FÚNEBRES | 2 de junio del 2021 -primera parte

- Jorge Roberto Beltrán Alfaro

- Ricardo Ibáñez

- Francisco de Asís Cuevas

- María Magdalena Corvalán de Ruffa

- Esteban Carlos Paniagua (Termas)

- Edgar Daniel Ciappino

- Olga Palumbo de Luna (Tucumán)

- Blanca Palacio Bicecci de Alvarez (Córdoba)

- Angélica Argentina Trejo

- Sara lidia Assad (La Banda)

- Silvia del Valle Paz (Beltrán)

- Josefa Cabello

- Ada Blanca Ledesma Butiler

- Ramón Morán

- José Luis Cardozo

- Carlos Dante Soria

- Verónica Magalí Leguizamón

- Elba del Valle Cortez

- Raúl Orlando Castillo

- Oscar Eduardo Alderete

- Mirta Noemí Martínez

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TAMAN ALEGRE DE CHEEÍN (señora Pila)

(q.e.p.e.d) Se durió el 29/5/21 y espera la resurrección.

Prof. Josefina Yolanda Pedano de Fumarola y Dr. Luis Alejandro Fumarola participa con profundo dolor su fallecimiento, quien ha sido una excelente persona y una queridísima amiga. Acompaña a sus hijos y demás familiares en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

STELLA MARYS SOSA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/4/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad. Dr. Ángel Hugo Niccolai. Participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN DOMINGO GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/21 y espera la resurrección.

Compañeros de la Contaduría General de la Provincia, acompañan en sentimiento al compañero y amigo José Gallo por el fallecimiento de su papá. Andrea Urquiza, Pablo Abutti, Silvana Polido, Virginia Saad, Cecilia Juárez, Graciela Aguirre, Exequiel Ávila, Juan Méndez, Mariza Llarull, Florencia Ledesma, Daniela Ledesma, Gabriela Brichner, Patrica Seggiaro, Elizabeth Olivera, Cecilia Yazbek, Omar Contreras, Jorge Azar, Luis Banco, William Issi, Ornela Lezcano Mattar, Fabiana Gerez, Alejandra Fiad, Lucrecia Marcos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR ALBERTO VÉLEZ (Chacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/21

Mario Vinocur, Zulema Saltari, hijas y nietos acompañan con profundo dolor a su hija María Elena y a su hijo pol. Tany Reynoso, a sus nietas y bisnietos por la pérdida del querido amigo Chacho.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OLGA ANGÉLICA PALUMBO DE LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Concepción, Tucumán el 28/5/21 y espera la resurrección.

Olga Palumbo de Quatrini y sus hijos Fernando y Paula Basualdo, Cristian y Rita Carrizo, participan el fallecimiento de su querida prima Pirucha y acompañan en su dolor a sus hermanas Graciela y Lía y a su hija Teresita, elevan oraciones al Altísimo por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA MAGDALENA CORVALÁN DE RUFFA

(q.e.p.d.) Se durmió el 1/6/21 y espera la resurrección.

Su esposo Carlos Ruffa, sus hijas Aylén y Rocío participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA MAGDALENA CORVALÁN DE RUFFA

(q.e.p.d.) Se durmió el 1/6/21 y espera la resurrección.

Sus hermanos Miguel, María Pía, María José, Conrado, Santiago y Juan participan con dolor y resignación su perdida y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA MAGDALENA CORVALÁN DE RUFFA

(q.e.p.d.) Se durmió el 1/6/21 y espera la resurrección.

Su hermana María Pía, su esposo Juan Maidana, sus hijos Juan, Tere, Agustín, Macarena y Francisco, sus nietas Franca y Ernestina participan con dolor su pérdida y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA MAGDALENA CORVALÁN DE RUFFA

(q.e.p.d.) Se durmió el 1/6/21 y espera la resurrección.

Su hermana María José Corvalán, sus sobrinos Sofía, Ricky, Mauricio y Martina González, participan con dolor su inesperada partida. Que tu alma descanse en paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

TORIBIA MANSILLA DE FARÍAS

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 29/04/21 y espera la resurrección.

Se nos fue una hermosa persona que fue una bella esposa, madre y abuela.

Muchas gracias por todos los momentos vividos, por todo lo que nos diste y lo más importante por todo el amor que nos brindaste!

Te vamos a extrañar mucho, pero siempre te recordaremos. Estarás en nuestros corazones!

Te amamos y amaremos muchísimo tu esposo, hijos e hijos postizos y nietos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

TORIBIA MANSILLA DE FARÍAS

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 29/04/21 y espera la resurrección.

Te marchaste dejando esta tierra para irte al lado del señor, ni el tiempo, ni las circunstancias harán que te olvide o que olvide los bellos momentos que vivimos juntos. Fuiste la mujer que elegí para que me acompañara hasta el final y así fue, me brindaste lo mejor siempre, fuiste mi fiel compañera, amiga y mi confidente, aunque te marchaste antes de lo previsto.

Te voy a amar y extrañar mi Miki querida, dame la fuerza para continuar.

Gracias por la gran familia que me dejas,

Dios bendiga a todas las personas que nos acompañaron e hicieron suyo nuestro dolor, ante la pérdida de Toribia mansilla que fue esposa, madre, suegra, abuela, amiga, vecina.

De parte de tu esposo Víctor Francisco Farías.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIDIA BEATRIZ MIROLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/4/21 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; participa del fallecimiento y acompaña a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN TOMAS MELIAN

El vicegobernador de la Pvcia, Dr Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE ROBERTO BELTRÁN ALFARO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/21 y espera la resurrección.

Padre: nuestros corazones no pueden aceptar tu partida, nos duele mucho tu ausencia, pero pasaste por nuestras vidas dejándonos luz que resplandecerá en nuestras almas por toda la eternidad, tu recuerdo es la mayor fuerza para motivarnos a seguir adelante. Al reino celestial, elevamos besos al cielo, rogando al Altísimo te acune en sus brazos. Tú esposa Dominga, tus hijos Jorge, María del Huerto y tu hijo del corazón Franco. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

REINA ISABEL GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Córdoba el 29/5/21 y espera la resurrección.

“Ese día me quede pensando que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo aunque ya no estén” (San Agustín).

Su hija Mabel Galván, su hijo político Ariel Villagra y sus nietos Nicolás y Tomas elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA MAGDALENA CORVALÁN DE RUFFA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/6/21 y espera la resurrección.

Querida hermana te despido con el mayor dolor del alma...seguro estas con nuestros padres...descansa en paz....tu hermano....Conrado Gabriel Corvalán y familia participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA MAGDALENA CORVALÁN DE RUFFA

(q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARD DANIEL CIAPPINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/6/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARD DANIEL CIAPPINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/6/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo E. Ick, Waldina Rigourd y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA BRENDA PALACIO BICECCI DE ÁLVAREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Córdoba, el 27/5/21 y espera la resurrección.

Su prima hermana Norma Correa de Miggitsch, sus sobrinas Lizi, Juan y Luis con sus respectivas familias, participan con dolor la partida de Chichí, al reino de los cielos, acompañando a sus hijos, nietos, hermanos políticos y demás familiares, en este momento de dolor. Se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR EDUARDO ALDERETE (q.e.p.e.d) Se durió el 1/6/21 y espera la resurrección.

La Ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, El subsecretario de Salud Dr. César Monti y el Coordinador General CPN Norberto Zanni participan con mucho dolor y acompañan a toda su familia.

INVITACIÓN A MISA

TÉVEZ RUBÉN ADOLFO

(q.e.p.d.)Falleció el 22 de abril de 2021.

TU FE Y ENTREGA A MARÍA TE LLEVÓ A LOS BRAZOS DE SU HIJO JESÚS Y ASÍ LLEGASTE A RECIBIR EL ABRAZO DE AMOR Y MISERICORDIA DE DIOS PADRE.

Hermano querido, todo fue tan rápido, que no alcanzamos a dimensionar todo lo vivido en los casi tres meses, antes de tu partida a la vida eterna. Fue tan rápido cono tu vida terrenal. Ahora tienes la vida en plenitud, la vida eterna.

Fuiste un luchador, siempre pensando cómo resolver las situaciones adversas de la vida expresabas "Dios nos ayudará, ya vamos a salir".

Recuerdo con que agrado escuchabas nuestra historia familiar, la casa que nos dejaron, de sus luchas, esfuerzos, solidaridad, hospitalidad de nuestros abuelos. Manifestabas una contagiosa admiración y te sentías honrado por lo que fueron e hicieron. Siempre terminabas expresando un deseo de nostalgia referido a nuestra abuela Rosa "cómo hubiese querido conocerla".

Compartimos tantas alegrías, dificultades, proyectos con tus numerosos hijos. Gracias porque nunca me los mezquinaste. Hoy, como era tu deseo, son una parte importante de mi vida, mi compañía, mi sostén. Gracias porque hasta el final diste testimonio permanente de esa comunión de amor que nos enseñaron nuestros mayores y anidaste en tu corazón. Fue el motor que te dio siempre impulso para llevar adelante este proyecto de amor. Cuántos encuentros con largas charlas, diálogos sinceros, concreción de sueños.

Doy gracias a Dios porque seguramente llegaste al Padre Dios con las manos agradecidas por la bendición de tus hijos mayores. Con qué amor te cuidaron, acompañaron; hicieron humanamente todo lo que pudieron, cuidando todos los detalles. Todo esto adornado por el amor tierno, puro, inocente de los dos más pequeñitos.

Cada lugar, cada rincón, cada espacio de nuestra casa están llenos de hermosos recuerdos. Siempre te recordaremos como un luchador, un silencioso hospitalario ocupándose de albergar al que lo necesitara, solidario. Pero el Señor tenía la casa preparada para ti y vino a buscarte para que estén juntos para siempre. Nosotros confiamos, nos abandonamos en Él "…No se turbe nuestro corazón…" hay vida eterna, es nuestra esperanza y creemos en ella. Desde allí tu amor por tu flia., será más perfecto y puro.

Ya en tu morada eterna, el Señor seguro te dará otra misión, la de seguir haciendo oración por tus hermosos hijos y toda tu amada familia.

Hermano querido, RUBENCITO, como te llamaba mi madre con tanto amor, permanecerás siempre en nuestros recuerdos y oraciones. Descansa en el Amor, en los brazos de Jesús y María.

Inmensamente agradecidos por el afecto, oraciones recibidas de amigos, vecinos, institucionales escolares, comisión directiva de Vóley C. C. Olímpico, promoción 1976 Esc. Normal

Sus hijos Cecilia, Analía, Eduardo, Pablo, Hernán, Emmanuel, Agustina, Rubén Agustín, Sarita; hijos pol. Adrian, Diego, Shei, Flor, sus nietos Pachi, Máximo, Ana Paula, Joaquín, Pili, Meli, Agustín, sus hnos., María Inés, Horacio, Nora invitan a la misa a celebrarse en la parroquia Sgo Apóstol hoy domingo 20 ha.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

RAMÓN PATRONICIO GONZÁLES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/5/21 y espera la resurrección.

Amor nuestro, ya estás gozando de la paz eterna y vivirás por siempre en nuestros corazones. Su esposa Gracia Ponce Faila, sus hijos María Gracia, Diego Ariel, María Luján y María Noel y sus nietos Lucrecia María, Ariadna Verónica, Matías Gabriel, María Pía, Graciela Carolina y Mauricio Valentín, invitan a la santa misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento a realizarse hoy en el Santuario Santa Rita a las 19,30 hs. en forma presencial y a través de la página del Santuario para rogar por su eterno descanso.

RECORDATORIO

Lic. DOMINGA MONCERRAT LUNA DE PERALTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/5/2019 y espera la resurrección.

”Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre” Juan 11:25 y 26. “Siempre voy a estar en el corazón de ustedes, y desde este lugar hermoso donde me encuentro voy a cuidarlos y protegerlos siempre”. Su esposo Ruly Peralta, sus hijos Silvina, Fernando, Gimena y María del Carmen, sus hijos políticos Daniel, Eliana, Federico y Julián, y sus nietos Valentino y Candela. Se oficiará una misa en su memoria al cumplirse dos años de su fallecimiento, el domingo 2 de mayo a las 11 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Se ruegan oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

MIGUEL GOLA - ELVA BAZÁN

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 2/5/07- 3/8/20 y esperan la resurrección.

Pa hoy hacen 14 años que dejaste un vacío muy grande en mí. Fuiste y serás siempre un ejemplo y orgullo al igual que la mamá, hace 9 meses que volvieron a encontrarse así seguir juntos como lo han hecho desde que decidieron unir sus vidas, pasando por todos los tipos de situaciones pero siempre juntos, eso es lo que nos enseñaron a valorar al otro. Si tendría que volver a nacer sin duda los elijo una y mil veces como mis padres, y no solo yo mis hermanos también con todo el dolor que dejó sus partidas le pido a Dios nos de fuerza para continuar, hasta el día en que nos volvamos a encontrar.

Piden oración por sus memorias sus hijos Mariela, Ana, Migui y Tony sus nietos y bisnietos e invitan a participar en la misa que se realizara hoy a las 19:30 en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, La Banda.

RECORDATORIO

JORGE GUSTAVO PÁEZ. 24/12/67 -02/06/20 qepd.

Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Gus hace 1 año que te fuiste a la mansión del Padre y nuestro dolor es inmenso. Tus hijos te extrañan, tus nietos te tienen presente cada día, tus amigos y compañeros te recuerdan y a mí me resulta tan difícil continuar la vida sin vos. Nuestro consuelo es saber que tu gozo es eterno y que estás cantando junto a los ángeles a nuestro Creador. Seguirás junto a nosotros cada día, en cada celebración, en cada logro. Te amaremos por siempre. Nos encontraremos en la eternidad. Descansa en paz amor de mi vida. Unidos en oración por el eterno descanso de su alma Flia. Páez Lobo. Tu esposa Andrea Lobo, tus hijos Maxi, Facu, Jor, Cande, tus nietos Lázaro Fran Blas.

INVITACIÓN A MISA

GERMÁN ARIEL TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

Hijo mío: “Dios quería un ángel en el cielo y junto a Él te eligió a vos y desde allá darás la paz y resignación para todos los que te amaron de verdad, permanecerás siempre en nuestros corazones. Fue muy breve tu paso por este mundo terrenal, pero dejaste una estela de valores y sentimientos imborrables para tu familia y para todos tus afectos, siempre presente en los buenos momentos y eso nos enorgullece. Tu partida repentina nos enseña a ser suficientemente valientes como para enfrentar el mundo para que descanses en paz con la satisfacción de habernos dejado el respecto, la honestidad, la cultura y el trabajo y que todo se logra con sacrificio y esfuerzo. Hijo mío nos cuesta aceptar que te has ido para siempre, llegará el día que nos volveremos a ver, confiando en Dios. Descansa en paz mi amor, donde nada ni nadie te perturba ni atormenta. Vuela alto mi hijo hermoso, sos mi ángel de luz, no me sueltes la mano, ayúdame a aprender de nuevo. Te amamos. En este momento de dolor rogamos a Dios te reciba en su reino. Invitamos a la misa al cumplir 9 días de su fallecimiento a realizarse hoy 2/5/21 a las 9 hs. en la Catedral Basílica. Sus mamitas Nenena y Raquel.

RECORDATORIO

GALCONTAS, CARLOS FELIPE

(q.e.p.d.) 01/05/1948 - 12/01/2020.

El todo. El absolutamente todo. Una enorme nada desde que no estas. Tu recuerdo quita el aire por un momento. Luego toca seguir respirando, aunque ya es distinto. Como vos decías “la vida seguirá” pero siempre un poco más triste desde que no nos abrazas. Ahora recordamos con cariño las veces que nos decías las cosas por nuestro bien. Hemos aprendido de vos y de tu amor incondicional. Sonreímos. Nos gusta hacerlo todavía. Cada día. La razón es que sabemos que a vos te gustaría que lo hagamos. Todas las cosas buenas y alegres que nos sigan sucediendo, en parte, serán por todo lo que nos enseñaste. Y nosotros nunca te olvidaremos. Seguiremos cumpliendo sueños. Y tu estarás en algún sitio, asintiendo. Feliz cumpleaños mi gordo, te amo y extraño más. Tu hija Celeste.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

EMA JOSEFINA TOMATIS DE REZOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

Su esposo Guillermo Rezola, sus hermanas Beatriz y Amelia Tomatis y familias, sus hermanos elegidos Patricia y Luis Rezola e hijos, agradecen profundamente todas las condolencias recibidas con motivo de su inesperada partida, a los amigos incondicionales que nos acompañaron desde el primer momento, a todos los sacerdotes que celebraron misas en sufragio de su alma tanto aquí como en Tucumán, Buenos Aires y en Santiago de Chile y a los que estuvieron a nuestro lado de una u otra manera haciéndonos llegar su pésame. Invitamos a la última misa de su novenario, hoy a las 20, 30 hs. en el Convento de Santo Domingo.

RECORDATORIO

RAÚL DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/3/21 y es pera la resurrección.

Me gusta pensar que voy a verte. No sé en qué lugar, ni en que estación o circunstancia. No sé si hoy, mañana, en unos años o en alguna otra vida. No sé si siendo niños, jóvenes o ancianos, en forma de personas, de agua y piedra, flor y tierra o lluvia y cielo. Sólo pensar que voy a verte de algún modo; en algún tiempo en que nuestros destinos coincidan nuevamente. Sólo pienso en eso me gusta pensar en que voy a verte.

Su esposa Alcira Villarreal, sus hijos Marcela, Gabriel, Walter y César sus hijos políticos Daniel Coronel, Vanesa Saavedra y Vanesa Bruno sus nietos Aldana, Anita, Emanuel, Bauti y Bianca, lo recuerdan con cariño al cumplirse un mes de su partida.

RECORDATORIO

NÉSTOR ALFREDO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 02/05/2020 y espera la resurrección.

A cumplirse un año de tu partida al encuentro con tus padres, hermana y sobrinos te recordamos con mucho dolor y tristeza, fuiste y serás siempre mi compañero de vida, no hay un día que no te extrañamos. Que Dios te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Siempre serás la luz que guie nuestros caminos. Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos te dedican este recuerdo.

INVITACIÓN A MISA

NÉSTOR CARABAJAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/4/21 y espera la resurrección.

Qué difícil es recordarte sin que nuestros ojos se llenen de lágrimas, sin que nuestros corazones se sientan oprimidos, dejaste tantos bellos recuerdos en nosotros que aunque pasen los días, meses, años, sabemos que siempre estarás en nuestras vidas. Te amamos Papá y te extrañamos muchísimo.

Sus hijos Carlos, Silvia, Anita y Thiago, su nuera Vane, su nieto Joaquín, hermanos, cuñados, sobrinos y demás familiares.

Agradecen a las personas que los acompañaron en tan duro momento e invitan a la misa que se realizará el 2 de mayo en la parroquia Santa Rita a las 19.30 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.