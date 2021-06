FÚNEBRES | 4 de junio del 2021

04/06/2021 - 00:39 Funebres

FALLECIMIENTOS

4/6/21

Néstor Alejandro Brizuela

Ricardo del Valle Arrieta

Jorge Darío Juárez

Mirta Alicia Figueroa de Soria

Lucía del Valle Farías

Jorge Rubén Cura

Miguel Antonio Rueda

Walter Omar Gutiérrez

Angelina Almaraz de Moreno

María Cristina Lugones

Oscar Edmundo Gómez Zanni (Córdoba)

Edgardo Dimas Urtubey

Nilda Lescano

Rubén Oscar Castelli

María Cristina Lugones

Josefa Elvira Giménez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Mario Vázquez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Pila y acompañan a sus hijos y demás familiares.

ALMARAZ DE MORENO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Querida cuñada: cuánto dolor nos causó tu partida. Tu cuñada Ángela Moreno de Yáñez, sus hijas Lic. Alejandra Yáñez, Lic. Verónica Yáñez y Dr. Omar Abdala, sus nietos Jeremías y Joaquín Albornoz Yáñez. Se ruega oraciones en su memoria.

ALMARAZ DE MORENO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su cuñada Chita Moreno, sus sobrinos José Darío Brescia Moreno y Celeste Ciupidro, sus sobrinos nietos Agustina Brescia, Tomás Luciano y Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ARRIETA, RICARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Reyna Brizuela, sus hijos Tomas, Celeste, su mama Nelva Gomez sus hnos Jose, Cesar, Hugo, Walter, Juan, Alicia h. politicos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARRIETA, RICARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su vecina Chavela Villavicencio y sus hijos participan con inmenso dolor y fe cristiana el fallecimiento del vecino y amigo Ricardo. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación a su esposa, hijos y demás familiares.

ARRIETA, RICARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus vecinos Olga, Myriam, Shigo, Lole, Guilli, Nacho, Lolita, Leo y Mateo Galván, participan con gran dolor y fe cristina el fallecimiento de su amigo "Mortanga". Que brille para él la luz que no tiene fin y pronta resignación a su familia.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (TATA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus compañeros de intendencia del Juzgado Federal participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su familia en este duro momento.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Tata, amigo del alma, Mica Gerez te despide con cariño y un gran sentimiento de sorpresa por el gran trance que has pasado. Hoy estarás junto a nuestros amigos de las épocas del buen baquet, junto al Ing. Medina, Lin Suarez y tantos otros que hemos gozado de esos momentos. Que Dios se apiade de tu alma y que tengas paz junto a ellos. Chau mudito querido.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (TATA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Silvana Fiad, su esposo Miguel Atia y su hija Candelaria Atia participan con profundo dolor su fallecimiento.y acompañan a su querida amiga Martita, a todos sus hijos y familiares. Elevan oraciones a su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas con mucho cariño.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Elena Díaz Esteve de Palomo y sus hijos Daniel, Marcia y Diego, participan con dolor el fallecimiento del tío de sus amigos Víctor, Marta Silvia, Carlos y Cecilia. Elevamos oraciones en su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (TATA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Oscar Quiroga y su hijo Nazareno; Jorge Hollemaert y Beatriz Viaña participan con dolor su partida. No olvidaremos vuestras enseñanzas y largas horas de trabajo matizadas con tus ocurrencias. Vuela alto compañero y que brille para vos la luz que no tiene fin. Acompañamos a vuestra familia en tan triste pérdida. Rogando resignación y consuelo. Elevan oraciones en su memoria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (TATA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus compañeros y ex compañeros de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº 1 participan con profundo dolor el fallecimiento del apreciado "Tata". Gracias `por tus enseñanzas y ocurrencias. Vivirás en nuestros permanentes recuerdos y corazones. Acompañamos a vuestra familia en tan dolorosa partida y elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, NÉSTOR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su esposa Erminda Suarez, sus hijos Dario, Daniel, Diego Brizuela su nieto Benjamin y demás familiares,participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su hijo Dr. Ángel R. Muratore, su hija política Dra. Lilian Gómez, nietos Claudia y Leonardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan una oración en su querida memoria.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Gustavo Flores Turk y Rubén Flores participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Dr. Ángel Muratore. Ruegan oraciones en su memoria.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Ángel R. Muratore, socio de la institución.

Ruega oraciones en su memoria.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Nicolás Tomás Gentile y flia; Mariana Gentile y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria. Que descanse en paz.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Nicolás Tomás Gentile y flia; Mariana Gentile y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria. Que descanse en paz.

CACERES, ELSA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus hijas Elsa, Gladys, Graciela, Miguel, René, Omar, Pedro, H. pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Dean. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CASTELLI, RUBÉN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. A nuestro querido amigo Maximiliano Castelli acompañamos en el dolor por el fallecimiento de su padre. Santiago y Juan Cruz Corvalán.

CASTELLI, RUBÉN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Familia Corvalán Anelli : María Pía. Maria José, Miguel, Pusi, Santiago y Juan Cruz, participan el fallecimiento del papá de sus amigos Maximiliano, Soledad y Verónica Castelli.

CASTELLI, RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. María Laura Lescano y Julio Mansilla Lami, acompañan en su dolor a su familia e hijos Verónica, Soledad y Maxi. Elevan oraciones en su memoria. Q.E.P.D

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente". Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hija María Cecilia Torres, su esposo Carlos Antonio Santillán, sus nietos Milagros y Emanuel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Su hija Marcela Torres, su esposo Luis Jiménez, su nieto Esteban Jiménez participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna". Su hija Sandra Torres, su hijo político Luis Navarro, sus nietas Micaela y Yanina, sus bisnietos Santino y Mailén participan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Te despedimos con inmenso dolor "Keka". Que descanses en paz. Acompañamos a don Lucho y sus hijos y demás familiares: Luis Baez, excompañeros Esc. 1173, Carlos Jensen, Mary Dominguez, Elsa Tagliapietra que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (KEKA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Se nos fue la alegría de la cuadra (Pje. Gancedo). Hugo Concha Argañaraz y flia., Héctor Concha y flia., participan con profundo el fallecimiento de la querida Keka. Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus sobrinos Diego Barrionuevo y Mercedes Bazán, junto a sus hijos Fausto Barrionuevo Bazán y Dante Barrionuevo Bazán, despiden con profundo dolor a la "tía Queca", acompañamos a toda su familia en este momento tan doloroso. Elevamos oraciones en su memoria.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. La Escuela Técnica N° 15 - Colonia Gamara participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su tía Blanca de Vicente, sus hijas Elena, Coty, Fabiana y sus respectivas familias, participamos con inmensa tristeza el fallecimiento de nuestra querida Keka. Acompañamos en el dolor a su esposo Lucho, sus hijas Marcela, Sandra, Cecilia; sus yernos, nietos y bisnietos. Keka querida, por el gran amor por tu familia, y solidaridad por cuantos necesitaron de tu ayuda, te mereces el Cielo y la Paz eterna. Siempre te recordaremos como eras: alegre, dispuesta y vivaz. Rogamos oraciones para tu descanso eterno.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (KEKA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Carlos A. Juárez, Fabiana Vicente, sus hijos Santiago, Facundo y Luisina participan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (KEKA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Betty Juárez, Mecha y Martín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (KEKA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su concuñada Delia Miguel de Ávila; sus hijos Daniela, Fernando, Miriam y su nieta Mily participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Elisa L. Viselli, Héctor A. Ponce, sus hijos Hector y Roxana y sus respectivas familias, participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida amiga Chichí. Pedimos oraciones, que descanse en paz junto al Señor.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus amigas Myrna Agüero, María Luisa Arredondo y María Eugenia Rimini (a), despiden con profunda tristeza a la querida Chichi y acompañan a su hermana Silvia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus amigas: Maria Jimenez, Negra Weyenbergh, Bety Gatti, Cristina Jimenez, Martita Meossi, Emita Ruiz y Coki Villanueva la despiden con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Todas las "chicas" del café y también Meneco y Pitín despiden a Chichi con gran sentimiento y dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Señor no podemos pedirte que nos devuelvas al amiga o al hermano perdido, pero sí te rogamos que les permitas disfrutar de paz y felicidad al llegar a tu lado". Siempre te recordaremos como uno de los pilares que supo mantener la unión de la Promoción 56'. Josefina Macedo y Antonio Sereno ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. " Que el Señor te guarde en su seno ". Adela T. Mansilla, Cristina Fattor e Ines V. de Differding, lamentan tu partida y recuerdan con amor tus enseñanzas de lengua y cultura italiana . ]Gracias Profe. Ciao Cara !

CORREA, HERMINIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Su amiga Amalia Lobo de Miranda participa con tristeza su fallecimiento, eleva oraciones en su memoria y desea que el Buen Dios la cobije en sus brazos.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGADALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Popy" siempre estarás en nuestros recuerdos. Su primo hermano, Dr. Ricardo Arturo Corvalán Manzur y prima política Fabiana Lucía Barrón participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGADALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. María Inés de De Souza, Elio De Souza, sus hijos Nelson José, Elio Gonzalez, Agustín Alejandro y Pichona Herrera acompañan a su querida amiga María Pía Maidana en este doloroso momento por el fallecimiento de su hermana y ruegan una oración en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGADALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Sus amigos y compañeros de la escuela de mini basquet de la A.A. Quimsa, Pichona Herrera, Sara Serrano, María de De Souza, Graciela Luna, Daniela Fulco y Marcelo Missio acompañan a su hermana María Pía y elevan oraciones por su eterno descanso.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGADALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Rolando Alvarez Ruffa, María I. Pellicer de Alvarez y sus hijos Laura y Manuel participan con mucho dolor el fallecimiento de Popi, acompañan a su primo Carlos e hijos elevando oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGADALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Dios concédenos la serenidad para aceptar cosas que no se pueden cambiar. Dr. Juan Carlos, Pichón, Oscar y Chicho Eleán y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Dr. Miguel Corvalán y elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. . Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y acompañan a Maria Jose, Maria Pia y Negro Maidana en este dificil momento.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Delia Ruse Páez, participa con profundo dolor la partida de la querida Popy y acompaña a toda la familia Corvalán en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Juan Alberto Figueroa, su esposa Ana María Casoliba, sus hijos Andrés, Adolfo, Eugenia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hermanos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y acompañan a Maria Jose, Maria Pia y Negro Maidana en este dificil momento.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su esposa Graciela Cerviño, sus hijos Ariel, Gabriela, Lucas y Milagros, sus hijos políticos Vanesa Bermúdez, Osvaldo Lapida y Florencia Chamut, sus nietos Gustavo, Lautaro, Anabel, Delfina y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su hija Gabriela, hijo pol. Osvaldo Laprida y sus nietas Delfina y Martina, participan con inmenso dolor su fallecimiento.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Que el Señor lo reciba en su Reino y le de el descanso eterno". Su madre Rinllos Abdala de Cura; sus hijos Graciela, Mónica, Walter y Fanny participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus primos hermanos Roxana, Mónica, Eduardo y Carlos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su tía Perla y sus primas Valeria, belén y Domingo participan sui fallecimiento.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Despedimos con profunda tristeza a nuestro querido Jorge. Su tía Blanca J. de Abdala, tus primos Silvia, Ricardo y Facundo descansa en paz. Que su memoria sea eterna.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su prima Silvia Abdala, Rafael Lucero lamentan con profundo dolor su partida. Descansa en paz. Hasta siempre!!! Querido primo.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Ángel E. Sirena, Cristina Cerviño de Sirena, sus hijos y nietos acompañan a su familia en este momento de inmenso dolor.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Señor, recíbelo en tu reino". Rebeca Banco, participa con profundo dolor su fallecimiento.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Rosa Cura de Laprida y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Osvaldo Laprida y familia, participan el fallecimiento de su primo. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Personal de Panadería del Teatro, participan el fallecimiento de su amigo y excompañero. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Walter Cura, Claudia Equin, Amira Cura, Juan Terroza participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus amigos Oscar J. Banco y familia; Carlos Banco y familia; Any Banco y familia y Luis Banco y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Cuerpo de preceptores turno tarde del Colegio Fundación Cultural La Brasa: Roxana, Mary, Silvia y Dany acompañan en el dolor a su hijo Lucas y a toda su familia. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

DÍAZ, ÁNGEL ARNALDO (NEGRO) CRIO. GRAL. (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Querido hermano hace 9 dias que fuiste llamado a la casa del Señor, quedando nosotros llenos de dolor por tu partida de la vida terrenal. Solo me queda agradecerle a Dios el haberme dado el privilegio de haberte tenido com hermano y a ti estare eternamente agradecido por las enseñanzas que me diste en esta vida. Te extraño mucho, solo me despido hasta que el Señor nos vuelva a reunir. Descansa en paz Angel. Tu Hermano Lucho y flia.

FARÍAS, LUCÍA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 3/6/21|. Mamita, nos dejas un gran dolor, así también muchas enseñanzas, te vamos a extrañar, esperamos tus resurrección. Sus hijos Sole, Edith, Lourdes, Juanjo y Blanca, nietos e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS, LUCÍA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 3/6/21|. Querida hermana, hoy te despido con el mayor dolor del alma y me consuela saber que ya estás en compañía de nuestros padres y de nuestro hermano, descansa en paz y brille para la luz que no tiene fin. Su hermano Negro, hermana política Mary, sobrinos Romina, Rafa, Sol , Tizi y Ori.

FARÍAS, VICENTE ANTONIO (Vichi) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Querido hermano, tu repentina partida nos dejó consternado y llenos de dolor, te vamos a extrañar mucho por todo lo que representaste para mí. Su hermano Juan Carlos, su hermana política Mary, sus sobrinos Romi, Rafa, Sol, Tizi y Ori

FARÍAS, VICENTE ANTONIO (Vichi) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Tío querido fuiste tan rápido, no me acostumbro a vivir sin ti, me acostumbré tanto a tu cariño que hoy mi corazón llora amargamente tu ausencia, tus sobrinos Romina, Rafael, Solana, Tiziana y Oriana, participan con dolor su fallecimiento.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su esposo Rodolfo Soria, sus hijos Alicia María y Facundo Soria, su nieta Isabel Soria Viaña participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus primos Perli y César, Patri y Cacho, sus respectivas familias, participan con profundo pesar su partida a la Casa del Padre Celestial, acompañan a su esposo, hijos y a sus hermanos Manolo y Lita, elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su prima Rina y Lito Corán, sus hijos Mario, Mechi, Ale y Vero con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Que el Señor la reciba en la gloria, su última morada celestial". Sus primos Luis Ángel Reimundi y María Rosa Muratore, hijas Andrea, María Laura y Virginia y sus respectivas familias, acompañan con gran pesar a Rodolfo, Alicita y Facundo en tan dolorosa pérdida.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Ya descansa en paz, la llevaremos siempre en nuestros corazones". Sus primos Aida Luz Raimundi, Miguel E. Pereyra, hijos Daniel y Mónica y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Seguirás entre nosotros con tu sonrisa y el afecto con el que te brindabas en cada momento de nuestras vidas. Su prima Zulma Reimondi, hijas Cecilia y Celina gómez y sus respectivas familias, participan con gran dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Siempre estarás en nuestros corazones, descansa en el reino celestial. Su prima Noemí M. Reimondi, hijos Natalia, Pablo y Gustavo Vila y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. La empresa ANTARES (BAR) directicos y personal de la firma participan con dolor el fallecimiento de la madre de la compañera Alicia Soria. Acompañan cariñosamente a su familia y elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Tita, te recordaremos por la alegría que te caracterizaba". Compañeras y amigas de Lita, su hermana: Celia Salvatierra Pereda, Elda Bolañez, Cristina Fattor, Mirta Pérez, Iris De Marco (a), Teresita Gerez, Cristina Marttorell, Nelly Arias y Susi Laitán lamentan su partida. Descansa en paz Tita.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Hugo Argañarás y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria, acompañando a su familia en este triste momento.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Tita querida, tus compañeras del grupo "Tejedoras solidarias por Santiago" estamos consternadas por tu partida, Realmente confiábamos en tu recuperación y de pronto nos llegó la peor noticia. Rogamos oraciones por vos y enviamos un abrazo desde el corazón para tu familia. Te recordaremos siempre.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Rodolfo y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Querida amiga, nunca pensé que esta cruel enfermedad llevaría a personas tan buenas y puras de alma como vos. Ya estás al lado de Jesús y desde alli protegerás a tu flia. y amigos. Extrañaremos tu linda sonrisa y tus bromas. El cuadrado se hizo triángulo, pero siempre estarás presente en cada cafeteada en nuestros corazones. Tota Filippa y Enrique Cazzaniga, sus hijos Quique, Gabriela, Eugenia y Ricardo acompañan a Rodo, Ali y Facu en este momento de tanto dolor. "Que brille para Tita la luz que no tiene fin!.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus excompañeras de la promoción 1967 de la Esc. Normal de Profesores Manuel Belgrano, participan con dolor el fallecimiento de Tita. Elevan oraciones por su descanso eterno en la gloria de Dios.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Tita, que Dios te tenga en la gloria y nosotras en nuestro corazón. Petty y Nori Reimundi y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Que el Señor te reciba en su reino querida amiga Tita". Gongui Gerez, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Cronos Galería de Arte y Diseño acompaña con profundo pesar al Lic. Rodolfo Soria e hijos por el fallecimiento de su esposa Mirta. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar..." Mirta Adela Camus participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Lita y a toda la familia ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Querida madrina, gracias por todo el amor y cariño recibidos. Gracias por estar siempre presente. Un cálido y sentido abrazo a su familia en este difícil momento. Tu ahijado Miguel José Abate y familia. "Que brille para ti la luz que no tiene fin".

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su amiga Marcia Palomo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Ricardo Touriño y familia lamenta la partida de Tita y acompaña a toda la familia en tan dolorso momento.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. La dorada juventud, las travesuras compartidas, las confidencias inocentes se agolpan hoy en nuestros corazones ante tu partida. Te fuiste Tita querida, y tus ex compañeras te despiden con el dolor de saber que una parte de sus vidas se fue contigo. Estarás presente siempre en cada encuentro porque personas como tu son difíciles de olvidar. Hasta siempre. María Inés, Ana María, Magaly, Monina, Laura, Mabel, María Angélica, Tota y Soledad, ex alumnas de 5to. Año "B", promoción 67' participan tu partida con tristeza.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Anita y Fernando acompañan en el dolor a su esposo Rodolfo y sus hijos Facundo y Alicita. Elevan una oración en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Inés y Daniel Palazi, sus hijos Mariana y Pablo; Agustín y Federico acompañan en el dolor a su esposo Rodolfo e hijos Facundo y Federico. Elevan oraciones en su memorioa.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Cristina y Chamaco Iglesias; sus hijos Emilia y Luciano Santiago y Mercedes e Ignacio acompañan en el dolor a su esposo Rodolfo e hijos Facundo y Alicita. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risas sin tristezas, sol sin lluvia, pero sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Nené Suárez, su hijo Julián Figueroa y flia. participan su inesperada partida a la Casa del Señor. Elevan oraciones por la paz de su alma y por la cristiana resignación de su familia.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Tita querida, cuánto dolor por tu partida! Vienen a mi memoria tantos momentos y anécdotas compartidas, que quedarán por siempre en mi corazón. Mónica Ibáñez, sus hijos Martín y Claudia Céspedes y sus respectivas flias. Participan su fallecimiento. Ruegan al Señor por su eterno descanso y consuelo para su familia.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Mario Coronel y Alicia Roldán, sus hijos Carla, Pablo y Martín participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Rodolfo, Alicia y Facu en tan dificil momento, rogando a nuestro Señor que les brinde, fortaleza y resignación ante tan dolorosa perdida. Elevamos una oraciones en su querida memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. La asociación de artistas plásticos ÑAN despide con cariño a su asociada Mirta Figueroa de Soria. Acompañan con oraciones a su esposo Rodolfo Soria e hijos Alicia y Facundo. Que Dios los acompañe en este camino de dolor y encuentren pronta resignación!!!!!

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Guillermo Tarchini y Lidia Mayuli participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y colega Mirta " Brille para ella la luz que no tiene fin ". Ruegan oraciones en su memoria.

FONTENLA, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció en Viedma, Río Negro el 3/6/21|. Cristina Camardo y su hija Rocío Gramajo participan con dolor su fallecimiento y acompañan en esta pérdida irreparable a sus padres Julio y Mónica, sus hermanos Romina y Julito, familiares y amigos. Que brille para Agustina la luz que no tiene fin.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Carlos Gómez Abram, su esposa Alcira de Gómez Abram. Darío Elías y su esposa María Gabriela Gómez Truol de Elías, sus hijos María Constanza y Felipe Elías Gómez, Gustavo Jesús Gerbino y María Eugenia Gómez Truol, ruega oraciones en su memoria y fuerza a la familia en este difícil momento.

GIMENEZ, JOSEFA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su esposo Rosendo Coronel sus hijos Enrique, Alva, Rolando, Damaris, h. políticos nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la tarde en el cementerio de Zanjón SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ ZANNI, OSCAR Dr. Prof. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 3/6/21|. Su tía Lola de Zanni; sus primos Marcelo y Gringa, Rodolfo y Ana, Daniel y Nancy con sus respectivas familias despiden con profundo dolor la partida del querido Oscar a la casa del Señor y ruegan por la paz de su alma. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ZANNI, OSCAR EDMUNDO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Cdba. el 3/6/21|. Facundo Balderrama y su familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan en este momento a su familia.

GÓMEZ ZANNI, OSCAR Dr. Prof. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 3/6/21|. Irma Carabajal de Tevez, sus hijos Chochi y Beba; Mecha y Gringa Ferez, despiden con grn afecto y agradecimiento, al estimado doctor Oscar, y acompañan a toda la familia Zanni en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GÓMEZ ZANNI, OSCAR EDMUNDO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Cdba. el 3/6/21|. Martín Bunge, su esposa Ma. Eugenia González, sus hijas Ma. Guadalupe y María del Rosario, lamentan participar su fallecimiento y acompañan a Bochi y en especial a María Susana por la partida de su tío padrino. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Elevan oraciones.

GÓMEZ ZANNI, OSCAR EDMUNDO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Cdba. el 3/6/21|. Choly, Graciela Moyano, Rodolfo Bunge, Martín y flia. participan con profundo dolor su desaparición física y acompañan a sus hermanos Bochi, Carlos y demás familiares. Nos queda el recuerdo de un gran médico, mejor persona, excelente amigo. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ ZANNI, OSCAR EDMUNDO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Cdba. el 3/6/21|. Un gran hombre ha despertado del sueño de la vida. Te vamos a extrañar querido amigo y maestro. Pablo y José Retamosa lamentan su partida, acompañan a su esposa Norma, a su hija Lucy y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ZANNI, OSCAR EDMUNDO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Cdba. el 3/6/21|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del consejo gremial, sindico, gerentes de Área, auditor interno, asesores legales y de presidencia, participan el fallecimiento del hermano de nuestro compañero Dr. Carlos Gómez Zanni. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su esposa Norma Roy, hijos pol. y demás lfiares. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Clodomira.

GUTIÉRREZ, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su hija del corazón Adriana Tomsic Roy, su esposo Maximiliano Gigena e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su madre Lucía Trinidad Pérez, sus hermanos, hnos. pol. sobrinos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Clodomira.

IBÁÑEZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Cuni, Peri y Fernando Cáceres; Api Juárez y Domingo Abdulajad participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Hugo y Darío Ibáñez y ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, JORGE DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su esposa Torrez Aguilar Maria Eugenia sus hijos Natalia, Dario Juarez Torrez, Emanuel, Fabian, Guillermo, Juarez sus padres Mirta Gomez y Jorge Suarez y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEGUIZAMÓN, RAUL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su madre Marta, Hna. Graciela, H. pol: Ezequiel, Eva, sobrinos, Gastón, Lucas, Cristian, Gaby participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 14 en el cementerio Parque el Descanso. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEGUIZAMÓN, RAUL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. La Comunidad Educativa del Colegio Sesquicentenario Nº 6 de Las Termas de Río Hondo, participa con profundo dolor el fallecimiento del Compañero de tareas Raúl Leguizamón. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

LEGUIZAMÓN, RAUL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. La Comunidad Educativa del Centro Experimental Nº 6 de Las Termas de Río Hondo, participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega Prof. Raúl Leguizamón. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

LUGONES, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su hijo Raúl Ricardo Faisal participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria. Descansa en paz. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

LUGONES, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su hijo Raúl Faisal, su hermana pol Julieta Rodríguez, sus sobrinos María Gabriela, Facundo, Mariana, María Virginia Lugones, sus sobrinos nietos Gerónimo, Lautaro, Bautista, Alma, Juan Pablo, Ignacio y Clarita Participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MADRID, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su esposa Mauricia Diaz, sus hijos Ariel, Marcelo, hijas políticas Alejandra, Patricia, nietos Florencio, Oriana, Julieta, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Acosta. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Marcia Ibáñez e hijos participan de su fallecimiento, acompañan a su familia y familiares en este difícil momento.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Los amigos de su hija Anahí Morán: Peri, Fernando Cáceres y Claudia; Natalia Cáceres y Lucía Cáceres y flias. y Domingo Abdulajad participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MORENO, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Su hermana Chita Moreno, sus sobrinos José Darío Brescia Moreno y Celeste Ciupidro, sus sobrinos nietos Agustina Sofía, Tomás Luciano, Julieta Mercedes y demás fliares. la recuerdan profundamente al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

PÉREZ, BENITO PALMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Las personas que dejan huellas es porque no pasaron desapercibidas por la vida. Descansa en paz. Su hermana Isabel Pérez y sus sobrinos Hugo, Marisol y Daniel.

PÉREZ, BENITO PALMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Mario B. Diósquez, su esposa Noemí López, sus hijos Patricia Mercedes y Mario Daniel y respectivas familias, participan con inmenso dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

PÉREZ, BENITO PALMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Descansa en paz tío junto a mi viejo. Nos dejas muchas enseñanzas, ilumínanos y rezamos por tu eterno descanso. Teresa Díaz y su sobrino José Luis Pérez.

RUEDA, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Mercedes y Miguel More, Toty Montes y José Alessandrini, acompañamos a toda la familia del querido Miguelito por tantos años de trabajo compartido y rogamos una oración en su memoria.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus primos Beba Ávila y Pila Carmona e hijos, participan con pesaru su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Familia Cáceres Carmona, despiden con pesar a Edgardo por su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Ing. Edgardo Dimas Urtubey, quien fuera docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la UNSE y acompañan en el dolor a su familia y afectos.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, participan del fallecimiento, del Ing. Edgardo Dimas Urtubey, quien fuera docente del Departamento Académico de Estructuras y acompañan en el dolor a su familia y afectos.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus hermanos Edith y José Urtubey, su hermana pol María, sus sobrinos José Domingo y Guioman, sus sobrinos políticos Marta y José y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

COLOMBO TABOADA, PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/13|. Sus hijos Dr. Carlos Gómez Colombo y Sra., Eduardo Gómez Colombo y Sra., Adriana Gómez Colombo e hijos la recuerdan a 8 años de su fallecimiento. Que Dios la tenga en su santa gloria. Se ruega elevar una oración en su memoria.

PAZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/16|. ¡Ay cómo duelen las noches, cómo se sienten los ruidos, el viento reúne alegre todos los pasos perdidos....F. "Para llorar he venido" V.M.P. A cinco años de su partida Ilda Margarita Juárez de Paz, su esposa Georgina Noemí, Angélica de Jesús, sus hijoas, José, Luis Olivera, Fabian Gustavo Tevez, hijos politicos, Candela del Mar, Sofia Maillin, Maitena y Abril, Ailén, José y Franchesca, nietas y bisnieta lo recuerdan e invitan a los que lo conocieron elevar una oración en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CEVILÁN, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su esposa Negra, su hijo Andrés, hija pol. Yesi y su nietas Morena y Mía y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

COMAN, JORGE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus padres Coman y Rosa, su esposa Liliana, hijos Ara y Brenda, hnos. Victor Rafael, María, Oscar y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Querido Cacho, lamentamos con gran dolor tu fallecimiento. Rogamos al Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. Siempre te recordaremos. Sus tíos Pepa, Coco, sus primos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias.

GERBINO, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus primos Juana Stancampiano, Rubén Postigo, Susana Isabel Postigo, Juan José Postigo, Mariela Montenegro, Juan Lautaro y Sofía Postigo participan con dolor su fallecimiento. Y elevan oraciones en su querida memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Hugo Argañarás, su esposa Angela Innamorato e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Excompañeros y hermanos de la 78, acompañamos a nuestro querido Chiqui en tan triste momento por la pérdida de su amado hermano y elevamos una oración en su memoria, rogando le de consuelo a su familia.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Vicente Raab y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en tan dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Verónica De Nicola, Ramiro Ledesma y sus hijos Félix y Baltasar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. CPN Vicente Pullarrello y Alba Nicolau participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Dr. Ramiro López Bustos, participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega, profesional íntegro. Se ruegan oraciones en su memoria.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Querido Dr. Gerbino, nuestro médico, vecino y amigo. Estarás siempre en nuestro corazón. Gracias por su entrega incondicional. Francisco Molinari Beltrán e Isabel Palomo de Molinari, sus hijos Francisco y Florencia Molinari lo despiden con inmenso dolor. Que su alma buena descansa en paz.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus amigos y vecinos Alfredo Palomo Paris e Isabel Hoyos de Palomo con sus hijas Isabel y Patricia, lamentan muchísimo su injusta partida y acompañan a su esposa e hijos y a su hermano Chiqui en su inmenso dolor. Lo vamos a extrañar mucho, querido doctor.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Ramona de Infante, sus hijos: Hilda y flia, Gladys, Carlos y Andrea y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en este dificil momento a su familia, a su hermano Chique y flia. Elevan oraciones a su querida memoria.

GUZMÁN, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. La comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ADUNSE, participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de la docente afiliada Maria Rosa Quiroga. Acompañan a su familia en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA, ELISA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus hijos Isabel, Rodolfo, Mirta, hijos pol. Nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio de Vilmer. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SCRIMINI DE TORRESI, LYDIA EDY (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Gloria Najarro compañera de 1º Grado a 5º año secundaria, participa con dolor su fallecimiento. Nunca te olvidaré amiga. Elevo oraciones en tu querida memoria.

SCRIMINI DE TORRESI, LYDIA EDY (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Con inmenso dolor y elevando oraciones en su memoria Gladys A. Juárez y flía., despiden a su querida amiga Edy. Que Dios bendiga con fortaleza y resignación a su familia ante tan irreparable pérdida. Permanecerás siempre en nuestros corazones como la gran persona que fuiste.

SCRIMINI DE TORRESI, LYDIA EDY (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Edy: partiste al Reino de los Cielos, descansa en paz y que brille para vos la luz que no tiene fin. Tus vecino Edgardo, Lilian y Yanina Gomez y Hernan Salvatierra.

SEQUEIRA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Duerme en paz, tu eterno sueño ". Te recordaremos Dominga Barroca, tus hijos: Carlos, Rolando, Ariel, Yacqueline, Horacio, Lorena y Cintia, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

TEJEDA, ROQUE VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá". Directivos, docentes y administrativos del Colegio Evangélico "Alfredo Furniss" - Nivel Secundario, acompañan con profundo dolor a nuestra alumna Camila y su familia, ante el fallecimiento de su padre. Rogamos al Señor Jesucristo reconforte sus corazones.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CHAZARRETA DE CORIA, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su esposo; Perfecto Coria; sus hijos Edgardo; Marcia; Matías y Emilia; sus nietos Niurca; Xiomara y Juan Cruz; sus yernos y sus nueras participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA DE CORIA, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su comadre Griselda Díaz y familia; Pini, Negro, Milagros, Caro, Enzo y Jazmín participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA DE CORIA, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Raúl Miranda y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CHAZARRETA DE CORIA, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su ahijada Milagros; su comadre Claudia; Griselda; Raul; jazmín; Enzo y Carolina participan con dolor su fallecimiento.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Que el Sr. Nuestro Dios le conceda la paz eterna". Sus sobrinos: Jorge Llado, Nora Auad, sus hijos: Ana, Jorge, Lidia y Sabrina, participan con mucho dolor tu inesperada partida y acompañan a sus hijos y nietos, elevan oraciones en su memoria.