FÚNEBRES | 8 de junio del 2021 (segunda parte)

08/06/2021 - 03:11 Funebres

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su hija Gloria Vidal, su hijo político Miguel Jorge, sus nietos Alejandro y Virginia, Soledad y Javier, Josefina y Juan, sus bisnietos, Justina, Delfina, Jazmin, Fausto, Evangelina, Lola y Oli, elevan oraciones en su memoria para que el sr la reciba con amor en sus brazos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". sus hijos agradecen al Sr. Hugo Abalos y a su esposa Sra. María Villagrán por el amor y compañía brindados a nuestra mamá.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos, Gloria Esther y Miguel Ángel Jorge, Sara Mercedes y Maximiliano Costas, Luis Alejandro y Alejandra Salom, sus amados nietos, Maxi, Ma.Virginia y Gonzalo Velázques, eandro y Ma.Hortensia Martinelli, Alejandro y Virginia Scarazzini, Ma.Soledad y Javier Espeche, Ma.Josefina y Juan Martín Marhe, Nicolás e Isabel Asís, Leandro y Luciana Martínez, Alejandro, Lahuen, Agustín lisandro, sus adorados bisnietos Luna y Sol Velázques Costas, Jazmín Evangelina y Olivia Jorge Scarazzini, Justino y Fausto Espeche Jorge, Delfina y Lola Marhe Jorge participan con profundo dolor su partida.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus hijos agradecen de todo corazón a sus hijas del alma que tanto cuidaban y mimaban a Doña Anita, gracias Hilda Cáceres y gracias Marcelita Cabral!!!.bendiciones !!!.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Ya no recibiremos tus llamadas y no conversaremos por horas. Se fue mi última hermana mayor. Descansa en paz, hermana. Sus hermanos Rubén, Chicha, su cuñada Victoria, su ahijada Perla, sus sobrinas Gilda, Marta, Walter, Abraham, Fernando, Hugo y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su sobrina Lidia Alegre e hijos Gabriela, German y Leonardo Maglio y flias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Beatriz del Carmen Costas participa su fallecimiento y acompaña a su querida familia ante tan irreparable pérdida.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Roberto Palau, Susana Fiad y sus hijos Paola, Alejandro y Natalia participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad y sus hijos Ariel, Valeria y Analia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Ana María Alegre de Ledesma y sus hijas Lorena y María de los Ángeles participan con dolor el fallecimiento de su tía. Acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. José Luis Velazquez, Lilian Jozami, sus hijos Gonzalo, Milagros, Pilar y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus familiares.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Patricia Herrera Parisi y sus hijos Patricia Chiericotti Herrera, José Reineri; Mariana Chiericotti Herrera y Ricardo Pérez Neme y Guillermina Chemes Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridas hijas Gloria, Sarita y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Nancy Silva Neder y familia participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en este difícil trance y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Las almas de los justos estan en manos de Dios. Q.e.p.d. Berta Daballópulo participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Lucrecia Llugdar, Hugo Tonero y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Eduardo Führ, Cecilia Llugdar y sus hijos María Josefina y Eduardo Führ con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Gloria y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Silvia Llavar, sus hijos Eugenia María y Enrique Miguel con sus familias lamentan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos Gloria y Miguel y a toda su familia en este momento de dolor.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Patricia Cesca, Anita Castigllione y Mario Fornes participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijas y nietos.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Descansa en paz madre querida". Agradecemos de todo corazón a nuestros familiares Nene, José Ángel, Chichi Alegre y a sus hijos tan adorados por Ana en especial al Dr. Enrique Carabajal, médico con mayuscula bendiciones para ustedes.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Miguel A. Cuevas, su esposa Myriam Alicia Diven y sus hijos Virginia, Josefina y Francisco participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su sobrino Guillermo Alegre, Ana María Mema, Ana Karina, Jorge Guillermo y Eleonora Alegre y nietos participan con profundo dolor su partida al reino del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su cuñada Lidia Salvatierra de Alegre participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Mario Pericás, su esposa Norma Marinucci, Mario Claudio Pericás y Eugenia Blanco participan el fallecimiento de Ana María y acompañan a su familia en estos momentos de tanto dolor.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Esteban Gil, su esposa María Soledad Pericás participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARP, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/21|. Querido hermano, tu pronta partida dejó un vacío enorme. Ruego una oración en tu memoria al cumplirse nueve días de tu fallecimiento. Su hermana Juana Arp de Yonni, su cuñado Roberto Yonni y sus sobrinos.

BATTÁN CARABAJAL, MANUEL DR (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/6/21|. Su prima hermana Norah Carabajal Loza, su esposo José Manuel Cáceres y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando por su eterno descanso, acompañan a su hermana Tere y familia en este triste momento.

BATTÁN CARABAJAL, MANUEL DR (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/6/21|. Su primo y amigo "Paco" Carabajal e hijos lo despiden con mucha tristeza y eleva oraciones por su descanso eterno y cristiana resignación para su hermanas e hijos.

BRANDÁN, ENRIQUE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus hermanos Cristina, Luis, Betty, Walter, Claudio, Ana María y Raquel Brandán y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

BRANDÁN, ENRIQUE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del consejo gremial, síndico, gerentes de Área, auditor interno, asesores legales y de presidencia. Jefes de áreas y maestranza, participan el fallecimiento el fallecimiento de nuestro compañero Enrique de Jesús

CABELLO, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Dra. Carla Carrizo, su esposo Lic. Julio Ocampo, sus hijitos Salvador, Jeremias, Esteban Vicente y Eva Victoria participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Dres. Lilian Gomez y Angel Muratore.

CARABAJAL, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Propietarios y personal de Casa Maino, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria

CARABAJAL, VIRGILIO VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus hermanos Rosa, Marta, Agustina y Pedro, su hermano pol Pablo Figueroa, sus sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

CASTAÑO, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su esposa Lidia Diosques sus hijos Santiago, Laura, Nicolás, Laura , Nicolás, Lourdes, Silvia, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, AMELIA DEL CARMEN (KEKA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. "Querida Keka, gracias por todo, que descanses en paz junto al Señor ". Chela Gallo de Carrizo acompaña a Lucho, Marcelita, Sandra y Cecilia, a sus hijos politicos, nietos y bisnietos. Eleva oraciones en su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su esposa Stela Maris Carrizo, sus hijos Juan Pablo Cuevas, María Waleska, María Lorely y Nahuel Foshesato participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio parque de la Paz. SERV SOC AMPARA SRL . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Tu incomprensible partida nos deja a todos con un vacío infinito. El incondicional amor que nos has brindado permanecerá por siempre en el corazón de cada una de las personas que han tenido el privilegio de conocerte. Te amaremos eternamente. Descansa en paz y ayudanos a entender y sobrellevar la vida sin vos. Su inconsolable familia: su hijo Juampi. Sus hermanas Mirta y Ely. Su cuñado Cacho. Sobrinas, sobrinos, sobrinos nietos.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Querido amigo" con profundo dolor y tristeza te despedimos, ante tu inesperado viaje al plano celestial, al encuentro de tu amada madre! Roxana Milligan y Héctor Gonzales acompañan a su hijo Juampi, sus hermanas Eli y Pila, a su esposa Estela y toda la familia. Descansa en paz!!!! Rogamos una oración en su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. William Miguel Jacobo participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Siempre estarás con nosotros querido Victor. Que brille para él la luz que no tiene fin. Grillo Jacobo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al querido Nahuel y su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Corbalán Raúl, Anriquez Amanda y flia. acompañan a su prima Dra. Stella Fochesato y sus hijos Loreley, Vale y Nahuel y sus respectivas familias en estos momentos tan difíciles. Ruegan una oración a su querida memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Rosita y Luciano Franz participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profunda tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Con profundo dolor y tristeza te despedimos. Acompañamos en este difícil momento a su hijo Juampi, a su hermana Mirta y a toda su familia. Rogamos oraciones en su memoria. Gisela Riccobelli y familia.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Con profunda tristeza rogamos oración en tu memoria y pronta resignación de sus seres queridos. Miguel Cordero y flia.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Directorio, Cuerpo Médico y Personal de Administración, Enfermería, Mucamas y Servicios generales de Clínica Yunes participan con profundo dolor el fallecimiento del Jefe de Departamento de Facturación de esta institución y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Con profundo dolor y tristeza te despedimos y acompañamos en este difícil momento a tu hijo. Rogamos oraciones en su memoria. Isabel Manfredi y Agustín Palazzi.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Desde siempre...y cuando estaba feliz, la música y los cohetes. Y cuando me sentí cansada, mi refugio y hogar. Y cuando me agoviaban los problemas, las manos abiertas. Y cuando celebramos la vida, el primero en llegar. Y cuando no había luz, la palabra que ilumina, el gesto que acompaña. Y cuando me perdí, cada vez que me perdí, vosm e encontrabas. Mi sostén, mis brazos y la risa. Nunca sola. Siempre vos. Para mí, para todos. Dani, Caro, Ceci, Mary y Meli.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Todo el personal de U24 Emergencias lamentan el fallecimiento de Víctor Cuevas y acompañan a su familia en este momento de dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Carlos Gómez Galizzi, Rosy Palavecino y sus hijos participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Tere ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a su esposa, Dra. Stela Maris Carrizo, socia de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Participa con profundo dolor y acompaña a su familia Dr. Hugo Villalba. Ruega una oración en su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Del Almendro de Nacar. Te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del alma, compañero Miguel Herrnández.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Esther Ibarra, su hijo Enrique Curi, nietos, Victorias, Paloma, Octavio y Enriquito; Héctor Barrón y Bero Morán y Pablo Sandobal lamentan dolorosamente su deceso y abrazan con el corazón a la querida Stella y flia. por tan irreparable pérdida. Descansa en paz amigo.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Que su alma descanse en paz ". Nuestro sentido pésame a su esposa Estela y demás familiares. Carla y Cacho Rodini participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Señor recíbelo en tus brazos y concédele la paz ". Con profundo pesar te despedimos y acompañamos a Estela y Juampy, pidiendole a Dios que les de fortaleza en este difícil momento.Mariana,Victorio y Gianna Bica

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Cariño, como te llamábamos cariñosamente, la luchaste y como! ¡Claudio debe, haber abierto sus brazos para saludarte, como lo hizo siempre; En cualquier lugar, especialmente en la cancha. Ahora disfrutas de la luz de Dios. Te queremos. Eras una persona tan sencilla y tan buena, que me da mucha tristeza tu partida. Estaré recordándote siempre tus atenciones desde el lugar de trabajo. Nos volveremos a ver querido. Te pido que le des mi saludo a tu amigo, que también se fue, en nombre del Sagrado Corazón de Jesús, para estar junto al Creador, desde ese lugar seguirás acompañando a tu familia, pido por ellos y para ellos resignación y consuelo y para tu descanso en paz. Lucy.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Marta Coronel, Liliana Chara, Patricia Garcia, Gabriela Pacheco, Marta Paiola y Mercedes Peláez participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de mucho dolor a su esposa Stella Maris. "Señor, recibe a tu hijo en tu Reino con mucha alegría y que brille para el la luz que no tiene fin".

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Mercedes Peláez participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a Stella. "Señor, dale fortaleza a su familia y concede a tu hijo el descanso eterno brillando en el la luz que no tiene fin".

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Angela G. Vda. de Aguirre y sus hijas María Eugenia y María M. y flia. acompañan en este doloroso momento a Graciela, Mily y demás familiares. Ruegan oraciones a su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. La comunidad educativa del Bachillerato Perito Moreno, acompaña al Prof. Lucas Cura en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CURA, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Cr. Julio R. Marañon acompaña con dolor a su familia y amigos por el fallecimiento de Jorge. Ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, EDUARDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Autoridades del CePSI, Directora Ejecutiva CPN. Liliana Romero, Directora Médica Adjunta, Dra. Eugenia Gauna; Directora Administrativa Adjunta, Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePSI participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Dra. Jessica Humana (Médica pediatra del CePSI). Elevan oraciones en su memoria.

DITCHOF, MARTA ASENCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Personal Administrativo, Operativo y Gerencia de la firma Industrias Primonti SRL participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

GÓMEZ, AMALIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos, María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Amalia y acompañan con mucho cariño a Valeria y demás familia, elevando oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE SANTILLÁN, DORA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su hijo Jose Antonio Santillán participa con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio en La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIHO

GÓMEZ ZANNI, OSCAR EDMUNDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Cdba. el 3/6/21|. Dr. Hector Luis Riba, Roberto Abalos, Ing. Goitia, Ing. Lindow, Dr. Luna Roldan, José Luis Bianchi y Atilio Bianchi participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Dr. Carlos Gomez Zanni y piden oraciones en su memoria.

LASTRA CASTILLO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Su esposa Victoria, hijas Mirta y Adriana, nietos Héctor, Sergio, Melisa y Ramiro participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Cementerio La piedad. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LASTRA CASTILLO, JOSÉ ALBERTO (Chanchela) (q.e.p.d) Falleció el 5/6/21|. Su hermana Marta, su cuñado Pancho Ríos, su sobrina Gaby y Alfredo, y sobrinos nietos Dr. José Matías Pedano, Gabriel, Agustín y Lucas Pedan participan con dolor su fallecimiento.

LAZARTE, RAÚL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su esposa Azucena del Carmen Luna, sus hijos Marcelo, Jorge, Viviana, su nieto Valentino Vitetta y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA DÍAZ, RODOLFO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus hijos Mario, Patricia, Sonia, Antonio h/ políticos Pablo, Rubén, Daniel, Natalia nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LERSO, JUAN LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Dr. Lerso, qué dolor sentí al saber que ya no estará entre nosotros y el día se puso gris y la lluvia era nuestras lágrimas, se nos fue un gran profesional. A mí me atendió 40 años y tengo varias patologías y siempre con su voz calma diciendo vas a andar bien Olguita. Un médico humilde, de buen corazón, si no tenía orden, igual te atendía y con su sonrisa te decía después me la traes. Así era, un profesional de bien. Lo recordaré toda mi vida. Gracias Dr. Olga Anzani.

LERSO, JUAN LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Lamentamos profundamente la desaparición física del Dr. Lerso, no se puede describir lo que Dios lo privilegió. Valor humano, científico y respeto. Al primer mandamiento que nos impone al Señor Amaos unos a los otros. En su trabajo diario cumplía su deber. Fue médico de 3 generaciones de mi familia y mis amigos que también lo lloran. Dr. Lerso lo recordaremos toda la vida, ganó el cielo. Perla Avila de Petinichi y flia.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Sus tíos en el afecto, Jorge Umaño y María Celia Sosa de Umaño, Graciela Umaño, Juan Elwart y flia, David Umaño, Alejandra Palavecino y flia, Ariel Umaño participan con profundo dolor sus fallecimienos y ruegan al Altísimo paz y resignación cristiana para su familia.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Raúl, Martha y Ricardo Rodriguez Brescia, Livio N. Yocca y Teresa Sapac con sus familias acompañan con profundo dolor a su querida prima Raquel, por la irreparable pérdida de sus amados hijos. Ruegan al Señor que conforte a toda la familia con la esperanza del reencuentro en la vida eterna.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Farias, Lucia y Vicente, los compañeros de su hermana Juan Carlos del Santiago Lawn Tennis Club participan sus fallecimientos.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Que el Señor todo poderoso les de la fortaleza que necesitan en este momento de dolor. La familia Paz: Héctor, Nelva, Liz y Viviana acompañan a sus vecinos la flia Brescia y a Raquel. Ruegan oraciones en su memoria.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Los compañeros de su hermana Estela Marys de la Escuela Paul Groussac: Silvia Santillán, Silvia Abdala, Claudia Oliva y Marcelo Murad, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, FERMÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Ramón Blanco, Beatriz Castro, sus hijos Virginia, Beatriz, Agustín y nietos acompañan a Laura y familia en este momento de dolor. Se ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ, FERMÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus consuegros Raúl Corbalán y Amanda Anriquez acompañan con profundo dolor a su esposa Laura Giunchetti y sus hijos Santiago, Agustín, Diego y sus respectivas familias. Sus restos fueron cremados y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, FERMÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Luis Corbalán Anriquez y Soledad Heredia acompañan en su dolor a su esposa Laura y sus hijos Santiago, Agustín, Diego y sus respectivas familia. Que el Señor lo tenga en su gloria.

LÓPEZ, FERMÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Arq. Carlos Jensen, su esposa Blanca Susana Monenegro, sus hijas María Virginia, María Susana y María Fernanda y sus respectivas familias acompañan en el dolor a Laura, Santiago, Agustín, Diego y sus familias rogando a Dios les de paz y fortaleza.

LÓPEZ, JULIA AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus hijos José, Carlos, Héctor, h/políticos Gladis, Miriam, Ely, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.