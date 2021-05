FÚNEBRES | 5 de mayo del 2021

05/05/2021 - 03:37 Funebres

FALLECIMIENTOS

5/5/21

María Petrona Ramírez

Marciano Evaristo Saavedra (La Banda)

Tomasa Romelia Ruiz

José Antonio Arena

Valeriana Durán de Uriarte

Víctor Alegre

Carlos Alberto Fernández

Cristina del Valle Hernández

Reina del Carmen Gramajo de Chávez

Sepelios Participaciones

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su esposa Marta Viaña y sus hijos Felipe, Victor, Gustavo y José y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su esposa Marta Viaña y sus hijos Felipe, Victor, Gustavo y José y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sus hijos José Alegre, Cecilia Morales y su nieto José Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su hijo Felipe Alegre Viaña, Matildo O ´ Mill y sus hijos Josefina y Mariano, Agustin y Huerto, Francisco y Noelia y Paula y Santiago y Maria Matilde participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

ALEGRE, VICTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Patricia Lugones. Sus nietos Josefina, Agustín, Francisco y Paula Alegre Lugones, Mariano Munar, Huerto Suárez, Noelia Gonzalez Coloroccio, Santiago Mulki y bisniestos Santiago, Martina, Faustina, Juan Ignacio y Benicio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su nieta Maria Alejandra y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sus sobrinos Marcelo, Maria Cecilia y Pablo Moggio con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento.

ALEGRE, VICTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Eduardo, Alejandro, Silvana, Pini y Silvia, compañeros de trabajo de su hijo José Alegre Viaña y de su nieto Ignacio Alegre Morales, participan con gran pesar su fallecimiento y los acompañan en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

ALEGRE, VICTOR (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 4/5/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Cdor. Ricardo Rubio, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia. Eleva oraciones en su memoria.

ALEGRE, VICTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Eduardo Alejandro Amado y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

ALEGRE, VICTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VICTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Rodolfo Amestegui y Rosario de la Llama, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Eduardo Barchini, Maria del Carmen y Elena Sofia, acompañan en este dificil momento a su esposa e hijos.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Mónica Cristina Martinez y sus hijos Fernanda, Tato, Alejandra y Santiago y sus nietos Santino, Maximo, Victoria y Delfina participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Victor. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Susana Alicia Barraza participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALEGRE, VICTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio participan con tristeza su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VICTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Estela A. de Viaña sus hijos Francisco Adolfo, Carlos Alberto y Estela Pedemonte, José Fernando y Cecilia Traine, Silvina Estela, Javier Eduardo y Mercedes Ferreiro, Matría Eugenia, Ana María y Sebastian, sus nietos Lourdes, Augusto y Anabella Muratore, Magdalena y Facundo Viana Pedemonte, Francisco y Guadalupe Viaña Fenoglio, Pilar y Facundo Costas, Mariano y Martin Carballo Viana, Agustina y Nicolas Gorkiewcz, Fernando, Santiago y Juan Francisco Viaña Traine, Mercedes, Javier, Rodrigo y Milagros Viaña Ferreiro, Agustin Cartier Viaña, Rodolfo, Josefina y Jeronimo Lo Bruno Viaña, María Grazia y Guillermina Viaña Chaud y sus bisnietos Valentin Viaña, Bernardita e Isabel Gorkiewcz Viaña y Juan Martín y Felipe Costas Carballo te despedimos con profundo dolor y tristeza querido tío Victor elevamos oraciones en tu memoria, descansa en paz.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Dr. Luis Eduardo Lugones y María Susana Espeche participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Selva Rojas Alcorta de Alegre y sus hijos Adriana y Juan Jose, junto a sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Cesar Antonino Montenegro, su sra. Maria Josefina Zucal y sus hijos, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Víctor y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Cesar Montenegro, su esposa Ana Maria Carabajal y sus hijos, participan el fallecimiento del papá de nuestros amigos Victor, Gustavo, Felipe y José y acompañan a toda la familia en este dificil momento.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Jacqueline Julián, Emanuel Morello y familia, acompañan a su hijo Felipe Alegre Viaña, Dra. Matilde O'Mill y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Irene Cerro de Viaña, sus hijas Irene, Beatriz, Virginia, Mercedes, Isabel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. El grupo "Amigos de la Primaria" del Colegio San José de su hijo Gustavo lamentan su fallecimiento y lo acompañan junto a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Acompañamos con profundo dolor a Marta e hijos, a Josefina y a toda la familia en estos momentos de dolor. Pimpi Petros y familia. Rogamos oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Albina de Munar y familia acompañan a Josefina y a toda la familia con profundo dolor. Rogando por el eterno descanso.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Las amigas del café de su esposa Marta: Marta Zaccardy, Tere y Marta Prieto, Rosi Córdoba, Toty de Zaltz, Gorda de Billaud, Negrita Leoni, Lela Rinaldini, Martha Danela, Silvia Monti, Sarita Arce, Beba Rafael y Sonia Filippi acompañan a su esposa, hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Adriana Cerro de Rentería participa con tristeza su fallecimiento y acompaña con cariño a Marta y a sus hijos.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Alfonso Migueles y Claudia Aprile, Valentina Cavallotti y Andrés Martinez, Acompañan a su familia, en este inesperado momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso . Amén.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Alberto Bravo de Zamora y Clara Lobo, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a Marta y sus hijos.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Victor Alegre Viaña, sus hijas Maria Fernanda y Maria Alejandra, sus yernos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oracion en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Eduardo Antonio Abalovich y flia. acompañan a la familia con dolor y ruega oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Ing. Morales, Contadora Romero y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith, sus hijos Maria Cecilia, Blanca Inés, Marta Susana, Enrique y sus respectivas flias. despiden con tristeza al amigo de toda la vida. Abrazan a su esposa Marta e hijos con el cariño de siempre y ruegan por su eterno descanso.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Carlos Ducca, María Beatriz Viaña e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Farmacia Centro S.R.L. participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Marcelo Moggio, sus hijos Patricio, Mariana, Marcela y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del querido Victor, abrazan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Miguel Angel Granda, Elena O ´Mill, sus hijos Maria Eugenia, Ernesto, Miguel Ignacio y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Rodolfo O ´Mill, Marcela del V. Perea Cardenas, Jorgelina O ´Mill, Alan O ´Milla participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Enrique Aza y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Gustavo Giovanniello y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su amigo Felipe. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Viviana Pinto, sus hijos Igncio, Joaquin, Hernan y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a Marta e hijos en este momento de dolor. Elevan una oración en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Juan Carlos Azar participa el fallecimiento del estimado amigo Victor y acompaña a su familia en este doloroso momento. Eleva una oracion en su memoria.

ARENA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sus hijos Raúl, Guillermo, Natalia, Ariel, Daniela, h. politicos nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CABRAL, ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Su esposa Ana María Domínguez, sus hijos Martin, Diego, Rita y Carlos, sus hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán y nomás hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CANTOS LORENZO DE ROJO, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Niní Romero de Cornelli participa el fallecimiento de su querida amiga, gran mujer que dejó de lado sus anhelos para dedicar a sus 10 hijos su gran amor maternal, cumpliendo humilde y fielmente la voluntad del Señor. Elevo oraciones por su descanso eterno, compartiendo con todos este triste momento. Margarita, descansa en paz.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. Sus hijos Carlos, Jorge, Diego y sus respec. flias. participan su fallec. sus restos fuerorn inhuamdos en el cementerio Jardin del Sol. SERV.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. Personal directivo de la empresa Codenoa SRL Sergio Pizzi, Daniel Franco y Erka Ávila y los empleados, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su asesor legal Dr. Jorge Fernández. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sergio Daniel Pizzi y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Dr. Jorge Fernández. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Juan Carlos Saad y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Dr. Jorge Fernández. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivrá". Sus consuegros Oscar Albinotto y Ester Ramírez, acompañan a sus hijos, nueras, nietos y nietas en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. "Señor, Tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación". Compañeros del estudio contable de su hijo Carlos: Alfredo, Pablo, Lizzie, Mariana, Barbara, Gaby y Juan participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Willie Robinson y familia participan y acompañan a sus hijos Carlos, Jorge y Diego. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". La Congregación de Hnas. Santa Doroteas participan su fallecimiento y acompañan en el dolor al Dr. Jorge Fernandez. Ruegan oraciones en su memoria y fortaleza para la familia.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que crea en mi, aunque muera vivirá". Ap.legal Prof. Manuel Palacio y el personal rectores, vicerectores, directivos, vicedirectivos, maestranza de los niveles inicial, primario y secundario y profesorado de los Colegios Santa Dorotea, Ntra. Sra. de Luján, Anunciata Cochetti y Jesús el Maestro, participan y acompañan en el dolor al Dr. Jorge Fernández. Ruegan oraciones en su memoria y fortaleza para la familia.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sandra Martinez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de su Hijo Politico Jorge. Rogamos oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|.

Sebastian Duran y familia, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de sus amigos Jorge, Diego y Carli , en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|.

José Luis Gomez y familia, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestros amigos en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. Dr. Juan José Gomez Moreno y su esposa Dra. Marta Ynes del Valle, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Carlos y acompañan a sus hijos en tan lamentable perdida. Rogamos oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|.Dr. Jaime Polti, su esposa Dra. Ana Maria del Valle, sus hijos Diego, Nazarena, Alejandro, Joaquin y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan lamentable perdida. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MONTENEGRO, NILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. César Antonino Montenegro, su esposa María Josefina Zucal, sus hijos y demás fliares. participan su fallecimiento. Ruegan resignación a su primo hermano Luis Roque e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO DE CHÁVEZ, REINA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. Sus hijos Fernando y Hernán, h. pol. nietos y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10,30 en el cementerio Parque de la Paz sala velatoria Pedro L. Gallo 330. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GRAMAJO DE CHÁVEZ, REINA DEL CARMEN (Q.E.P.D) FALLECIÓ EL 4/5/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Nena: estarás siempre presente en nuesteos corazones. Tus primas Sari, Guene Cuederas y sus respectivas familias participan su fallecimiento y los acompañan en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO DE CHÁVEZ, REINA DEL CARMEN (Q.E.P.D) FALLECIÓ EL 4/5/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Roberto Alejandro Díaz, Yolanda Scarcelli, sus hijos Alejandro y Valentina y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO DE CHÁVEZ, REINA DEL CARMEN (Q.E.P.D) FALLECIÓ EL 4/5/21|. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Hugi Castillo y flia. Tu primo Cacho que siempre estuvo presente en tus llamadas para lo que necesitabas, fuiste como una hermana con quien mantenias confianza para contarme lo que pasaba y pude ayudarte en cuanto me fue posible hacerlo. Siempre estaras en mi recuerdo.

HERNÁNDEZ DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. Su espos Pablo Moreno, hijos Alejandro y Benicio, hnos Roque, Eduardo sobrinos y demás fliares. partic. su fallec. sus restos serán inhumados cementerio La Piedad. Servicio Caruso Cia de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LAINI, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Alberto Chazarreta Franzzini y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo hermano Daniel y acompañan a su familia en este triste momento. Descansa en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Los compañero de su hermano Alfredo (Est. y Proyectos) APRH, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Juan Cruz Montenegro (Est. Y Proyectos) APRH, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Compañeros de su hermano Alfredo de APRH, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. La empresa Movisu SRL acompaña al ingeniero Alfredo Montero y familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Piojo Villegas y familia acompaña al ingeniero Alfredo Montero en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Mery Olivera,sus hijos: Cecilia,Lourdes,Dante y Georgina Loto, hijos políticos y nietos participan con dolor su partida a la casa del Padre y ruegan oraciones a su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Raúl Ledesma, esposa e hijos, participan con inmenso dolor su inesperada partida y acompañan a la flia. en este momento de tristeza y perdida.. Que Dios le dé descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria y fortaleza a su familia.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. "Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Docentes jubilados de todos los niveles del Instituto Santo Tomás de Aquino, participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera buen compañero de trabajo y bella persona. Acompañan a su esposa, hijos, y demás familiares en este difícil momento.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. La familia Milanesi Mattar participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de Sofía, compañera de Maia y acompañan con afecto a toda la familia en este momento de pesar.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, sobre verdes praderas El me hace descansar". Chilo More, Nina Espeche y sus hijos Cecilia, Jorge, Patricia, Lucas y nietos, participan el fallecimiento de su querido amigo. Rogamos oraciones en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Lic. Sergio Zaltz participa su fallecimiento y acompaña al Ing. Alfredo Montero y familia en este momento de dolor. "Que brille para el la luz que no tiene fin".

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Lic. Enrique Milanesi participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña al Ing. Alfredo Montero, a la Ing. Yolanda Mansilla y a toda la familia en este momento de dolor ante esta perdida irreparable. Ruega oraciones en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. "Feliz amigo, porque ya estás en el cielo". Patricia Lorena More y familia, participa el fallecimiento de su querido compañero de trabajo. Te voy a extrañar, amigo. Rogamos oraciones en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, Padre lleno de trernura, Dios del que viene todo consuelo. El nos conforta en toda prueba para que tambien nosotros seamos capaces de confortar a los que estan en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. (2 Corintios 1:3-4). La comunidad religiosa y educativa del colegio Belén participa con profunda pena el fallecimiento del padre de nuestra alumna Sofía y acompañan a toda su familia en este dificil momento, elevando oraciones en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y concédele la paz eterna y el consuelo a sus seres queridos". Gracias Adrián por tu amistad, tu nobleza y solidaridad, gracias por los momentos compartidos. Silvia Zorrilla, sus hijos María del Carmen, Gustavo, Cristina, Manuel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Directorio y personal de Slajmar Canteras S.A participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas famlias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Liliana Taboada, Lorena Cardenas, Nancy Cruz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Compañeros de trabajo del Ing. Alfredo Montero, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su hermano Sr. Walter Adrian Montero. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. No se puede separar lo que se ata en el corazón". Sus amigas Alicia Ruiz, Ana Maria Molina y Cecilia Sorribas con sus respectivas familias, acompañan a Mariana, Ignacio, Sofi y demás familiares en este duro momento. Elevamos oraciones en memoria del querido Adrian.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. "Mi fortaleza es Dios, Él es quien me ayuda en medio de la pena y aflicción". Silvia Carreras, Daniel Carreras y flia. participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa Mariana, sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Tus compañeros tomasinos del nivel secundario, te despiden con mucho dolor por tu partida, pero con la esperanza cristiana de que ya estas en los brazos de Nuestro Señor, que Santo Tomas, te acompañe al encuentro de Jesús, y le den fortaleza a tu familia para sobrellevar este momento!!

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. La comunidad educativa del Instituto Santo Tomas de Aquino, en su nivel inicial, primario, secundario y superior, se unen en oración para rogar por su eterno descanso. Que Jesús lo reciba en sus brazos y le de el gozo de la vida eterna!

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. " Yo se que mi Redentor Vive y que al final triunfará sobre la Muerte y veré a Dios con mis propios ojos". La comunidad educativa del Instituto Sagrado Corazón de Jesús, participa el fallecimiento del docente del ISTA Secundario y Personal de SAED. Acompaña a su familia en tan dolorosos momentos.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. "Un amigo nunca se va, vivirá por siempre en nuestros corazones". Tus compañeros de trabajo del ISTA Secundario Viviana, Gina, Mariela, Claudia, Irma, Nany, Daniel, Fabian, Alejandro, Claudia, Florencia, Germán, Alicia y personal de maestranza participan de su fallecimiento y acompañamos a su familia en tan doloroso momento.

RAMÍREZ, MARÍA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Su esposo Francisco Omar Navarrete, sus hijos Alejandro, Walter, Daniel, Celestina, Omar, H. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

RAMÍREZ, MARÍA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Sus sobrinos Gabriel Cerioni, Fátima Navarrete e hijos Bruno, Nazarena y Franchesca, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, MARÍA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Su cuñado Héctor Rubén Navarrete, su esposa Mercedes Yocca, sus hijos Franco, Fátima, Rubén y María Mercedes y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia, elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, MARÍA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Su ex compañero de Desa y amigos de los Melli participan con mucho dolor el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, TOMASA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sus hijas Maria, Mela sus hijos politica Nora, Chiqui, Pancho, Luis, nietos Ramon, Silvia, Rogelio, Mirta, Federico, Ailin , Eloi, Alvaro, Ivan, Lorena, Cristian, Franco, bisnietos y demás familiares Servicio de cremacion realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ, TOMASA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su nietos Eloy Ezequiel Navarrete, su esposa Ana Karina Najar y su hija Delfina participan con dolor su fallecimiento. Llevaré en mi memoria y en mi corazón cada momento compartido. Cada palabra, cada caricia, cada abrazo, mi abuelita querida, ya descansa en paz que al sentir una ráfaga de viento sé que serás vos que vienes a estar conmigo.

RUIZ, TOMASA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sus nietos Ailín Navarrete y Marisol Jiménez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Todo el dolor que sentimos por tu partida se transforma en felicidad cuando cerramos los ojos y recordamos los momentos a tu lado: Nuestros corazones están llenos de tu amor y nuestra alma de tus recuerdos. ¡¡Hasta el proximo encuentro abuela !!

RUIZ, TOMASA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Tu hija política Nora Isabel Ahumada, sus nietos Iván, Álvaro, Eloy y Ailín, tus nietas políticas Verónica, Andrea, Anita y Marisol, tus binietos Lautaro, Nico, Almita, Delfina y Emma, participan con profundo dolor su fallecimiento. Querida abuela Tomasa, toda tu vida viviste con nosotros y nos regalaste tu amor, tu fe y tu alegría. Ahora te fuiste junto a tu hijo Roger Alfredo. Descansa con él en paz.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Choly Figueroa, su esposo Lionel Moya acompaña a la familia en este momento de dolor. Querido vecino y amigo de la infancia, descansa en paz.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Oscar Gerardo Marcos, esposa Lelia Gladys Rotondo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Viejo amigo y gran baterista compartimos por muchos años los escenarios de Santiago del Estero ejecutando el mismo instrumento. Acompañamos a sus hermanos Body y Nele en este momento tan triste. Elevamos oraciones en su querida memoria.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Los amigos de su hermana Delia, Mechy Messad, Ale Santillán, Luky Garcia, Eduardo Bucci y Walter Rodríguez acompañan a la familia y piden una oración en su memoria.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Zuni Assis de Retamosa y Luis Assis, participan con profundo dolor el fallecimiento de Teddy y se unen a su famiila en oración por el descanso de su alma.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. María Magdalena Roldán, junto a sus hijos Ernesto, Federico y María Eugenia La Monica y sus respectivas familias acompañan en estos momentos de dolor a su esposa Juanita, hijos y demás fliares. Rogamos a Jesús y María resignación y fortaleza. Elevan oraciones en su querida memoria.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (Teddy)(q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Amigos y compañeros de su hermana Delia del Grupo Interdisciplinario Argentino-Arabe AL-WATAN (La Patria) acompañan a la familia en estos tristes momentos y piden oraciones por su descanso eterno.

Invitación a Misa

GONZÁLEZ, PEDRO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/21|. Aunque hoy se cumple un mes de tu partida al reino celestial, aún se siente tu ausencia y te extrañamos y recordamos cada día más. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Tus hijos Pedro, Osvaldo, Mirna, Olga, Ariel, Luis, Gabriela, Carolina y Ramón y sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 hs. en la Pquia. Santa Rita.

HERRERA SALTO, CARLOS LEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. "Quienes se dejan salvar por Jesús, son liberados del pecado". Con motivo de cumplirse hoy un año y ocho meses de su encuentro con el Señor, sus hermanos Gladys de Contreras y Rafael, sus sobrinos, sobrinos nietos y demás fliares. Orarán por su eterno descanso en la misa a oficiarse en parroquia San José del Bº Belgrano y ruegan oraciones por él a sus amigos y conocidos.

MONICCI KURÁN, CÉSAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. A tres años de tu física ausencia, te recordamos con inmenso amor, tu esposa Pule, tus hijos Emi y Flor, tu hermana Eve y sobrinos e invitan a la misa de 20 hs en Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso.

SUÁREZ, SARA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/21|. Vecinos de la calle Alsina: Negro y Pacho Jiménez, Tito Fiorentino y flia, Carlos Nasif Jiménez y flia. Tito Murad y flia, Anita Mendieta, Marita y Cacha Mendieta, Migui Francece y flia. Antonieta Lo bruno, Toty y Guegui Cejas, Lili y Héctor Cejas y flia., Toddy López y Lety Medina, invitan a la misa a realizarse en la hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

Agradecimientos

AGUIRRE LEY, DARÍO LIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Nos quedará para siempre el recuerdo de tu amor noble y protector y tu sencilla sabiduría, tu inquebrantable fortaleza ante la adversidad. Agradecidos a la vida por el papá y abuelo que tuvimos siempre estarás en nuestros corazones. Te amamos tu hija Sandra Liliana Aguirre sus nietos Horario, Sebastián y Nadia.

DANNA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/15|. A seis años de tu partida sigues vivo en el corazón y en el recuerdo. Los seres a los que amamos, nunca se van de nuestro lado. Te seguimos diciendo gracias. Tu hija Elsa del Valle Danna, tu hijo politico Walter Dorado y tus queridas nietas Gabi, Ceci y Analia te recuerdan siempre. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Hector R. Barron, Amelia Estela Reynoso, sus hijos, hijos politicos y nietos acompañan en el dolor a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, JULIO ENRIQUE (GOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Nélida Gladys Rojas, su sobrina Ana Valeria Acuña y Ramón Vizcarra, participan con dolor el fallecimiento del querido Gogui. Ruegan Cristiana resignación para su esposa Tití, sus hijas Karina y Cecilia y demás familiares. En nuestra Fe le pedimos a Dios que le otorgue la paz eterna y brille para él la luz que no tiene fin.

JOZAMI, JULIO ENRIQUE (GOGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que creé en mí, aunque este muerto vivirá, y todo el que vive y cree en mi, nunca morirá". (Juan 11:25-26) Nélida Gladys Rojas, Juan Carlos Rojas, Eduardo Gabriel Rojas y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gogui. Acompañan con mucho cariño a su esposa Tití, sus hijas Karina y Cecilia, sus nietos y demás familiares. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LEIVA, RODOLFO ROLANDO (Rody) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. "Yo soy la verdad y la vid, el que cree en mi aunque muera vivirá". Su hermana Paola Leiva, su cuñado Claudio Dominguez, sobrinos Alex, Salette y Constanza, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su cuñada Raquel Rojas e hijos Lucas, Alejandro y Nicolás Leiva. Elevan oraciones a su querida memoria.

LEIVA, RODOLFO ROLANDO (Rody) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sus hermanas Patricia y Mabel Leiva e hijos Jesica, Sony, Cristián, Rocío, Celeste y Marcelo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Raquel Rojas, Alejandro, Lucas y Nicolás Leiva. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORALES DE OMILL, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. Voy a prepararles un lugar. Así ustedes estarán donde yo esté, ustedes ya conocen el camino para ir donde voy". Esperamos encontrar consuelo y resignación a tanto dolor, fuiste una gran tía. Sus sobrinos Elizabeth, Laura, Alejandro y Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORALES DE O'MILL, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "Nuestro Padre tiene una morada para cada uno de nosotros. Tú ya estás en ella, descansa en paz". Docentes jubilados del nivel primario del Instituto Santo Tomás de Aquino, participan el fallecimiento de la hermana, de nuestra compañera y amiga Gladys Morales. Rogamos oraciones en su memoria.

MORALES DE O'MILL, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "Que Dios te dé el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin". Su cuñada Juana Arias, sus sobrinos Tere, Mario y familia, Ale y familia, Hugo y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Gladys y elevan una oración rogando por el eterno descanso de María Esther.

MORALES DE OMILL, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Las amigas de su hna,. Gladys: Sonia Villalba, Elisa Orellana, Carmen Ruiz de Sagolpa, Isabel Ibarra y Tere Arias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

SAAVEDRA, MARCIANO EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Su esposa Elba Villalba, sus hijos Iginio, Domingo, Ángel, Víctor, Noemí, Emiliano, h. políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Aguas Coloradas- Dpto. Figueroa. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Toto querido: tu inesperada partida de la vida terrenal, nos causó una honda tristeza. El recuerdo del hombre íntegro que fuiste, quedará grabado por siempre en nuestras mentes y corazones. Sus primos Toty Costas y su esposo Juan Carlos Amánquez, acompañan a tu inseparable desposa Magda, a tus hijos, Graziella, Lucía y José, en estos dolorosos momentos. Elevan oeraciones en tu querida memoria.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Que Dios le de el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Su cuñada Perla, sus sobrinos Judith Sambataro y flia, Jose Chirino Sambataro y flia, Renato Sambataro y flia, Susana Sambataro y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

SAMBATARO, CHIRINO ROMANO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Nélida Gómez de Moyano, sus hijos Alfredo, Franklin y Fanny Diaz, Gabriela y Francisco Muratore acompañan a sus amigos José y Lucía a su esposa Magda y demás familiares en este momento de dolor ante la muerte de su padre y de su esposo y piden a Dios que los conforte y les de paz. Pedimos oraciones en su querida memoria por haber sido un esposo y padre ejemplar.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su esposo Antonio Uriarte, sus hijos Omar, Oscar, Silvia, h. políticos Sara, Ángela, Alex, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Redentor. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sus sobrinos Ruben Duran y Mirna Ferez, sus hijos Silvina y Fernando, hijos politicos Guillermo y Yoana, nieto Mateo participan con pesar su partida al encuentro del Señor.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su sobrino Hugo Duran, Mirian Banco y sus hijos María Noelia y Hugo Alejandro, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones para que brille para ella la luz que no tiene fin.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su sobrino Hugo Duran y Estela Pappalardo e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Hebe Fortuna participa el fallecimiento de la abuela de sus hijos Álvaro, Cecilia y Rody Uriarte y sus respectivas familias. Que Dios la reciba en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin. Eleva oraciones en su memoria.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. María Inés Woitquevich de Duran, sus hijos Marisa, Santiago y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso en la gloria del Señor.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2//5/21|. Su tío Juan Llinas participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a sus familiares en tan triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2//5/21|. Titina te acompaño en este dolor tan grande, tu amiga Kuky Gómez. Elevo oraciones en su memoria.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. " Yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al cielo sino por mi" Maria Verónica, José Maria, Rodrigo José y Ramiro José Santos Gómez despiden con cariño a su Profesor de Historia de la Escuela Normal Superior "Dr José Benjamín Gorostiaga" y acompañan en su dolor a sus familiares.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "Señor, ya esta ante ti, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno..." Mario Lopez, Veronica Santos y flia. acompañan en este triste momento a su hijo José y a toda la familia. Rogamos oraciones en su memoria.

MEDINA, DORA GABLIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "Señor ya descansa en tus brazos, cúbrelo con tu manto de gracia y misericordia". Autoridades y legisladores del Concejo Deliberante de Termas de Río Hondo expresan su más sentido pésame ante el fallecimiento de la docente jubilada quien desempeñó una destacada tarea docente en instituciones educativas de la ciudad. Nuestro acompañamiento a su familia y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MEDINA, DORA GABLIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Julio Cesar Aguirre y familia participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MEDINA, DORA GABLIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. La ausencia presencial no logrará que nuestra amistad se olvide. Siempre estarás en nuestros recuerdos. Elevamos una oración al Señor, para que te tenga en su gloria. Tus amigos: Chichi, Yuqui, Marcelo, Mariela, Laura, Gaby y Elena. Descansa en paz Dorita. Las Termas.

MEDINA, LUIS EDUARDO (q.e.p.d) 30/4/21|. Puedes llorar porque se ha ido, o podes sonreír porque a vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que a dejado; tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a el le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Su hermana Ercilia Margarita Medina su esposo Lony Herrera sus hijas Flor, Cami, Cande y Anita.