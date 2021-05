FÚNEBRES | 23 de mayo del 2021

22/05/2021 - 22:16 Funebres

FALLECIDOS

22/05/2021

María Iris del Valle Ramos

Elsa Azucena Herrera de López

Armando Manuel López

Aldo Marcelo Milet

Ramón Francisco Coria

Anastacio Villalba (Colonia El Simbolar)

Luis Alberto Gerez (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

INÉS JOSEFINA CASTRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

Ing. JULIO ISIDORO CHEEÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21 y espera la resurrección.

Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias, participan con gran dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Julio. Acompañamos en este difícil momento a su esposa Tona, hijos y nietos. “Que Dios lo tenga en la gloria”.

ELSA AZUCENA HERRERA DE LÓPEZ (Tita) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/5/21 y espera la resurrección.

Querida madre que Dios te reciba en sus brazos, estamos seguros que tenemos un ángel que nos acompañará siempre. Fuiste una persona de fuerza y lucha y a la vez un ser de luz, llena de amor para tus hijos y nietos. Te amamos mucho, Vamos a recordarte con mucho cariño porque solo mueren los que son olvidados. Gracias por darnos tu amor incondicional e ilimitado. Sos el sol de nuestras vidas. Tus hijos Silvia, Elena, María, Cristina y Martín Gerónimo y tus nietos Martín, Pedro y Pablo Cornet y Mariano y Milagros Elean participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

JUAN JOSÉ ARTAZA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/21 y espera la resurrección.

Tu partida dejó un vacío muy grande en nuestros corazones. Fuiste una luz de amor, fuerza y lucha para nosotros, siempre con tu palabra de aliento y consuelo. Jesús recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su esposa Rosa Sánchez, sus hijas Marcela, Karina, Verónica y Lorena, hijos políticos Jorge, Mario, Sebastián y Fernando, sus nietos Facundo, Agostina, Valentina, Constanza, Guillermina y Ernestina.

JOSÉ LORENZO LEDESMA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/5/20 y espera la resurrección.

Hoy a un año de tu partida que brille para él la luz que no tiene fin. Su esposa María Luisa Chazarreta, sus hijos Sergio José Ledesma y Andrea del Valle Ledesma, sus hijos políticos Cristian Rojas y Cristina Vella, sus nietos Josecito, Isabella y valentina lo recuerdan con mucho amor y cariño. Se ruegan oraciones en su memoria.

ARMANDO MANUEL LÓPEZ (BIRO) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/5/21 y espera la resurrección.

Enrique Westberg y el personal administrativo de Super Nataly participan el fallecimiento del Sr. Biro López y acompañan en el dolor a su familia.

ARMANDO MANUEL LÓPEZ (Biro) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/5/21 y espera la resurrección.

Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ALDO MARCELO MILET (Aldito) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/5/21 y espera la resurrección.

Su trato amable y dispendioso, su bonhomía y carácter de excelencia, su humanidad y simpatía serán difícil de olvidar. Te despedimos con dolor y pedimos a Dios Nuestro Señor te de el descanso eterno. Su cuñado Alberto Abuchacra, esposa Ana Maria Ruiz Huidobro e hijos Alberto y Dras. Valeria y Giselle, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Abrazan con cálido sentimiento a sus sobrinas Raquel, Estela y Marcela. Quimilí.

DIEGO PALACIO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

DIEGO PALACIO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/5/21 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad Capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

RAMÓN BERNARDINO SALAZAR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el22/5/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

INVITACION A MISA

LUIS RODRIGO GÓMEZ DÍAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/12/11 y espera la resurrección.

Rodri: Hijo amado en tu paso por este mundo nos enseñaste a amar sin medida y que el amor verdadero nunca tiene un final. Con el alma destrozada hace 9 años y 5 meses seguimos de pie porque vos nos sostienes, sos nuestro pedacito de cielo. Te amamos tus padres, Luis y Negri, tus hermanas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila y demás familiares invitan a la misa virtual del Santuario de Santa Lucía a las 19.30 hs., para elevar una oración en tu querida memoria.

AMADO, SOLCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|."Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos Elías Sáadi, María Hallak, su sobrina de cariño Yanie Sáadi de Palazzo y flia.,acompañan espiritualmente y con dolor a su querida hija Yakie y demás fliares. en este difícil momento.Rogamos oraciones a su memoria.

AMADO, SOLCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Familia de Elías Elean y Coca Nader, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor, ruegan oraciones en su memoria.

AMADO, SOLCITO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Hijos de Margarita Hallak,y Miguel Saad: Mariel y Dr. Juan con sus respectivas flias., Participan su fallecimiento y acompañan a su hija Yacque y flia.rogamos por su eterno descanso.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Padre querido, nos dejaste destrozados por tu repentina partida. Danos fuerza para seguir adelante. Su hija Marcela, Artaza, su hijo pol. Jorge y su amado nieto Facundo Artaza, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno a mi padre querido". Su hija Lorena Artaza, su hijo pol. Fernando Palomino y sus queridas nietas Valentina, Constanza y Ernestina, participan con gran pena su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. "Jesús misericordioso, recibe en tus brazos a mi querido padre". Su hija Verónica Artaza, su hijo pol. Sebastián Ordóñez y su amada nieta Guillermina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Padre querido, fuiste todo para nosotros, te recordaremos siempre con ese amor inmenso que nos supiste dar, un ejemplo a seguir. Que brille para ti la luz que no tiene fin y seas nuestra estrella que nos guie. Su hija Karina Artaza, su hijo pol. Mario Paz y su amada nieta Agostina,

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su suegra Carmen Corbalán de Sánchez, su cuñado Orlando Sánchez e hijos Xiomara y Ángel, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su cuñada Norma Sánchez, esposo Gaty Pallares, sus sobrinos Rita, Adrián, Cecilia y Andrea Pallares y sobrinos nietos Santy, Agucho, Lautaro, Salu, Guada, Thiago, Mia, Alfonsina, participan con profundo dolor su partida al reino celestial

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. "Que brille la luz que no tiene fin para mi padrino Tero". Su ahijado Adrián Pallares, sus hijos Santiago y Salustiano acompañan en este momento difícil a su madrina Rosa Sánchez y familia.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su cuñada Pocha Sánchez, Chobata Artaza y sus hijos Daniela, Ariel y Diego Artaza con sus familias, participan la inesperada y dolorosa partida, pidiendo oraciones en su memoria.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Nos dejaste un dolor inmenso, padre de corazón y Tata de mi hijo. Te recordaremos y siempre vas a estar presente en nuestros corazones. Claudia Umbides, Lisandro Cortez, Noemí Ibañez y Eduardo Cortez.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Juancito y acompaña en este difícil momento a su esposa Rosita, a su hija Marcelita y familia. Ruega resignación y oraciones en su memoria.

ÁVILA, MARIO EFRAÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Francisco Cerro, María Mercedes Clusella; sus hijos y nieto participan su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Blanca Ávila de Vicente, sus hijas Elena, Coty, Fabiana y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su estimado vecino. Que el Señor lo recoja en su gloria.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Hugo Argañarás y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a la familia en este triste momento y elevan oraciones en su querida memoria.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Edgardo Munarriz, su esposa e hijos, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Tona e hijos en estos tristes momentos y ruegan para el gran amigo Julio un descanso eterno.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Luis y Guillermo Rezola, sus sobrinos, lamentan profundamente su fallecimiento.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Las amigas de su esposa: Chiqui Luna, Dorita Martilotti, Kelly Andersen, Adrianita Slapak, Dalila Escobar y Bianca Migliorini Abrazan a la familia con oraciones y la acompañan en estos momentos de dolor por la partida del apreciado Julio.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Bianca Migliorini, Eduardo Boucard, sus hijos Romina, María Florencia, Francisco y Agustina acompañan a la familia del apreciado Julio con la esperanza de una feliz resurrección. Ruegan oraciones en su memoria.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. El Sr Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr Vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, Secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Ing. Julio Isidoro Cheeín quien fuera Docente del Depto. de Infraestructura de la Facultad. Se acompaña en el dolor a sus familiares.

CHEEÍN, JULIO ISIDORO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Arq. Héctor Arjona, Adriana Tenreyro y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz en el Reino Celestial.

HERERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Sus hijas Silvia y Cristina López, su hijo pol. Martín Cornet y sus nietos Martín, Pedro, Pablo, Mariano y Milagros, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Agustín Lugones y Mercedes Funes Cornet e hijos, participan y acompañan a tíos y primos en tan triste momento. Rogamos una oración en su memoria.

HERERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Facundo Funes Cornet, Huerto Bravo Suárez, y sus hijas Josefina y Huerto, participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Tita y acompañan en el dolor a sus hijas, a Martín y a sus nietos. Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

HERERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Carmen Cornet de Funes y sus hijos: Hernán y Cecilia, Facundo y Huerto; Rodolfo y Memi; Manuel y Noe; Mercedes y Agustín; Gerónimo y Flor; Angela y Marcelo; Carmen y Leo y sus respectivas familias acompañan en el dolor a sus Hermanos Martin y Silvia , Cristina y sus adorados nietos. Participan con dolor y ruegan una oración en su querida memoria

HERERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Raúl Bravo, Elida Suárez de Bravo, Romina Bravo Suárez y Luis Salomón participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan con gran afecto a sus hijos Cristina, Silvia y Martin Cornet, y a sus nietos y nieta, en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Su hermana Ilda Herrera de Carol, su hijo Marcelo Carol y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21. Su sobrina Lucía M. Herrera y Luis Paradelo, sus hijos Gustavo, Guillermo, Luis y Pablo con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Silvia, Cristina y familias en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21. Participamos con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Tita y acompañamos a su familia en este difícil momento. Patricia Herrera Parisi y sus hijos Patricia y José, Mariana y Ricardo y Guillermina.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21. Participamos con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Tita y acompañamos a su familia en este difícil momento. Nora Herrera De Ortega y sus hijos Juan Alberto y Alejandra, Emilia y José y Nicolás y Laura.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Participa con profundo dolor el fallecimiento de la suegra de su querido amigo y compañero Martín Cornet, acompaña a su familia en este difícil momento. Luis Gastón Chiericotti.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (Da. Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia Gubaira, Jorge LLaya y María José Gubaira y Mariano Gubaira, y nietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Pedimos Oraciones por su memoria.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (Da. Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patrón y sus hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (Da. Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Héctor Rizo Patrón, Nilda Bulacio de Rizo Patrón, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Carlos Ramos Taboada, su esposa María Susana Carol, sus hijas María Antonieta y Susana María con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NICOLÁS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Dra. Silvia Sandoval amiga y colega de su hijo Mario participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

LEDESMA, NICOLÁS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Sus amigos César y Oscar Manzur y familia y Mafu Cheín participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Gringo y acompañan a su esposa Pichona y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, NICOLÁS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. Marta Gauna, Graciela Ominetti, Juan Ominetti y flia. participan con profundo dolor del fallecimiento de nuestro abuelito de corazón "Gringo" te extrañaremos mucho y te conservaremos por siempre en nuestros corazones. Nuestro más sentido pésame para su esposa, hijos y nietos en este difícil momento que les toca vivir.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Su esposa Aurelia Sgoifo, sus hijos Santiago, Manuel y María Cecilia, sus hijos pol. Victoria Dominguez y José Robateo y sus nietos Benjamín, Matilde y Florentina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (Biro) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Su esposa Lita Sgoifo, sus hijos Santiago y Victoria, Cecilia y José, sus nietos Tuty, Benja y Mati participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Parque de la Paz.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Tu me hiciste renacer, con el agua, con el óleo confirmaste mí bautismo, y ahora me llevas, Señor, a la mesa de tu altar. Con profunda tristeza acompañamos con oraciones a Lita, e hijos en este momento de profundo dolor. Panchin Lescano Núñez, Mimi Farias, Mara, Guillermo, Lara, René, Marisel Franco, Analía. Sus nietos Rosario , Martín, Lara, Francisco y Azul.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (Biro) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Sus primos María del Valle y Luis Enrique Sgoifo y familia participan con dolor su fallecimiento, abrazan a Lita, Santi, Cecilia y familias en este momento de pesar. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (BIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Que brille para él la Luz que no tiene fin". Sus primos Liliana y Rolando Ávila y familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (BIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Biro querido: ya estás en los brazos del Señor. Descansa en paz" . Sus primos Dr. Néstor Giraudo y Cristina Ávila, sus hijos Adrián, Vanina, Pablo, Cristhian y familias acompañan a su querida familia en estos momentos de dolor.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (BIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Sus primos politicos. Gabriel Llapur, María Elena Sydow sus hijos Mariana ,Gabriel, Andrea,M.Gabriela y respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento y acompaña a Lita e hijos en estos momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno, brillando la luz que no tiene fin". Vanesa, Sacha, Ago y Bastián Saez Russo, acompañan con dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. "No se pongan tristes por mi ausencia, no me fui de su lado. Jesús dijo que el cree en Mí, aunque esté muerto vivirá, y el que cree en Mí, no morirá para siempre". María Ángel, Rubén, Facundo y Valentino Gómez Russo, participan su fallecimiento.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. "Yo soy el camino, la verdad y es vida todo que vive y cree en mi memoria". Tus amigos Estela y Mariano Russo, participan con dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. "Que el Señor lo cubra con su manto de misericordia y lo proteja con su mirada". Pablo, Carolina, Matías, Federico y Benjamín Russo, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Alejandro Videla, su esposa Giulietta Lorefice y sus hijas Constanza, Valentina, Fiamma y Evangelina. Participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Santiago y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Los amigos de su hijo Santiago, del Grupo TC Termas, Artuto, José, Roberto, Héctor, Jesús y Alejandro participan su fallecimiento pidiendo oraciones.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Los compañeros de trabajo de su hijo Santiago de la empresa Tomassone S.R.L. participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Tomassone S.R.L. acompaña a Santiago Lopez y a su familia por la irreparable pérdida de su papá Biro.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Cecilia y Miguel Tomassone acompañan con profundo dolor la partida del querido Biro . Elevamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (Biro) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Marta Sgoifo y sus hijos María Marta, Pablo, Verónica y María Eugenia Di Piazza acompañan a su esposa Lita, a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (Biro) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Sus amigos Guillermo, Graciela y Virginia participan su fallecimiento, acompañan afectuosamente a su esposa Lita, a sus hijos Santiago y Cecilia y familiares. Brille para Biro la Luz que no tiene fin.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (BIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. "Se fue un compañero, amigo y gran persona, que brille para él la Luz eterna".Juan Carlos Cremaschi; su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana acompañan y abrazan a su esposa Lita y a sus hijos Santy y Cecilia ante tan irreparable pérdida. Que pronto encuentren consuelo en las manos del Señor.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (BIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Los empleados del Super Oriente Belgrano: Teresita, Estela, Julieta, Emilio, Mónica y Sra. Juana despiden con profundo dolor a Don Biro y acompañan espiritualmente a su familia en esta lamentable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (BIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Los empleados del Super Oriente Avellaneda: Nilda, Cisneros, Mirta, Dante y González despiden con mucho pesar a Don Biro. Acompañan a su familia en esta dolorosa pérdida.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (BIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Nora R. Rafael de Jiménez despide con gran dolor y en oración a Biro. Abraza con cariño a Lita, su esposa y a sus hijos Santi y Ceci y sus familias. Ruega por su descanso en el Señor, consuelo y esperanza para sus seres queridos.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (BIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Roberto R. Rafael y sus hijos Robertito, Lucas y Florencia y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan con afecto y en oración a toda su familia. Ruegan por su paz eterna.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (BIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Marta Guberville y sus hijos Federico y Pablo con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (Biro) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Su cuñado Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece, sus hijos Marcelo, Vittorio Sgoifo y Nati Prado acompañan en el dolor a su querida familia y ruegan que brille para él la Luz que no tiene fin.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (BIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Ricardo Llugdar y familia, Silvia Llugdar y familia; Héctor Llugdar y Geduardo Llugdar y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (BIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (BIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Nelly Ramírez y Juan Centurión, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Lita Sgoifo, ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. El Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero Ing. Luis Eugenio Lucena, los Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay; Secretarios, funcionarios y empleados del Rectorado de la UCSE participan con pesar el fallecimiento del señor padre de nuestra compañera de trabajo Cecilia López Sgoifo de Robato.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. . Los compañeros de trabajo de su hija Cecilia López Sgoifo de Robato de la Secretaría General de la Universidad Católica de Santiago del Estero : Lic. María Élida Cerro de Ábalos, Belén Centeno, Cecilia Nassif y Carlos Gutiérrez participan con pesar su fallecimiento, y acompañan con mucho afecto y oraciones a Ceci y familia en este difícil momento de dolor. Esperan para todos pronta y cristiana resignación.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Belén Centeno, Andrea Di Lullo, Viviana Guercio, Augusta Abdala, Virginia Warde, Ana Belén Fernández Olmos, y Valeria Dioli acompañan con afecto y oraciones a su amiga y compañera de trabajo Cecilia López Sgoifo, ante esta penosa circunstancia como es la pérdida de un padre. Que el Señor de la Vida proteja a Ceci y su familia, y les dé el consuelo de la fe.

MILET, ALDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Sus hijas Raquel, Estela, Marcela, Graciela, h. pol. Pablo Soria, nietos Denis, Gabriel, Iustina, Juan, Facundo, Angie y demás familiares, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

MILET, ALDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Pablo Mariano Arce , su esposa Andrea Paz y sus hijos Felícitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

MILET, ALDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos.Alfonso.Anabel. Pablo. Analia y Ana María y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijas en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MILET, ALDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Luis Enrique Milet, Elena Díaz Daviou y familia participan con dolor el fallecimiento del tío Aldo y ruegan oraciones por su descanso eterno.

MILET, ALDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Mario Eduardo Milet y Magdalena Díaz Daviou y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del tío Aldo. Elevan oraciones en su querida memoria.

MILET, ALDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. José Ernesto Milet y Andrea Rotger y familia participan con dolor el fallecimiento del tío Aldo. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

MILET, ALDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina, Marcelo Basbus y familia, Claudio y Silvia Basbus participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento rogando oraciones en su memoria.

MILET, ALDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Que el Señor lo reciba en su morada y le conceda el descanso eterno y a su familia resignación. Sandro Morales, su esposa Lore Lescano Raed, sus hijas Maithe y Brunelha y Ángel Lescano acompañan a la querida familia en este momento de dolor. Elevan oraciones para su alma.

MILET, ALDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Sandra Inés Zeman participa el fallecimiento del padre de sus queridas amigas Marcela, Stella y Raquel y acompaña a sus respectivas familias en tan irreparable pérdida. Ruega oraciones a su querida memoria.

MILET, ALDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|.En estos momentos de dolor que el silencio vale más que mil palabras, reciban nuestras queridas primas Stella y Marcela un fuerte y cálido abrazo por el último a su última morada del apreciado " tío Aldo". René , Mara y sus hijos.

PALACIO, DIEGO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Sus padres Sara y Fredi, hnos. Sergio, Luci, Nati, Carla, Nicol ydemás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11.30. Casa de duelo SV Nº 1. Pedro L. Gallo 330. SERVICIO HAMBURGO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

PALACIO, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Querido sobrino ahijado, tu paso por esta vida quedará marcada por tu enorme bondad y carisma, a pesar de las dificultades que se te presentaron, te vamos a extrañar mucho. QEPD. Su tío padrino Daniel Palacio, su tía Noemí, Sus primos Maxy, Fede y Facu su sobrino Salvi, ruegan oraciones en su memoria.

PALACIO, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Tomas Corona y familia participan el fallecimiento del hijo de su apreciado amigo Fredy.

PALACIO, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Gerardo A. Montenegro, María Teresita Sciolla e hijos participan el fallecimiento de Diego y acompañan a su papá Freddy y familia en este difícil momento.

PALACIO, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. La HCD de la Asociación Atlética Quimsa, los empleados participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestro miembro de la Comisión Directiva Freddy Palacio. Elevan oraciones en su memoria.

PALACIO, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. José Sciolla y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Diego. Elevan oraciones en su memoria.

PALACIO, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Matías Santiago Gentilini, Patricia Velez Garcia participan con profundo dolor el fallecimiento de Diego, acompañan a su papá Freddy y familia. En este difícil momento.

PALACIO, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Cofa, Fernando y Javicho Sciolla; Facundo y Fabrizio Montenegro participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en Paz. Rogamos oraciones por su querida memoria.

PALACIO, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Sus vecinos de calle Islas Malvinas: familias Montenegro, Sciolla, Bruhn Gauna, Rotondo, Díaz y Llugdar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en Paz. Rogamos oraciones por su querida memoria. Te vamos a extrañar Diego!!!.

PALACIO, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. CPN Jorge Humberto Vittar y Flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con sus oraciones a su papá Fredy y flia.

RAMOS, MARÍA IRIS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Sus hijos Paola, Cintia y Ariel Andriolla Ramos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en Crematorio ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALAZAR, RAMÓN BERNARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Sus hijos Wilfredo, Helga, Johana, Loreley, su mamá y hnos. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

VILLARREAL DE GIMÉNEZ MOSCA, MATILDE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/21|. Con inmenso dolor participa la partida de la Querida "Chonga", Ángela Inés Soria y flia. Abraza a sus hijas Ana María y Pilar, a su hermana Cristina y demás familiares. Ruega por la paz de su alma.

MARTÍN, MÁXIMO JOSÉ (Manza) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/05|. Yo soy el camino la verdad y la vida. A 16 años de tu partida a la Casa del Padre, te recordamos con inmenso amor y vives en nuestros corazones. Tus padres Raul y Memé, hermanas Natalia y Melina, demas familiares y amigos. Elevaremos oraciones en su tu querida, reunidos en la Santa Misa del domingo 23 a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

GEREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Su esposa Martha del Valle Trejo, sus hijos Luis Alberto, Luis Gustavo, Raúl y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suri Pozo. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

MOUKARZEL, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/21|. Ing. Mario Simón y flia participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Ángel y acompañan en el dolor a sus familiares. Los bombos retumban tristes con tu partida.

PAVÓN, NILDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Sus hijos Néstor, Darío, Analía, Verónica, Federico, Erika, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Cañada Escobar. SERVICIO CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANTILLÁN, LUIS ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Su esposa Gladys, hijos Verónica, Gabriela, Hugo y respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA DE BERNASCONI, NORMA ESTELA - BERNASCONI, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Fallecieron el 23/5/18 y 20/7/88|. "Mamá y papá, sus manos son las que nos sostiene y la luz que nos ilumina, nunca dejen de guiarnos". Sus hijos Ricky y Mony, hijo pol. Hugo Rocha, nietos Hernán, Sofía, Federico y Delfina, hnos. y demás familiares, invitan a participar de manera virtual, a la misa hoy en Pquia. San José del Bº Belgrano, a las 20 hs. Elevan oraciones en sus queridas memoria.

CORIA, RAMÓN FRANCISCO (Chani) (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su esposa Tevez Maria Luz, sus hijos Ramón, Daniel, Nicolás, nietos, bisnietos, sobrinos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

LAGOS, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su esposa Nene, su hija Mica, h. pol. Rubén, Hnos., cuñados y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Cañada, Dpto. Figueroa. SERV. CARUSO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

VILLALBA, ANASTACIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Sus familiares part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Colonia El Simbolar. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.