FÚNEBRES | 7 de junio del 2021

07/06/2021 - 02:11 Funebres

Fallecimientos

- Eve Noemí Pachilla

- Natalia Matilde Ponce

- Pedro Luis Reynoso

- Facundo Martín Belén

- José Alberto Lastra Castillo

- Diego José Arturo Romero

- Héctor Hugo Pieroni (Caleta Olivia)

- Manuela del Jesús Giménez (Colonia el Simbolar)

- Petrona Eudacia Pereyra (Choya)

- José Emilio Sosa

- Eduardo Noguera (Loreto)

- Manuel de Jesús Nuñes (La Banda)

- Fermín Eduardo López

- Pedro Segundo Palavecino

- Paula Gisella Arce (Arraga)

- Manuel Cristóbal Ibáñez Ponce

- Eduardo Jesús Díaz

- Saúl Nicacio Diósquez (Pozo Hondo)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JUAN LUIS LERSO

(q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21

Lamentamos profundamente la triste partida de un ser humano excepcional, ejemplo de Médico y persona. Descansa en paz querido gran Dr. Juan Luis Lerso.

Dr. Humberto Palavecino, su esposa Dra. Doris Jorda, acompañan a su familia ante tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Fermín Eduardo López

(Q.E.P.D.) Falleció el 06/06/2021.

Directivos y empleados de Express acompañan a la familia en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Fermín Eduardo López

(Q.E.P.D.) Falleció el 06/06/2021.

Roberto Baraldo y familia acompañan en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JUAN LUIS LERSO

(q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ALBERTO LASTRA CASTILLO (Chanchela)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 5/6/21 y espera la resurrección.

Su hermana María, sus sobrinos Cristina, Negra, Yudica, Hugo, Bebi, Kuki, Popo, Cacho, Mónica y Pinino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ALBERTO LASTRA CASTILLO (Chanchela)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 5/6/21 y espera la resurrección.

Su sobrina Cristina, sus sobrinos nietos Juliana y Fabián, Eduardo y Paola y Ricardo y Lorena, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA MURATORE (Yoye)

(q.e.p.d) Falleció el 3/6/21 y espera la resurrección.

Con profunda tristeza acompañamos en este momento y rogamos oración en tu memoria. Segundo Gerez, Chuly Majul, Diandra y Sebastián Gerez.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA MURATORE (Yoye)

(q.e.p.d) Falleció el 3/6/21 y espera la resurrección.

Con profunda tristeza acompañamos en este momento y rogamos oración en tu memoria. Tu hna. Yanina, Tu cuñado Diego, tus sobrinas Guille, Gavi y Griselda

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ MARÍA MURATORE (Yoye)

(q.e.p.d) Falleció el 3/6/21 y espera la resurrección.

Con profunda tristeza acompañamos en este momento y rogamos oración en tu memoria Pablo Gerez y Flia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Carlos Enrique Ovejero Nazar (Moñi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/6/21 y espera la resurrección.

Tus primos hermanos Mildre y Teresa Nazar, Domingo Schiavoni, tus sobrinos María Julia, María Amelia y Daniel, participan con profunda tristeza, su fallecimiento, y rezan por su eterno descanso en los brazos del señor. Acompañamos a nuestras queridas María Marta y Enrique Ovejero, y familias, con enorme cariño y afecto.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR HUGO PIERONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Caleta Olivia Prov. Santa Cruz el 6/6/21 y espera la resurrección.

Ester Gladys Herrera y sus hijos Guillermo Hugo, María Ángela Pieroni y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

Sus restos fueron inhumados en dicha provincia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DIEGO JOSÉ ARTURO ROMERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/21 y espera la resurrección.

Su tía Norma Casullo de Chamorro, sus hijos Anahi, Susana, Bochi, Ramón, Silvia y sus respectivas familias participan con dolor su inesperada partida y ruegan a Dios resignación a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VECHETTI EDGARDO JAVIER

Falleció el 06/06/2021 y espera la resurrección.

Su esposa Kyly, sus hijos, Macarena, Lourdes, Pierina, Tiziana, Julián y Maitén, sus hermanos, Fabian, Domingo, Justina y Evangelina, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11:30 hs en el cementerio privado jardín del sol, cob Hamburgo c.i.a de seguros s.a, servicio realizado por COMPLEJO VELATORIO PARQUE, Belgrano y san juan la banda tel. 4219787.

RECORDATORIO e INVITACIÓN A MISA

AMÉRICA ARGENTINA SÁNCHEZ (Beby)

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 7/3/21 y espera la resurrección.

Querida hermana, te fuiste hace 3 meses a la Casa del Señor, dejando en nosotros un profundo dolor. Te extraño muchísimo, te llevaré siempre en mi corazón.

Tu hermana Clarita. Se ruega una oración en tu memoria hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

INVITACIÓN A MISA

ÉLIDA TERESITA DEL VALLE MUÑOZ DE CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/20 y espera la resurrección.

Quisiera que el tiempo se detuviera y volviera a esos momentos de felicidad. Hija cuando te veíamos feliz de disfrutar a cada uno de los bebés que nacían en la familia, siempre fuiste como un hada para cada uno de ellos y de nosotros, preocupándote y ocupándote de todo. ¡Te extrañamos tanto hija querida! Todos te extrañan y te recuerdan con lágrimas y aún no entendemos, como te fuiste tan rápido, también sabemos que estás bien y feliz, porque nos hiciste saber de alguna manera y eso nos da tranquilidad y un poco de resignación, aunque nos duela tu ausencia. Dios quiso que brillaras a su lado. ¡Te amaremos y recordaremos hasta el último minuto de nuestras vidas! Su mamá, su esposo, hermanos, cuñados, sobrinos oficiaremos una misa en la Pquia. Santa Lucía a las 19,30 hs. al cumplirse seis meses de su partida.

RECORDATORIO

ANDREA DEL VALLE MENDIETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/5/21 y espera la resurrección.

“Nuestra mente no te olvida, nuestros corazones te siguen amando, nuestros brazos siguen dibujando tu figura en un brazo, es así como puedo seguir viviendo, hoy se cumplen nueve días de tu despedida de este mundo, tu luz brillará eternamente, tu paso y tu coraje permanecerá siempre en nuestros recuerdos. Te queremos, te admiramos y te extrañamos. Siempre te recordaremos. Su madre Margarita, su hija Agostina, sus hermanos Leonardo, Luis, Patricia, Rosana y Rubén elevan oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

TAMAN ALEGRE DE CHEEIN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/05/21y espera la resurrección.

Madre, hoy hace nueve días de tu partida, estás con el Señor compartiendo la gloria con Él. Ayúdanos a transitar este doloroso camino y en el día de tu cumpleaños tus hijos Olga, Alejandro y Alberto, hijas políticas, nietos y bisnietos elevan una oración y besos al cielo junto a un “Feliz Cumple Mamá querida” Que así sea.

Vaya nuestro agradecimiento a los doctores Edberto Márquez, Susana Turiello, Malena Messad, Carlos Ramos Taboada. A los sacerdotes Padre Luis Cruz, Padre Julián Cuevas, Padre José y Padre Horacio por su permanente apoyo espiritual. A las enfermeras Julieta y Victoria por su trato humano y gentil, a sus acompañantes Mabel, Norma y Claudia por su dedicación y cariño. Al CPN Atilio Chara, personal del piso 12 de ministerio de educación, directorio y amigos de Comintel S.A. , Rental Power Argentina, Droguería Cantos Fonseca, Farmacia Omega, Rotary Club de Santiago del Estero, comisión directiva y presidente del Consejo profesional de Cs Económicas, familiares, amigos y vecinos por las condolencias recibidas y por las oraciones elevadas a su querida memoria e invitan a la misa que se rezará en la Iglesia de Santiago Apóstol La Banda, hoy a las 19hs.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus hijos Sara y Maximiliano, sus nietos Maximiliano, Virginia y Gonzalo, Leandro y Hortensia, sus bisnietas Luna y Sol, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Que descanse en paz.

ALMARAZ, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. La comisión directiva socio y empleados administrativos de la biblioteca popular Pedro Firmo Unzaga participan el fallecimiento de la madre de Cecilia Moreno, personal de la casa. Elevan oraciones al Altísimo por su eterno descanso.

BATTÁN CARABAJAL, MANUEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Sus sobrinas Ana G. Montoto de Basbus y flia., Silvia Y. Montoto y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BELÉN, FACUNDO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Su madre Claudia De Cocco, sus hermanos Juan Sebastián y Daniel Boya, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "Que brille para ella la luz eterna". Su prima Rosa Muratore y sus sobrinos Margarita Briz, Alberto Muñoz y flia acompañan a sus hijos Ángel y Graciela Muratore. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación de sus seres queridos.

CARABAJAL, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Su esposa Angélica Gallo y sus hijos Joaquín, Tati y Exequias, sus cuñadas Ivana, Irene, Eva y Belén Gallo, participan con dolor su fallecimiento. Que Dios lo reciba en su brazos y le dé el descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CARABAJAL, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Sus padres Luis Alberto Carabajal y Fátima Falcon, sus hermanos Lili y Yacky Carabajal participan su fallecimiento. Dejaste un inmenso vacío en nuestras vidas, ya descansa en paz donde no hay dolor y sufrimientos. Que nuestras oraciones se eleven al cielo y lleven su alma a descansar. Vivirás siempre en nuestros corazones con tu cariño y tu hermosa sonrisa. Ya estás en la gloria de Dios, donde serás feliz y que brille la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

CARABAJAL, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. "Más allá del sol tengo un hogar bello hogar, más allá del sol". Querido sobrino, no te imaginas el dolor que me causó tu pronta y repentina partida, joven, amable y de muchos amigos, una bellísima persona. solo me quedará el recuerdo de que pasabas con tu camión a trabajar y me gritabas "chau tío", esas hermosas palabras las llevaré por siempre en mi corazón, descansa en paz. Le pedimos a Dios una pronta resignación a tu padre, hermanas e hijos. Su tío que no te olvidará Chiqui Díaz y familia.

CARABAJAL, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Elsa Bravo y sus hijos Fredy, Marcelo y Marisa Carol, acompañamos en este momento de dolor a toda la familia, deseando encuentren la paz necesaria para llevar adelante con resignación semejante pérdida. Que nuestras oraciones elevadas al Señor lleven su alma a descansar en la región de luz y de paz.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (KEKA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Amigos y vecinos despiden hoy a la fanática Nº 1 del Club Dorrego. Descansa en paz Kekita querida y desde el cielo ilumina a tu esposo Luchito. Golo Jiménez y familia; Tito Jiménez y familia, Neni Jiménez y familia Richard Jiménez y familia, Papi Jiménez y familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

CUEVAS, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Dra. Delia Raab de Álvarez participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Dra. Estela y a su hermana Mirta ante tan irreparable pérdida. Ruega oraciones en su querida memoria.

CUEVAS, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Adela Gabriela Pacheco y familia acompaña a Stella en este momento de dolor y que brille para el las luz que no tiene fin

CUEVAS, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Que en paz descanses Víctor!!!! Con mucho dolor y tristeza te despedimos . Nena Camacho de Sánchez y sus hijas Susana Graciela Edith y Estely y sus respectivas flias y acompañamos en este difícil momento a su hijo Juampi a sus hermanas Eli y Pila a su esposa y a toda su flia. Rogamos una oración en su memoria

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su tía Lili Elías de Moisés y sus hijos Ricardo, Cristina y familia, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria. Que Dios le de resignación a su esposa Graciela e hijos.

DÍAZ, EDUARDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su esposa Jesica Humana, hijos abril, Mateo, Salvador, Noa, Antonella, Juliana, Constanza, sus amigos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DITCHOF, MARTA ASENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Sus sobrinos Viviana Elizabeth Rigourd, María Alejandra y Roberto Rigourd (h) y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su inesperada partida. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

GÓMEZ, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Sofía de Abalovich y familia y Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompañan con dolor el fallecimiento de la correligionaria y amiga Amalia y hacen llegar sus profundos sentimientos a su hija Valeria y a la familia, rogando oraciones en su memoria.

GÓMEZ, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Elsa Orellana, Vittorio Rapaggi y demás familiares, participan la partida de su querida amiga y acompañan a Valeria a sobrellevar este momento de dolor.

GÓMEZ, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Su amiga Negrita Abregú de Coronel y flia. participan con profundo dolor su partida y acompaña a su hija Valeria y a sus nietos ante irreparable pérdida. Dios les de fortaleza y a Amalia le conceda la luz eterna.

GÓMEZ, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Ana María Serrano y familia, participan con dolor el fallecimiento de la querida Amalia y abrazan con cariño a su hija Valeria, nietos y demás fliares. Se ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Los compañeros de trabajo de su hija Valeria participan con dolor su fallecimiento y la acompañan a ella y a toda su familia ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Sus amigas María Esther y Nena participan con profundo dolor su pronta partida y acompañan a su hija Valeria y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Hugo Coronel Fonti y familia participan con dolor la triste pérdida de la madre de su amiga Valeria y ruegan una pronta y cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria.

IBAÑEZ PONCE, MANUEL CRISTOBAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Su esposa Rosa, Gladys Guzmán, su hijo Ariel Ibáñez, su nieto Mariano y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LASTRA CASTILLO, JOSÉ ALBERTO (Chanchela) (q.e.p.d) Falleció el 5/6/21|. Su hermana Carmen Lastra y sus sobrinos Chicho, Analía, Chocho, Verónica y Exequiel participan con dolor su fallecimiento.

LASTRA CASTILLO, JOSÉ ALBERTO (Chanchela) (q.e.p.d) Falleció el 5/6/21|. Sus hermanos María, Luis, Rosa, Carmen, Maga, Marta y Roberto participan con dolor su fallecimiento.

LASTRA CASTILLO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 5/6/21|. Dra. Concepción Senés de Árevalo, participa su fallecimiento y acompaña a su abnegada esposa e hijas Adriana Elizabeth Lastra y Mirta Lastra que le brindaron dedicación y afecto durante su larga enfermedad que padeció.

LEGUIZAMÓN, RAÚL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. La comisión directiva socio y personal administrativo de la Biblioteca popular Pedro Firmo Unzaga participan en fallecimiento de su socio y acompañan a si familia en este difícil momento. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

LERSO, JUAN LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Adiós mi querido amigo y colega. la luchaste hasta el final en un combate desigual. Siempre estarás en mi memoria. Acompaño a su querida familia en este duro percance. Dr. Carlos A. Frías y familia.

LERSO, JUAN LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Silvina Díaz de Bravo y Ricardo Bravo, participan con dolor su fallecimiento. Acompañamos a su familia en este triste momento, en especial a nuestros queridos amigos Dres. Anabella y Juanchi. Elevamos oraciones en su memoria.

LERSO, JUAN LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Directivos y personal del hospital regional Dr. Ramón Carrillo participan el fallecimiento del ex director Dr. Luis Lerso acompañan a su flia y amigos en este duro trance. Ruegan una oración en su memoria

LERSO, JUAN LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Lidia Matilde Ledesma y Nicolás Ledesma e hijas participan con profundo dolor su partida y acompañan a su esposa Dra. Edda Graciela Pereza de Lerso y sus hijos en tan difícil momento. Ruega una oración en su memoria

LERSO, JUAN LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Víctor L. Barquín; Piqui Pilan, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Juan y toda la flia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LEZANA, FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Mirta Pastoriza participa con dolor el fallecimiento del sobrino del Comis.Municip. Ing. Carlos Brescia. Acompaña a sus familiares en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

LEZANA, FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Para nuestro querido amigo Dani o como te decíamos nosotros Ivo. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Tus amigos Ezequiel, Santi, Jorge y Gringo, elevan oraciones en su querida memoria.

LEZANA, FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Querido Dani que Dios te tenga en la gloria, gran persona y amigo. Te recordamos siempre de la mejor manera en nuestros corazones. Compañeros de la Indu, Hugo, Julio, Gustavo, Pablo, Cristián, Chiki, El Turco, Miguel, Facha, Javier, Billy, José, Tintón, Jorge y Muralito. También, la familia Banegas participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz y se ruega una oración en su memoria.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Mirta Pastoriza participa con pesar el fallecimiento del sobrino del Comis.Municip. de Zanjón Ing. Carlos Brescia. Acompaña a sus familiares en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Comunidades, vecinos y amigos de la capilla San Luis Gonzaga del Bº Primera Junta nos unimos al dolor de su familia. Rogamos al Señor le conceda paz, fortaleza y consuelo en este triste momento. Nuestro sentido pésame que sus almas descansen en paz. Familias. Arroyo, Alonso, Mansilla, Guzmán, Fioretti, Sánchez, Rojas, Sosa, Caro, Romero, Cevilán, Ricartti, Pérez, Sandoval, Lucio, Romano, Santillán, Páez, Rodríguez, Pacheco y Ahumada.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. La Comunidad educativa de la Escuela Hospitalaria Domiciliaria Dr. Francisco Viano. Participa con profundo dolor del fallecimiento del esposo de la Prof. Marine Ávila. "Dios de resignación a sus seres queridos y que brille para él la luz q no tiene fin".

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Cuando la vida te separe de los seres queridos, el recuerdo de su sonrisa es la mejor manera de seguir Adelante. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida madre y hermanos y a toda su familia en tan doloroso momento. Sary Medina Milagro Nene Navarrete.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Norma Rafael de Anauate y familia acompañan a su madre Raquel ante la irreparable pérdida de sus dos hijos. Ruegan resignación cristiana para ella y su familia.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Marta Rafael, su hija María Marta y su hijo político Félix Pernigotti participan el fallecimiento de los hijos de su querida amiga y vecina Raquel Breccia Vda. de Lezana. Elevan oraciones en su memoria.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Estela Rafael participa el fallecimiento de los hijos de su vecina Raquel. Ruega una oración en su memoria.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Miguel Rafael y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a su vecina ante la irreparable pérdida de sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Olga Rafael de Rilinski y familia acompañan a su vecina y amiga Raquel y a toda la familia Brecci ante la inesperada pérdida de sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, FERMÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su esposa Laura María Guinchetti, sus hijos Santiago, Agustin y Diego, sus hijas pol Claudia Cespedes y Patricia Corbalan y sus nietos Juan, Martin, Valentina, Joaquin, Josefina y Juan Ignacio participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en el CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, FERMÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Que en paz descanses. Los compañeros de Maxiauto de tu hijo Diego: Alejandro Elías, Noelia Martí, Federico Coronel y Héctor González.

LUGONES, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Querida Nena, quiero despedirme como tu prima hna. querida, a quien siempre recordaré que llevaste un camino de amor y de verdad, criando a tu hijo Raúl siendo buena hija y buena hermana. Dios te reciba en el reino de los cielos. Acompaño a tu hijo y a los que quedan deseándoles fe y fortaleza para superer este doloroso momento de la vida. Con amor, Mirta Lugones de Marini.

MAGUNA DE SUBELZA , ROXANA MARÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Ing. Luis Sokolic y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan al amigo Omar y sus hijos Martín, Mariano, Romina y Gabriel en este momento de dolor. Ruegan una oracion en su memoria.

MAGUNA DE SUBELZA , ROXANA MARÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Sus amigos de toda la vida.!!. Silvia Silvetti, Ramón Cisneros y su hija Josefina Cisneros participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria. Y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados Parque de La Paz.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Estamos apenados, tristes y sorprendidos por tu pronta partida al reino de Dios". Rolando Urzagaste y esposa Patricia Gorosito Abutt participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amable y solidaria familia: padres Nene y Peque; hermanas Yanina y Belén. Rogamos oraciones y pronta resignación a su hermosa familia.

PACHILLA, EVE NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Sus hijos, Miguel, Marcela, Roxana, Beatriz, Carina y Fernanda, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

PACHILLA, EVE NOEMÍ (PIRULA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Te fuiste madre mía y seguirás viva en nuestra memoria y corazón. Sus hijos Roxana, Marcela, Fernanda, Carina, Bety y Miguel, nietos y bisnietos, yernos Walter y Migui. Ruegan una oración en su memoria.

PALAVECINO, PEDRO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus hijos: Mirta. Berta. Isabella. Hugo.. yernos. Elvio Paz. Tingulin Iñiguez.. Nietos: Gaston, Gabriela, Alejandro, Mariano. Judith. Yisella. Pedro. Bisnietos.: Leonel. Ariadna.Geremias. Abigail.Renata Participan en su fallecimiento Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio de los nuñez. EMPRESA SANTIAGO.

PÉREZ, NORMA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Sus hijos: Chiki. Luchi.Tincho. Patricia. Mirta. Ariel. Sus Hermanos. Nietos. Cesar, Gustavo. Cecilia, Maxi, Lourdes. Bisnietos. Eunice. Luciana. Leah, Nemias. Bárbara y Emanuel. Participan en su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Maco. EMPRESA SANTIAGO.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. Sus hermanas Marta Alicia, Gloria Beatriz, y sus respectivos hijos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en dicha Provincia.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. Su hermano político Juan Carlos Herrera, su esposa e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.Sus restos fueron inhumados en dicha Provincia.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. "Tio Petizo estarás siempre en nuestro hogar". Sus Sobrinos Andrea Abraham, Carlos Infante, y sobrinos nietos Carla Infante, Carlitos Infante, Camila Infante y Nicolás Dorado participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.Sus restos fueron inhumados en dicha povincia.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. Mirta del Valle Herrera, sus hijos Patricia Alejandra, Gabriel Alberto y Luciana Virginia Omill y sus respectivas Flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en dicha Provincia.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. Su ahijado Pablo Héctor Herrera y sus hijos Valentín y Lara Herrera de la Rúa, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.Sus restos fueron inhumados en dicha provincia.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. participa con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Lita Bonacina e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO, PEDRO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su esposa Ramona, sus hijos Rocío, Belén, Enzo, Rita, Brisa, Luis, Priscila e Iara, sus hermanos Mari, Nino, Coca, Juan,Pinino y Carlos Reynoso participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ RIBAS, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 6/6/21|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás, sus hijos Sebastián y Julia, Santiago y Mencia, Javier, Victoria y Maxi; Magdalena y David y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con cariño.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Que él Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Natalia Oses, sus hijos Facundo, Santiaguito, Guillermina y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su esposa Natalia Oses, hijos Facundo, Valentina, Guillermina, Santiago, hnos Álvaro y Luis, su mamá Mariana y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Querido hijo, hoy te fuiste con Dios, que te tendrá a su lado porque fuiste un niño bueno, un joven alegre y educado y un marido y padre ejemplar, supiste cumplir siempre con tus hermanos, con tus amigos y con los que no lo fueron, jamás tuviste una enemistad duradera. Ya no te veré pero sé que estarás conmigo en mi corazón y te abrazaré cada vez que abrace a tus hijos, mis amados nietos. Adiós, hijo de mi corazón, mi soldadito de la vida, ya volveremos a estar juntos pero aún tengo que quedarme, si lo permite mi adorado hacedor, por tus hermanos y por tus hijos. Su madre María Ana Romero.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Diego, hermano querido, hoy no te tengo conmigo, pero dejaste grabadas profundas huellas en mi. Quiero que sepas hermano que por esas huellas caminaré". Su hermano Álvaro, su novia Verónica y su papá del corazón José Almarás participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Luis Romero, su hermana política Gabriela Floridia, su sobrina Luisina, su sobrino político José y su sobrino nieto Gaetano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. La Comunidad educativa de la Escuela Hospitalaria Domiciliaria Dr. Francisco Viano. Participa con profundo dolor del fallecimiento de Diego. Acompañan a su suegra Maruca y familia. "Dios de resignación a sus seres queridos y que brille para él la luz q no tiene fin".

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Que brille para ti la luz que no tiene fin y que Dios de consuelo a su familia. Perla Suárez y familia acompaña en este duro pesar a su mamá Mariana y su hermano Alvarito.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Escuela de mini básquet de Quimsa, María Pía, Juan, Oscar, Mario, Ale, Mauro, Germán, Lato y Marcelo, participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a la familia.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. La HCD, empleados y jugadores de la Asociación Atlética Quimsa participan con profundo dolor el fallecimiento de Diego. Acompañamos a su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Samuel Díaz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Diego y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su amigo Diego Hernán Martínez, sus padres Noemí Reynoso y Carlos Martínez, su hermana, Ma.de los Ángeles Martínez, su cuñado Antonio Hael, sus sobrinos Julián y Gastón Martínez Miranda participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno y fortaleza a toda su familia.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Norma Rafael de Anauate y familia acompañan a su madre Mariana en este difícil momento y ruegan a Dios por el descanso de su alma y la resignación cristiana para su madre y hermanos.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Cusi Díaz, Marile Casado y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia; Toti y flia, Gaby y flia; Guadalupe acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Negro Saad, su esposa Susana Oses y sus hijos Eduardo y María Susana participan con profundo dolor el fallecimiento de Diego y acompañamos a su esposa Naty e hijos en estos momentos de tanto dolor esperando una pronta resignación. Rogamos oraciones en su memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. acompañamos a su familia en el profundo dolor. Iris Peralta. Laura Pereira y flia. Marcela Pereira e hijos. Rogando por el eterno descanso de su alma.

SOSA, JOSÉ EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus hijos, Claudia, Mario, Roxana, María, José, Vanesa y Néstor Sosa, Edgardo, Pepi y Piri Concha, hijos Pol, nietos bisnietos, su madre Leonor Tolosa, hermanos, amigos vecinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la piedad, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

CARRIZO, RAMÓN CANDELARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/09|. Puedes llorar porque se ha ido, puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío, dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír abrir los ojos, amar y seguir. Su esposa Amalia Amante, sus hijos Ma. Mercedes, Fernando y Ma. Laura, sus nietos Fegui, Josefina, Quetzal, Pachi, Mateo, Pilar, Máximo, Lorenzo y Guillermina, demás familiares y amigos lo recuerdan hoy con mucho amor al cumplirse 12 años de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

LAMI HERNÁNDEZ, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/20|. Al cumplirse un año de tu inesperada partida. Tus hermanos Alberto y Ramón y sus respectivas familias y amigos, te recuerdan con mucho afecto y te extrañamos muchísimo. Rogamos una oración en tu memoria.

NUÑES, MANUEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus hermanos Tomasa y Julio, sus sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Ardiles, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

OVEJERO NAZAR, CARLOS ENRIQUE (MOÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Acú Ramos y sus hijos Emilio, Álvaro, Mauro y Rodrigo Nazar con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y abrazan a su hija María Marta, a su hermana Nena y demás familiares ante esta dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO NAZAR, CARLOS ENRIQUE (MOÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Sus primas Negra y Tití Nazar con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con dolor a María Marta, Nena y demás familiares ante la partida del querido Moñi. Ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO NAZAR, CARLOS ENRIQUE (MOÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Daniel Leonardo Abdala y su esposa María Alina Oieni junto a sus hijos Sahir, Halim y Leonardo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PONCE, NATALIA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Su hijo Gustavo Salvatierra, sus nietos, Alejo, Noelia y Nazareno,(Lourdes Giménez y Silvia Diaz), y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia, Cob Hamburgo C.i.a de Seguros, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

PONCE, NATALIA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Con infinita tristeza acompañamos a su hijo Cabocha en tan doloroso momento, sus amigos de Metalúrgica Dorrego fútbol club.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Dr. Daniel Aranda y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. El Centro Educativo Terapéutico Santiago del Estero - CETSE, acompaña con dolor a la Lic. Macarena Vechetti, profesional de este centro, por el fallecimiento de su padre . Al mismo tiempo que elevan oraciones en su memoria.

ARCE, PAULA GISELLA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Su mamá Leti, su hermano Nahuel, Abuelos Matilde y Rolando, tíos y primos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

DIOSQUEZ, SAÚL NICACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Su esposa Marisa rojas: hijos: Carlos, Tobías, Micaela, Romina, luz Milagros y Marta Gabriela. Su madre: Eloísa Melian. Hermanos: Juan, Roque, Eloy, Ramón, Pamela, Mónica, Gilda, Omar. Sobrinos,Nietos y Bisnietos participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Pozo Hondo. EMPRESA SANTIAGO.

GIMÉNEZ, MANUELA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Su esposo, Raúl More, sus hijos, Ramon, Adrián, Raúl, Manuel, Leonela, Romina y Fernando, nietos, sobrinos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de colonia el simbolar, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

ISLA, ROBERTO JUAN (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Dora Marina R. de Ciafardini acompaña en el dolor a su familia. Que Dios con su infinita misericordia, de consuelo y fortaleza a su esposa, hijos, nietos y hermanos. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma. Frías.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sus hijos Negro, Carlos y Coli, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral, servicio realizado por Cocheria Suncho.

NOGUERA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Su esposa Delicia, sus hijos Nicolás, David, María, Luis, Martin Marilyn, y Marina Leiva, nietos, bisnietos amigos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Gerónimo depto. Loreto, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 Tel 4219787.

PEREYRA, PETRONA EUDACIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus hijos Oscar, Ramón, Zeferino, Marisa y Antonia, hijo Pol, nietos , bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la Prida depto. choya, cob caruso c.i.a arg. de seguros, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. La Comunidad Educativa y Cooperadora de la E.S.P.E.A. N*3 . Participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Auxiliar de Secretaría Prof. Azucena Mabel Sánchez. Que brille para él la luz que no tiene fín. Las Termas.

SERRANO, JUAN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. La comunidad educativa del Colegio Secundario "Madre Antula" participa con dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Valeria Serrano, secretaria de este establecimiento educativo. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SERRANO, JUAN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Anita y José Luis Gómez; sus hijos José Maria, Maria José, Jorge Luis, Gustavo y Carlos Martin Gómez y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.