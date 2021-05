FÚNEBRES | 7 de mayo del 2021

06/05/2021 - 22:37 Funebres

RECORDATORIO

ADOLFO EDUARDO TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió el 28/4/21 y espera la resurrección.

Damos las gracias a Dios por haberte conocido, siempre estarás vivo en nuestros corazones. Descansa en el reino celestial de Dios. En memoria de nuestro amado Adolfo. Al cumplirse nueve días de su partida al reino de los cielos, lo recuerdan con mucha nostalgia, su hermana Otilia, su hija Rita, su nieta Fátima y su sobrino José y familia.

RECORDATORIO

AMADO JESÚS SALOMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/4/21 y espera la resurrección.

Hoy hace 1 mes que no estás con nosotros, dejaste un vacío y un gran dolor en nuestros corazones con tu partida, a cada momento te recordamos con el mismo cariño que siempre nos brindaste. Te amamos y extrañamos. Tu esposa Teresa Arez y tus hijas Viviana y Mariela Salomón. Elevan oraciones en tu memoria.

INVITACION A MISA

TERESITA MUÑOZ DE CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/5/20 y espera la resurrección.

A ti mi ángel que estás en el cielo, solo quiero decirte que no dejo de extrañarte. El recuerdo de tu sonrisa es la mejor manera de seguir adelante.

Tu esposo José Carrizo, su hijo Francisco, su nieto Fausto, su suegro Negro Carrizo, su cuñada Claudia Carrizo, su sobrinos Consti, Lucia, Ange y Jero, oficiarán una misa en la parroquia Santa Lucía a las 19.30 hs.

INVITACIÓN A MISA ÉLIDA TERESITA DEL VALLE MUÑOZ DE CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/20 y espera la resurrección

Quisiera que el tiempo se detuviera y volviera a esos momentos de felicidad. Hija cuando te veíamos feliz de disfrutar a cada uno de los bebés que nacían en la familia, siempre fuiste como un hada para cada uno de ellos y de nosotros, preocupándote y ocupándote de todo. ¡Te extrañamos tanto hija querida! Todos te extrañan y te recuerdan con lágrimas y aún no entendemos, como te fuiste tan rápido, también sabemos que estás bien y feliz, porque nos hiciste saber de alguna manera y eso nos da tranquilidad y un poco de resignación, aunque nos duela tu ausencia. Dios quiso que brillaras a su lado. ¡Te amaremos y recordaremos hasta el último minuto de nuestras vidas! Su mamá, su esposo, hermanos, cuñados, sobrinos oficiaremos una misa en la Pquia. Santa Lucía a las 19,30 hs. al cumplirse seis meses de su partida.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Willy Avido,su esposa María José Filippa, participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a su flia.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Jalil Jorge Milki, Julia Sosa e hijos, María Julia y Ricardo Montenegro, Jorge Facundo y Eugenia Ulloa, María Elvira y Luis Ignacio Bau, María Ángela y Roberto Arnedo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa e hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su eterndo descanso.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Carlos Fernández, su amigo, contertulio del Jockey Club y compañero de viajes, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan triste momento.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Carlos E. Viano, su esposa Cuqui Montenegro, sus hijos Francisco Viano, Silvia Benavente y su hijo político Mario Benavente participan con mucho dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa Marta y a sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Gustavo García, Marta Binotti de García, hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Matesi, Carlos, Raul y Gabriela Leoni participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Arturo, Victorio, Manuel y Luis Hernández, acompañan con profundo dolor a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Jorge Antonio Avido y familia, Willy Avido y familia, y Luis Alberto Guantay, participan con pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa y a sus hijos Felipe, Víctor, Gustavo y José y demás familiares en este difícil momento de dolor. Esperan para toda la familia Alegre Viaña el pronto consuelo de la Fe.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Hugo Sialle, Laurencia O'Mill y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Su amigo Cáceres Rojas Carlos Alberto, y sus hijos María Josefina, María Elvira, Francisco y Eugenio despiden con profunda tristeza el fallecimiento de Víctor y acompañan a la Sra. Marta y sus hijos en este doloroso momento

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Más participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Miguel A. Cuevas y su Sra. Myriam Alicia Diven Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Gustavo Adolfo Zavalía, María Mercedes Benavente y sus hijos Gustavo Benjamín, Francisco Adolfo y Agustín Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Enrique Cuello participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo Don Víctor. Acompañan a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. La familia de Ernesto Antonio J. Vital y de Sara Ugozzoli, y sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto y Mariano Vital, participan con profundo pesar el fallecimiento del estimado amigo Víctor, y hacemos llegar, su Sra. esposa y a sus hijos, nuestras más sentidas condolencias.

ARGAÑARAZ, RENÉ ROGER (q.e.p.d.)Fallecio 6/5/21|. Sus hijos Mario, Daniel, Alejandra, Cristina Gabriela, Nina, Mari, Gachi h. politicos nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, SERGIO (q.e.p.d.) Falleció en Sáez Peña (Chaco) el 3/5/21|. La comunidad de la escuela secundaria Sor María Antonia de Paz y Figueroa acompaña a su compañera María Ester Juárez y a su familia en este difícil momento elevando plegarias y que brille para Sergio la luz q no tiene fin.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mi, aunque muera, vivirá. Aldo Gomez, Viviana Sánchez y Evangelina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus queridas amigas Chiqui y Virginia, y demás familiares, en tan difícil momento.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. "Señor Jesús, recibe a Irene en tus brazos y dale el descanso eterno". La oficina de Análisis Funcional del Dpto. de Sistemas del BSE, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de sus queridos compañeros Chiqui y Santiago Lencina. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Desde Tucumán, Nelly Goytia abraza con cariño a sus requeridas amigas Estela Medina de Coronel y Elsa Medina por el fallecimiento de su tía Irene. Hace extensiva sus condolencias a toda la familia Lencina Medina.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Ma. Teresa Rotondo de Muratore, sus hijos Héctor, Alicia y flias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus seres queridos, seguramente ya está junto a su amado esposo. Los recordaremos siempre por el cariño que nos brindaron. Descansen en la paz de Cristo nuestro Señor.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. José Luis Benitez, Margarita Álvarez y sus hijos Martín y Lucía Benitez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus vecinos y amigos: Margarita Galván de Ruiz y sus hijos Liliana, Analía, Silvia y Miguel Sánchez con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y piden a Dios cristiana resignación para toda su familia.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Que brille para Ella la luz que no tiene fin. Negro Sily y Flia. acompañan en el dolor a sus hijos Santiago, Néstor, María Irene y familia y los abraza afectuosamente deseándoles una pronta y cristiana resignación. Rogamos oraciones en su memoria.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. El directorio del Banco de Santiago del Estero S.A participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Lencina, María Irene del Valle.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. El Personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento de la Sra. madre de su compañera de tareas María Irene "Chiqui" Lencina.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Celsa Soriano de Diaz participa el fallecimiento de la tía de sus estimadas amigas Estela y Elsa, las acompaña en estos tristes momentos y ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Nuestro Señor.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Laurencia, Silvina, Mercedes Unzaga y Leonardo Azar acompañan a su familia y en especial a sus amigas Chiqui y Virginia, en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Su esposa Poro Avellaneda, sus hijos Ariel, Natalia, Daniel y Milagros, sus hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio La Piedad. SERV. SOC. AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROJAS, ROQUE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Su esposa Rosario Torres Carabajal, sus hijos Fernando, Delia, Andrés, Valeria, sus nietos Candela, Abril y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Cobertura Hamburgo Compañía De Seguros S. A.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

ROJAS, ROQUE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. "El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastor me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce". Su esposa Rosario, sus hijos Roque Fernando, Deila Mercedes, Andrés Federico y Valeria Rosario, sus nietas Candela y Abril participan con profundo dolor su partida y que sus restos descansan en el cementerio Parque de la Paz.

ROJAS, ROQUE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Señor recíbelo en tus brazos, dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Sus hermanos políticos Graciela del V. Torres Carabajal y Carlos Agüero, sus sobrinos Rodrigo Martin, Graciela Itatí y Mayra Mercedes Agüero participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, MARÍA LUISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Cordero Abel y Corbalán Nilda, sus hijos Abel y Susana y su nieto Salvador participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (TEDDY) (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Billy Mercado, Charito y flia acompañan en el dolor a su esposa Juanita, hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones por el eterno descanso del alma de Teddy.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Señor recíbela en tus brazos, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Te extrañaremos mucho. Su hija Cristina, tus nietos Lourdes, Augusto, y Willian, tu bisnieta Jazmín, y su familia politica, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Que tu noble alma descanse en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Su hija Corina, hijo politico Edgar Hernández y nietas Constanza, Macarena y Candelaria Hernández Gorosito, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus hijas Ana C. y Cristina B. Gorosito, h. pol. Edgardo, Mercedes, nietos Lourdes, Wily, Jazmin, Augusto, Constanza, Macarena, Candelaria, participan su fallec.. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Vuela alto al encuentro de Dios hermana querida. Su hermana Cristina Trotta de Agüero e hijos., Mario y Katty, Adrian y Laura, Mauricio y Maria, nietos; Laurencia, Malena, Melina, Ismael y Ana Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Su hermano Juan Carlos Trotta, tu cuñada Lucy Saltierra y sobrinos Mariela, Daniela, Martin y Rodrigo, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su querida memoria.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Su hermana Emilse Trotta, su cuñado Carlos Juarez, sus sobrinos Natalia y Adrian Naufal, Agostina y Ariel Meier y Mariano Juarez Trotta, y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones por la paz de su alma.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Amada abuela hoy no tenemos palabras para expresar nuestro inmenso dolor ante tu partida pero sabemos que ahora estas junto a tu hijo amado, que tan vacía quedaste desde que el partió; junto a tus tías amadas Irma y Aída a las cuales diste tu vida entera; mujer extraordinaria, llenas de ganas de vivir; hemos vivido una vida entera a tu lado, quien más que nosotros se nos paralizo la vida; agradecemos a la vida haberte podido disfrutar tantos años pero ahora estas con el Señor de eso no nos queda duda, te amaremos siempre. Sus nietos Gonzalo Sebastian Gorosito; Pablo Agustín Gorosito Y tu adorado Omar Francisco Gorosito y tu hija politica Myriam Viviana Brandan Fantino participan con inmenso dolor tu partida y rogamos oraciones en tu amada memoria; sus restos fueron inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. Hasta siempre Uquita amada.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Su prima Margarita Brevetta de Zavaleta, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima, ruegan para ella descanso eterno.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Dra. Indiana Garzón, Dr. Pedro Eugenio Simón, funcionarios y empleados de la Unidad Fiscal de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la abuela de su compañera María Constanza Hernández.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Señor recibela en tu Reino y dale el descanso eterno. Su consuegra Maria Isolina Gimenez, participa su fallecimiento y acompaña a su hija Ana Corina en tan dificil momento. Elevo oraciones en su memoria.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Nené Touriño de Cuadros, Alejandra María Cuadros y sus hijos Agustina, Ignacio y Martín Castro, participan su fallecimiento y acompaña a sus hijas y nietos en esta triste despedida.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Querida Uka, tus vecinos de la calle Chaco: flia Canllo y amigos de toda la vida ;Quela y Lito; Mary y Pilo, Eddy y Dina, sus hijos y nietos te despedimos con hondo pesar y abrazamos a Pequi, Corita y flia en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Víctor Cabrera y Liliana Moya, sus hijas Constanza y Guadalupe, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Corina y toda su familia con inmenso afecto.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus vecinos y amigos de toda una vida: Carmelo, Gringa, Olga y Selva Falcione y sus respectivas flias participan su fallecimiento. Acompañan en este triste momento a sus hijos Ana Corina y Beatriz, nietos y demás familiares. Rogando a Jesús Misericordioso por su eterno descanso. Paz y consuelo para su flia.

MORALES RODRÍGUEZ, ELIZABETH ADRIANA . (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/05|. "Vives en nuestros corazones amada madre". Sus hijos Malena, Sebastian, Adriana y Fernanda, sus nietos Ara, Catalina, Victoria, Barbara, Sofía y Lautaro y su yerno Esteban: invitan a la misa en su memoria hoy a las 20 hs. en la Parroquia San José de Belgrano.

LAMI HERNÁNDEZ, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/20|. Al cumplirse once meses de su fallecimiento. Tus hermanos Alberto y Ramón y sus respectivas familias, te recuerdan con el mismo cariño y afecto de siempre. Ruegan una oración en su memoria.

VELÁZQUEZ GARCÍA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/05|. Querido adorado e inolvidable Alberto: Hoy estarías cumpliendo 16 años de tu partida al Reino Celestial, gozando la gloria de Dios de la cual estoy segura por todo lo que fuiste en vida, como esposo, padre, abuelo y con toda mi flia. Ahora yo sobrevivo, en estos momentos, te necesito más que nunca, yo nunca pensé que a 80 años me pasen cosas que me provocaran un dolor tan grande que no olvidaré mientras tenga vida, yo se querido a vos también te pasa lo mismo. Alberto no estas físicamente pero si espiritualmente en todo momento sos mi ángel protector tu esposa Angélica (Pirucha).

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus hijos Gustavo, José María, Nahuel y Luciano, hijas políticas Silvina, Norma, Gilda y Eugenia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus nietos Nicolás, Juan, José Nicolás, Hiara, Delfina y Valentín, nietas politicas Gabriela y Cyntia, sus bisnietos Pía, Francisco, Sofía, Antonella, Octavio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus hermanos políticos Teresa Lund de Luna y Manuel Antonio Luna, sus sobrinos Eduardo, Tere, Mariela, Guillermo Luna con sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Su sobrina Roxama Curi, Gustavo Daher, sus hijos Omar y Jesus participan con profundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus sobrinos Tere Luna y Omar Blázquez, sus hijos Pablo y Nani, Mile y Salvi, participan con dolor el fallecimiento del querido tío Alfredo. Ruegan oraciones en su memoria.

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus sobrinos Mariela Luna, Carlos, Carla y Emiliano Epstein, participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Alfredo. Elevan oraciones en su memoria.

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Su cuñada Lina Ángelica Lund, sus sobrinos Richard, Cristi, Beti, y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Norma Isabel, sus hijos Manuel, Luciano, h/pol, Gilda, Eugenia, nietos Delfina, Valentín participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de Forres. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Ing. Juan Chejolán, su esposa Norma Dapello, hijos Alberto y Mariano, acompañan a su amigo Ing. Omar Uriarte y demás familiares ante el fallecimiento de su Madre. Rogamos oraciones en su memoria..

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Ing. José Alfano participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos en estos dificiles momentos. Ruega una oración en su memoria.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Elías Hallak, hace llegar su más sentido pésame a familiares, comprendiendo lo que se siente por la pérdida de un ser querido. Rogamos oraciones en su memoria.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. José Marcelo y Pablito Llanos, acompañamos con inmenso dolor a nuestra vecina y amiga silvia y familia, por tan irreparable pérdida. Que el Señor la reciba en sus brazos y la cuente entre sus elegidos.

FONTANILLO, ÁNGEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Su esposa Silvia Bravo, sus hijos Joel, Jonathan y Luciano, sus padres María y Ángel, nietos Moisés, Tadeo y Emil y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza, Clodomira. EMPRESA SANTIAGO

HERRERA, ROGER ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Su hija Viviana Herrera, su hijo político: Miguel Santa Ana nietos: Fernando, Lautaro, Daiana y Paula y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza Clodomira EMPRESA SANTIAGO.

HERRERA, ROGER ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Sara Abregú de Bonardi y sus hijos Sergio,Cecilia, Adrián, Iván y Joana con sus respectivas familias, participa con dolor el fallecimiento de su hermano político Tito rogando oraciones por su memoria. Sus restos descansan en el cementerio de Clodomira.

LUGONES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Sus sobrinos Hugo Cristina Lugones, Analia Pereyra y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BANEGAS DE CORIA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/11|. Mamá, el paso del tiempo no podrá borrar jamás tu imagen protectora de nuestra memoria. Te amamos y extrrañamos, vos estas entre nosotros, sentimos tu presencia. Sus hijos Rubén, Mercedes, Marcos y demás familiares, elevan oraciones para que intercedas por nosotros ante Nuestro Padre Celestial.

CABRERA, JUANA DOLORES (Piry) (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 7/5/20|. Nada desaparece en la vida mientras deja huellas profundas en nuestros corazones. Sus hijos Gabriela y Javier, sus nietos, hermanos, tíos y primos elevan oraciones en su memoria al cumplirse el primer aniversario de su partida al Reino Celestial. (Frías).