FÚNEBRES | 8 de mayo del 2021

08/05/2021 - 02:34 Funebres

Fallecimientos

Luis Alberto Paredes

Luis Germán Cárdenas

Rodolfo Trejo

Carmen Leonor Ojeda

Gustavo Lionel Gallo

Zulema Hortencia Roldán

Julio Roque Garay

Trancito Esther Gauna de Neirot

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GUSTAVO LIONEL GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/5/21 y espera la resurrección.

La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, Equipo de Asesores de Presidencia, Directora de Sumarios ,Directores Generales de los todos los Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, Vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo, participan el fallecimiento del hijo del Sr. Mario Gallo, integrante del equipo de mantenimiento del Organismo y de la Sra. Liliana Vásquez ,empleada de la oficina de Personal Administrativo de la Dirección Gral. de Nivel Primario y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JULIO ROQUE GARAY

(q.e.p.d.) Se durmió en la paz del Señor el 06/05/2021 y espera la resurrección.

Descansa en paz padre querido. Ahora estás reunido con nuestra adorada madre y tu amada nieta Fernanda, cuya inesperada partida nunca pudiste superar. Pasarán los años más tu recuerdo siempre vivirá en todas las personas que te conocieron y amaron. Sus desconsoladas hijas Adriana, Silvia y Carolina, su yerno Santiago, sus nietas Romina, Rocío, Florencia y Facundo, sus bisnietos Agustín, Santiago, Sofía y Belén, sus nietos políticos y del corazón Pablo y Pato, su amigo Anselmo, demás familiares, amigos y vecinos lo despiden con gran dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. LUIS ALBERTO PAREDES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/5/21 y espera la resurrección.

El Señor te llevó a tu lado. Guárdanos un lugar junto a ti...

Su esposa: Celia Gómez, sus hijos: Ignacio y Maria del Huerto Paredes; sus hijos políticos: Florencia Dargoltz y Ezequiel Fernández; sus nietos adorados: Vicente y Manuel Fernández y Octavio Paredes Dargoltz, participan con hondo pesar su fallecimiento y que sus restos fueron cremados. Ruegan oraciones en su memoria.

LUIS ALBERTO PAREDES

(q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21 y espera la resurrección.

Zulema Arce de De Marco y su hija Angelita, participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de su querida amiga Celia y acompañan a sus hijos en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TRÁNCITO ESTHER GAUNA DE NEIROT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/5/21 y espera la resurrección.

Mami: “Estelita” como te solían decir, ya estás descansando con Dios nuestro Padre y todos tus familiares que partieron antes, y en especial con Dante, que tanto los extrañaste, ahora estarán juntos en el cielo gozando de la paz eterna, habiendo cumplido su misión en la tierra de formar una familia y malcriar a tus nietos, duelen las despedidas porque ya no estarás esperándome todos los días y a toda hora, solo sabemos que al final de nuestros caminos volveremos a estar todos juntos. Que tu alma descanse en paz y goce de la vida eterna y brille para ti la luz que no tiene fin.

Tus hijos Silvia Beatriz y Dante Omar, tu hijo pol. Ariel y tus nietos Javier y Virginia, participamos con profundo dolor tu partida. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio Parque El Descanso.

INVITACION A MISA

AMADEO LEIVA DOS SANTOS

(q.e.p.d) Se durmió en el señor el 29/4/21 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el alma y corazón”.

Amor de nuestras vidas, hijo amado, en tu corto paso por este mundo nos enseñaste a amar sin medidas, y que el amor verdadero nunca tiene final. A tu ritmo vivíamos hijo, fuiste todo para nosotros. Con el alma destrozada seguimos de pie porque vos nos sostienes, angelito nuestro.

Sos y serás siempre nuestro más grande amor, nuestro rey. Papi y mami te aman hasta la eternidad.

Invitamos a la misa al cumplirse 9 días de su partida, hoy a las 20 hs. En la parroquia San José del Bº Belgrano. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

RECORDATORIO

DARÍO AUGUSTO MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/4/21 y espera la resurrección.

A su eterno descanso en la gloria de Dios.

Allá se reunió con Juan Felipe Ibarra

su pasión por la historia Santiagueña.

El abrazo iluminó nuestro cielo y sus

voces se escucharon, como trompetas de

los ángeles, anunciando el encuentro.

Duerme en paz tu sueño eterno.

Siempre te recordaré por tu sencillez,

Por tantas horas compartidas, por tus

Enseñanzas y por ser mi gran amigo.

José Luis (Pepe) Brandán.

RECORDATORIO

JOSÉ LUIS IBAÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/5/20 y espera la resurrección.

Querido José, si alguien me hubiera dicho hace un tiempo que te irías así, yo no lo hubiera creído. Vos, que abrías puertas sin golpear, que pateabas el tablero de la vida y que bromeabas con todo y con todos. Vos, tan aferrado a lo cotidiano, a tu familia, a tus amigos, a tus afectos, y a tus hábitos de los cuales hacías todo un acontecimiento ,como cuando cocinabas comida árabe que te encantaba o coleccionabas cada cosita que te regalaba algún amigo del interior. Mi querido José el de los mil amigos y diez mil afectos, siempre generoso con esa mano dispuesta a dar y el de la broma ocurrente. Hoy te queremos recordar con alegría por todo lo que nos diste, agradecer por todo lo que compartimos con vos y por mostrarnos la finitud de la vida y de las cosas. Un día como hoy dijiste chau. Nos dejaste boquiabiertos como mirando a la nada, hasta que comprendimos que las personas que amamos no mueren sino que se quedan con su presencia para siempre en nuestras vidas.

Tu familia que te ama. Tu esposa Yenia, tus hijos Lautaro y María Emilia y tus hermanos Carlos, Silvia, Dito y Richard, tus sobrinos entrañables y toda tu familia.

RECORDATORIO

JUSTINIANO SERRANO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 8/5/12 y espera la resurrección.

¡Gracias padre, por tu gran amor! Al recordar un nuevo aniversario de su partida. Sus hijos Gloria, Graciela, Enrique y Darío, su hija política Nilda Rivero, sus nietos, nietos políticos y bisnietos, elevan una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

LORENZO RODRÍGUEZ (Luli)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/5/16 y espera la resurrección.

Quienes se nos adelantaron en el camino nunca se han ido, les gusta esconderse en la música, en la calle, en los sueños. En las sonrisas recordando cada broma, chiste o apodo.

Al cumplirse cinco años de su fallecimiento, lo recuerdan su esposa Pipi, sus hijas María Cristina, Lidia y sus nietos.

ORACIÓN A LA DIFUNTA CORREA

Oh bendita y milagrosa Difunta Correa protectora de los desamparados que sufren y lloran, ruego te dignes escuchar mis oraciones y súplicas, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo me concedas la gracia que te solicito en mi oración muy humildemente (Hacer el pedido aquí) y me protejas en los difíciles caminos de la vida. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén.

M.A.Z.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Titi Helman y Luis César Urtubey despiden con dolor al amigo y acompañan con afecto a Marta e hijos.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Pedro Argés, María Emma Caballero e hijos Mercedes, Florencia, Santiago y Josefina lamentan el fallecimiento de Víctor acompañan en el dolor a su esposa, hijos y nietos.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini, sus hijos Guido, Pedro, Guillermo, Agostina y Marisa de Yachelini participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y familias en estos doloroso momentos.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Elsa Merz y Felipe Herrera acompañan en el dolor por la terrible perdida a toda la familia Alegre muy especialmente a sus queridos amigos: Felipe y Gordo.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael junto a sus respectivas familias expresan profundo pesar por su fallecimiento y acompañan a Marta, a sus hijos y a toda su familia en tan difícil momento. Rogamos una oración en su memoria. que descanse en paz.

ARENA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. La familia Sucrédito acompaña a su querido colaboradora Ángeles Arena y familia en tan doloroso momento . Elevamos una oración por el eterno descanso de José

CABRAL, ROQUE MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Las amigas de su esposa Ana María, de 5º 3ra,promoción 72, Esc. Normal: Mónica, Ada, Miriam, Liliana, Yoyi, Raquel, Eve, Marina y Norma, la acompañan en este doloroso momento, como también a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, LUIS GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Sus hijos Luis, Angélica, Cristian, Abel, Franco y Baltazar, sus hermanos José, Teresita y Raúl y su hijo en el afecto José Fernando Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa La Punta. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERNÁNDEZ, CARLOS ALBERTO Ing. (q.e.p.d) Falleció el 4/5/21|. Sus vecinos de calle Moreno (N) 1ra. cuadra, que siempre lo recordarán familias de: Cr. Carlos Seiler, Ana Clapes, Alicia Coronel, Teresa de Navarro, Dra. Alberto Milet, Ángela Infante, Perla de Sambataro, Patricia Díaz, Graciela Navarro, Roque Brandán, Ángel Japaze y Ana Cano participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GALLO, GUSTAVO LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Su esposa Mariel Ayunta y sus hijos Diana y Lautaro Gallo participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARAY, JULIO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Sus hijos Adriana, Silvia, Carolina, hijos pol. Santiago, nietos Rocio, Romina, Facundo, Florencia, Pablo. nieto pol. Ramón, bisnietos Sofía, Belén, Santiago, Agucho participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GARAY, JULIO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. El Dr. Federico José Yocca y su Señora Juanita, participan con profundo dolor del fallecimiento de su amigo y paciente y acompañan a su familia en este momento tan doloroso y triste en sus vidas. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

GAUNA DE NEIROT, ESTHER TRÁNCITO (q.e.p.d.) Fallecío el 6/5/21|. Estercita como te decían mis hijos y nietos, partiste al encuentro con nuestro Señor, siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Su hermana Emica Gauna, sus sobrinas Analía y Cecilia, sus sobrinos políticos Raúl y Alfredo, sus sobrinos nietos Ana Paula, Ivana, Nacho y Victoria.

GAUNA DE NEIROT, ESTHER TRÁNCITO (q.e.p.d.) Falleció 6/5/21|. Sus sobrinas familias de Gringa, Carlos, Martha, Myriam y Susana Gauna con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Roberto Arce y flia e Inés Castellano y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de sus querida compañer Chiqui Lencina. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Silvina Díaz de Bravo y Ricardo Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este triste momento, en especial a sus amigas Chiqui y Virgi. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. "Dio la mano a su ángel y volvió a la casa del Padre". Mirta Paoletti y Eduardo Sily acompañan con cariño a sus amigos Chiqui, Virginia, Santiago y flia ante irreparable pérdida. Qepd su querida madre.

OJEDA, CARMEN LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Sus hijos: Fabiana, José, Nancy, Karina, Walter y Rita, Hijos políticos: Francisco, Cecilia, Néstor y Nancy, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad EMPRESA SANTIAGO.

PAREDES, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Su esposa Celia del Carmen Gómez, sus hijos Ignacio y María del Huerto Paredes, sus hijos Pol. Florencia Dargoltz y Exequiel Fernández sus nietos Vicente y Manuel Fernández y Octavio Paredes participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Su esposa Celia, sus hijos Ignacio y Maria del Huerto; sus nietos Vicente y Manuel Fernández y Octavio Paredes Dargoltz lo despiden con profundo dolor, rogando oraciones por su eterno descanso.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus hermanos : Zulema, Pablo, Agustín y Mary Gómez, Clarisa Paredes y Carlos Rusansky (a) lo despiden con profundo amor.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Guillermo Dargoltz, Hilda Ledesma Pereyra, sus hijas Fernanda, Florencia, Constanza y Estefanía con sus respectivas familias, participan con gran dolor su fallecimiento.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. José Andrés Rivas, Susana Ribas Meneclier, sus hijas Mariana y María Fernanda y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a Celia, Luis y María en estos difíciles momento. Que descanse en paz.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Constanza Fabián participa con dolor el fallecimiento del padre de su amigo y compañero de siempre Ignacio Paredes acompañándolo en este triste momento, rogando al Altísimo le de un eterno descanso.

PAREDES, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Sr. Fernando Ariel Luna y Sra. participan con dolor su fallecimiento.

PAREDES, LUIS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Sr. Eduardo Walter Luna y Sra participan con hondo pesar su fallecimiento.

PAREDES, LUIS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Ing. Walter Eduardo Luna participa con dolor su fallecimiento.

PAREDES, LUIS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Josefina Alcaide y Facundo Filippi, María Mercedes Alcaide y José Luis Silvetti, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Ignacio y familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Descansa en paz querido Luis. Mónica Cheein y Sebastian Toscano, participan su fallecimiento y acompañan a Celia, Ignacio y Huerto.

PAREDES, LUIS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Ana Cecilia Lugones, María del Carmen Lugones, Fernando Lugones, Agustín Lugones y José Ignacio Lugones y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Personal de ALPA S.R.L. participan su fallecimiento, y elevan oraciones en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Juanita Ferreyra y flia participa su fallecimiento y despiden a su querido Inge Luis. Ruegan oraciones en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Florencia Dargoltz e Ingancio Paredes y sus hijos Maria Lastenia Noriega Dargoltz y Octavio Paredes Dargoltz despiden con dolor a nuestro querido Luisito.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Raúl Valladares, su esposa Alicia Juárez e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos. Ruegan oración en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Esther Padilla, Patricia Larcher participan su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Celia, a sus hijos María e Ignacio en este momento de dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Marcia Valladares, Alicia Inés Valladares, José Luis Pistamillo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Celia e hijos en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini, sus hijos Guido, Pedro, Guillermo, Agostina y Marisa de Yachelini participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y familias en estos doloroso momentos.

PAREDES, LUIS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Lisandro Gutiérrez y Tesi Iturre; sus hijos Gonzalo y Constanza; Ramiro y María José con profundo dolor participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia. Se ruega una oración en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Lito Dorado, Celia González y familia, Teresita Dorado, Daniel Barchini y familia, Miriam de Costas y familia. con gran dolor despedimos a nuestro amigo y vecino. Acompañamos en tan grande pérdida a su esposa Celia y a sus hijos María e Ignacio. Elevamos oraciones en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Graciela Iturre de Bernasconi, sus hijos Marcelo y Fernando y sus respectivas familias acompañan a su flia. en estos momentos.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Graciela M. Moreno, sus hijos Diego, Iris, Cecilia, Anhaí y Leandro Lucena acompañan a Celia y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Eliseo Camilo Monti, su esposa Rosa Isac e hijas Natalia María Luz y Rosina Monti, participan y acompañan a la familia en este triste y duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Raúl Lima, Charito de Lima y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. María P. Jalaf, Cristina Balestrini, Daniel y Juliana Suárez, participan su fallecimiento. Acompañan a Celia, Ignacio, María y familia en tan triste momento.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Sus vecinos Omar Jugo y Angélica María Degano, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía, despiden a su querido vecino Luis con mucha tristeza y acompañan con afecto a Celia, Ignacio y María en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Tus vecinos y amigos Nori y Quillo Roger participan con profundo dolor y acompañan con cariño a su familia.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. LUISITO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Gabi, Nati y Yoye te recordaremos con tu risa cómplice y tus ocurrencias divertidas. Brindamos por tu vida bien vivida, hasta siempre amigo.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Su vecina Nelva de Robles, acompaña a su familia por la pérdida y pide oraciones en su memoria

PAREDES, LUIS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Clara Martilotti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ROQUE DEL VALLE (q.e.p.d.) falleció el 5/5/21|. Los integrantes de la comisión directiva y personal administrativo de la Biblioteca Popular Pedro F. Unzaga participa con profundo dolor rl fallecimiento del Señor Roque Rojas, esposo de la señora Rosita Torres Carabajal, miembro de la actual comisión directiva y la acompañan u también a su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ROQUE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Tus amigos del Servicio Militar clase 50, te despedimos con un gran dolor y acompañamos a toda tu familia en este difícil momento. Pidiendo al Altísimo les dé una santa resignación, elevando oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, ZULEMA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció en la Jesús María - Córdoba el 7/5/21|. Su hija Noelia, su hijo político José; sus nietos Iara y Bauti participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ROLDÁN, ZULEMA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Su hija Noelia Santana , sus nietos Lara y Bautista, su hermano Kike y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy a las 11 en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROLDÁN, ZULEMA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció en la Jesús María - Córdoba el 7/5/21|. Su hermano Kike, su hermana política Mabel, sus sobrinos Natalia y flia.; Pablo y flia. y Agustina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ZULEMA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció en la Jesús María - Córdoba el 7/5/21|. Su sobrino Eduardo, su esposa Carolina, sus sobrinos nietos Facundo, Lino, Guadalupe y Gerónimo; sus sobrinas políticas Mariana y Camila participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TORRESI MASSUH, JORGE MIGUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/21|. Reina Roldán, Agostina María Fiore saludo con cariño a la profe Neley por irreparable pérdida de su hermano. Ruegan oraciones a su memoria.

TREJO, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Su papá Luis Trejo, sus hnos Ángel, Elena, Ramón, Néstor, José, Juan Trejo, hnos políticos sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa María. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus vecinos y amigos de toda la vida: Dr. Eduardo Suárez y familia participan su fallecimiento. Te despedimos con hondo pesar y acompañamos en este triste momento a sus hijas Pequi, Cori y sus respectivas familias con inmenso afecto.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Pichy ,Pelu Jorge y Fredy Santillán participan su partida a la Casa del Señor ,acompañamos a sus apreciados hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Sus hijos Gladys y Víctor Suárez, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy sábado 8/5 a las 19,30 hs.en la capilla San Cayetano (Av. Belgrano norte y Presb. Gorriti), al cumplirse cuarenta y un meses de su partida al Reino de los cielos. Se ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, AURELIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Viejo de mi vida, hoy a un mes de tu partida, aún no comprendo porqué se apagó tu vida en poco tiermpo. Yo no esperaba este desenlace, este triste final, aún no he logrado superar la muerte de nuestro hijo querido y a vos ya no te tengo, porqué, porqué? Siempre se van nuestros seres más queridos. Te amo mi vida, viejo de mi corazón. Tu esposa María Cristina Cortés, tus hijos Cristian Gabriel, Pamela Cristina y Débora Carolina Isabel, hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs. al cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

LEIVA DOS SANTOS, AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Te fuiste al cielo para ser parte de las estrellas. Descansa en paz angelito nuestro. Tu abuela Patricia, Mariano, tus tios Ariel, Paula, Leandro, Agustín tus primitos Sofi, Juan Cruz, Emilia y Olivia. tus tías políticas y demás familiares participan con profundo dolor tu partida. Realizaremos una misa al cumplirse los 9 días de su fallecimiento en la iglesia San José el día 8 de mayo a las 20hs.

PEREYRA, CARLOS MARIO(ALCAIDE MAYOR) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/00|. " A ti, oh Dios. Oye benigno mi oración: a ti vendrán todos los mortales. Dichoso aquel a quien tú elegiste y allegaste a ti: El habitara en tu tabernáculo. Colmado seremos de los bienes de tu casa: Santo es tu templo". Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvias pero su prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lagrimas y luz para el camino. Hoy al cumplir 21 años te recordamos como siempre. Tu esposa Ana Ovejero, tus hijos Carlos Emilio y Ana María Pereyra, tus hermanos Abel, Rafael y Julio (a) Pereyra y sus respectivas familias, tus tías Dora Parrado y Dalmacia Pereyra de González, primos, sobrios y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.

LEIVA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Pasaron 3 años de tu repentina partida, de un triste adiós sin regreso, no dejamos de pensarte, sonreirte, extrañarte. Sos el faro que ilumina nuestro caminar. Volaste alto para estar junto al Señor y que tenga para ti es luz que no tiene fin. Tu compañera de 31 años Ramona Acuña y tu hija Luisina Leiva Acuña. Ruegan una oración en tu memoria.

MAIDANA, VÍCTOR RENÉ (Toro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/01|. Al cumplir 20 años de su fallecimiento. Su esposa, sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares lo recuerdan con cariño y elevan oraciones en su memoria rogando por su eterno descanso. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MANSILLA DE FARÍAS, TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/21|. Hoy se cumplen 9 días de tu partida hacia el reino de Dios, donde gozas de la paz y alegría. Pido a Dios consuelo y resignación, para toda su familia. Su hnos. pol. Negro, Mary, sus sobrinos Roni, Rafa, Sol, Tizi, Ori. Rogamos una oración por tu eterno descanso y brille para ti la luz que no tiene fin.

LÓPEZ, MERCEDES YOLANDA (q.e.p.d) Falleció el 29/4/21|. Pidiendo por su descanso eterno, su familia siempre te recordara, tus hijas, tu hermana Olga y tu familia política, invitan a la misa que se realizara el día domingo a las 20:00 hs en la Iglesia Cristo Rey al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ADDUCI, ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Alfredo Adduci, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Sus amigos Ruso Casaubon y Jorge Fiad despiden con profundo dolor al amigo y acompañamos a la familia en estos momentos de dolor. Que Dios guarde su alma. Loreto.

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Los socios del Rotary club Loreto, participan del fallecimiento del tío de sus socios Roxana y Gustavo, elevan oraciones en su memoria.

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Rafael Bonacina junto a su hijo Rafael Bonacina Santillán, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Valeria, Mariano, Agustín y Nicolás Alfano participan con profundo dolor su fallecimiento, rogamos oraciones en su memoria.

HERLÁN, DANIEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/09|. Querido hijo, te marchaste dejando esta tierra para irte al lado de nuestro padre celestial Dios. Hoy 8 de mayo es tu cumpleaños (51) mi ángel guardián, te marchaste de esta tierra, dejando un dolor muy grande en nuestros corazones que es muy difícil de explicar, pero quiero que sepas hijo amado que ni el tiempo, ni las circunstancias harán que te olvide o que olvidemos los bellos momentos que vivimos junto a tus padres y toda la familia, fuiste muy compañero, nos aconsejaste, pasamos muchas piedras juntos. Fuiste hijo, amigo, confidente, aunque te marchaste antes de lo previsto. Gracia "Danito" por dejarnos a tu hermosa gordita Day. Dios bendiga a las personas que nos acompañaron hasta hoy, para que este dolor sea más llevadero con cristiana resignación. Tu madre Chicha, tu padre Mini, tu hermana Valeria, tu hija Daiana, tu sobrina ahijada Agustina, Julieta y Josefina, tu cuñado Agustín, tíos y demás familiares y amigos invitan a la misa que se oficiará, en su memoria, hoy a las 18 horas en la gruta Virgen de Lujan del Bº Maipú - Fernández..

ÁLVAREZ, MARÍA ANTONELLA (Anto) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/10|. Anto: ya son once años que Dios te llevo a su lado. Ese día todo cambio en nuestras vidas, en nuestro hogar, tu lugar está vacío, para nosotros sigues presente, desde entonces vivimos con dolor y vos sos nuestro ángel y nuestra estrella luminosa. Te extrañamos- Tus padres Gaby y Mirta tus hermanos Gabriel y Beba rogamos oraciones a tu quería memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.