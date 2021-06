FÚNEBRES | 9 de junio del 2021 (segunda parte)

09/06/2021 - 02:41 Funebres

Fallecimientos

- Mercedes del Valle Vindel de Salim (Frías)

- Teresa del Valle Chanquia (La Banda)

- Raúl Héctor Soria

- Quinto Ennio Mastroiacovo (Loreto)

- Pedro Miguel Coronel

- Martín Eduardo Campos

- Olga Mafalda Leiva

- Luis René Sayago

- Arturo José Ychari (Frías)

Sepelios Participaciones

ALEGRE, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus hijos Gloria, Sara, Alejandro, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ALEGRE DE CHEEÍN, TAMAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/21|. Maria Antonia F. de Cheein, sus hijos Maria Silvia, Maria Cecilia, Julio Fernando y sus nietos Jose Ignacio, Santino y Rafaela participan el fallecimiento de la querida tía Pila.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Cuando una persona vive su vida obrando con rectitud, deja el legado imborrable de sus valores, el cuan trasciende. Confiamos en que el Señor lo resucitara a la vida eterna y llenara de fortaleza a sus seres queridos para atravesar estos duros momentos. Acompañan a su familia en el profundo dolor por esta inesperada partida. Su sobrina Maria E. Alegre de Brander y Francisco José Brander y flia.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino". Sus sobrinos José, Miguel Ángel, Mirta Azucena, Elida Beatriz, José Ángel, María Esther, Rafael, Rubén Guillermo y Juan Alegre y sus respectivas familias, participan con profundo dolor la inesperada partida de la tía Ana y elevan oraciones en su querida memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Dr. Jorge Simán y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su nieta Josefina Jorge de Marhe en este dolor. Ruegan oraciones por su descanso.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltrán de Hamann y sus hijos Lastenia y Fernando, Eugenio y Lucia y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Rodolfo Scarazzini, Gaby Urrere y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos Gloria, Sarita y Alejandro y sus respectivas familias en tan difíciles circunstancias. Se ruega una oración en su memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus amigos desde Garza Mario Vázquez, Zulema y Puchy lamentan su partida y acompañan en este dolor a sus hijos/as y demás familiares. Ruegan una oración en su querida memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Justo Alegre y familia acompañamos con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima "Patrona", deseándoles pronta resignación a sus familiares y elevando oraciones en su memoria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Roberto A. Díaz, Yolanda Scarcelli, sus hijos Alejandro Valentina y sus respectivas familia acompañan en este momentos de profundo dolor a sus hijas Sari, Gloria, Rogamos que descanse en paz. Que su memoria sea eterna.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel, María Laura e Ignacio Jorge participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BATTÁN CARABAJAL, MANUEL DR (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/6/21|. José Antonio Rojo Battan y flia., Fernando Luis Rojo Battan y flia., Álvaro C. Rojo Battán e hijas despiden con pesar al apreciado primo Manuel. Acompañan a su familia en tan doloroso trance.

BERGEONNEAU. GLADIS BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 7/6/21|. Sus hijas Fernanda, Luvi, Gisela, Jorge, nietos Erika, Javier, Florencia, Elias, Enzo, Nicolás, Andrés, Franco, Ever, Facundo, Jazmín, h. pol. José y Paula, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron ihnumados en le cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su madre Liliana Abraham, su esposa Jessy, sus hijos Solana y Lázaro, su hermana Marcela y su sobrino Lisandro participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus tíos Cacho y Muñeca, sus primos Yesmine, Alejandra y Javier, su sobrino Alí participan con mucho dolor su partida. Hasta siempre Martín.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios" (La Biblia). La Comunidad Educativa del Jardín de Infantes "Argentino Árabe Shams" participa con gran pesar el fallecimiento del padre de su alumno Lázaro Campos Lazarte de la sala de 5 años y acompaña a la familia en el dolor de la partida.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La comunidad educativa del Colegio "Intercultural Del Estero" participa con gran pesar el fallecimiento del padre de su alumna Solana Campos Lazarte, de 2°A y acompaña a la familia en el dolor de la partida.

CAMPOS MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Fernanda Cipolla, Migui Saad y sus hijos Justina, Ignacio y Martina participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa Yesica, a sus hijos Solana, Lázaro y familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria y que brille para él la Luz que no tiene fin.

CAMPOS MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". José María Greco, Silvina y Nano acompañan a su esposa Yessi, a sus hijitos Sol y Lázaro y a toda su familia en este momento de profundo dolor. Se ruega una oración en su memoria.

CAMPOS MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Ing. José Félix Alfano participa con mucho dolor el fallecimiento del hijo de su compañera de trabajo Liliana Abraham y acompaña a su familia en estos difíciles momentos. Ruega oraciones en su memoria.

CAMPOS MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Alberto Chazarreta Franzzini, esposa María Cristina Acosta, sus hijos Albertito, Gringa y familia, Gustavo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su papá Negro Campos, hna. Marcela y a su abuela Charito Seijas, amiga y vecina del Bº Jorge Newbery.

CAMPOS MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Yoyi e Irma, Ariel y familia, Viky y Tobías, participan con dolor el fallecimiento de Martín y acompañan en el dolor a su papá Negro Campos, hna. Marcela y abuela Charito Seijas, y que Dios les dé una pronta resignación.

CAMPOS MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Walter Drube, Dante Oscar Drube, Margarita y Leisa Drube participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Dr. Jorge A. Drube, su esposa Proc. Teresa Collado de Drube, sus hijos Mónica y Jorgito y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso y difícil momento.

CAMPOS MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Jorge A. Drube (h) y familia participan el fallecimiento de su querido amigo, con profundo dolor y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus amigos Joaquin Luna y Gisela Ruiz Huidobro participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/21|. Querido Marcelito: Con gran dolor y mucha pena, te despedimos y rogamos al Altísimo te reciba en sus brazos y conceda el descanso eterno y brille para tí la luz que no tiene fin. Ya que fuiste una persona, trabajadora y honesto en todos tus actos. Pedimos al Señor consuelo para toda tu flia. Juan Carlos Sánchez y flia y todo el personal del Corralón Sánchez

CASTAÑO, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dios guarde su alma y le dé el descanso eterno. Con gran pesar participamos su fallecimiento, abrazamos en el dolor a nuestra comadre Lucy Diosquez y ahijado Santiago. Eduardo Guzmán y Lidia Trullenque, sus hijos Nico, Patricia, Teresita y Marcelo. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Fallecio el 8/6/21|. Su esposa Patricia Celis sus hijos Cesar, Daniel, Milagros h. politicos Yesica, Laura, Franco, nietos Ayehica, Mara, Mia, Oreana, Wendi, Geremias, Milton y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de los Flores COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Sus tíos Antonio Taboada y Norma Lissi, sus primos Marthavelina, Paola A., José A. y Stella Marys Taboada Lissi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno y fortaleza a toda su familia.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén… Su esencia quedará, su voz se escuchará y los sentiremos sonreír. Víctor jamás nos dejará, él será eterno…". Sus tías Sara América y Dora Raquel Taboada Sosa; sus primas Roxana, Graciela de los Ángeles y Marianella Domínguez; sus primos políticos Hernán Rodríguez y Jorge Pros y su sobrinos Tiago Gallardo. Participan con profundo dolor esta inesperada partida, elevando oraciones al Altísimo en su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. María Susana y Carlos Rocha, sus hijos Milagros, Giselle y Carlitos participa el fallecimiento de su primo Víctor. Que brille para el la luz que no tiene fin. Descansa en paz.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Compañeras de promoción del colegio Hermanas Franciscanas de su esposa Stella la acompañan Con tristeza y ruegan oraciones por su alma.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Liliana Belles, Evy Valet, Mirta Soza, Mirta Karam, Pikina Lines, Adry Pérez Roberti, Patricia Verá y Susana Medina acompañan con cariño a su esposa Stella y familia en este doloroso momento y elevan oraciones por su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. ¡Cuevín, como te llamábamos cariñosamente, la luchaste y como! ¡Claudio debe, haber abierto sus brazos para saludarte, como lo hizo siempre; En cualquier lugar, especialmente en la cancha. Ahora disfrutas de la luz de Dios. Te queremos. Eras una persona tan sencilla y tan buena, que me da mucha tristeza tu partida. Estaré recordando siempre tus atenciones desde el lugar de trabajo. Nos volveremos a ver querido Cuevín. Te pido que le des mi saludito a tu amigo, que también se fue, en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, para estar junto al Creador, desde ese lugar seguirás acompañando a tu familia, pido para ellos resignación y consuelo y para ti descanso en paz. Lucy.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus ex compañeros de trabajo de la Clinica Yunes: Dra. Vaccari, Dr. Nelli y Feli participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Judith Goytea y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Señor te pedimos que lo cuides a Víctor, como lo cuidarámos aquí en la tierra. En nuestros corazones seguirás viviendo, pues en nuestro recuerdo queda tu maravillosa persona. Participan con dolor tu tía María de Jesús Taboada, sus hijos Mario Fermín, María Belén y Emilia Abril Chavez. Rogando oraciones al Altisimo en su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Pely Jacobo e hijos: Rafael, Jimena y Juan Cruz Anguio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Nahuel y toda la familia en este momento de dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Siempre estás en nuestros corazones, siempre brills en la Juntada de la Promo" 84" de la Escuela Normal, Amante de la vida, luchador incansable, fuente de alegría. Continua volando altl amigo. Tus compañeros y amigos: Rita Suárez, Rosana Martinez, Adriana Juri, Angel Costa, Marcelo Raed, Fernando Giménez, Horacio Abalos, Luis Cancino, María Cielo Manfredi, Megui Chilio, Miguel Santillán, Miriam Velez, Silvia Villalba, Elena Ruiz, Zulma Rocha, Carmen Ponce, Vilma Marcos, Daniel Acosta, Jossye Sánchez, Mirna Gónzalez, Adrián Suárez, Edgardo Jugo, Vitillo Costas, Tere Nediani, Lorena Artayer, Judith Goytea, Vilma Figueroa, Roberto Gangittano, Betty Luján, José Carabajal, Marina Costa, Walter Cancino, Marisa Sepúlveda, Nora Bustos, Estelita, Marcela Juricich, Susana Rizolo, Cristina Ledesma, Carolina Lozano, Silvia Starcich, Viviana Molina, Marisa Vivas, Kily Villavicencio, Susana Montenegro, Silvia Muñoz, Gerardo Montenegro, acompañan con profundp dolor a su esposa e hijo y elevan oraciones a su querida memoria.

DÍAZ, FÉLIX ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Puedes llorar porque se ha ido, puedes sonreír porque ha vivido, puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Te decimos adiós, con gran dolor. Que brille para ti primo la luz que no tiene fin. Sus primos hermanos Lela y flia; Kiki y flia, Churo y flia, Hugo y flia, Dina y flia; Julia y sus sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. La Piedad.

FARÍAS, LUCÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Los compañeros de su hermano Juan Carlos del Santiago Lawn Tennis Club participan su fallecimiento.

FARÍAS, VICENTE ANTONIO (VICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Los compañeros de su hermana Juan Carlos del Santiago Lawn Tennis Club participan sus fallecimientos.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Olinda querida: Nuestros corazones están destrozados por tu partida. Se nos hará difícil no tenerte con nosotros. Te recordaremos siempre y guardaremos en lo más profundo de nuestros corazones los momentos vividos a tu lado. Sus primos José Luis Faule y Nelly Elizabeth Díaz. Elevan oraciones en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su primo hermano Jose Luis Faule, su esposa Nelli, sus hijos jose Carla Belén y Antonela y sus respectivas familias participan con tristeza y mucho dolor la partida de su querida Olinda. Ruegan oración en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Querida Olinda: Inexplicable tu partida tan pronto. No tenemos consuelo para tanto dolor. Dejas un vacío muy grande en nuestros corazones. Te vamos a extrañar por siempre y para siempre. Descansa en Paz. Sus sobrinos José Faule, Marcela Salgado y Agustina Faule. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Mi Olin, ya no estás a mi lado, pero te siento tan cerca como siempre. Te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Si sólo puedo verte en mis sueños, me gustaría dormir para siempre. Mientras viva, tú también vivirás para siempre en mi recuerdo. Descansa en paz. Te voy a amar y extrañar para toda la vida. Su ahijada Antonella y Joaquín Gómez. Ruegan oraciones en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Querida Olin te vamos a extrañar, tu recuerdo quedará por siempre en nuestros corazones. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Carla Faule y Pablo Alessandro, sus hijos Lorenzo y Máximo, participan con profundo dolor su partida y ruegan una oración en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Olinda querida: Te fuiste de nuestras vidas tan pronto. Nos vas a hacer mucha falta.te queremos mucho. Belén Faule, Joaquín Rodríguez y Maylen Rodríguez. Se ruega oraciones en su querida memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Oli querida tantos años de amistad, siempre tan fuerte, luchadora, atenta. Te vamos a extrañar siempre. Descansa en paz. Se ruega una oración en su memoria. Mirta Salgado y familia.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Despide con profundo dolor la partida de su Srta. Olinda .su compañera y empleada Cleo. Ruega oración en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Perla. Maria. Ana y Coqui participan con gran dolor la partida de su querida amiga OLI ruegan oración en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Perla Fernandez, Mario Fragola Constanza y Lautaro Fabian participan con profundando dolor el fallecimiento de su querida Olinda. Ruega oración en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en éste difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ ZANNI, OSCAR EDMUNDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Cdba. el 3/6/21|. Sus primos Kelly y Tati Soria, Silvia y Manuel Gomez Aguilar; y Ramón Goméz Vidarte despiden al querido Oscar con inmensa tristeza y ruegan una oraciónen su memoria.

HERRERA, URSULA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su esposo Walter, hijas Rita, Cintia, Lourdes, H. pol., José, Pablo, Exequiel, nietos, Luzmila, Zaira, Santi, Alan, Lisandro, Hnos. sobrinos, cuñados participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El descanso. SERV. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS SA. - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LASCANO, EDUARDO FRAY(q.e.p.d.) Fallecio el 8/6/21|. María del Valle y Luis Enrique Sgoifo participan su regreso a la Casa del Padre Celestial. Elevan oraciones pidiendo fortaleza para la Familia Franciscana, con fe y esperanza en la resurrección.

LASTRA CASTILLO, JOSÉ ALBERTO (Chanchela) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa Victoria, sus hijas Mirta y Adriana; nietos Héctor, Sergio, Melisa y Ramiro y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y agradecen a Fernando Caruso por haber la atención muy personalizada y el cariño brindado.

LEIVA, OLGA MAFALDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su esposo Eduardo Carabajal ,su hijo Antonio, su hija política Blanca , sus nietos Elizabeth y Sebastián, sus bisnietos Milagros y Eduardo y demás familiares ,sus restos serán inhumados en el cementerio de San Antonio. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - LEZANA, FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. El consejo de administración y personal de la Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Villa Zanjón Ltda. Participa con enorme pesar sus tempranas partidas a la vida eterna, acompañando a toda su familia en estos acongojados momentos y rogamos consuelo y resignación, un fraternal abrazo a su señora madre y demás integrantes de la familia Breccia. "Que brille para ellos la luz que no tiene fin y descansen en paz".

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sara Mirta Rampulla sus hijos Martín Antenor y Facundo Manuel Aguirre participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Yoyé. Acompañan a su mamá, papá y hermanas y elevan oraciones en su querida memoria. Y brille para él la luz que no tiene fin.

NANNI, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Querida Anita, lamentamos profundamente el fallecimiento de tu querido hermano Lalo. Que Jesús lo tenga junto a Él, dale Señor descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Pochi Jorge y familia.

ROJAS, NORMA BEATRIZ (Chichí) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/21|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo pesar su fallecimiento, recordando con mucho cariño los momentos felices que siempre estarán. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 8:30hs en el cementerio El Descanso.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Tu luz brillará por siempre, las lagrimas por tu ausencia y las sonrisas por tu recuerdo no acabarán, los llevaremos por siempre. Descansa junto al Padre. Su hermano Luis Romero, su esposa Gabriela Floridia, su ahijada Luisina Romero Floridia, su sobrino José Bequis, su sobrino nieto Gahettano Bequis Romero.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Te recordaremos siempre, que brille para vos la luz que no tiene fine, ya estás junto a Dios Padre. Suegros de Luis Romero, Elsa Ricci y Conrado Floridia.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Yolanda Nuñez y José Nieves Caminos acompañan a su amiga María Ana Romero ante la pérdida de su hijo rogando una oración por su descanso eterno.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Jehova es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorearÁ.... " Carmela Taboada de Chaikh y familia, acompañan en este momento de dolor a sus amigas, Noemí, aAnita y familia, ante la partida de su hermana Lita. Ruego oraciones en su querida memoria.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Yuli, René, Guadalupe y familia, participan el fallecimiento de Lita y abrazan con mucho cariño a Noé, Anita, Mariana, Belén y a toda su familia en estos momentos de tristeza. Ruego oraciones en su memoria.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Liliana Moya participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hermana Noemí y demás familiares en este triste momento, rogando resignación para ellos.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Te llevaremos por siempre en nuestros corazones querida Litita". Quique Milanesi, Lily Mattar, sus hijos Sofía y Maia acompañan en este momento triste y doloroso a su querida familia Anita, Noemi, Mariana, Belén y Nadim. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Negrita, Mónica y Gustavo participan con profundo dolor su partida y acompañan a su familia Anita, Noemí, Mariana, Belén y Nadim en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Despedimos a esta inmensa vencedora en la vida.. con un hasta pronto.. abrazamos y acompañamos a Noemí Ana Mariana y Belén nuestra familia de la vida en este duro momento. Elizabeth Mdalel y Gustavo Adolfo Bequi.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Berta Canlle y Mercedes Ingratti participan con dolor el fallecimiento de la querida Lita y acompañan a sus hermanas y sobrinas en tan triste momento. Ruegan al Altísimo por su consuelo y cristiana resignación.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Las amigas de su hermana Noemi, del grupo Sábados de Mate, participan su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a toda la familia. Que el Señor guarde su alma y brinde el consuelo necesario en tan dolorosa circunstancia.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Felices los de corazón puro porque verán a Dios, Tita y Poroto López despiden con dolor a la querida Lita y acompañan a sus hermanas Anita y Noemí en este momento de pesar.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE(Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. El grupo de amigas para siempre agradece a Dios por tu maravillosa amistad y con dolor y tristeza te despide. Graciela Pereyra, Mary y Mirta Marquesano, Elsi Gramajo, Cuqui Gimenez, Tita Lopez, Mirta Zurita, Pelusa Bravo y Mary Boucar elevan oraciones por su descanso eterno y consuelo para su flia.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Mirta, Mary, Mechi Marquesano y Elsi Gramajo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Lita y acompañan con afecto a sus hermanas Noemi y Anita y demas familiares. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Has liberado un buen combate a pesar de tu sufrimiento. Nunca te alejaste del Señor. Él te recibirá en sus brazos para que descanses en paz. Sus vecinos Mariano Russo y flia. elevamos oraciones en su memoria.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Querida prima: Que las puertas del cielo se abran para recibirte, encontrarás a tus seres queridos que partieron antes. Tu prima Susana Castro y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que en paz descanses. Elevamos oraciones en su memoria.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Que el Señor todopoderoso, le dé toda fortaleza que necesita en este momento de dolor. Silvia Diaz, Claudio Paz, sus hijos Leonardo y Silvina, acompañan a sus amigas: Noemi, Anita, Mariana y Belén, por el fallecimiento de su querida hermana Lita. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Querida Lita fuiste una gran luchadora y de una gran fortaleza. Generosa con todos, siempre atenta a toda la familia. Hasta siempre querida prima. Participan su fallecimiento Marta Luñiz, Fernando Postigo, sus hijos Matías y Adriana Llarull, Luisina, Virginia y Gabriel Brandan y su nieta Antonia Postigo. elevan una oración por su descanso eterno.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Comisión directiva, Socios y vecinos de la Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi", de esta ciudad, participan el fallecimiento de la nieta del Fundador de esta biblioteca Don Arsenio Salazar, hermana de Ana María y Noemí del Carmen, prima hermana de Rubén Carabajal Salazar y demás familiares que apoyaron y responden con lealtad a los ideales de su abuelo. Para toda la familia Salazar nuestro acompañamiento espiritual en estos momentos dolorosos y eterno agradecimiento por su espíritu solidario y generoso.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Lita: te fuiste como viviste, en silencio, Dios te guarde en el mejor lugar, cómo nosotros te tendremos en el corazón". Rubén, Mirta Martínez y su ahijado Facundo Roque Ovejero, acompañan a Ana, y su madrina Noemí y demás familiares, en dolor, y desean que encuentren una cristiana resignación"

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Querida Lita vivirás en nuestros corazones. Anita Ibarra y Emilce Carabajal, Álvaro Ernesto Carabajal y flia, Miguel Ángel Carabajal y flia;. Descansa en paz.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su hija Agustina Sayago Medrano, sus nietos Agustina, Lorenzo e Isabel participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Corintios 15:22". Sus hijos Sebastián y Mariela y sus nietos Victoria y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Malena Arce y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Lastenia Medrano y sus hijos Alfredo y María Lastenia, Federico y Florencia, Rodolfo, Virginia, Lucas y Teresa Sal participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Federico Witthaus, Florencia Sal y sus hijos Federico, Lucila y Victoria participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos.

SAYAGO, LUIS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Alfredo Degano, María Lastenia Sal y sus hijos Agustín, María Lastenia, Tomás y Santino Degano participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Querido doctor, cuánto lamento no haberlo conocido antes, en los 6 años que me atendió solo sentí su gran afecto hacia mi persona para tratarme profesionalmente y su humanidad que lo era con todos los pacientes; Dios estará feliz de su llegada al Reino Divino; ruego le dé resignación a la Sra. Lita; sus hijos; nietos y oraciones en su querida memoria. Dra. Marta G. Tagliavini, sus hijos Franco y Daniel.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis Humberto, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Mario Japaze, su esposa Silvia Jozami de Japaze participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Enrique Castiglione, Debora Mikkelsen Loth e hijas participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Los socios del Santiago del Estero Golf Club participan con profundo dolor del fallecimiento de su socio vitalicio. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Luli Femayor y sus hijos Gastón, Facundo y Lulú participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez de Bothamley, sus hijos Federico, Augusto y Carlos, su hija política Claudia López, sus nietos Francisco, Felicitas y Eleonora despiden con gran dolor al amigo Chochi y acompañan a Lita y sus hijos con gran cariño en tan difícil momento.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Los compañeros de trabajo de su hija Cecilia de Hamburgo Compañía de Seguros participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Los miembros del Directorio de Hamburgo Cia de Seguros participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su hija Cecilia, colaboradora de la compañia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|.

Su hijo Facundo Sayago, Caludia Fragaliti y Arturo Rodriguez participan con profudno dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. María Angélica Araujo, Soledad Arnedo y Roxana Hoyos, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado y pade de los Dres. Luis Humberto Sayago, Sebastián Sayago y Luis René Sayago. Ruegan una oración en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y padre de los Dres. Luis Humberto Sayago, Sebastián Sayago y Luis René Sayago. Ruega una oración a su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Nano, Marta, Marcia, Marisa y Beto Fragaliti y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro cuñado Facundo Sayago. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dra. Cecilia Miranda Sesin participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Dr. Luis Sayago (h), acompañándolo a él y a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|.

Arturo Rodriguez y sus hijos Ernesto y Arturo Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.

Dr. Adrian Cornelli y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Benjamín Arce, su esposa Ma. Eugenia Zaín Boix y sus hijas Sofía y Elena Arce, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestros amigos Sebastián, Luis, Facundo, Cecilia y Agustina. Elevamos oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Adolfo Mishima, su señora Nilda R. de Mishima y su familia, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Descansa en paz amigo.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.

Fede Plaza, Natalia y sus hijas Luciana y Milagros acompañan a su gran amigo Seba, Luis, Facundo y a toda su familia en este doloroso momento, pidiendo una oración por su eterno descanso.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus colegas del Centro de Alergia y Asma, Dres: Carlos Arturo Valdez, Miguel Angel Llugdar, Agustín Alcaide, Delina de Ledesma, Mario Ledesma, Marcela Ledesma y María Julia Sayago, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

SORIA, RAÚL HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus hijos Rubén, Pablo, Paola, y Deborah, y sus nietos Jasmine y Victoria participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus primos hermanos: María Teresa Uliana de Saldari y familia: Carlos Uliana y familia: Luis Uliana y familia, Graciela Uliana de Gopar y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (COCA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|.

Familia Chedda participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida señora Coca de Franceschini y ruegan una oración en su memoria

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Alejandro Cáceres, María A. Línes y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Vicente Héctor Bellomo, Delfina I. de Bellomo, sus hijos Luis H. Bellomo, María Gabriela Bellomo, Mariano J. Bellomo y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Marcos, Lilian, Coco y demás familiares en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Ángel E. Sirena, Cristina Cerviño, sus hijos y nietos despiden con pena a la apreciada tía Coca.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. José Alberto y Nilda Sirena lamentan la partida de la tía Coca y acompañan a sus familiares en tan triste circunstancia

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Los hijos de Norma Tauil de Ibáñez: Dicto, Silvia, Richard y Carlos Ibáñez Tauil participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Miky y Rolando y sus respectivas familias, participan con enorme pesar su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria y para que el Señor, con su infanta misericordia, le dé el descanso eterno.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (COCA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Sus hijos Lilian y Juan Carlos Tauil, sus nietos Juan y Belén Tauil y su bisnieta Alfonsina Pérez Tauil participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias a su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Rodolfo Cisneros y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Rosario Cueva, sus hijos Catalina, Rufino y Ángel Peña participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Marta Ducca de Fraguas, sus hijos Marta María, María Alejandra, María Florencia y Fernando Fraguas participan con gran dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Adolfo Guzmán participa con mucho dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su amigo Marco Franceschini. Que en paz descanse y que Dios le de el descanso eterno.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Dr. José Antonio Rojo y flia., participan con dolor el fallecimiento de la sra. madre de su amigo Marcos.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Nonín Lascano de Rafael, Graciela Lascano de Casadei, Marta Lascano de Smith y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de nuestra querida Tía Coca. Elevan oraciones por su eterno descanso en paz y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Que el Señor les dé resignación.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Señor, recíbela en tus brazos". Chicha Corbalán Vda. de Cancinos y sus hijos Mario, Alejandra, María del Carmen y Carlos, acompañan con dolor a la familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Antonio José Hernández e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Prof. Héctor Bustamante y familia participan y acompañan a su amigo Marcos y familia ante la irreparable pérdida de su Sra. Madre. Ruegan al Señor una pronta resignación.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. La H.C.D. del Jockey Club de Santiago del Estero participa el fallecimiento de la madre del Miembre de Comisión Directiva Sr. Marcos Franceschini y acompañan con afecto a su familia.

URTUBEY, EDGARDO DIMAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Caio Aznarez y sus amigos de la mesa de los sábados del hotel Savoy despiden con profunda tristeza a un hombre bueno, culto y sabio; y acompañan a Rosaura con mucho cariño.

VELÁZQUEZ, ALBERTO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus hermanos Sergio Daniel y Franco Emanuel Velazquez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VELÁZQUEZ, ALBERTO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Sus tíos Marta y Raúl, sus primos Esteban, Junior, Sara y Paola, su sobrina Julieta y demás familiares elevan oraciones por su eterno descanso. Que brille para él la luz que no tiene fin.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus consuegros Nena Fonzo y V. Hugo Ledesma. Sus hijos Adrián y familia, Gonzalo y familia, Maria del PIlar y familia, Pablo y familia, Mariana, acompañan con sus oraciones a su hija Martita y Javier Carrscosa y a sus familiares en este momento doloroso. Que esta gran alma llena de luz y esté en los brazos del Señor y Dios la tenga en la gloria eterna.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Acompañamos con inmenso dolor a su hijo Luis Andrés, hija polit. Graciela Fernandez, nietos Agustin, Sebastian, Matías y Nicolás y toda la flia. Sus tíos Luis y Mary en este momento de tristeza. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA(q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su prima Teresita Vergottini junto a sus hijas Noel y Fernanda, y nietos Marko y Nicolas participan su fallecimiento, acompañando a sus hijos en este difícil momento.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Carlos Pandolfi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Luis. Elevamos oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Ya descansas en brazos del Señor, donde seguro serás feliz. Fuiste una gran persona y cristiana ejemplar. Ejemplo de familia junto a tu esposo Luis. Tus consuegros Graciela Pappalardo, Carlos García Eberlé, hijos y nietos elevamos suplicas al Cielo por tu eterno descanso y esperamos la resurrección en Cristo Jesús.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún, Enrique F. Marañon, su esposa Verónica Vega participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestra querida Chiquina. Elevan sus ruegos a Dios Nuestro Señor por su pronta resurrección y por una cristiana resignación de todos sus seres queridos.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Rodrigo Posse y familia acompañan a sus hijos Luis y Marta,a su yerno Javier y demás familiares rogando por su eterno descanso. Q.E.P.D.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Gladys Satuf de Hatun, junto a sus hijos Pablo, Roxana, Cinthia, Paula y Germán con sus respectivas familias lamentan profundamente su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. José Isa Assan, Delia León de Assán, su hija Viviana, sus nietos Guido, Matias y Micaela acompañan en el dolor a su hijo Daniel y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu reino y dale el descanso eterno". José Elias Siufi y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en tan dificil momento a sus familiares. Elevando oraciones en su querida memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Juan Nicolás Tenaglia (Nino) y flia. participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Willy Avido, su esposa Maria José Filippa, sus hijos Augusto y Virginia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su primo hermano Raúl Vergottini y Silvia Mansilla, sus hijos Dra. Silvia Vergottini y Dr. Jorge Maestre; Dra. Marcela Vergottini; Sr. Fabian Liso y flia. participan su fallecimiento.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su primo hermano Dr. Juan Carlos Vergottini y Dra. Ana Sesin, sus hijos Contadora Alejandra Vergottini y Dra. Soledad Vergottini participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Humberto Fadel Astún, su sposa Olga, sus hijos Luis Omar y Andrea participan con profundo dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Jorge A. Drube, su esposa Proc. Teresa Collado de Drube y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. La Agrupación de Colaboración Empresaria "SINCHI "; José Elias Siufi, Juan Carlos Cremaschi y Carlos Ruiz acompañan a sus socios Cristina Dalale y Pablo Veloso por la lamentable pérdida de la mamá y suegra respectivamente. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos participan con dolor de su partida y ruegan que encuentre el eterno descanso.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Las amigos y compañeros de promoción de su hermana Otty participan su fallecimiento y la acompañan en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA(q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa: sus hijos Quique; Gabriela y Guillo; Eugenia y Monchi; Ricardo participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Chiquina, un ser de luz y acompañan a sus hijos en este triste momento. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA(q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios " Chabela Franichevich, su esposo Abel Tevez, sus hijos Milagros, Gerardo, Gustavo y esposa Sole, sus nietos Juan José y Maria del Huerto acompañan con su afecto de siempre a su nuera Gracielita Fernandez, su hijo Luisito Dalale y a Agustin, Sebastián, Matías y Nicolás, nietos de la querida abuela Chiquina en este triste momento lloran por su alma.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Chiquina tus compañeros de promoción 1962 de Magisterio de la Esc. Norman Nac. " M. Belgrano " te recordaremos como la persona humilde y amorosa que siempre compartió nuestros encuentros con cariño y alegría en estos casi 60 años de egreso y te fuiste al mas allá justo el día que el Evangelio cristiano catolico fijaba el sermón de las Bienaventuranzas : Dichosos los que tienen espíritu de pobres porque de ellos es el Reino de los cielos.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Virgilio O. Pettinichi, su esposa Eblin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia con sus respectivas flias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Chiquina. Rogamos oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA(q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Pedro Basualdo, Angelita Cosci de Basualdo y familia acompañan en el dolor a Daniel, Anita, María Gracia y Franco, ofrecen oraciones por su eterno descanso y por el consuelo para toda la familia.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA(q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Chita de Pithod participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Daniel y eleva oraciones rogando por su descanso eterno y para que Dios de resignación y fortaleza a toda la familia.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Ramón Veloso, sus hijos María, Pablo, Andrea, Julia, Ariel y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria rogando por su descanso eterno.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA(q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Enrique Valdemarca y familia; Elsa de Valdemarca participan el fallecimiento de su apreciada vecina Chiquina. Elevan oraciones en su memoria y por el consuelo de sus familiares.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (CHIQUINA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Mónica Dalale, sus hijos Diego, Germán, Eugenio y Facundo Perez Dalale y sus respectivas familias, participan de su fallecimiento con gran dolor, acompañan a toda su familia y piden una oración en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (CHIQUINA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Ma Haydee Japaze de Dalale, Osvaldo Dalale, sus hijos Iara, Nahir y Emir Dalale, participan de su fallecimiento con gran dolor, acompañan a toda su familia y piden una oración en su memoria.