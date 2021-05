FÚNEBRES | 9 de mayo del 2021

09/05/2021 - 02:18 Funebres

08/05/2021

Luis Alberto Paredes

Luis Germán Cárdenas

Rodolfo Trejo

Carmen Leonor Ojeda

Gustavo Lionel Gallo

Zulema Hortencia Roldán

Julio Roque Garay

Transito Esther Gauna de Neirot

Cristina Isabel Figueroa (Las Termas)

Francisco Javier Naranjo

Jesús Esther Figueroa

Mercedes del Valle Sández

Antonio Díaz

Luis Amadeo Díaz (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JORGE EDUARDO JOZAMI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/5/21 y espera la resurrección.

Su esposa Elsa Fiad, sus hijos Carlos y Marcia, hijo pol. Juan Carlos, nietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por COMPLEJO VELATORIO PARQUE. San Juan y Belgrano. L.B. Tel. 421-9787.

Ing. LUIS ALBERTO PAREDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21 y espera la resurrección.

Guillermo Enrique Jensen, Eva Valev de Jensen, Guillermo Esteban Jensen y Natalia María Jensen participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a Chiquita, María, Nacho ydemás familiares en este doloroso momento y elevan oraciones para su descanso en la paz y el amor del Señor.

Ing. LUIS ALBERTO PAREDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21 y espera la resurrección.

Dra. Alberto, Dr. Maldonado, María Laura y Daniel Ignacio participan con dolor el fallecimiento de su amigo Luis. Querido amigo descansa en paz. Rogamos una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

RAMÓN ALBERTO RUIZ (Moncho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/2/21 y espera la resurrección.

Mil batallas he perdido y perderte a ti, fue la que más dolió. Su esposa Carmen, sus hijos Valeria y Cristian, Julio y Natalia, sus nietos Luna, Thomás, María Paz y Santino invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse tres meses de su partida.

RAMÓN ALBERTO RUIZ (Moncho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/2/21 y espera la resurrección.

PAPILOO: Hoy son tres meses sin vos… Hace tan solo 12 semanas que dejaste de brillar en el mundo terrenal, para pasar a la vida eterna, pasar al cielo… Cada día se nota más tu ausencia… En todo estás vos… nos dejaste tanto amor, tu gratitud, unión, incondicionalidad… así nos criaste… No sabes la falta que me haces. Pero no estás, y de algún modo hago lo que puedo… Te amo con toda mi alma y para siempre… Seguí visitándome en mis sueños!!!!! Su hija Valeria, Julio, sus nietos Luna, Thomás y María Paz, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse tres meses de su partida.

ANALÍA NÚÑEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/5/16 y espera la resurrección.

Any querida: Hace 5 años, un día como hoy, dejaste este mundo pero nunca te fuiste de nuestro lado. Estas en cada uno de los que amaste y te amamos. En las alegrías, en los festejos, en las preocupaciones, en los logros y en los esfuerzos. Siempre a nuestro lado con tu sonrisa y tu serenidad. No es fácil transitar este camino pero el recuerdo de tu valentía y entereza nos lleva a seguir adelante siempre. Tus papas Rodolfo Núñez y Sara Stone, tus hermanos Eugenia y Facundo, Lucrecia y Jorge, Laura y Juan, Magdalena y Mercedes y Rita Carrizo, tus sobrinos Santiago, Julieta, Zaira, Felicitas y Zoe invitamos a recordarte con mucho amor en la misa de hoy a las 20 hs. a través de Facebook de la Parroquia San José del Bº Belgrano rogando por el eterno descanso de tu alma.

LUIS RABELLINO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/5/06 y espera la resurrección.

"Querido esposo hoy es un dia muy especial para todos nosotros al cumplirse 15 años de tu fallecimiento. Deseamos que Dios, la Virgen y los Ángeles te canten alabanzas, te lo mereces por haber sido un buen padre." Su esposa Ilda, sus hijos Juan e Hilda y su nieto Maximiliano invitan a la misa que se oficiará en la Catedral Basílica hoy a las 20 hs.. Rogamos una oración a su querida memoria. Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin.

ALEGRE, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Ricardo Röttjer, Adela Isabel Navelino. Sus hijos, Martin y Ana, Guadalupe y Angel, Javier y Marianela, Florencia y Federico. Sus nietos Martín, Facundo y Silvestre. Acompañan a su familia en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Su esposa Celia, Hijos Ramiro, Paola, Vanesa, Franco y Alfredo.Netos, Hermanos y de mas familiares. Participan de su fallecimiento. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Gracia Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Ramón Alberto Arce y acompañan en el dolor a su hermano Juan Arce, no docente integrante de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y a sus afectos.

ARCE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Ramón Alberto Arce y acompañan en el dolor a su hermano Juan Arce No docente integrante de dicha Facultad y a sus afectos.

FIGUEROA, JESÚS ESTHER (Mamipochin) (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Sus hijos Susana, Jose, Sonia, Daniel, Mariela, Richarson, Luis y Gabriel, sus hijos Pol , nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALLO, GUSTAVO LIONEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Escuela Francisca Jacques participa con hondo pesar el fallecimiento de Gustavo, personal no docente del establecimiento escolar. Acompañan a su familia en este profundo dolor y ruegan una oracion a Dios en su memoria.

GARAY, JULIO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino " Betty Coronel participa con dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga Silvia. Eleva oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Sus hijas Natalia, Estela Suárez, h. politicos German, Alejandro, nietos, sus padres Andres y Felipa, hnos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Servicio Caruso Cia. de Seguros SA- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEGUIZAMÓN, ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Sus nietos Lucas, Mateo, Lola, Salbador, Santi y Bauti, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN, ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Maria Cristina Roldán de Lastra, Mariano, Rodrigo, Graciela, Luicina, Matías, Fede y Nachito. Lourdes Lastra y flia., Belén Lastra y flia., acompañan a Lucas y toda su flia. en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Yeye Roldán y Esteban García acompañan a Luquitas en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. "Dios, artifice de nuestros destinos, te pedimos recibas a tu hija Adela con los brazos abiertos y concedas resignación a su familia". Acompañamos en este difícil momento a nuestra amiga y hermana de corazón Natalia: Kari C, Kari S, Celeste, Silvia, Mabel, July, Marcia, Maru, Lore, Mariela y Nilda participamos con mucho dolor su fallecimiento.

MONTERO, WALTER ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/21|. Patricia Passarell de Rezola, lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a Mariana, Ignacio y Sofía con oraciones.

NARANJO, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Su esposa Elvia, sus hijos Trany, Lucho , Pery. Diego, Ale, sobrinos Walter y Peque. Nietos y bisnietos participan en su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba y familia participan con afecto el fallecimiento del amigo Ing. Luis Paredes. Acompañan cariñosamente a su esposa e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Daniel Alberto Privitera y Sra., participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Raúl Basbus y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

PAREDES, LUIS ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas de Pinto y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Luis y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. El equipo de Nueva Chicago sde participa con dolor el fallecimiento del padre de su jugador, amigo y compañero de siempre Nacho Paredes acompañándolo en este triste momento, rogando al altísimo le de un eterno descanso.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. CP Ricardo A. Dib y familia participan el fallecimiento de su amigo Luis y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Oraciones en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Eva Sayah Correa y flia. participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a Celia, Ignacio y Maria del Huerto, en este momento de profundo dolor, rogando oraciones por su eterno descanso.

PAREDES, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Rosario Villalba de Zerda, sus hijos Carlos Zerda y flia, Marta Zerda, Marcelo Fontana, Claudia y Guillermo Zerda participan con gran pesar el fallecimiento del amigo Luis y hacemos llegar un gran abrazo en este momento de dolor y pronta resignacion a toda la familia Paredes Gomez.

PAREDES, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Tantos recuerdos de toda la vida que compartimos entre las familias entrelazadas nos mueve el alma. Gordo, Chiqui, Memé, Lito, Monona, Sergio, sus sobrinos y ahijada te despiden con profundo pesar de este plano humano y acompañamos en su dolor a tía Celia, Ignacio y María del Huerto.

PAREDES, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Fernando Barrionuevo, Marta Sapunar, sus hijos y familia lamentan con profundo pesar el fallecimiento del amigo y elevan oraciones en su memoria.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Ricardo L. Santillán, su esposa Mirtha Escalada, sus hijos Ricardo Luis y Elysabed, José Felix y Silvana, Carlos Alberto y Roxana, nietos Lorenzo, Ligaros, Martin, Franchesco y Emma participan su fallecimiento, elevan una oración en su m emoria y que brille para el la luz que no tiene fin, descansa en paz.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Dr. Luis Eduardo Cura, María Rosa Rizzo Patrón y familia, sentimos mucho la partida del papá de Nachito, abrazamos en el dolor a la familia.

PAREDES, LUIS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Emilio Salomón y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo Luis acompañando a su familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

ROJAS, ROQUE DEL VALLE (q.e.p.d.) falleció el 5/5/21|. Sus amigos y compañeros de la promocion 1966 de la escuela de Comercio turno mañana participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Sus hijos Carlos, Rodrigo Gaona y Diana Sandez, hijos pol, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

SAYAGO VDA . DE SOSA, NELLY PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hijo Franklin Sosa Sayago, hija politica Zulma y su nieto Alan participan con dolor su fallecimiento.

SAYAGO VDA. DE SOSA NELLY PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Su hijo Héctor sosa Sayago, su hija política Marta Barrientos, sus nietos Melisa, Andrea, Esteban, Martina,. sus bisnietos Solange, Mateo y Luciano. Su nieto político Richard Lescano participan con dolor su fallecimiento.

SAYAGO VDA. DE SOSA NELLY PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confio en tu palabra". Su hija Pequy, hijo político Enzo Rearte y sus nietos Gastón, Eliana y Araceli participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO VDA. DE SOSA NELLY PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Su nieta Melisa Sosa y su bisnieto Mateo participan con dolor su fallecimiento.

SAYAGO VDA. DE SOSA NELLY PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Sus consuegros Zulma Llanos de Ramírez, Alberto Ramírez y Adriana participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia. en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO VDA. DE SOSA NELLY PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Marisa, sus hijas Pame, Martu,Guada y Juli Barrientos acompañan con dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO VDA. DE SOSA NELLY PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. El Sindicato de Empleados Administrativos de la Educacion y sus afiliados participan con profundo dolor el fallecimieento de la mamá del compañero Carlos y Sigo.

LOBOS DE PRESTI, BLANCA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/19|. Sus hijos Ángel y Santos Presti, su nieta Libra Presti, invitan a la misa a realizarse hoy en la iglesia San Francisco a las 20 hs. al cumplirse dos años de su partida. Elevamos una oración en su querida memoria.

DÍAZ, LUIS AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Su esposa Marta Canlle, su hija Patricia, nietos Pilar, Benjamín, Martina Diaz participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio de Santa María.

DÍAZ, LUIS AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Sus hermanas políticas Nelly Canlle de Acosta, Berta Natividad Canlle y Mafalda Canlle de Díaz; Mercedes Ingratti y Josefina Orellana participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio de Santa María.

DÍAZ, LUIS AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. María Alicia Molina y Daniel Horacio Ayuch y familia participan su fallecimiento y acompañan a Marta, Patricia, su hermano Roque y Mafalda. Elevan oraciones n su memoria.

JOZAMI, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. "Felices los Santos y humildes de corazón porque ellos verán la Gloria de Dios". Sus hermanos Elena Beatriz y Héctor y su sobrina y ahijada Paola Andrea. Participan su fallecimiento y piden oraciones por su eterno descanso.

JOZAMI, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Su tía Loris Mulki, sus primos Silvia y Carlos y sus respectivas familias con pesar te despiden y abrazan a su familia pidiendo al Señor el descaso eterno que Él prometió a quien cree en Cristo como salvador.

JOZAMI, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. "El cielo se viste de fiesta para recibirte querido tío. Siempre vivirás en nuestros corazones". Su sobrina Barbara Andrea Sayago Jozami y sus hijas Milene y Camila participan de su fallecimiento y ruegan oraciones PoR su paz eterna.

JOZAMI, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Sus familiares Eduardo e Inés Cheein, participan con tristeza su partida y acompañamos a nuestra prima Negra su esposa, hijas y nietos en su dolor.. Rogamos oraciones en su querida memoria

JOZAMI, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Dr. Orlando Kozameh, su Sra. Mónica Leiva e hijos participan con sincero y profundo pesar su fallecimiento y acompañan con sentido dolor a su querida familia.

JOZAMI, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Claudia Jozami y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JOZAMI, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Manuel Osvaldo López y Silvia Canllo, sus hijos Horacio, Karina, Diego, Yessy, participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su esposa Negrita, hijos, hermanas; a su hermano Pilo y demás familiares. Que su alma descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin.

JOZAMI, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Sus amigos y vecinos de 50 años. Carlos A. Gomez Abram, su esposa Alcira María Truol Robledo, sus hijos María Eugenia Truol, María Gabriela Gomez Truol de Elias, Dario Elias Cessoni participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de tanto dolor.

JOZAMI, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Dr. Francisco E. Canllo, Dina Esther Juan y sus hijos participan con profundo dolor su partida hacia la casa del Señor, Acompañamos a sus hermanos Pilo, Elena y Norma en estos momentos con nuestras oraciones. Que su memoria sea eterna.

JOZAMI, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. El Centro Social Sirio Libanes, participa con profundo dolor, del fallecimiento de Eduardo Jozami. Ex presidente y miembro de la comisión directiva de esta institución.

JOZAMI, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. El Dr. Andrés Miotti y familia. Participa con dolor del fallecimiento de Eduardo Jozami.

JOZAMI, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Los compañeros de la primaria de la escuela Normal Banda acompañamos a nuestra amiga Marcia en este doloroso momento del fallecimiento de su padre. Rogamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MERCEDES YOLANDA (q.e.p.d) Falleció el 29/4/21|. Pidiendo por su descanso eterno, su familia siempre te recordara, tus hijas, tu hermana Olga y tu familia política, invitan a la misa que se realizara el día domingo a las 20:00 hs en la Iglesia Cristo Rey al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Hermano querido: Te fuiste dejandome una inmensa tristeza en mi corazon. Solo me quedan recuerdos buenos y hermosos de toda una vida que compartimos juntos. Su hermano Víctor Sanchez, su cuñada Mary, sus sobrinos Nino, Ivana, Chongui y Nimia, te recordaremos por siempre. Al cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Invitan a la misa que se realizará hoy en la iglesia Santiago Apóstol de La Banda.

SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/21|. Su flia. Agradece infinitamente a la señora Valeria de Mirolo, a Riki Gerez, Marina Adriana Hoyos, Ester Sandez y a todos sus amigos y vecinos que nos acompañaron en tan difícil momento. Que Dios los bendiga.

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Manuel Taboada y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Descanse en paz.

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

ADDUCI, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de docencia y capacitación, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Sus hijos: Sabina, Graciela, Alberto, José, Sandra y Sergio, Hijos políticos: Armando, Estela, Sandra, y Walter, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza. Clodomira. Caruso Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

DURÁN DE URIARTE, VALERIANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/21|. Que Dios la reciba y la cubra con su manto de amor y paz. Elena, María, Elías, Esther y Sonia Hallak, acompañan en éste momento de dolor a su sobrina Silvia y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, CRISTINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. "No se inquieten, crean en Dios y crean también en mi. En la casa de mi padre hay lugar para todos" (Juan 14:1-2), Porque el amor no muere, regenera la vida después de la vida, siempre estarás en nuestros corazones. Sus hijos: Eliana, Julio, Nino, Débora; sus nietos: Milka, Julieta, Julio, Enzo, Brenda e Isabela; y sus yernos: Julio y Jorge; participan con profundo dolor y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Aguada. Las Termas.

FIGUEROA, CRISTINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al padre sino por mi" (Juan 14:6). Despedimos a nuestra querida compañera y damos gracias a Dios y a ti Cristina, por los momento y alegrías compartidos. Te decimos desde J.E.S.E.C. '73, descansa en paz. Las Termas.

GUZMÁN, SILVANA NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/21|. Su esposo Jorge, Hijos Milagros, Julieta, Santiago, Daniel y Tomas. Participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de los Juries. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.