FÚNEBRES | 21 de mayo del 2021

21/05/2021 - 03:58 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/5/21

- Antonio Aniceto Gerez

- Oscar René Corbalán (Fernández)

- Ángel Moukarzel (La Banda)

- Felipe Néstor Ponce (La Banda)

- Yolanda Lebed (Dpto. Alberdi)

- Lucía de Jesús Ledesma (La Banda)

- Nidia Hortencia Olmos (Añatuya)

- Solcito Amado

- Julio Argentino García

- Nicolás Eduardo Ledesma

- Antonia Beatriz Autalán de Véliz

- Segundo Ramón Vázquez

- Roxana Elizabeth Osuma de Lencinas

- Víctor Martín Paiz (Tintina)

- Jorge Benítez (Ojo de Agua)

- Estela Ludueña de Sosa (Ojo de Agua)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BERTO OSVALDO FARÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/5/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BERTO OSVALDO FARÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/5/21 y espera la resurrección.

El senador nacional don José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BERTO OSVALDO FARÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/5/21 y espera la resurrección.

Dr. Carlos Silva Neder, su esposa Silvina e hijos participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALVA BEATRIZ PONCE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/5/21 y espera la resurrección.

Todavía nos preguntamos qué pasó, porque te fuiste tan rápido, no tenemos respuesta para tanto dolor; solo nos queda el consuelo de la resurrección y la fe de creer que gozas ya de la vida eterna. Que así sea y descanses en paz. Tus hermanos Mario, Titina, Olga y Manuel, tus sobrinos y sobrinas políticas y demás familiares rogamos por tu eterno descanso. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque el Descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISA SANTILLÁN DE ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/5/21 y espera la resurrección.

El Club Atlético Central Córdoba participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de uno de nuestros grandes ídolos, ex jugador y actual director técnico de las divisiones formativas del club. Juan Carlos “El Pollo” Roldán. Se ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARIO EFRAÍN ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/5/21 y espera la resurrección.

José Luís Zavalía y familia, participa con profundo dolor y acompañan a su esposa e hijos, del estimado y distinguido correligionario Dr. Mario Efraín Ávila, que Dios lo tenga en su gloria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SOLCITO AMADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/5/21 y espera la resurrección.

“Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno”. Sus sobrinos Lucy, Chalo e hijos Gabriela, Rodolfo, Manuel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan en éste difícil momento a toda la familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CARLOS RUBÉN LEGUIZAMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/5/21 y espera la resurrección.

Palabras hay para un consuelo y no para un dolor, se fue un gran amigo que siempre tenias una sonrisa y una broma que daba todo a cambio de nada. Vivirás en el corazón de las personas que te conocimos.

Alicia y Cacho Ruiz, sus hijas Claudia y Andrés, Ivana y Mario, Romina y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida de nuestro amigo Legui. Pedimos por una pronta resignación a su esposa Mabel, sus hijos Flor y Lauti, sus hermanos y sobrinos que estuvieron en la oración hasta el último día de su vida. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Rogamos una oración a nuestros querido y amigo Legui.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CARLOS RUBÉN LEGUIZAMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/5/21 y espera la resurrección.

Legui querido: que vacio quedo que dolor. Siempre te recordaremos como la gran persona que fuiste, generoso de gran corazón, ayudando sin esperar nada a cambio. Solo te pedimos dale fortaleza a tu mujer Mabel a tus hijos Flor y Lauti que no encuentran consuelo. Sus cuñados Claudia y Andrés Pereyra, su sobrino Tomas participan con profundo dolor la partida de nuestro querido Legui. Rogamos una oración a su memoria. Siempre estarás en nuestro corazón.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ÁNGEL MOUKARZEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/5/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Damián y Cristian Moukarzel, su hija política Eugenia sus nietos Julieta, Melisa, Ian Moukarzel y demás familiares. SERVICIO DE CREMACIÓN REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE SAN JUAN Y BELGRANO TEL 4219787.

RECORDATORIO

BERTA ROSA IBÁÑEZ DE ÁLVAREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/19 y espera la resurrección.

Berta: pasaron ya dos años que no estás aquí. No sé si es mucho o poco el tiempo que pasó lo que sí sé es que te extraño, ya nada es igual. Las noches son largas, aparecen los recuerdos esos tan lindos que vivimos durante muchos años y que le doy gracias a Dios. Pero también están esos días cuando te vi sufrir y que me duelen tanto, porque no podía hacer nada para ayudarte, solo llorar de impotencia. Berta, con tu partida se fueron los sueños de envejecer juntos, solo Dios sabe porqué tuvo que ser así. A veces me parece que te voy a ver llegar, sé que no es así que nunca lo va a ser, soy yo el que tengo que ir a tu encuentro, ahí estaremos juntos para siempre en la eternidad. Descansa en paz, que yo cuido de nuestros hijos. Tu esposo José Álvarez, tus hijos Adriana y José Luis.

INVITACIÓN A MISA

S.P.F.A.A. SALVADOR ALEJANDRO SABASTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/4/21 y espera la resurrección.

“Tuvimos la fortuna de tenerte como esposo, padre, abuelo y suegro”. Sabemos que ahora descansas en la paz y gloria del Señor. Por todos se hijos amar y a todos amó y sirvió, su alegría sana y jovial revelaba la pureza de su espíritu, el haber compartido con él, fue un privilegio que Dios nos concedió. Al cumplirse un mes desde que emprendió su vuelo, su familia invita a la misa que se realizará en la Pquia. Nuestra Sra. de Sumampa hoy a las 20, para pedir por el descanso de su alma.

RECORDATORIO

JULIO CÉSAR SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/11/19 y espera la resurrección.

Hace 1 año y medio los 8 nos unimos para despedirte papá. Duele mucho tu partida, nos hace falta siempre. Pero la seguimos luchando con mamá, seguimos tus consejos, y todos los días te recordamos con fervor. ¡Nada es fácil aquí sin vos! Pero estamos seguros que encontraste la paz que tanto te faltó en tu enfermedad. Te amamos y extrañamos siempre. Gracias por todo el amor que nos diste en vida viejito pelado. Tus hijos Tamara, Moira, Gala, Ivo, Thiago Zamira y Lara., y tu Sra. Liliana.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AMADO, SOLCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Su hija Jaquelin Julián, su hijo político Horacio Morello y sus nietos Emanuel y Milene Morello Participan con dolor su fallecimiento, su reto fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

AMADO, SOLCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. María Rufino y Miguel Tejera y su hijo Miguel participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

AMADO, SOLCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Viviana Tarchini y sus hijos Nakalii y Lee participan el fallecimiento de la mamá de nuestra querida amiga Yaqui Shams. Ya descansa en paz.

AMADO, SOLCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. La comisión directiva de la parroquia Santo Cristo participa el fallecimiento de la mamá de nuestra presidente Yaqui, pedimos una oración en su memoria. Que el Señor consuele a toda su familia.

AMADO, SOLCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. La muerte siempre se lleva a quienes amamos, y aunque es algo inevitable hace que nuestros corazones se entristezcan. Nuestro más sentido pésame a Nuestra amiga Yaqui y a toda su familia por el fallecimiento de su madre. Daniel Ledesma y, esposa e Hijos. QEPD..

AUTALÁN DE VÉLIZ, ANTONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Sus hijos Rodi, Rita y Guilly, sus hijas políticas Nancy y Elsa, sus nietos y bisnietos y demás familiares Participen con dolor su fallecimiento, su reto fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AUTALÁN DE VÉLIZ, ANTONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Gerente y empleados de Balbi, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del compañero Guillermo Véliz. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Su prima Norma Estela Barrionuevo Vda. de Castillo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Beba Mílovich de Machado e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Guillermo Luna Herrera participa el fallecimiento del querido amigo y correligionario. Acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Con gran dolor participa el fallecimiento del Dr. Mario y acompaño y a su Sra, Dra. Graciela y su familia. Elevan oraciones en su memoria. Marina Pastora Salvatierra.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Su consuegra Sara Arce Viaña de Liendo y sus hijos Arturo, Sarita, María Adela y María Elena participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a Graciela, sus hijos y nietos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Rosa Piazza de Montoto, y Alfredo Montoto participan el fallecimiento del Dr. Mario Efraín Ávila, y acompañan en este penoso momento a su estimada esposa, sus hijos y nietos. Hago llegar mi más afectuoso y sincero abrazo a mi querida ex colega , durante muchos años, Dra. Graciela Basile de Ávila. Rogando por una cristiana resignación

ÁVILA, MARIO EFRAÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Ernesto Antonio Vital, su esposa Sara Ugozzoli junto a sus hijos Cecilia, Ernesto y Mariano participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su tan querido amigo Alejandro, acompañan a toda su familia elevando oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Dr. Víctor Manuel Rotondo, Dr. Víctor Manuel Rotondo (h), Dra. María F. Llugdar de Rotondo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Ángela Ester Ledesma participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Mario Efraín Ávila, hombre cabal, consecuente y coherente defensor de los valores democráticos, acompaña a su esposa Graciela e hijos y reza una oración en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Indiana Garzón y Alejandro Auat participan con tristeza el fallecimiento del Dr. Mario Efraín Ávila, lo recuerdan como hombre de firmes y democráticas convicciones, y acompañan a su familia en estos momentos difíciles.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. "Jesús, a tu inmenso amor encomiendo el alma del apreciado Mario". Dr. Raúl F. Santillán (Leca) participa con profundo pesar el fallecimiento de su amigo y colega. Eleva oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los compañeros de su hijo Martín de la Gerencia y Asesoría Letrada de la Caja Social de Santiago del Estero participan su fallecimiento.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Despedimos con gran dolor al defensor de la República, de la Constitución, del radicalismo, al que abrazó desde muy joven. Al hombre preocupado e indignado por la corrupción del país, por los radicales que se fueron del partido, idea que era compartida por el grupo llamado "Radicales Auténticos". Al político que representó al pueblo en la Cámara de Diputados Provincial y Nacional, al que fue presidente del comité provincial. Que en paz descanse querido y admirado correligionario. Santiago Coronel, Gracia Ponce Faila y Darío Changui Aguilar participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de dolor.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Lo despido, doctor, con el alma dolorida. Despido al amigo, correligionario, al expresidente del comité provincia, al exdiputado provincial y nacional y sobre todas las cosas, despido al gran hombre público, siempre preocupado por la provincia, por el accionar de la justicia, por los cuatreros que diezmaron su estancia, por las instituciones que donó y construyó en terreno de su propia estancia, la policía, la sala de primeros auxilios y la escuela primaria. Jamás olvidaré las cenas compartidas en su casa, exquisitamente preparada por su esposa, los momentos de reuniones, la piza compartida, las juntadas en bares y confiterías para hablar de la situación política de la provincia que tanto le preocupaba, en fin un hombre comprometido con la realidad de la Nación y de su patria chica. Gran defensor de la Constitución, de la República y su división de poderes, todo esto volcado en sus escritos tan bien redactados. Mario el abogado exitoso, estarás siempre presente como un amigo leal y un radical auténtico. Que descanse en paz y brille para el la luz eterna. Gracia Ponce Faila y familia acompañan en estos momentos de dolor a Graciela, a sus hijos y hermanas.

CINQUEGRANI, MARÍA LUISA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Su vecina y amiga María Inés Saracco y sus hijos acompañan en este momento de dolor a su hija Angelita y familia y a sus hermanos Tere, Mariano y Stella. Que Dios la reciba en su reino y descanse en paz.

CORREA, IRMA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 19/5/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". (Mt. 5,8). Pely Jacobo y familia despiden con infinito amor a la querida tía Irma y acompañan a Tuti, Muñeca y a toda la familia en este momento de dolor.

CORREA, IRMA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 19/5/21|. William Miguel Jacobo, participa con pena su fallecimiento en la ciudad de Córdoba. Envía a sus hijos Tuti y Muñe un cálido y solidario abrazo.

CORREA, IRMA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 19/5/21|. Grillo Jacobo, participa con mucho dolor su fallecimiento, en la ciudad de Córdoba y hace llegar su cariñoso abrazo a sus hijos y sus respectivas familias.

CORREA, IRMA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 19/5/21|. Mavel N. de Nader y sus hijas Mónica y Marcela acompañan con afecto al querido Tuti por la desaparición física de su Sra. madre. Hacen extensivos sus condolencias a sus nietos y bisnietos.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (Tati) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Kike y Mónica Curro con sus hijos Juan, Viki, Paula, July y Moni acompañan con mucho cariño a su familia rogando por su descanso eterno.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Droguería Cantos Fonseca, Carlos Esteban Sánchez Ruiz, María Eugenia Cantos Fonseca, sus hijos : Dr. Carlos Manuel Sánchez Cantos , María Soledad Sánchez Cantos, Maria Ximena Sánchez Cantos, María Eugenia Sánchez Cantos , Rodrigo Sánchez Cantos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su esposa Patricia y sus hijas, su madre, hermanas y demás familiares.. Elevamos oraciones en su memoria. . QEPD.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Farmacia Omega: Carlos E. Sánchez, María E. Cantos Fonseca , Maria Eugenia Sánchez Cantos, Alejandro Amado, Lourdes Cantos, Franco Ponce , Daniela Morales y sus respectivas flias. acompañan a su esposa, sus hijas, a su madre y sus hermanas .en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Droguería Cantos Fonseca, Carlos Esteban Sánchez Ruiz, María Eugenia Cantos Fonseca, sus compañeros y amigos: Dr. C. Manuel Sánchez Cantos , M. Ximena Sánchez Cantos, Rodrigo Sánchez Cantos, CPN. Alberto Amado Cheein, Lucas Sanchez Ruiz, Raul Tijera, Sebastián Báez, Franco Ponce, Daniela Morales y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su esposa Patricia y sus hijas, su madre, hermanas y demás familiares Por la partida de nuestro amigo y querido TATI". Se ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (TATY) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Te despedimos con inmenso dolor querido Taty. Tus vecinos Lucía y Cachín. Tus compañeros y amigos de crianza, Juan, Pablo, María y Lucio Poggi Liria. Abrazamos con amor a toda tu familia. Rogamos oraciones en su querida memoria

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (Tati) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Gerente y empleados de Balbi participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del compañero Adrián Díaz. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Felices los que tienen el corazón puro porque ellos verán a Dios". Con profundo dolor participan el fallecimiento del querido vecino y amigo "Taty", Mirtha Soria de Gómez, Juan, Kattya, Juan Ignacio, Sandro, Emmy y José David. Elevan oraciones en su memoria, pidiendo al Señor de consuelo a su esposa, hijitas, madre, hermanos y demás familiares.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (TATY) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Néstor Cornelli, Alicia Morales y sus hijas Florencia, Fernanda y Agustina, participan con profundo dolor del fallecimiento de su querido amigo Taty y acompañan a su familia en este difícil momento.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Pero no estás solo porque Dios está contigo. Dios ya lo convirtió en un ángel de luz, para seguir guiando nuestros caminos". Con profundo dolor "La Luis" se despide de su gran amigo "Taty" . Piojo, Toño, Víctor, Josefina, Lourdes, Diego, Guada, Gonzalo, Tere, Kuky, María, Aldito, Irene, Gory, Marcela, Agustín, Ana, Martin, Andrés, Pablo, Caro y José David. Elevan oraciones por su eterno descanso en la gloria del Señor pidiendo por el consuelo de su esposa Patricia, hijitas María Ángeles e Isabella, su madre, hermanos y demás familiares.

GARCÍA, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Su esposa Mercedes Chávez, sus hijos Magali, Sebastian, sus nietos Santiago, Mia, Leo, Ailin, y demás familiares sus restos seran inhumados 10 horas en el cementerio Parque la Paz. COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Su esposa Aida Vega, sus hijos Oscar, Mario, Nicolás h. políticas Adriana, Soledad, nietos Carolina, Antonela, Agostina, sus bisnietos Lola, Jair, Amara y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Su hermano Hugo Leguizamón, su hna. política Valeria Ledesma, sus sobrinos Estefanía, Ana, Tomy y Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus tíos Mirta Povedano y Mario Cavallotti, sus primos Patricia, Paola, Alejandra y Alejandro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa,hijos,hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz querido Carlitos.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Su tía Susana Boix, primos Matías y Marcelo Boix participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz Carlos y que Dios le otorgue mucha fuerza y resignación a su familia.

LEGUIZAMÓN, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Hugo Concha Argañaraz y familia, Claudia Ledesma y familia, Mónica Ledesma y familia, Valeria Ledesma y familia y Rodrigo Ledesma y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor oraciones para que lo reciba en su reino.

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Ernesto Antonio Vital, su esposa Sara Ugozzoli junto a sus hijos Cecilia Ernesto y Mariano participan con profundo pesar el fallecimiento del estimado y distinguido colega y acompañan en oración por su memoria a toda su querida familia.

MEDINA DE LENCINA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Dolores del Valle Carrizo de Avila, sus hijos Fernando, Roxana y Fabricio Avila, participan con mucha tristeza la partida de la ex docente del Centro Experimental del Sesquicentenario N° 6 de Las Termas de Río Hondo. Acompañan en el dolor a sus hijos: Santiago, Nestor, Chiquina, a su nieta Virginia Avila y a sus afectos. Siempre la recordaremos, que el Señor de la vida la reciba en su gloria, ruegan oraciones por su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

OSUNA DE LENCINAS, ROXANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Su esposo Rulo Lencinas, sus hijos Guillermo y María Osuna, Marcelo, Diego y Gonzalo Lencinas, nietos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PONCE, ALVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Sus hermanos Mario, Titina, Olga y Manuel, sobrinos Mario y Flia. Sergio y Flia. Daniela y Flia. Claudio y Flia. Karina y Flia. y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado parque El Descanso EMPRESA SANTIAGO.

PONCE, ALVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|.Yo soy la resurrección y la vida. Vivirás siempre en nuestros corazones con los mejores recuerdos. Sus sobrinos Mario y Karina, Sergio y Mariela y sus respectivas familias ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque el Descanso.

PONCE, ALVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Gracias por tus mimos y cariño. Por el poco pero valioso tiempo que compartimos juntos. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Tu amado "Cuchunito" Nacho te despide hasta siempre tía Alva.

PONCE, ALVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. El que cree en mi aunque muera vivirá. Te recordaremos siempre con mucho amor. Sus sobrino Claudio Germán Acosta, Noelia Borba, Kevin Acosta, Morena Acosta y tú ahijada Guadalupe Acosta.

PONCE, ALVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Lidia Barraza y flia Torres acompañan en este momento tan difícil a su consuegra Teresa y su hija política Daniela. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PONCE, ALVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Ya estás en los brazos del Señor. Descansa en paz". Los vecinos de su hermana Titina de Sánchez: Ester González de Russo, Italo Orlando Paoletti y flia, Amilcar Soria y flia., Pablo Uñates y flia. Cecilia Cejas y Raquel Rivero, participan con profundo dolor su partida. Ruegan una oración en su memoria.

PONCE, ALVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Siempre estarás en nuestros corazones, tus amigos: Diany, Ana Barrere, Agucho Coria, José M. Achával, Delia y Guillermo Herrera, Gilda Graciela Paz, Juan Pablo Varga Fonti, Nora Glover, Negro Franchi y Colorado Coronel participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PONCE, ALVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Diana Coronel y Ramón García participan el fallecimiento de su amiga Alvita y acompañan a su familia en este triste momento.

PONCE, ALVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Estarás siempre en mí corazón. María Luisa Alzogaray participa el fallecimiento de su querida amiga Alvita y ruega una oración en su memoria.

SALAZAR VERGARAY, OSCAR ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

SALAZAR VERGARAY, OSCAR ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN DE ROLDÁN, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció a los 87 años el 18/5/21|. Poro Romano Paz y familia participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a todos sus hijos.

SANTILLÁN DE ROLDÁN, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció a los 87 años el 18/5/21|. La comunidad escolar del Colegio 2 de Abril participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del vicerrector Prof. René Roldán. Eleva oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE ROLDÁN, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció a los 87 años el 18/5/21|. Luis López y familia acompaña en su dolor a los hermanos Roldán, por el fallecimiento de su Sra. madre y ruegan que Dios les consuele.

SGOIFO, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Alberto Enzo Alegre y sus hijos participan con gran dolor su fallecimiento rogando a Dios la reciba en su seno. Rogando oraciones por su memoria y descanso eterno.

SOSA DE GÓMEZ, MARGARITA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Su consuegra Elba Argañaraz, Gastón y Salma Gay, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JULIO MERCEDES (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Su tío Carlos Suárez, su tía Juana Roldán de Suárez, prima Emilse Suárez y sobrina Lara Suárez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia ante tan irreparable pérdida. Rogamos una oración en su memoria por eterno descanso de su alma.

SUÁREZ, JULIO MERCEDES (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Su primo Dardo Zurita y su esposa Adriana Mercader participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan irreparable pérdida.

SUÁREZ, JULIO MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Contadora Publica Clara E. Campos, esposo Juan e hijos Juan José y Alejandro participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la querida Dra. María y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JULIO MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Carlos A. Villalba, María Eugenia, Carlos David Villalba y personal de REDNOR participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Fabián en este triste y doloroso momento a todos sus familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, JULIO MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Los vecinos del Edificio Salta 451 participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en especial a su hermano Fabián Suárez. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JULIO MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Sus amigos Lorenzo Reynoso y familia acompañan a su papá Julio, hermanos Fabián, Edith y Manuel.

SUÁREZ, JULIO MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Teresa Morales de Arias, Hugo Arias, Hugo (h), Lidia, Clara e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y vecino Julio, un sentido pésame a su esposa Marta, su hija Morena y demás familiares. Se ruega una feliz resurrección y oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, SEGUNDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Su esposa Inés Coronel, sus hijos Ramón, Juan, Roxana, Walter y Daniel Vázquez, sus hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumanos hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran junto a sus hijos Florencia y Emiliano participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijas Anita y Mari Pili, a sus nietos y demás familiares con mucho cariño.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Manuel Aznarez, su esposa Patricia Tevez Mayuli, sus hijos Manuel y Felipe participan con dolor el fallecimiento de su tía Chonga y elevan oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Luis Abalos y Maria Elida Cerro, Guadalupe, Candelaria, Maria y Martina Abalos Cerro y sus familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijas y nietos.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltrán de Hamann y sus hijos Lastenia y Fernando, Eugenio y Lucia y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (Chonga) (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Gracias querida Chonga y Rolando, los recordaremos con cariño por siempre. Armina C. Blanco de Usieto Mosca, sus hijos, nietos y bisnieta, acompañan a Maripili y Anita, rogando al Señor que les brinde una cristiana resignación.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Ernesto Vital, su esposa Sara Ugozzoli participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Tesi y Marta Iturre y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Carmen, Tacha y Enrique Lami Dozo acompañan a la familia Giménez Mosca en es este difícil momento. Siempre recordaran a su amiga Chonga.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

MARTÍN, MÁXIMO JOSÉ (Manza) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/05|. Yo soy el camino la verdad y la vida. A 16 años de tu partida a la Casa del Padre, te recordamos con inmenso amor y vives en nuestros corazones. Tus padres Raul y Memé, hermanas Natalia y Melina, demas familiares y amigos. Elevaremos oraciones en su tu querida, reunidos en la Santa Misa del domingo 23 a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. A un mes más de tu inesperada despedida, solo me mantiene tus besos que me dejaste y el amor incondicional que me diste. Fuiste y serás mi compañera y el amor de toda mi vida. Daniel. Invitan al oficio religioso (virtual y presencia) en la parroquia San José Bº Belgrano a las 20 hs.

TEJEDA, MARTÍN ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/13|. Al recordar el octavo año de tu partida nos invade aun más la tristeza. Recordarte como hijo, esposo y padre ejemplar, te extrañamos y te necesitamos todos los días de nuestras vidas. Sus familiares invitan a la santa misa hoy a las 20 hs en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VENTURINI, JOSÉ MARÍA (Pichi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/00|. Papi, hoy se cumplen 21 años que partiste a la eternidad, pero tu recuerdo siempre está presente. Brille para ti la luz que no tiene fin. Tu hija Lucía Venturini de Frola, hijo pol. Héctor Frola, tus nietos Daniel, Lucrecia y Romina, te recordaremos y oraremos por ti en la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en iglesia Catedral Basílica para rogar por tu eterno descanso.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTRO, LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Madre querida: Siempre vivirás en nuestros corazones. Tu hija Marta Robles, sus nietos Gisela, Pamela, Eduardo Rodriguez, sus nietos políticos Ariel Ramos, Pamela Santillán y bisnietos Dahiara y Gael Ramos y Gio Rodriguez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUCÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Sus nietas Milagros, Luciana y demás familiares part. su fallecimiento, sus restos fueron Cremados ayer. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383. La Banda

PATIÑO DE VIOLA, CELINA ESTANISLADA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/21|. Sus primos hermanos Celina, Teresita, Josefina, Justina, Oscar Ledesma Patiño y Héctor Patiño Olaechea ruegan por su descanso en paz junto a Dios. Acompañamos con amor a su esposo José Viola ,sus hijos y nietos. Chocha descansa en paz

PONCE, FELIPE NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Sus hijos Fabián, Ricardo, Nora, h. políticos Lucia y Pocho nietos Sofía, Emi, Augusto, Lucas, Juan, Franco y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BARRAZA, ANDRÉS MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/20|. Un 21 de Mayo de 2020, una fecha, un día, nunca olvidaré, de mi jardín se ha desprendido de sus gajos una flor y acendió al cielo para estar a la distra de nuestro Padre Celestial, a donde seres que amamos est.án. Un nuevo mundo donde reina la paz, no existe la muerte, porque Dios vive y todos con él. Habra una estrella, que yo pueda reconocer, es mi compañero, que de esa esfera me protege por siempre. Tu esposa Zulema Lami, hijos: Mary, Andrés, Héctor, nietos: Martín, Andrea, Maximiliano, Fernando, Benjamín y Gastón.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BENÍTEZ, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Juan ( Chiquito) Carrizo y Flia. Raúl Gustavo Báez y Flia, Participan con gran dolor, su temprana partida al Reino de los Cielos y despiden con tristeza al Amigo y Compañero de Causa!! Qué su Alma descanse en Paz y el Señor, consuele a su Querida Familia!!.

CORBALÁN, OSCAR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Su mamá Blanca Gauna, sus hermanos Susana, Rubén, Walter, Marcelo, Ramón, Estela, Nora, hnos. políticos, sobrinos, amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Cristo Redentor- Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 TEL. 4219787.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Su prima Elsi Gramajo, Mirta y Mary Marquesano, partician con dolor el fallecimiento de la querida Mary. Acompañan a su esposo Paco, madre e hijos por su descanso eterno y por la cristiana resignación de su familia. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Gerencia Hidroeléctrica Río Hondo S.A, personal de la central Río Hondo, personal de la central de Los Quiroga, participan con dolor el fallecimiento de la madre de nuestro compañero de tareas Ariel Cannata, acompañan a toda su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. La comisión directiva, socios, vecinos y simpatizantes del Club Atlético Sector el Alto, participan del fallecimiento de la esposa del presidente de la institución Paco Cannata y de la hija Silvana Cannata (vocal). Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Carlos Alfredo Luna, su esposa Gladis, hijos Eve Luz, Nazareno, Carlos y respectivas familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de la esposa del amigo Paco, pidiendo cristiana resignación para toda la familia. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Con profundo dolor participan el fallecimiento de la esposa de nuestros queridos amigos Paco, y de sus hermanos Cacho y Oscar y acompañan en el dolor a sus familiares. Hugo Juárez, Dardo Gerez, Angel Regis, Saúl Medina y Julio Pedraza. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Dante Jiménez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su comadre Mary, y acompañan en este duro trance al compadre Paco, su ahijada Silvana, Sergio, Ariel, Nelly y demás familiares. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

GRAMAJO DE CANNATA, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Cr. Mauricio Rodolfo y Cr. Héctor Alderete, participan su fallecimiento, abrazan a su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

LEBED, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Sus familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en la localidad El Durazno Dto. Alberdi. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383. La Banda.

LUDUEÑA DE SOSA, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Juan ( Chiquito) Carrizo y Flia. Raúl Gustavo Báez y Flia, participan con profundo dolor, la partida de Estelita al Reino de los Cielos y acompañan, con sincero afecto en estos momentos de dolor, a sus Hijos, Nietos y demás Familiares.Ruegan oraciones a su Memoria y Cristiana Resignación a su Familia !!.

MAROZZI, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Sara B. Navarrete de Hounau, su hijo Eduardo Augusto Hounau y demás familiares con profunda sorpresa y dolor participan su fallecimiento. Abrazan cariñosamente a su mamá Corina y hermanos David, Damián y a la querida familia Marozzi. Elevan a Dios y a su Madre del cieo sus oraciones, rogando para todos pronta resignación cristiana, y el descanso eterno para el alma de Diego y su feliz resurrección.

OLMOS, NIDIA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Jesús es tu pastor nada te faltara...(salmo 23). Su sobrina Graciela H. Olmos, su hija Rocio Guzmán Olmos y familia participan con profunda dolor el fallecimiento de la querida tía Nidia....elevan oraciones por su descanso eterno. sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya

OLMOS, NIDIA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Su sobrina María Cristina del Valle Olmos y sus hijas participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Nini....ruegan oraciones a su memoria.

OLMOS, NIDIA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Sus sobrinos Tirso, Dante y Julieta Olmos participan con profundo dolor la partida de la querida tía Nini....siempre estarás en nuestros corazones!. Rogamos oraciones a su memoria

OLMOS, NIDIA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Su cuñada Chicha de Almos, sus hijos Cristina, Omar, Fabiana y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida de la querida tía Nidia. Elevan oraciones a su memoria.

PAIZ, VÍCTOR MARTÍN (q.e.p.d) Falleció el 19/5/21|. Sus hijos Martín, Victoria, Ancuyo, Valle, Tomasa, Oscar, Marilin, Fabián, Miryan, Elio, hijos pol. nietos, bisnietos tataranietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tintina. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PÉREZ DE MUBARQUI, AMALIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. La Comunidad Educativa de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participa con profundo del fallecimiento de la madre de la Prof. María Celeste Mubarqui. "La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del Señor habitaré para siempre" Salmo 23,6. Rogamos oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin y pronta resignación a sus familiares.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GRAMAJO BONAHORA, JORGE RAFAEL (Rodi) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/19|. Dos años de aquel llamado que cambió mi vida para siempre. Te fuiste sin despedirte, dejándome un dolor inmenso, un gran vacío. Te necesito Pa, a veces te busco inconscientemente pero la realidad me golpea demostrándome que ya no estás. No sé si será verdad eso que dicen que cuando partamos todos de esta tierra, nos encontraremos en el paraíso, no lo sé. Lo que sí estoy segura es que mientras te recuerde jamás morirás en mi. Te amo. Tu hija Mariela Gramajo eleva oraciones en tu memoria al cumplirse dos años de tu fallecimiento.