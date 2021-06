FÚNEBRES | 8 de junio del 2021 (tercera parte)

08/06/2021 - 03:15 Funebres

MOYANO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Pastor Miguel, ahora estas en la casa del Señor. Fuiste llamado al país de la vida eterna. Tu morada ahora en el descanso y desde el más allá nos iluminarás y le mandarás consuelo para tu flia. Sra. Mirta e hijos y tus hijos espirituales. Olga Anzani.

OVEJERO NAZAR, CARLOS ENRIQUE (MOÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Con profunda tristeza acompañamos a su hija María Marta, a su yerno y nietos. Abrazamos con afecto a su hermana Nena (Ma. Enriqueta). Elevamos oracios Choly, Graciela Moyano, Rodolfo Bunge, Martín y flia. Q.E.P.D.

OVEJERO NAZAR, CARLOS ENRIQUE (MOÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Dios recoje en su reino al querido Moñi. Con profunda tristeza acompañamos a su hija y hermana, sus amigos Ramón Rojas, Magui Carrizo y flia. Rogando oraciones en su memoria.

OVEJERO NAZAR, CARLOS ENRIQUE (MOÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Ernesto Aboslaiman y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Moñi, acompañan a su prima Nena, a sus hijos y demás familiares. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PÉREZ, NILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su esposo José Lobos, sus hijos Gabi, Diego, Juan, Mari, Enzo, h/ políticos, nietos hnos ,sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos: Rubén, Silvia y Víctor Feijóo, Ricardo y Patricia Omill, participan con dolor su fallecimiento.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. Sus vecinos Miguel Castillo, Maricel Mattar y sus hijas Fernanda, Marta, Marcela y sus respectivas familias acompañan con tristeza a su sra. Esther y sus hijos Guillermo y Mariángeles en este momento de dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. Carlos Azar y Lilia Maldonado, sus hijos Cecilia, Felipe, Carlitos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida. Acompañan a su estimada amiga Esther y sus hijos Guillermo y Mariángeles y sus respectivas familias. Se ruegan oraciones y pronta resignación a su familia. Sus restos fueron inhumados en Caleta Olivia, Pcia. de Santa Cruz.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. Que el Señor lo tenga en la gloria. Hilda Díaz participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su amiga Ester e hijos en este difícil momento.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. Anselmo Vesozzi, Marcela Scocozza junto a sus hijos Juan Bautista y flia., José Vicente y flia., despiden con gran pesar a "Petizo". Apreciado vecino y querido amigo. Acompañan a Ester y a sus hijos en estos momentos de gran dolor. Descanse en la paz del Señor.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. Haz silencio y y no llores, Hugo se ha ido a dormir en los brazos del Señor. Los amigos de Esther, su compañera de ruta en esta vida, participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria. Chochy Palavecino, Aurora Díaz, Anita Bratti, Reyna Moyano, Alvaro y Leo Cantos, Mabel y Lito Serravalle.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. Petizo, que Dios te reciba en su morada de paz. Cecilia Azar, Daniel Paz y sus hijos Agustín, Bautista y Francisco participan con profundo pesar su partida acompañan en oración a Ester y sus hijos Mariangeles, Guillermo y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

PIERONI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Caleta Olivia, Prov. Santa Cruz el 6/6/21|. Quedarás presente en el recuerdo, amigo y compañero, de aquella barra de Coinor. Contigo te llevas todo el amor y afecto que supiste sembrar. Mirtha,Cania y Nenucho Soria,elevan oraciones en su memoria y acompañan espiritualmente a sus hermanas Marta y Betty y demás familia. Adios amigo"Petiso" Descansa en paz.

RODRÍGUEZ RIBAS, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 6/6/21|. Sus primos hermanos Toni, Tete y Susana Rodríguez Ribas y sus respectivas familias participan con tristeza y dolor su partida y acompañan con el cariño de siempre a Cecilia, hijos y nietos. Descansa en paz Vicente y piden oraciones en su memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. No había tanta luz para este mundo tan oscuro. Vuela alto amor de nuestras vidas. Te amamos papá siempre. Su esposa Natalia Oses y tus hijos participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|.Que el señor te tenga a su lado y brille la luz que no tiene fin ".Salvador Storniolo, su esposa Zulema. Sus hijos Alejandro, Gabriela, Victoria y nietos Valentina,Emma y Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a la flia. en tan doloroso momento.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Fuiste un padre ejemplar, diste todo por tu hermosa familia. Dios te reciba en su reino y te de el descanso eterno. Sus tíos Ángel Antonio Rampulla, Eva Sara Romero y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su querida memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Nuestros corazones lloran tan irreparable pérdida. Sus primos José Beiras, Ana Karina Rampulla e hijos Jimena, Leandro Morales y Josecito, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su querida memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Con nuestros corazones consternados por la pérdida de tan querida persona que será imposible olvidarla. Sus primos Luis Tagliavini y Marianela Rampulla e hijos Matías, Noah y Renzo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su querida memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Fuiste un excelente amigo, primo, hijo, padre, esposo, lo diste todo y más. El Señor te llevó a su lado, sin duda de allí nos protegerás. Sus primos José Stefani, Romina Antonella Rampulla e hijo Antonio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su querida memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Graciela Vda. de Barragán, sus hijos Gabriela Barragan, sus hijito Bautista Rivero Barragan, Ana Verónica Barragan y su hijo Leandro Yané Barragan participan con profundo dolor la partida de su querido amigo y acompañan a Naty y a sus hijos rogando a Dios les de fortaleza ante esta irreparable partida. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Querido amigo siempre estarás en nuestros corazones. Sus amigos de la Asociacion Atletica Quimsa: Graciela, Manuel, Dani, Melli, Marcelo, Claudio, Marcelo, Omar, Hernan, Machi, Roberto y Fredy y Gustavo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Querido Diego, cuánta tristeza que nos deja tu partida. Te recordaremos siempre. Elsa Osés, Mirta Osés, Cachin y Juan Vega participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oracones en su memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sorprendidos por tu pronta partida. Acompañamos a tu madre Mariana, esposa e hijos. Tus ex vecinos de la calle Independencia: Flia. de Chela Gallo, Coca Espíndiola, Susana Mora, Tola Mateo, Tomasa de Díaz y Victoria Neirot.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Mariana, recibe un brazo inmenso, por la pérdida de tu hijo Diego. "Del grupo Vida Exitosa". Chela, Bety, Susi, Angélicas.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Santiago López, Victoria Domínguez y familia acompañan a sus hermanos Luis, Álvaro y familia por la pérdida del querido Diego. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Alejandro Videla, su esposa Giulietta Lorefice e hijas Constanza, Valentina, Fiamma y Evangelina, acompañan al querido Luis y flia. en este momento de dolor por la pérdida de su hermano. Oracioens en su memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Roberto Grosso y familia participan el fallecimiento del hermano de su amigo Luis y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Tomassone S.R.L. acompaña a su colaborador Luis por la pérdida irreparable de su hermano Diego. Elevamos oraciones en su memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Miguel Tomassone y Cecilia Bianchi participan con profundo dolor y acompañan a Luis y a su flia. en este doloroso momento.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Acompañamos en su dolor a Luis Romero y su familia, tus compañeros: Federico, Marcela, Julieta, Hector y Mariana, cuentas con nuestra amistad para superar tan irremediable pérdida.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Gabriela Osés, sus hijos Noelia y Guty, Belén, Lautaro y Luana, participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermano político y ruegan resignación para toda su familia. Besos al cielo.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Con profunda tristeza acompañamos en este momento a Naty, Facu, Vale, Guille y Santi. Tus suegros Maruca y Cacho Osés, tus cuñados Maiky, Mario, Gaby y Diego y sus respectivas familias, rogando una oración en tu memoria. Siempre vivirás en nuestros corazones.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Nunca te olvidaremos Dieguito querido. Tu cuñada Maiky Osés, Gabriel, Agustina y Solana Funes. Hasta siempre.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Chela Gallo de Carrizo, sus hijos Fabiana y flia. Fabian y flia. Carlita y flia. y sus nietos despiden con dolor a Dieguito, elevan oraciones en su memoria y acompañan a su esposa Nati e hijitos, a su mamá Maria Ana, a sus hermanos y todos sus amigos.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. La comisión directiva y socios del Club de Maestros, participan el fallecimiento del hijo de la Sra. Mariana Romero, secretaria de la institución. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Con profundo dolor despedimos a nuestro amigo Claudia Bruno, Ariel Sayago, Laura Rivas, Edgardo Fornes participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones su memoria y para que brille para él la luz que no tiene fin.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Diego querido, cuánto dolor causo tu partida te llevaremos siempre en nuestros corazones. Aida Pullarello de Rampulla y sus hijos Ángel Antonio, Sara María y Aida del Valle Rampulla y sus respectivas flias participan su fallecimiento con profundo dolor.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Humberto Titi Floridia, Lucy de Floridia, sus hijas Mariel Floridia de Saá, Claudio Saá, sus nietas Hilen y Zahira Saá Floridia participan con dolor el fallecimiento de Diego Romero, hermano de Luis Romero y cuñado de Gabriela Floridia de Romero, sus sobrinos Luisina, José y Gahitano y acompañan a su esposa e hijos y elevan oraciones en su memoria.

SAGANIAS PASTORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Sus hijos Walter, Julio, Oscar, Noemí y Jose, sus nietos Lourdes, Rocío, Micaela, Esteban, Franco, Brian, Lucas, hermanos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La piedad. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Carmela, Yuli, Marisa, Nora, Silvia, Elvira, Marta Barrionuevo, Marta Basbús y María de los Ángeles participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Viviana y Bruno Jaimes y familia participan su fallecimiento. Acompañan a Noemí y Anita y familia en este momento de dolor.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Patricia Sisack, Rosita Assef y Viviana Jaimes acompañan a su amiga Noemí por el fallecimiento de su hermana "Lita". Elevan oraciones en su memoria.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Familia Santillán Komornicki eleva oraciones en su memoria y acompaña en el dolor a sus hermanas, sobrina y demás familiares. Descansa en paz Lita querida.

SANTILLÁN, LUTIGARDE (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Su hija Mirna Santillán, h/pol, Carlos Coronel y su nietos Lilia ,Agustín; Bautista y Maite. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su hijo Jorge H. Franceschini (Coco), su esposa Judith Rodriguez Lujan, sus nietos Jorge y Silvina, Andrea y Alejo, Virginia y Nicolás y sus bisnietos Jorgito, Isabella, Elena y Sofía participan con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus hijos Marcos, Lilian y Jorge, sus nietos y bisnietos participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su hermana Elena Uliana de Martínez, sus hijos Hugo, Mónica y Emma y sus nietos participan con tristeza y dolor la partida de "Coca" al Reino Celestial. Elevan oraciones por su descanso eterno y por la cristiana resignación de toda la familia.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus nietos Jorge Franceschini y Silvina Chedda y sus bisnietos Jorgito e Isabella participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y permítele contemplar la luz de tu rostro. Su hermana política Emma Cáceres de Uliana y sus hijos Hugo, Mónica, Santiago, Diego y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA(q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su consuegra Marta Sarmiento de Rodriguez Luján, sus hijos Daniel y Lina, Judith y Coco, Fernando, Sergio, Paola e Imad y sus respectivas familias lamentan su dolorosa partida y elevan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Imad Saad y Paola Rodriguez Luján, sus hijos Benjamín, Martina y Guillermina lamentan profundamente su partida y acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Gustavo, María José y María Belén (a) Giovanniello y sus respectivas familias participan el fallecimiento de nuestra estimada tía Coca.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Señor llamaste a tu hija a tu presencia, recibela en tus brazos y concedele tu Paz y permitele contemplar la Luz de tu divino rostro". C.P. Benjamin Salomón, su esposa Alba Abregú y sus hijos Luciana, Benjamin, José David y Daniel Augusto acompañan con todo cariño a Lilian, Marcos, Jorge y sus respectivas familias ante la irreprable pérdida y rogamos por consuelo y cristiana aceptación de la voluntad de nuestro Señor. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Catalina Peña, sus hijos Valeria y Mariano Bellomo, Marcos Franceschini y Lorena; sus nietos Marco, Donnata, Catalina, Felicita y Mariano participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su hijo Marco, sus nietos Valeria, Mariano, Marcos, sus bisnietos Catalina, Felicitas, Marianito, Donata y Marquitos participan con dolor su fallecimiento.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su hijo Marco y Susana participan con dolor su fallecimiento.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. La amiga de su hija Lilia, Elisa García, su esposo Miguel A. Aciar y sus hijos Cecilia e Ignacio participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria de Dios.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus vecinos y amigos de toda la vida Perla Jerez su esposo Juan Domingo Varela e hijos y Edgardo Jerez y familia participan con inmenso pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. El personal de la Firma Raziel SA. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Lilian Franceschini y Juan Carlos Tauil, nietos Belén y Juan Tauil y bisnieta Alfonsina Pérez Tauil y elevan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Irma Bravo Carabajal y su esposo Osvaldo Trogolo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Elsa Beatriz Tauil de Lascano, María Elsa Lascano de Yocca, Mario Yocca y familia participan su fallecimiento acompañando con afecto a sus hijos, hijos políticos, nietos, hermana y demás familiares. Descasa en paz querida "Coca"

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Porota de Lines, sus hijos Siliva Elena, Pedro Ignacio, María Angélica y Hugo Roger Lines, participan su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustin Lines, participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos Marco, Coco y Liliana. Ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Susana, Ignacio y Emilia, Manuel y Dani acompañan a Marco y flia en este momento de dolor.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Arq. Ricardo Araujo y sus hijos; Tomas, Francesco y Nicole Araujo. hijas políticas y nietos participan con dolor su fallecimiento y levan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Lucia Bolomo, sus hijos Carlitos (a), Daniela (a) y Pablo Hetmañiuk y sus respectivas familias paricipan con pesar su fallecimiento y elevan plegarias en su querida memoria

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (COCA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Elisa Medina de Chemes, sus hijos Olga, Mari, Guillermo, su hijo político José Rafael y familias acompañan con afecto a su hija Liliana, a sus hermanos y demás familiares en este triste momento. Elevan oraciones por su paz en el Señor y la pronta resignación de los suyos.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. José Antonio Pérez Neme, su hijita Alfonsina; Ricardo Agustín Pérez Nema, su flia y Mirta F. Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Mirta F. Neme participa el fallecimiento de la madre de su querida amiga Lili y pide al Señor por su eterno descanso.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil, Luis María Nassif y Eugenia María Chedid participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Luis Alberto Panario, Geraldine Tauil de Panario y sus hijos Franco, Lorenzo y Juan Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|.Su tía Olga Sterling, José, Luciana y Camelia participan con inmenso dolor el fallecimiento de la querida "Coca" y ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso en la Gloria del Señor.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Dr. Orlando Antonio Mdalel, Elena Ochoa participan el fallecimiento de la señora Coca y acompañan a su hijo Marcucho y Liliana en este difícil momento.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Mario Edgard Vidal, su esposa María Cristina Mdalel de Vidal y Luis Mdalel participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Marco y Liliana en estos momentos..

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Clelia Tauil y sus hijos Luis María y María Virginia Gómez Tauil Rodrigo García Fattor y su nieto Facundo García Gómez participan con muchos dolor el fallecimiento de la querida Coca. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus hijos: Luis, Cristina, Daniel, María Marta y Miguel, sus nueras Graciela, Ana y Patricia sus yernos Pablo y Javier, y sus nietos María Gracia, Franco, Agustín, Sebastián, Matias, Nicolás, Victoria y Nur. Su hermana María Carlota Vergottini, Adelina Palma y Luciana Beltran participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus hijos Luis, Cristina, Daniel, María Marta, Miguel, h/ políticos Graciela, Pablo, Ana, Javier, Patricia, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Parque la Paz. SERVICIO RALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su sobrino Francisco Luis Ruben y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus sobrinos María Lucrecia de la Cruz y Daniel Fernando Yocca, sus sobrinos nietos Emilia, Florencia, Augusto, Antonella Beija y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Chiquina. Ya está junto a Jesús y María, y reunida con su amado Luis. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus sobrinos María Emilia Yocca y Guido Peressín, sus sobrinos bisnietos Luisiana, Ciro y Juliana participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus sobrinos María Florencia Yocca, Carlos Martínez y Facundito, participan el fallecimiento de la tía Chiquina. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|.

Gonzalo Carrascosa, Adriana Mines y sus hijos Azul, Felipe y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21

Malena de Mines y sus hijos Celeste, Adriana, Monica y Alfonso participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Gustavo Basbus y flia participan su fallecimiento y piden fortaleza y resignación por su familia.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Raúl Basbus y flia participanc on dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi y sus hijas María Elena, María Laura y María del Pilar y sus familias, participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan a sus hijos en este triste momento. Elevamos oraciones, rogando por su descanso eterno. Que descanse en paz.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus ex compañeros y amigos de la promoción 80 del Colegio San José PTBI de su hijo Luis Andrés Dalale participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su esposa Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia, Ernesto y Mariano Vital, sus nietos Luis, Ignacio, Mariano, Ernesto, Bautista, León, Ciro y Felícitas participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Gabriela Vital hijos : Victoria, Valentina y Delfina Moises participan con profundo dolor su fallecimiento , acompañan a tia Saruca, y primos Ceci , Pipi , Mariano y sus queridos nietos en estos momentos de profunda tristeza, elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque seran saciados ". Sus sobrinos Alejandra Vital, José Bravo Yanuzzi sus hijas: Micaela y Julia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a tía Saruca, Ceci, Pipi, Mariano y sus nietos en estos momentos tan tristes y elevan oraciones en su querida memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus primos Maño Utrera, Oscar H. Ávila y sus hios y nietos participan su fallecimiento con profunda tristeza acompañamos a su familia en este duro momento y rogamos oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus primos y compadres Mariano R. utrera, Lidia. Khairallah y sus hijos participan su fallecimiento con profundo dolor, acompañan a su familia en este duro momento y ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Marta Lucrecia Abalovich y sus hijos: María Guadalupe González Ávalos y sus hijos Marianito Vital, Leon Vital y Ciro vital; Marta Lucrecia Gonzalez Avalos (A) y Horacio Martin Jozami (a); Luis Cesar Gonzalez Avalos (A). Daniel Leonardo Barrera, participan con profundo dolor el fallecimiento del querito Toto y ruegan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Guadalupe González Ávalos y sus hijos Marianito Vital, Leon Vital y Ciro Vital participan con profundo dolor el fallecimiento del queridísimo abuelo Toto y ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Adriana Pirro, sus hijos Soledad, Pipi, Exequiel y sus respectivas famiias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Toto. Que brille para él la luz que no tiene fin.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Ana Laura Caro y Pablo Miretti participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y en especial a Cecilia en estos tristes momentos. Elevamos oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Susana Manzur, sus hijas Valentina y Máxima despiden con dolor al querido Puma y acompañan a la familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus colegas del Estudio Jurídico Contable acompañan a su amiga Cecilia en el dolor por el fallecimiento de su padre.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Dante Godoy Jaramillo, al padre compañero y amigo acompaña a su familia en este profundo dolor. Eleva oraciones en su memoria

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Dante Godoy Jaramillo e hijos acompañan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Carlota Godoy Jaramillo participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. "Que brille para el la luz qur no tiene fin". Carlos Fernández y Sra. Ana María Sotelsek y sus hijos Paula, Esteban y Josefina participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Puma Vital.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Eugenia y María Inés Manzur participan con dolor y acompañan a Ceci y familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Mariano Pablo Vital, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Pedro Contardi, Maria Marta Arce, hijos María Luz, Pedro y Mariana y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Titi y Nina Navarro Coroleu participan con profunda tristeza su partida y acompañana con afecto a Saruca, hijos, nietos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Benjamin Maguna acompaña a Mariano, León y Ciro por el fallecimiento de su abuelo. Eleva oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Angélica Urueña y su madre Margarita Zaín Fernández, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Cecilia y toda la familia en tan difícil momento.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Las amigas de su hija Cecilia; Elia Manfredi, Mariela Fernández, Mariana Bravo, María de los Ángeles Billaud, Silvina Zain y María Angélica Urueña participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Toto y acompañan a toda su familia en este momento de tanto dolor.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Ernesto Antenor Álvarez y familia despiden con profundo pesar al viejo amigo. Acompañan a su familia con mucho cariño.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Rosi Córdoba y sus hijos Daniel, Gustavo, Mariano y Verónica con sus respectivas familias participan el fallecimiento de su gran y querido amigo Toto de toda la vida y saludan a la querida Saruca y a sus hijos Ernesto, Cecilia y Mariano pidiendo por su pronta resignación. Hacen extensivo el saludo a sus hermanos Tata, Chiche y Juan y a sus familias.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Mariano Felix Demasi, sus hijos Solana, Mariano, Maximo y Augusto participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Sebastián Demasi, su esposa Florencia Sottini, sus hijas Josefina y Emilia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de pesar.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Teresa Figueroa, sus hijos y respectivas familias lamentan comunicar el fallecimiento de esta excelente persona. Lo despiden con el cariño y respeto que siempre tuvieron por él. Abrazan a toda su familia en este momento de dolor.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Pablo Pericás, Luis Pericás y sus hijos Luis Nicolás e Ignacio Pericás participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Luis Milet y Elena Diaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Natali Soria y Tribunal de Disciplina, participan del fallecimiento de su colegiado y Presidente (M.C.) del Tribunal de Disciplina. Se elevan oraciones en su memoria.-

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Franco Parisini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Gilberto Parisini, Cristina Del Castaño y sus hijos Daniel, Cecilia, Franco, Antonella y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Rosa Piazza y Alfredo Montoto, participan del fallecimiento del Dr. Ernesto Vital, acompañan con afecto a su flia, rogando por una cristiana resignación . Que descanse en la paz del Señor.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su ahijada Silvia Vital , hijos : Constanza, Luciano y Federico Astudillo participan con profundo dolor su fallecimiento , acompañan a tia Saruca, y primos Ceci , Pipi , Mariano y sus queridos nietos en estos momentos de profunda tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. "Ya está ante ti, recibelo en tu reino". Sus sobrinos Juan Luis Vital (hijo), Cindy Bucci y su hija Emma participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a su tia y primos en estos difíciles y tristes momentos, elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus sobrinos nietos Santiago Carabajal, Ernestina Carabajal y Gabriel Lopez Peppa participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a su familia en estos momentos de profunda tristeza , elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Aglaé Cremaschi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de pesar. Ruegan por su descanso eterno en el Señor.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Lautaro Peralta Galván y Silvina Volta Chazarreta lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, sus hijos Adrián, Pablo, Vanina, Cristhian y familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Porota de Lines, sus hijos Siliva Elena, Pedro Ignacio, María Angélica y Hugo Roger Lines, participan su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS (Puma) Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. José Nicanor Meossi, Luisa Inés Zaccardi y flia participan con gran tristeza su fallecimiento y acompañan a su querida esposa y flia en estos momentos de profundo dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Elisa Medina de Chemes, sus hijos Olga, Mari, Guillermo acompañan a su esposa e hijos en este momento de pesar. Ruegan por su paz en el Señor y el consuelo para su familia.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. El personal médico y demás personal del Sanatorio 9 de Julio participan con profundo dolor del fallecimiento del Dr Vital Ernesto, padre del Dr Vital Mariano. Se ruega una oracion en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Los directivos del Sanatorio 9 de Julio participan con profundo dolor del fallecimiento del Dr Vital Ernesto, padre del Dr Vital Mariano. Se ruega una oracion en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Zulema Arce de De Marco, Ma. Mercedes Vittar de Anelli y Graciela Peralta de Scillia e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Saruca e hijos, en este momento de gran dolor ante irreparable pérdida. Elevan oraciones a su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS (Puma) Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Ana María Espeche, su hija Catalina María Lugones Espeche, participan su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS (Puma) Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Machingo Espeche, María Angélica Mateo, Valentina Espeche Mateo, participan su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su ahijado Mariano R. Utrera (h) con profunda tristeza acompañan a su familia en este triste momento y rogando oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar…". Mirta Adela Camus e hijos Alberto Fernando, Diego Álvaro Díaz y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Acompañan en el dolor a su cuñado Juan Luis y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus primos políticos, Gladys, Guillermo Correa e hijos, participan con dolor su fallecimiento, acompañando a su esposa Saruca e hijos. Que Dios le dé el descanso a su alma y resignación a todos sus seres queridos. Elevamos oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS (Puma) Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Juan José Scarano, Mariela Carmona, sus hijos Luca y Ornella participan su fallecimiento y acompañan a su señora esposa y a sus hijos en este momento de tanto dolor.- Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS (Puma) Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Prof. Rosa Yolanda Alegre, sus hijos Carlos Alberto Juan José Scarano y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su Sra. esposa, hijos y demás familiares en este duro trance.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina Natalia Ugozzoli y esposa Marcela Oscar Figueroa, sus hijos Matías, Benjamín y Bautista.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Gladys Esther Gimenez, sus hijos Marcelo, Martín, Miguel, Mariano y Ana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS (Puma) Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Los compañeros de 3º 6º Div. De la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con hondo pesar la pérdida del padre de nuestro querido amigo y compañero Pipi. Rogamos por su descanso eterno y por la resignación de su esposa, hijos y familiares.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Toto, fuiste un hombre de bien, ejemplo de vida y súper querible. Descansa en paz y desde el cielo ilumina y bendice a tu familia. Te recordaremos siempre. Carlos Alberto García y María Cristina Camus participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a nuestro cuñado Juan Luis, a su esposa Saruca, hijos, hermanas y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Cr. Julio R. Marañon y señora Luisa E. Astún acompañan a su familia por la pronta partida de su amigo Ernesto. Ruegan una oración en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel y Laura Bergues, Verónica Russo, Participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de pena. Ruegan al Señor que los ayude y bendiga.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Norma Maza de Zaiek, sus hijos Antonio, Enrique, Martín y Bettina participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar a su esposa Sarita y a sus hijos, junto a nuestro aprecio por su amistad, nuestro sentido pésame. Descansa en paz en los brazos del Padre Celestial.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Chini Habra Fernández y flia...participa con pesar el fallecimiento de su querido colega y amigo de siempre, con la seguridad de que ya goza del descanso eterno en la Casa del Padre Celestial. Acompáñanos a su familia en el dolor.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del consejo gremial, sindico, gerentes de Área, auditor interno, asesores legales y de presidencia, participan el fallecimiento del Dr. Vital.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus amigos Ricardo Llugdar, Rosa Gómez e hijas Alejandra, Ana y Valeria participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Ricardo Abate, María Rimini Carol y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Yolanda Marta Hanne, Alicia Karam, Sonia Ledesma, Lautaro Acuña Karam, participan con dolor el fallecimiento del querido amigo y vecino Puma. Se ruega a Dios lo tenga en su gloria y a su familia pronta resignación ante tan irreparable pérdida.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Hugo Agostinelli, Francisca Córdoba y familia participan con tristeza su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Rosa Aguilar Aráoz y familia acompañan en el dolor a Saruca y familia. Elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Manuel Sánchez y Elena María PIccardi, participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan con gran cariño a su familia. Elevamos oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Aldo Llugdar, Ana María Restón de Llugdar, Ricardo Llugdar y Adriana Llugdar participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno ". Slvia Llugdar de Ugozzoli, sus hijos Maria Natalia y Marcelo Figueroa, Mario Franco y Maria Luz Contardi, Maria Florencia y Gastón Eljure y Pablo Valentín participan con dolor el fallecimiento del querido Toto y elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Abrazamos con profundo dolor a Juan y Silvia y familia por tan irreparable pérdida. Sus compañeras y amigas de la Esc. 1128 Fuerza Aerea Argentina: Graciela Correa, Lita de Monte, Myrian de Sosa, Raquel Bellomo, Teresita Cisnero, Regina Moyano, Bety Aliende. "Que brille para él la luz que no tiene fin"

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Julia Santillán participa con profundo pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria y acompaña a su familia en el dolor

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Carlos Córdoba y familia, participan con dolor su fallecimiento. Acompaña a su familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Alberto Servente; Silvia del C. Abalovich, sus hijos, María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Saruca, sus hijos y nietos, elevando oraciones en su querida memoria.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Hoy me voy, déjenme ir... tengo muchas cosas que hacer y ver, no se aten a mí con sus lágrimas, Por los hermosos años que vivimos juntos demos gracias a Dios. Yo les dí mi amor, ustedes pensarán en la alegría que mi manifestaron. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por el amor que me brindaron, pero ahora tengo que viajar solo. Si tienen que llorar, lloren un momento y dejen que la fe en Dios conforte su pena, solo nos separaremos un tiempo, mantengan los recuerdos en sus corazones. La vida sigue adelante, no estaré lejos, si me necesitan piensen en mí que en ustedes estaré. Aunque ya no me miren ni puedan tocarme yo estaré cerca y sentirán mi amor en su corazones. Cuando tengan que viajar por este camino yo los recibiré con una sonrisa y ya nunca nos separaremos. Sus padres Juan Carlos y Nora, sus hermanas y Andrea, invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. Santo Cristo hoy a las 19,30 hs.del Bº Mosconi, al cumplirse 5 años de su fallecimiento.

ACOSTA JUÁREZ, BELINDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21. Sus hijos Selva, Vila, Norma, Chaco y Toto; nietos, bisnietos, hijos políticos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia. Servicio realizado por Carusso Seguros- Cocheria del Plata Saez Peña 371 La Banda.

GÓMEZ, ARGENTINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su esposo Jorge Antenor Enriquez, sus hijas Lorena y Yesica Enriquez ,Thiago Leonel Blanco Enriquez y demás familiares. SERVICIO CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS .LA PLATA 162 TEL 4219787.

OVEJERO NAZAR, CARLOS ENRIQUE (MOÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. A la gran persona, al amigo Moñi. Con mucho cariño lo despiden la familia Beto Jorge y María Élida Ledesma, con sus hijos Gaby, Lic. Juanchy Jorge y Dr. Fernando Jorge. Lamentan profundamente la partida hacia el Señor de Moñi. Elevan oraciones en su querida memoria.

OVEJERO NAZAR, CARLOS ENRIQUE (MOÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Sus amigos Alina Brandán de Oieni y Mariano Ramón Oieni participan su fallecimiento y acompañan a su hija María Marta y a su hermana María Enriqueta (Nena) en estos momentos de profundo dolor, a quienes consideramos como de nuestra familia Elevamos oraciones al Señor por su eterno descanso y cristiana resignación de sus familiares.

PONCE, NATALIA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. "Que tu luz brille eternamente en nuestros corazones. Su hijo Gustavo Salvatierra, su hija politica Lourdes Gimenez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, NATALIA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Ernesto Aboslaiman y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga, acompañan a su hijo y flia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su hija Giuliana participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Segundo D. Villavicencio, Gabriel Villavicencio, Raúl Villavicencio y sus hijos Franco, Valentina, Ana y Benjamín Villavicencio participan con dolor su pronta partida. y acompañan a su esposa Kili Villavicencio y sus hijos en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Dr. Rodolfo Maguna acompaña con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo. Eleva una oración en su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Ricardo Carabajal participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Edgardo Vechetti y ruega una oracion en su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Tate por siempre". Descansa en paz mi querido.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Plantel médicos, psicólogos, kinesiologos y secretarias del CIM, lamentan profundamente tu partida y acompañan con mucha angustia su esposa Kily Villavicencio y sus hijas. Elevan oraciones en su querida memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sandra, Celva, Dahiana, Romina, Julieta y Ramón, despiden con mucho dolor a su amigo Edgardo. Extrañaremos tu risa, tus bromas y tu buena onda. Vuela alto querido Dr. Elevamos oraciones en su querida memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Edgar Javier Vechetti, socio de la institución y acompaña en el dolor a la Dra. Clyde Villavicencio y familia. Ruega oraciones en su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, despide con profundo dolor al colega y amigo Dr. Edgardo Javier Vechetti, excelente profesional y mejor persona y acompaña en el dolor a su esposa, Dra. Clyde Villavicencio. Que Dios lo tenga en la gloria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Paz y Fortaleza para Kili y flia. ante esta inesperada pérdida. Rogamos oraciones en su memoria. Loli, Karina y Mari Barbaran.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. La comunidad educativa del Colegio Santiago Apóstol acompaña en este momento de dolor a sus alumnas Tiziana y Pierina,y su familia, por la inesperada partida de su padre. Elevamos oraciones por su descanso en Dios y consuelo para sus seres queridos.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Lamentamos profundamente la triste partida de un ser humano excepcional, ejemplo de profesional y un gran amigo. Acompañamos en este momento de profundo dolor a su familia y amigos. Juan Pablo Rea, Andrea Barquett, Juan Pablo y Marton Rea. Ruegan oraciones en su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Dras. Francisca Córdoba de Agostinelli, Dora Alicia Qüesta, Delia Raab de Álvarez participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro querido colega, acompañan a su esposa Kili e hijas en el dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Jorge Ferrari y Verónica López acompañan a la familia de Edgardo en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

GARCÍA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su esposo, hijos, nietos, hermanas, sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey de Loreto. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

HEREDIA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su esposa Nicea Bustos, sus hijos, Ramon, Carlos, Ramiro, Vilma, Fátima, Ñato y Pastor, h pol, nietos bisnietos, su madre Rocha, su amigo José y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de los Núñez Cob Caruso C.i.a de Seguros, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Sus amigos Elías Sáadi y familia hacen llegar su más sentido pésame a sus hijos y demás fliares., Rogando oración por su eterno descanso

RUIZ, WALTER DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/21|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Al cumplirse nueve días de su fallecimiento participan con dolor su madre, hermanos, hijo y sobrinos.

SERRANO, JUAN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. "Que el Señor te reciba en su morada y te conceda el descanso eterno". Elsa Villarreal de Vera y flia. participan con dolor el fallecimiento de su amigo Juan y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, JUAN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Eduardo "el gordo" Pérez, Pancho y Nora y Lita Trujillo, amigos de su hermano Carlos Serrano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías