FÚNEBRES | 2 de mayo del 2021

01/05/2021 - 23:45 Funebres

FALLECIMIENTOS

1/05/2021

Justina Salvatierra (Dpto. Robles)

Eduardo Maximiliano Silva (Los Romanos)

Luis Exequiel Guzmán

Regino Luciano Gutiérrez

Rubén Omar Sayago

Luisa Serrano (Dpto. Figueroa)

Adolfo Toloza (Loreto)

Nilda Margarita Gómez de Montenegro

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN DOMINGO GALLO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/21 y espera la resurrección.

Compañeros de la Contaduría General de la Provincia, acompañan en sentimiento al compañero y amigo José Gallo por el fallecimiento de su papá. Andrea Urquiza, Pablo Abutti, Silvana Polido, Virginia Saad, Cecilia Juárez, Graciela Aguirre, Exequiel Ávila, Juan Méndez, Mariza Llarull, Florencia Ledesma, Daniela Ledesma, Gabriela Brichner, Patrica Seggiaro, Elizabeth Olivera, Cecilia Yazbek, Omar Contreras, Jorge Azar, Luis Banco, William Issi, Ornela Lezcano Mattar, Fabiana Gerez, Alejandra Fiad, Lucrecia Marcos.

STELLA MARYS SOSA (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/4/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad. Dr. Ángel Hugo Niccolai. Participa su fallecimiento.

LIDIA BEATRIZ MIROLO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/4/21 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; participa del fallecimiento y acompaña a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

TORIBIA MANSILLA DE FARÍAS (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 29/04/21 y espera la resurrección.

Te marchaste dejando esta tierra para irte al lado del señor, ni el tiempo, ni las circunstancias harán que te olvide o que olvide los bellos momentos que vivimos juntos. Fuiste la mujer que elegí para que me acompañara hasta el final y así fue, me brindaste lo mejor siempre, fuiste mi fiel compañera, amiga y mi confidente, aunque te marchaste antes de lo previsto.

Te voy a amar y extrañar mi Miki querida, dame la fuerza para continuar.

Gracias por la gran familia que me dejas,

Dios bendiga a todas las personas que nos acompañaron e hicieron suyo nuestro dolor, ante la pérdida de Toribia mansilla que fue esposa, madre, suegra, abuela, amiga, vecina.

De parte de tu esposo Víctor Francisco Farías.

TORIBIA MANSILLA DE FARÍAS (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 29/04/21 y espera la resurrección.

Se nos fue una hermosa persona que fue una bella esposa, madre y abuela.

Muchas gracias por todos los momentos vividos, por todo lo que nos diste y lo más importante por todo el amor que nos brindaste!

Te vamos a extrañar mucho, pero siempre te recordaremos. Estarás en nuestros corazones!

Te amamos y amaremos muchísimo tu esposo, hijos e hijos postizos y nietos.

INVITACIÓN A MISA

NÉSTOR CARABAJAL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/4/21 y espera la resurrección.

Qué difícil es recordarte sin que nuestros ojos se llenen de lágrimas, sin que nuestros corazones se sientan oprimidos, dejaste tantos bellos recuerdos en nosotros que aunque pasen los días, meses, años, sabemos que siempre estarás en nuestras vidas. Te amamos Papá y te extrañamos muchísimo.

Sus hijos Carlos, Silvia, Anita y Thiago, su nuera Vane, su nieto Joaquín, hermanos, cuñados, sobrinos y demás familiares.

Agradecen a las personas que los acompañaron en tan duro momento e invitan a la misa que se realizará el 2 de mayo en la parroquia Santa Rita a las 19.30 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

EMA JOSEFINA TOMATIS DE REZOLA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

Su esposo Guillermo Rezola, sus hermanas Beatriz y Amelia Tomatis y familias, sus hermanos elegidos Patricia y Luis Rezola e hijos, agradecen profundamente todas las condolencias recibidas con motivo de su inesperada partida, a los amigos incondicionales que nos acompañaron desde el primer momento, a todos los sacerdotes que celebraron misas en sufragio de su alma tanto aquí como en Tucumán, Buenos Aires y en Santiago de Chile y a los que estuvieron a nuestro lado de una u otra manera haciéndonos llegar su pésame. Invitamos a la última misa de su novenario, hoy a las 20, 30 hs. en el Convento de Santo Domingo.

GERMÁN ARIEL TREJO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

Hijo mío: “Dios quería un ángel en el cielo y junto a Él te eligió a vos y desde allá darás la paz y resignación para todos los que te amaron de verdad, permanecerás siempre en nuestros corazones. Fue muy breve tu paso por este mundo terrenal, pero dejaste una estela de valores y sentimientos imborrables para tu familia y para todos tus afectos, siempre presente en los buenos momentos y eso nos enorgullece. Tu partida repentina nos enseña a ser suficientemente valientes como para enfrentar el mundo para que descanses en paz con la satisfacción de habernos dejado el respecto, la honestidad, la cultura y el trabajo y que todo se logra con sacrificio y esfuerzo. Hijo mío nos cuesta aceptar que te has ido para siempre, llegará el día que nos volveremos a ver, confiando en Dios. Descansa en paz mi amor, donde nada ni nadie te perturba ni atormenta. Vuela alto mi hijo hermoso, sos mi ángel de luz, no me sueltes la mano, ayúdame a aprender de nuevo. Te amamos. En este momento de dolor rogamos a Dios te reciba en su reino. Invitamos a la misa al cumplir 9 días de su fallecimiento a realizarse hoy 2/5/21 a las 9 hs. en la Catedral Basílica. Sus mamitas Nenena y Raquel.

MIGUEL GOLA - ELVA BAZÁN (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 2/5/07- 3/8/20 y esperan la resurrección.

Pa hoy hacen 14 años que dejaste un vacío muy grande en mí. Fuiste y serás siempre un ejemplo y orgullo al igual que la mamá, hace 9 meses que volvieron a encontrarse así seguir juntos como lo han hecho desde que decidieron unir sus vidas, pasando por todos los tipos de situaciones pero siempre juntos, eso es lo que nos enseñaron a valorar al otro. Si tendría que volver a nacer sin duda los elijo una y mil veces como mis padres, y no solo yo mis hermanos también con todo el dolor que dejó sus partidas le pido a Dios nos de fuerza para continuar, hasta el día en que nos volvamos a encontrar.

Piden oración por sus memorias sus hijos Mariela, Ana, Migui y Tony sus nietos y bisnietos e invitan a participar en la misa que se realizara hoy a las 19:30 en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, La Banda.

TÉVEZ RUBÉN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22 de abril de 2021.

TU FE Y ENTREGA A MARÍA TE LLEVÓ A LOS BRAZOS DE SU HIJO JESÚS Y ASÍ LLEGASTE A RECIBIR EL ABRAZO DE AMOR Y MISERICORDIA DE DIOS PADRE.

Hermano querido, todo fue tan rápido, que no alcanzamos a dimensionar todo lo vivido en los casi tres meses, antes de tu partida a la vida eterna. Fue tan rápido cono tu vida terrenal. Ahora tienes la vida en plenitud, la vida eterna.

Fuiste un luchador, siempre pensando cómo resolver las situaciones adversas de la vida expresabas "Dios nos ayudará, ya vamos a salir".

Recuerdo con que agrado escuchabas nuestra historia familiar, la casa que nos dejaron, de sus luchas, esfuerzos, solidaridad, hospitalidad de nuestros abuelos. Manifestabas una contagiosa admiración y te sentías honrado por lo que fueron e hicieron. Siempre terminabas expresando un deseo de nostalgia referido a nuestra abuela Rosa "cómo hubiese querido conocerla".

Compartimos tantas alegrías, dificultades, proyectos con tus numerosos hijos. Gracias porque nunca me los mezquinaste. Hoy, como era tu deseo, son una parte importante de mi vida, mi compañía, mi sostén. Gracias porque hasta el final diste testimonio permanente de esa comunión de amor que nos enseñaron nuestros mayores y anidaste en tu corazón. Fue el motor que te dio siempre impulso para llevar adelante este proyecto de amor. Cuántos encuentros con largas charlas, diálogos sinceros, concreción de sueños.

Doy gracias a Dios porque seguramente llegaste al Padre Dios con las manos agradecidas por la bendición de tus hijos mayores. Con qué amor te cuidaron, acompañaron; hicieron humanamente todo lo que pudieron, cuidando todos los detalles. Todo esto adornado por el amor tierno, puro, inocente de los dos más pequeñitos.

Cada lugar, cada rincón, cada espacio de nuestra casa están llenos de hermosos recuerdos. Siempre te recordaremos como un luchador, un silencioso hospitalario ocupándose de albergar al que lo necesitara, solidario. Pero el Señor tenía la casa preparada para ti y vino a buscarte para que estén juntos para siempre. Nosotros confiamos, nos abandonamos en Él "…No se turbe nuestro corazón…" hay vida eterna, es nuestra esperanza y creemos en ella. Desde allí tu amor por tuflia., será más perfecto y puro.

Ya en tu morada eterna, el Señor seguro te dará otra misión, la de seguir haciendo oración por tus hermosos hijos y toda tu amada familia.

Hermano querido, RUBENCITO, como te llamaba mi madre con tanto amor, permanecerás siempre en nuestros recuerdos y oraciones. Descansa en el Amor, en los brazos de Jesús y María.

Inmensamente agradecidos por el afecto, oraciones recibidas de amigos, vecinos, institucionales escolares, comisión directiva de Vóley C. C. Olímpico, promoción 1976 Esc. Normal

Sus hijos Cecilia, Analía, Eduardo, Pablo, Hernán, Emmanuel, Agustina, Rubén Agustín, Sarita; hijos pol. Adrian, Diego, Shei, Flor, sus nietos Pachi, Máximo, Ana Paula, Joaquín, Pili, Meli, Agustín, sus hnos., María Inés, Horacio, Nora invitan a la misa a celebrarse en la parroquia Sgo Apóstol hoy domingo 20 hs.

RECORDATORIO

MIGUEL AZAR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/3/21 y espera la resurrección.

A un mes de su fallecimiento, su esposa Muni, hijos Patricia, Marcelo y Diego, su hermana Tita, y demás familiares, agradecen a todas las personas que acompañaron en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su querida memoria.

NÉSTOR ALFREDO DÍAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 02/05/2020 y espera la resurrección.

A cumplirse un año de tu partida al encuentro con tus padres, hermana y sobrinos te recordamos con mucho dolor y tristeza, fuiste y serás siempre mi compañero de vida, no hay un día que no te extrañamos. Que Dios te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Siempre serás la luz que guie nuestros caminos. Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos te dedican este recuerdo.

GALCONTAS, CARLOS FELIPE (q.e.p.d.) 01/05/1948 - 12/01/2020

El todo. El absolutamente todo. Una enorme nada desde que no estas. Tu recuerdo quita el aire por un momento. Luego toca seguir respirando, aunque ya es distinto. Como vos decías “la vida seguirá” pero siempre un poco más triste desde que no nos abrazas. Ahora recordamos con cariño las veces que nos decías las cosas por nuestro bien. Hemos aprendido de vos y de tu amor incondicional. Sonreímos. Nos gusta hacerlo todavía. Cada día. La razón es que sabemos que a vos te gustaría que lo hagamos. Todas las cosas buenas y alegres que nos sigan sucediendo, en parte, serán por todo lo que nos enseñaste. Y nosotros nunca te olvidaremos. Seguiremos cumpliendo sueños. Y tu estarás en algún sitio, asintiendo. Feliz cumpleaños mi gordo, te amo y extraño más. Tu hija Celeste.

ALAGASTINO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Sus hijos Julio, Daniel, Silvia, Erika, Amelia y Alicia, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 4219787.

ALAGASTINO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. "Querido papá: te pedimos que siempre nos acompañes y nos sigas cuidando". Su hijo Daniel y su nieta Lara participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su eterno descanso en la Gloria del Señor.

ALAGASTINO, ANDRÉS AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno en tu paz". Su nuera Eugenia y familia lamentan con tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, CARLOS DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su esposa Yudith Cieri, sus hijos Florencia, Franco y Sofía y su nieto Estefano y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARCE, CARLOS DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Lic. Ricardo Dalale y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ARCE, CARLOS DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Directivos y personal de Senna Automotores SA-Senna Usados, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ARCE, CARLOS DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. "El Señor te llamó a su Presencia, descansa eternamente en su paz". El Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero en la persona de su secretario general José Gomez, comisión directiva y cuerpos orgánicos lamentan su fallecimiento y acompañan a toda su familia por la pérdida irreparable de su afiliado y amigo Darío.

ARCE, CARLOS DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Descansa en paz querido amigo ...Tus compañeros y amigos de Edese S.A. Claudia Aprile, Estela Quinteros, Daniel Bayugar, Cesar Santillan López, Juan Contato. Acompañan a su familia. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Amén.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Sus hijos Marcelo, Horacio, Cecilia, Eugenio, Elena, Gustavo, Guillermo y Manuel sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. "Recíbela en tus brazos, Padre, a tu devota hija". Sus hijos Horacio José y Telli Risso Patrón, sus nietos Juli y Agustín Pepi Lascano, Noe, Alfonso y Rosario Fessia, sus bisnietos Alfonsina, Luicianito y Felipe Gelid Rojo y Agustincito Pepi Lascano Rojo, con profundo dolor lamentan su partida y ruegan una oración en su memoria.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Querida madre, te despido con todo mi amor y el inevitable dolor que genera tu lógica partida. Que descanses en la paz del Señor y hasta un nuevo encuentro en la vida eterna. Su hijo Manuel, tu hija política Mónica y tus nietos Sofía, Valeria y Agustín te despedimos y elevamos una oración en tu memoria. QEPD.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija Cecilia Rojo y su nieto Matías Agudo Rojo participan con mucho dolor la partida de su amada madre y abuela. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Su hijo Gustavo y Marina Rojo, sus nietos Ignacio. Juan y Santiago Rojo la despiden con mucho dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. "Mami que Dios te tenga en su santa gloria, como siempre te lo has merecido". Sus hijos Guillermo Rojo y Gabriela Ibáñez Peralta, sus nietos Juampi y Lorenzo Rojo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Las íntimas amigas de su hija Cecilia: Silvia Ch., Anita, Caro, Greyci, Cristina, Didi, Susana, Lili, Silvia A., Katty y María Elena participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con sus oraciones a su familia.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Su consuegra María Luisa Gallardo de Gómez y sus hijos Carlos y Graciela Gómez y su familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Daniel Tevez, su esposa Mariela Uñates, sus hijos Milagros y Javier Tevez; y su amiga Cashy de Uñates, acompañamos a la familia en este difícil momento en especial a nuestros queridos amigos Manuel, Mónica y sus hijos Sofi, Valeria y Agucho. Ya descansa en paz. Besos al Cielo.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su esposo Luis Roque Montenegro y sus hijos Gustavo, Oscar y Claudio con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su esposo Luis Roque Montenegro, sus hijos Guido, Oscar y Claudio, sus hijas políticas Silvia, Ana y Eloísa y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su hijo Claudio Montenegro, su hija política Elisa Agüero, sus nietos Guadalupe, Lucas y Agustina, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su hijo Oscar Montenegro, su hija política Ana Guardini, sus nietas Macarena, Victoria e Isabel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su hijo Gustavo Montenegro, su hija política Silvia Castellano, sus nietos Florencia y Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su hermana Norma, sus sobrinos Alejandro, Mónica, Pablo Paladea y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento. Con mucho cariño la recordaremos.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Hermana querida del alma, siempre te llevaré en mi corazón. Fuiste un ser de luz, ya junto al Señor. Su hermana Lucía Cristina Gómez y sus sobrinos Andrea, Fabián, Cristina y Eduardo participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su hermano político Carlos Montenegro, participa con dolor su fallecimiento acompaña a Luis. sobrinos y demás familiares en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Sus primos Pucho Paz y Olga Povedano, sus hijos Silvia y José Retamosa, Olguita y Pablo Picca, Paula y Roberto Navarro, Víctor y Constanza Cafferata, participan con pesar su fallecimiento, pidiendo al Señor la reciba en sus brazos.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Sus primos Francisco Povedano e Isabel Sánchez, sus hijos César, Fabián, Rita y José Povedano y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su prima Mirta Povedano y Mario Cavallotti, sus hijos Patricia, Paola, Alejandra y Alejandro y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Querida Nilda quedarás siempre en nuestros corazones. Rezamos por tu eterno descanso y para que el Señor de fortaleza a tu flia. Sus primos Carlos Briz, Marcia Arabia, tus sobrinos Carlin Maricel y Matías participan con inmenso dolor su fallecimiento.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su consuegra Mafalda Giménez y sus hijosVirginia, Juan, Patricia, Luis, Adriana, Martín y sus respectivas familias, acompañan a su esposo Luis e hijos y demás familiares, en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Julieta Giménez, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en este penoso momento. Eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MOURE, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Que el Padre Celestial te dé eterno descanso... Participan con profundo dolor su fallecimiento. Vivien Machado Mílovich y Orlando Achával. Hacemos llegar sentidas condolencias a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. José Pécora, Kuki Sánchez, Ana María Pécora, Javier Villarreal Pécora, María Milagros Villarreal Pécora, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de Macarena Montenegro. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Sus queridos primos Mirta Povedano y Mario Cavallotti, Carlos Briz y Marcia Arabia, Irma Ruiz Povedano y Roberto Ascheri lamentamos mucho el fallecimiento de Nilda. Nuestras condolencias y un fuerte abrazo a toda su familia en este difícil momento.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. El G-8 participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro querido compañero Caio Montenegro: Fraguas José; Fernández Mariano; Salatino Eduardo; Ruiz López Gustavo; Congiu Luis César; Llapur Jorge; Teky Suarez, Matu Warde y Ferreyra Oscar. Brindaremos por ella.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Tus consuegros Juan Carlos y Marta Guardini, y Luciana Guardini y Giovanni González, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Ing. Marcelo Lazarte; su esposa Rosa Maria Palacio; sus hijos Esteban y Enzo Lazarte participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos Oscar, Gustavo y Claudio. Choya.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Alberto Aliende y sus hijas Silvia , Marcela y Gabriela y respectivas filas. Participan en el fallecimiento y acompañan a su esposo Luis y sus hijos en este doloroso momento y ruegan una oración en sus oración.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. "Más allá del sol ... yo tengo un hogar más allá del sol". Con profundo dolor su ahijada Gabriela Aliende participa y acompaña a su flia en este momento de dolor y ruego oracione en su memoria

GONZÁLEZ, GRACIELA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Sus vecinos de la calle Pueyrredón, participan con dolor su fallecimiento: Familias: Cristina, González, Obregón, Cortigiani, Sottini y Teruel. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su esposa Marta, hijos Guillermo, Lourdes, Rita y Mariela y flia., participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de La Piedad. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Relizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GONZÁLEZ, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. "En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para vosotros". Los amigos y ex compañeros de trabajo de Defensoría LB: Luciano, Anahi, Maria, Daniela, Carlos, Gaby y Chini participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

GUTIÉRREZ, REGINO LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su esposa Eufenia, Luna, sus hijos Regina, y Ramon Gutierrez h. politicos Ricardo y Gladys nietos Maria, Jose, Silvia, Gabriel, Dario, Luciana, Lucas, Nicolas, Milagros Soledad y demas familiares su restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Los Morales. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GUZMÁN, LUIS EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Su esposa Virginia Soledad Basualdo sus hijos Irma, Mayra, Esteban, Ariel, Micaela, Agustin, Javier, su hija política Estefania y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Uocra. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

HERNÁNDEZ, MERCEDES ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 01/5/21|. Sus hijos Cristina, Eduardo, Roque, Segundo, hijos pol, nietos y demás fliares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERV. CARUSO CIA. DE SEGUROS ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

MANSILLA DE FARÍAS, TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Su esposo Iti, sus hijos Viviana, Fabio, Analia y Karina, sus nietos y demás fliares Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MANSILLA DE FARÍAS, TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Te fuiste al cielo y ahora sé que tu eres la estrella más brillante que ilumina mi camino. Siempre en nuestros corazones. Su hija Karina, tu hijo pol. Ale, y tus nietos Axel y Tomas.

MANSILLA DE FARÍAS, TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Allí donde estés, te llevaré en mi corazón. Su hijo Fabián y su nieto Thiago.

MANSILLA DE FARÍAS, TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Te fuiste al cielo a enseñarles a las estrellas a brillar, te amaremos y extrañaremos siempre!!. Su hija Analia, su hijo pol. Javier, y sus nietos Belen, Valentin, Mia, Zoe y Gudi.

MANSILLA DE FARÍAS, TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Nos quisiste con tanta fuerza y bondad! Que tu amor siempre estará grabado en nuestra alma! Gracias por tanto, te amamos y extrañamos! Su hija Liliana, tu hijo pol. Héctor y tus nietas Johana y Fiorela.

NIEVA, NATIVIDAD DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Sus hijos Víctor, Rene, Ricardo, Liliana, Alba, Caceres, h. pol. nietos, bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de La Barranca. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PARADELO LAVAISSE, JOSÉ ANTONIO (Quillo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Elena Vera de Duran y sus hijos Elena y Francisco y sus respectivas familias, lamentan la partida del apreciado Quillo, elevan oraciones a su querida memoria y acompañan a su esposa y familia en este difícil momento.

PAZ, FRANCISCA SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/21|. Sus hijos Daniel, Pablo y Maria Pia Vaccari, su hija pol Marcela Cabezas y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTILLÁN, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 01/5/21|. Sus hermanos Alicia y ángel, sobrinos Pablo, Gastón, Néstor, Alejandra, sobrinos pol. Elena, Samuel, Julia, Mabel y demás fliares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

SAYAGO, RUBÉN OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su esposa Norma Bravo, sus hijos Mariela, Daniela Sayago, nietos Benjamin, Luna, Vera, Maite, y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SAYAGO, RUBÉN OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Roxana Vera, sus hijos Ana Belén y Juan Manuel, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Mariela y tío de Javier. Acompañamos con oraciones a su familia. Que brille para el Srñor Rubén Sayago, la luz que no tiene fin.

SAYAGO, RUBÉN OMAR (PINO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Descansa en paz compañero del alma, fuiste un ejemplo con tu fe para. Hoy te decimos hasta siempre los del grupo de whatsapp de los primarios, tus compañeros: Luis Diaz, Nelson Ledesma, Ramón Ledesma, Tomás González, Lucas Zanni, Oscar Quiroga, Guido Vega, Daniel Noriega. Ruegan a Dios consuelo a su familia.

SAYAGO, RUBÉN OMAR (PINO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. "No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mi. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para vosotros". Juan 14:1-2. Gabriel Carabajal y Ana Lissi participan su fallecimiento y acompañan a Mariela en este momento de dolor.

SAYAGO, RUBÉN OMAR (PINO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Que el Señor con su infinita misericordia reciba a este hijo en la casa celestial. Los compañeros de su hija Mariela de la oficina Secretaría de Administración y Presupuesto del Poder Judicial acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, RUBÉN OMAR (PINO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. "Dios nuestro Señor, seguros de tu infinita misericordia, esperamos lo recibas en tus brazos y hagas brillar para el la luz que no tiene fin". Charito y Gustavo Gallo acompañan a su hija Mariela y demás familiares en este difícil momento.

SAYAGO, RUBÉN OMAR (PINOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. La comunidad de la Pquia Sagrado Corazón de Jesús y Capilla Ntra Sra de Pompeya, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Se ruega oraciones en su querida memoria.

TOLEDO DE ALBARRACÍN, LIDIA VELQUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Su esposo Juan Carlos Albarracín, su hijo Francisco Albarracín Toledo, su madre Ana Maldonado, hermanos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados en Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TOLEDO DE ALBARRACÍN, LIDIA VELQUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Querida Lidia: gran mujer que luchaste para conseguir lo que deseabas desde el alma, fuiste y serás ejemplo para muchas personas que compartieron hermosos momentos contigo.Hoy te fuiste al paraíso y desde allí acompañarás a tu esposo e hijito, a quienes abrazamos de corazón. María Elena Cisneros, Elena y Rodolfo Cisneros, despiden a su amiga con gran dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria. Q.E.P.D

TOLEDO DE ALBARRACÍN, LIDIA VELQUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Querida Lidia: muchas emociones afloran en este momento, surgen sentimientos y palabras que no alcanzan para describir lo hermosa que fuiste. Ejemplo del "la mujer puede... ", más allá de logros personales y profesionales, el mayor fue formar tu hermosa familia con Juan y Francisquito. Mujer guerrera, dejaste huellas en muchos lugares y en personas cercanas. Nunca te olvidaremos. Por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Lidia, brillarás en el azul infinito, como lo hiciste aquí. Por siempre juntas. Roxana Lezcano, Jimena Battán, Chela Irén, Elda Araujo, Ely Fortunato, Griselda Coronel, Laura Ovejero, Marcela Ledesma, Mariam Neirot, Miriam Castillo, Reneé Cura y María Cisneros.

TOLEDO DE ALBARRACÍN, LIDIA VELQUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Lidia querida, gracias por todo lo que sembraste en nuestros corazones. Descansa en paz, Te quiero.Alicia Morales de Cornelli y Flia .participan con profundo dolor su fallecimiento.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. Maria Rosa Saad Budán, lamenta participar su fallecimiento, descansa en paz querida Emita.

TREJO, GERMÁN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23//4/21|. La representante legal de los Colegios del Obispado, Lic. Claudia Cancino, el apoderado legal de los Colegios del Obispado, Pbro. Sergio Quinzio y personal de la sede adminstrativa de escuelas diocesanas, participan con profundo dolor el fallecimiento del Prof. Ariel Trejo, docente del Colegio Espíritu Santo nivel primario. ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, GERMÁN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23//4/21|. Las comunidades educativas de todos los niveles de los Colegios del Obispado de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del Prof. Ariel Trejo, docente del colegio Espíritu Santo nivel primario. Ruegan oraciones en su memoria.

MEOSSI, ARMANDO FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 30 /4/07|. Su esposa Lía T. Goitea de Meossi y familia invitan a la misa que en su querida memoria se celebrará hoy a las 20. 30 hs. en el Convento de Santo Domingo.

TOMATIS DE REZOLA, EMA JOSEFINA (q.e.p.d..) Falleció el 23/4/21|. El grupo de amigas "Las Luneras" de sus hermanas Beatriz y Amelia invitan a la misa que en su memoria se celebrará hoy a las 20.30 hs. en el Convento de Santo Domingo al cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Señor.

VILLALBA, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/21|. Sus hijos Néstor, Damián e Irene, sus hermanos Eduardo, Sergio, Julio, Carlos, Adriana y Margarita con sus respectivas familias, su tía Gringa García, invitan a la misa a realizarse hoy domingo 2, en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 19,30 hs., al cumplirse los 9 días de su partida. Rogamos oraciones en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hermanos: Luz Mercedes Gallo y Luis Walter Gallo, sus sobrinos: Paula, Cristián, Naty, Luisi y Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Querido primo: Te fuiste, pero seguirás presente por siempre en cada uno de nosotros. Sus primas Juana y Elda Argibay y flia, tu sobrina Mónica Unzaga y flia, sobrinos Marcelo y Beto Sanchez, Andrea, Guillermo. Acompañan en tan doloroso momento a sus hermanos Luz Mercedes, Luis Gallo, a su querida esposa Graciela, a sus hijos Matilde y flia, Carlos y flia, Luis y flia, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Isabel Leguizamón de Salido y sus hijas Mariné y flia, Ana Lía y flia, Carolina y flia, Melina y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este momento de profunda tristeza. Elevamos oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Guillermo García Barea y Maria Soledad Medina, participan con profundo pesar su fallecimiento, y acompaña a su esposa Graciela e hijos en este doloroso momento.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Nancy E. Toranzo: con gran tristeza despide al papá de mi amigo y compañero de trabajo C.P.N. Carlos Oscar Gallo de la sub. dirección de asuntos técnicos. Elevo una oración en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Compañeros y amigos de trabajo de la Contaduría Gral. de la Pcia., lo acompañan en su dolor a su hijo José Gallo por la pérdida de su papá: Andrea Urquiza, Pablo Abutti, Silvana Polido, Virginia Saad, Cecilia Juárez, Graciela Aguirre, Exequiel Ávila, Juan Méndez, Mariza LLarull, Florencia Ledesma, Daniela Ledesma, Gabriela Birchner, Patricia Seggiaro, Elizabeth Olivera, Cecilia Yazbek, Omar Contreras, Jorge Azar, Luis Banco, William Issi, Ornella Lezcano Mattar, Fabiana Gerez, Alejandra Fiad y Lucrecia Marcos.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Augusto Tomelleri, Eugenia Chedda y Flia., participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de su querido amigo Carlos. Ruegan una oración en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Personal y directivo del Sanatorio San Roque, participan con profundo dolor el fallecimiento del suegro de la Dra. Natalia Juarez. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Dr. Orlando Mdalel, participa con profundo dolor el fallecimiento del suegro de su colega Dra Natalia Juárez. Rogando oraciones en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Mario Romero y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Domingo y acompañan en este difícil momento a sus amigos Graciela Salido y flia, a luz Gallo y flia, rogando puedan encontrar fortaleza ante esta irreparable pérdida. Elevan oración en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Cristian Differding y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Carlitos, elevan oraciones por su descanso, y acompañan a toda la familia Gallo en este duro momento.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Luis Villavicencio, Matías, Gabi, Valeria, Maxi y respectivas familias acompañan a su esposa Graciela y a sus hijos José Luis, Carlos y Matilde en tan difícil momento.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Marta Vella Vda. de Díaz e hijos y nietos, acompañan en este tan difícil momento a su esposa Graciela y a sus hijos José Luis, Carlos y Matilde.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Hugo Agostinelli, Francisca Córdoba de Agostinelli y sus hijos Andrés, Hugo y Gabriela con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo José Luis y acompañan en este triste momento a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Ricardo Sexer, Lali, sus hijos Cecilia y David Sexer, lamentan profundamente su deceso, y acompañan en su dolor a sus hijos, José Luis, Carlos, Matilde.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Nora Resnicoff, Claudia Peregrin, Silvina Aguirre Ruiz, Virginia Gorosito, Luciana Demasi, Mónica Berarducci participan profundamente el fallecimiento del papá de su amiga y colega Mati. Acompñana a toda su familia en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculado Cr. Carlos Oscar Gallo. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Contador Carlos Oscar Gallo. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cr. Carlos Oscar Gallo. Que descanse en la paz del Señor.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Ing. Juan Chejolan, y su esposa Norma Dapello, participan con profundo dolor el fallecimiento del Amigo Alegre y agradable. Acompañan a su esposa Ing. Graciela, a sus hijos y demás familiares. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Carlos A. Ducca y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Matilde y demás familiares en este triste momento.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Farmacia Centro S.R.L. participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Famacia Tavi participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Corocho Tévez, su esposa Fany Filippini, su hija María Luján, su esposa Guillermo Trovatto, su hijo Gerónimo Gonzalo, su esposa Micaela Vidal, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Domingo y acompañan a su esposa Graciela Salido en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. María Luján Tevez de Trovatto, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Carlitos y acompañan a su esposa Graciela Salido en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

GALLO, RAMÓN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Los padres de 4 grado, acompañamos con mucho afecto a su hija Matilde, su nieto Ignacio y toda la familia, elevando oraciones en su memoria.

JOZAMI, JULIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 01/5/21|. Su esposa María Cristina Acuña, sus hijos Cecilia y Carina Jozami, sus nietos y demás fliares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol en horas de la tarde.SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

LOTO, HILDA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Sus hijos Juan Nicolás y Silvia, hijos políticos, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

REY, OSCAR VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Su hijo Oscar Alejandro Rey, participa con profundo dolor su fallecimiento y pedimos oraciones en su querida memoria por el eterno descanso de su alma.

REY, OSCAR VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Su hijo Oscar Alejandro, sus hermanos Adriana, Robeto y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio La Fraternidad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

REY, OSCAR VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Querido hermano que descanses en paz, te deseamos. Mirta Adriana Rey y flia, Roberto Felipe Rey y flia, sus sobrinos hijos de Maria Elvira Rey: José, Ernesto, Javier, Sergio y Belén Salvatierra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria por el terno descanso de su alma.

DÍAZ VDA. DE SUÁREZ, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/21|. Querida madre: pasaron 3 meses de tu repentina partida, del triste adiós sin regreso, pero seguirán rodeándonos tus palabras, tus recuerdos y todo aquello que formó parte en tu vida, de todas las siembras que nos quedó de tus enseñanzas, madre amada y adorada... Abuela siempre añarada. Tres meses en los que no dejamos de pensarte, sentirte, extrañarte. Perdón por querer que sigas aquí con nosotros físicamente, pero sabemos que desde donde estás nos acompañas. Sos el faro que ilumina nuestro camino para que todo salga bien. Nadie muere del todo mientras quedan huellas y hermosos recuerdos, y eso dejaste entre nosostros, siempre estarás presente en nuestras vidas. Volaste alto querida madre., para estar junto a tu amado esposo que tanto soñabas y extrañabas. Que el Señor en tu eterno descanso te tenga a su lado y te proteja con su mirada y que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa en la Pquia. La Salette, hoy a las 20 hs.

FERNÁNDEZ DE CORONEL, EMILIA ELENA (q.e.p.d) Falleció el 26/4/21|. "Señor bendícila y haz que su alma descanse en la paz de su amor". Sus hijas Selva, María Luisa, Lola Coronel Fernández y todos sus nietos la recuerdan siempre con mucho amor y sienten el dolor de su partida. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz mamá. Frías.

MEDINA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su esposa Nilda Alvarez, sus hijos Emanuel, Natalia, Noelia, Sofia, hijos politicos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares. Cob. Norcen. Servicio de Cremacion. Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROLDAN, DONATO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Sus hijos Oscar, Mariana, Jorge, Fabian y Rocío, sus hijos pol. Marta, Fernando y Fabiola y sus nietos Lucas, Estefanía, Martina, Lorena, Luciano y Lucrecia participa en su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa la Punta. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALVATIERRA, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Sus hijos Justo, Jorge, Mario, Julio h. politicos nietos y bisnietos, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia El Simbolar. Dpto. Robles. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SERRANO, LUCÍA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su esposo Manuel, hijos Andrea, Mirta, Cristina, Gladys, Juan, Julio, Lucía y Sandra y nietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Beltrán. Ceremonial y Exequias. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SERRANO, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Sus hijos Irma, María, Claudio, y demás familiares, sus restos fueron inhumados en Dpto. Figueroa. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SILVA, EDUARDO MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Sus padres Silvia, Juan sus hnos Marcia, Agustin, Pablo, Alvaro , su sobrino Augusto, primos, tios y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Romanos. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel. 4219787.

TOLOZA, ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Su esposa Fortunata, sus hijos José, Edgar, Roxana, Peregrina, Claudia, Carlos, Cristina, Laura, Ramon, Estela, Fany, Luis, h. politicos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Jerónimo. Dpto. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VIZGARRA DE SOSA, IRMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/21|. Nena Mazzoleni de Valdez y Yaya Mazzoleni ,participan con dolor el fallecimiento de Alicia y acompañan a su esposo e hijos en este triste momento. Amigos de siempre y fieles a los mandatos de Dios nuestro Señor. Las oraciones siempre estarán presentes rogando por el eterno descanso de su alma.

BORDÓN, BENITO ANTONIO (Nito) (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/20|. "Silenciosa como fue tu vida, así tu alma se elevó cuando el Señor te llamó para compartir su gozo". Su esposa Selva y su hija Emilia, sus hermanas políticas María Luisa y Lola Coronel Fernández, lo recuerdan con dolor en el primer año de su partida. Elevan oraciones en su memoria y ruegan paz en su tumba. Frías.

CABRERA DE DÍAZ, JUANA DOLORES (q.e.p.d) Falleció el 7/5/20|. "Caminante no haga ruido al andar que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Sus hijos Gabriela y Javier, sus nietas Agustina y Kiara y sus hermanos, Cacho, Ada y Guido Cabrera. Sus tías Selva, María Luisa y Lola Coronel Fernández recuerdan con profunda tristeza su fallecimiento. Descansa en paz. Frías.

CORONEL, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/70|. "Que Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado y nosotros el corazón". Sus hijas Selva, María Luis, Lola Coronel Fernández y sus nietos lo recuerdan con dolor y ruegan oraciones en su memoria. Frías.