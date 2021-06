FÚNEBRES | 9 de junio del 2021 (tercera parte)

09/06/2021 - 02:41 Funebres

Fallecimientos

- Mercedes del Valle Vindel de Salim (Frías)

- Teresa del Valle Chanquia (La Banda)

- Raúl Héctor Soria

- Quinto Ennio Mastroiacovo (Loreto)

- Pedro Miguel Coronel

- Martín Eduardo Campos

- Olga Mafalda Leiva

- Luis René Sayago

- Arturo José Ychari (Frías)

Sepelios Participaciones

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su hermana Zulema Vital de Julián y sus hijos Pedro y Alejandra, Marcela y Ernesto Julián junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus sobrinos Pedro Julián, Alejandra Giuliano y sus hijas Josefina, Florencia Y Delfina participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su prima, Chiqui Juárez de Perea y flia. participan con dolor su partida y acompaña en el sentimiento a su esposa Sara, hijos y nietos. Ruega por su eterno descanso.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su prima Nora Ugozzoli y sus sobrinos Nelba y Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su tía Dolores Perea de Falcione, su hija Susana Falcione y José V. Lopez, sus hijas Susanita, M. Dolores y Julio (a), María del Carmen y Aldo con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan conm cariño a su esposa, hijos y hermanas en estos momentos de dolor.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Roberto Ángel Liendo y Gloria Cura Edippo despiden a Ernesto con tristeza y acompañan a su familia con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. "Felices los de corazón puro, porque ellos verán a Dios". Nora del C. Rodríguez, secretaria general de SIMESE participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Vital y ruega para que la paz y el consuelo de Dios reciba en su morada Celestial y fortalezca a sus seres queridos.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. La secretaria general y la comisión directiva del Sindicato de Maestros Especiales, Docentes y Empleados de Educación de Sgo. Del Estero (SIMESE) participa con gran dolor el fallecimiento del padre de la compañera Dra. Vital. Integrante de este sindicato. Ruega oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. "Los que tiene la sabiduría que vienen de Dios, llevan ante todo una vida pura; y además son pacíficos, bondadosos… imparciales y sinceros". (Sgo. 3.17). Nora del C. Rodríguez, participa con gran dolor el fallecimiento de su entrañable amigo y acompaña con sus oraciones a su familia. Ruega a Dios que lo reciba en su Reino.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran junto a sus hijos Florencia y Emiliano participan su fallecimiento y despiden con enorme tristeza al amigo entrañable de toda la vida. Acompañan en el dolor a su esposa Saruca y a sus hijos Cecilia, Ernesto y Mariano. Descansa en paz querido Puma te vamos a extrañar. Rogamos oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Diego Leonardo Lindow y familia participan profundamente por el fallecimiento de su distinguido profesor y amigo. Podría describirlo de muchas maneras como un gran profesor de Derecho Penal, como un Juez distinguido, como un deportista apasionado, como un marido y padre ejemplar. Pero creo que la mejor definición es que fue una buena persona, que me inculcó la honestidad. Te extrañaremos. Ruego una oración en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Miriam y Víctor Rosas, Estela y Juan Vargas; Griselda y Juan Castellanos; María Emilia Paz y Margarita Giolitto, vecinos y amigos de su hermana Silvia y Juan Luis Vital participan con dolor su fallecimiento y ruegan que su alma goce de la Gloria de Dios.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Cecilia Navarro, Maximiliano Moscheni y sus hijas María Valentina y María Tiziana, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Escribano Julio Manue Lugones participa con gran dolor el fallecimiento del amigo y gran persona, y acompaña a su familia en este penoso momento.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Miguel Ángel Giuliano su esposa Teresita Juárez y sus hijos Alejandra y Pedro Julián, Angeles y Eduardo Pedemonte Laura y Rodolfo Storani, Belen y Mariano Lencina junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Eduardo Pedemonte, Angeles Giuliano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Carlos Adolfo Petros, su señora e hijos acompañan al Dr. Mariano Vital y a sus respectivas familias por la pérdida irreparable de su padre. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Albina Armando Munar e hijos lamentan irreparable pérdida del padre de su querido Mariano. Que Dios lo tenga en la Gloria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Rodrigo Posse, Agustina M.Ordoñez Beltrán y sus hijos Estanislao y Lisandro acompañan a su Sra. esposa,a sus hijos Puma,Pipi, Cecilia, Guadalupe, a sus nietos Luis e Ignacio y demás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Cuni, Peri y Fernando Cáceres y respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del querido amigo y apreciado Mariano "Puma" Vital y acompañan en este difícil momento a toda su familia. Ruegan oraciones en su querida memoria

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Mariano Vital. Ruega oraciones a su memoria

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Mariano Vital. Ruegan una oración a su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Luisa Dahyer participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan dificil momento. Eleva oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Zunilde Pinto de Fonzo, sus hijos Exequiel y Carolina Falappa, Marcelo y María José Montenegro y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Laruca, sus hijos y nietos elevando oraciones en su querida memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Facundo Filippi y Josefina Alcaide y sus hijos Agustín y María Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Raúl Ángel Valladares y familia, participan con dolor el fallecimiento del querido amigo, padre de Mariano, mi médico cardiólogo.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Familia Contato Carol participa con pesar su fallecimiento y ruega por su feliz resurrección. Acompaña a su familia en estos momentos de tanto dolor.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Alberto E. Paz, su sra. esposa Marta A. Demasi, junto a sus hijos Alfonso Exequiel, Lorena María y Leandro Esteban con sus respectivas familias, participan con inmenso pesar su fallecimiento, y acompañan con mucho afecto a su esposa Saruca, hijos y nietos en estos momentos de dolor ante tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su querida memoria y pedimos al Altísimo una pronta resignación cristiana a toda la flia., confiados que su alma ya descansa junto al Señor.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Ernesto Toto Vital. Mi querido Puma, mi presidente de Estudiantes Unidos Basquet Ball Club, qué triste saber que partiste. Atesoraré en mi corazón tantos momentos compartidos, donde fuiste mi amigo, mi presidente, también mi padre y el padre de la gran familia que era Estudiantes en donde concurrías y trabajabas con toda tu familia unida a las nuestras. Gracias por tu hombría de bien. Tu dedicación y tu esfuerzo. Francisco Pepi Molinari e Isabel Palomo de Molinari, con sus hijos Florencia y Francisco Molinari te despiden con inmenso pesar y gratitud y acompañamos a Saruca y tus hijos en su dolor. Descansa en la paz del Señor.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Los ex jugadores de Estudiantes Unidos Basquet Ball Club despiden al gran presidente y mejor persona con pesar e inmensa gratitud.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Que el Señor lo cubra con su manto de misericodia y lo proteja. Geduardo H. Llugdar e hijas ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. "Y todo el que cree, no morirra jamas". Mariela Osorio acompaña en este doloroso momento a Mariano, Ernesto, Cecilia y Saruca Vital. Eleva oraciones en la memoria del "querido Toto ".

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione y su familia participan su fallecimiento, acompañan con cariño a sus hermanas Chiche y Tata así como a su esposa Saruca e hijos. Ofrecen oraciones por la paz de su alma.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Jorge A. Drube, su esposa Proc. Teresa Collado de Drube y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. "Señor permitele contemplar la luz de tu rostro". Roberto O. Encalada, su esposa Emma Silvia Finno, sus hijos María Belén, Roberto y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por el descanso en paz de su alma y la cristiana resignación de su familia.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Estanislao Kozlowski, sus hijos Daniel, Viviana, Yeyé y Ariel con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Cecilia Medrano, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Griselda Cremaschi de Julián, sus hijos: Celia y Marcelo, Leandro y Claudia Torres; sus nietos Guadalupe y Ezequiel acompañan a toda la familia en tan dolorosos momentos y elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana participan con profundo pesar de su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Marcelo Elías, su esposa Elia Manfredi e hijas Martina, Santina y Candelaria acompañan a su amiga Cecilia y a toda la familia Vital en este doloroso momento, rogando oraciones por el eterno descanso del querido Toto.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Roger Alberto Manfredi, su esposa María Estela Marcos e hijos Carolina, Vittorio, Elia, María Pía, María Virginia y sus respectivas familias acompañan a la familia Vital en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Inés Martinelli, (Fidel Loira) y sus hijas Virginia, Eugenia, Emilia Loira despiden con dolor y tristeza al querido amigo Toto y acompañan a la familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar el fallecimiento de quien fuera reconocido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE, destacado profesional del Derecho que dejó su impronta en los cargos que ocupó en la justicia local; y excelente persona. Acompaña a su familia en este difícil momento de dolor.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Carlos Paskevicius, su esposa Josefina Lissi y sus hijas Ana y Jesús Silva, María Esther y Juan Paulo Toscano y María Josefina Paskevicius y sus nietos Milagros y Santino Silva Paskevicius, y Julieta Toscano Paskevicius, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido y entrañable amigo Toto. Que descanse eternamente en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Y acompañan a su esposa Saruca, sus hijos Cecilia, Ernesto y Mariano y familias, en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano, sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela Ma. y Micaela Ma. y sus respectivas flias. participan con dolor la muerte del querido y viejo amigo "Puma", deseando para su esposa e hijos una pronta resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento y abrazan con mucho cariño a su esposa Saruca, a sus hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Esther Luna y Marianita Luna participan con dolor el fallecimiento de su abuelo del corazón y acompañan a su querida familia.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dres. Mario Roberto Abalos y Hector Luis Ribas participan con gran pesar su fallecimiento, acompañan a su flia. en estos momentos de dolor y elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Angélica Bravo Zamora de Espeche, sus hijos Raúl, Gustavo, José y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Familia Vital Ugozoli, compartí con ustedes gratos momentos, hoy, me uno con gran dolor a la irreparable pérdida del apreciado Toto. Rezo por su eterno descanso y por la fortaleza y paz de ustedes en este difícil momento. Los saludo con un gran abrazo y el cariño de siempre. Graciela Navarrete.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Hijos de Julio Corvalán y Mercedes Olivera, íntimos amigos del Dr. Ernesto Vital y Zulema Paris (padres de Toto) participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Martha, Julio, Carmen y Daniel (a) Corvalán Olivera. Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Querido amigo que tristeza y congoja me invadió tu partida. Afloran en mi mente los hermosos momentos compartidos en la adolescencia y juventud con vos y luego también con tu Saruca. Gracias por el ejemplo que dejaste como hombre de bien, amigo excelente y probo profesional. Dios te guarde y dé resignación a toda tu familia. Lía Valdini Rentería y sus hijos Silvina y Mariano Sarmiento y familias.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Alfredo Daniel Pérez Gallardo y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Arturo E. Hernández y Dr. Luis Jorge Hernández participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Luis López y Gloria Cárdenas, participan el fallecimiento del apreciado colega y acompañan a sus familiares en tan difícil trance.

MACHAO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/20|. "Antonio querido, hoy es un día especial porque estarías cumpliendo 85 años, no estás para darte un gran abrazo como el último de tu cumpleaños. El cielo estará de fiesta y seguramente tú será el ángel más lindo y radiante como lo fuiste en la tierra. Dios elegió que lo celebraras junto a Él. Nosotros desde aquí te recordamos siemprecon mucho amor. Vivirás por siempre en el corazón de tu esposa María Patricia García e hijo. Invitamos a la misa que se oficiará hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs. al cumplirse 85 años de su nataliciao. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DE LA SILVA, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Amiga, dos años de tu inesperada y silenciosa partida, nos dejaste muy tristes faltandonos tu sonrisa, tu empuje, tu amistad. Solo nos consuela saber que descansas junto a tus seres queridos. Tus amigas de siempre Valle, Luisa y Perla, te recuerdan con cariño y piden al Señor te de el descanso eterno.

FLORIDIA, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/15|.

Tus hermanos Humberto Floridia Melin, su esposa Lucy de Floridia, sus hijos Mariel Floridia de Saá, Claudio Saá, sus sobrinas nietas Hilen Zuleika y Zahira ayelan Saá Floridia. A los 6 años de su fallecimiento invitan a la misa que se realizara el miercoles 9/6 a las 20 hs. en la Iglesia Catedral.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. "El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo resucitaré el último día". Juan 6.55. A 9 nueve dias de su partida a la casa del Padre, te seguimos extrañando y recordando con mucho amor. Gracias a todos los que nos acompañaron, familiares, amigos, vecinos. Su hermana Rosa Ester Moran, sobrinos Ramon Anibal Espindola, Yami, Ramon Anibal Espindola (h), Marcos Leon, elevan oraciones por su eterno descanso.

ORIETA, YLDA DEL CARMEN ( Chuni) (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. Madre hoy hace un mes que te marchaste a la Casa del Padre y tu ausencia pega fuerte en nuestros corazones. Que Dios te tenga en su regazo y te de el descanso eterno. Nosotros tus hijos rezaremos una oración en tu memoria al cumplirse un mes de tu fallecimiento.

CHANQUIA, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus hijos, Tere, Mari, Isolina, Vero e Isabel, h pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la misericordia, cob norcen s.r.l, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

GERBINO, JUAN CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Sus amigos Raúl Vergotini, Silvia Mansilla y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO NAZAR, CARLOS ENRIQUE (MOÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Tus amigos Tito Sarquiz, Mabel Leonor Herrera, Miguel Alberto, José Alberto (h), Viviana y Marco Alejandro participa con profundo dolor y acompañan a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, NATALIA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. No es fácil aceptar tu ausencia. Te fuiste dejando un inmenso vacio difícil de llenar. Seguramente Dios te preparó un lugar privilegiado desde donde serás un ángel en nuestras vidas. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Sus primos hermanos que sufren tu partida. Lilián, Mirta (Tona), Víctor Hugo, Juan C. Jiménez y flias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PONCE, NATALIA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Querida prima cuánto dolor me causa tu partida, cuanta tristeza dejas en mi alma. Eras parte importante de mi vida. Nunca olvidaré nuestras charlas, los viajes compartidos. Fuiste un ser lleno de luz. Gracias por el cariño que le tuviste a mis hijas. Te voy a extrañar siempre y vivirás en mi corazón mientras yo viva. Hasta que Dios nos permita reencontrarnos. Su prima Lilián Jiménez, primo político Oscar Ursino, sobrinas Lourdes, Lorena y Gabriela Ursino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Willy Avido, su esposa Maria José Filippa junto a sus hijos Augusto y Virginia participan el fallecimiento del pare de sus amigos. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Manuel Héctor Álvarez, su esposa Delia Raab de Álvarez y sus hijos Alejandro, Adriana y Patricia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Lita y a todos los hijos en este triste momento.

SAYAGO, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/21|. Sus amigos de los martes que se reúnen desde hace 50 años, Chimby, Marito, Arturo, Manolo, Beto, Carlos Nico, Loli, Tito Berni participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SILVA, NILDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Sus hijos José, Nilda y Mariela, sus hijos políticos, nietos y bisnietos y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre Dios. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SILVA, NILDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Su hermana Rosa Noriega, su hermano político Virginio Bonifetto, sus sobrinas Marcela y Roxana y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a sus hijos, nietos y bisnietos. Elevando oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin"..

SILVA, NILDA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Sus sobrinos Omar y Sandra Lacordelia y Roxana y Andrea Noriega y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a sus hijos, nietos y bisnietos. Elevando oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Personal médico, parámedico, secretarias, maestranzas y choferes del hospital San Pedro de Guasayan, lamentan la trágica muerte del hermano del médico de este nosocomio, Dr. Domingo Vechetti y elevan oraciones en su memoria. QEPD.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Lito Juárez, Luis Díaz, Osvaldo Pacheco y Guillermo Medina acompañan en este momento de dolor al amigo Mingo,ante la irreparable muerte de su hermano.QEPD.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Con profunda tristeza despido a mi colega Edgardo y acompaño a Kily y sus hijas en tan difícil momento. Ruego oraciones en su memoria, Dr. María Acosta.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Con mucha tristeza y dolor te digo hasta siempre, gran amigo y compañero, que Dios te reciba con su luz y protección. Acompañamos en este difícil momento a Kily y a sus hijas: María Nella Cuffia y flia. Elevo oraciones en su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Dejaste huella querido compañero, te extrañaremos mucho. Tus colegas y compañeros de trabajo, amigos y todo el personal de Clínica Santa María, te decimos Adiós con gran dolor y acompañamos a su esposa y flia en este difícil momento. Rogando oraciones en su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. El grupo de Yoga de Biblioteca Laprida, a cargo de la profesora Elina Manzur, acompaña en el dolor por la pérdida de su esposo, a nuestra compañera y amiga Dra Kily. Rogando oraciones en su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Bioquímicas Dra. Molinari Gabriela y Dra. López Cecilia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sanatorio Central Banda, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijas en este momento difícil. Elevando oraciones en su querida memoria..

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Dr. Luis Daud, Dra. Anabela Molinari, Dr. Luciano Daud, Dr. Mariano Daud, Dra. Fernanda Daud, acompañamos con profundo dolor a su esposa e hijas en este difícil momento. Rogando oraciones en su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su cuñada Ileana Villavicencio, sus hijos Germán y Cecilia, Lourdes y Nicolás, Matías y Andrea, Luján y Matías y sus nietos, participan con profundo dolor su inesperada partida. Oramos por su descanso eterno

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Jorge Costas, sus hijos y nietos, acompañan a Kily y flia. Rogamos oraciones en su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Ileana Villavicencio y José Ricardo Maccio, participan con profundo dolor su irreparable pérdida. Rogando oraciones en su memoria

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. José Ricardo Maccio, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento. Elevando oraciones en su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Nelva Salvatierra y sus hijos Cristina, Mario y José Jerez(vecinos), participan su fallecimiento y acompañan a Dra. Clide Villavicencio e hijas en esta irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado y esposo de la Dra. Clyde Haydée Villavicencio. Ruega una oración a su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y esposo de la Dra. Clyde Haydée Villavicencio. Ruega una oración a su memoria.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Antonella Martina y Johanna Socha acompañan con profundo dolor a Guillermo Vechetti por el fallecimiento de su hermano, como así también a toda su familia.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Raúl A. Urrere, Ing. Anibal Pellegrini y Estela V. Urrere, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a su esposa Kily e hijas en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

YBARRA, DOLORES NORA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus hijos, hijos pol., nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Acosta. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GONZÁLEZ, MIRIAM MABEL (q.e.p.d.)|. Mami querido cada día se nos hace más difícil tu ausencia, te pedimos que nos des fuerzas y nos hagas aceptar tu ausencia, ya que están difícil sin vos. Te amamos y extrañamos con toda el alma. Tus hijas María José y María Belén, tus nietos Franco, Lisando, Santino y Leonel, tu hijo político Claudio, te recuerdan a un mes de tu partida a la Casa del Señor.

GONZÁLEZ, MIRIAM MABEL (q.e.p.d.)|. A un mes de tu inesperada partida y sintiendo cada día tu ausencia, solo nos quedan los hermosos momentos de tu sonrisa y todo lo compartido. Tus hermanos Orlando, María, Jorge y Betty González. Siempre te recordaremos.

JORGE LLADO, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Betty de Farreras, sus hijos, José Pablo, Claudio y Exequiel y sus respectivas familias, participan con profundo dolor tu partida al Reino de los cielos. Señor: recíbelo en tus brazos y muéstrale tu rostro, elevamos plegarias al cielo por el consuelo de sus amados hijos. Sus restos fueron inhumados en la Ciudad de Suncho Corral.-

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su primo hermano Piqui Salomón y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falkleció el 8/6/21|. "Dichosos los que reparten amor en la tierra, porque el Señor lo recibirá en su reino de amor y paz". Su primo hermano Edy Salomón, sus hijos Pilar, Martina y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Mí, no morirá jamás". Su prima hermana Estela Salomón, sus hijos Silvia, Mariela y Migui Fernández y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. ¡Con profundo dolor y enorme tristeza te despedimos, querido Pocho! Tu fuerza, tu luz y tu amor permanecerá en nuestros corazones. Su tía Dora Teresita Zamudio, sus primos Marcela Teresita y Orestes Benjamín Mastoiacovo y flia. acompañan en el dolor a sus hijos Milagros, Camila y Franco, su nietita Emma y sus hermanos Sara, Raúl y Basilio (Cacho) junto a sus respectivas familias. Nuestro ruego: Dios bendiga y reciba en su corazón a nuestro querido Pocho.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Supiste seguir los Caminos de Dios y Él te llevará de la mano por los senderos del Edén". Cristian Javier Guardos y familia participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria. Que brille para El la luz que no tiene fin.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Pedro Miguel Neder y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos". Sus amigos de la Gomeria Pereyra Hermanos ruegan una oración por tu eterno descanso.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Julio Walter Neder y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de tu partida. Permítele Señor, entrar en tu paraíso donde no hay llanto, ni dolor, en donde sólo existe paz y alegría". sus primos Dra.Liliana R. Salomon, Dr. Luis Delfin Richetta, su hijos Dr. Luis Alfredo Richietta, Cra Richetta Sofia Rosela.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos". Tus amigos de la Gomeria Pereyra Hermanos ruegan una oración por tu eterno descanso.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Pochola de Juárez y familia participa con dolor el fallecimiento de su querido amigo coreligionario Pocho Mastroiacovo que Dios le de el eterno descanso y que brille para El la luz que no tiene fin.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. El Señor es mi pastor, nada me puede pasar. En prados de yerba fresca me hace reposar "tus amigos no pueden creer tu partida, Mario, Nancy, Héctor, Ramona, Nico, Reina, Marta, Delia, Dolores. Pero Dios lo quiso así, descansa en Paz amigo protege a tu flia. desde donde estés te recordaremos con todo el amor que nos brindaste descansa en paz amigo.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Olga Diaz de Perez sus hijas Sandra, Claudia, Silvina y Titi Perez con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a toda la familia Mastroiacovo en este doloroso momento y ruegan al Altisimo por el descanso eterno de su alma y pronta resignación de sus familiares.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Chicho Fernández y sus hijos Silvia, Mariela y Migui y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La comunidad educativa del Colegio "Virgen de Loreto", acompaña en el sentimiento a los familiares del gran amigo Sr. QUINTO ENNIO MASTROIACOVO. Que brille para él, la luz que no tiene fin.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Querido pocho, no puedo creer tu partida, fuiste un gran hombre, siempre enamorado de tu Loreto querido. Hoy quiero agradecerte porque en los momentos más difíciles de nuestras vidas estuviste ahí para nosotros. Se te va extrañar mucho en la gomería y en cada momento compartido tu amigo del alma Negro Pereyra, tu amiga y hermana Noemi Serrano, Ruli, Chiny y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Quinto Ennio Mastroiacovo Señor recíbelo en tu morada de luz y paz sus primos Perla Salomon, Cacho Manzur sus hijos Fito y Eduardo y sus respectivas familias participan su fallecimiento acompañan a sus hijos, hermanos y demas familia en estos momentos ruegan a Dios les de consuelo y cristiana resignacion.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Vivió y amó sin detener el tiempo...porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Cacho Leiva y familia, Eli y familia ruegan una oración en su querida memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Guillermo Luna Herrera participa el fallecimiento de su amigo y correligionario acompañando a su familia en estos momentos de dolor. Espera su resurrección y que brille para él la luz que no tiene fin.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Nene Sarquisian y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Autoridades y personal de corralón Tony participan con profundo dolor el fallecimiento de su cliente y amigo " Pocho". Acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Que el Señor te tenga a su lado y brille la luz que no tiene fin". Antonio S. Pianezzola y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Pocho, fuiste un hombre de bien, ejemplo de vida y súper querible. Descansa en paz y desde el cielo ilumina y bendice a tu familia. Te recordaremos siempre. Tus amigas Olga y Lía Serrano y flia.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Griselda Díaz y familia; Raúl, Claudia, Jazmín, Mili, Enzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Manuel Isaac y flia. te despiden con mucho dolor al amigo querido. Elevan oraciones en su querida memoria.

SERRANO, JUAN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Sus primos hermanos y respectivas familias, Ale, Cacho, Alberto, Gringo, Omar y Miguel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación a toda su flia.

VILLALBA, ANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su hija Valentina Villalba, su mamá Desideria Aranda, sus hnos Rosa, Elvia, Maria, Jorge, sobrinas Paola, Luciana, Claudio, Jimena Blanca, Bianca, Samira, Benjamín y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia el Simbolar. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Amor eterno mamá". Sus hijos Claudia Alicia Salim, Maria Marta Salim y Gustavo Omar Salim, sus hijos políticos José Ramón Ybañez, Víctor Picat y Mariel Hernández participan con profundo dolor la partida de su amada madre y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Con amor eterno te despedimos". Tus amados nietos Claudia Alicia Ybañez, José Luciano Ybañez, Santiago De María Ybañez y María Lourdes Salim, sus nietos políticos Nicolás Orlando Abdala, Antonella Pedano y Sonia Zelaya, sus adorados bisnietos Juan Martín Abdala, Juliana María Abdala y Augusto Ybañez, participan con inmenso dolor su partida y ruegan por su descanso eterno. Frías.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Vivirás eternamente en quienes tuvimos la dicha de ser tus alumnos y absorber tus conocimientos, valores y ejemplos de vida" La Promoción 1983 de la ex ENET N° 1 (hoy Esc. Técnica N° 5) "Dr. Ramón Carrillo" participa con inmenso dolor el fallecimiento de su ex profesora y madre de su gran amigo Gustavo Salim. Rogamos a Dios por su descanso en paz. Frías.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Raúl Jalaf, sus hijos José Luís y Julieta Jalaf, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La Comunidad Educativa y Asociación Cooperadora de la Esc. Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con dolor el fallecimiento de la ex docente de esta casa de estudio y abuela política del docente Nicolás Abdala. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Maruca Isares participa con inmenso dolor el fallecimiento de su vecina y amiga "Mecha" y eleva oraciones rogando a Dios le de el descanso eterno. Frías.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Tita y Chichí Jalaf participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Desde el cielo iluminarás a toda tu familia" Sara de Córdoba, sus hijos Mary, Lucy, Ruly y Rubén y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Mecha. Acompañamos a su familia en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria. Frías.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Chicha Cardelle de Miranda, Alejandro Miranda y Nicolás Miranda, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga "Mechita". Ruegan a Dios por el descanso eterno de su alma. Frías.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Querida Mecha: Con inmenso dolor despido tu partida al encuentro del Señor en el Reino Celestial. Nora Liendo de Aguilar y flia, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno. Consuelo y resignación a toda su familia. (Frías).

FARES, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/21|. Rogamos por tu descanso eterno y que brille parta Ti la luz que no tiene fin". Su esposo Luciano, hijos: Marcela, Alejandro, Romina y nietos la recuerdan en el primer mes de su partida al Reino de Dios. Las Termas.

