterno descanso... Participan con profundo dolor su inesperado fallecimiento Orlando Achával y Vivien Machado Mílovich. Hacemos llegar sentidas condolencias a su hijo Alejandro y a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (QUILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Con profundo pesar acompañamos a Elenita y familia, ante la inesperada partida de nuestro querido amigo Quillo. Teresita Gubaira de Castaño, Ceci,Gaby,Dai y Naza. Participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

SANTANA, HAYDÉE JAVIERA (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Más allá del sol siempre hay un hogar, bello hogar". Su hermano Valle y cuñada Panchita, sobrinas Sandra y Germán Lorenzo, Silvina y Luis Herrera, sobrinos nietos Leandro, Abril y Marcos te despiden con cariño y elevan una oración en tu memoria.

SUÁREZ, SARA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Familia Cejas y López Medina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Emita, te despedimos conternados por tu pronta e inesperada partida de este mundo, te recordaremos por tu bondad y sonrisa permanente, que iluminaba tu rostro y tu mirada. Abrazamos con cariño a tu esposo, hnas., y demás familiares y a tus amigas/os por irreparable pérdida. José F. Uriondo, su esposa Mirtha G. Parisi e hijos.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos, Alfonso, Anabel, Pablo, Analia, Ana María y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposo Guillermo con cariño en su dolor. Ruega oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Gustavo Adolfo Zavalia, Maria Mercedes Benavente y sus hijos Gustavo Benjamin, Francisco Adolfo y Agustin Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Emita y acompañan a Guilli y sus hermanas en este momento de profunda tristeza. Elevamos oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. "Que Dios en su infinita bondad la recoja en su Reino Celestial". Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia abrazan con afecto al Dr. Guillermo y demás familiares por la irreparable pérdida de Emita. Elevan plegarias por su eterno descanso.

ARANDA DE YOCCA, BERTA MANUELA (Betty) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/10|. Pasaron 11 años del triste adiós sin regreso pero sigue rodeándonos tus palabras...... Tus recuerdos. Y todo aquello que formó parte en tu vida de todas las siembras que nos quedó de tus enseñanzas. Dulce y hermosa esposa...... madre amada..... abuela siempre añorada.... tu esposo Héctor; tus hijos Silvia Susana del Valle; Héctor Alfredo; Alejandra Escobar; tus grandes amores tus nietos Francisco Javier y Marcela Patricia, Rodrigo y Abna; Maia Monserrat Sabio Yocca Shock a Matías Nicolás Victoria Anahí y Valentina Shock Escobar te recordaremos con el amor de siempre y alabaremos nuestro juego al todopoderoso padre Dios para que te siga teniendo en el rebaño de sus elegidos en el reino celestial el oficio de la misa a celebrarse en la capilla San Luis Gonzaga del barrio primera junta ubicada en Viamonte y Alberti el día primero de mayo a las 20 horas descansa en paz de Dios padre te amamos...

GALVÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Amada madre, abuela cariñosa, una gran mujer que luchó hasta el final, que ahora Dios te tiene a su lado y la luz que brindaste en vida. Hoy brillará infinitamente en verdes praderas descansarás. Tus hijos, hijos politicos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MOLINA, LUIS ORLANDO (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/21|. Hoy se cumplen 9 días que te fuiste, vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu tía Tere, tus sobrinos Olga, Pocho, Norma, Rubén, Dante y Benjamín, invitan a la misa en su memoria hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Se ruega oraciones en su memoria.

PELLENE DE GRECCO, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. "No he muerto, solo, me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas. Como aquella, que no tiene esperanza, No, he muerto, Aunque mi cuerpo no este, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de vuestro hogar, que tanto compartimos. Seré la brisa que besará tu rostro. Seré un recuerdo dulce, que asista a tu memoria. Seré una pagina bonita de tu historia. "Perdón, a todos". Tome únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó, de decirles no he muerto. Solo me fui antes. Sus hijos José Emilio, María Edelmira, Sara del Valle y Nicolás A Grecco, hijas políticas, nietos, nietos políticos y bisnietos invitan a la misa en la parroquia San José de Belgrano a las 20 hs al cumplirse un mes de su fallecimiento.

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Héctor Manuel Fattor y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo Nene, acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTAS, EDUARDO MANUEL ING. (TORO) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 26/4/21|. Tus compañeros de promoción año 1974 del instituto Bernardino Rivadavia de La Banda, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

COSTAS, EDUARDO MANUEL ING. (TORO) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 26/4/21|. Guardaremos en nuestra memoria con mucho cariño los momentos compartidos. Tus amigos Luchi Villa y Adita Ruiz. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GIMÉNEZ BAILÓN, GAUDENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Su esposa Eulogia Burgos, su hija Luisa, nieto Valentin participan su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

PÁEZ, HUGO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Sus hermanos María Aurelia y Pedro Darío Páez, su hermana pol Estela y su sobrina Ana, Vanesa, Sara y Antonella participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en el Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PERALTA BUDÁN, EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Ernesto Aboslaiman y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a Ramiro, Steffi, hermanos: Kike, Inés y familiares. Que brille para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

TUR, RAMÓN ESTERGIDIO (CHINCH) (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Su cuñada Ana, su sobrina Claudia, su ahijada Mónica Tur y sobrinos Sergio, Erika y Milagros, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

RAMÍREZ, BLANCA BERTA (CRICRI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Nadie muere del todo mientras quedan huellas y hermosos recuerdos y eso dejas entre nosotros. Simpre estarás presente en nuestras vidas. Vuela alto madre y hermana querida. Al cumplirse 9 días de su viaje a la casa del Señor la recordaremos en la misa que se oficiará el miércoles 28/04/21 a las 20 hs en Catedral Basílica. Sus hijos:Javier, Samanta y flia, sus hermanas Carlota y Ana María, con sus respectivas flias.

CASTELLANOS, FABIÁN ALBERTO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/21|. Al cumplir un mes de su partida al Reino Celestial. Sus padres Pochi y Teresa, su hermano Pepe y flia., su esposa Teresa Lobos y sus hijas, sobrinos y familiares. Ruegan por su eterno descanso y brille para él la luz que no tiene fin. Lo recordarán por siempre y hoy rezan por su alma. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en tan dificil momento.

GODINO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/14|. Ya pasaron 7 años de tu partida, jamás pudimos entender del porque te seguimos extrañando, pero sabemos que descansas en paz junto a Jesús. Tu esposa Eva Isabel Padilla, tus hijos: Claudio y David, tus nietos Sebastián, Santiago, Martín, Facundo, Florencia, Lorenzo, tus hijas políticas Delia y Patricia. Rogamos una oración en su memoria. Besos al cielo de parte de toda tu familia que te quiere y te extraña un montón.

CASTILLO, AÍDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/04/21|. Le secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, llanto ni dolor. Sus hijos Teresa, Manuel y Luis, nietos, bisnietos, y hijos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Villa Robles. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CONCHA, AMÍLCAR DE JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Sus hijos Romina, Fatima, Angel, Gaston, Cintia , Mariana, Antonia, Martina Cancho h. politicos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Villa Silipica SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LAZARTE, CIRIACO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Su esposa Tita Roldan su hijo Gaston Lazarte su hija politica laura sus nietos Lucas, Morena, y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio los Telares dto Salavina SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, JESÚS NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". La Comunidad Educativa del Colegio Mariano Moreno LL66 acompaña con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Mariela E. López y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

LÓPEZ, JESÚS NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. "La muerte no es un punto final… Morir no es otra cosa que volver a casa, volver a Dios". Los compañeros de trabajo del Colegio Mariano Moreno Nivel Primario de la Prof. Mariela E. López acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su padre y que brille para el la luz que no tiene fin. Las Termas.

TREJO, ADOLFO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Sus hermanas Silvia, Elsa, Otilia, su hermano Walter, Rita, Fatima, hermanos políticos, sobrinos Ramón, Ivan, Bruno, Eli, José, sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el cementerio de Los Telares. EMPRESA SANGIAGO.

TREJO, ADOLFO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Dr. Ramón Chavez y flia, acompañan a su madre Silvia en este momento, deseando a su tio Adolfo el descanso merecido por su bondad y don de persona, en este paso hacia el Señor. Sus restos fueron inhumados en el dia de ayer en el cementerio Los Telares.

VILLACORTA, EVERGISTO LIDORO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Su hno. Ilario su prima Fidelina Ruiz y Flia y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio de Tintina dto Moreno SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VIZGARRA DE SOSA, IRMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Su esposo Juan Domingo Sosa, sus hijos: Gustavo y Patricia, hijos políticos, nietos, hermanos y demás fliares. Participan con profundo dolor su fallecimiento , sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral , servicio realizado por COCHERIA SUNCHO (SV).