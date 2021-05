FÚNEBRES | 13 de mayo del 2021 -parte 1

13/05/2021 - 00:46 Funebres

Fallecimientos

Hilda Beatriz Costa de Abate

José Enrique Yaque

José Enrique Yagüe

Miguel Antonio Abraham

Honorato Ramón Gómez (Frías)

Roque Antonio Díaz Gómez

Justina del Valle Herrera de Galván

Mónica Jerónima Jiménez

María Angélica Neme

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA ÁNGELA BARBIERI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Guillermo Daniel Molinari, su esposa Griselda Farías, hijos Guillermo, María Laura y Ariatna y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

IMELDA EDITH DEL CARMEN BIANCHINI

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 11/5/21 y espera la resurrección.

Guillermo Rezola lamenta participar la partida de la querida Pochi acompañando a Marcela, Carlos y sus hijas con afecto y oraciones.

PARRTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Dr Raúl J. C. Abate lamenta el fallecimiento de su querida madre. Eleva oraciones en su memoria.

PARRTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El defensor del Pueblo, Dr. Lionel E. Suárez, quien acompaña al Sr. fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate por el fallecimiento de su Sra. madre.

PARRTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El defensor adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Pueblo de la provincia, Dr. Luis H. Santucho, participa con profundo dolor del fallecimiento de la Sra. Hilda Costa de Abate, madre del Sr. fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate Soria, acompaña en tan difícil momento y eleva oraciones en su nombre.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Myriam Bauque de Tarchini, sus hijos Roberto, Alejandro, Viviana y Mariela Tarchini y flia, acompañan a su amigo Dr. Raúl Abate, y familia, en este momento, ante su irreparable pérdida.

Descanse en paz.

PARRTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El defensor Gral. de la provincia , Dr. Enrique José Billaud participa del fallecimiento de la Sra. Beatriz Costa de Abate . Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Guillermo Rezola lamenta participar su fallecimiento, acompañando a sus hijos y nietos con afecto y oraciones.

PARRTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en esta dolorosa etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social, Promocion Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa su fallecimiento

PARRTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Miguel Ángel Caruso y familia, acompañamos a nuestro querido Amigo Dr. Raúl Abate en éste doloroso momento y queremos expresar nuestro más profundo pesar y tristeza por la pérdida irreparable de su amada madre Hilda. Elevamos una plegaria a nuestro Señor Jesús por el eterno descanso de su alma. Descansa en paz... Querida Hilda!!!!.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Mariela Tarchini participa con profundo pesar su fallecimiento.

Acompaña a sus amigos, sus hijos Raúl y Ricardo y demás familiares en tan irreparable pérdida.

Ruega oraciones en su querida memoria.

PARRTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal en general, participan el fallecimiento de la Sra. Hilda Costa de Abate, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Viviana Tarchini y sus hijos Nakalii y Lee III, acompañan a su amigo de la toda la vida Raúl en este triste momento.

Elevan oraciones en su memoria. QEPD.

PARRTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Daniel Nellem, Adriana Matteo y sus hijos Daniel y Florencia, Santiago, Nicolás y Virginia participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su nombre y acompañan en este difícil momento a su familia.

PARRTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Martin Eduardo Ferreyra, Silvina Lucatelli y sus hijos María, Jael y Luis participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su nombre y acompañan en este difícil momento a su familia.

PARRTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Integrantes del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia: Dr. Martín Díaz Achával, presidente; CPN Alfredo Juri, vocal; Dra. Marcela Garnica, vocal y CPN Ricardo Rubio, vocal, participan su fallecimiento.

PARRTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

CPN Olga Povedano De Paz, CPN Jorge Murad, Dr. Fabian Ponce participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

C.P.N LUIS ANTONIO JOSÉ YAGÜE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/21 y espera la resurrección.

“Vengan los bendecidos por mi Padre. Tomen posesión del Reino que ha sido preparado para Uds. desde el principio del mundo”. (Mt. 25,34)

Martina S. Gadda y su flia. Patricia, Dr. César Monti, Luisina y Valle participan consternados su fallecimiento. Acompañan en el dolor a su hijo Lorenzo y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PARRTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Sus nietos Julián y Lizandro Abate, recordando a su glamorosa abuela Hilda y deseando que ya esté junto su abuelo Raúl, elevan esta plegaria al Cielo.

PARRTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Nunzio Oscar Abate y sus hijos Jorge, Silvia, María Pía, María Gabriela, Nora y María Martha Abate Miguel, hijos políticos y nietos participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Hilda y acompañan a toda la familia en este doloroso momento. Elevan oraciones a su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Pedro Allub y Martha Cecilia Rosales, participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos Raúl y Ricardo. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

José Tarchini y familia y Dr. Ramón Tarchini Saavedra, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

José E. Freytes, Dolly Gómez, sus hijos Miguel, Dr. José R., Dr. Sebastián y Eugenia Freytes, acompañan en el dolor a sus hijos Susana, Dr. Raúl y Ricardo. Dios les dé una pronta resignación cristiana. Brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HILDA BEATRIZ COSTA DE ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Dra. Martha Tarchini y Mauro Kalinski participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ENRIQUE YAGÜE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/5/21 y espera la resurrección.

“Oh Jesús acógelo bajo la protección de tu Corazón Misericordioso y que brille para él la Luz que no tiene fin”

Su cuñada María Isabel Beggere de Flores Turk, sus sobrinos Guadalupe y Fernando, Elisa y Sebastián, Benjamín, Víctoria y Jorge y sus respectivas familias participan con dolor su partida.

Rogaremos por su descanso en paz en el novenario a celebrarse en las misas de 20 hs. en la Parroquia San José del Bº Belgrano transmitidas por Facebook.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ENRIQUE YAGÜE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/5/21 y espera la resurrección.

Su esposa Alejandra Beggeres, sus hijos María Silvina, María Daniela, José Alejandro y Magdalena Roger y sus adorados nietos Manuel y Baltazar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS ANTONIO JOSÉ YAGÜE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/21 y espera la resurrección.

Te fuiste con la fuerza de un auténtico luchador, dejaste este mundo con la calidez y alegría que siempre mostraste. Partiste a la morada eterna como nuestro amigo, te recordaremos siempre en nuestros corazones, porque tú nos enseñaste en todo momento a luchar en la adversidad y siempre tener fe ante todo. Adiós querido Lucho. Tus amigos y compañeros de la Facultad: Silvia, Liliana, Alfredo, Chicho, Hernán, Diablo, José, Mara, Seba y Lobo.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS ANTONIO JOSÉ YAGÜE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/21 y espera la resurrección.

Brille para él la luz que no tiene fin.

Participan en su fallecimiento con profundo dolor Rogelio Ruiz (Coco) y Ángela Zabala (Lita).

Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS ANTONIO JOSÉ YAGÜE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/21 y espera la resurrección.

La empresa Comercial Ruiz srl participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS ANTONIO JOSÉ YAGÜE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/21 y espera la resurrección.

Carlos M, Jensen, su esposa Laura Martínez, sus hijos Carlos y Carolina López, Laura y Carlos Rigourd, Javier y Carolina Chiericoti, Paula y Francisco Jensen participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YANNY ZANONI VDA. DE MOLINARI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El defensor Gral. de la Pcia. Dr. Enrique José Billaud participa del fallecimiento de la Sra. Yanny Zanoni de Molinari. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

YANNY MYRIAM ZANONI VDA. DE MOLINARI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

Martín Eduardo Ferreyra, Silvina Lucatelli y sus hijos María, Jael y Luis participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su nombre y acompañan en este difícil momento a su familia.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

VÍCTOR ALEGRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrección.

Recordando su memoria con mucho amor al cumplir nueve días de su partida, su esposa Marta Viaña, sus hijos Felipe, Víctor, Gustavo, José y sus respectivas familias, nietos, bisnietos y sobrinos ruegan una oración por su alma en la misa a celebrarse hoy 13 de mayo a las 20:30 hs en la iglesia Santo Domingo.

Agradecen todas las muestras de sentido dolor y sincero cariño de apreciable amigos y familiares.

AGRADECMIENTO E INVITACION A MISA

ROQUE MARTÍN CABRAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrección.

No piense que me he ido…cuando visites mi tumba no llores, solo imagina que estoy durmiendo. Te visitaré con el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia y cantaré para ti en silencio.

Siempre estarás en nuestros corazones. Tu esposa, hijos y nietos, tu mamá, hermanas y demás familias agradecen a todas las personas que de una u otra manera nos acompañaron en tan difícil momento e invitan a la misa de los 9 días hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Se ruega oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

OLGA HELVECIA GALLARDO DE DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/5/91 y espera la resurrección.

Quien pasó por nuestra vida y dejó luz ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad.

Siempre en nuestros corazones. Te amamos.

Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica al cumplir 30 años de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

REINA DEL CARMEN GRAMAJO DE CHÁVEZ (Nena)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/5/21 y espera la resurrección.

Querida Nena! Te recordamos por todo lo que nos diste mientras estuviste con nosotros. Nos consuela pensar que estás en un maravilloso lugar junto a tu esposo Hernán y tu hijo Daniel. Con tu amor sembraste en nuestros corazones bondad, solidaridad, honestidad y fortaleza. Eternamente estarás con nosotros ¡ ¡Te amamos! Tus hijos, tus nietos y demás familiares agradecen a familiares y amigos que nos acompañaron en este doloroso momento. Nos reuniremos en oración rogando por su eterno descanso el día jueves 13 de mayo a las 20 hs en la iglesia Catedral, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

INVITACION A MISA

HÉCTOR FRANCISCO RUIZ (Pillingo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/5/20 y espera la resurrección.

“Querido padre hoy no podemos abrazarte, pero lo hacemos a través de nuestras oraciones pidiéndole a Dios por tu descanso eterno y para que sigas iluminando con esa luz que nunca se apagó”.

Sus hijos y nietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 19.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse un año de su fallecimiento.