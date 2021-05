FÚNEBRES | 22 de mayo del 2021

22/05/2021 - 02:08 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/05/2021

- Antonio Aniceto Gerez

- José Enrique Orellano

- Antonio Salvador Cuva (Añatuya)

- Julio Isidoro Cheeín

- Nicolás Eduardo Ledesma

- Dominga Barraza de Gerez (La Banda)

- Marcial de Jesús Acuña

- Juan José Artaza

- Carlos Alberto López (La Banda)

- Marta Ignacia Salcedo (La Banda)

- Carlos Alberto Revainera

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SOLCITO AMADO (Shance) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/5/21 y espera la resurrección.

Querida madre y abuela que Dios te reciba en sus brazos, estamos seguros de que tenemos un ángel que nos acompañara siempre. Te amamos mucho, te amaremos siempre. Vamos a recordarte con mucho cariñó, porque solo mueren los que son olvidados. Gracias por darnos tu amor incondicional e ilimitado, sos y serás el sol de nuestras vidas. Tus hijos Jacqui y Horacio y tus nietos Milene Y Emanuel.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21

LU7HE Ramón de la Rúa y familia, despide al maestro y amigo LU1NH con mucho dolor y acompaño a su familia en este tremendo e inesperado momento.

JULIO ISIDORO CHEEÍN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/21 y espera la resurrección.

El Honorable Consejo Directivo del Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Padre de sus Colegiadas Dra. María Silvia Cheeín y Dra. María Cecilia Cheeín.

Elevan una oración a su memoria y acompañan a sus colegas en este momento de dolor.

JULIO ISIDORO CHEEÍN (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/21 y espera la resurrección.

Lic. Mariela Tarchini y Dr. Mariano Basabe participan con profundo pesar su fallecimiento.

Acompañan a su esposa Tona y sus hijos Cecilia, María Silvia y Julio en este difícil momento.

Ruegan oraciones en su memoria.

ANTONIO SALVADOR CUVA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Añatuya el 20/5/21 y espera la resurrección.

El Señor lo reciba con su abrazo paternal.

Su hermana, cuñado y sobrinos; su hija y nietos; sus primos hermanos con sus respectivas familias nos unimos, más allá de las distancias geográficas, para elevar oraciones a Dios rogando por su eterno descanso y aceptando con resignación su inesperada partida.

Que brille para él la Luz que no tiene fin.

MARTÍN GONZÁLEZ (q.e.p.d.)

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Siva Neder participa su fallecimiento-

MARTÍN GONZÁLEZ (q.e.p.d.)

El senador nacional Dr. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

MARTÍN GONZÁLEZ (q.e.p.d.)

El secretario legislativo de la honorable Cámara de Diputaros, Dr. Raúl Leoni Beltrán participa su fallecimiento.

MARTÍN GONZÁLEZ (q.e.p.d.)

La secretaria administrativa de la Honorable Cámara de Diputados CPN. María Soledad Vittar participa su fallecimiento.

MARTÍN GONZÁLEZ (q.e.p.d.)

Compañeros de su esposa Laura de la Honorable Cámara de Diputados participan su fallecimiento.

ALVA BEATRIZ PONCE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/5/21 y espera la resurrección.

El Sr. fiscal de Estado Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento.

ALVA BEATRIZ PONCE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/5/21 y espera la resurrección.

Sr. fiscal de Estado Adjunto Dr. Luis A. Olivera; procuradora del Tesoro Dra. Ana Alzogaray, directores, Prof. asesores y personal de Fiscalía de Estado lamentan su fallecimiento.

RECORDATORIO

CRISTINA MERCEDES RODRÍGUEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/5/15 y espera la resurrección.

Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive en mí no morirá jamás. Cristi ya son 6 largos años de tu ausencia, de no tenerte entre nosotros. Tu partida dejo un vacío muy grande en nuestros corazones y vidas. Fuiste una luz de amor, fuerza y lucha para nosotros, siempre con tu palabra de aliento y consuelo, eras una persona única, llena de amor y de vida a pesar de tus dolores y tristezas. Peros sabemos que la muerte no es el final, que hay vida en nuestro Señor Jesús. Creemos que tu sonrisa brilla junto a nuestro Dios acompañándonos e iluminado nuestro caminar. Tu madre Elsa, tu hermano Fernando te recuerdan con cariño al cumplirse un nuevo aniversario de tu partida a la Casa del Señor.

IDA DE JESÚS KURÁN DE AZAR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/5/10 y espera la resurrección.

Sus hijos José Antonio Azar, Cristina del Valle Azar, su hija en el afecto Débora Díaz, sus nietos Rita María García Azar, Claudio Gimarey, José Álvaro Azar y Ana Elisa Taverna, José Agustín Azar, María Silvia Azar, María Lourdes Frías Azar y Martín Lencina, sus bisnietos Belén Gimarey, Claudio y Lisandro Gimarey, Emma y Santiago Lencina Frías, Faustina y Conrado Azar Taverna y demás familiares invitan a conmemorar el undécimo aniversario de su fallecimiento, a rogar por el eterno descanso de su alma y elevar oraciones en su querida memoria.

ACUÑA, MARCIAL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su esposa Laura Soria, sus hijos Marcelo, Ximena, Ayelen, Gabriela, Andrea, Carla, sus nietos Milagros, Lux, Ema, Tatiana, Máximo, sus primos y sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad. COB Caruso CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata. 162 TEL 4219787

AMADO, SOLCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Sus sobrinos Dra. Rudy Amado, su hermano David Amado y su hija Agustina Amado la despiden con profundo dolor, acompañan y abrazan a su hija Yaque y nietos ante irreparable pérdida. Descansa en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

AMADO, SOLCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Querida tía que descanses en paz. Nunca olvidaremos tu bondad, cariño y simpatía con que nos atendías en Garza. Ana María Elías y sus hijos Fernando Abraham y flia., Javier Emilio Abraham y Ana Carolina Abraham de Manzur y flia. Ruegan por tu eterno descanso.

AMADO, SOLCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Sus amigos Elena Hallak de Jorge e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan y abrazan con cariño a su hija Jacqueline, a sus nietos y demás familiares en este difícil y doloroso momento. Ruegan una oración en su querida memoria.

AMADO, SOLCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. "Tia que en paz descanses", participamos con profundo dolor su fallecimiento,y elevamos oraciones en su memoria. Nitti, Nelson y Ofelia Amado.

AMADO, SOLCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Mirta S. De Banco, sus hijos Héctor y flia.,Rodi y flia, Soledad Banco, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su esposa Rosa Sánchez, sus hijos Marcela, Karina, Verónica , Lorena h. políticos Jorge, Mario, Fernando, Sebastián, nietos Facundo Agostina, Valentina, Costansa, Guillermina, Ernestina.Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque la Paz. Cob. HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata. 162 TEL 4219787.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J) participan con profundo dolor el fallecimiento de su exafiliado, dirigente y padre de su afiliada Marcela Fabiana. Se ruegan oraciones en su memoria.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Los amigos y excompañeros de la AEPJ de su hija Marcela Fabiana, Silvia, Chichi, Elena, Claudia, Ivi, Laura, Marcela, Gustavo, Eduardo, Juan y Germán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (Bambino) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Al entrañable compañero y amigo incondicional. Raúl Vergottini y Silvia A. Mansilla, sus hijas Dra. Silvia Vergottini y Dr. Jorge Maestre y familia, y Dra. Marcela Vergottini y Sr. Fabián Lisa y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su memoria.

AUTALÁN DE VÉLIZ, ANTONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. La comunidad educativa del colegio secundario Invernada Norte sede del agrup. Nº 86110/119 participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. Rodolfo Veliz. Eleva una oración en su memoria.

AUTALÁN DE VÉLIZ, ANTONIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno ". La flia. Roldán acompaña en el dolor a los hijos y familiares de Beby, quien fuera vecina, amiga y compañera en el Grupo de Oración " Cenáculo María Reina de la Paz " de nuestra querida madre Maria Luisa. Elevan oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. El consejo directivo, colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del hermano de la Farmacéutica Aida Beatriz Ávila y acompañan a su familia en este momento de pesar.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Las amigas de su nuera Mariana: Mayili, Mónica, Eugenia, Beatriz, Alicia y Natalia participan con profundo dolor su fallecimiento y la acompañan con el cariño de siempre. Ruegan oraciones en su memoria

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Despedimos con gran dolor al defensor de la República, de la Constitución, del radicalismo, al que abrazó desde muy joven. Al hombre preocupado e indignado por la corrupción del país, por los radicales que se fueron del partido, idea que era compartida por el grupo llamado "Radicales Auténticos". Al político que representó al pueblo en la Cámara de Diputados Provincial y Nacional, al que fue presidente del comité provincial. Que en paz descanse querido y admirado correligionario. Natalia Neme, Santiago Coronel y Darío Changui Aguilar, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de dolor.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su esposa María Antonia Fusetti, sus hijos María Silvia, María Cecilia y Julio Fernando, su hijo pol Marcelo Alcorta y sus nietos José Ignacio, Santino y Rafaela participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Papá siempre estaras en mi corazón. Su hija Maria Silvia, su esposo Marcelo Alcorta y sus hijos José Ignacio, María del Pilar, María Catalina participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Sus primos Olga Fiad de Cáceres, Susana Fiad y Roberto Palau, María Inés Fiad y Osvaldo Palau y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. El Radio Club Santiago del Estero LU1NF lamenta el fallecimiento de su Socio Honorario LU1NH y acompaña en el sentimiento a su hijo Julio LU3NAO, su esposa y familiares.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patron y sus hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Juan Carlos Alcorta, María Luisa Olmedo y su hija María participan con dolor el fallecimiento de Julio y acompañan a su familia en este triste momento con inmenso cariño.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Juan Carlos Alcorta participa con gran pesar el fallecimiento de su amigo y acompaña a su esposa e hijos en este momento de dolor.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Rafael y Marcela Alcorta y sus hijos Agustina y Diego y su nieto Dharma participan con gran tristeza su fallecimiento. Acompañan con oraciones a Tona, Maria Silvia, Cecilia y Julito en este dolor y por su eterno descanso.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Martha Corvalán Olivera, sus hijos Antonio, Luis y Natalia Tagliavini y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Tona, sus hijos María, Silvia, Cecilia y Julito en estos tristes momentos.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Sus primos Carlos Enrique Cheein e Irene Coroleu, sus sobrinos Diego, Mónica y Virginia y sus respectivas familias, despiden con el mayor cariño y recuerdo a Julio. Que su alma descanse en paz.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Mario Federico Pinto, Susana Romero de Pinto participan su fallecimiento y acompañan a la querida Tona y flia en este momento de tanto dolor.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. El grupo de " Los Resilientes" participamos con profundo dolor la partida física del querido amigo Julio, una gran persona, un idealista, con el que compartimos momentos inolvidables. " El alquimista ", tan generoso él, quien invitaba y obsequiaba sus elixires inigualables, estará siempre presente entre nosotros con muy buena energía. Querida Tona y familia, Los amigos de la ESPEA, Chabela Franichevich y Abel Tévez, Sarita Reitich y Helmut Thumman, Marta Álvarez y Hugo Daud, Olguita Astudillo, Pirula Hamman y Aníbal Lescano , Raquel Correa y Carmelo Falcione los acompañamos con el corazón conmovido." Brille para Julio la luz que no tiene fin".

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Sus médicos y amigos de la familia: Dra Mónica Roldán Suárez y Dr Carlos Eduardo Manfredi y su familia , participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Julio, rogando oraciones en su memoria .

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Tere Salomón y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Cecilia y acompaña en este triste momento a su esposa, hijos y nietos. Descansa en paz.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Maria Cecilia Paskevicius, sus hijos Diego, Tomás y Valen participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Cecilia y saludamos a su esposa e hijos.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Amigas de su hija Cecilia: Vanesa Frediani , Monica Roldán, Cecilia Paskevicius, Tere Salomon, Negrita Brizuela, Lili Fernández, Alejandra Yujnievich, Natalia Costilla, Laura Bergues y Carolina Balliano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que descanse en brazos.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Teresa Salvatore, Gabriela Coroleu, Santiago Coroleu y sus respectivas familias acompañan con profundo dolor a su familia en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Dr. Humberto Herrera y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. "Se fue un gran amigo y profesional, persona honesta sin claudicaciones, lamentamos la pérdida y acompañamos en el dolor a su familia y lo recordaremos siempre como ejemplo de vida ¡¡ Descansa en paz, amigo Julio !!

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Bibiana T. Meneghini, Alejandro y Albena, Julieta y Franco , Bruno y Lorena Volta participan con dolor el fallecimiento de Julio y acompañan a su esposa, hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan oración es en su memoria.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Carlos Naser y familia participan con pesar su fallecimiento, acompañan a la familia en este triste momento y ruegan elevar una oración en su memoria

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de su colega Licenciado José Morales Cheein y lo acompaña junto a su familia en estos momentos de tristeza.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Ing. Qco. Julio Cheeín, que en su paso por la institución, como docente y nodocente, dejó un importante legado, como la creación de UniRed, los servicios de correo electrónico con dominio propio, servicio web y otros. La comunidad universitaria acompaña en el dolor a sus afectos.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Coco Tagliavini, con inmenso afecto y cariño, despide a su gran amigo Julio. Le pide a Dios que le brinde por así merecerlo, " La luz que no tiene fin ". Acompaña espiritualmente a su sra. esposa, hijos, nietos y resto de la familia. Ruega oraciones en su memoria.

CORREA, IRMA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 19/5/21|. Su sobrina Mirtha Sánchez de Jacobo, sus hijas Chabela y Marcela y sus respectivas familias, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor la tenga a su lado y que a sus hijos Tuti y Muñeca les dé pronta y cristiana resignación.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (TATY) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Sus ex-Maestras de la Escuela N* 1128 , Fuerza Aerea Argentina, participan con profundo dolor , Regina Moyano, Raquel Bellomo, Bety Aliende, Miryam de Sosa, Graciela Basualdo, Tere de Cisneros, Lita de Montes, Silvia de Vital participan su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, ARMANDO ARIEL (TATY) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Las exdocentes de la escuela "Fuerza Aérea Argentina" del Bº Autonomía despiden con profundo dolor a su ex alumno Fernando "Taty" Díaz. Regina Moyano, Graciela de Correa, Silvia de Vittar, Marian de Sosa, Raquel Bellono, Betty Aliende y Tere de Cisneros acompañan en su pérdida a su esposa e hijas, su madre y hermanos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LEDESMA, NICOLÁS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Su esposa Aida Vega, sus hijos Oscar, Mario, Nicolás h. políticas Adriana, Soledad, nietos Carolina, Antonela, Agostina, sus bisnietos Lola, Jair, Amara y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, NICOLÁS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Querido hermano descansa en paz. Su hermano Mario Ernesto Ledesma y sus hijas Emma, Tere y Carolina participan con dolor en el fallecimiento de su hermano Gringo y acompañan a su familia en este momento.

LEDESMA, NICOLÁS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Juan Bautista Paz, Maria Natalia Soria y sus hijos Javier y Maria del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia, en especial a su hijo Buti, en este momento difícil que les toca transitar. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NICOLÁS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Gustavo Mariano Paz, María Fernanda Barbesino y sus hijos, Gustavo, Rocio y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia y a su hijo Buti, y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NICOLÁS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Los compañeros de Tarjeta Vitta de su hijo Oscar (Buti) participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NICOLÁS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. kakaw Chocolates participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Buti en este difícil momento que le toca transitar.

LEDESMA, NICOLÁS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Sus vecinos Pelado Navarro, Betty Paz, Luisa de Rojas, Lala Pérez, Aída de Pavón, Dante Mocagatta, Ester de Díaz, Sara de Carrizo, Pablo Miranda, Pico Bilotti, Rubén y Carlos Carrizo, Tito Lettari, Ricardo y Patricia Lettari y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su esposa e hijos en este doloroso momento. Elevando oraciones en su memoria.

LEDESMA, NICOLÁS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Ester Martín de Díaz, sus hijos Luciana y Claudio y familia. Nuestras más sentidas condolencias y resignación para su esposa e hijos. Rogamos oraciones en su memoria.

LEDESMA, NICOLÁS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Emma Ledesma y su hija Luciana participan en el fallecimiento de su padrino Gringo.

LEDESMA, NICOLÁS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Carolina Ledesma y Ramiro Valladares participan con dolor en el fallecimiento de su padrino Gringo y acompañan a su familia en por tan irreparable pérdida.

LOBO, LAUTARO ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Su mamá Norma Lobo, sus hnos Ramón, Mario, Julia, Carlos, Luis, Daniela y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad. Cob. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 TEL 4219787 .

MATACH, MOISÉS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux, sus hijos, Natalia y Benjamín Noriega, Rafael y Debora Alperin y Lucía y sus nietos, participan con tristeza su fallecimiento. Rezan por su descanso eterno y acompañan con cariño a Mechita e hijos, en este difícil momento.

MIRANDA, THIAGO AYRTON (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Sus padres Pedro Miranda, Marina Juárez, su hna Milagros Miranda ,su abuela Enriqueta García, tíos primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio el Zanjón. Cob. UOCRA. SERVICIO REALIZADOPOR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787 .

PONCE, ALVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Querida Alvita, en nuestra memoria perdurará tu alegría, tu fidelidad y tu gran corazón. Descansa en paz y siempre te amaremos. Hasta luego. Tus amigas Ana y Marcela Barrere, Norma Sánchez, Yudith y Evo Gómez.

REVAINERA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su esposa Cristina Rodríguez, sus hijos Mariano, Alan, Carla, Jorgelina, Yasmín, su hijo político Nahuel y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALAZAR VERGARAY, OSCAR ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. (Juan 11,25). La Comunidad Religiosa y Educativa del Colegio Belén participa con profunda pena el fallecimiento de Oscar Salazar, padre de nuestra alumna Miroslava y acompañan a toda su familia en este difícil momento elevando oraciones en su memoria..

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Su sobrino Ricardo Aznárez, su esposa Susana Medina, sus hijos Ricardo y Florencia Jiménez, Maria Guadalupe y Joaquín Castro, Maria Dolores y Enrique Ortiz y Maria del Pilar y Santiago Pereyra y sus nietas Maitena y Sabina Castro Aznárez, Delfina y Simona Ortiz Aznárez y Juliana y Manuela Pereyra Aznárez participan con pesar el fallecimiento de la querida tía Chonga, acompañan a su familia con el afecto de siempre y elevan oraciones por su eterno descanso.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Sus sobrinos Ricardo Aznárez y Susana Medina, Carlos H. Aznárez y Lilian Carini, Raúl E.Aznárez, Manuel G. Aznárez y Patricia Tevez Mayuli, Jacqueline E. Aznárez y Martin Carignano y Pablo A. Aznárez y Adriana Federico, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su querida tía Chonga, acompañan a su familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, acompañan a Anita y Maripili y su flias. en su dolor y elevan oraciones en su memoria.

DELGADO DE ÁVILA, MARIA LUISA (q.e.p.d.) Se durmió en el 22/5/97|. ¡Madre! Con susurros de aurora dibujaste nuestros latidos. Con tus pechos de seda amamantaste nuestros sueños, con nudos de amor enjugaste nuestras lágrimas. Tu vientre fue cobijo de vida para tus ocho vástagos. Hoy al cumplirse 24 años de tu partida al Reino Celestial, tus hijos y demás familiares oramos por tu eterna paz.

KURÁN DE AZAR, IDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/10|. En este día acompaño con mucho cariño a mi a mi hermano por elección Chiqui Azar y a su familia, en la conmemoración del aniversario del fallecimiento de su querida madre Ida, quien nos respaldó en los albores de nuestra profesión, Elevo oraciones en su memoria. Ethy Pacheco Galván.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Casi sin darnos cuenta pasaron dos años que no estás físicamente con nosotros, pero todos los días estás en nuestro recuerdo y sabemos que desde donde estás guías y proteges nuestro andar. Abrazos al cielo, seguí descansando en paz. Tu esposa Mónica e hijo del corazón Luciano te recordarán con una misa hoy a las 20,30 hs. en la Pquia. La Inmaculada.

BARRAZA DE GEREZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Su esposo Aldo Gerez, sus hijos Mirta, Matías, Jorge, Rafael, Ivan y José y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la Capilla, Dpto Banda. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

EGEA, LÁZARO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su esposa Elva Gerez, sus hijos Liz, Alicia, Marcela, Lazaro, Nancy, y Marta hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia Servicio. REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata. 162 TEL 421787.

LÓPEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su esposa Rosa, hijos Gringo, Mari,Ale, Leo, Carla, Gabi, Martín, h/pol, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados Cemet. La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MOUKARZEL, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana Barbarita Moukarzel de Ganem, sus sobrinos José, Alberto, Miguel, Eduardo y sus respectivas flias. Elevan oraciones por su descanso eterno, acompañan a sus hijos Cristián y Damián.

MOUKARZEL, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Su sobrino Dr. Mario Edgar Vidal, su esposa María Cristina Madalel de Vidal y sus hijos Dres. Marito, Verónica, Patricia y Cristina Vidal con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MOUKARZEL, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Sus sobrinos Dr. Orlando Antonio Mdalel, Dra. Maria Cristina Mdalel de Vidal y Luis Ángel Mdalel con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Ángel. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MOUKARZEL, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Dr. Armando Jozami y flia. participan con tristeza el fallecimiento de Ángel y acompañan a su familia en este difícil momento. Rogando oraciones en su memoria.

SALCEDO, MARTA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su esposo Carlos Roldán, su hija Daniela, cuñados, sobrinos, primos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SALGADO DE LAS HERAS, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su hijo Eduardo José Diez participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida madre SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata. 162 TEL 4219787.

MORENO DE LÓPEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Señor concédele un lugar junto a tí donde no hay llanto ni dolor. Solo Paz y felicidad". Su cuñado Horlando López y Sra, sus hijos Fabián H. López y flia, Diego Martín López y flia, Ivana C. López e hijos Santiago y Lara Martinez López, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y nietos en este momento de dolor. Rogando oraciones en su memoria.

MORENO DE LÓPEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Ya está junto a ti mi Señor, acógelo en tu reino y brille para ella la luz que no tiene fin". Su cuñada Irma López, participa su fallecimiento y acompaña a su hermano René López, hijos y nietos. Ruega oraciones en su memoria.

MORENO DE LÓPEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. "Que el Señor la reciba en su reino y le dé el descanso eterno". Su cuñado Luciano López y Sra., sus hijos Hugo López, Berta, Ramiro y Daiana, Lito y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su hermano René López, hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANO, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Su esposa, sus hijos Enrique, Rina, Alejandro, Mariano, Vanesa, Marita, hijos políticos, sus hnos. y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 TEL. 4219787.

TREJO DE DELLIELLI, ROMELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su sobrina Silvia Trejo, sus hijos Rodrigo y Oscar Jiménez participa con honda congoja su fallecimiento acontecido ayer en C.A.B.A. y serán inhumados en el cementerio de la Chacarita. Las Termas.