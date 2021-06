FÚNEBRES | 5 de junio del 2021

05/06/2021 - 02:42 Funebres

FALLECIMIENTOS

5/6/21

- Segundo Antenor Gómez

- José María Muratore

- Ramón Florentino Morales

- Luis Alberto Frías (La Banda)

- Miguel Alejandro Ibáñez

- Máxima Victoria Montenegro

- Paula Aidée Carabajal de Sanchez

- Daniel Orlando Noguera (La Banda)

- Roxana María Verónica Maguna de Subelza

- Juan Guillermo Maldonado (interior)

- Paula Isabel Acuña

- Froilan Lorenzo Bolañez

- Marta Ascención Ditchof

- Silvia Claudelina Urquiza

- Ramón Víctor Correa (Interior)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARD DANIEL CIAPPINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/6/21 y espera la resurrección.

No hay tinta sin lágrimas, de dolor, de nostalgia. No hay letras fluyendo sin emociones naciendo, sin un corazón conmovido, un espíritu clamando, una mente recordando. No hay tinta sin los ojos brillando. No hay letras si no me desarmo antes o después o durante…no hay. El precio de trascender vale sangre algunas veces. La sangre que brota de una herida que se abre, la que recorre el corazón como señal de vida, la que salva o la que se vierte. Es una mañana cálida, brillante y me detuve en vos. La fuente se abrió y como un canal, sangre invisible y lágrimas tangibles, todo se derramó. Hay tanto y faltas vos. El mundo sigue girando. Los días grises o de sol llegando y faltas vos (si tan solo supiera el mundo del peso y la dimensión de tu ausencia). Hacé de nuevo mi Dios una transfusión de vida a este corazón que extraña, ama y necesita. No hay consuelo, mi amor. Me faltas vos.

Su desconsolada esposa Cecilia Luna y sus hijitos Fabri, Stefano y Gialucca te despiden de este mundo terrenal.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARDO DIMAS URTUBEY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Su tía Zully Cardoso de Juárez, primos Daniel y Sergio y respectivas familias participan con dolor su muerte y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARDO DIMAS URTUBEY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Tu primo Héctor Augusto Urtubey Urtubey e hijos te despido con afecto y recuerdos. Acompaño a Edith y flia. con cariño. Dejas huella como toda tu vieja estirpe querido Dimi.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDGARDO DIMAS URTUBEY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Marcelo Urtubey Gallo te dice hasta pronto. Conmovido, me quedan los años de amistad y el respeto mutuo a la evocación familiar que tanto respetamos. Sin poder honrarte ni despedirte como quisiera que quedó con añares de charlas y encuentros, tu cultura, paciencia, y yo irreductible en la confrontación. Miro debajo y ya con Pola me estoy quedando sin tren para la pista. Rosiña, forte abraco meu Rosa querida. Esto que nos toca de evocar así a nuestra gente para en este tiempo no queden añadidos a la voluntad de olvidar toda esta época extraña. Existe el adiós final, si todo fuera amasijo nomás cuanto más simple lo inmobiliario fúnebre. Sin poder despedirte como quisiera, fuerte abrazo de los de antes.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE RUBÉN CURA

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Su esposa Graciela Cervini, sus hijos Ariel, Gabriela, Lucas, Milagros h./políticos Vanesa, Osvaldo, Florencia nietos Gustavo, Lautaro, Anael, Delfina, Martina, y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol . Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE - Olaechea 649. Tel.: 421-9787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA MURATORE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Los primos hermanos de su madre Magdalena: Carlos Segienowicz y flia, Rody Segienowicz y flia, María Segienowicz y flia, Fany Segienowicz y flia. Marta Segienowicz y flia, Gladys Segienowicz participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA MURATORE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Cuando se va un ser querido… Nunca nos deja del todo… Su recuerdo permanecerá por siempre en nuestros corazones.

Su tío y padrino Gringo Muratore, Coqui, sus primos Exequiel, Ginette, Fiorella y Ernesto, sus sobrinitos Valentina, Bautista y Felicitas, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Pequeña, Nene, Yanina y Belén Muratore en tan triste momento. Elevamos oraciones en su querida memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA MURATORE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

María Rosa, Graciela, Sandra y Cecilia Platía Sanguedolce, Walter, Jimena y Guadalupe Beltrán, acompañan a sus primos Nene, Pequeña, hermanas y demás familiares en este triste momento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. OSCAR EDMUNDO GÓMEZ ZANNI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Carlos M. Jensen, su esposa Laura Martínez, sus hijos Carlos y Carolina López, Laura y Carlos Rigourd, Javier y Carolina Chiericoti, Paula y Francisco Jensen participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. OSCAR EDMUNDO GÓMEZ ZANNI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Graciela Montenegro y su hija Raquel Zanni participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE DARÍO JUÁREZ (Gogui)

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 2/6/21 y espera la resurrección.

Su madre Mirta Gómez, su hermana Patricia Juárez, sus tíos Marta, Héctor Noemí, primos y demás familiares lo despiden con gran dolor. Rogamos al Señor por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE DARÍO JUÁREZ (Gogui)

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 2/6/21 y espera la resurrección.

Sus tíos Hugo Cordero, Marta Gómez, sus primos Ale, Ariel, Marta y sus respectivas familias despiden con pesar a Gogui y acompañan a su familia en este momento de gran dolor. Q.E.P.D.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR RENÉ JORGE LLADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SEVERIANO MONTENEGRO (Pocho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Salta 3/6/21 y espera la resurrección.

Carillo Lilia Azucena, y sus hijos Graciela, Humberto, José, Adriana, Mirna, Roxana, Walter, Carlos, Pablo, Alejandro, Mariela y Gabriela acompañan a su hija Pamela en tan irreparable pérdida.

PART. FALLECIMIENTO

MÁXIMA VICTORIA MONTENEGRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestra alma.

Sus hijos Carlos, Mario, Gerardo, Dante, Gustavo y Juan, sus hijas políticas, sus nietos Andrés, Fausto, Darío, Canela, Nahir, Mariam, Emanuel, Andrea, Paula, Pablo y Alma, sus bisnietos Valentina, Bautista, Justina, Matilda y Brianna.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAÚL LEGUIZAMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 03/06/2021 y espera la resurrección.

La Comunidad Educativa del I.S.F.D.C. Nº 2 lamenta la inesperada partida del querido profesor, quien se desempeñaba como Director de Carrera y Catedrático de esta Casa de Estudios desde hace tres décadas. Fue conocido por todos en el ámbito educativo, nos hizo conocer su vocación, compromiso y dedicación en cada tarea que desempeñaba. Pero, por sobre todas las cosas, nos mostró su calidad de hombre cristiano con su templanza, generosidad, humildad y amor. . . Fue un ejemplo de colega y amigo, en él se podía confíar, docente carismático y desinteresado. Llegó al corazón de quienes compartían sus jornadas. Acompañamos a su madre, hermanos, sobrinos y familia en este doloroso momento y elevamos una oración en su memoria y por su eterno descanso, que brille para ti la Luz que no tiene fin. Raúl, siempre estarás en nuestros corazones y en el recuerdo eterno de tu querido I.S.F.D.C. Nº2… GRACIAS POR TANTO!!!!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FILOMENA DEL CARMEN IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/6/21y espera la resurrección.

Su esposo Raúl Roberto Carabajal, sus hnas. Julia, Mirta, Gladis, Nena, Tita y Nora, todos sus sobrinos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio La Piedad.

RECORDATORIO

JOSÉ ROBERTO HUARDENE (Kiko)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/5/21 y espera la resurrección.

Nuestra mente no te olvida, nuestros corazones te siguen amando, nuestros brazos siguen dibujando tu figura en un brazo, es así como puedo seguir viviendo, hoy se cumplen nueve días de tu despedida de este mundo, tu luz brillará eternamente, tu pasión y tu coraje permanece siempre en nuestro recuerdo. Te queremos, te admiramos y te extrañamos. Siempre te recordaremos. Su madre Lelia, sus hermanos Luis, Marcela, Roxana, Silvia, Pablo y Cecilia.

RECORDATORIO

SARA SALOMÓN DE ROLDÁN (Doña Sarita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/6/69 y espera la resurrección.

Querida madre hoy se cumplen cincuenta y dos años que el Señor te llevó a la gloria y que descansas en paz, a pesar del tiempo transcurrido, te extrañamos y permaneces en nuestros corazones por siempre y el amor por ti no morirá jamás. Sus hijos Nardo, Néstor, Esther e Inés, hijos políticos, nietos y bisnietos elevan oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

BLANCA ZULEMA GARCÍA DE DELGADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/12/20 y espera la resurrección.

Ya está en tu Reino, descanse en paz. Su esposo Sixto A. Delgado, sus hijos María Teresa, Fernando Alfredo, Marcela Alejandra, su yerno Ariel sus nietos Agustín, Virginia, Gabriela, Macarena y Emilia, la recuerdan con cariño al cumplirse seis meses de su fallecimiento e invitan a la misa a transmitirse a través de las redes sociales de la Parroquia San José de Belgrano hoy a las 20hs. Se ruegan oraciones en su memoria.

GRACIAS

SAN EXPEDITO

POR LOS FAVORES RECIBIDOS.

M.B.S.DE J.

ACUÑA PAULA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Su esposo Héctor, sus hijos Juan Pablo, y Leonardo, su ahijada Estefanía y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad EMPRESA SANTIAGO

ALMARAZ, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su esposo, hijos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque el Descanso. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ALMARAZ DE MORENO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Vivirás por siempre en mi corazón, gracias por todo Doña Pety. Sonia Chazarreta y flia. participan con dolor su partida y acompaña a su amiga Cecilia en este difícil momento.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a la familia del querido Tata por su partida terrenal; será recordado entre otras facetas por su reconocida trayectoria, en cumplimiento de sus funciones en la secretaria Electoral ante el Juzgado Federal de esta Provincia. Que el Señor lo recoja en su Gloria.

BARQUÍN, SANTIAGO LEOPOLDO (TATA) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Participan de su fallecimiento: Liliana Mendoza, Alejandra Padilla, Bettina Páez, Marcela Gigli, Mónica Trouvé, Patricia Nabac, Yacky Cianferoni, Claudia Fernández, Luis Domínguez, Mariano Gigena y Ricardo Monti, acompañan a su amiga Martita en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BEJARANO, MARIO OSCAR ING. FTAL. (q.e.p.d.) Falleció en Sáenz Peña (Chaco) el 28/5/21|. "Algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo aunque ya no estén. Su esencia queda, su voz se escucha. Algunas personas jamás nos dejan. Son eternas". Su familia toda hace llegar su agradecimiento a toda la comunidad y grupos de oración, a todos sus amigos, a sus familiares, a todas las personas allegadas o no, a las que estuvieron cerca o acompañaron desde la distancia el proceso de su enfermedad en palabra y oración. Gracias a todos. Dios bendiga la generosidad con que estuvieron presentes cada día dándoles consuelo y apoyo espiritual. A nueve días de su partida a la Casa del Señor piden una oración en su amada memoria.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Gringa Cinquegrani Arnoux y su hija Marianela, expresan sus condolencias y acompañan en su dolor al Dr. Ángel Muratore y familia. Concédele Señor el descanso eterno y que ilumine tu luz perpetua.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado Dr. Angel Rosario Muratore y de su hija política Dra. Gómez Lilian del Valle. Ruegan una oración a su memoria.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del EStero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Angel Rosario Muratore y de su hija política Dra. Gómez Lilian del Valle. Ruega unao ración a su memoria.

CARABAJAL DE SÁNCHEZ, PAULA AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Su esposo Oscar Sánchez, sus hijos Oscar, Mariela, Belén y Pablo, sus hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

CASTELLI, RUBÉN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Amigas del Cuore", participan y acompañan a su hija Verónica y a sus hermanos en tan doloroso momento. QEPD

CASTELLI, RUBÉN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Lucciana y Milos acompañan a Verónica y familia en este triste momento.

CASTELLI, RUBÉN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Jorge Llarrull, Guadalupe Suárez y familia, acompañan a toda su familia en estos momentos de tanto dolor por la pérdida del papá de su amiga Verónica. Ruega oraciones a su querida memoria.

CASTELLI, RUBÉN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Todo el personal de la empresa Adi-Salud, acompañan a toda su familia. Elevamos oraciones a su querida memoria.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Manuel Aznarez, su esposa Patricia Tevez Mayuli y sus hijos Manuel y Felipe, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Chichi. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Mariluí, Melé, Ricardo y Santiago Patiño y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Luis Alberto Guantay acompaña con afecto y oraciones a sus hermanos María Pía Corvalán y Juan Maidana e hijos en este difícil momento de dolor. Espera para toda la familia pronta resignación y el consuelo de la fe.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de sus matriculados Dres. Miguel Ernesto Corvalan Anellii, Conrado Gabriel Corvalan y Juan Cruz Corvalan Anelli. Ruegan una oración a su memoria.

CORVALÁN DE RUFFA, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del EStero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su colega Dres. Miguel Ernes Corvalan Anelli, Conrado Gabriel Corvalan Anelli y Juan Cruz Corvalan Anelli. Ruega una oración a su memoria.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Lucciana Cremaschi y Milos Bahr acompañana a su hija Gabriela, en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Maxihogar SRL y familia Llugdar participan con profundo dolor su fallecimiento.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Luisa Argañarás y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y por el consuelo de sus seres queridos.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. La comunidad educativa del Colegio Fundación Cultural "La Brasa", acompaña con gran afecto a su compañero Lucas Cura, ante la dolorosa pérdida de su querido padre. Elevan oraciones por su descanso eterno.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. El cuerpo de Preceptores del Colegio Fundación Cultural "La Brasa", turno mañana, tarde y noche, participan el fallecimiento del padre de su compañero Lucas Cura. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Lic. Mercedes L. Ferez, acompaña a sus hijos Lucas y Florencia en tan dolorosa pérdida y eleva oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Lilia Corlli de Abido, sus hijos Toty, Marta y Lucrecia participan con inmenso dolor el fallecimiento de su querido amigo y vecino de toda la vida. Que Dios le de resignación a su esposa Graciela e hijos y ruegan oraciones en su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Ing. Carlos Tomas Abdala y familia participan con profundo dolor la pérdida de su querido amigo y vecino Jorge y ruegan una oración en su memoria.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Jorgelina de Sandoval y Flia participan su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

DITCHOF, MARTA ASENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Sus hijos Fernando, Gastón, David, Cristina, h. pol. María José, Cecilia, Laura, Antonella, nietos y demás fliares. participan su fallec., sus restos serán inhumados a en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Hamburgo Cia. de Seguros. SA. Serv. Caruso Cia. de Seguros S.A ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FARIAS, LUCÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Mi amor me dejaste sin tu adiós, te voy a extrañar amor de mi vida, hasta siempre tu esposo Carlos Ledesma; y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron cremados en el cementerio crematorio. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FARÍAS, LUCÍA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 3/6/21|. Siempre te recordaremos como la mejor mujer, luchadora, siempre queriendo el bien y que este unida la familia. Tus sobrinos Emilse, David y Lujan participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. El Grupo Achalay, participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Tita, y acompañan a Rodolfo y familia en este triste momento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Evenia Álvarez y Ricardo Juárez expresan su sentido pésame a su esposo Rodolfo Soria y a sus hijos: Facundo y Alicia Soria y de más familiares por el fallecimiento de la apreciada amiga Mirta Alicia.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Eberto Octavio Juárez participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a su esposo e hijos en tan dolorosa e irreparable pérdida.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Que el Señor te reciba en su reino, querida amiga Tita. Anita Sosa y su esposo Félix Ochoa, sus hijos Daniel, Mario, Gustavo y Alejandra con sus respectivas flias. acompañan en el dolor a su esposo, hijos y hermanos Lita y Manolo Figueroa. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sara Celia Aguirre, su esposo Clemente Di Lullo acompañan a su querida amiga Lita en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE SORIA, MIRTA ALICIA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. José Rafael Ingratta, su esposa Teresa Silvia Giangrecco y familia, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, GRACIELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Sus hijos, hijos politicos, nietos y demás familiares participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el 4/6 a las 18 hs en el cementerio El Descanso.

GIMÉNEZ, GRACIELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Sus hijos Rodolfo, Marta, María, Carolina, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, SEGUNDO ANTENOR (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su esposa Marta Leguizamón, sus hijos Exequiel, Iara, h. politicos Tadeo y Jesica, sus nietos Olivia, Maite, Catalina, y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

GÓMEZ ZANNI, OSCAR EDMUNDO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Cdba. el 3/6/21|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del EStero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del ex miembro del tribunal de especialidades de la institución. Ruega una oración a su memoria.

GÓMEZ ZANNI, OSCAR EDMUNDO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Cdba. el 3/6/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del ex miembro del Tribunal de Especialidades de la institución. Ruegan una oración a su memoria.

GÓMEZ ZANNI, OSCAR EDMUNDO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Cdba. el 3/6/21|. Julio Salgado y Leticia Gonzalez, Oscar Alberto Rusz t Dra. Haydee Salgado, despiden con inmensa tristeza al amigo de siempre y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ ZANNI, OSCAR EDMUNDO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Cdba. el 3/6/21|. Luis E. López, Gloria Cardenas, Eugenia, Virginia y Veronica Lopez participan con sumo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan dificil circubstancia.

GÓMEZ ZANNI, OSCAR EDMUNDO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Cdba. el 3/6/21|. Sus ex-compañeros de la Promoción 1963, 2da División del Colegio Nacional Absalón Rojas despedimos con pesar a nuestro querido amigo de tantos años y acompañamos a su familia en tan doloroso momento.

IBÁÑEZ, FILOMENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Su esposo Roberto Carabajal, sus hnos. Mirta, Gladys, Julia, Tita, Nena, Nora, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 8.30 horas en el cementerio La Piedad. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 42197870.

IBÁÑEZ, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su esposa Ramona Navarrete, sus hijos Vanesa, Esteban, Miguel, h/p Jimena, Elizabeth, nietos Camila, Victoria, Ema, Brenda, Sofía, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEGUIZAMÓN, RAÚL DAVID Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Puedes llorar porque se ha ido, puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerras los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado; tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste". Justina Videla, hijas, hijos políticos, nietos y bisnietos acompañan a su mamá Lidia en esta pérdida tan irreparable.

LEGUIZAMÓN, RAÚL DAVID PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Durante su paso por esta vida deja una huella de gran trascendencia por su don de gran profesor, buena persona y espíritu de servicio. Te decimos adiós con gran dolor. Que el Niñito Jesús de quien eras ferviente devoto te acompañe en este viaje y fortalezca a tu querida flia. Tus amigos: Aide, Emilce, Griselda y Ximena.

LEGUIZAMÓN, RAÚL DAVID Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Yo pongo mi esperanza en Tí Señor y confío en Tu Palabra"

María del Valle y Luis Enrique Sgoifo participan el fallecimiento del hermano que siguió a Jesús tras las huellas de Francisco de Asís, acompañan a su madre y a toda la familia en este momento de dolor.

LEGUIZAMÓN, RAÚL DAVID PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Con mucho dolor y tristeza participan su fallecimiento, Patricia Nabac, su esposo Rubén Pikaluk y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk. Ruegan oraciones en su memoria

LEGUIZAMÓN, RAÚL DAVID PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Docentes Jubiladas del I.S. F.D.C Nº 2 Termas de Río Hondo (Sgo. del Estero), participa con profundo dolor el fallecimiento de Raúl Leguizamón, quien estará en nuestro recuerdo cumpliendo su vocación de servicio. Elevamos oraciones por su eterno descanso y resignación de sus seres queridos.

LEGUIZAMÓN, RAÚL DAVID Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad porque la muerte segunda no les hará mal. Oscar Enrique Montenegro y su Sra. Madre Rosa Clara Correa, participan con profundo dolor la pronta partida al Reino Celestial de su amigo y hermano O.F.S. Elevan una plegaria por su eterno descanso y acompañan en el dolor a su señora madre y demás familiares, rogando que el Señor mitigue su dolor y les conceda una pronta y cristiana resignación.

LEGUIZAMÓN, RAÚL DAVID PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Carlos A. Espinosa, su señora Elsa Contreras, sus hijos Omar y flia., Mónica, Néstor y flia., agradecen al querido Raúl su servicio y acompañamiento espiritual. Siempre te recordaremos. Acompañamos a su familia en el dolor y elevamos oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RAÚL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Querido hermano Raúl, gracias por compartir tu vida con nosotros. Tus hermanos en la fe: Enrique, Tuchi, Guadalupe y Agustina Valdemarca. Hasta pronto, paz y bien.

LEGUIZAMÓN, RAÚL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Hasta siempre Raúl. Nunca te olvidaremos, estarás en nuestro recuerdo y en nuestros corazones. Descansa en paz. Perla, Graciela y Liliana Vagliati participan con dolor su fallecimiento. Las Termas.

LUGONES, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Marta Larguía, acompaña en estos momentos de dolor a su hijo Raúl, a su cuñada Julieta y a sus hijos, por la partida de Nena. Se ruegan oraciones por su eterno descanso.

LUGONES, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Tus vecinos, administración, personal del consorcio edificio Escala participan con dolor el fallecimiento de nuestra amiga y vecina.

LUGONES, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Juan Carlos Alaniz y María Cristina Correa despiden con dolor a Nena y acompañan a su hijo Rául. Elevan oraciones en su memoria.

LUGONES, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Querida amiga, me quedó pendiente el abrazo de despedida. Tu entereza fue la misma con la que te desplazaste en tu vida. Los amigos que parten, como todos los seres que amamos, están desde otro lugar. Mi abrazo a tu amado Raúl, a Julieta, Gabriela, Facundo, Mariana, Virginia y a tus amigas con las que compartimos hermosos momentos. Hasta cada día mi querida amiga. Paz...Virginia Sica.

LUGONES, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Raulito no tengo palabras en este difícil momento, tu madre, mi amiga. Descansa en Paz!!!! Sandra Clavero, la despide con mucho respeto y amor, agradeciendo haberla conocido y compartido tantos años de amistad y trabajo!!!!!

LUGONES, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Señor recíbela en tu Reino, donde no hay dolor ni sufrimiento". Mirta Atia, sus hijas Nancy, Sandra, Marine Claveros y respectivas familias acompañan en este difícil momento a su hijo Raúl.

LUGONES, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Ana María Campos y sus hijos Javier y Maximiliano, Lelia Lopez y Silvio Torrez pedimos una oración por nuestra querida amiga y rogamos al altísimo pronta resignación a su hijo Raulito y familiares.

LUGONES, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Desde Salta, saludamos con gran afecto a Raúl y flia. en estos momentos de gran dolor por la partida de Nena, amiga del corazón con la que compartimos momentos, confidencias... y por sobre todo, confianza. Dios la tenga en su seno y de a su hijo y fliares. pronta resignación. María Angélica Alfano de Coppedé e hijos.

MAGUNA DE SUBELZA , ROXANA MARÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Dra. Seu Sandra y compañeros de la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia en este momento de gran dolor.

MAGUNA DE SUBELZA , ROXANA MARÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Dr. Ledesma Patiño y el personal del Centro de Chagas, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran dolor.

MAGUNA DE SUBELZA , ROXANA MARÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Su vecina Elena Larrosa de Acosta y familia, José Larrosa (Pepe) y familia, participan con dolor esta circunstancia, acompañando con oraciones.

MAGUNA DE SUBELZA , ROXANA MARÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Jerónimo Paz y Laura Reimondi participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTINEZ, MANUEL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Su esposa Selva, sus hijos Pablo, Cristian, Romina, Yessica y Franco, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio El Dean. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

MONTENEGRO, MÁXIMA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus hijos Carlos, Mario, Gerardo, Dante, Gustavo, hijos políticos Blanca, Suni, Miriam, Luisa, Belén, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Ser. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MONTENEGRO, MÁXIMA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Y entendimos que lo que nos esperaba no era seguir sin ti, era seguir contigo guiándonos desde otro lugar". Su nieto Andrés y sus bisnietos Valentina y Bautista González Sayago.

MONTENEGRO, MÁXIMA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Un cálido y sentido abrazo a su familia en este difícil momento. Adrián Sayago, Virginia Ger y Agustín Sayago Ger. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, MÁXIMA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Dios no nos prometo días sin dolor, risas sin tristezas, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lagrimas y luz para el camino. Antonio Sayago y familia participan con dolor su fallecimiento.

MORALES, RAMÓN FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su esposa Negra, sus hijos Valeria, Silvia, Ramón, Linda, Claudia, Sara, Elias ruegan una oración en su memoria. Que en paz descanse.

MORALES, RAMÓN FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su esposa Norma Ibarra, sus hijos Valeria, Silvia, Nilda, Ramón, Sara, Claudia, Elias, h. politicos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suri Pozo SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

MORALES, RAMÓN FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Padre fuiste y serás un gran hombre, luchador de la vida incansable, un padre con una única bandera de humildad y de amor. Siempre vivirás en nuestros corazones. Descansa en paz. Su hija Silvia, su yerno Walter, sus nietos Mauro, Marcos, Micaela, ruegan una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MORALES, RAMÓN FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Papi querido, te vas a otras tierras, te fuiste. Nos dejaste un vacío, un dolor. Danos fuerzas. Seguí cuidando a tu nieto Elías, que tanto amabas, que lo criaste con ese amor de padre. Gracias por dar tanto a todos y enseñarnos lo más importante: el ser humilde y dar todo al otro. Su hija Linda y Elías.

MORALES, RAMÓN FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus hermanos Chicho y Liliana, su yerno Walter Sequeira, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (Yoyé) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus padres José Muratore, María Lescano, sus hnas Yanina y Belén Muratore, su amada ahijada Gianina y sus adorados Guillermina, Gricelda, su hno político Diego Gerez y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 43219787.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYE) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Primo Descansa en la Paz y el Amor de Dios. Su prima María Alejandra Ledesma su esposo Marcelo Suárez, sus hijas Candela y Lourdes participan su fallecimiento y acompañan a mi padrino Nene a tía pequeña y a toda la familia en estos momentos de dolor. Ruegan una oración a su memoria.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYE) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Dale Señor el descanso eterno. Su prima Daniela Ledesma su esposo Marcelo Medina, Sus hijas María Constanza y María Emilia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a familia en estos momento de dolor. Ruegan una oración a su memoria.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYE) (q.e.p.d.) F alleció el 3/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Amigos de sus padres Francisco Chicho Pécora, María Romano y familiares participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (Yoye) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Querido hijito cuanto dolor nos causa tu partida, noble joven, jovial, siempre al servicio de quien lo necesitaba, alegre y sencillo, la humildad era la característica de su gran persona, te vamos a recordar y extrañar siempre. Tus compañeros de encuentro universitario flia Agüero, flia Beccelli, y fia Verdun. Que descanses en paz.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYE) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Tus tíos Rody Segienowicz, Silvia Mulki y familia, participan con pesar su fallecimiento con la esperanza que nuestro Señor nos dio: "Crean en Mi y tendrán vida eterna" .

MURATORE, JOSÉ MARÍA (Yoye) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. La comunidad educativa del Instituto Superior General San Martín, participa con profundo pesar el fallecimiento del querido egresado de la carrera de Periodismo Deportivo. Acompaña en el dolor a sus familiares y afectos.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYE) (q.e.p.d.) F alleció el 3/6/21|. "Me enseñarás el sendero de la vida, me llevarás a tu presencia, y gozaré, Señor, junto a ti, de la eterna alegría". (Sal 15). Sus amigos Matías y Ramón Carrizo e integrantes de la familia Carrizo: Rheque, Silvia y Elizabeth participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Yoyé y acompañan en el dolor a sus seres queridos. Oraremos al Señor por su eterno descanso.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYE) (q.e.p.d.) F alleció el 3/6/21|. Nos sentimos profundamente acongojados por la noticia de tu partida al reino celestial. Imposible olvidarte. Jugábamos de niños en tu vereda de la Av. Belgrano. Siempre fuiste tan bueno que seguramente ya estarás gozando en los brazos de Jesús. Que Dios ayude a tus padres y toda tu flia. a sobrellevar este dolor. Tus amigos y exvecinos de las familias Graziano, Medolla, Catán, Siquot y Fogliaresi. Hasta nuestro encuentro Yoyé. Cada vez que juegue Boca, tu cuadro tan amado, te recordaremos con una lágrima.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (Yoye) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Ramón G. Buenvecino, Gabriela Luna y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Yoyé. Se ruegan oraciones.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (Yoyé) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Luis María Rigourd, Bárbara Llinás Mathie y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYE) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Señor recíbelo en tus brazos, concédele la Paz y permítele contemplar la luz de tu rostro, que su alma descanse en paz. Su tía Lita Muratore, tío Chiquino Ledesma, Sus primas Mariela y Daniela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus desconsolados padres, hermanas y demás familiares. Ruegan una oración a su memoria.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYE) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Dr. Ricardo Rubén Tévez, su esposa Marisa del Valle Toloza, sus hijos Lic. María Guadalupe Tévez, Dr. Ricardo Nicolás Tevez y Lic. María Florencia Tevez participan con profundo dolor la partida de Yoye y acompañan a sus padres e hijas Belén y Yanina en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYE) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Lic. María Florencia Tévez acompaña con mucha dolor la partida de Yoye y ruega a Dios fortaleza a Peque y su gran amiga Belén y Yanina a superar la pérdida de su hijo y hermano. Ruega oraciones en su memoria.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYE) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Yoye, ante tu inesperada partida te despedimos con mucho dolor y rogamos a Dios para que tus padres y hermanas puedan tener consuelo y resignación. Lito, Lilí, Claudia y Leonardo Muratore acompañan a su familia en el dolor y elevan oraciones en su memoria.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYE) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Jerónimo Paz y Laura Reimondi participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, BENITO PALMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Nora de Mussi, Marcelo Mussi y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PÉREZ, BENITO PALMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Tomás Marini, su esposa Claudia, y Bautista, lamentan el fallecimiento de su excompañero de la sección fotografía, acompaña a toda su familia en tan dificil momento.

URQUIZA, SILVIA CLAUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Sus hijos Andrés, Luci, h. pol Elsa, Maria, nietos Mily, Leo, Sofi, Maira, Mario, Diego, Ángela, Alcira, Alejandra, bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán cremados en A. Gubaira e hijos. Serv. Caruso Cia. de Seguros S. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus primos hermanos Ernestina de Jesús Ávila de Amat y flia, Rosa Angélica del Valle Ávila Paz de Robledo y flia., Inés Mercedes Ávila de Deltrozzo y flia. y Miguel Gerónimo Ávila (h), participan con dolor su partida al reino del Señor y acompañan con un abrazo fraterno a Choly y familia en este difícil momento. Querido Edgardo, permanecerás siempre en nuestros corazones. Elevamos oraciones en su memoria.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Brille para el la luz que no tiene fin" Marcela y Joaquín Ríos acompañan a su sobrina Guiomar y familia, en éste difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su prima Cristina Urtubey, sus hijos Javier y José, sus nietos Francisco y Constanza Atia Pacheco participan con profundo dolor su fallecimiento del hermano del alma "Dimi". Ruegan oraciones en su querida memoria.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS Mag. Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Alejandro Remigio Ferreiro y Elena Beatriz Durán lamentan con gran pesar su partida. Acompañan a su familia y amigos en este difícil momento. Elevan oraciones en su apreciada memoria.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. La comisión directiva, presidencia y sindico, de Caja Complementaria UNSE participan con profundo dolor el fallecimiento del afiliado Edgardo Dimas Urtubey y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. José Sanmarco recuerda con afecto al amigo y gran persona y acompaña a sus familiares en este triste momento. Será recordado siempre. Se ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios". (Mt. 5,8). Sus amigos: Arq. Rodolfo Nuñez, su esposa Sara Stone, hijos y nietos, participan con dolor la partida a la Casa del Padre de nuestro gran amigo y compañero docente, ruegan a Dios Misericordioso le conceda un lugar en su Reino de Amor y lleve paz y consuelo a su familia.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su amigo Martín Bunge y demás integrantes de la mesa del "Ochogono" de Galería "El Paseo" participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y de más familiares. Inge: te vamos a extrañar en nuestras tertulias a las que concurrias asiduamente. Te mandamos un abrazo de luz donde estés. Elevamos oraciones.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PAZ, ELVIO JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/20 Al cumplirse un año de su fallecimiento, lo recuerdan con gran afecto, su esposa Olga, sus hijos Daniela, Víctor y Silvana y demás familiares. Elevamos oraciones en su querida memoria.

REYNOSO DE NASIF, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Amiga entrañable!! Aun no caigo! estuvimos charlando la noche anterior.Vuela alto!!!!Jamás voy a olvidarte. Myriam Páez.

TROTTA ESPECHE DE GOROSITO, ROSALINA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. Abuela nos parece increíble que ya haya pasado un mes de tu partida al reino celestial indudablemente estás ya junto a tu hijo amorcito mi abuelo Coco y tus amadas tías Aida e Irma. Fuiste un ejemplo como madre hija, sobrina, esposa y abuela: cómplice y confidente de tantos años y experiencias compartidas de una sensibilidad y humildad que se reflejaba a flor de piel en cada paso que dabas; de una proverbial dulzura y simpatía y sentido del humor; en fin una gran persona que cumplió su ciclo como pocas dando amor a quien te conoció; cada ser humano es arquitecto de su propio destino. Sos ese ser de luz que hoy vos iluminas desde el cielo y al cual no olvidaremos nunca y hoy nosotros podemos recordarte con mucho amor, ese amor que cosechaste en nuestras vidas gracias por tanto!!!. Su hija Miriam Viviana Brandan Fantino, sus nietos Gonzalo Sebastián Gorosito, Pablo Agustín Gorosito;y tu amado Omar Francisco Gorosito ruegan oraciones en tu memoria al cumplirse un mes de tu partida ...gracias Uquita, te amamos.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BOLAÑEZ, FROILÁN LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Su esposa María, hijos José, Mario, Maria Lidia, Azucena, Angelica, Capriano, Nora, Olga, Sofia, Bety y Emilia, hijos politicos, nietos, bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. SERV. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

FRÍAS, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su esposa Nora, sus hijos, Alejandra Gabriela, Gustavo, Luis, Oscar, Walter, Mónica y Yesica, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia, Cob Norcen S.R.L servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. José Beccaría, su esposa Mirta Carrillo de Beccaría participan con profundo dolor el fallecimiento de su médico y amigo Dr. Gerbino, persona de bien, humano y solidario. Acompañan a toda la familia en este doloroso momento.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Enrique Raab, Beatriz Higa, Silvia Raad de Peralta y flia, Hortencia Mansilla de Raab y Dora Higa, participan con tristeza y dolor el fallecimiento del Dr. Cacho Gerbino, excelente persona y profesional que será recordado por todos los bandeños, porque sabía cómo mitigar el dolor de sus queridos pacientes. Lo recordaremos siempre con cariño y agradecimiento por tantas atenciones demostradas, hacia el prójimo y nuestra familia. Acompañamos a toda su familia en este momento de dolor en especial a nuestro querido Chiqui por el fallecimiento de su hermano. Rogamos oraciones en su memoria.

LEMOS, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus hijos Carlos, Julio, Franco y Manuel Figueroa, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

NOGUERA, DANIEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus hijos Daniel Saavedra, Melisa y Gastón Noguera, hijo pol. Cristian y sus nietos Micaela, Ciro e Isabella, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

NOGUERA, DANIEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su madre Sara Matilde Tejera y su hermano José Bernardo Noguera, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NOGUERA, DANIEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su hermano José Noguera, su hna. pol. Susana Chavéz, sus sobrinos Santiago, Facundo y Pablo Noguera, sobrinas pol. Lourdes Ábalos, Silvina Herrera y su sobrina nieta Samantha Noguera, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio Jardín del Sol a las 11 hs.

NOGUERA, DANIEL ORLANDO (q.e.p.d) Falleció el 3/6/21|. Celia Alcira Orellana participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORREA, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su esposa Tomasa, sus hijos Gustavo e Yvan, hijas políticas Beatriz y Jorge, nietos Abril, Aynass, Alison, Ambar y Tomás participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pozo Hondo. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CORREA, RAMÓN VÍCTOR (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 1091 "Libertad" de la localidad Isca Yacu, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la directora Sandra Isabel Ledesma, y acompañan en estos momentos a toda su familia. Ruegan oraciones a su memoria.

CORREA, RAMON VICTOR (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Señor dale el descanso eterno. Felina, Claudio y Natalia Flia Sanchez participa con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y gran amigo. Acompaña a su familia con el más cálido sentimiento.

Quimilí.

CORVALÁN, ALEIBIAL (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Estación Robles. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GALVÁN, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, vecinos y amigos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Fernández. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ, WALTER RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 350 "San Pablo", acompaña a la docente Micaela Paez y demás familiares, en este difícil momento. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Señor recíbelo en tu morada y dale el descanso eterno". Sus hijos: Negro, Carlos, Coli, tus nietos: Nadhir, Naum, Oreana, Nerina, Sofía, Salvador, Ramiro, Tomi, bisnieta Amiara, participan con profundo dolor su partida, rogamos oraciones en su memoria.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "El Señor. es mi pastor nada me puede faltar". Su hijo Negro, sus nietos: Sofía, Salvador, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su hijo Coli, Natalia, sus nietos: Nadhir, Naum, Oreana y Nerina , bisnieta Amiara. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus sobrinos Kuki, Jorge, Tito, Nelly, Nelly y sus respectivas familias lamentamos profundamente tu partida y acompañamos a nuestros primos ante tan gran dolor. Rogamos al Altísimo les brinde pronta resignación. Que brille para el tío René la luz que no tiene fin".

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su sobrina Griselda, Rodolfo, sus hijas Constanza, Alfonsina y Paulina, participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus sobrinos María Rosa Elías, Juan Carlos Elías, Hilda Elías de D'Andrea, Marcela Elías, Daniel Elías y sus respectivas familias, lamentan con profundo dolor la partida de nuestro tío René al reino del Señor. Acompañamos a sus hijos y nietos en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus sobrinos Liz, Dani, Roxana y Silvina Náufal, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios bendiga con fortaleza y resignación a su familia.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus sobrinos Patricia, Hugo, Marcelo y Kike, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su prima Blanca J. de Abdala, sus hijos Silvia, Ricardo, acompañan a toda la familia, a sus hijos, en esta inesperada pérdida. Descansa en paz!!!

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su prima Rosa Jorge y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz!!!

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Johnny Wede y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido y apreciado amigo René, acompañan a sus hijos, hijos políticos y nietos en este doloroso trance. Ruegan una oración a su memoria.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Eufemia Lezana y sus hijos Mecha, Negro, Nilda y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Descansa en paz Papá que el Señor te reciba en su regazo. Carlos y Alejandra, participan con profundo dolor su partida y rogamos oraciones en su memoria.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Señor recibelo en tus brazos" Alejandra Días y sus hijas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Elvia Gerez de Llado, sus hijos: Osvaldo, Elsa y Analía con sus respectivas flias.,participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Alejandro Fernández, Rosy Villarreal, su hijo Ivan participan con dolor el fallecimiento del papá de nuestros amigo Koli y Carlitos, rogamos oraciones en su memoria.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna." Su hermano Alfredo Jorge Llado, su cuñada Graciela Taffarel, sus sobrinos: Claudia y Hernán, Alfredo y Analía, María Alejandra y Alejandro, Omar y Narda, Vladimir, sus sobrinos nietos Rocío, Emiliano,Ana Paula, Mariano, Santiago y Luciano, te despiden con infinita tristeza,elevan oraciones en tu memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MALDONADO JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Su esposa Hilda, su Hijo Guillermo, su hija política Carolina, su nieta Virginia y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira HAMBURGO EMPRESA SANTIAGO

SESÍN, SARA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Su esposo Daniel, su hijos Alejandro, Santiago, y Florencio h. politicos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto COB CARUSO CIA ARGENTINA DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787