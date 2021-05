FÚNEBRES | 30 de mayo del 2021

30/05/2021 - 02:50 Funebres

Sepelios Participaciones

ACHAVAL DE ANTON, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Su prima política Mirta Povedano y Mario Cavallotti, sus hijos, Patricia, Paola, Alejandra y Alejandro y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Tati, hijos y demás familiares, en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ACHAVAL DE ANTON, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Su prima política Susana Boix e hijos Matías y Marcelo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a Tati, hijos y demás familiares, en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ACHAVAL ELSA MARIA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Su esposo, sus hijos, Maiti Luis, Ramón, Pablo, José y Facundo, sus nietos, Matías, Máximo, Mateo, Marco, Ainoa, Sus hermanos, Rosa y Ramon, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron cremados en el dia de ayer, servicio de cremación realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ACHAVAL, VICTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su esposa María Elena Méndez, sus hijos Cristian, Maxi, Dania, Horacio, su nieto Renzo, sus padres Vicente y Reina, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Él DEAN. Cob. Caruso cia. Arg. De seguros S.A SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 TEL. 4219787.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Sus hijos Alejandro, Beto y Olga Cheein, sus hijas políticas Elena Salomón y María del Rosario Sánchez Ruiz, Nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de la Paz . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Sus sobrinos Juan , Daniel y Luis Mussi y sus respectivas flias participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Su sobrino Hugo Cheein, su esposa Ana Mirolo e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Olgui, Jani y Beto en estos momentos de dolor, Dios los fortalezca.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Luciano Bolzón, su esposa Hilda Sarquicián, participan con dolor el fallecimiento de la máma de su querida amiga Olga y acompañan con pesar a toda la familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Carlos Cheein e Irene Coroleu; sus hijos Diego, Mónica y Virginia con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Que en paz descanse.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. María Inés Herrera de De Souza, Elio De Souza, sus hijos Nelson José, Elio Gonzalo y Agustín Alejandro De Souza y Aída del Valle Herrera participan su fallecimiento y acompañan a su querida flia. en este difícil momento.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Tia Pila te recordaremos siempre con cariño Luis, Gabriela, Tomás, Victoria y Marcos Mussi.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Dr. Miguel Gerónimo Ávila y flia., Dra. Isabel Borges de Keltsman y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Olgui.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Amigas de su hija Olga con gran pesar despiden a su mamá Pila, Anahí, Nora, Graciela, Marisa, Patricia, Zulma rogando por la eternidad de su alma.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Con gran pesar y dolor despedimos a la gran amiga y vecina Pila, Josefina Fabris de Naser y Zulma acompañando con cariño a sus hijos Olga, Alejandro y Beto. Acercan afectos y abrazos a todos ellos.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Tía Pila, los hijos de tus primos Nashla y Pancho Salomón te despedimos con el dolor de saber que contigo se va la última representante de esa generación. Que tu alma descanse en la paz del Señor.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Lucho Zanello, su esposa Moni Salomón, sus hijos Sandro y Oscar y sus respectivas familias despedimos con dolor a la muy querida tía Pila, tan distinguida siempre en su trato y en su presencia personal, acompañamos a sus hijos en estos tristes momentos y rogamos para que su alma alcance el eterno descanso en la paz del Señor.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Su concuñada Gringa de Cheeín, sus hijos Humberto y familia, Silvia y familia participan con mucho dolor su fallecimiento.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. El Rotary Club "Santiago del Estero" participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida Socia Olga Cheein y acompañan a toda la flia en éste triste.momento. Ruegan.oraciones en su querida memoria.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Huda de Zeman, sus hijos y nietos participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su hija Olguita en estos momentos, elevando oraciones en su querida memoria.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Ricardo Pagani, su esposa liz, sus hijos Luciana Marianela Mauricio, sus yernos Emilio y Pablo acompañan en este duro momento a Amelia y su familia Cheein. Ruegan una plegaria en su memoria.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Carlos E. Sánchez, María E. Cantos Fonseca, sus hijos Manuel, Soledad, Ximena, Eugenia, Rodrigo y sus respetivas flias. participan el fallecimiento de la mamá de su cuñado Alberto A. Cheein, acompañan a sus hijos, nietos y demás flia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Personal de Droguería Cantos Fonseca y de Farmacia Omega participan el fallecimiento de la madre del Contador Alberto A. Cheiin y ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADE, ANGELITA SUSANA (q.e.p.d) Falleció el 28/5/21|. Sus hijos Analia, Oscar, Alberto, nietos Braian, Dario, Romina, h. politicos Julio Gallardo, sobrina Andrade Maria Elena y flia, Roxana y Mariela Andrade participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Nunca muere quien supo vivir y ha dejado hermosos recuerdos. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá. Amigas y compañeras de su hija Karina: Betiana Godoy, Mariela Salomón, Claudia Umbidez, Cecilia Gómez acompañan en este difícil momento a Karina y flia. al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

BEJARANO, MARIO OSCAR Ing. Ftal.(q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. "La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo. tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguiremos siendo... Volverás a encontrar mi corazón... No llores si me amas... " (San Agustín). Amado esposo y padre. Su esposa Alicia Farana y sus hijos Nicolás y Julieta, participan con dolor su partida al reino de los cielos y ruegan oraciones en su memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR Ing. Ftal.(q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. "Créeme. Cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía... ese día volverás a verme y sentirás que te sigo amando..." (San Agustín). Amado hijo, hermano, tío. Su madre Julieta M. Raed, su hermana Alicia Bejarano, su hermano político Marcelo Oller, sus sobrinos Andrés, Lourdes, Alejandro e Ignacio, y sus respectivas familias, participan con profunda tristeza su partida al reino de los cielos y ruegan oraciones en su amada memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Marito, partiste en vuelo eterno y ya estarás junto a tu padre Mario. Nos queda un inmenso dolor por no poderte despedir. Aquí cuidaremos de tu querida madre Mercedes. Sus tíos Víctor Oscar Raed, Chonga C. de Raed, sus primos Víctor Rodolfo y Liliana, sus sobrinos Victoria y Juliette. Acompañamos con mucho cariño s nuestra desconsolada hermana Mercedes Raed de Bejarano, a tus hermanos Alicia y Marcelo y sobrinos. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Con mucho cariño acompañamos desde la distancia a su esposa Alicia, sus hijos Nicolás y Julietta. Sus tíos Víctor Oscar Raed, Chonga de Raed y familia. Rogamos oraciones en su querida memoria y que descanse en la gloria de Dios.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. "Oh Jesus , unico consuelo en las horas eternas de dolor , dale el descanso eterno y la gloria que solo tu amor paternal concede". Mirta, Silvia, Maria Cristina, Miriam, Juan Domingo Camus y sus flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de Marito, acompañan a Mercedes y demás familiares y elevan oraciones por su alma.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Victoria Barquín de Bejarano, sus hijos Roberto, Ema y Víctor, participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Víctor Bejarano, sus hijos Rosario, Agustina y Tadeo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Neco Elías y Marisa Martínez y sus hijos acompañan a sus queridos amigos Alicia y Marcelo y familia por su irreparable pérdida. Elevan oraciones para su descanso y consuelo de su madre y familia.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. María Teresa Méndez y sus hijos Jorge, Marcelo, Ángel, Luis y Ana Valeria Adorni participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento elevando oraciones en su memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Marcelo Daniel Adorni y familia despiden con tristeza al querido amigo acompañando a su familia en tan doloroso momento elevando oraciones en su memoria que brille para el la luz que no tiene fin.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Las amigas de su hermana Alicia: Clara Alvarez, Catalina Peña, Paula Sampó, Maria Eugenia Castro, Mery Atias, Maru Giménez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Mery Atias, sus hijos Agustina y Mariano Sarquiz, acompañan a su mamá, su hermana Alicia y a toda la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Pancho Vera y Gugui Arce participan el fallecimient de Mario Bejarano y acompañan a su Flia. en estos momentos difíciles.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Maria Eugenia y Ricardo José Carabajal participan con profundo dolor el fallecimiento de Marito. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su Sra. madre y hermana en este doloroso momento.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Su amiga de la infancia, de la vida, Graciela Bayúgar y sus ahijados Gastón y Constanza De La Cruz Bayúgar, participan con profundo dolor su partida. Querido amigo, ha sido un honor formar parte de tu vida y que formes parte de la nuestra. Nos volveremos a ver.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Tus excompañeros y amigos de la Escuela Nacional de Comercio Prof. Antenor Ferreyra, despiden a su amigo Marito y acompañan en el dolor a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Vecinos y amigos de su madre Mercedes: Pibe Abdala, Celia Campos, Migui, Nora, Caro, María Celia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Amigos de su madre Mercedes: Abel Jugo, Tica y sus hijos Mariana, Anabel, Juan Manuel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Amigas de su madre Mercedes: Adriana Campos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Tere Pandolfi, Máximo Sanz Terán participan con dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Alicia y Marcelo, rogando oraciones en su memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Alba Duelli de Pandolfi, sus hijos Tere, Carlos y Enzo Pandolfi y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su querida amiga Alicia y a su sra. madre, rogando oraciones en su memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar" Estela (Nena) Pan, sus hijas Mónica y Claudia Leiva y sus respectivas familias participan con profundo dolor la pronta partida de Marito, querido amigo, colega y vecino de la calle Misiones de toda una vida. Fue un luchador incansable en todos los ámbitos donde se desenvolvió, una hermosa persona por dentro y por fuera. Ahora ya descansa en paz y que brille para él la Luz que no tiene fin. Acompañamos a toda su familia, en especial a su mamá Mercedes y a su hermana Alicia en este momento de muchísimo pesar.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Cuando un ser querido parte al Reino de los Cielos deja de estar con nosotroa para estar en nosotros. Marta Dib de Parodi y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido sobrino Marito. Acompaña a su querida prima Mecedes y demás familiares con el más cálido sentimiento. Quimilí.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Te fuiste primo querido y nos dejaste un vacío profundo en nuestros corazones. Marta Auad, Adriana, Alberto y Víctor y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Los amigos de su hermana Alicia y Marcelo: Ramón Demasi y Dora Martilotti sus hijos Félix, Agustín, Ramón y Rafael y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. Sus vecinos Rodolfo Mastroiacovo, su esposa Kuki y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CRIO. GRAL. DIAZ, ANGEL ARNALDO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Un gran hombre, con valores éticos y morales intachables, funcionario ejemplar, que marcó una época en la formación de oficiales en su paso por la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia. Sus amigos y camaradas lloramos su partida al Reino Celestial. Héctor David Noriega, Olga Cristina Cisterna, sus hijos Ramiro y Felisa acompañan en el dolor a su esposa Lidia, hijos, nietos y hermanos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, ÁNGEL ARNALDO (NEGRO) CRIO. GRAL. (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Hugo Capula y sus hijos Huguito y Francisco, participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo. Acompañando a su familia en este dificil momento. Rogando al Altisimo lo tenga en su dulce morada. Rogamos oraciones a su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

DURÁN DE GRECCO, ALBA ESTELA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Tía querida: el Señor te llamó a su lado para gozar de la Gloria Eterna. Muchas gracias por tu cariño y generosidad. Fuiste un ejemplo de ser humano. Su sobrina Silvana Fiad, su esposo Miguel Atia y su hija Candelaria Atia participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones a su memoria.

DURÁN DE GRECCO, ALBA ESTELA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. "Que brille para la luz que no tiene fin". Nélida Telmo de Seade, Luis, Fernando, Juan Vecente y Lucrecia Seade, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en el dolor y la oración.

DURÁN DE GRECCO, ALBA ESTELA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Propietarios y compañeros y amigos de su hijo Miguel de remises Nueva Autonomía participan su fallecimiento con profundo dolor ante tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

DURÁN DE GRECCO, ALBA ESTELA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Luis Armando Sandoval y familia, participan con enorme pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DURÁN DE GRECCO, ALBA ESTELA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Su ahijada María Inés Fiad, su esposo Miguel Canllo y sus hijos Dr. Maximiliano Valdez Fiad, Dra Jimena María Valdez Fiad, Valentina y Juan Francisco Canllo, despiden con mucho dolor a la tía que supo ser amor y guía. Descansa en paz.

GEREZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Sus hijos Bebé, Vale, Chani, su madre Beti Camus, sus hermanos Julia, Nena, Viviana, su nieto Misael y demas familiares. Sus restos fueron cremados ayer. Servicio de cremacion realizado por NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787

GEREZ, LUZ DEL ALBA (AIA- BELELA) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Madre de mi alma, nunca olvidaré el brillo de tus ojos al mirarme, la ternura de tus manos cuando enrredaban mis cabellos, el dejo de tu voz al decir mi nombre. Nunca olvidaré lo que fuiste y serás siempre. La mejor mujer que amaré hasta el final de mi vida. Sus hijos Uqui, Fabian y Pauli, sus hijos politicos, nietos, bisnietos, sobrinos participan con dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Su equipo de futbol "Los Grandes Amigos" participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dificiles momentos.

GÓMEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Sus amigos de fútbol y de tercer tiempo Gatti, Julio, Piruco, Dante, hermanos Massa, Pistola y Soria participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

GUZMÁN, ROQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Amado Roque, hoy nuestros corazones lloran tu partida, pero seguirás eternamente en nosotros. Su esposa Mercedes, sus hijos Leonardo, Hugo, Carlos que está esperándote y Patricia, acompañados de Silvia, Pauly, Silvia L., Fausto y sus nietos Hugo, Carlos, Joaquín, Santiago, Giovianni, Vero, Bauti, Guille, Geroy, Beni, Natasha y su bisnieto Enzo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ROQUE ORLANDO (q.e.p.d) Falleció el 28/5/21|. Su esposa Mercedes, hijos Patricia, Hugo, Leonardo, su hermano José, hna pol. Blanca participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GUZMÁN, ROQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. "No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mi. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros." Has sido para mi el mayor apoyo en la vida, siempre te querré. Mi hermano, mi compañero y amigo incondicional, nunca te olvidaré. Su hermano José y cuñada Blanca ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ROQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. "Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurección y la vida. El que cree en mi vivirá, aunque muera: y todo el que vivie en y cree en mí no morirá jamás". Amargamente lloramos tu partida querido tío Gringo. Te recordaremos con una sonrisa en el rostro, por todos los hermosos recuerdos que nos brindaste mientras estuviste con nosotras. Te extrañaremos. Sus sobrinas Ruth, Noelia, Fiorella y Tamara Luna.

GUZMÁN, ROQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Su sobrina Mónica Guzmán y esposo Victor Luna, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ROQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Su sobrino y ahijado Roque Guzmán, su esposa Roxana y sobrinas Jazmín y Franchesca participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ROQUE ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. La Comunidad Educativa del "Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams" lamenta participar el fallecimiento del padre de la docente Patricia Guzmán y la abraza en estos momentos de dolor. El Señor consuele sus doloridos corazones.

HUARDENE, JOSÉ ROBERTO (KIKO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. "Solo se muere, cuando se olvida y nosotros nunca te vamos a olvidar, vivirás siempre en nuestros corazones". Sus hijos José Luis, Fernanda, Alejandra, hijos políticos Emanuel, Bamby, Pablo, sus nietos y bisnieta participan con profundo dolor su fallecimiento. Querido padre, descansa en paz.

HUARDENE, JOSÉ ROBERTO (KICO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Te decimos adiós, que descanses en paz en brazos de Dios, Gracias por tu amistad, hasta siempre. Tus sobrinos de corazón Valentino, Joaquín, Gonzalo, Antonella y Franco Denti y tus hermanos del alma Chiche Denti y Mercedes García.

HUARDENE, JOSÉ ROBERTO (Kiko)(q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. La barra de amigos 22-14 siempre te recordaremos. Querido amigo, que descanses en paz. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

HUARDENE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del consejo gremial, sindico, gerentes de Área, auditor interno, asesores legales y de presidencia, jefes de áreas y personal de maestranza participan el fallecimiento de nuestro compañero. Elevamos oraciones en su memoria.

HUARDENE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Con gran pesar despedimos a otro amigo, Kico Huardene. Que en paz descanse, Dios guarde su alma y te dé el descanso eterno, amigo de tantas fiestas compartidas con la barra 22/14, alegrándonos siempre con tu canto. Te vamos a extrañar, hermano de la vida. Tus amigos familias de Negro Guzmán, Chiche Denti, Gumer Gómez, Dante Ibarra, Richard Ibáñez, Chaupi González, Pestaña Figueroa, Lugumba Corbalán, Mario Luna, Ulli Jozami, Marcelo Gentilini, Gonzalo Reynoso, Agustín Villalba, abrazamos en el dolor a su Sra. Raquel y su hijo Mauro.

HUARDENE, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. "Ya está ante ti Señor, recíbelo y brille para él la luz que no tiene fin". Con gran pesar te despedimos Kiko, te vamos a extrañar. Eduardo Guzmán y Lidia Trullenque, sus hijos Nico, Patricia, Teresita y Marcelo, familias de Carlos Orcellet y Cristian Soria.

HUARDENE, JOSÉ ROBERTO (Kiko)(q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Tus vecinos de toda la vida: Pedro, Osvaldo, Mirna, Ariel, Olga, Luis, Gabriela, Roxana y Ramón, participan con dolor el fallecimiento de su entrañable amigo Kico.

HUARDENE, JOSÉ ROBERTO (KIKO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Su amigo y vecino Pedro Rolando González, su esposa, sus hijos Enzo, Rita MIlagros, Rocío Jazmín y María Belén participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo Kico. Que descanse en paz.

HUARDENE, JOSÉ ROBERTO (KIKO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. El Club Atlético Central Córdoba, acompaña con profundo dolor la pérdida del Sr. José -Kiko- Huardene, papá del Sr. José Huardene, miembro de la comisión directiva de la institución.

HUARDENE, JOSÉ ROBERTO (KIKO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Luis caro y familia participan con profundo dolor del fallecimiento del esposo de su querida amiga Raquel ruegan oraciones en su memoria.

HUARDENE, JOSÉ ROBERTO (KIKO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin" los integrantes del grupo los septimos, Participan con profundo dolor del fallecimiento del esposo de nuestra querida ex compañera raquel y ruegan oraciones en su memoria.

IBAÑEZ, RAÚL DEL CARMEN (q.e.p.d) Falleció el 29/5/21|. Su esposa Angela Carola Montes, sus hijos Camila, Julio, sus hermanas Carmen, Marta, Nani, hermano político Dante del Castillo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11hs. Casa de duelo P.L.. Gallo 330. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

INFANTE CARABAJAL, ARIEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. David Rito Alberto Pellene, María del Carmen Vega y sus hijos Valentina Isabel, Lucas Julio de Jesús Pellene, participan del fallecimiento de Ariel y acompañan a nuestra querida Lia, Pablo y Cristian, madre y hermano. Que Dios le dé el descanso eterno.

INFANTE CARABAJAL, ARIEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Sus amigos: Ciro y Juanita; Ramiro y Sofía; Liliana, Pablo y Juan Ignacio participan con profundo pesar su inesperado fallecimiento. Lo recordarán siempre como una persona alegre, generosa, buen amigo, lleno de proyectos y con pasión en lo que hacía, como el personaje inolvidable que encarnó en.la obra de teatro La Foto" .Descansa en paz querido Gustavo ..Que Dios te tenga a su lado.Rogamos una oración a tu memoria y acompañamos en el dolor a su mamá, hermanos y demás familiares.

INFANTE CARABAJAL, ARIEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Personal Directivo, docente y no docente del Jardín de Infantes Municipal Nº 19 Nuestra Sra. del Rosario de San Nicolás, acompañan en estos momentos de dolor a su compañera Prof. Erika Infante, frente a la pérdida de su hermano. Nuestras condolencias y que brille para él la luz que no tiene fin.

LOPEZ, ADA DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Sus hijos Carlos Orlando y Ada Graciela, sus nietos Claudia, Ernesto, Eugenia, Javier y Emilia, sus bisnietos, Ámbar, Ramon y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11:30 Hs en el cementerio. Parque de la paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 TEL. 4219787.

LÓPEZ, ARMANDO MANUEL (BIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Tuvimos la fortuna de tenerte como esposo, padre y abuelo. Fuiste bondadoso, de grandes principios, que nos inculcó la alegría, el respeto, la humildad y solidaridad, valores que seguiremos en nuestras vidas gracias a tu ejemplo. Al cumplirse 9 días de su partida invitamos a la misa virtual, hoy a las 20 hs., por la Pquia. San José de Belgrano. Dios le dé descanso eterno y brille para él la Luz que no tiene fin.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos y nietos, juntos a su prima hermana Raquel Nazha de Monti y Fernando Ricardo Monti, hijos y nietos, te recordaremos Elisa toda la familia, la amistad de toda la vida entre las familias Loutfi y Barchini entre nuestros padres y abuela. Que descanses en paz querida Elisa, recordándote con el cariño de siempre.

LOUTFI DE BARCHINI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/21|. Miguel Angel Siufi y Flia, despiden con cariño a Sra Elisa y acompañan a sus hijos y demás fliares, elevando oraciones por su descanso eterno y pronta resignación.

MENDIETA, ANDREA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 29/5/21|. Su madre Margarita del Valle Ramirez, su hija Agostina, sus hermanos Roxana, Patricia, Luis, Leonardo, Ruben y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MENDIETA, ANDREA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Humberto Lacour, su esposa Marcela Ibáñez Frágola, su hija Luana Lacour, Estela Basilio y Martha Frágola, participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a nuestra querida amiga Margarita y a su familia ante la pérdida de su amada hija, Que Dios les dé la fortaleza y permanezcan unidos. Rogamos por su descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.

MENDIETA, ANDREA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. "Señor, concédele la paz eterna y brille para ella la luz que no tiene fin". Dr. José Chara y Sra. Fernanda Ovejero Bravo, participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Andrea, rogando cristiana resignación a su familia.

MENDIETA, ANDREA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Antonio Suárez y flia. participan con gran pesar el fallecimiento de la compañera Andrea del Valle y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria pidiendo por su eterno descanso.

MENDIETA, ANDREA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Darío Omar Suárez, su esposa Consuelo Amanda Coronel participan con profundo dolor y tristeza la partida de su compañera y amiga Andrea del Valle. Acompañamos a su hijita Agostina Mendieta, a su mamá y toda su familia en este doloroso momento. Pidiendo oraciones en su memoria rogamos por su eterno descanso.

MENDIETA, ANDREA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Andrea querida, jamás imaginé este adiós tan abrupto, tan inesperado. Me deja tu partida con el corazón conmovido por el dolor y la tristeza. Siempre te recordaré amable, sonriente, dispuesta, agradable, de buen compartir, gran trabajadora. Hoy quiero decir que perdimos una gran compañera y amiga, que te extrañaremos. Gabriela Fernanda Suáreza, Abel María Paz, Valentina María Paz y Abel Augusto Paz acompañamos a su familia, a su hijita Agostina en este dolor y difícil momento. Rogamos oraciones a su memoria. Que el señor te guarde en tu corazón y que descanses en paz.

MENDIETA, ANDREA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Querida compañera y amiga, tu partida nos sume en un gran dolor y profunda tristeza. Te recordaremos siempre con tu sonrisa y tu disposición para colaborar en toda tarea. "Siempre Andrea". Acompañamos a su hijita Agostina y a toda su familia en este dificil momento. Te recordaremos siempre. Emanuel Francisco Suárez, Silvana Julieta Queijas, Juan Ignacio Suárez, Martina Suárez y Delfina Suárez rogamos oraciones a su memoria. Pedimos por su eterno descanso.

MENDIETA, ANDREA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Contadora Publica Clara Elizabeth Campos, esposo Juan e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Roxi, a su hijita,mamá y hermanos en este triste momento.

NASSIF, TUFI (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

NASSIF, TUFI (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal e hijos acompañan en su dolor a su esposa, Paco y demás familiares Elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d) Falleció el 28/5/21|. Su esposa Angelica, hijos Emanuel, Meli, H. politicos Debora, Javier, nietos Luciana, Lourdes, Nikola, Juana, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Zanjón - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

REYNOSO DE NASIF, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Su primo Tito Nattero, su esposa Graciela y familia, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO DE NASIF, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin y que Dios la reciba con sus brazos abiertos y le brinde el descanso eterno". Dora Llarrull y sus hijos acompañan con profundo dolor y afecto a sus hijas Silvia y Luqui, a su esposo y demás familiares. Elevan una oración en su memoria.

REYNOSO DE NASIF, INÉS (PELUSA) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Amiga querida, vuelta alto. Dejaste un gran dolor y un profundo vacío en mi corazón. Te voy a extrañar mucho. Chela, su hija Rita, sus nietos Fran y Elena, acompañan a su familia en este doloroso momento.

REYNOSO DE NASIF, INÉS (PELUSA) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Martín Ríos, Viviana Agüero y sus hijos María Victoria, Milagros y Benjamín participan con dolor el fallecimiento de Pelu, nuestra amiga y vecina de siempre. Acompañamos con mucho cariño a su esposo Juan Carlos, sus hijas Silvia y Lucky y su nietito Augusto, en este momento de tanto pesar. Elevamos oraciones en su memoria. Siempre estará en nuestro recuerdo.

REYNOSO DE NASIF, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Toño Nattero y familia, lamentan profundamente el fallecimiento de su prima Pelusa. Acompañan a Kuki y familia en este momento de dolor. Oraciones en su memoria.

REYNOSO DE NASIF, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Ana Nattero y familia, participan con profundo dolor la pérdida de la querida Pelu.

RUIZ, OSCAR NAPOLEON (q.e.p.d) Falleció el 29/5/21|. Su esposa María Jaimez, hijos Florencia, Carlos Ruiz, sus hermanos Noemí, Daniel, Nanci y demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 13hs. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VELIZ, RAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Directivos y personal de CD Parque SRL expresa sus más profundas condolencias a la familia de Véliz, Fabian por el fallecimiento de su hermano. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ZARIF DE NEME, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal e hijos acompañan en este momento de gran dolor a sus hijos y demás familiares Elevan oraciones en su memoria.

ZERDA LUIS ERNESTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Su esposa Olga Acuña, sus hijas Florencia, Viviana, Rocio, h.polit. Pablo, sus hermanos Angel, Rosi y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio de Maco. Cobertura Servicio Social Municipal - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su cuñada Pocha Chñaez, Chobata Artaza y sus hijos Daniela, Ariel y Diego Artaza con sus familias lo recuerdan al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. "Que brille la luz que no tiene fin para mi padrino Tero". Su ahijado Adrián Pallares, sus hijos Santiago y Salustiano lo recuerdan al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su suegra Carmen Corbalán de Sánchez, su cuñado Orlando Sanchez e hijos Xiomara y Ángel lo recuerdan al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Su cuñada Norma Sánchez, su esposo Gaty Pallares, sus sobrinos Rita, Adrián, Cecilia y Andrea Pallares, sobrinos nietos Santy, Agucho, Lautaro, Salu, Guada, Thiago, Mia, Alfonsina elevan oraciones en su memoria al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ARTAZA, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Amigas de sus hijas: Carolina Ruiz, Ceci Gómez, Viviana Herrera, Flor Torres, Rita Pallares y sus respectivas familias acompañan a sus hijas y a su esposa en estos momentos tan dificil. Ruegan a Dios lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GIL ROJAS, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Su hermana Rosa y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de La Misericordia. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. S.A.-NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

GODOY, CARLOS AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Toda la Flia de pastas frescas Tio Nico , la flia Simon, Justina ,todos los que lo conocimos y compartimos su trabajo con gran esfuerzo a pesar de sus años , su honestidad y confianza acompañan con gran dolor la perdida irreparable a la flia de nuestro querido Don Carlitos y rezan una oracion en su memoria.

ORELLANA, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos y vecinos Chiche Casas, su esposa, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

OTTINETTI, RUBEN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Su esposa, Marta Sosa, sus hijos, Cristian, Ángel y Antonio, h Pol, nietas, hermanos sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la piedad, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

GONZÁLEZ, JOSÉ MARTIN (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/21|. Al cumplirse 9 días de su partida al Reino celestial te recordaremos con nuestro amor de siempre tu esposa Laura tus hijos Wilton Melisa y Álvaro tus hijos políticos Maxi y Belén tus nietitos Elías Alexis y Bautista Se ruega una oración en su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ARGAÑARAZ, JUAN MANUEL ( Juanchi) (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. "Señor, Ya está ante Ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno" La Agencia de Tómbola Nº 906 de Colonia Tinco participa con dolor la partida de Juanchi al Reino Celestial y acompaña en este difícil momento a su familia. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CORNET DE SALOMÓN, MARTA LÍA (q.e.p.d) Falleció 24/5/21| Hijos de Pancho y Mercedes Salomón de Los Juríes despiden a Marta, última representante de esa generación recordando con cariño a la tan querida familia de Loreto y Atamishqui. Rogamos que su alma descanse en la paz del Señor.

DELDADO, ENRIQUE DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Sus hijos Marcela, Alberto, Sandra, Josué, David, Sebastián, Jonatan, Estefanía, Martina, Carlos, Santiago y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa Catalina. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162 TEL. 4219787.

ROJAS, RANULFO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Su esposa Felipa Coronel, sus hijos y nietos, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Silípica. Cob. Caruso Cia. de Seguros S.A. -Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.