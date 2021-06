FÚNEBRES | 3 de junio del 2021 -segunda parte

03/06/2021 - 02:57 Funebres

Nimia del Valle Maldonado (La Banda)

Zulma Natividad Silva

Rosalia Ermilia Vera

Marta Beatriz Rocha

Lucinda Francisca López

Amelia del Carmen Coronel

Marcos Gustavo Madrid (La Banda)

Teresa del Valle Guzmán (La Banda)

Juan Carlos Gerbino (La Banda)

Casimiro Cristóbal Lazarte (Loreto)

Beatriz del Valle Gómez de More

Santiago Leopoldo Barquín

Vicente Antonio Farías

Agustin Armando Quinteros (Añatuya)

Andrés Roberto Padilla

Herminia Antonia Correa

Nicolás de Jesús Gutiérrez (La Banda)

Fabio Luis Gallardo (Termas de R. Hondo)

Roque Víctor Tejeda (La Banda)

Benito Palmiro Pérez

Sepelios Participaciones

ÁVILA, JOSÉ BLAS (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 31/5/21|. Padre querido, aunque dejaste un gran vacío en nuestras vidas ya descansas en paz donde no hay dolor ni sufrimiento. Su esposa Yrma Elsa Crespín, su hijo Luis O. Ávila (Negro), su hija política Graciela Ledesma, su nieto Gabriel Ávila, Graciela Filippi y su bisnieta Briana Morena participan su fallecimiento con profundo dolor, elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Santa María de Punilla.

ÁVILA, JOSÉ BLAS (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 31/5/21|. Sus sobrinos Zulma Bitar y Oscar Gerez, con sus hijas Flor, Naty y Sole Gerez con sus respectivas Familias despiden al querido tío Ávila hincha de Boca y lo recordarán con cariño por sus ¡ocurrencias y picardías! Tía Elsa, Negrito, ¡Graciela y Gaby y flia. reciban nuestro fuerte abrazo y oraciones

ÁVILA, JOSÉ BLAS (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 31/5/21|. Olga Crespín Vda. de Bitar y sus hijas con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del cuñado y tío, rogando al Padre Misericordioso lo reciba en el paraíso Celestial y de consuelo a la querida Elsa y Negrito con su familia! ¡Se ruega una oración en su memoria!

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Te fuiste tan rápido y nos dejaste un gran vacío en el corazón. Te amamos. Su esposa Mercedes, sus hijos Mariana, Alvaro y Gaby, y sus hijos políticos Virginia, Martín y María José participan con profundo dolor su fallecimiento.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su esposa Mercedes Chaud,sus hijos Marta, Lola, Alvaro y Mariano y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su hermana política Graciela Chaud, sus hijos José María y Juan Eduardo y familia participan con dolor su fallecimiento.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. ¡Vuela alto, abuelo! ¡Te amamos! Sus nietos Martin, Anton, Laila, Aitana, Mikaela, Mariano, Francisco, Victoria, Juan Cruz, Morena y Santiago y su bisnieta Federica participan con profundo dolor su fallecimiento.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el lauz que no tiene fin". Martha A. Mansilla Gauna, sus sobrinos Martha S. Barquín de Foix y flia. Carlos Alberto Barquín y flia. y María Cecilia Barquín de Chequer y flia. participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Marta S. Barquín de Foix, sus hijas María Constanza, María Alejandra y María Agustina participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Carlos Alberto Barquín, Cecilia Llapur, sus hijos Gonzalo, Nicolás y Agustina Tajan participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Héctor Chequer, María Cecilia Barquín, sus hijos María Cecilia, Héctor y Constanza Mayuli, participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Marta Rivas Jordan sus hijos Santiago, Lourdes, Alejandra y Facundo Mulki, participan con dolor el fallecimiento de su querido compañero Tata y acompañan en este momento tan doloroso a sus hijas Martita, Lola y Daniela. Ruega oracioens en su memoria..

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su amiga y compañera de trabajo María Silvia Ledesma y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Compañeros de trabajo y personal de computos participan con dolor el fallecimiento del querido Tata Barquin. Nos quedamos con las enseñanzas recibidas de quien fuera uno de nuestros maestros y quien nos ayudó a dar nuestros primeros pasos en el fuero electoral. Acompañamos a su familia en este dificil momento. ¡Te extrañaremos! Elevamos oraciones en su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Dr. Guillermo Daniel Molinari, Dr. Walter Daniel Micol participan con dolor el fallecimiento del Sr. Barquin. Se ruegan oraciones en su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analia y Ana Maria y sus respectivas familias, participan con pesar el fallecimiento del querido Tata y acompañan a sus hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Las amigas de su hija Marta: Silvia Bustos, Claudia López, Marcela Achaval, Mónica Reimundi, participan de su fallecimiento y acompañan a Marta en este doloroso momento.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Marta S. Pellicer Yocca acompaña a sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus respectivas familias en estos momentos de tanto dolor por la pérdida de su papá. Ruega oraciones a su querida memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (TATA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sara Arce Viaña, sus hijos Sarita, Arturo, María Adela y María Elena participamos su fallecimiento con un dolor inmenso. Yo fui tu hermana del alma te decía lo que debías hacer nunca querías, terminábamos discutiendo pero eso no quita el cariño que teníamos por vos, (mi tercer hermano). Te vas a juntar con Benja y el Negro. Acompaño a tus tres hijas en este dolor Marta Marcela, Lola y Daniela y rogamos una oración en tu memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (TATA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sara Montenegro de Páez, sus hijos Mariano, Sarita, Fanny, Marito, Valeria e hijos políticos, nietos, bisnietos. Elevamos una oración en su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (TATA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus nietos Mikaela Paez Barquin, Mariano, Anita, Francisco y tu bisnieta Federica. Elevamos una oración en tu memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (TATA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Víctor L. Barquin; Piqui Pilan; sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas y demás familiares en este triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (TATA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Dr. Daniel Escobar Correa y Dr. Bernardo José Herrera, apoderados del partido Justicialista participan con dolor su fallecimiento.

BELTRÁN ALFARO, JORGE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. Kito, ya descansas en los brazos del Señor. Su hermana Marcela, su cuñado Marcelo y sus sobrinos Gabriel y Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su sobrina María Rosa Muratore, Luis Ángel Reimundi y flia acompañan a sus hijos Ángel y Graciela .Ruegan por su eterno descanso.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su sobrina Ángela Muratore y flia acompañan a sus hijos Ángel y Graciela. Ruegan por su eterno descanso.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Miguel Barchini, Liliana Chara e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Ángel y ruegan oraciones en su memoria.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su cuñada Sonia Cabello, su ahijado Alejandro Cabello y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, miembros del consejo gremial, sindico, gerentes de Área, auditor interno, asesores legales y de presidencia, jefes de áreas y personal de maestranza participan el fallecimiento de la madre de nuestra gerente Gral. Graciela Muratore. Elevamos oraciones en su memoria.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. C.P. N. Manuel Héctor Álvarez, Dra. Delia Raab de Álvarez participan el fallecimiento de la madre de la Cont. Graciela Muratore de Corona y la acompañan con afecto en este momento de dolor.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Directorio y personal de ASISTMED SRL participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Axel Canela Pisoni y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|.

Chichí Crapanzano y Mario Montañez, junto a sus hijos y demas familiares participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro querido Doctor Angel Rosario Muratore, rogando a dios que brille para ella " la luz que no tiene fin " y pronta resignacion a la familia.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Tomás Gentile y flia, Mariana Gentile y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria. Que descanse en paz.

CARDOZO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Newcom Santiago Querido" participa el fallecimiento del Sr. José Luis Cardozo, hermano de Mirta, compañera del grupo. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Se ruegan oraciones en su memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Siempre estarás en nuestros corazones". Sus tíos Pirucho, Mary, Marta Ciappino, acompañamos en este doloroso momento. Rogando oraciones en su querida memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus primos José Carlos y flia., Paola Susana, Pablo David y flia, Sergio (Tuky) y flia, Marcos Iván Ciappino, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus tíos políticos Elsa Luna y Juan Orlando Gorosito, sus primos María Laura,Juan Martín, Nicolás y Gustavo Gorosito participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por una cristiana resignación de sus seres queridos.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Dios concédenos la serenidad para aceptar cosas que no se pueden cambiar. Sus tíos políticos Mirta Luna y Walter Martínez, su primo Waltercito participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones a su querida memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su tía política Marcela Alejandra Luna, sus primos Ludmila, Alejandra, Gabriel y Jerónimo Anrriquez participan con dolor su partida a las Casa del Señor. Ruegan oraciones a su querida memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Elena y Rodo Cisneros participan con dolor el fallecimiento de Daniel, hijo de Marta y Toti, entrañables amigos. Deseando que la Paz, Serenidad y Fortaleza lleguen a toda su familia. Descansa en paz, Dany.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. -"Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a esta sierva tuya gozar de tus maravillas". Su tia Paula Rafael, su hija Alicia su nuera Maria Ines Soria sus nietos Sahira y Miguel Antonio Neder participan con profundo dolor su falleciimiento ruegan una oración en su querida memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Dios te reciba con los brazos abiertos" Tu tia Coca Artaza tus primos Susana, Cachito y Carlitos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento ruegan una oración por su alma

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su tio Carlos Alfredo Ciappino y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Ruegan oraciones en su memoria.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Guillermo Hammerschmidt y las familias de Cecilia Rodríguez de Carbonel, Marcelo, Florencia y Sebastián Rodríguez y María Hammerschmidt de Roca ruegan por su eterno descanso y abrazan a sus deudos y queridos vecinos Toti, Gringa, hermana y hermanos, Esposa e hijitos en este momento de tanto dolor. Que brille para él la luz eterna.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Rita Caldera, su mamá María Magdalena Rodríguez y hermanos abrazan a Chechu y su familia y piden a Dios y a la santísima Virgen consuelo y resignación ante tan dolorosa pérdida.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Señor, ya está ante Ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Fernando Caldera, Lorena Paz y Constanza Caldera acompañan con profundo dolor a sus padres y hermanos, a su entrañable amiga Ceci, e hijos, suegros y cuñados por esta dolorosa pérdida. Descansa en paz Dani querido.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Los amigos de su esposa Cecilia: Natalia, Verónica, Cecilia, Lorena, Rocky y Sergio con sus respectivas familias acompañan a toda la familia por la irreparable pérdida. Te vamos a extrañar Dani.

CIAPPINO, EDGARD DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Beyi Luna participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la querida Ceci e hijos en estos momentos. Pido oraciones para ellos

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su esposo José Torrez, sus hijas Sandra, Marcela , Cecilia, h/políticos Luis, Antonio, Carlos, nietos Micaela, Yanina, Esteban, Milagros, Emanuel y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio El Rosarito. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Descansa en paz mami, sabemos que junto a aguas de reposo estás con nuestro buen pastor y El será quien conforte nuestras almas. Te amaremos siempre. Su esposo Lucho, sus hijas Sandra, Marcela y Cecilia participan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque este muerto, vivirá". Gracias por ser la mejor abuela que nos regalo Dios. Te amaremos siempre. Su nieta Micaela y sus bisnietos Santino y Mailen participan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna". Sus nietos Micaela, Yanina, Esteban, Milagros y Emanuel participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su hermana Teresa Correa, sobrinos María Emma y Fabiana Caballero; Pedro, Arges e hijos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONUIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus primos y ahijado Raúl Antonio, Felipe y Mercedes Varela Correa con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus primos Anita y Oscar; Alejandro y Patricia y sobrinos participan con profundo dolor el fallecimiento de querida Chichí y ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus primos Santiago y Mónica, sobrinos Vanesa, Santiaguito y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento. Que brille para ella la luz eterna.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|.

Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|.

Daniel Tragant y Silvia Alfano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Gregorio Alberto Jiménez, su esposa Marta Virginia Gómez, sus hijos Oscar y Adriana y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. La promoción 1956 de la Esc. Normal Manuel Belgrano participa con inmenso dolor el fallecimiento de la compañera y amiga Chichi. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Querida amiga: Queda en mis recuerdos y en mi corazón, las interminables charlas compartidas en un café, los viajes disfrutados en tu compañía, las fiestas de la Promoción 56 de la Escuela Normal ,el amor por Italia y su idioma, la misma pasión por la radio...tu risa...Descansa en paz querida Chichi y que la Virgen María te reciba en sus brazos. Su amiga Gringa Biscione de Zuain, sus hijos Eduardo ,Griselda y Daniel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Ese día me quede pensando, que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo" (San Agustín). Nancy Clavero, Sandra, Marine, Mirta y sus respectivas familias participan con profundo dolor la gran pérdida de la amiga Chichí.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Adela Curi Paz, compañera de la promoción 56 de maestras de la Escuela Normal despide a una mujer ejemplar que se destacó como profesora de italiano y en la conducción de un programa de radio sobre el buen uso del lenguaje. Que Dios la tenga en su Gloria.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Elsa Di Piazza, amiga y compañera de Chichí, la despide en su camino a la Casa del Padre y ruega para su hermana y demás familiares una cristiana resignación.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Amiga querida, cuantos años juntas, cuantas anécdotas y cuantos momentos compartidos. Gracias por tu amistad, cuanta tristeza dejas en mi alma, cuando vacío. Te fuiste de pronto y te voy a extrañar mucho. Fuiste y serás parte de mi vida. Gracias amiga por todos estos años de amistad. Vuelo alto, amiga, te extrañaré. Tu amiga Pelusa.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Ida Ofelia Sicillia. e hijo Enrique Diego Llapur y Luciana Llapur participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amiga Chichí

CORREA, ANTONIA HERMINIA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Chichí querida, cuánto dolor me causa tu partida. Fuiste parte muy importante de mi vida, fuiste la persona más alegre que conocí, nunca olvidare´ nuestras charlas y tus consejos. Gracias por haber sido parte de mi vida. Gracias por haber cultivado tu amistad con mamá. Vuela alto mujer maravillosa y alegre. Viviste a tu manera, te voy a extrañar siempre en mi corazón. Luciana Llapur.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Dr. Juan Carlos Peña, su esposa Luciana Llapur Sicillia e hijos Juan Cruz y Lola participan con dolor su fallecimiento.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Luciana Llapur Sicillia participa con mucha tristeza el fallecimiento de su amiga y amiga de su madre Pelusa. Que su alma brille siempre.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Todo el personal de La Lola y La Lola Gril participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y cliente Chichí Correa.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. El grupo de " Los Elegidos", exintegrantes del plantel de locutores, periodistas, operadores técnicos y personal administrativo de radio Exclusiva despiden con profunda emoción a la querida Chichí. Gran persona, hermosa mujer, entrañable compañera de trabajo. Intentaremos seguir tus huellas querida amiga. Hasta cuando nos volvamos a encontrar.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. El propietario el Radio Exclusiva, personal administrativo, plantel de periodistas y locutores, operadores técnicos despiden con profundo dolor a una gran colaborada que tubo la emisora en todos sus años de existencia. Aprendimos mucho a lo largo del tiempo de la querida Chichí, intentaremos seguir sus enseñanzas y todo lo bueno que nos dejo en su paso por la radio. Abrazo fraterno a su hermana Silvia. Que descanse en paz.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Tucho Riccardo, su esposa María Silvia, sus hijos Tuchito y Luciano agradecen a Dios haber compartido la vida con la querida Chichí a quién seguro, Jesús, ya la recibió en sus brazos. Que descanse en paz querida amiga.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su prima Roxana Corvalán de Neme, su esposo Jorge Neme y sus hijos Jorge, Marcos y Martín Neme participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus tíos Estanislao Kozlowski y Marta Anelli, sus primos Daniel, Viviana, Yeye, Ariel y sus respectivas familias participan con profundo dolor y acompañan a su familia en tan difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su tía Gladys Margarita Corvalan de Ruse, sus primos Fernando, Sebastian, Paola, Francisco y Guadalupe participan con mucho dolor la partida de la querida Popi y acompañamos a sus familiares en estos momentos de dolor.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Maria Rufino, Miguel Tejera y su hijo Miguel, participan con dolor de su fallecimiento. Y ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del consejo gremial, sindico, gerentes de Área, auditor interno, asesores legales y de presidencia, jefes de áreas y personal de maestranza participan el fallecimiento de la esposa de nuestro compañero Carlos Ruffa.Elevamos oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. María José Filippa, su esposo Willy Avido y sus hijos Augusto y Virginia participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su flia con oraciones.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Dr. Conrado G. Corvalán, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero participa con profundo dolor y acompaña al Dr. Conrado G. Corvalán, ante la pérdida de su hermana María Magdalena. Ruega oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Beba Fiorini de Campitelli y familia participa con profundo dolor su fallecimiento.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. La HCD, empleados y jugadores de la Asociación Atlética Quimsa, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de la Sra. Maria Pía Corvalan, miembro de nuestra Comisión. Elevamos oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Teresita Rizo Patrón de Varela, sus hijos María Lucrecia y Sergio Ratier, sus nietos Ignacio, Gustavo y Lourdes acompañan a su hermana María José en estos momentos de dolor rogando pronta resignación para toda la familia.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Matías Santiago Gentilini, Patricia Vélez García participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de María Pía Corvalán. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Ricardo Daniel González y Ana María Zorrilla participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia Corvalán en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la hermana de nuestra vecina María José y la acompañan en el dolor junto a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Ya descansas en los brazos del Señor Jesús en la Gloria de los Cielos. Sebastián González, Virginia González Salvatierra, acompañan con profundo dolor a su cuñado Dr. Conrado Corvalán por el repentino fallecimiento de su hermana y hacen extensivo a sus hnos. Dr. Miguel, Dr. Santiago, Dr. Juan Cruz, María José y María Pía Corvalán, pidiendo a Dios cristiana resignación.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Querida Popi, ya descansas en el Reino de los Cielos, desde allí envíales la luz infinita a tus hijitas y a tu esposo. Cristina Carpintero, acompaña en el dolor a su hijo político Dr. Conrado Corvalán por la pérdida de su hermana y hace llegar sus condolencias a sus hermanos Dr. Miguel, Dr. Santiago, Dr. Juan Cruz, María José, María Pía Corvalan en estos momentos de dolor. Descansa en paz "Popi".

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Martha Fares de Amil Feijóó, sus hijos Silvia, Manuel, Mariana y Celeste participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Carlos Ricardo Tragant, María Marcela Pinto e hijo participan con dolor el fallecimiento de su prima Popi ya acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS, VICENTE ANTONIO (VICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Tío querido que Dios te la paz a tu alma y consuelo a mi tía y tus hijos te vamos a extrañar tío te amamos. Sus hermanos Niño, Iti, Lucia, Juan Carlos, sus cuñados y sus sobrinos. Descansa en paz.

GARCÍA. REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 29/5/21|. Maria Rufino, Miguel Tejera y su hijo Miguel, participan con dolor de su fallecimiento. Y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE MORE, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus hijos Matías, Gastón, María, h/ política María Llanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11.30 horas en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ DE MORE, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Peca, Kelly y sufamilia participan con profundo pesar la partida de nuestra querida amiga Beti dejando un recuerdo imborrable de todos los momentos especiales de nuestras vidas. Acompañamos a su toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MADRID, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Comisión Directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento del esposo de la Dra. Marta Susana Paz, socia de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Siempre estarás presente en nuestros corazones por los hermosos momentos compartidos. Que descansen en paz. Su tía Dedi, Marita, Miryam y sus familias. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Albina Massuco de Ferrero, Mario Eugenio Ferrero, María M. Arce de Ferrero y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Carlos Rivadero y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo de la Esc. de cap. n°13 y acompaña a su familia en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Compañeras de su hermana Rosa Esther de la Promoción 73 del Colegio Nac. Absalón Rojas, elevan oraciones por su eterno descanso y ruegan cristiana resignación para su familia.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus vecinos y amigos Noemí y Lito Infante Herrera, sus hijos Viviana, Analía, Leysa, Raúl, Karina y Vanina y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NOVELLI, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su hermana Yolanda Novelli, su esposo Dardo Pérez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Hermano que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

NOVELLI, OSCAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus sobrinas Roxana Pérez Novelli, Marcela Pérez Novelli, su sobrino político Ramiro Abraham participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Tío que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

PADILLA, ANDRÉS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su esposa Miriam, hijos Camila, Geremías, Hnos., cuñados y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 11. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PALACIO BICECCI DE ALVAREZ, BLANCA BRENDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21 en la ciudad de Córdoba|. Su hermana política, Elizabeth Vidarte de Palacio, sus sobrinos Rosendo A., Elizabeth del V. y Zulmar R. Palacio y sus respectivas familias la despiden con cariño y tristeza. ¡Que en paz descanses querida Chichi! Ruegan oraciones a su memoria.

PÉREZ, BENITO PALMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su esposa Dora Roldán, sus hijos Cielo, Mariela, Nicolás, Daniel, Meca, Claudia, Mirta, Lito,h/políticos nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

PÉREZ, BENITO PALMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Hermano querido, descansa en paz. Romelia Pérez, Graciela, Tito, Susana, abrazan a sus hijos Isabel y esposa Dora. Elevan oraciones en su memoria. Besos al cielo.

ROCHA, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su esposo Miguel Maldonado, sus hijos Cecilia, Alejandro, Irma del Pilar h/político Alberto Campos ,nietos Luciana, Luxmila, Ignacio, Gioana, Milena y demás familiares sus, restos fueron inhumados en el Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ, OSCAR NAPOLEÓN (q.e.p.d) Falleció el 29/5/21|. La comunidad educativa del Jardín Nº 6 "Luis A. Pesci" acompaña en su dolor a la compañera María Jaimez por la pérdida dolorosa e inesperada de su esposo. Rogamos a Dios consuelo a su flia.

SILVA, ZULMA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su esposo Juan Gallo ,sus hijos Clara , Juan, Daniel, Gallo h. políticas, Natalia , Verónica, nietos Daniela, Celeste, Yaquelin, Esteban, Juan, Macarena, Mauro, sus bisnietos Aaron y Tatiana y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Sus sobrinos Rita Santillán y Mario Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Héctor Rizo Patrón, Nilda Bulacio de Rizo Patrón, sus hijos María José, Alejandro y María del Milagro, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en tan triste momento.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Sus vecinos Alina Brandán de Oieni y sus hijos María Alina Oirni, Mariano Ramín Oieni, Daniel Leonardo Abdala y su nieto Leonardo Antonio Abdala, participan con gran dolor su fallecimiento. Querida Arge, como cariñosamente la llamábamos, siempre te recordaremos por tu bondad, nobleza, amabilidad, dispuesta a colaborar y ayudar. Que el Señor te brinde eterno descanso. Elevamos oraciones por cristiana resignación de tus hijos, nietos y demás familiares.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Mariano Ramón Oieni participa con profunda tristeza el fallecimiento de la madre de su amigo Carlos, con quien compartió momentos inolvidables porque había amor, alegría, comprensión, junto a su familia celebraciones y acontecimientos de la vida diaria. Querido Carlos, tu madre fue muy feliz por el amor que le demostraste siempre y te acompañará espiritualmente. Elevo oraciones por su eterno descanso y resignación para su familia.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Su cuñada Leonarda Santillán (Mocha), su sobrino y compadre Ramón gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la paz. Ruega oraciones en su memoria.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Sus cuñadas Amelia Santillán y Jesús Angélica Santillán, sus sobrinas María Julia Santillán y familia, Elba Morales y familia, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultado en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Mi alma se entristece con tu partida inesperada Ángel querida, te llevare eternamente en mi recuerdo y en mi corazón, ruego a Dios reconforte a tu familia a quien a acompaño en este triste trance de tu partida. Tu clienta y amiga Esther Carrizo de Reynolds (Negrita).

TREJO, ANGÉLICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. Con tristeza y dolor acompaño y participo el fallecimiento de Argi, amiga y peluquera de tantos años, rogando al Señor, resignación y consuelo para su familia y que brille para ella la luz que no tiene fin. Pily Kurán.

VERA, ROSALIA ERMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus hijos Nena, Laura, Marylin, h/políticos Horacio, Miguel nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos inhumados en el cementerio El Deán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, RENÉ ALFONSO (q.e.p.d.) falleció el 3/6/15|. Gordito querido, hoy hace 6 años de tu inesperada partida. Qué dolor al no tenerte. Te extraño, me duele tu ausencia. Vivirás en el recuerdo de todos tus seres queridos. Tu compañera de toda la vida julia carrizo, sus cuñados, sus sobrinos que te recuerdan con amor, su hermana Chuni y sobrina Lorena. Ruegan una oración en su memoria.

QUIROGA DE PAZ, BEATRIZ ADA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. Se me fue tan natural, se me fue tan fugas, sin avisar yo no sé si me extrañó y lo peor si me perdonó, viejecita tan triste esta fecha cada día siento más tu ausencia. Tus hijos Porota, Betty, Lucho, H. pol. Pocho y Miriam, nietos, bisnietos que tanto te querían recordamos los cuatro años de tu partida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/21|. Querido Dany, nuestra tristeza se transforma en clamor y alabanza para que pronto estés con el Sr y pidas consuelo y resignación para todos los que te queremos. Podemos llorar tu ausencia, cerrar los ojos y sentir el vacío que dejaste, o hacer lo que a ti te gustaba, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir por el camino angosto que Jesús nos marca. Te amaremos por siempre. Tu desconsolado tío padrino Nene, Anita, Román y Mayra.

SEQUEIRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/13|. Hace ocho años que te alejaste físicamente, pero sigues junto a tu familia en cada instante, en cada rincón de tu hogar, hoy te recordamos con amor y cariño. Nuestro consuelo es saber que tu gozo es eterno. Unidos en oración por el descanso de su alma.

ALDERETE, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. El colegio de profesionales de Enfermería de Santiago del Estero acompaña en el dolor a la colega Ramallo Lía y familia por el fallecimiento de su esposo, se hace extensivo a todo el personal de salud. CISB por la irreparable pérdida sufrida. Que brille la luz que no tiene fin y le de consuelo a familiares de Oscar. Se ruega una oración en su memoria.

CASAS, ALBA LETIZIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus hijos Dina, Ramona, Marta, Ramón, Marcelo, Rosa, Julia, y Mario y demás familiares, su restos serán inhumados hoy en horas de la mañana. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASTELLANO, ANSELMO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su esposa e hijos. Su hermano Ariel. Netos, vecinos de Córdoba y de más familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

COMÁN, BLANCA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus hijos Carlos, Daniel, Magali h/ políticos Carola y José nietos Milagros, Lourdes, Nazareno, Coronel, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Querido hermano te vamos a extrañar por todo lo que representaste, buscamos consuelo en la palabra del Señor y será hasta que él lo disponga nuestro encuentro. Su hermano Ramón Alberto Gerbino, sus sobrinos Alejandro, Natalia y Gen Franco Gerbino, Anna Sol, Anna Belén Gerbino Hegetschweiler, Verónica Alejandra López, Sergio Dorado, Sabrina Dorado Gerbino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|.Querido Cacho: cuánto dolor nos causo tu partida, extrañaremos tus "buenos días primos, como amanecieron y algún video para empezar y alegrarnos el día", cuanto luchaste y a pesar nuestras oraciones te venció el mal. Su tía Aida Pullarello de Rampulla, sus primos Ángel Antonio, Sara María y Aída de Vallle Rampulla con sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento.

GERBINO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Raúl Urrere, Ing. Aníbal Pellegrini, Estela Urrere y sus hijos Aníbal, Mariana y Carolina con sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de su querido vecino y acompañan a su familia en el dolor.

GERBINO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Con infinita tristeza acompañamos a su esposa, sus hijos Fernando y Paula ante esta irreparable pérdida, elevamos oraciones en su memoria. Sus vecinos y amigo :Chela y Adrián Castro, Ariel, Mable, Gabriel, Javier y Yanina y familia.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Claudio Zanoni , su esposa Eve Bertuzzi, sus hijos Carlos, Edgardo y Daniela Polido, Rodolfo y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. " Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi...vivirá para siempre". Jn.11.Walter José Salvatierra y flia; María Elina Salvatierra y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al amigo Chiqui en la dolorosa pérdida de su hermano y toda la familia Gerbino.

GERBINO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. La vida de los que en ti creemos, no termina, se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansion eterna en el cielo ". Promocion 79 Colegio Santiago Apostol acompañamos a nuestro querido compañero Chiqui, por el fallecimiento de su hermano. Estaremos siempre amigo !

GERBINO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Que el Señor lo reciba en su morada y le dé el descanso eterno. Participa con profundo dolor su amiga y compañera de su hija Paula, Dra. Anabel Mercedes Méndez y familia. Acompañando a toda su familia ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Dios lo recogió para darle la paz eterna". Mailde Gianuzzi de Méndez y sus hijos Dr. Juan Carlos Méndez y Dr. Jorge Ricardo Méndez. Acompañan a toda su familia ante la pérdida irreparable. Elevan oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Despedimos con profundo dolor al amigo y acompañamos a su familia en este dificil momento son los deseos de su amigo Luis Castellanos y familia. Elevamos oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Flavio Roberto Giglio y Familia, participan con tristeza y dolor el fallecimiento del Dr. Cacho Gerbino, execelente persona y profesional, que será recordado por todos los bandeños. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Tus amigos y compañeros de reuniones, donde compartimos gratos momentos, lloramos tu triste partida al Reino Celestial; morada Santa que Dios te tiene preparada. Descansa en Paz amigo querido de nuestra juventud, te destacaste como profesional y como persona con grandes valores que trasaste como objetivo en el camino de tu vida ( respeto, honrradez, sacrificio, etc) no te olvidaremos jamas: Anita Mesa, Lady Santillan, Maria Antonia Nardo, Kuqui Andraus, Coco Coronel Montes, Mirna Ferez, Elsa Mujica, Cristina Rios. Acompañamos con profundo dolor a tu querida familia en este dia gris para todos. Dios nos de la fortaleza que necesitamos.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Gabriel Olivera, Cristina Olivera, Manuel Olivera y Monchi Olivera participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Cristina, Melina y Rosa participan con profundo dolor su partida.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus amigas Anabel Reineri y Cristina Canceco participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a su hija Paula en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Querido Cacho, gracias por siempre estar. Gracias por tu hombría de bien vivirás eternamente en nuestros corazones. Abrazo a Coca, Paula, Fernando y tus amados nietos. Velia Romero, Gustavo y Gabriel Gerbino, Tamara y Josué Zerda y sus respectivas familias

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Permanecerás en nuestros corazones, para siempre querido tío. Gustavo, Gabriel, Tamara, Josué y familia.

GERBINO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Querido primo Cacho, que inesperada y dolorosa tu partida, un médico excelente y humilde profesional, en lo que elegiste por vocación, para mitigar el dolor de tus queridos pacientes. Te recordaremos siempre con cariño y agradecimiento por tus atenciones demostradas, hacia el prójimo y nuestra familia. Tu primo Ángel Greco y Sra., sus hijos Fernando Greco y flia. Sebastián Greco y flia. y Federico Greco y flia. Descansa en paz.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado y tío del Dr. Gean Franco Gerbino. Ruegan una oración a su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y tío del Dr. Gean Franco Gerbino. Ruega una oración a su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Mimy Gerez y flia. acompañan a su hermano Chiqui Gerbino en estos momento de dolor. Acercan sus condolencias a toda su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Juan Carlos Gerbino, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Entonces Jesús le dijo: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás" Directivos y compañeros de trabajo de Metalúrgica Dorrego S.H., participan con profundo dolor por el fallecimiento del Suegro de su colaborador C.P.N. Gabriel Alejandro Olivera y elevan una oración en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Comisión Directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento del padre del Dr. Fernando Martín Gerbino, socio de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus amigos de siempre: Dr. Carlos A. Valdez, Dr. Miguel Ángel Llugdar, Dr Mario R. Gerez, Aldo Pastor Herrera, Dr. Eduardo Contato Carol, Dr. Mario Sánchez, Ing. Daniel Werenitzky y sus respectivas familias, despiden con tristeza a su amigo y ruegan por su eterno descanso.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. La Comunidad Educativa del Colegio Sec. "Ing. Jorge Newbery" participa y acompaña a la familia de la Prof. Paula Gerbino por la pérdida de su padre que partió al reino del Señor. Ruega oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y sus familias participan con pesar el fallecimiento de su apreciado vecino y acompañan a sus familiares, especialmente a su hermano Chiqui en estos momentos de dolor. Rogamos por el eterno descanso de su alma y consuelo cristiano por su partida..

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Silvia Virosta, Ramón Arce e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Que el Señor lo reciba en su Reino". Amigo, colega y compañero de trabajo Pedro Contardi, María Marta Arce y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus compañeras y amigas de la Escuela Normal Banda, María Ester Andraus y Ana Griselda Meza con sus respectivas flias, lamentan su deceso. Rogando oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus vecinos: Aida de Gorini, Gustavo Gorini y flia, participan con profundo dolor y tristeza su partida al Reino de los Cielos. Acompañando a su flia. y su hermano Chiqui. Se ruega oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Se podrá haber escapado de nuestra vista, pero jamás de nuestros corazones. Aun así, no existen palabras para describir lo mucho que lamentamos su pérdida. Familia Egea Mussi, acompaña a sus familiares en tan doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su prima Liliana Grecco y sus sobrinas Verónica, Viviana y Cecilia De Nicola, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. José Elias Siufi, Mónica De Nicola y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Cacho y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Elevando oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. El Dr. Ramón B. Herrera, su esposa la Lic. Silvia P. Jotta y sus hijos, elevan una oración a Dios por el eterno descanso de quien fuera un excelente médico con sus pacientes, a la vez que gran amigo. Enviamos condolencias a sus familares.

GUTIÉRREZ, NICOLÁS DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus hijos Lidia, Silvia, Julio y Raúl; hijos pol., nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GUZMÁN, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus hijos Rosa, Mercedes, Teresa, Cristina, Roxana, Claudio, Aldo, su nieto Ricardo y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUZMÁN, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Colegas docentes de su hija Lic. María Rosa Quiroga: Ana María del Pilar Domínguez y todo el equipo de investigación de articulación curricular, la acompañan a ella y a toda su familia en este momento de dolor.

GUZMÁN, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. La Directora de Departamento de Ciencias de la Salud de la Facultad de Humanidades de la UNSE. Acompañamos a nuestra compañera María Rosa Quiroga por el fallecimiento de su madre. Elevamos oraciones para su eterno descanso y la pronta resignación familiar.

GUZMÁN, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. La Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE, docentes, alumnos, egresados y no docente; lamentan profundamente el fallecimiento de la madre de la Profesora de esta carrera, Lic. María Rosa Quiroga y abuela de nuestra egresada Lic. Gabriela Ordóñez. Acompañamos a su familia en estos tristes momentos. Rogamos por su eterno descanso.

JORGE, CARLOS ALBERTO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. Sus primos Liz, Dani, Roxana y Silvina Naufal y sus respectivas flias. lamentan profundamente su fallecimiento. Acompañan a su flia. en este difícil momento.

JORGE, CARLOS ALBERTO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Nicolás Gentile, maría Inés Bravo, Nicolás Domingo Gentile Bravo, participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a su famila en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

MADRID, MARCOS GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus hijos Nicolás, Ignacio, Josefina, y Mateo sus hnos Fernando y Sandra y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

MALDONADO NIMIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia, servicio realizado por Cocheria del Plata Saenz Peña 371 La Banda.

MALDONADO NIMIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Mirta, Dany, Elsa, Victor, participan con profundo dolor la partida al Reino del Señor de la querida madre de su hermano político. Acompañan a Sandra, Cristián, Viviana, Mariela y sus bisnietos: Milena, Karime y Gahel. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO NIMIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. El Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero Ing. Luis Eugenio Lucena; señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y técnico, participan con pesar el fallecimiento de la señora madre de Juan Carlos Amaya; y acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

MALDONADO NIMIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Los compañeros de trabajo y amigos de su hijo Juan Carlos Amaya de la Universidad Católica de Santiago del Estero : Luis Alberto Rezola, Luis Alberto Guantay, Gerardo Rosatti, María Eugenia Luna, Noé Tagliavini, Emiliano Morales Saad, Martín Di Lullo, Augusta Abdala, Virginia Warde, Ana Belén Fernández Olmos, Andrea Di Lullo, Carlos Gutiérrez, Daniel Aguzzi, Pablo Colucci, Claudio Veiga, participan con pesar esta triste noticia. Acompañan a Juan Carlos con afecto y oraciones.

MALDONADO NIMIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Decana, Consejo de Facultad, directivos y administrativos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero acompañan a Juan Carlos Amaya por el fallecimiento de su señora madre. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, RODOLFO ALBERTO (PIMPI) (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|. Su esposa Rosa Anrriguez, sus hijos Lucía, Roxana y Rodolfo, sus nietos Eugenia, José y Mauricio, sus bisnietos Ignacio, Joaquín y Jeremías participan en los 9 días de su partida a la casa del Señor y lo recuerdan con cariño. Elevan oraciones en su querida memoria, rogando que brille para él la luz que no tiene fin.

SCRIMINI DE TORRESI, LYDIA EDY (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus hijos, Ricardo y Lyliana, sus hijos políticos Claudia y Tito, nietos, Marianella y Guillermina, Agostina y Bruno Participan con dolor su fallecimiento, su reto fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

SCRIMINI DE TORRESI, LYDIA EDY (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Señor, concédele la paz eterna y brille para ella la luz que no tiene fin. Mary Pereyra y flia. acompañan con dolor su fallecimiento. Acompañan a la flia. Scrimini-Torresi en estos momentos de dolor

SCRIMINI DE TORRESI, LYDIA EDY (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. " Felices los mansos de corazón porque ellos serán el Reino de los cielos". Andriana López y Eugenia Rodríguez participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Liliana. Hacen extensivo el saludo de pésame a Tito, Agustina y Bruno.

SCRIMINI DE TORRESSI, LYDIA EDY (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Mónica Aguilerea de Jimenez, sus hijos Andrea, Raúl y Fernando y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

SCRIMINI DE TORRESSI, LYDIA EDY (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Y esta es la promesa que Él nos ha hecho: La vida eterna". (Juan 2,25) Porque eternamente será tuyo nuestro Amor y devoción hacia vos; y nuestro: tu entrega y vida. Te amaremos siempre. Tus desconsolados hijos: Lyliana y Tito; y tus nietos adorados: Agostina y Bruno Pereyra Torressi. Rogamos oraciones en su memoria y confiamos en que la luz brillará para ella por siempre.

TEJEDA, ROQUE VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su esposa Andrea Mallea, su hija Camila, Su madre María Díaz, hnos, hnos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento ,sus restos fueron cremados ayer. EMPRESA SANTIAGO.

GALLARDO, FABIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus padres: Estela Aguirre y Héctor Santiago Gallardo, sus hermanos María de los Ángeles y Antonella, su abuelos Olga Gómez y Domingo Aguirre, sus tíos Luis Eduardo, Domingo y Martín Gallardo, Dominga, Juana,y Ariel Aguirre, primos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Cañada de la Costa.Las Termas de R.Hondo. EMPRESA SANTIAGO.

LAZARTE, CASIMIRO CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus hijos Ramona , Juana, Denis, Carlos, Micaela, Juan, h/políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SEVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, LUCINDA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus hijos Nelson, Cristina, Horacio, Agustin, Maria, Sebastián, h/políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Loma. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ, WALTER DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. "Señor, mírame, dame fuerza. Tú siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae". Luis Antonio Herrera Corsi y familia. Ruegan una oración en su querida memoria.