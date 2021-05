FÚNEBRES | 6 de mayo del 2021

06/05/2021 - 02:48 Funebres

FALLECIMIENTOS

6/5/21

- María Petrona Ramírez

- Irma Díaz de Pérez

- María Luisa del Carmen Santillán

- José Ramón Gallo

- Rosalía Silvia Trotta Espeche

- Irene Medina

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrreccón.

Su primo Justo Alegre, su esposa Silvia Assef y sus hijos Analía, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabián con sus respectivas familias acompañamos con profundo dolor a su esposa e hijos deseándole pronta resignación y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrección.

“Que brille para el la luz que no tiene fin”.

Su sobrino Guillermo Alegre y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrreccón.

Dra. María Emilia Sayavedra y familia acompañan a su hijo Felipe, su esposa Dra. Matilde O’Mill y demás familiares en este momento de tanta tristeza. Rogamos por el eterno descanso del alma de su padre y por la pronta resignación de toda su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrreccón.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrreccón.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrreccón.

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrreccón.

Graciela Galván, Ricardo Mananicci y familia participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos Felipe y Matilde, Gustavo y Maite y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrreccón.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrreccón.

La Sra. intendente de la ciudad capital Ing. Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrreccón.

La municipalidad de la Capital, participa por el fallecimiento de quién fuera Intendente de la ciudad en el periodo de 1966 a 1967, se ruega una oración por su descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrreccón.

Carlos M. Jensen, su esposa Laura Martínez, sus hijos Carlos y Carolina López, Laura y Carlos Rigourd, Javier y Carolina Chiericoti, Paula y Francisco Jensen participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

WALTER ADRIÁN MONTERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/5/21 y espera la resurrección.

En paz me acostaré y asimismo domiré; porque sólo tú, señor, me haces vivir confiado” Salmos 4:8. Querido Adrián: hoy te recordamos como un gran compañero, incondicional, noble y de corazón enorme. De pocas palabras, pero siempre justas y oportunas; de sonrisa afable y siempre poniendo la nota de color con alguna broma. En el medio de este inmenso y profundo dolor, sin poder creer aún, le damos gracias a Dios por habernos regalado el don y la bendición de haber compartido la vida con vos, con sus claros y oscuros, con vivencias y aprendizajes. La S.A.E.D no volverá a ser lo mismo sin tu presencia. Pero tu recuerdo nos acompañará por siempre. Gracias por la vida compartida. Ahora descansa en paz querido Adrián. La Representante Legal de los Colegios del Obispado, Lic. Claudia Cancino, el Apoderado Legal de los Colegios del Obispado, Pbro. Sergio Quinzio y personal de la Sede Administrativa de Escuelas Diocesanas, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido compañero Adrián. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

IRENE MEDINA DE LENCINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/5/21 y espera la resurrección.

Querida Mamá: gracias por los años de felicidad que nos regalaste y acompañaste, y aunque hoy ya no te encuentres en este mundo tu recuerdo seguirá dentro de nuestros corazones, y por ello tú seguirás siempre viviendo.

Tus hijos que te aman: Santiago, Néstor y Chiqui Lencina participan con profundo dolor su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

AZUCENA DEL VALLE SAYAGO DE LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/10/18 y espera la resurrección.

Abuela, la huella que has dejado en mi y de la que tan orgullosa me siento, hace que siempre te note muy cerca, como una parte mas de mi ser. Descansa en paz, abuelita de mi corazón. Por más que intente resignarme, no lo consigo. Marcia y Máximo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en Pquia. Santa Rita, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA LUISA GINES CASULO LOTTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/21 y espera la resurrección.

Al cumplirse un mes de su fallecimiento, hijos y nietos invitan a familiares y amigos a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Elevan oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA

JUAN MIGUEL LLADÓN - BLANCA NORA BRUCHMANN DE LLADÓN

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor 6/5/78-4/2/18 y espera la resurrección.

A 43 años de tu partida te sentimos más vivo y presente entre nosotros y tu gran legado de unión, familia, amor y trabajo están más vigentes que nunca. Hoy son los pilares que nos rigen a tus hijos y nietos para poner de pie y con más vehemencia lo que hace décadas y con tanto esfuerzo hiciste nacer.

Papi y Mami los extrañamos cada día. Hoy miramos al cielo una vez más, sin buscar respuestas, solo pidiéndolos que intercedan y nos den fuerzas ahora que los necesitamos tanto.

Sus hijos, hijas políticas, nietos y bisnietos invitamos a la misa que se celebrará en la parroquia Santo Cristo hoy a las 20 hs para honrar sus memorias.

RECORDATORIO

SANDRA MABEL LEGUIZAMÓN (Tica)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/4/21 y espera la resurrección.

Cada vez que pensamos en tí

nos preguntamos por qué ? Qué pasó ?

Te fuiste sin previo aviso a la casa del señor,

dejando un inmenso dolor, un dolor que llevaremos en nuestros corazones por siempre.

Hoy nos invade el recuerdo de tus ocurrencias, locuras y alegrías que quedarán grabadas en nuestra mente. Queremos que sepas que éstes

donde éstes nos harás mucha falta, tu ausencia se notará tanto entre nosotros porque tú fuiste quién unía a toda la familia.

Cada vacaciones te esperábamos contando los días, las horas, los minutos de tu llegada,

Tu eras esa persona tan especial que venía a cambiar la rutina del hogar.

Apenas llegabas nuestra casa se transformaba en lío y alegría, si! esa eras tú la que iniciaba todo esto, inventabas cada plato favorito con los diferentes sabores que solo vos le ponías y un ingrediente particular "el amor", Buscabas cualquier excusas para vernos juntos y unidos, para reírnos, recordar y contar nuestras anécdotas,

Así nos mimabas un montón.

Tu querida hermana siempre atenta y predispuesta en todo con tal de vernos Felices.

Esos recuerdos perdurarán en cada uno de nosotros para toda la eternidad.

Te amamos y te llevaremos en nuestros corazones: Tus padres Roberto y madre de corazón Julia, hermanos Walter, Omar, Claudia, Carlos, Mariela, Lorena, Laura, Natalia, esposo Nito e hijos Juan Ignacio y Celeste.

RECORDATORIO

ESTELA MARIS CUBA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/4/20 y espera la resurrección.

Querida hija, ayer fue un día muy especial para todos nosotros ya que cumplirías un año más, tus 50 añitos, deseo que Dios, la Virgen y los ángeles te canten el Feliz Cumpleaños, te lo mereces por haber sido tan buena hija, compañera y amiga, deseamos de todo corazón que así sea.

Tus padres Rosa y Ángel, tu hermana Gladis, tus sobrinos amados Pamela y Joaquín, tus familiares, tu amiga Betty y demás personas que colaboraron con vos, rogamos una oración en tu querida memoria. Gracias hija mía, descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

MÁXIMO VALENTÍN RUIZ VIDAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/4/21 y espera la resurrección.

Quédate en mi memoria, quédate en mi recuerdo, allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte, mi Valentín. Su abuela Silvia Ruiz y sus tíos Esteban, Cristian, Cacho y Angie.

RECORDATORIO

MÁXIMO VALENTÍN RUIZ VIDAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/4/21 y espera la resurrección.

Vuela alto nuestro Valentín, gracias por todos los momentos que pasamos juntos. Te amaremos por el resto de nuestras vidas. Su padrino Carlos Orieta, su tía María José y sus primitas Vicky y Pía.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

MÁXIMO VALENTÍN RUIZ VIDAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/4/21 y espera la resurrección.

Vuela alto mi amor, se quedaron tantas cosas sin cumplir, sueños rotos corazones destrozados. Eras mi vida entera, vos sabías lo que papá y mamá te amaban, te dábamos lo que vos querías, eras el niño más feliz del mundo. Eras tan loco que hacías reír a todo el mundo, eras todo para nosotros Valentín. Te vas dejándonos destrozados. Te llevaste nuestras vidas, nuestras almas, danos fuerza para poder seguir. ¡Ay Valentín, me dueles hasta el alma mi bebé hermoso! Te amo, te amo y te voy amar siempre. Nueve días que no estás con nosotros y el dolor pesa más. ¿Mi amor porqué vos? ¿Porqué vos? Solo eras un niño feliz, amado, travieso y loco. Amábamos todo lo que eras. Este dolor no se calma con nada, sé que nos vamos a volver a ver, ojalá sea pronto. Te amo. Su papá Hernán, su mamá Silvia, sus hermanos Rita, Facundo, Lalo y Benicio, al cumplirse los 9 días de tu partida invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. San Juan Diego del Bº San Germain. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sus hijos Gustavo Alegre y Maryte Aprile, sus nietos Gustavo y Virginia Carbonel, Juan Pablo, Nicolás, y Agustina Alegre Aprile, sus bisnietos Amparo y Adolfo Alegre Carbonel despiden con amor a su padre y abuelo.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sus sobrinos Guillermo Avendaño, Graciela Viaña y sus hijos María Belén, Virginia y Santiago participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la tía Marta y a sus primos Felipe, Gustavo, Víctor y José en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su prima Sara Arce Viaña e hijos, participa el fallecimiento de Víctor y acompaña a Marta e hijos en este momento tan especial. Rogamos una oración en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su sobrina y ahijada Marisa Silveti con sus hijos Guillermo Chazarreta y Pia Maria Freaza, Santiago Pujol y Josefina Chazarreta y Santiago Sellares y Agustina Chazarreta y sus nietos Tomás y Agustin Chazarreta, Ignacio y Lucia Pujol y Pedro e Isabel Sellares, participa con dolor su fallecimiento y abraza y acompaña a la queirda Tía Marta y a sus primos con cariño. Eleva oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su sobrina Maria Victoria Vigo y Gustavo Wichnann con sus hijas Alejandra y Victoria Wichnann, participan con dolor el fallecimiento y acompañan con cariño a la Tía Marta y a sus primos. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Marcelo Larguía acompaña en este difícil momento a Felipe Alegre y familiares. Eleva oraciones por su descanso eterno.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. María Eugenia Jugo y Héctor Abatedaga, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Víctor, elevando oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Bernardo Carbonel, su esposa María Ruiz, sus hijos José y Virgina Carbonel, participan y acompañan con dolor el fallecimiento del abuelo de Gusty y padre de Gustavo Alegre. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. " Yo soy el camino la verdad y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Sección mesa de entrada y sección Ujieres del tribunal de Cuentas participa con profundo dolor el fallecimiento del papá y abuelo de sus compañeros José e Ignacio Alegre.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Luis Villamil Nazario, su esposa María Amelia Zuain, sus hijos Daniela y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Aurora Ramos Taboada, sus hijos: María Victoria y Benjamín Zavalía acompañan con cariño a la flia en este momento de dolor y ruegan oraciones en la querida memoria de Victor.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Bernetche y sus hijos: Luis, Matías, Valentín y María Pía participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Querido amigo, mucho sentimos tu partida, Sara Vidal Alcorta de Oberlander y sus hijos Marta y Carlos Escobar, Hernán y Daniela Vazquez, Irene y Mirta Cizano. Cariñoso abrazo a tu esposa Marta y a tus hijos.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Pablo Mariano Arce, su esposa Andrea Paz y sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos. Alfonso, Anabel, Pablo, Analia y Ana María y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la querida Marta y sus hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Ricardo Vittar, Mercedes Sonzini, sus hijas Soledad, Belén y Celeste, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Felipe, Matilde y familia en tan doloroso momento.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran, junto a sus hijos Florencia y Emiliano participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Marta y a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Lilian Paz de Alegre, sus sobrinos Julio David Alegre Paz, María Alejandra Martiniani de Alegre, sus hijos Nahim, María Emili y Nacho, María Claudia Alegre Paz, sus hijos Facundo, María Julia Alegre Paz de García, su esposa Juan Pablo García, sus hijos Pedo y Pablo García Alegre participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío Víctor.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Elisa García participa el fallecimiento del abuelo de su amiga Fernanda y acompaña en el dolor a toda su familia. Que descanse en paz.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Compañeros del Dto. Auditoría del Tribunal de Cuentas de su hijo José y nieta Fernanda, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Rubén Jozami y María Inés Donzelli e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. La Excma. Camára de Apelaciones de Trabajo y Minas de Primera Nominación, Vocales, Autoridades y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Felipe Alegre Viaña.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Antenor Alvarez participa con dolor su fallecimiento. Pide oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia Dr. Martín Diaz Achaval, CPN Alfredo Osvaldo Juri, CPN Ricardo Lino Rubio y Dra. Marcela Garnica, participan el fallecimiento del padre del Dr. Jose Alberto Alegre Viaña, Secretario General de este organismo y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Autoridades, personal superior, cuerpo técnico, personal administrativo y de maestranza del Tribunal de Cuentas de la Provincia, participan el fallecimiento del padre del Dr. José Alberto Alegre Viaña, secretario general de este organismo y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Juan Manuel Suffloni, Ana María Serrano participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuan y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, expresan a su esposa Marta, hijos y demás familiares, nuestro inmenso pesar ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Mario A. Sily e hijos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con afecto sincero al querido amigo Víctor en la pérdida de su padre. Compartimos con su familia Alegre Viaña tan difícil momento. Señor Víctor descanse en paz.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Néstor Fernando Zurita, Gurisa y Helena Zurita acompañan a su amigo Felipe en su dolor, rogando oraciones en la querida memoria de su papá.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Jorge Gómez Paz y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a su familia.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. La H. C. D del Jockey Club de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio vitalicio y acompañan con mucho afecto a su familia.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Carmen Corvalán Olivera de Ávila, sus hijos Orlando Nicolás y Daniel Alberto participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Martita, hijos y nietos con oraciones.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Nora R. Rafael de Jiménez y familia y Roberto R. Rafael y sus hijos participan con dolor su fallecimiento, acompañan con cariño a Martita, a sus hijos y familia. Ruegan por su paz eterna, consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Los amigos del gimnasio, de su hijo Felipe, Cacho Lezana, Jorge Alvarado, Ruly Piña, Chueco Paz, Ignacio Catella, Maxi, Gringo Gonzalez, Topo Viano, Dani Karan y Negro Maidana, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.-

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Marta Zaccardi de Barbieri y sus hijos: Marta Eugenia y Ricardo Chazarreta, Rolando Juan y Karina Rostan, María Inés y María Alejandra Y Santiago Lezana, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.-

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con dolor el fallecimiento del amigo de toda la vida y acompañan a Marta, hijos y nietos con sus oraciones en estos momentos de profunda tristeza.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Malena Arce y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Francisco Berdaguer y su esposa María Lastenia Atterbury acompañan a su amigo Felipe en este triste momento.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Marta y a sus hijos con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Luis A. Chedid, su esposa Carina Don y su hijo Valentino Chedid participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo José y ruegan una oración por su eterno descanso

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Walter Chedid, su esposa Maria Isabel Raed y sus hijos Walter Chedid y Virginia Chedid, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo José y ruegan una oracion por su eterno descanso.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Norma Teresita Kozameh de Aprile: sus hijos Maryte y Gustavo Alegre, Claudia y Alfonso Migueles, Marcela y Carlos Cantos, Gabriela, María Pía y Sebastián Alvarez, María Soledad y Juan José Constantino, Sebastián y Ivana Rodríguez.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. La comisión directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales participa el fallecimiento del padre del ex presidente de la institucion Dr. Felipe Alegre Viaña. Se ruega una oracion en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Beba Fiorini de Campitelli y flia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Juan Carlos Alcorta, participa con tristeza el fallecimiento de su amigo Victor y acompaña a Marta y sus hijos en este dolor.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Guillermo Lozano participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento" .

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Con mucho cariño ante dolorosa pérdida, un abrazo especial a Felipe, Josefina, Matilde y familiares. Cecilia López Pasquali, junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramon, Cesar Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Graciela Eloisa Mercedes de Arzuaga y sus hijos Carlos Igancio y Marcelo Federico y sus familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Hector Rizo Patron, Nilda Bulacio de Rizo Patron y sus hijos Maria José, Alejandro y Maria del Milagro con sus respectivas familias, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta y sus hijos en momentos de tanto dolor.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Carmen Agüero de Manzur y familia acompañan a su hijo Felipe Alegre Viaña y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Dr. José Aldo Yunes, María Elvira Santillán e hijos Aldo, Roberto, Federico, Enrique y Beatriz con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Maria Julia Ponce de Merino y flia, acompañan en el dolor a sus hijos Felipe y Matilde. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Tere Castro, Caio Lugonez participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Maria Angelica Bravo Zamora de Espeche, sus hijos Raul, Gustavo, José y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a su flia., en tan doloroso momento.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva e hijos participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Nicolás Tejeda participa el fallecimiento de su amigo y acompaña a Marta, a sus hijos y a sus respectivas familias en este momento de dolor.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Martita, Julio, Carmen y Daniel Corvalán Olivera, acompañan a su esposa Marta y demás familiares en estos momentos de dolor.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Maria Eugenia Di Lullo de Garay y familia, acompañan a su querida amiga Marta, hijos y demás familiares, en este momento de gran dolor por la irreparable pérdida de su esposo Víctor, apreciado por todos.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Alberto Catella y familia, participan el fallecimiento de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Susana Vivona, sus hijos Benjamín, Valentín, Agustín y Martín Arce y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a Marta e hijos en este momento de dolor. Elevan una oración en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Mario Habra, sus hijos Veronica y Franco, Facundo y Analia, Milagros, Victoria y Juan y Eugenia y sus nietos, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a Jose, Cecilia, Nacho y demás familiares, rogando por su pronta resignación.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Violeta Chara y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su flia., en este dificil momento.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Los compañeros de Causas Fiscales del Tribunal de Cuentas de la Pcia: José Pernigotti, Lisandro Billaud, Josefina Abalovich, Carolina Buxeda, Mariana Lugones, Fernanda Cantos, Cristina Cruz, Eduardo Juárez, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo José y a toda su familia en este momento de profundo dolor.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Mario Frágola y Perla Fernández, participan el fallecimiento de su apreciado vecino y acompañan en este momento de dolor a su esposa e hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Empleados de la firma Hiper Bazar Gastronómico S.A., participan con profundo dolor el fallecimiento de Víctor Alegre (P) y acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta e hijos en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. José Alberto Milet, su esposa María Emilia Lami Hernández participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos e hijos políticos en estos tristes momentos. Que Dios le conceda el eterno descanso.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Francisco Lami Hernández y su esposa Emilia Susnjar, sus hijos Francis, Florencia, María Emilia, José y José Antonio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos e hijos políticos en estos difíciles momentos. Que Dios le conceda el eterno descanso.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Dr. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza, sus hijos Carlos, Eugenia, Eleonora, Pablo, Santiago, Lucia, Conrado y Facundo participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este triste momento.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. C.P.N. Eduardo Divi, su esposa Rosana Josefina Montenegro de Divi y sus hijos, expresan profundo pesar po su fallecimiento y acompañan a Marta, a sus hijos y a toda su familia en tan difícil momento. Rogamos una oración en su memoria. Que descanse en paz.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Raúl José Jalaf, Roberto Jorge Jalaf y Edis Vilma Jalaf de Taín y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familias en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BASUALDO, SERGIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus hijos Celeste, Soledad, Pricila, Basualdo, su mamá Laura Castellano, sus hnos., Hugo, Rosa, Iván, Adrián, Leo, Leonardo, Daira, tíos, primos y su abuela Raquel y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Los Morales. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

CABRAL, ROQUE MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su hijo Diego Cabral, su hija pol. Cynthia Jorge y su nieta Catalina Cabral Jorge, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso.

CABRAL, ROQUE MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Familia Vera - Jorge, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA DE PÉREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. "Aunque pase por quebradas muy oscuras" Oh mi Dios salvador!. Tu, que me has sostenido en mis angustias, te compasión de mi y escucha mi oración. Que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descansa en paz. Sus hijos María Cristina Pérez y Juan Carlos Pérez, sus nietos María Emilia Herrera y Carlos Enrique Herrera, su nieta política Agustina Vega, sus bisnietos Ignacio Valles y Arnaldo Valles, bisnieta Federica Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ VDA DE PÉREZ IRMA(q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|.Compañeros de Mesa de Entradas de la Dirección Gral. de Rentas de la Pcia. de su hija Maria Cristina Pérez acompañan con profundo dolor a su flia. y a vos Cristina que cuidaste con tanto amor a tu mamá. Ruegan oraciones por su descanso.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. Rodolfo Amestegui, despide a su compañero del colegio y acompaña a sus hijos en tan difícil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. Mario González, participa el fallecimiento de su amigo Carlos y acompaña en el dolor a sus hijos Carlos, Jorge y Diego y demás familiares. Eleva oraciones en su querida memoria

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Caminante no hagas ruido, que mi amigo se ha dormido". Se que estás descansando en los brazos del Señor querido Carlos. Benjamín Abraham participa su fallecimiento y acompaña a su hijo, cont. Carli Fernández.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del adre de su matriculado Cr. Carlos Gerardo Fernández. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero , participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Contador Carlos Gerardo Fernández. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañarás participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su Colega Cr. Carlos Gerardo Fernández. Que descanse en la paz del Señor.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|.

"Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus vecinos Mario Luis Seiler, su esposa Claudia Marcela Jerez y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. "Que Dios nuestro Señor le de el descanso eterno y que brille para él la luz eterna". Marisa Abdala, Arturo Lastra y Eugenia Lastra participan su fallecimiento con profundo dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Dr. Víctor Napoléon Abdala y flia. participan con dolor su fallecimiento. Abrazan a Jorge, Carlos y Diego y sus respectivas flias. con el cariño de siempre. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Espera la feliz resurrección. Rosy Silighini de Abdala,sus hijos Eugenia y Alejandro, Cecilia y Gustavo, Fernando y Mariana,sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Carlos y acompañan en este triste momento a sus hijos Carlos, Jorgito, Diego y sus respectivas familias!. Rogamos que su alma descanse en paz. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Gustavo Lezana y Maria Cecilia Abdala junto a sus hijos Juan Bautista, Juan Cruz y María Elena Lezana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus primos Carli, Jorgito y Diego. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Marcelo Daniel Adorni y flia despide con tristeza a su querido amigo y acompaña en este momento a sus hijos Jorge, Carlos y Diego. Se ruega oración en su memoria

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. "Señor, recibe a Carlos en tus brazos y dale el descanso eterno". La Mutual y la Comunidad Educativa del Instituto de Enseñanza San Jorge, acompañan al Cdor. Carlos Fernández, a sus hermanos y demás familiares en tan difícil momento.

FERREYRA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Su esposa: Yudith Cano, sus hijos: Víctor y Claudio Ferreyra y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores Empresa Santiago

FERREYRA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Gustavo Mulki, Vanesa de Mulki y empleados del Bazar El Tiburón, participan con dolor el fallecimiento de su compañero y ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Pedro Mulki (a), Betty de Mulki (a) y sus hijos Gabriela, Gustavo y Zulema, participan con profundo dolor el fallecimiento de su empleado de años. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus compañeros Luis Lombardi, Luis Figueroa y Naio Rodríguez, participan con dolor el fallecimiento de su compañero y ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus hijas Romina y Rocío, sus hermanos Carlos, Mario, Lili, Ramon y Adriana, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GRAMAJO DE CHÁVEZ, REINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Querida hermana, te fuiste de esta mundo, pero me dejas tantos recuerdos, cuando nos encontrábamos en reuniones en compañía de Valle, cuantos recuerdos hermosos vividos juntas, fuiste hermana, sobrina, pero tendré que resignarme y continuar la vida, hemos pasado malas y buenos momentos pero siempre unidas como nos enseñaron nuestros padres. Querida Nena ya estás en compañía de tu esposo y ruego a Dios te de un descanso eterno y goces del Reino de Dios. Brille para ti la luz que no tiene fin. Que descanse en paz. Su tía Lola.

GRAMAJO DE CHÁVEZ, REINA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. Su sobrina Isabel te despide con el amor que te mereces, fuiste tía que siempre brindaste amor. Estarás siempre presente en mis oraciones y pediré al Señor te de el descanso eterno.

GRAMAJO DE CHÁVEZ, REINA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. La partida inesperada de un ser querido genera congoja, dolor, tristeza. Sus primos René, Ricardo, Pablo y Carlos con sus respectivas familias participan con profundo dolor su desaparición física. Ruegan por el eterno descanso de su alma y consuelo a sus seres queridos.

GRAMAJO DE CHÁVEZ, REINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Señor Jesús Nena ya está junto a ti, recíbela en tus brazos y haz que su espíritu descanse en paz y goce la gloria de tu reino. Sus primos Reina, Gringo y sus hijos Juan Alberto y flia, Maria Nélida y flia. Ruegan oraciones en su querida memoria. Que descanse en paz.

GRAMAJO DE CHÁVEZ, REINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Querida Nena, por siempre perdurarás en nuestros corazones por las virtudes que caracterizaron tu forma de ser. Gran amiga en las buenas y en las malas y tu sonrisa de incondicional entrega para los que fuimos familia más que vecinos. Ana Barquín de Coronel, su hija Ana Verónica Coronel y su nieta Victoria Coronel, lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos Hernán y Fernando; hijas políticas, nietos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GRAMAJO DE CHÁVEZ, REINA DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Juan Carlos Tobar y flia. despiden con dolor a su querida vecina Nena de Chávez y abrazan afectuosamente a sus hijos Hernán, Fernando y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Viejita querida te fuiste junto a tu compañero de toda la vida. Sus hijos Carmen y Santiago participan con profundo dolor tu fallecimiento.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Ya no estás con nosotros físicamente pero ni el tiempo ni la distancia nos separarán, pues te llevamos muy dentro nuestro. Por siempre en nuestra alma y corazón. Su hijo Néstor Lencina, su nuera Silvia y su amada nieta Sol participan con profundo dolor su fallecimiento..

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Partiste de forma tan repentina que no tuvimos tiempo de decirte adiós, rogamos a Dios que te tenga en su Gloria mientras nosotras te llevaremos en nuestros corazones. Su hija Chiqui Lencina y su amada nieta Virginia Ávila participan con profundo dolor tu fallecimiento.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus hijos Santiago, Néstor, María Irene, h. pol. Silvia, Carmen, nietos Virginia, Sol, bisnietos Matilde, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz, SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Te fuiste Lela querida, te vamos a extrañar. Sus nietos Fernanda, José Manuel y Matilda Trungelliti participan con profundo dolor tu fallecimiento.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Tus alas ya estaban listas para volar al encuentro con nuestro abuelo, pero nosotras nunca estuvimos listas para verte partir. Sus nietas Fernanda Lencina, Virginia Ávila y Sol Lencina participan con profundo dolor tu fallecimiento

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus sobrinas Maria Lidia Medina y flia, Estela Inés Medina de Coronel y flia y Elsa Beatriz Medina despiden a su tía Irene deseándoles a sus hijos y flia cristiana aceptación

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Nunca se olvida a una persona que se quiere y se pierde, simplemente se aprende a vivir sin ella. Tus fieles acompañantes: Marta, Martina, Gisell y Ángel participan con profundo dolor su fallecimiento

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Norma Peralta y sus hijos Flavio, Lorena y Francisco; nietos participan con gran pesar el fallecimiento de la abuelita Ir3ene, quién supo abrazar la docencia con dedicación y amor, abrazan con el cariño de siempre a sus hijos y nietos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Las familias y vecinos de calle Misiones al 800 participan su fallecimiento con dolor, hacen llegar sus condolencias a hijos y nietos en este triste momento, rogando a nuestro Señor que su espíritu descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Su amigo y compañero de sus hijos Santiago y Chiqui lamenta profundamente su fallecimiento y los acompaña en su dolor rogando resignación. Reynaldo Lencinas y Sra.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Gracia Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Irene Medina de Lencina y acompañan en el dolor a su hijo, Ing. Néstor Lencina, docente y Consejero Directivo, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Irene Medina de Lencina y acompañan en el dolor a su hijo, Ing. Néstor Lencina, docente y consejero directivo, de dicha Facultad.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano" (Juan 10, 27 - 29). Las comunidades educativas de todos los niveles los Colegios del Obispado de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del colaborador del área sueldos de la sede administrativa de escuelas diocesanas. Agradecen tantos años de servicio y ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Querida seño Mariana Loto Iñiguez, en este momento de incertidumbre y dolor que atraviesas por la pérdida de tu compañero de vida, tu esposo, queríamos decirte que estamos junto a vos, a pesar de las distancias, el cariño es mas fuerte, y te acompañamos a traves de la oración. Tu fuiste nuestra primera maestra, la que nos guio de la mano con cariño por el sendero de las letras y los números. hoy nosotros tus pequeños alumnos quisiéramos abrazarte y regalarte nuestro amor, pero al no poder hacerlo físicamente, rezamos en flia por vos, para que nuestro amigo Jesús te de fortaleza, para que nuestra madre maria te cubra con su manto y con su amor infinito pueda ayudarte a sanar de tanto dolor. recuerda que jesus dijo: "yo soy la resurreccion y la vida. el que cree en mi, aunque muera, vivira", tu querido esposo seguramente seguira viviendo por siempre en tu corazon y en el de tu flia. te abrazamos con el corazón querida seño, y desde nuestros hogares y en oracion te bendecimos y le rogamos a nuestro padre dios por vos y tu flia. Tus ex alumnos del colegio Primario Cristo Rey: Hnos Belizan, Gonzalo y Enzo; Díaz Cachi Ian; hnos Juárez Figueroa, Leandro y Martina; Ponce Bianca; Ruiz Carabajal Maria belén y sus respectivas flias, te enviamos todo nuestro cariño y respeto. Que la luz de Cristo te acompañe y te bendiga.

SANTILLÁN, MARÍA LUISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus hijos Miguel, Mauro, Ana, Marcela, h. políticos, nietos Lourdes, Marlene, Priscila, Thiago, Mía y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque De La Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SANTILLÁN, MARÍA LUISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Tus amigos de siempre Hugo Corán y Marta Ávila, sus hijos y nietos participan con profundo dolor tu partida, ruegan oraciones en tu memoria y fortaleza a tu amada familia.

SANTILLÁN, MARÍA LUISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Tu gran amiga Lita Bonacina e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, MARÍA LUISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Los compañeros de trabajo de la empresa CONEXIS de su hijo político José participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MARÍA LUISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Amada y Rodolfo Michud, sus hijos Gabriel, Michell y Gerardo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Sra, María Luisa y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Ing. José Guido Gigli y familia, Ing. Jorge Gigli y familia participan su fallecimiento y acompañan a Juanita e hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Compañero de primaria, vecino de barrio; tiempos en que conocerse era sentirse amigo. Ya no estás con nosotros pero junto al gran recuerdo de tus padres descansa en paz. Participan su fallecimiento. Juan Luis Coria, Lubina Vignolo y expresan un fuerte abrazo a Body y Neley. En su memoria elevamos una oración.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Hugo Mansilla , Kililo Alfano y sus respectivas familias, participar su fallecimiento y acompañan a Juanita e hijos y a sus hermanos Delia y Body, ruegan oraciones en su memoria.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Marta Corvalán Olivera acompaña a su amiga Neley por la pérdida de su hermano Tedy.

TROTTA ESPECHE, ROSALÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus hijas Ana C. y Cristina B. Gorosito, h. pol. Edgardo, Mercedes, nietos Lourdes, Wily, Jazmin, Augusto, Constanza, Macarena, Candelaria, participanfueron inhumados a las 10 hs.en el cementerio La Piedad. casa duelo P.L. Gallo 330 s.v. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

LEIVA, RODOLFO ROLANDO (RODY) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. La Escuela Nº 226 "Francisco de Aguirre, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la colega Paula Leiva y acompañan en estos momentos de dolor. Rogando oraciones en su memoria.

MASIA, MANUEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su esposa Casilda Alarcon y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Pozuelos. Dpto. Jiménez. NORTE BENEFICIOS SOCIALES. Laprida 383.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Compañeros de Trabajo de Servisur participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Familia Dapello participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Transporte Dapello participa su fallecimiento.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Raúl Yulpa Sayago y familia participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Mónica Sayago su ahijada participa con profundo dolor y ruega una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Mariángeles Karina Rafael y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo Antonio y sus hijos y nietos, ejemplos de honestidad y trabajo. Ruegan oraciones en su memoria

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su amigo y amigo de toda su familia Luis A. Fernández (Lucho), su esposa Anita, sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Belén, Jimena y Álvaro con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Lolo Suárez, María Cristina Ibarra, hijos, hijos políticos y nietos despiden con dolor a la gran vecina y querida amiga rogando oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sus grandes amigos de toda la vida Carmen Rodríguez de Boronat y sus hijos Javier y Teresita con sus respectivas familias participan con enorme pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor y la resignación a toda su familia. Se ruegan oraciones en su memoria

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Marcelo Boronat, su esposa Julieta, sus hijos Franco, Lujan y Máximo y su Madre Rosa participan con gran dolor su inesperada partida y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Cristo la llamo para recibirla en su morada de Luz y Paz. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos Jose, Rolando, Cecilia y Marinela y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Sus vecinos y amigos de la familia; Héctor Moya, su esposa Nancy García y sus hijos Romina, Gabriel y Gonzalo, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento elevan oraciones en su memoria.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Que el Señor la cubra con su manto de luz y paz y le dé el descanso eterno. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Familia Celario y "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor `participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.,

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. "Que el Señor te reciba en su morada eterna y te colme de bendiciones". Victoria Spampinato de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Héctor Banco y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su esposo e hijos y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Chino Gubaira y su Sra. Fabiola Vittar, sus hijos Oso Gubaira y flia. Toti Gubaira y flia. Gabriel Gubaira y flia., María Guadalupe Gubaira, participan su fallecimiento y acompañan a familiares y amigos en tan doloroso momento.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Eufemia Lezana, Mecha, Negro y Nilda con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ VDA. DE SANDOVAL, OLGA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus hijos Delfor, Oscar, Mario, Maria Rosa, h. pol. Nelli, Evangelina, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor. Fernández. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LLINÁS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Te nos adelantaste mi querido Gringo loco, como te decía, más que amigo y colega, te quise como a un hijo. Siempre estarán en mi recuerdo esos tantos hermosos momentos compartidos como colegas en nuestra querida Escuela Normal "Jose´B. Gorostiaga", y esas cenas y almuerzos que recordaré siempre con entusiasmo y alegría. Descansa en paz, mi querido loco lindo y brille para ti la luz que no tiene fin. Gracia Ponce Faila y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia, rogando al Señor una pronta resignación, ante tan irreparable pérdida.

VILLARREAL, GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Su esposa Norma, sus hijos Beatriz, Ramona, Juan, Ernesto, Tuli, Franco, hijos políticos, nietos, bisnietos, hnos. y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de San José. Dpto. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.