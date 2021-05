FÚNEBRES | 12 de mayo del 2021 -parte 1

12/05/2021 - 01:05 Funebres

Fallecimientos

- Hilda Beatriz Costa de Abate

- Celina Rocha de Canllo

- Walter Alfredo Díaz.

- Olga Evangelina Reynoso

- Cansinos Gerardo Guillermo Gutiérrez

- Eduardo Alberto Pereyra (La Banda)

- Imelda Bianchini

- José Navarro

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BARBIERI, MARÍA ÁNGELA

(q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21 y espera la resurrección.

Su sobrino Dr. Omar Abdala y familia participan con profundo dolor la pérdida. Acompañan a sus primos Juan Claudio y flia. y María Silvia y flia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria y por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARRILLO, GUIDO NARCISO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/5/2021 y espera la resurrección.

La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Equipo de Asesores de Presidencia, Directora de Sumarios Directores Generales de los todos los Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, Vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento del padre de la Jefa de la oficia de Licencias de la Dirección Gral. de Nivel Primario, Sra. Graciela Carrillo y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CELINA DEL CARMEN ROCHA DE CANLLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Promoción ’72 de la Esc. Nacional de Comercio “Antenor R. Ferreyra” 6º año turno noche, participa con gran dolor el deceso de la esposa de su excompañero Julián Canllo. Deseando resignación a su familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Su hijo Ricardo Alfredo Abate, su hija política María Isabel Rímini, sus nietos Ricardo, María Isabel, Sofía, Faustino y Alfonsina Abate participan con profundo dolor su fallecimiento. Hasta siempre abuela te vamos a extrañar.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. En este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Dr. Mario Gustavo Mdalel, Ana Ledesma y sus hijos Lucas, Ana Laura, Agostina y Xiomara participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Raúl, Susana y Ricardo. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto Dr. Marcelo A. Barbur participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El Sr. subsecretario de Gobierno Dr. Facundo Funes, participa su fallecimiento.

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Hilda Beatriz Costa de Abate y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Economía CPN Atilio Chara participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

La Sra. subsecretaria de coordinación del Ministerio de Economía, CPN Gabriela Fernanda Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

La presidente provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Elias Suárez participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El subsecretario de Prensa, Difusión y Ceremonial de la Provincia, Carlos N. Argañaraz, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa de su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Humberto Edgardo Santillán, concejales, secretario, prosecretario, directores y empleados del mismo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital, Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Carlos Terzano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Raúl, Ricardo y Susanita.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud, Dr. César Monti y el coordinador General CPN Norberto Zanni acompañan al fiscal de Estado Dr. Raúl Abate por el fallecimiento de su Sra. Madre. Oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El Sr. secretario Legal y Técnico, Dr. Joaquín De Arzuaga, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Roberto Baraldo, Viviana Sarquiz y familia acompañan en este doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El Sr. Fiscal de Estado Adjunto Dr. Luis Alfredo Olivera; la Procuradora del Tesoro Dra. Ana Alzogaray, Directores, Profesionales Asesores, personal administrativo, de mantenimiento y de servicios generales de Fiscalía de Estado participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, participa con profundo dolor expresando a sus familiares nuestras más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida, y los acompañan en este doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

WALTER ALFREDO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

WALTER ALFREDO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LILIA YONE TÉVEZ DE CARO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/5/21 y espera la resurrección.

La familia política: Rubén, Nora, Rosa, Sofía Castillo y familias, sus hijos Luis, Marta, sus nietos Matías, Joaquín, María Luján y Julieta, participan con mucha tristeza y dolor su partida al reino de Dios. “Que brille para ella la luz que no tiene fin”.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ÁNGELA BARBIERI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Dr. Mario Eugenio Ferrero, Dra. María Mercedes Arce de Ferrero y familia, participan con pesar el fallecimiento de quien fuera su amiga y compañera en la Secretaría Electoral Nacional. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MINGUEZ, HÉCTOR VICENTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Su esposa Martha Cameranesi, sus hijos Rafael, Daniel, Karina, hijos políticos Vanessa, Elisa, Alejandro, sus nietos Galo, Edna, Franco, Lucas, Angélica, su hermana Esther, Angélica y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por COMPLEJO PARQUE S.A. Belgrano y San Juan. La Banda. Tel. 4219787.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SRA CELINA DEL CARMEN ROCHA

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 11de mayo de 2021 y espera la resurrección.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, participa con profundo dolor expresando a sus familiares nuestras más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida, y los acompañan en este doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CPN. LUIS ANTONIO JOSÉ YAGÜE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/21 y espera la resurrección.

Dios de bondad y misericordia, me has llevado este hijo que primero sin yo merecerlo me has regalado¿ como podre expresarte mi dolor si ni siquiera existe un termino para definir con palabras a los padres que pierden sus hijos?.

Muchas veces escuche que la vida que engendramos no son para nosotros sino para vos Señor que sos la vida pero no hay palabras ni razonamiento que mitigan el dolor; Jesús ayúdame a no desesperar y enséñame a decir como Job “ El señor me lo dio y el Señor me lo quita “ porque la muerte de algún modo ya arrebato una parte de mi muéstrame Señor que mi vida aun tiene sentido y que no debo morirme con mis muertos sino mantenerlos vivos en mi memoria y en mis afectos sabiendo que viven con vos.

Su desconsolada madre Martha Herrera, su padre del corazón Horacio Coria, su amiga Angélica Urueña, sus hermanos Marta Gabriela y Álvaro Javier Yagüe, su hermano político Daniel Taboada, sus sobrinos Ramiro Yagüe y familia; Ana Sol y Máximo Taboada.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS ANTONIO JOSÉ YAGÜE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/21 y espera la resurrección.

El Fiscal General de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa de su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ANTONIO JOSÉ YAGÜE

(q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21 y espera la resurrección.

Víctor Araujo, participa con profundo dolor su fallecimiento y expresa sus condolencias a familiares y seres queridos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YANNY MYRIAM ZANONI VDA DE MOLINARI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YANNY MYRIAM ZANONI VDA DE MOLINARI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El Sr. secretario Legal y Técnico, Dr. Joaquín De Arzuaga, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YANNY MYRIAM ZANONI VDA. DE MOLINARI.

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Roque Ronaldo Abutti y flia participan con profunda pena la partida de nuestra querida Yanny, dejándonos un recuerdo imborrable de su ayuda moral y profesional en momentos especiales de nuestras vidas. Saludamos con respeto a su flia y rogamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YANNY MYRIAM ZANONI VDA. DE MOLINARI

q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa de su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YANNY MYRIAM ZANONI VDA. DE MOLINARI

q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Zanoni Vda. de Molinari, Yanny Myriam y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YANNY MYRIAM ZANONI VDA. DE MOLINARI

q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Dr. Daniel O. Llugdar, su esposa María Magdalena Farías, sus hijas María Florencia, María Andrea y María Noelia, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Sra. Yani y elevan oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

WALTER ADRIÁN MONTERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/5/21 y espera la resurrección.

“ Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma”.

Hoy a nueve días de su vuelo eterno, su esposa Mariana Loto Iñiguez, sus hijos Ignacio y Sofía Montero Loto, y Camila Cortijo queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron con su oración, su llamado, su mensaje, a los Dres. Francisco Viano, Miguel Salomón y Pablo Seco por su lucha y dedicación hacia Adrián y cada enfermo. A la representante legal de SAED Claudia Cancino, al sacerdote César Quinzio, a los compañeros de SAED, a los colegios Santiago Aposto, Cristo Rey , colegio Evangélico Furnis, colegio Belén y a Madre Mariana, al Lic. Hilton Gongora, Cristela Diosquez, Tania López y Silvia Veliz; a María y Emma Ligia, a mi madre, hermanas, sobrinas, a su hermano y amigo incondicional Rafael Uzzante, a su amigo César Cejas, al Prof. Jorge Bertolotti y sus alumnos y a cada persona mágica que nos acompaño sin conocernos, a todos ellos gracias Dios los bendiga e invitamos a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, rogamos una oración en su memoria.

INVITACION A MISA

CHIRINO ROMANO SAMBATARO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/5/21 y espera la resurrección.

Papá, hoy ya se cumplen 9 días de tu inesperada partida, no es difícil entender tu ausencia. Ver los lugares que ocupabas vacíos, no oír tu voz, no contar con tu aprobación o con tus consejos, no escuchar tus anécdotas en las que conocíamos aún más nuestras raíces, serán momentos muy difíciles de superar. Nuestro barco se puso de costado, pero debemos equilibrarlo, nos enseñaste a hacerlo y sin dudas lo lograremos porque siempre estarás ayudándonos. Qué difícil es vivir sin vos Toto, rogamos a Dios que nos dé la fortaleza para seguir. Vuela alto papá, que tu luz junto a la del Señor sea nuestra guía. Protégenos como siempre lo hiciste y goza del reino de Dios junto a todos los que alguna vez disfrutaron de tu presencia aquí en la tierra y hoy estas con ellos. Te queremos y siempre te llevaremos en nuestro corazón hasta que algún día nos reencontremos.

Su esposa Magda Montenegro y sus hijos José, Lucia y Graziella Sambataro y sus respectivas familias invitan a la misa que se realizará en la Iglesia Cristo Rey de la ciudad de La Banda a las 20 hs al cumplirse los 9 días de su fallecimiento.