FÚNEBRES | 19 de mayo del 2021

19/05/2021 - 02:22 Funebres

Fallecimientos

- Julio César Moyano (Buenos Aires)

- Elizabeth del Valle Sgoifo (la Banda)

- Oscar del Valle Luna

- José Antonio Soria (Dpto. Moreno)

- Mario Efraín Avila

- Matilde Isabel Villarreal de Giménez

- Walter del Valle Gómez (La Banda)

- Julio Alejandro Sánchez

- Isaías Toloza (Dpto.Alberdi)

- David Esteban Navarrete (Arraga)

- Raquel Salomé Luna

- Mercedes Asunción Guayana

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. MARIO EFRAÍN ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/5/21 y espera la resurrección.

Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo, y sus respectivas flias participan con gran dolor el fallecimiento de nuestro amigo y vecino a quien lo recordaremos eternamente. Acompañan a su flia en este difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. MARIO EFRAÍN ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/5/21 y espera la resurrección.

Norma Maza de Zaiek, sus hijos Antonio, Enrique, Martín, Bettina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, haciendo llegar a su esposa e hijos sus más sentido pésame por la pérdida de quien fuera ejemplo de amigo y todo un señor. Descansa en paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. MARIO EFRAÍN ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/5/21 y espera la resurrección.

Dr. Carlos Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. MARIO EFRAÍN ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/5/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. MARIO EFRAÍN ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/5/21 y espera la resurrección.

Sofía del C. Montesinos de Abalovich y familia, y su hijo Eduardo Antonio Abalovich y familia acompañan con dolor el fallecimiento del amigo de toda la vida. Acompañan a Graciela y a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA MARTA GUZMÁN SAAVEDRA DE SAAVEDRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/5/21 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”. El consejo directivo y empleados de la Mutual Santiagueña participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del querido compañero Ricardo y acompaña a su familia en tan irreparable pérdida.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. MOISES ALBERTO MATACH

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/5/21 y espera la resurrección.

Arq. Raúl Saburet y Dra. Cristina Zavalía participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. MOISES ALBERTO MATACH

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/5/21 y espera la resurrección.

Dr. Bernardo Villegas y María Claudia Azar participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. MOISES ALBERTO MATACH

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/5/21 y espera la resurrección.

La comisión directiva de la filial Santiago del Estero del Automóvil Club Argentino y su personal administrativo participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro presidente, acompañando a su familia en el dolor y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. MATACH, MOISÉS ALBERTO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/5/21 y espera la resurrección.

David Jarma, Graciela Neirot, sus hijos Ignacio, María Eugenia, Joaquín y nietos participan con mucha tristeza el fallecimiento del querido amigo Chichi y acompañan a su esposa Mechita, a sus hijos y demás familiares en esta dolorosa etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR RAÚL MULKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/5/21 y espera la resurrección.

El Sr. Administrador, Subadministrador, Síndico, Autoridades y Empleados de la Caja Social, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE ISABEL VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/5/21 y espera la resurrección.

Chonguita querida: gracias por la vida feliz que nos diste. Gracias por tu amor y compañía. Gracias por el enorme legado espiritual y afectivo que nos dejaste. Fuiste un ser dulce, paciente, generoso y de profunda fe. Siempre fuiste el refugio, la mano tendida, la sonrisa presente, la palabra cariñosa y serena. Qué decir del profundo amor y devoción que profesaste por nuestro padre. Fueron tan compañeros, tan cercanos, tan de vivir la vida de la mano, siempre juntos y a la par. Te llevaremos siempre en nuestros corazones y te amaremos hasta la eternidad. Sus hijas Ana María y Norfol, María del Pilar y Sergio.

RECORDATORIO

CÁNDIDO MANUEL BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió el 19/5/02 y espera la resurrección.

Creemos y pensamos que tu luz no se apagó y por el contrario incrementó su brillo iluminando y guiando a los que quedamos. Te adelantaste un poquito hermano, sólo camina un poquito más allá. Te amamos por siempre. Tus hermanos, sobrinos y sobrinos nietos lo recuerdan con infinito amor al cumplirse 19 años de su partida.

AGRADECIMIENTO EINVITACION A MISA

GERARDO GUILLERMO GUTIERREZ CANCINOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/21 y espera la resurrección.

El Señor es mi pastor nada me puede faltar, El me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Su familia Agradece al equipo médico del hospital Independencia, familiares, vecinos y amigos, e invitan a la participar de la santa misa hoy a las 19.30 hs en la parroquia Santa Rita con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

RECORDATORIO

MAXIMILIANO ARIEL CARRIZO (Maxi)

Fallecido el 19-5-20.

En todo este tiempo extrañamos tu presencia diaria, tus besos y abrazos, tus picardías, tu apoyo en los primeros problemas, tu curiosidad por la revelación del amor, tu rostro en la foto de tu cumpleaños... Sólo sabemos, que hoy vives junto a Dios en el cielo y nosotros vivimos junto a Dios en la tierra hasta que el cielo sea nuevo y hasta que haya una tierra Nueva. Entonces en ese momento Dios secara todas nuestras lágrimas y no habrá tristeza, ni dolor, ni llanto y desesperación. Hasta que nos volvamos a ver, te seguiremos extrañando y amando. Sus padres Mary y Pedro, sus hermanos, abuelos y primos.

RECORDATORIO

MARIO ARNALDO GUBERVILLE HERRERA

(q.e.p.d.) Falleció el 19/5/63

Sus hijos Marta, Nilda y Mario con sus respectivas familias ruegan oraciones en su memoria al cumplirse 58 años de su fallecimiento.

RECORDATORIO

VALENTINO JUÁREZ JAIMEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20

Con mucho amor recordamos cada momento compartido de risas y felicidad. Son esos momentos que mantienen tu Alma Viva junto a nosotros. Es difícil explicar con palabras lo que fuisteis en nuestras vidas. Aún no conseguimos aliviar el dolor que provoca tu ausencia.

Hoy a un año de tu partida al Reino Celestial rogamos a Dios te de la Paz y el Descanso Eterno y a nosotros la Fortaleza para seguir,"extrañandote por siempre,"Con la esperanza de encontrarnos algún día.

Tus abuelos Maguy y Luchy.Tus tíos Jose Luis, Martin y Fernanda. Tus primos: Lourdes, Gael, Guillermina, Delfina y Thiago.

Se ruega una oracion en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

VALENTINO JUÁREZ JAIMEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20

Mi niño te fuiste en un hermoso descanso sin fin a los brazos de Jesús y María, hoy recordamos tu risa, tu voz , tus palabras ; tu presencia que llenaban de Amor nuestras vidas ...Querido hijo tu misión se cumplió aquí pero dejaste una inmensa huella de fortaleza y valor , gracias siempre AMOR DE MI VIDA...Descansa en paz y que brille para vos la Luz que no tiene fin.

Tu mama Luciana y tu hermana Pilar invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en la Parroquia Santo Cristo al cumplirse un año de su partida al Reino Celestial. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA C/ FOTO

RAMÓN OSCAR LÓPEZ

Se durmió en el Señor en día 19/04/2021 y espera la resurrección.

"Nunca muere quien supo vivir y ha dejado en la tierra hermosos recuerdos. Tu vida valió la pena y quedarán tus enseñanzas y el amor. Estarás por siempre en el corazón de todos los seres que te amamos”. Su esposa Rosa e hijos invitan a la misa en su memoria al cumplirse un mes de su fallecimiento, hoy a las 20:00 en la parroquia San Juan Diego ubicada en la Avenida San Patricio del barrio Saint Germain. Elevan oraciones en su querida memoria.





ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Su esposa Graciela Basile, sus hijos Graciela, Gabriela, Mario, Alejandro, Leandro y Martín y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Con gran tristeza despedimos a nuestro Padre y Abuelo; Maria Efrain Avila. su hijo Avila Alejandro, Machado Mariana, sus nietos Estanislado, Sofia, Catalina, Agustin y Tomasina. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus hijos Leandro Ávila y María Elena Liendo, sus nietas Martina, Sofía y María del Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Te despedimos con todo el amor y te extrañaremos. Siempre estarás junto a nosotros. Su hijo Mario y tus nietos Marito, Valentina, Augusto y Constanza.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Tu sonrisa sera compañia ideal para Dios, tu encanto la llave al paraiso y tu mirada, la luz que alumbre en medio de la oscuridad. Descansa en paz hermano. Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Su hermana Aida Beatriz Avila, su hija Fatima, hijo politico Francisco y sus nietos Lautaro, Ludmila, Victoria y Luisina, acompañan y abrazan con mi corazon a Graciela y a sus amados hijos.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus sobrinos y sobrinas políticas Pelada, Negra, Jorge, Teresa, Mario y Guillermo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus sobrinos Dr. Federico Pettinicchi, su esposa Beby Tolosa, sus hijos NIicolás, Luccas Martin y Agostina Sarmiento, su nieta Francesca Pettinicchi, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Walter R. Sialle Reyes, su esposa, Marcela Paradelo Ortiz, sus Hijas, Tamara y Maia, participan con profundo dolor, el fallecimiento del Padre de su Amigo Mario. Ruegan Oraciones en su Memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sylvia E.Lines, sus hijos Mariano Macchiarola y María Paola M. de Rimini con sus respectivas familias acompañan a Gracielita, hijos y nietos. Sentida y triste pérdida de un amigo y gran persona. Rogamos eterno descanso.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos, María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del muy querido Mario, amigo entrañable de toda una vida y acompañan con mucho cariño a Gracielita, sus hijos y nietos, elevando oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Francisco Alejandro Molinari Beltrán e Isabel Palomo de Molinari, sus hijos Florencia y Francisco despiden al amigo de toda la vida de su familia y correligionario con inmenso dolor y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de pesar. Que descanse en paz.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Ramona de Infante y flia., Hilda Noemí Infante y flia., Carlos Infante y flia. Participan el fallecimiento del abuelo de Marito. Acompañan en el sentimiento a toda su familia, en especial a Graciela y, ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Querido abuelo, te lloramos desde lo más profundo de nuestro corazón. Te extrañaremos siempre. Que brille para vos la luz que no tiene fin y seas recibido en el cielo. Itzel Ávila Jaime, Ana Ruth Jaime Infante y Marito.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Porota de Lines, sus hijos Silvias Elena, Pedro Ignacio, María Angélica y Hugo Roger Lines participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Maria del Carmen Pisetta, Manuel Roberto Zaltz y flias, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Mario y acompañan con cariño a su esposa Graciela, hijos y demás familiares en estos momentos de pesar. Que Dios lo tenga en la gloria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Eduardo Muhn y señora participa con dolor el fallecimiento del Dr. Mario y acompañan con mucho dolor a Graciela y a toda su familia. Oscar Muhn y familia, Marcelo Muhn y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Ricardo Abate, María Isabel Rímini Carol y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Juan Carlos Azar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Rafael Bonacina, Josefina Santillan Borges, junto a sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con afecto y oraciones. Descanse en paz.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Hector Chequer, Maria Cecilia Barquin, sus hijos María Cecilia, Hector y Constanza Mayuli, acompañan espiritualmente a su familia ante dolorosa perdida.Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Azar Maria Claudia. Bernardo Villegas y familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Graciela, su hija Maria Gabriela y demas familiares, elevando oraciones en su querida memoria. Que brille para El la luz que no tiene fin.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Patricia Santiago y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia Avila en este doloroso momento. Elevando oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus compañeras y amigas Viviana Zizak, Eugenia Moran, Ceci Barquin, Patri Santiago, Maria Ines Martinelli, Mari Rivas, Claudia Azar, Carlota Raed, Blanquita Vaulet, Claudia Budeguer, Marisa Isorni, Moni Abate, Maria del Carmen Ochoa, Susy Achaval, Silvita Gozal y Rosi Avaca participan con profundo dolor y acompañan a su amiga Gabriela en este doloroso momento, rogando por su querida memoria y su descanso eterno.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Lautaro Peralta Galván, Silvina Volta Chazarreta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Enrique Castiglione, Debora Mikkelsen Loth e hijas participan con profundo dolor del fallecimiento del Papá de sus amigos Alejandro y Mario. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Abu Tata... Te recordaremos siempre. Tus nietos que te aman Guillermina y Faustino. participan con profundo dolor su partida y rogamos oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Erminda "Pichona" Jorge de Lobo, sus hijos Silvia, Oscar, Hugo, Fernanda, Lucas y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus consuegros Luciano y Rosita Franz, junto a sus hijos Guillermo, Luciano y Carolina con sus respectivas flias., acompañan con inmenso dolor a sus familiares y rogamos oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Adela Garcia Posse y sus hijos Marcelo, Mariana y Daniela, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Adela Garcia Posse y sus hijos Marcelo, Mariana y Daniela, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Daniel Cremaschi y Daniela Machao y sus hijas Camila y Constanza, acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Rosi Córdoba y sus hijos Daniel, Gustavo, Mariano y Verónica y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Graciela, a sus hijos y nietos rogando oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Participan con mucho dolor la pérdida de su amigo Mario. Justo Molina, Carolina Jozami y sus hijos. Que en paz descanse.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Participan con mucho dolor la pérdida y ruegan por su descanso eterno. Mario querido te acompañamos a vos y a toda la familia Ávila. Tus amigos: Justo, Daniel, Arturo, Facundo, Benjamín, Francisco, Augusto, Rafael, Sebastián, Valentín, Renato, Martín J., Martín R., Carli, Henzo, José, Franco y Luciano.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Marcelo Machao y familia, participan su fallecimiento deseando pronto consuelo a su esposa, hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Muhn Oscar y Nazario Patricia e hijos acompañan con profundo dolor a la familia Ávila en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Eduardo Muhn y Laura Santos, acompañan con profundo dolor a la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. CPN. Walter Noe Tagliavini, despide a su excelente amigo y vecino y le ruega a Dios, lo ilumine, por asi merecerlo con la luz que no tiene fin. Acompaña espiritualmente a su Sra. esposa, hijos, nietos y demás familiares y ruega oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Marta Otero de Ochoa, sus hijos Elena, Yudith, Cecilia y Horacito y sus respectivas familias, despiden con profunda pena al honorable vecino y amigo y acompañan a su esposa, hijos y nietos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. "Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás". Las amigas de su hijo Mario: Alejandra Escobar, Laurencia Unzaga y Silvia Sánchez Zuain participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Carlos Ornaghi, Graciela Lucatelli, Nicolás, Angela, Nicolás Augusto y Blanca Ángela participan con profundo dolor la pérdida de su querido primo y tío, quien fuera pilar en nuestra vida. Abrazan a Graciela y toda la familia.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Aldo Pizzolitto , su esposa Maria Eugenia Castro y sus hijos Virginia y Luis, Soledad y Gonzalo, Valentín y Ángeles y sus nietos Francisco, Lucía, Salvador, Emilia, Pilar, Matilde y Antonia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Graciela, sus hijos y demás familiares.

BAUDINO, MARIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Laura Parnas, Brian Petteys con profundo dolor participan su fallecimiento y acompañan a la distancia a su querida amiga Paola y familia. Que en paz descanse.

BAUDINO, MARIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Félix Gramajo, Sylvina y Patricia Abud e Ignacio Elías despiden con profunda tristeza al "Pariente" con el que compartieron tantos momentos memorables. Descansa en paz, querido Mario.

BAUDINO, MARIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. La comunidad educativa del Colegio Santiago del Estero English High School, participan el fallecimiento del padre de la docente Paola Baudino y acompañan a su familia en el dolor y en la oración.

BAUDINO, MARIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Maximo Ferreyra, Esther Acosta, Ana Matos y Néstor Zerdan, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a la famiia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAUDINO, MARIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. . Ramón Videla y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

BAUDINO, MARIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. . Dr. Miguel Eugenio Zírpolo, su señora Marta Blanes y sus hijos Rosa María y Miguel Eugenio participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

BAUDINO, MARIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Que brille para él la Luz que no tiene fin". Carolina Lopez, Verónica Cruz, Marine Claveros y respectivas familias acompañan a su amiga Paola y familia en este doloroso momento.

BAUDINO, MARIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Mirta Atia, sus hijas Nancy, Sandra y Marine Claveros y respectivas familias acompañan a su hija Paola y familia en este triste momento.

BAUDINO, MARIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud y sus hijos Agustín y Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, ENRIQUE FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Con gran dolor despedimos a un gran amigo, siempre presente en momentos difíciles. Descansa en paz querido Fabián, en la gloria del Señor, junto a tu amigo. Rogamos oraciones en su querida memoria. Rodolfo Cisneros y familia; Horacio Cisneros y familia, Normita Cadro e hijas.

CÁCERES, ENRIQUE FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Desde la distancia donde nos encontramos, por razones de trabajo y ante la inesperada noticia de tu partida a la Casa de Dios, te despedimos querido Amigo Fabián, con inmenso dolor, rogando por el eterno descanso de tu alma y por la resignación de tu familia, Carlos Mario y Raúl Eduardo Montañez, junto a sus padres Mario y Chichí.

CORONEL DE CARABAJAL, BERTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Estela Suárez, su hija Marisa, hijo político Emilio, nietos Ana y Maximiliano participan de con dolor si fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

COSTA DE ABATE, HILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/21|. Mario A. Sily y familia, acompañan y abrazan con mucho cariño al Dr. Raulito en la pérdida de su Sra. madre. Elevan oraciones pidiendo por su eterno descanso.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Nuestro querido Cachorro, nos dejas una gran tristeza, pero también muchas enseñanzas, construirte una hermosa familia, llena de buenos valores. Gracias por los años de felicidad que nos regalaste. Tu recuerdo seguirá siempre en cada uno de nuestros corazones. Descansa en Paz querido Cacho. Te amamos. Su esposa Nelvita y cada uno de tus hijos con sus respectivas familias. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos Rodolfo, Nene, Tosi, Nora, Petisa, Negri, Yayi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Mi Cachorro querido, cuanto te voy a extrañar, mi incondicional, voy a extrañar tanto tus llamadas, tus encargues. Gracias por enseñarme mucho de la vida, por cuidarme y ser un pilar tan importante siempre. Te recordare todos los días, te amo mi Cachorro! Tu pinchoncito Jorgito Farias y su familia ruegan por tu descanso! eterno.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Dr. Eugenio Ferrero, sus hijos Candela y Lucca Ferrero, su madre Mirta Guadanoli participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su gran amigo Daniel Farías. Ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. "Señor recíbelo en brazos y dale el descanso eterno". Enrique Ibáñez y Flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Cacho y acompañan a su esposa Nelva, Hijos y Nietos.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Jesús dijo: "yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá". Vilma Ibáñez participa con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de su Hijo político Jorgito y acompaña a toda la Flia . Que descanse en paz don cacho, ruega una oración en su memoria.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Dr. Víctor Rodolfo Araujo participa con hondo pesar su fallecimiento.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. María Elsa Hermida, sus hijos María Cecilia, María Fernanda, Víctor Rodolfo y Francisco Araujo, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento.

GÓMEZ, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. La HCD de la Asociación Atlética Quimsa participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la sra. Gabriela Ledesma, integrante de nuestra Comisión Directiva. Elevan oraciones en su memoria.

GUAYANA, MERCEDES ASUNCION (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Su esposo Miguel sus hjos Ramon, Mirta, Gustavo, Victor, su hija del corazon Sole y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, RAIMUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. "Dice el Señor Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mí aunque muera vivirá". La Comisión Directiva, Sub Comisión de Jubilados y Pensionados del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su socio jubilado y acompañan a sus familiares en este difícil momento de dolor y pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

LUNA DE LEGUIZAMÓN, SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Querida hermana descansa en paz, Dios te llevó a su presencia, pero tu recuerdo quedará por siempre con nosotros. Sus hermanos que la aman, Sofía Luna de Cornejo, Blanca Luna, Nelly Luna, Coco y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Su esposa Liliana, hijos Matías, Belén, Gastón, Guada, su madre Carlota, hnos Jorge, Mario, Carlos, Justina, Marcelo, Rubén, M. Mercedes, Rosalía participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. V. de la Barranca 8.30 hs. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LUNA, OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Su hermana Justina, sus hijos Mariela, Romina y Federico participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumadnos hoy en el cementerio de Vuelta de la Barranca. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, RAQUEL SALOME (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus hijos Ramón, Elisa y Graciela Zárate, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Sus primas Tere y Helena Matach, participan su fallecimiento. Descansa en paz.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Aldo Borios y Ana Bertero y familia acompañan a su querida amiga Mecha y familia en este doloroso momento.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Marquesa Adriana Zurita y familia, sus hijas Eleonora y Carolina, acompañan en el dolor a la familia del estimado profesional y mejor persona, en especial a su esposa, su hija María Fernanda y su hermana Martha. Que el Señor lo recoja en su gloria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam y sus hijos Carime, Luis, Gonzalo y Susana, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos con todo cariño. Descansa en paz querido Chichí.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Jorge Falcione y esposa acompañan en este momento de profundo dolor a sus queridos amigos Sebastián y Angélica. Ruegan oraciones por su descanso en el Señor y fortaleza para su familia.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Graciela Alberdi, Jorge Luis Feijóo y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chichí. Elevan oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Lautaro Peralta Galván, Silvina Volta Chazarreta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Beba Matach y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a Mecha, Martita y sus hijos.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. José Félix Olivares; María Teresa Migueles; sus hijos M Laurencia; Dorita Cecilia y sus familias ;participan con profundo pesar su partida a la casa del Padre; y acompañan a su esposa,.....!hijos y nietos y a su querida amiga de toda la vida; Martha Matach; hija Constanza y Pablo ; en estos momentos de dolor

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba y familia participan con dolor el fallecimiento. Dr. Moisés Alberto Matach y acompañan a su esposa e hijos en el dolor y elevan oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Pablo Castiglione, Cecilia Ahumada Cerezo y sus hijos Virginia, Benjamin y Luciana participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Fernanda y Ernesto; y acompañan a toda la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece e hijos, Transiten su sentido pésame a Mechi, hijos y hermana Marta.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Cristina, Daniel y Perla, con sus respectivas familias despiden al querido Chichi y acompañan a Martita, Mechi, Fernanda, Sebastián, Ernesto y Gustavo en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Mario Roberto Abalos, participa su fallecimiento con pesar, acompaña a su familia en este momento de dolor y eleva oraciones por su eterno descanso.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. María Clotilde Lami Hernández, Julio Edgardo Mansilla y familia participan con dolo su fallecimiento. Que Dios lo tenga en la gloria

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Sara B. Navarrete de Hounau e hijo participan con profundo pesar y tristeza el fallecimiento del querido amigo Dr. Chichí Matach. Lamentan asimismo que por esta crisis mundial de salud, pandemia y otras enfermedades personales, no podrán acompañar a su familia, esposa, hijos y a su hermana Martha e hija. Los acompañan espiritualmente con mucho cariño y ofrecen oraciones por el descanso eterno de "Chichí" en la paz de Dios. Para todos sus deudos, ruegan una pronta resignación espiritual.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Dr. Miguel Eugenio Zírpolo, su señora Marta Blanes y sus hijos Rosa María y Miguel Eugenio participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Roberto Jorge Jalaf participa su fallecimiento que Dios lo tenga a su lado y eleva oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos, María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Mechita y sus hijos, elevando oraciones en su querida memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Julio R. Bridoux, su esposa Martha E. Giménez, sus hijos Pablo, Silvina, Santiago y M. Eugenia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su el fallecimiento de Chichí, entrañable amigo y querido vecino de toda la vida. Abrazamos con cariño a su esposa Mecha y a sus hjos. Rogando al Altísimo que su alma descanse en paz y pedimos oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. María Argentina Weyenbergh despide con tristeza a su colega Chichí y acompaña en el dolor afectuosamente a Mechita y a sus hijos.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Luis y Patricia Rezola lamentan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Ramiro Ledesma, Veronica De Nicola e hijos, participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Seba y familia en este dificil momento.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Mariana Berdaguer, su esposo Néstor Cioccolani y sus hijas Guadalupe, Florencia y Valentina acompañan en estos momentos de dolor a toda su querida familia.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Eduardo Ernesto Christensen, su esposa Olga Vieyra, sus hijos Alejandro y Eduardo participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Mechita e hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás, sus hijos Sebastián y Julia, Santiago y Mencia, Javier, Victoria y Maxi; Magdalena y David y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con cariño.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Dres. Andrea Olmedo, René Ignacio Alderete, Tania Zerda Beltrán, Andrea Fabiana Achari, José Ignacio Bonacina, Rodrigo Martorell Enrico y, Sres. Daniel Castro, Matías De La Rúa y Raúl Amadeo Carrizo acompañan al Dr. Sebastián Matach y familia en este doloroso momento.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Dra. Andrea Olmedo participa con profundo dolor su fallecimiento.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Víctor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Gustavo Alberto Matach. Ruegan una oración en su memoria.

MATACH, MOISÉS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Gustavo Alberto Matach. Ruega una oración en su memoria.

MOYANO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21 en Buenos Aires|. Su prima María Luz Filanzoni, sus sobrinos Pupi, Nono, María Luz, Sebastián y Víctor participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Buenos Aires. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21 en Buenos Aires|. "Señor recíbelo en tus brazos, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Extrañaremos las alegres visitas compartidas. Sus primos que nunca te olvidarán: Ramón Diaz y Chichí Moyano, sus hijos Alejandro Diaz y flia; Daniel Diaz y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MULKI, HÉCTOR RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux, sus hijos, Natalia y Benjamín Noriega, Rafael y Debora Alperin y Lucía y sus nietos, participan con tristeza su fallecimiento. Rezan por su descanso eterno y acompañan con cariño a Mechita e hijos, en este difícil momento.

MULKI, HÉCTOR RAÚL (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Houda Arja de Zeman, sus hijos Marcia y Martín, Claudia, Sandra y Juan Zeman y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino Rulo y acompañan a Teresa Nader y a sus hijos Diana, Virginia, Diego y Anahi en tan doloroso trance y ruegan oraciones a su querida memoria.

MULKI, HÉCTOR RAÚL (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Carlos terzano y familia acompañan con profundo dolor el fallecimiento de Rulo. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, HÉCTOR RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Sebastián Rímini y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MULKI, HÉCTOR RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Dr. Matías Abdala,participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MULKI, HÉCTOR RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Nora Bravo Gómez de Cura, sus hijos Judith, Claudio, Carolina, María Mercedes y respectivas flias, participan con profundo dolor su partida. Rulo eras un ser humano ejemplar. Siemp¡re te recordaremos. Descansa en paz.

MULKI, HÉCTOR RAÚL (Rulo) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Roberto Jorge Jalaf participa con profundo dolor su fallecimiento que Dios lo tenga a su lado y eleva oraciones en su memoria.

MULKI, HÉCTOR RAÚL (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Rafael Bonacina, Josefina Santillan Borges, junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con afecto y oraciones. Descansa en paz.

MULKI, HÉCTOR RAÚL (RULO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Comisión Directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de la Dra. Diana Constanza Mulki Nader, socia de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

MULKI, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Héctor Molina, Sylvia Petros y sus hijos Matías y Micaela abrazan con todo amor a Tere, Diana, Virginia, Diego, Anahi y a su hermano Hugo ante la pérdida de nuestro querido Rulo, generoso como pocos y tan presente en la vida de todos. Rogamos una oración para que descanse en paz.

RAMIREZ, HUGO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Se despiden con profundo dolor. Sus hijos Daniela, Manuel y Karina, nietos, Anahí, Iliana, Lourdes, Camila, Luisana y demas familiares. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RAMIREZ, HUGO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Padrino nunca te olvidaré. Su ahijado Walter Cantos participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

RUIZ, CARLOS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Dijo Jesús: "Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi no morirá jamás". El personal docente y no docente del Instituto Cristo Rey LL-52, lamenta su fallecimiento y acompañan a la profesora Marcela Ruiz en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

SAGANÍAS LUCCA, LUIS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 16/5/21|. Ernesto Richard, Adriana Richard y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Su esposa Andrea García, su sobrinos Beatriz Arzogaray y Mario Vizgarra y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Su hermano Dante Héctor, su esposa Noemí Graciela Zurita, sus hijos Cecilia y Germán; Maru y Alejandro, Virginia y su nieto Jerónimo participan con dolor su fallecimiento y ruegan al Señor por su eterno descanso. Acompañan a sus hijos Florencia y Fernando Alegre y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su hermano Enrique Sgoifo y Sra. Olga Seijas, sobrina Jimena Sgoifo y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Te vamos a extrañar. Su hermana Eugenia Sgoifo y tus sobrinos Emanuel, Andrés, Emilce y Ma. Isabel con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Sus primos hermanos Rolando, Cristina y Liliana Ávila Sgoifo, acompañan a sus hijos, nietos y hermanos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Sus primos hermanos Maria del Valle y Luis Enrique Sgoifo y familias, participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos, nietos y hermanos en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Sus primos hermanos Ricardo, Nene, Geduardo, Héctor y respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Su sobrino Martin Sgoifo, Sra. Marcela Montenegro y sus hijos Julieta, Santiago y Tissiana, despiden con cariño a su tia Beby y elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Su primo Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece, e hijos Marcelo, Vittorio y Natalia, acompañan en el dolor a su familia.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus primos hermanos Silvia Noemí Llugdar, y Hector Llugdar, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Tu prima Marta Sgoifo y sus hijos María Marta, Pablo, Verónica y Eugenia Di Piazza con sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en su dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Tu sobrina Patricia Sgoifo, su esposo Miguel Rafael, sus hijos Gonzalo y Victoria y sus respectivas flias. participan con dolor tu partida al Reino Celestial y ruegan oraciones en tu memoria.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Prima querida, tu sorpresiva partida nos deja sin consuelo. El cariños que nos unió siempre en las distintas etapas de nuestras vidas hizo que nos sentiremos hermanos, ya descansas junto al Señor. Tu primo Gustavo y Negrita Sgoifo junto a sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que en Paz Descanses.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, hijos Adrian, Pablo, Vanina, Cristhian y respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Biro Lopez y Lita Sgoifo y familia, participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos, nietos y hermanos en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

TORRESI MASSUH, JOSÉ CARLOS (BODDY) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/21|. Rafael Bonacina, Josefina Santillan Borges, junto a sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con afecto y oraciones. Descanse en paz.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus hijas María del Pilar y Ana María Gimenez , su hijo político Sergio Domínguez, sus nietos y bisnietos participan con dolor de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Su hermana María Cristina Villarreal, sus sobrinos Alejandro, Rodrigo, Diego, Javier, Francisco, Ignacio, Juan de la Cruz, María Milagros y María Victoria participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Chonguita. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Su Prima Hermana Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos.Alfonso.Anabel. Pablo. Analia y Ana Maria y sus respectivas familias, participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Choga y acompañan a sus hijas, hermana y nietos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijas y familiares.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Irene y Carlos Cheein despiden con el mayor afecto a Chonga, desean que el Señor la reciba en su Gloria. Que en paz descanse.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Rotary Club de Santiago del Estero participa el fallecimiento de Chonga, esposa del ex gobernador del distrito fallecido Rolando Giménez Mosca, acompaña a sus familiares y ruega oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Santiago López y Vicky Domínguez, sus hijos Benjamín y Matilda lamentan la partida de nuestra querida y amada Chonguita.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sebastián Domínguez, Isabel Mariscal, sus hijos Tomás y Tobías despiden con amor a Chonguita y elevan oraciones en su querida memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Biro López, Lita Sgoifo, José Rovato, Ceci López y Florentina participan con inmenso dolor su fallecimiento. Descansa en paz querida Chonguita.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. María Pía Bolzon Giménez, sus hijos Pilar, Augusto, Isabel, Bernardo, su nieta Renata participan la partida de su amada abuela Chonguita.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Ignacio Bolzón y Gabriela Fiad participan con dolor la partida de su amada abuela Chonquita.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Agustín Bolzón Giménez, Luciana Torres, sus hijos Francisco y Gonzalo participan con dolor la partida de su amada abuela Chonquita.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Norfol Ríos, sus hijos Gonzalo, María Eugenia, sus nietos Estanislao, Rosario, Jazmín, Agustín y Facundo participan con dolor su fallecimiento.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Dr. Renato Bolzón y sus hijos María Pía, Ignacio, Agustín participan con dolor su fallecimiento.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Cristina Villarreal, hijos y nietos despiden con profundo dolor a Chonguita y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. María Eugenia, María Inés y Susana Manzur despiden con gran cariño a la querida tía Chonga. Fue un ser muy presente en nuestras vidas, llenaba de alegría y afecto todos los acontecimientos familiares. Acompañamos a nuestras primas Anita, Maripili, a Cristina y toda la familia en esta partida serena y dulce a la casa del Padre, a reunirse con el tío Rolando. Bendiciones. Rogamos oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Pablo Mariano Arce, su esposa Andrea Paz y sus hijos Felícitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Que el Señor la reciba en su Eden y le de el descanso eterno. Las compañeras de la Promocion 1971 del Colegio de Belén de su hija Ana Maria, participan y acompañan muy sentidas su partida y elevan oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Josefina Santillán Borges, Rafael Bonacina junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y su familia participan con dolor el fallecimiento de Chongui y acompañana a Ana Maria, Maria del Pilar y a toda la familia Giménez Mosca con afecto y oraciones. Que descanse en paz.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a sus hijas, nietos y hermana en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Anita Castigllione y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas y nietos en este momento.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Elsa Di Piazza la despide con afecto y eleva oraciones por su feliz resurrección y por una cristiana resignación para su familia.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Biro López y Lita Sgoifo, sus hijos Santiago y Vicky, Cecilia y José y sus nietos participan su fallecimiento, acompañan a sus hijas y hermana en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ JAIMEZ, VALENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Mi Vale chiquito, mi niño, hoy es un día de tanto dolor, como casi todos, Hace un año que te fuiste a la casa del Padre Celestial, dejándonos un gran vacío en el corazón. Siempre estás presente entre nosotros porque recordamos tu sonrisa angelical, tu cariño y esas ganas de vivir con tanta fuerza que le ponías. Sentimos mucho dolor en el alma, pero también tenemos el consuelo que viene de Dios… Te amamos para siempre. Tu bisabuela Nana (Josefina Juárez de Jaime) y tu abuela del corazón (como vos le decías) Rosa Leiva. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Libertad.

JUÁREZ JAIMEZ, VALENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/20|. Querido Valentino increíblemente hoy hace un año de tu partida junto al Padre Celestial. Lo único que nos ayuda en semejante dolor es todo el amor, la alegría y la fuerza para luchar en la vida que vos nos dejaste como ejemplo. Siempre, siempre te tenemos presente y vivirás eternamente en nuestros corazones y en especial en todos los domingos en familia. Besos al cielo… Tus tíos Jorgelina Leiva y Ramón Jaimes, tu primo Ignacio invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Libertad.

ORIETA, YLDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. Mami. Hace nueve dias que partiste a la Casa del Padre y todavia estamos llorando esa perdida, rezaremos para que descanses en paz. Sus hijos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo.

VISCELLI VDA. DE VILLARREAL, YOLANDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/11|. Mamá: yo te busco recorriendo el camino que lleva a Jesús, porque sé que estás con Él en su Reino Celestial. Tus hijos Beatriz de las Mercedes Villarreal (Beby) y Pedro Miguel Villarreal y flia. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en el Convento Santo Domingo, al cumplirse el décimo aniversario de su fallecimiento.

BUTILER, EUSEBIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. La comunidad educativa de la Escuela de Comercio Gral. San Martin participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Butiler Eusebio del Jesus, padre del Prof. Butiler Sergio, docente de nuestrar institucion. elevando oraciones a Dios y rogando por su eterno descanso.

CASTRO, LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21| Sus hijos Marta, Ernesto, Odina, Esther, Sandra, Gustavo, Alba y Osvaldo. Netos y de familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del sol. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realisado Por Nueva Empresa Gorostiza.

CASTRO, LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Los compañeros de trabajo de SMAUNSE de su hijo Armesto Roblez y su hija política Alcira Villalba, acompañan en el dolor ante la irreparable pérdida a su hijo y a su familia. Elevan especiales oraciones por su eterno descanso.

CASTRO, LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (SMAUNSE) participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su empleado y compañero Armesto Robles. Acompaña a su familia en estos momentos tan dolorosos.

GÓMEZ, WALTER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus padres Alba Gutiérrez, y Víctor Hugo Gómez, sus hermanos Julia, Nelly, Víctor, Pato, Adrian, Fredy, y Jorge, hnos polit. Alberto, Nene, Marta, Patricia, Silvia, tíos sobrinos, amigos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardín del Sol. La Banda EMPRESA SANTIAGO.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Sus hijos Florencia, Fernando, su hijo pol, Roxana, sus nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AVILA, LUIS AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/21|. Su madre Hilaria Santillán y sus hermanos, Virgina y Mario Alberto Avila Santilán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

CASASOLA, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Su madre María Nicolosi, sus hermanos Roxana Nanyn Casasola, Gustavo, Eduardo y Cristian Casasola, sus hermanas políticas: Laura y Sabrina, sus sobrinos y demás fliares., participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados Cementerio de Las Termas de Rio Hondo.

CASASOLA, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Mishima S. R. L. participa con profundo dolor el fallecimiento da la hermana de Gustavo Casasola. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CASASOLA, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. La Escuela Nº 226 "Francisco de Aguirre, participa del fallecimientos de la hermana de la docente Roxana Casasola y acompañan en estos momentos de dolor. Rogando oraciones en su memoria.

DENETT, RAMÓN ERNESTO (Sopita) (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones". Sus hijas María Ester, María del Valle, Karina y Adriana, sus hijos políticos, nietos y bisnieta participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio San Agustín. "Te amamos papi Chicho".

DENETT, RAMÓN ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Personal de la Escuela N° 803 "Carlos Ernesto Alaniz" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Docente de la Casa, Karina Denett y abuelo de la alumna Luján Farias. Ruegan oraciones en su memoria. Frías

NAVARRETE, DAVID ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus padres Arturo y Elba, sus hermanos Walter, Aldo, Rosa, Juan, Karina, Ramon, Vilma, Jorge y Mariana y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 En el cementerio de Arraga. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NAVARRETE, DAVID ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus padres Arturo y Elba, sus hermanos Walter, Aldo, Rosa, Juan, Karina, Ramón, Vilma, Jorge y Mariana y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 En el cementerio de Arraga. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÉREZ DE MUBARQUI, AMALIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. "Señor concédele un lugar junto a Tí donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad" Graciela de Romero, Susana Banegas, Marga Tapia, Susana Peralta y Norma Gonzalez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Cachi y familia en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

SORIA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus hijos Angélica y Ramón, h. políticos Juan, Zulma, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Tintina (dpto. Moreno). Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TOLOZA, ISAÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus hijos Gladys, Chitin, KuKi, Nori, Abel, Pini, Beti, Cristian h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santos Lugares. Dpto. Alberdi. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CARRILLO, GUIDO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. Ya está junto a ti mi Señor, acógelo en tu reino y brille para él la luz que no tiene fin". Querido hermano, los lindos momentos que hemos compartido en la vida quedarán como un tesoro en mi corazón. A mis sobrinos, nietos y bisnietos acompañamos con oraciones en estos difíciles momentos y deseamos a todos una cristiana resignación. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, su hermana Mirta y su esposo José Beccaría, sus sobrinos José Ramón, Graciela, Roxana con sus respectivas familias. Fernández.