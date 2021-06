FÚNEBRES | 8 de junio del 2021

08/06/2021 - 03:07 Funebres

FALLECIMIENTOS

7/06/2021

- Juan Carlos Heredia (Interior)

-Ernesto Antonio Jesús Vital

- Selva Uliana de Franceschini

- Brandan, Enrique de Jesús

- Carabajal, Virgilio Victorio

-Gómez de Santillán, Dora Mercedes

- Belindo Acosta Juárez (La Banda)

- Maria Cristina Vergottini de Dalale

- Julia Aidée López

- Nilda Beatriz Pérez

- Sara Herminia Bravo (Añatuya)

- Argentina Yolanda Gómez (La Banda)

- Carlos Roberto Castaño

- Rodolfo Argentino Ledesma Díaz

- Raúl Marcelo Lazarte

- Azucena del Valle Salazar

- Raúl Héctor Soria

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA ALEGRE VDA. DE VIDAL (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|.

Que dolor saber que ya no estás entre nosotros. Ahora estás descansando junto a tus seres queridos. Fuiste muy importante en nuestras vidas, ahora estás en el cielo, donde no hay dolor. Mi tristeza descansa en paz. Tía querida, tus sobrinos Varón, Yayi y Valle Lugones y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AGRIM. EDUARDO NANI (LALO) Falleció el día 6/6/2021 en San Miguel de Tucumán (Tucumán)

Querido hermano Lalo, somos todos víctimas (físicas y/o espiritualmente) de esta triste pandemia; vos que no pudiste vencer al implacable COVID y nosotros que no pudimos verte desde que empezó todo esto. Tenemos fe que Dios quiera tu viaje hacia el Reino Celestial y allí gozarás la paz que tanto buscabas. No te fuiste. Solo trascendiste. Sus desconsolados hermanos Ricardo Fuster y Ana María Nani y sus sobrinos María José y Martín, Pancho y Ceci, Julián, Soledad y Pablo.

AZUCENA DEL VALLE SALAZAR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/21 y espera la resurrección

Querida Lita, queremos darte las gracias por el ejemplo de vida, aceptación y fortaleza que nos dejaste, por el amor y la lucha en toda la vida. En cada uno de tus cumpleaños te fijabas metas y así pudiste llegar a tus 77 años a pesar de las adversidades que se te iban presentando a través de los años. Estarás presente en cada momento de nuestras vidas y diremos que nunca te fuiste, sino que te nos adelantaste. Tus hermanas Ana María y Noemí del Carmen, tus sobrinas Mariana Belén, Lucía Belén, Nadim Assefh y tu tía Rosa Romano, participan con profundo dolor el fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el día de hoy en el cementerio Parque de la Paz.

SARA HERMINIA BRAVO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/6/21 y espera la resurrección.

Su hermano Valentín Bravo, su hija Viviana Bravo, hijo político Miguel Coria, sobrinas, sobrinos y nietos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan sus oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en cementerio Añatuya.

CUEVAS VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/21

Querido Victor: “Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no se puede llenar con la llegada de otro amigo”.

Estarás siempre en el recuerdo de tus compañeros de la promo 86 de la escuela Normal Banda. Tus ocurrencias, tu buen humor, tu amistad genuina. Extrañaremos tus saludos y tus bromas en nuestro grupo que siempre nos sacaba una sonrisa. Fuiste nuestro querido amigo, excelente persona siempre dispuesto a dar una mano. Te adelantaste a nosotros en esta partida a la casa celestial. Ahora estás en tu descanso eterno pero sabemos que siempre estarás junto a nosotros en nuestros corazones. Hasta siempre querido compañero y amigo, vuela bien alto. Tus compañeros: Mariana Tagliapietra, Noraly Pérez, Carla Numa, Nora Carabajal, Mirian Recamán, Nancy Acosta, Nancy Vega, Roxana Milligan, Sandra Gómez, Clarita Gerez, Charito Gallo, Ángela Galván, Patricia González, Fernando López, Alfredo Costas, José Luis Villar, Pablo Nader, Gustavo Nediani y sus respectivas familias acompañan con profundo dolor y elevan oraciones por tu eterno descanso, para que la paz y el consuelo del Señor acompañe a tu familia y los fortalezcas.

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21 y espera por la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21 y espera por la resurrección.

Lic. Gustavo E. Ick, Waldina Rigourd y flia., participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21 y espera por la resurrección.

Cecilia Eugenia Vital junto a Dante Godoy Jaramillo, despiden con profunda tristeza a su amado padre. Papi rezando siempre a tu lado, te extrañaremos muchísimo.

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21 y espera por la resurrección.

Su hija Cecilia Eugenia Vital, sus nietos Luis Nicolás e Ignacio Pericás despiden con profundo dolor a su amado padre y abuelo. Toto fuiste nuestro ángel protector en esta vida. Nos diste la seguridad de tu presencia, siempre incondicional, nuestro amor por vos te acompañará siempre. Gracias. ¡Hasta pronto, mi vida!

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|.

Su esposa Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto, Mariano y sus nietos Luis e Ignacio, Ernesto, Bautista, Mariano, León y Ciro y Felicitas, despiden con profundo dolor a su amado esposo, padre y abuelo Toto. Descansa en paz y estarás siempre con nosotros. Que Dios te reciba en su Santa Gloria.

ROLANDO Y DANIEL LEZANA Fallecieron el 4/6/21 y el 5/6/21 y espera por la resurrección.

Vuelen alto chicos, que Pedrito, su papá los cobijará en el cielo. Manden bendiciones y resignación para su mamita que los cuidó y los protegió y les inculcó continuar con la prestigiosa carpintería que les dejó su padre. No hay palabras, no hay nada para este dolor inmenso. Yoli Quiroga de Cisterna, Marta Inés, Hernán y Miguelito Cisterna participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21 y espera por la resurrección.

Sus hijos Marco, Jorge y Judith Rodríguez Lujan, Lilian y Juan Carlos Tauil, sus nietos: Valeria, Marcos y Mariano, Jorge y Silvina. Andrea y Alejo, Virginia y Nicolás, Juan y Belén; sus bisnietos Catalina, Felicitas y Marianito, Marcos y Doni, Jorge e Isabella, Elena y Sofía y Alfonsina, participan con profundo dolor su partida al reino de los cielos y elevan plegarias en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

VÍCTOR CUEVAS (q.e.p.d.) falleció el 6/6/21 y espera por la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

VÍCTOR CUEVAS (q.e.p.d.) falleció el 6/6/21 y espera por la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; vice intendente Roger Nediani; Subsecretaría de Educación y Cultura; y funcionarios de su Gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21 y espera por la resurrección.

Paula Fernández y Pipi Vital participan con profundo dolor su fallecimiento.

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21 y espera por la resurrección.

Marcelo Aníbal Espeche, Ana María Bruchmann, sus hijos y nieto participan su fallecimiento y acompañan su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ERNESTO ANTONIO DE JESUS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21 y espera por la resurrección.

Los Amigos de su Hija Cecilia: Ale Fochi, Ale Presti, Luis Bellomo, Marcela Paradelo Ortiz, Pablo Prieto, Paola Rodríguez Lujan, Susana Manzur, Sergio Scrimini, participan con profundo dolor, su fallecimiento.

ERNESTO ANTONIO DE JESUS VITAL Falleció el 7/6/21 y espera por la resurrección.

“Felices los que tienen hambre y sed de Justicia porque serán saciados". Sus hermanos: Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital, hijos: Silvia, Gabriela, Alejandra, Juan y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Saru, Ceci, Pipi, Mariano y sus adorados nietos en estos momentos de profunda tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21 y espera por la resurrección.

Ángela S. de Pérez Carletti, y de flia. Participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del querido amigo y confiable doctor Mariano, y acompaño a toda su familia en este momento. Ruego oraciones en su memoria.

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21 y espera por la resurrección.

Diego Pérez Carletti y flia, participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Mariano (Puma), y acompaña a toda su familia en este momento.

DR. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21 y espera por la resurrección.

Fernanda Pérez Carletti y flia, participa con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Mariano (Puma), y acompaña a toda su familia en este momento.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21 y espera por la resurrección.

Papá, descansa en paz. Te amaré por siempre. Su hijo Pipi Vital.

AGRADECIMIENTO

GUSTAVO ADOLFO GIL ROJAS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/5/21 y espera por la resurrección.

Sus familiares agradecen por este medio a amigos y vecinos que prestaron su generosa e inolvidable ayuda en los momentos de dolor vividos en su inesperada partida.

Hacemos extensivo este agradecimiento a compañeras de promoción 1957 Esc. Regional José B. Gorostiaga, a la Sra. Gladys H. de Contreras y flia., a Dominga y Beatriz incondicionales compañeras. Dios los colme de bendiciones.

RECORDATORIO

JOSÉ LUIS IBAÑEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/5/20 y espera por la resurrección.

Querido José, si alguien me hubiera dicho hace un tiempo que te irías así, yo no lo hubiera creído. Vos, que abrías puertas sin golpear, que pateabas el tablero de la vida y que bromeabas con todo y con todos. Vos, tan aferrado a lo cotidiano, a tu familia, a tus amigos, a tus afectos, y a tus hábitos de los cuales hacías todo un acontecimiento ,como cuando cocinabas comida árabe que te encantaba o coleccionabas cada cosita que te regalaba algún amigo del interior. Mi querido José el de los mil amigos y diez mil afectos, siempre generoso con esa mano dispuesta a dar y el de la broma ocurrente. Hoy te queremos recordar con alegría por todo lo que nos diste, agradecer por todo lo que compartimos con vos y por mostrarnos la finitud de la vida y de las cosas. Un día como hoy dijiste chau. Nos dejaste boquiabiertos como mirando a la nada, hasta que comprendimos que las personas que amamos no mueren sino que se quedan con su presencia para siempre en nuestras vidas. Tu familia que te ama. Tu esposa Yenia, tus hijos Lautaro y María Emilia y tus hermanos Carlos, Silvia, Dito y Richard, tus sobrinos entrañables y toda tu familia.

ALDO CLEMENTE LEDESMA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18 y espera por la resurrección.

Sabes, amor que nunca te he olvidado. Te recuerdo en cada estrella, siempre que aparece. Sabes, amor siempre te he recordado y te miro en cada flor que el colibrí se ofrece. Sabes, amor yo siempre te he encontrado en cada malva que florece y en cada pájaro que canta cuando amanece y anochece, yo te recuerdo. Cuando las hojas bailan, cuando el aire no las mese. Cuando la noche es blanca. Cuando a las siete se oscurece. Cuando la lluvia cae y cuando desaparece. Cuando la luna sale y el sol se esconde. Yo te recuerdo. Yo siempre estoy pensando en ti (yo te recuerdo, aunque dicen que recordar es morir un poco así). Sabes amor, que divino es el pensamiento. Te veo, te escucho, te abrazo siento que no has partido, tu que aún estás aquí te estoy pensando, que te acercas y me abrazas, y mi tristeza se va. Porque no me permites caer. Hoy al cumplirse 3 años de su partida, su compañera de vida Rosy y su hijo Cristofer y amigos elevan una oración en su memoria. Pidiendo por su eterno descanso.

INVITACIÓN A MISA

GUSTAVO ADOLFO GIL ROJAS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/5/21 y espera por la resurrección.

A pocos días de su inesperada partida, los que compartimos su fraterno cariño de hermanos, tío y amigos rogaremos por su eterno descanso junto a Dios nuestro Señor, en la misa a celebrarse en Pquia. de La Salette hoy martes 8 de junio a las 19 hs.

RAÚL DEL CARMEN IBÁÑEZ (h) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/5/21 y espera la resurrección.

El dolor de haberlo perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos en poseerlo. Vio acercarse la muerte sin temor y descansó dulcemente en la paz del Señor. Su bondad lo hizo acreedor de innumerable amigos lo que quedó demostrado al conocerse la infausta noticia. Formó un hogar respetable, junto a su esposa y sus hijitos a quienes hicieron llegar de familiares, vecinos, compañeros de trabajo, numerosos mensajes de condolencias. Dichosos los que como él, al ser llamados por el Señor, dejan tras de sí una estela imborrable de cariño y un ejemplo de virtudes imperecederas. Su esposa Carola Montes, hijitos Camilita y Julito Ibáñez, sus hermanas Carmen, Marta, Ana María Ibáñez, hno. pol. Dante Del Castillo, invitan a la misa en su memoria el día de hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.