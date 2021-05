FÚNEBRES | 26 de mayo del 2021

25/05/2021 - 21:45 Funebres

Fallecimientos

- María Angélica Morales

- Margarita del Valle Romano de More (La Banda)

- Pedro Francisco Peralta (Silípica)

- Héctor Eduardo Cordone (La Banda)

- Carlos Ismael Trejo (La Banda)

- Carlos Dante Pereyra (Villa Robles)

- Rodolfo Efraín Gómez

- Marta Lía Cornet de Salomón ( Villa Atamisqui)

- Edgar Aníbal Chazarreta (Villa Atamisqui)

- Miguel Ángel Paz

- Blanca Hortencia Carabajal (La Banda)

- Rosa Elvecia Arce de Campos

- Mirta Amalia Martínez

- Blanca Elizabeth Ayala (Monte Quemado)

- María Estela Umbides

- Bautista Montes

- Domingo Enrrique Barraza

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LÍA CORNET DE SALOMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/5/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN PATRONICIO GONZÁLES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/5/21 y espera la resurrección.

Esposo mío tus hijos ni yo estábamos preparados para dejarte partir, gracias mi gran guerrero por tu lucha de tantos años para no dejarnos. ¡Amaste tanto a tu familia! Hoy dejaste de sufrir. Que Jesús te lleve de su mano a la presencia de nuestro padre y brille para ti la luz que no tiene fin”. Tu esposa Gracia Ponce Faila, tus hijos María Gracia, Diego Ariel, María Luján y María Noel, tus hijos políticos Emisael Palomo y Jesi Díaz, tus amados nietos Ariatna Verónica, Lucrecia María, Matías Gabriel, Graciela Carolina, María Pía y Mauricio Valentín te despiden con tanto dolor y ruegan por la paz de tu alma. Sos un bendecido y un gran luchador, partiste el día de Pentecostés y tu sepelio fue el día de María Auxiliadora. Que ellos te cuiden en el cielo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN PATRONICIO GONZÁLES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/5/21 y espera la resurrección.

Papito en un corcel de nueves blancas partiste junto con el Espíritu Santo a cabalgar el cielo. Mi gladiador de armadura y espada de hierro. Tanta batalla te dio la vida y siempre saliste vencedor. Mi héroe, mi amigo, mi gran amor, tu última batalla fue tan difícil que el filo de la daga traspasó la armadura y rompió tu espada desgastada por tantas peleas. Cabalga libre por el cielo, gozando de la felicidad plena, mi gran guerrero. Tu hija María Gracia y tus nietos Lucrecia María y Matías Gabriel participan acongojados tu fallecimiento y ruegan por la paz de tu alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN PATRONICIO GONZÁLES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/5/21 y espera la resurrección.

Abuelo, fuiste una persona increíble, alguien muy importante en mi vida. Siento una gran admiración por quien eras, un guerrero, luchaste hasta el último minuto. Estoy segura de que nunca conoceré una persona similar, alguien tan honesto y tan bueno. Te amo y siempre te tendré presente. Estoy segura de que estés donde estés tienes paz y nos acompañas. Descansa en paz abuelo querido. Tu nieta Ariatna Verónica Gonzales Castellano.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN PATRONICIO GONZÁLES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/5/21 y espera la resurrección.

Todavía sigo sin poder creerlo, aún tengo esperanza de que digan de que todo fue una broma de mal gusto, de despertarme y ver que es un sueño o que nos llamen y digan “fue una equivocación, el está vivo. En toda la madrugada no me despegué de tu cuerpo, esperé poder escuchar tu respiración, algún quejido, algún… ¿Mami? o un ¿Loca? Como cuando me hablabas para saber si era yo la que estaba en tu pieza, al lado tuyo. Recién te fuiste y ya puedo decir que te extraño como nunca antes. Me duele muchísimo tener que despedirme, pensé que aún faltaba mucho para este momento, uno decía la palabra “descansa en paz” y lo veía tan lejana. Escribo esto con lágrimas en los ojos porque te voy a extrañar con el alma entera. Sé que cuando digo al Cielo “Abuelo te Amo” me escuchas, estas sonriendo o que me das un beso en la frente como siempre. Fuiste y siempre serás un gran guerrero, porque nadie podría haber aguantado todo lo que vos aguantaste por nosotros. Fuimos egoístas al querer tenerte aunque sabíamos todo lo que tenías que hacer la mayoría de los días. Abuelo muchísimas veces te veía y decía… “¿Podría regalarle mis ojitos, así puede ver de nuevo? Si pudiera haberlo hecho lo hubiera realizado sin dudar. Abuelo te ame y siempre te amaré con locura. Sé que en algún otro momento voy a volver a escuchar tu voz, voy a volver a sentir tus besos en la frente, volver a sentir tus cálidos abrazos… Me dejaste un dolor inmenso, todavía no puedo aceptar que te fuiste aunque sé que ya estás descansando y feliz. Me duele saber que ya no voy a poder verte como te veía todos los días. Fuiste y siempre serás el mejor abuelo de todo el mundo. Te espero en mis quince abuelito. Sé que vas a estar presente con tu magnífico traje que te queda tan hermoso. Ahora sí descansa mi luchador, pronto nos volveremos a ver y abrazar como lo solíamos hacerlo. María Pía. Tu hija María Noel Gonzáles y tu hijo político Emisael Palomo y tus nietos María Pía y Mauricio Valentín. Descansa en paz padre y abuelo amado. Que Dios te de un hermoso lugar en el cielo.

RECORDATORIO

HUGO FEDERICO CORTÉS

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 26/5/12 y espera la resurrección.

Cachín, querido hijo, es una experiencia tan triste tener que aceptar que alguien tan querido como vos ya no se encuentre entre nosotros. Que debo acostumbrarme a la vida sin vos, dejaste tantos recuerdos hijo mío dentro de mi alma, pero el mejor de todos es saber que fuiste una excelente persona. Este vínculo de amor fraterno nunca lo vamos a olvidar. Hoy ya 9 años, que nos dejaste pero siempre, siempre te voy a recordar mi querido Cachín. Tu padre Hugo Cortés, tus hermanas Silvia y Belén, tus hijos, sobrinos y abuela, ruegan una oración en tu memoria a 9 años de tu partida.

INVITACIÓN A MISA

HUGO JOSÉ FARIÑA

(q.e.p.) Se durmió en el Señor 26/05/20 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un año de tu partida a la casa del Padre, tu recuerdo vive intacto en nosotros en todos los momentos que compartimos junto a vos. Esos momentos felices y llenos de alegría y felicidad, son los que mantienen tu alma viva junto a tu esposa Nilda, tus hijas Roxana, Karina, Yanina y Hugo José, tus nietos Lautaro y Ana Paula, tu familia política Sebastián, Héctor y familia.

Desde aquel día permanecerás en nosotros para toda la eternidad, serás el tesoro más preciado que atesoraremos en nuestros corazones.

En este paso por el mundo son tus valiosas y entrañables enseñanzas las que siempre nos guían y sostienen. Gracias por todo el amor que nos diste, en vida seguiremos esa luz que dejaste como un faro que ilumina nuestro camino.

Nos llena de consuelo saber que en el cielo hay un Ángel que nos custodia en cada paso que damos, que seguirá cumpliendo con su obra en el cielo como lo hacía en la tierra.

Con la certeza de que estás junto a Dios en el lugar más sagrado elevamos una plegaria en tu memoria en la Santa Misa aniversario que se oficiará el día miércoles 26/05/2021 a las 16.30hs en la Iglesia Santísimo Sacramento, B° Borges.

Descansa en paz, tu familia que te amará por siempre.

ACHARI, GUILLERMO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21. María Pía de la Rúa, Luis Alberto Agüero, sus hijos Fernando, Soledad, Eugenia, Anita y Cuchu y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, sus hijas Andrea, Mara y Valeria y nietos en este difícil momento.

ARCE DE CAMPOS, ROSA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Su esposo Elpidio Campos sus hijos Sonia, Juan, Miguel, Carla su nieta Gabriela Soledad Campos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio la Piedad COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BARRAZA, DOMINGO ENRRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Sus hijos Elvira, Lucia, Beatriz, Carlos Barraza, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

CHAZARRETA, EDGAR ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Su esposa García Cinthia Pamela, sus hijos, Kilian Benjamín y Alexia Chiaris Chazarreta García, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de villa Atamisqui, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

CÓRDOBA, BEATRIZ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Querida Bety, las palabras sobran para un consuelo y no para un gran dolor, que triste noticia apreciada amiga de tantos años y tantos encuentros, siempre con tu buen humor, lamento mucho tu partida a la casa celestial. Emprendiste tu viaje sin decir nada, pero dejando una obra de colaboración, ayuda, presencia en vecinos e instituciones del pueblo y a diario en la comunidad educativa del Jardín de Infantes Niño Jesús y Escuela Juan M. Vignau cuando lo requerían, vaya humildemente mi agradecimiento como docente jubilada. Bety fuiste muy buena madre y triunfaste con tus dos hijas profesionales. Que honor nos dio el Señor haberte tenido tantos años con nosotros y esta situación que vivimos nos obligó a no poder visitarte, ahora el Señor la tiene a su lado y partió acompañada hasta el último minuto junto a su adoradas y buenas hijas, hermanas y nieto, te extrañaremos muchísimo. Ruego oraciones en tu querida memoria. Ramonita Sánchez de Caumo y familia, ruega cristina resignación a su familia.

CÓRDOBA, BEATRIZ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Se durmió en los brazos del Señor, el día 23 de Mayo. Dios la tenga por siempre en su gloria. La comunidad educativa del Instituto María Antonia de Paz y Figueroa acompaña a sus hijas: Prof. María Luján Rojas y Lic. Patricia Rojas. Docentes de nuestra casa de estudio. Falleció en Nueva Francia. Dpto Silípica

CÓRDOBA, BEATRIZ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Andrea Suárez, Claudia Dib Canelo, Cristina Gerez, Emilia Jiménez, Mariana Goñi, Inés Pintos, Ximena Díaz Bruchman y Camila Chazrreta acompañan con amor a sus hijas Patricia y María Luján y a su nieto Agustín en tan doloroso momento y elevan oraciones en su querida memoria.

GATTÁS, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Te recordaremos con inmenso amor en lo más profundo de nuestro corazón. Te destacaste en todos los aspectos de la vida familiar, pendiente de todos y de bellas virtudes. Con nuestras oraciones y recuerdos estarás siempre entre nosotros, ya estarás ante Dios y nuestros seres queridos que te precedieron. ¡Descansa en paz!. Su hermana Nati Gattás, su sobrina ahijada Celeste, su amado sobrino Tomi, Javier, sus hermanos Olga Gattás y Rosendo Gattás, participan con dolor su fallecimiento.

GATTÁS, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. José Isa Assán, Delia León de Assán acompañan en el dolor a su nieto, nuestro amigo Federico Mattar Caumo y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GATTÁS, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. La C.D del centro de jubilados y pensionados de A.T.E con profundo dolor participan el fallecimiento de la sra. Madre política de nuestra compañera Nora Isabel Caumo y ruegan una oración a su memoria.

GATTÁS, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Juan B. Ferreyra y su esposa María Esther Peralta con profundo dolor participan el fallecimiento de la sra. Madre política de nuestra compañera y amiga Nora Isabel Caumo y ruegan una oración a su memoria.

GÓMEZ, RODOLFO EFRAÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Sus hermanos Celia, Eva y Chani y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta de la Barranca. Caruso Cia. de Seg. SA- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLES, RAMÓN PATRONICIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Su prima Elba Aragón y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLES, RAMÓN PATRONICIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Sus sobrinos Dr. Julio César Abregú, Dra. Alicia Chavez e hijos: Melina, Horacio y familia, Carolina y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLES, RAMÓN PATRONICIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Mucho dolor por mi compadre Gordo. Fue muy bien atendido por María Luján (mi ahijada) una gran persona, que sufría mucho por su papá. Ya se abrieron las puertas del cielo, Dios lo esperaba. Bueno Graciela (la valiente), no pude acompañarlo como se merece, pero mis oraciones estarán a diario. Perla Ávila de Pettinichi y familia.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21. Sus amigos Noemí Eleán de Chaud, sus hijos Ariel Chaud y familia, Paola Chaud y familia. Edgardo Antonio Eleán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Poli Nasser participa con dolor del fallecimiento de la mamá de su amiga Cristina, a quien acompaña junto a su familia con oraciones por el descanso eterno de su alma.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Margarita Zaín Fernández de Urueña y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a Silvia y Martín y a toda su familia en estos tristes momentos.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Inés Castiglione y Carlos Toia y Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijas y nietos.

IBARRA ESPECHE, MARCOS ROBERTO ANTOLIN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. "Algunas personas, nunca se van por completo, su recuerdo queda en nosotros". María M. Barraza y José Galván, Mercedes Férez, Ricardo Echenique, Liliana Ruiz, María Laura Pece, Graciela Ramírez, Pedro Barraza, Adolfo Gutiérrez y demás compañeros docentes y administrativos de Escuela de Comercio Prof. Antenor Ferreyra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Prof. Sandra Cordero, hijos y familiares, rogando a Dios les dé fortaleza para enfrentar este penoso momento. Descansa en paz y hasta siemrpe Marcos!

IBARRA ESPECHE, MARCOS ROBERTO ANTOLIN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. "Algunas personas, nunca se van por completo. Aunque ya no estén, su esencia queda, su voz se escucha, las sentimos sonreír". La directroa de carrera de Biología del I.S.P.P Nº 1, profesores y compañeros de bedelía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos y demás familiares en este penoso momento, elevando oraciones al Señor en su memoria. Descansa en paz y hasta siempre Prof. Marcos!

IBARRA ESPECHE, MARCOS ROBERTO ANTOLIN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Rectoría del I.S.P.P Nº 1 "Rodolfo Argentino Díaz" y las direcciones de carreras de Biología, Química, Educación Física, Ciencias de la Educación, Filosofía, Historia y Educación Especial, expresan sus condolencias a familiares y amigos, a quien fuera director de carrera de Biología y catedrático de la Institución, el profesor Marcos Ibarra Espeche, Elevamos oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin . QEPD

IBARRA ESPECHE, MARCOS ROBERTO ANTOLIN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. "Señor Jesús, sabemos que recibiste el alma de nuestros estimado Prof. Marcos en tu morada celestial. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus compañeros del Dpto. de Ciencias Naturales de la escuela Técnica Nº 8. Ruegan una oración en su memoria.

IBARRA ESPECHE, MARCOS ROBERTO ANTOLIN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Querido amigo Marcos, nunca te olvidaremos. Dejaste huellas profundas e hiciste una gran tarea aquí entre nosotros, los que hemos compartido momentos contigo. Esos momentos serán el aliento para seguir adelante y recordarte con alegría. Abatidos por el dolor de perderte, pedimos a nuestro Altísimo que su alma llegue a su casa, en donde seguro habrá un lugar bonito para refugiarla. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus amigos "Los Naturalitos". Se ruega una oración en su memoria.

IBARRA ESPECHE, MARCOS ROBERTO ANTOLIN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Sus compadres Bruno Pacheco y Nora Sandoval, sus hijos Bruno, Gabi, Anahi, su hija política Maia y su nieto Martín acompañan con profundo dolor a su esposa Natalia y a sus hijos en el fallecimiento de su querido amigo Marquinho. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA ESPECHE, MARCOS ROBERTO ANTOLIN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Alicia Sandoval, Bruno Pacheco, su esposa Maia Chazarreta y su hijo Martín participan con profundo dolor el fallecimiento del Lic. Marcos Ibarra. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA ESPECHE, MARCOS ROBERTO ANTOLIN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Se ha indo un compañero excepcional y nos apena despedirlo, recordarlo en sus mejores momentos nos dará paz. El departamento de Ciencias Naturales del colegio Bicentenario de la Revolución de Mayo lo despiden con gran pesar. Se ruega una oración en su memoria.

MARTÍNEZ MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Sus hijos: María de los ángeles, Juan José, Luis Marcelo, Daniel Alejandro, Carlos Hugo, María Lorena. Nietos: Valentina, Lara, Agustina, Dahiana, Alexandro, Yésica, Camila, Enzo, Marcelo, Vanesa, Gonzalo, Ramiro, Hugo, Alejandro. Hijos políticos: Alberto, Luis, Mercedes. Participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

MILET, ALDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia, acompañan en el dolor a la familia de don Aldo, en especial a su hija Stella, nietos Denisse, Gabriel, Justina por la desaparición física del padre y abuelo. Que el Señor lo recoja en su gloria.

MONTES, BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Su esposa Lidia Andrada, sus hijos Daniel, Alberto, Sonia, Liliana y Juan Montes, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus esto fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORALES, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Sus hijos Héctor, Ariel, Liliana, Mercedes, Valle, h. politicos Mónica, Yon, Santiago, nietos Williams y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

PALACIO, DIEGO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Demetrio Alberto Varas, Franklin Kike Villalba, Héctor Teté Mendoza, Jorge Rodríguez, José Ramón Ferreyra, José Pepe Russo, Carlos Obaj, José Pepe Brizuela, Carlos Tijera, Hugo Concha Argañaraz (Rubio), amigos de su padre Fredy Palacio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Sus hnas Norma, Juana y Maria Luisa su tia Chicha Urquiza sus primos Peron Noni y flia y demas familiares sus restos fueron Inhumados en el cementerio de los Morales SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Querido Dani. Tenías un gran corazón, tu lealtad y franqueza te hicieron estimar por todos los que te conocieron. Tu partida dejo una profunda herida en nuestros corazones, habíamos suplicado Señor, que prolongaras su vida, pero la quisiste llevar al eterno descanso. Que tu voluntad sea cumplida. No lloréis por mi. Seré nuestro ángel invisible. Dios no me negara nada para nosotros, misericordioso Jesús, concede el descanso eterno. Su tío padrino Nene Rodríguez. Anita, Mayra y Román

RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá" Personal directivo, docente y de maestranza de la escuela N°1243 Virgen del Carmen participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida compañera Gabriela Cortez, rogando a Dios el don del desprendimiento para su familia y por el descanso eterno de su alma.

RONDANO, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Licenciada Sheila Rondano.

RONDANO, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Armando Elpidio Abdala y flia hacen llegar sus más sentidos pésame a toda su familia , por el fallecimiento del gran amigo Raulito

RUIZ PAZ DE KRALIS, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Lita de Yocca con sus hijos Cacho, Inés, Juan, Elevina, Angelo, Nino y Renato participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Teresita, Antonio y Zenia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

UMBIDES, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Sus hijos Marcia, Ariel, Cristian, Yesica, Ivana, h. politicos Pablo, Magdalena, Mrisa, Marcelo, Horacio nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VERA DE GRAMAJO, CORINA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Sus hijos Pocho, Negro y Hugo participan el fallecimiento de su querida madre.

VERA DE GRAMAJO, CORINA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Mami dame el consuelo y fortaleza que necesito para seguir: Su hija Judith, su esposo Alejandro y sus nietos Martina, Santino y Segundo participan su fallecimiento.

VERA DE GRAMAJO, CORINA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel y Laura Bergues, Verónica Russo y familia, acompañan a Hugo con afecto en estos momentos de pena y ruegan al Altísimo que lo ayude y bendiga.

VERA DE GRAMAJO, CORINA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Queridos amigos los acompañamos desde el corazón en tan difícil momento. Ramón Díaz y flia acompañan a sus hijos Walter y Hugo y elevan oraciones en su memoria.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia, acompañan en el dolor a la familia de la querida Sra. Esther, en especial al Dr. Ricardo digno y reconocido profesional, fiel reflejo de su madre en el trato hacia los demás. Ya se encuentra en la gloria del Señor.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Carlos Epstein, Mariela Luna, Carla y Emiliano Epstein, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Marta Epstein, Susana Santillán, Verónica y Arturo Epstein participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Margarita Hatun, Doris Hatun, Teresita Hatun y Mirtha Hatun participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y demás familiares en este triste momento.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Ramón Antonio Díaz, Estela Ártico e hijos, participan con enorme dolor el fallecimiento de la madre de Ricardo, amigo, compañero y profesional desde siempre, y acompañan a Graciela y demás deudos. Rogamos una oración en su memoria.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Olga y María Loris Neme, Libia de Neme, Gonzalo Neme y familia, Alberto Neme y familia, Carlos Aguilera Neme y familia, participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Juan José Alegre, Paula Jozami y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Silvia y María Pía Abate participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Guillermo y Marisa y demás familiares en este momento de profunda tristeza. Elevan oraciones a su querida memoria.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Pitin Acuña e hijos acompañan a sus amigos Ricardo y Graciela en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. El Instituto del Diagnóstico de Santiago del Estero, médicos, técnicos, personal administrativo y de maestranza lamentan el fallecimiento de la mamá del Ing. Guillermo Neme. Ruegan una oración en su memoria.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Poli Nasser participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos Ricardo y Graciela en este momento de dolor. Eleva sus oraciones por el eterno descanso de su alma.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Los amigos de su hijo Guilli y Marisa, Caio Aznarez y su esposa Susana Medina, hijos y nietos, lamentan el el fallecimiento de su madre y ruegan al Señor les brinde un pronto consuelo y elvan sus oraciones en su memoria.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Inés Castiglione y Carlos Toia y Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y nietos.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. El Vicerrector de Relaciones de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, y el Director de la Agrupación Coral de Cámara de la UCSE Mtro. Mariano Valladares participan con pesar su fallecimiento, y acompañan con oraciones a sus hijos Jorge y Guillermo y familia en este difícil momento de dolor.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Fernando Cáceres, Chulo Pagani, Luis Barbieri, Quique Rodríguez, Chuco Abdala, Walter Martín, Pepillo Sández, Walter Carabajal, Mario Herrera, Piki Farías, Felipe Hernández, Gordo Ledesma, Kily Santillán, Pocho Lencina, Batata Medina, Choco Ibáñez y Colorado Jiménez participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del compañero y amigo Guillermo Neme del servicio militar, clase 1961. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, CARLOS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. "Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en Mí, aunque muera, Vivirá ". Su esposa, hijos, nietos y demás familiares, al cumplirse 7 meses de su fallecimiento ruegan oraciones a su querida memoria e invitan a unirse a la transmisión por Facebook de la Parroquia San José de Belgrano Santiago del Estero, hoy a las 19 horas, donde pediremos por el eterno descanso de su Alma.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Hace 17 meses que dejaste una enorme tristeza con tu partida, pero sabemos que descansas en la PAZ de nuestro Padre. Duele mucho tu ausencia, pero la vida compartida, tu cariño, tu entrega, tus valores nos alientan. Rogamos oraciones en su memoria. Sus hermanos, sobrinos, cuñados y demás familiares.

LOTO, EDUARDO ANTONIO Comisario Retirado (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. Cada día, en cada amanecer, sin que lo desee, me acuerdo de vos, para mí el tiempo no ha pasado, porque aún hay dolor como ese día tan triste. Pero también quedan los recuerdos, aún vives en los corazones de quienes te amamos. Al cumplirse tres años de su fallecimiento, su esposa Delia, sus hijos Federico, Eduardo, Andrea y Carmen.

ROJAS DE JUÁREZ, MARÍA CLARINDA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Piru, hace 6 meses que no estás aquí. No sé si es mucho o poco el tiempo que pasó lo que sí sé es que te extraño, ya nada es igual. Las noches son largas, aparecen los recuerdos esos tan lindos que vivimos durante muchos años y que le doy gracias a Dios. Pero tambien están esos días cuando te vi sufrir y que me duelen tanto, porque no podía hacer nada para ayudarte, solo llorar de impotencia. Piru, con tu partida se fueron los sueños de envejecer juntos, solo Dios sabe porque tuvo que ser así. A veces me parece que te voy a ver llegar, sé que no es así que nunca lo va a ser, soy yo el que tengo que ir a tu encuentro, ahí estaremos juntos para siempre en la eternidad. Descansa en paz. Besos al Cielo. Que brille la luz que no tiene fin. Su esposo Domingo Juárez, sus hijas Ramona Alejandra, Rita Verónica, María Laura y sus nietos Álvaro Lorenzo, Juan Ignacio, Pablo Agustín y Masi.

CARABAJAL, BLANCA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Sus hijas Adriana, Analia y María, sus nietos y bisnietos participan en su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque El Descanso..EMPRESA SANTIAGO.

CARABAJAL, BLANCA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. El Instituto del Diagnóstico de Santiago del Estero, médicos, técnicos, personal administrativo y de maestranza lamentan su fallecimiento y acompañan a su hija Ana Lía en estos tristes momentos. Ruegan una oración en su memoria.

CONDE JIMÉNEZ, WALTER RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21 La familia Abdala; Pancho y Cristina, sus hijos Claudia, Florencia, Marita, José. Su nuera María Rosa y sus respectivas familias, despedimos con gran dolor a nuestro vecino Walter. Acompañanos a su familia en este difícil momento. Pedimos a Dios le conceda el descanso eterno y elevamos una oración en su memoria.

CORDONE, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Su esposa Norma Delicia sus hijos Héctor y Eduardo Cordone y su nieta Renata y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

MARTÍNEZ, RODOLFO ALBERTO (Pimpi) (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Su hermano CPN Pedro Raúl Martínez, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria. Que en paz descanse.

MARTÍNEZ, RODOLFO ALBERTO (Pimpi) (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Su hermana Dra. Dora Alicia Martínez y sobrinos Cecilia Ordóñez Martínez y Carlitos Ordóñez Martínez, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

MARTÍNEZ, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Su sobrina Sandra Anriguez, su esposo Ariel Chaud, sus hijos Nicolás, Martín, Agostina, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Su cuñada Delicia Figueroa, sus sobrinos René Anriguez y familia, Sandra Anriguez y familia, Enrique Anriguez, participan su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Ramón Antonio Díaz, Estela Ártico, sus hijos María Constanza y Marcelo, participan con mucha tristeza el fallecimiento del hermano del amigo Pedro Martínez, rogando por su pronta resginación y la del resto de sus deudos.

MARTÍNEZ, RODOLFO ALBERTO (Pimpi) (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Francisco José Izzo, Elizabeth Sofía Izzo, María del Carmen Izzo, Carlota Verónica Izzo y Marta Evelia Izzo, despedimos con profundo dolor a nuestro querido tío y cuñado Pimpi. Te queremos y recordaremos siempre.

MARTÍNEZ, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Rosita no me atrevo a decir que entiendo tu dolor por la muerte de tu Pimpi compañero de muchos años, mis codolencias te aporte consuelo y que mis oraciones aligeren tu pena por esta irreparable pérdida. Tu vecina Carmen Alvarez Vda. de Conde, Karina, Ariel, Lourdes y Arminda ruegan descanso eterno. Amén.

ROMANO DE MORE, MARGARITA DEL VALLE (q.p.e.d.) Falleció el 24/5/21|. Su esposo Mario Orlando More, sus hijos Luis, Magdalena, Karina, Mario, Silvina, Estela, Nancy, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

TREJO, CARLOS ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Su esposa Dolores Ledesma, sus hijos María Rosa, Rosa Elina, sus hijos politicos Lorenza y César, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

AYALA, BLANCA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Sus hijos Eliana y Emanuel Escobar Ayala. Flia. Escobar, Ayala, Mansilla, Abet, Damelli, Santillán, Acuña, Videla y su esposo Carlos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Monte Quemado. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BALEIJA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Señor la llamaste a tu presencia, cúbrela con tu manto de gracia y misericordia. Concédele el descanso eterno en tu paz. Su tía Chela Flores de Baleija .sus primos Fernando y Teresa junto a sus hijos Lourdes, Paco, Facundo y Benjamín Baleija. Participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BALEIJA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Pimpo Avellaneda de Morellini y sus hijos Marcia y Lucas Morellini y Ornella Lezcano Mattar lamentan con profundo pesar su temprana partida a la casa del Señor, ruegan a Dios la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno como así también la resignación que tanto necesita su familia. Que brille para Cecilia la luz que no tiene fin.

BALEIJA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Oscar Armando Baleija y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Que en paz descanse.

BALEIJA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Señor concédele un lugar junto a ti donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad Victoria Spampinato de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BALEIJA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. "Que el Señor la reciba en su reino y le dé el descanso eterno" Sus primos Gustavo Auatt, Daniel Auatt y su esposa Reina Victoria Llugdar y sus respectivas familias participan con profundo dlor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BALEIJA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Los amigos de toda la vida de sus padres familia, Celario - Landin, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en el dolor y en la cristiana resignación Elevando oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la Gloria del Señor.

BALEIJA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|. Lourdes Baelija, participa con gran dolor la partida de su querida tia "Chechu", que Dios te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno, tu sobrina la Lurdeca te recordará por siempre. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de la ciudad de Fernández.

BRANDÁN, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. "Ya está ante ti Señor, recíbelo en tu morada de luz, paz y amor" Su hermana Rossana Alejandra Brandan, su madre Toto Claramonte y su esposo Eduardo Romero acompaña con profundo dolor en este momento difícil a su esposa Marga, sus hijos Aldo, Mariano , Daniela y flias. y elevan oraciones en memoria de Noly. Las Termas.

BRANDÁN, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. "Si me hubieran dado a elegir, habría elegido nunca tener que despedirte así Hermano Noly. ¡Que Dios te tenga en su Santa gloria!" Rossana Brandan, Alberto Brandan y Flia participan con profundo dolor de su partida y acompañan en este momento a Marga Aldo, Mariano, Daniela y sus familias y elevan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

CORNET DE SALOMÓN, MARTA LÍA (q.e.p.d) Falleció 24/5/21| Chichi de Salomón, sus hijos Aruco, Teresita, Martin y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tia Marta y abrazamos a nuestro primo Piki en este triste momento por la perdida de su madre. Que el Señor Jesús y nuestra madre Maria la reciban en sus brazos.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. "Señor Jesús, Padre misericordioso, recibe a tu hija y dale la paz eterna" Su esposo Héctor Santiago Aguirre, sus hijos y respectivas familias, participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Aguada. Las Termas.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. "Señor: recíbela en tus brazos y con tu misericordia, consuela a su familia" Julio César Aguirre y familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Aguada. Las Termas.

PERALTA, PEDRO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Su esposa Rosaura Gómez, sus hijos Fabián, Claudio, Natalia, Esteban Peralta, h. políticos María, Fabiana, Diego, Leonardo, Milagro, Chicho, Analia, Gustavo, Nono y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta. Dpto. Silípica. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

PEREYRA, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Sus hijos William, Iber, José, Lucena, Dalma, Richard, Celeste y Elina y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Robles. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Fallecio´el 17/5/21|. Su hijo Dito su hija política Pilar, nietos :Fernando, Mario, Natalia, Daniela, Florencia, nietos políticos Vanesa, Exequiel , Mauro, bisnietas Olivia, Victoria, Valentina la recuerdan a 9 días de su partida a la Casa del Señor. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Fallecio´el 17/5/21|. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su hijo Alfonso,hija política Elsa ,nietos Lucas y Roció, la recuerdan con cariño a 9 días de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Fallecio´el 17/5/21|. "Mi mansión será la Casa del Señor por largo tiempo". Su hijo Gustavo su hija política Mabel, sus nietos: Valeria, Cintya, Sofía, Facundo y Julio la recuerdan a 9 días de su partida a la Casa del Señor.