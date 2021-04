FÚNEBRES | 30 de abril del 2021

29/04/2021 - 22:29 Funebres

Fallecimientos

- Luis Alberto Alomo

- Ciriaco Lazarte (Salavina)

- Evergisto Lidoro Villacorta (Tintina)

- Amílcar de Jesús Concha (Villa Silípica)

- Lidia Beatriz Mirolo

- Ramón Domingo Gallo (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN DOMINGO GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/21 y espera la resurrección.

Esposo padre, abuelo, hermano, suegro querido ya estas con Dios, has vuelto a la fuente, descansa en paz en los brazos María Santísima de Jesús y de nuestro Padre Celestial. Danos fuerza, serenidad y luz para superar este dolor. Fuiste un compañero incondicional de todos nosotros. Estarás en nuestro corazón y en nuestros recuerdos por el resto de nuestras vidas. Algún día estaremos todos junto a Nuestro Padre Dios. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN DOMINGO GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Economía CPN. Atilio Chara, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN DOMINGO GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/21 y espera la resurrección.

CYAC (Conciencia y Acción Ciudadana), participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero Carlos Gallo. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN DOMINGO GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/21 y espera la resurrección.

La subsecretaria de Coordinación, C.P.N. Gabriela Fernanda Suárez, participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos Carlos Oscar y José Luis en estos difíciles momentos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN DOMINGO GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/21 y espera la resurrección.

Directivos y personal de Monroe Americana participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN DOMINGO GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/21 y espera la resurrección.

El intendente de la Ciudad de Fernández Dr. Víctor Araujo, participa con profundo dolor su fallecimiento y expresa sus condolencias a familiares y seres queridos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN DOMINGO GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/21 y espera la resurrección.

El Sr. fiscal de Estado Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN DOMINGO GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/21 y espera la resurrección.

El director de la Dirección General de Rentas CPN Federico Pereyra, participa del fallecimiento del Sr. Domingo Gallo y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN DOMINGO GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/21 y espera la resurrección.

Subdirectores, jefes y empleados de la Dirección General de Rentas, se solidarizan y acompañan en este difícil momento a su compañero de trabajo CPN Carlos Gallo, por el fallecimiento de su padre.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN DOMINGO GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/21 y espera la resurrección.

Subdirectores, jefes y empleados de la Dirección General de Rentas, se solidarizan y acompañan en este difícil momento a su compañero de trabajo CPN Carlos Gallo, por el fallecimiento de su padre.

INVITACIÓN A MISA

MIRIA GRACIELA CASADO DE AUAD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/4/21 y espera la resurrección.

¡Mami! Te fuiste físicamente de nuestras vidas, pero seguirás presente por siempre en nuestros corazones. Gracias por tu inmenso amor, tus enseñanzas, tu ejemplo y nobleza. En la inmensidad del cielo, un ángel nos protege con toda su fuerza. Al cumplirse 9 días de su viaje a la Casa del Señor, la recordaremos en la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica, sus hijos Magalí, Silvina, Oscar y Virginia con sus respectivas familias.

RECORDATORIO

RAIMUNDA CÁCERES DE HERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 29/4/18 y espera la resurrección.

Seguirá pasando el tiempo y te seguiremos extrañando como el primer día.¡Te amamos! Tu hijo José Patricio Herrera, su esposa Mercedes Aguirre y sus nietos Patricia, Claudia, César y Mauro Herrera, junto a sus respectivas familias elevan oraciones al cumplir el tercer año de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

ELMINA LIBERATA BUSTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/12/19 y espera la resurrección.

“Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva a puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado; tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a ella le gustaría; sonreír, abrir los ojos, amar y seguir”.

Su esposo José, sus hijos, hijas políticas y nietos, invitan a la misa a realizarse el 30/4/21 a las 19.30 hs. en la parroquia Santa Rita del barrio Jorge Newbery, al cumplirse cuatro meses de su partida al Reino del Señor y pidiendo por su eterno descanso. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

INVITACIÓN A MISA

ORLANDO BUCCI (Chueco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/5/20 y espera la resurrección.

“Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios”. Sus amigos de la Agrupación Chueco Vieyra del Club Central Córdoba, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Nuestra. Señora de Sumampa, con motivo de cumplirse un año de su partida la Casa del Padre.

RECORDATORIO

HAYDEE MAGDALENA VILLACORTA DE ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección

Madre querida a ocho meses de tu partida al reino de nuestro Padre Celestial, te recordamos con todo el amor intenso que en el transcurso de tu vida supiste brindarle a todos tus hijos. Fuiste una madre especial, abnegada, luchaste para darnos los mejores espacios de tu vida. Estamos agradecidos por todo ello, vivirás eternamente en nuestro recuerdo. Tus hijos Raquel, Beatriz, Pedro, José, Rubén, Rosa, Haydee y Virginia la recuerdan con cariño.

RECORDATORIO

PAULINO FRANKLIN ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/3/21 y espera la resurrección.

A un mes de tu dolorosa partida aún no encontramos el consuelo, el hecho de haberte perdido siendo tan joven, con una vida llena de proyectos y esperanzas para todos los que supieron conocerte. Estos días que pasaron estuvieron presentes todos aquellos momentos compartidos, tu sonrisa, tu forma de ser, te extrañamos mucho hermano “Cuero”. Tus hermanos Raquel, Beatriz, Pedro, José, Rubén, Rosa, Haydée y Virginia lo recuerdan con mucho amor.

INVITACIÓN A MISA

TOMÁS ALFREDO IBÁÑEZ - AÍDA DEL VALLE GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 30/4/15 y el 29/1/21 y esperan la resurrección.

Aunque nuestros ojos no los puedan ver, nosotros los podemos sentir, sabemos que están aquí… Están en cada uno de nuestros recuerdos con sus ocurrencias, sonrisas y estamos seguros que nos cuidan, protegen y acompañan en cada paso de nuestras vidas. Allá donde están sean felices. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en Pquia. Santa Lucía para rogar por el terno descanso de sus almas.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

S.P.F.A.A SALVADOR ALEJANDRO SABASTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/4/21 y espera la resurrección.

Aunque ya no te escuchemos con nuestros oídos, sabemos que tu dulce voz nos susurra en nuestros pensamientos. Aunque ya no podamos verte a los ojos, te contemplamos en nuestros recuerdos.

Aunque ya no podamos abrazarte y darte besos, nuestro amor por ti va a donde estés y te llena de alegría. Aunque ya no podamos estar juntos en la tierra, tenemos la certeza de que nos vendrás a buscar para ir al Cielo.

Dios de nuestro corazón ahora que nuestro padre/esposo/abuelo no está, animamos con la certeza de que ya vive feliz junto a ti.

Su amada esposa, sus hijos, nietos e hijos políticos agradecen profundamente a familiares, amigos, vecinos y compañeros de la F.A.A. por el cálido acompañamiento brindado ante esta dolorosa pérdida.

Para pedir por la paz de su alma y el descanso eterno, invitamos a la misa de los 9 días, a celebrarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Nuestra Sra. de Sumampa. Se ruega oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

LUIS ORLANDO PÁEZ, (Lucho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/4/14 y espera la resurrección.

A los 7 años de tu partida siempre te recordamos con mucho amor. Que Dios te conceda la paz eterna. Tu esposa Teté, tus hijos Analia, Darío, Erika y Laureano. Y tus amados nietos Malena, Justiniano, Amalia, Joaquin y Renzo invitan a la misa a celebrarse el día 30/04 a las 20 horas en la parroquia San José de Belgrano.

RECORDATORIO

Sargento ARIAS JULIO DIONISIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/20 y espera la resurrección.

Al cumplirse 1 año de tu partida al reencuentro con tus padres, hermanos y compañeros. Tu esposa hijos y nietos, elevan una oración en tu memoria. Hasta la victoria siempre… Sargento.

RECORDATORIO

Por el eterno descanso de la gran familia “trabajadora” de Ramón Leiva, Matilde Santucho, sus hijas Lidia del Valle, Jorgelina Monserrat, Rosa Azunción y sus respectivas familias, piden por su eterno descanso y que brille para ellos la luz que no tiene fin. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Virgen del Valle de Huaico Hondo.

ALDERETE, DOMINGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Directivos y personal de Elásticos Sialle participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, DOMINGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Ricardo Escontrela y flia. participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ALDERETE, DOMINGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Dr. Leandro Fernández Salom, su esposa Becky Quiroga y sus hijos María José y Axel, participan el fallecimiento de su querido vecino y amigo, y elevan una oración en su memoria.

ALOMO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Ante el llamado de Dios, has partido a su encuentro. Su hermana Nélida, sus sobrinos Sara, Cacho, Betty y sus sobrinas nietas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos tan tristes.

ALOMO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Su cuñado Bubi, sus sobrinos José Zerda y Alberto Zerda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALOMO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. En este momento tan triste, Adriana Habra, Mariela Lobo, Esteban Cortés, Verónica Billordo y Sílvia Chuaire compar ten el profundo dolor de su querida compañera y amiga Paula y familia, rogando puedan encontrar fortaleza ante esta irreparable pérdida.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (TALA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Ricardo Montenegro, María Julia Milki e hijos María Candelaria y Ricardo Augusto participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Talita. Acompañan a sus hijos y nietos y con mucho amor a nuestras queridas Gaby y Pili. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO, TERESITA DE JESÚS (Tala) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Dr. Sebastián Rímini y Sra. participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Sara B. Navarrete de Hounau, con mucha tristeza y pesar, participa el fallecimiento de la querida compañera de estudios secundarios, luego colega en la docencia de colegios católicos del medio, con profunda vocación y fe religiosa. Para quienes tuvimos oportunidad de tratar y conocer a la Srta. Tala, su persona no morirá, porque son inolvidables su sencillez y amabilidad en el trato siempre y no solo con sus alumnos, sino con todos los mayores que la solicitábamos. En estas circunstancias tan penosas, abrazo cariñosamente a sus hijos e hijas, unida a ellos con mis oraciones y la fe que nos identificó. Ruego a Dios por su eterno descanso y que la luz celestial la ilumine siempre. Por sus hijos y demás familiares, pido una pronta resignación cristiana.

BELTRÁN DE LEONI PINTO,TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/21|. Margarita Stabile de Chiericotti y familia lamentan el fallecimiento de la querida Tala.

GÓMEZ DE MOURE, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Su esposo Daniel Moure, sus hijos Patricia y Mario, sus hijos políticos Carlos Montenegro y Carolina Sabate, sus nietos Natalia, Carla, Augusto, Tomas, Alvaro, Carolina e Irene, Participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ DE MOURE, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Comunidad educativa de la Esc. Normal M. Belgrano participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la prosecretaria Sra. Patricia Moure de Montenegro y elevan una oración en su memoria.

GÓMEZ DE MOURE, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Asociación Coop. Esc. Normal M. Belgrano, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la prosecretaria Sra. Patricia Moure de Montenegro y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MOURE, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Sus compañeras de la Esc. Normal M. Belgrano, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la prosecretaria Sra. Patricia Moure de Montenegro y elevan una oración en su memoria.

GÓMEZ DE MOURE, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Sus vecinos, familias Castro y Padilla despiden con tristeza a la querida Mary quien ya descansa junto al Señor. Acompañan a Daniel e hijos en estos momentos de tristeza y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, GRACIELA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Sus hijos Marcela, Patricia, Claudio y María José participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria, rogando por su eterno descanso.

GONZÁLEZ, GRACIELA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Sus hija Marcela, su esposo Carlos Sciascia e hijos Matías, Tatiana, Marcos, David y sus nietos Agustín, Martina y su bisneta Olivia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria, rogando por su eterno descanso.

GONZÁLEZ, GRACIELA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. La comunidad educativa de la Esc. Primaria de Educ. Especial Nº 236 Hellen Keller participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la Lic. Marcela Regatuzzo, profesional de dicha institución, ante la irreparable pérdida de su sra. madre. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, GRACIELA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. "Que Dios en su infinita bondad te recoja en su Reino Celestial". Lic. Yolanda Diaz Almiranda participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con afecto a su querida colega y amiga Marcela. Eleva oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, GRACIELA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Querida Graciela, nos toca la penosa misión de despedirte en tu viaje al cielo y lo hacemos con el inmenso cariño de siempre. Maruja, Elena y tu sobrino Ori. Abrazamosa tus hijos Marcdela, Patricia, Claudio, a la hermnosa Ma. José, Agustin y demás familiares. Hasta siempre querida Gordi.

GONZÁLEZ, GRACIELA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21.| Sus hijos Marcela, Patricia, Claudio, Maria Jose, h. politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MIROLO, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su prima Genoveva Mirolo, sus sobrinos Adolfo Sabalza, Florencia Sabalza y Benicio Romano Sabalza, participan con profun do dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan dolorosa perdida. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MIROLO, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Sus primos Ana María, Adolfo Alberto y Juan Carlos López y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIROLO, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 284/4/21|. Querida viejita, como te llamaba. Tantos años juntas y cuando nos separamos nunca dejamos de comunicarnos. Dominga de Maya, sus hijos Manuel y Karina, Nora Graciela, Carlos y Silvina, su nieto Mateo y Carmen Papalardo participamos con dolor tu partida. Rogamos una oración en tu memoria.

MIROLO, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. "Ya está ante ti Señor, recíbela en tu morada de luz, paz y amor". Gringo López y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Negrita y acompañan a su familia en este doloroso momento.

MIROLO, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Querida tia Nena: Tus sobrinos Ana, Raul, Silvina y Javier Zavalia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MIROLO, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Tu ahijada Lia Achaval, tu sobrino Hugo Anna, sus hijos Hugo, Gorda, Esteban y Mayra y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MIROLO, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Gracias por tanto amor, siempre te recordaremos. Tus sobrinos: Ani, Lia, José, Lucy y Pachi Achával Mirolo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MIROLO, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Lloramos tu partida, Lidia querida, hermana del alma, pero se que estarás en nuestros mejores recuerdos. Abrazamos a toda la familia y que brille para ella la luz que no tiene fin. Marta Elena y flia.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Los compañeros de la promocion 69 de 5to año A y B de la Esc. Normal Dr. Jose B. Gorostiaga de la ciudad de La Banda participan con dolor el fallecimiento del esposo de su querida compañera Elenita. Se ruega oraciones en su memoria.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Ana María S. de Simón participa su fallecimiento y saluda y acompaña a sus amigas Maruja y Elena en estos momentos de dolor. Que el Señor le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

PAZ, FRANCISCA SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno a mi hermana Nagrita. Estás siempre con nosotros. Sus hermanos Mirta y Roberto, sus hijos Gustavo y Gaby., Fernanda y Daniel, Mariano y Silvina con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ, FRANCISCA SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Señor tu hija ya está ante ti, haz que brille para ella la luz que que no tiene fin. Su sobrina Fernanda, Daniel, Agostina y Valentina Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ, FRANCISCA SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Su tía Zoraida Bonahora Vda. de Bissaco y sus primos Solana Elvira y César Luis, participan con profundo dolor su desaparición física, buscando su lugar al lado del Señor. Se ruega una oración en su memoria, y que brille para ella la luz que no tiene fin.

PAZ, FRANCISCA SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Silvia Ovejero y Roberto Isaac., Cristina Ovejero y Patricia Harrington y familia, participan con mucho dolor el fallecimiento de su prima Negra. Ruegan oraciones en su memoria..

RUIZ VIDAL, MÁXIMO VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Sus padres Hernán y Silvia, hermanos Rita, Benicio, abuelos Silvia y Marta y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

SANTANA, HAYDÉE JAVIERA (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. "Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Querida amiga: tus amigos del alma, Anchi, Pelado, Porota Ávila, Coca Ovejero junto a sus respectivas familias de calle Magallanes, te decimos que nunca olvidaremos las horas compartidas en la infancia, adolescencia y juventud, con los juegos, el estudio, chistes y diálogos de tanta bondad e inocencia, que provocaban nuestros esparcimiento y solaz. Ya descansas junto a tus seres queridos en la paz total del Señor de la misericordia. Recordaremos siempre tu sonrisa jovial, alegre y tu don de gente manifestados sobre todos tus actos. Rogamos cristiana resignación para tu familia, hermanos, cuñados, hijos y nietos y que brille para ti la luz infinita de Cristo. Hasta cada latido de nuestros corazones. Ya estamos extrañándote.

SANTANA, HAYDÉE JAVIERA (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Nancy Ledesma de Carrizo, compañera de trabajo participa con profundo dolor y tristeza la inesperada partida de su amiga Chiqui y acompaña a sus hijos y nietos. Ruego una oración en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba, sus hijos Álvaro y Roxana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a Guillermo, sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Aliaga Automotores acompaña con dolor al Dr. Guillermo Rezola y su familia en este penoso momento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Te recordaremos como te conocimos; una niña cuyo encanto brotaba en su mirada, tus manos juntas, tu sonrisa a medida del respeto, espejada en las luces de la paz con la que la sabiduría, bienaventura de los años, premia la inocencia. Al padre te encomendamos como a una hija muy querida. Eduardo Maidana y familia.

CARRIZO DE TABOADA, GRACIELA(q.e.p.d.) Falleció el 01/05/10|. Hermana querida, que dolor no tenerte a nuestro lado, te recuerdan con amor toda tu familia, descansa en paz al lado de tus padres y hermano. Tus hermanos, hijos, hijos pol, nietos y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 hs. en la Pquia. Santa Rita al cumplirse 11 años de su fallecimiento.

ESCOLANO, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/11|. Hijo, el poco tiempo que compartiste fue un gran regalo de Dios, y es entender con el corazón que el amor no se acaba con tu ausencia, dejaste una estela imborrable de cariño, amor y ejemplo de virtudes a seguir. Te amamos mas allá de la eternidad. Tu madre Mirta, tus hermanos Tuky, Adriana y sus queridos sobrinos e invitan a la misa a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano que se oficiará mañana.

GÓMEZ, AÍDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/21|. Sus nietos Tomás y Victoria, su hija pol. Daniela y familia Peralta invitan a la misa a realizarse en la Pquia. Santa Lucía a las 20,30 hs., al cumplirse tres meses de su fallecimiento.

GONZÁLEZ BORSELLINO, CARLOS FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/21|. Su hermano y su prima hermana invitan a la misa a realizarse hoy 30/4/2021 a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

IBÁÑEZ, TOMÁS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/15|. Sus hijosTomás y Victoria, su esposa Daniela y familia Peralta invitan a la misa a realizarse en la Pquia. Santa Lucía hoy a las 20,30 hs., al cumplirse 6 años de su fallecimiento.

SANTILLÁN, MARÍA SUSANA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 30/4/20|. Su hijo Alejandro y su hermana Mercedes, invitan a la misa hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un año de su fallecimiento. Elevamos en su querida memoria. ¡ Te amamos, te extrañamos!

CHURRUT, ÁNGEL BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Maria Fernanda Daud y flia. acompañan a su amiga Natalia y fliares. en tan doloroso momento. Se eleva una oración en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Su esposa Graciela Salido, hijos Carlos, José Luis, Matilde, h. pol. Natalia, María José, Germán, nietos José Ignacio, Santiago, Facundo y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio Jardín del Sol. SRVIC. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Rosana Cisneros, Silvia Villalba y Rodolfo Suárez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Graciela y a sus hijos Matilde, Carlitos y Jose Luis en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Julio Cejas, su esposa Lidia, sus hijos Mirna y Manu, participan con inmenso dolor el fallecimiento de don Domingo, acompañan en tan doloroso momento a su esposa Graciela, su hija Matilde, sus hijos Carlitos y José Luis y demás fliares. Ruegan una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Juliana y Morena Suárez, Mya Zuaín y Morena Torres, participan el fallecimiento del abuelito de su amigo Nacho y lo acompañan en este triste momento.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Transporte Los 3 Hermanos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Sres. directores, asesores, secretarios técnicos, personal administrativo y de servicios participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Carlos Oscar y José Luis en estos difíciles momentos.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Rosa Tortola, sus hijos Florencia, Majo, Emilia y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus queridos José, Graciela, Carlos y Matías y respectivas familias en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. El consejo directivo, colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Farmacéutica Matilde Gallo y acompañan a su familia en este momento de pesar.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Hugo Navarro y familia participan el fallecimiento del padre de la querida colega Matilde Gallo y la acompañan en este doloroso momento.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Julio Madroñero y familia participan su fallecimiento y acompañan a la querida colega Matilde Gallo en estos momentos de tristeza por la partida de su padre.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Juan Pablo Rea y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Matilde Gallo en este difícil momento por la pérdida de su padre.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. . Excompañeros de sus hijos Carlitos y Jose del Ministerio de Economia: Bochi, Cristian, Walter, Daniel, Federico, Pablo, Juan y Miguel participan con profundo dolor el fallecimiento y rogamos a Dios que lo tenga en su gloria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Raquel de Argibay, sus hijos Rossana, Hugo, Valeria y Jenny Argibay, acompañan con profundo dolor a Graciela, Carlitos, Gugui y Mati. Querido cumpa!. Querido Tío!. Te recordaremos siempre con tu sonrisa y gran cariño que nos regalaste siempre.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. El equipo de Carbónparks participa su fallecimiento y acompaña en este momento de dolor a su hijo Carlos y demás familiares . Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Omar Juárez, Analía Borrás, Giselle y Lucas, acompañan a sus hijos José, Carlos, Matilde y demás familiares en tan triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

KUKIC, HÉCTOR NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Sus hijos Lourdes, Lucia, Melina, Shayla, Francisco, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos fueron cremados en el dia de ayer. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

PÁEZ, HUGO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. "Señor recibe en tus brazos y dale el descanso eterno a tu hijo Hugo David Páez. "No es fácil aceptar tu ausencia, la muerte se llevó tu cuerpo, pero nunca se borrará de nuestra alma tu presencia y no olvidaremos a un hermano, tío y amigo incondicional que nos dio tanto de sí". Fuiste una persona de luz que siempre estarás en la memoria de tus hermanos María Aurelia y Pedro Darío Páez, de tu sobrina querida Anita Páez, de tu cuñada Estela Martínez, de tus sobrinas Vane, Sara, Anto y amigos.

CASTAÑO, FLORENCIA AYLEÉN (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Sus padres Cristian E. Castaño y Silvia Soria, sus hermanos Mia Ana Luz Castaño; Cristian Mateo Castaño; Julieta Maitena Castaño; Francisco Benjamín Castaño, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, JESÚS NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Su amigo Pepe Jarma y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en estos duros momentos y elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

LÓPEZ, JESÚS NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. "Mas allá del sol, siempre hay un hogar donde vivirás eternamente junto a Dios". Sus amigos, Pepe Jarma, Nene Loto, Carlos Bravo, Paco Cannata, Luciano y Fabián Escobar, Juan Carlos Lizarraga, Ale Saleh, que lo extrañaremos en las mesas de café y en cumpleaños compartidos. Acompañan a su esposa Blanca, hijos, nietos y familiares, con profundo dolor y elevando oraciones en su memoria. Las Termas.

LÓPEZ, JESÚS NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar. El me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas". La comunidad educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas", participa con dolor el fallecimiento del padre de la docente Mariela Edith López y bisabuelo de la alumna Candela Sosa. Rogamos oraciones en su memoria y resignación a su familia. Las Termas.

MALDONADO, WALTER OMAR (q.e.pd.:) Falleció e 28/4/21|. Su esposa Norma, sus hijos Ana Paula, Pablo su hijo politico Joaquin sus hijos del corazon Raul, Fabian, Lucas, Monica, Myrian nietos y demas familiares Servicio de cremación realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TREJO, ADOLFO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. El Departamento de Lengua y Literatura del Colegio Absalón Rojas, participa con gran pesar el fallecimiento del Sr. hermano de nuestra colega Lic. Elsa Trejo. Elevamos oraciones en su memoria.

VIZGARRA DE SOSA, IRMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Koky Fernández y Omar Ojer, participan con gran dolor y un profundo pesar por la pérdida de su compañera de nuestro querido amigo "Chueco Sosa" y familia. Rogamos su pronta resignación y que el alma de Alicia sea recibida por Ntro. Padre Celestial. Elevamos una oración en su memoria.

VIZGARRA DE SOSA, IRMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Con el amor que nos unia en aquella epoca de estudiantes, Chueco querido, te abrazamos y lamentamos participar el fallecimiento de Alicia. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Saludamos tambien a toda la familia. Primera Promocion de la Escuela Normal Nº 5 de Suncho Corral.