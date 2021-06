FÚNEBRES | 10 de junio del 2021

10/06/2021 - 02:38 Funebres

- Dora, Jorge de Marhe

- Dolores Galván

- Mabel Ivonne Giorvandi de Suárez

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Su prima Marta Urrejola y sus hijos Rossana y familia, Carlos y familia, Karina y familia, Gilberto y familia, Sebastián Neme y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Descansa en Paz. Ana María Querida.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Desde Córdoba, sus primos Norma Urrejola y familia, Juan Urrejola se despiden con mucha tristeza y elevan oraciones por su memoria. Descansa en Paz Ana María.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Carlos A. Olivera, Liliana Mendoza e hijos participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Gloria.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece, Marcelo, Vittorio y Natalia, acompañan en el dolor a sus hijos Gloria, Sartita, Alejandro y Familiares.

ARIAS, SUSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Las comunidades educativas de los siguientes establecimientos escolares de los departamentos Choya y Guasayán: N° 450, 879, 997, 803, 622, 61, 60, 952, 1228, 750, 3, 30, 933, 138, 17, 95, 1092, 823, 96, 787, 1093, 186, 682, 193, 439, 1115, 930, 128, 999, 604, 803, 674, 1, 469, 152, 44, 917, 1112, 1079, 253, 201, 19, 190, 243, 1153, 1073, 7, 248, 586, 771, 577, 1000, 97 junto a sus respectivos jardines de infantes anexo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del supervisor de zona escolar N° 12 del Nivel Primario, profesor Herman Adrian Navarro. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

ÁVILA, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Vuela alto mi corazón te vemos en la eternidad. Tus hijos y netos participan de su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el Cementerio de forres CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BATTÁN CARABAJAL, MANUEL DR (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 5/6/21|. Que el Señor lo reciba en el Edén y le de el descanso eterno. Las compañeras de la promoción 1971 del colegio Belén de su hermana Tere participan y acompañan muy sentidas su partida. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, ENRIQUE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su tía Tita de Carrizo, sus primos Lita, Ramón, Claudio, Graciela, Marcia, Marta Carrizo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CAMPOS MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su tío Jorge Jaimez e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañana a su madre y demás familiares en estos momentos de dolor.

CAMPOS MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su tío Omar Jaimez, Sandra e hijos Sole, Omar (h) y Aylen participan con profundo dolor tan irreparable perdida.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus tíos Darío J. Lutfi y María Salome Franzzini, sus hijos David y Lucía, Juan y Fabiana, Ana María, María Laura y sus nietas Mia, Pilar y Emma participan con profundo dolor su partida. Y abrazan a sus padres, hermana, esposa e hijos

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Señor, ya está ante ti, recíbel en tus brazso y dale es descanso eterno". Sus tíos Marcelo Lutfi, Silvina Franzzini y sus primos Ignacio, Fernanda y Pedro Lutfi, despiden con profunda tristeza su partida y acompañan a su mamá Liliana, su hermana Marcela, su esposa Yesi e hijitos y a toda su familia en este momento de tanto dolor. Rogando a Dios consuelo y resignación.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Aún en la distancia siento mucho tu partida, Martín, al Reino de los cielos. Acompaño con mucho dolor a mi querida Yesi, Solana, Lazaro y a toda su familia en tan doloroso momento. Ruego oraciones en su memoria. Lic. María Guadalupe Tevez.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Acompañamos a Yesi, Solana, Lazaro y a toda su familia en tan dolorosa pérdida, rogamos a Dios les de resignación para superar. Dr. Ricardo Tevez, Marisa del V. Toloza, Lic. María Florencia Tevez y Dr. Ricardo N. Tevez. Rogamos oraciones en su memoria.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Con profunda tristeza y dolor acompañamos a nuestros amigos Cacho y Yamil, a su madre Liliana y demás familiares. Rogamos una oración en su memoria y consuelo a sus familiares. Emilio Eleán, su esposa Cristina, sus hijas Verónica, Alejandra y su nieto Máximo.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Señor, dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Con profunda tristeza, acompañamos a su madre Liliana, su hermana Marcela y Lisandro, a su esposa Yesi, sus hijitos Solana y Lázaro: sus primos Marcelo, Claudia y Gabi, Tucho, Nico, Kito, Natacha, Zuli y respectivas familias, rogamos una oración en su memoria.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Raúl Adolfo Seijas, Angelina Infante y sus hijos Raúl, Angelina y Mariela participan su fallecimiento y acompañan este momento de profundo dolor. Que en los brazos del Señor y la Virgen descanse su alma.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Emilio Rached, participa el fallecimiento del hijo de su entrañable amigo Eduardo Campos Seijas y acompaña a su querida familia en tan doloroso momento. Que en la paz del Señor descanse su alma.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Como el siervo sediento va en busca del agua, así te busca mí alma a ti, mí Dios. Acompañamos con oraciones en este momento de mucho dolor y tristeza a Yesi Lazarte, e hijos a Graciela y Daniel Lazarte. Dr. Francisco Lescano Núñez. Prof. Noemí Lescano y flia.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Solamente una casa pido a Dios,y por ella suspiro: vivir en la casa del Señor, toda mi Vida . Elevamos una oración en su memoria. CPN Susana E. Farías, C.P.N. Franco Daneri, CPN Tania Lezcano Farias , Dra. Romina Daneri, Erika Lezcano Farias, sus esposos/as y nietas.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su amigo Andrés Nassif y su sra. Luisina Matteucci y su hija Ámbar Nassif participan con mucho dolor la muerte de su amigo. Acompañan a su familia en este difícil momento y que brille para él la Luz que no tiene fin.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Cuando alguien se va queda un dolor que solo Dios con su infinito amor nos ayuda a sobrellevar. En este doloroso y difícil momento le enviamos nuestras sinceras condolencias y cariño por la pérdida de su esposo a Yesi y a sus hijitos, como también la fortaleza para afrontar tan difícil trance. Que brille para El la luz que no tiene fin...Q.E.P.D. Daniel Ledesma,su esposa Irene e hijos Danielito y Sofía..

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. María Cristina Aguero acompaña a su querida amiga Liliana y expresa su profundo dolor por la perdida de su hijo Martin . Descansa en paz...

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus vecinos Ema, Nora, Araceli, Vanina y Walqui participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. Rogamos una oración en su memoria.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Carlos E. Sánchez y sus hijas Virginia, Valentina, Lucía y Julieta. Marta L. Sánchez y su hija María Josefina López, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Dios eligió a su mejor hijo para llevarlo a su Reino de paz, disfruta de esa dicha eterna y envía a tu familia la resignación para llenar el vacío que dejas con tu partida. Susana y Mercedes Pérez Coronel amigas de tu mamá participan con dolor tu fallecimiento y elevan oraciones en tu memoria.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin." Eduardo Sayago, Alejandra Taboada y sus hijos Martina y Bautista acompañan a su esposa Yesi, a sus hijitos Sol y Lázaro, y a todos sus familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, JULIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus hijos Mari, Carlos, Eduardo, Adriana y Ñato participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

CASTILLO, JULIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus padres Antonia Castillo y José Álvarez, sus hermanas Nely, Lilia, Sara, Rosa, Esther y Sandra participan con dolor su fallecimiento. Sus fueron inhumados ayer en el cemet. Vuelta de la Barranca.

CASTILLO, JULIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus hermanas Nely, Lilia, Sara, Rosa, Esther y Sandra participan con dolor su fallecimiento

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Jehová es mi pastoe nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hara descansar". Salmo 23. Su esposa Esther Amalia Morales, sus hijos Abraham, Sebastian, Tania, Virginia, Susana y sus nietos Benjamín y Emma, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 11 hs.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir". 1º Corintios. Sus hermanos Miguel Salvador, Oscar Alfredo, Mónica Adriana, Marta y Patricia y sus sobrinos Horacio, Daniel, Alejandra y Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento, Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "No se preocupen confien en Dios, confien también en Mí, en la Casa de mi Padre hay lugar para todos". Juan 14. Su hermano Miguel Salvador Cejas, su hna. pol. Marta Miranda participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "El secará sus lágrimas y no morirán jamás". Apocalipsis 21.4. Su hermano Oscar Alfredo Cejas, su hna. pol Patricia Mulki, sus sobrinos Horacio, Dani, Ale y Flor, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Señor ya está ante ti recíbel en tu reino". Juan Armando Manzur, Mirta Graciela Miranda y Jorge Gonzalo Manzur participan su fallecimiento y acompañan a Miguel y Marta y a toda su familia.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Sixto Alfredo Delgado e hijos María Teresa, Fernando Alfredo, Marcela Alejandra y Ariel, participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Miguel y Marta. Se ruegan oraciones en su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Usted a quien tanto he amado sobre la tierra, rueguen por mi alma y vivan siempre de manera que nos podamos ver eternamente en el cielo." Federico Lagos, sus hijas Olga, Rosy, Marisa y Negrita, su hijo político David, sus nietos Mauro, Milagros, Micaela, Lourdes y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a toda la familia.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. A ti elevo mi alma, a ti, mi Dios y Señor, participamos con profundo dolor del fallecimiento de nuestra quería amiga Ely de Yapur. Dr. Francisco Lescano Núñez. Profe. Noemí Farías, Mara, Guillermo, Lara, René Marisel y Franco, Rosario Martín Francisquito y Azul y elevamos oraciones en su memoria

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Compañeras de su esposa Stella Maris del Colegio Hnas Franciscanas acompañan en tan doloroso momento.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Ana Carpi participa su fallecimiento y ofrece sus más sinceras condolencias a su esposa Stella Maris y familia.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Que tristeza nos da despedirte amigo, gracias por tantos momento compartidos". Tus amigos y compañeros de trabajo Luis Rodríguez, Patricia y Claudia Herrera acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones a su memoria.

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Tus amigos que siempre te quisieron tanto, te despiden con mucho dolor. José Herrera y su esposa Mercedes Aguirre. Que brille para el la luz que no tiene fin".

DÍAZ, FÉLIX ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su esposa Lilia Ledesma, sus hijos Beto, María, Raquel, Cristina, Enzo, Diego y Ezequiel, sus nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Daniel Privitera y Sra. participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares y amigos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Personal administrativo y técnico de la empresa Ing. Daniel A. Privitera participa el fallecimiento de Olinda. Elevan oraciones en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Arq. Nazareno Sgoifo, despide con mucho afecto a una incansable luchadora en el trabajo; acompaño en el dolor a sus familiares y amigos.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Querida amiga: no tengo palabras para expresar lo que siento; nuestra amistad desde la niñez; las carreras distintas nos alejaron y la vida nos volvió a unir para mostrarnos el gran cariño, que trasmití a mis hijos (Franco y Daniel) a quienes hoy a los tres nos embarga un gran dolor tu partida. Que Dios te tenga a su lado, descansa, mucho has trabajado en vida. Rogamos oraciones a su querida memoria. Marta G. Tagliavini e hijos.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Personal administrativo, operativo y gerencia de la frima Industrias primonti SRL participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. José Luis Jensen y María Angélica Urueña Zaín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Los Directivos de la Empresa Del Tejar S.A. y el Personal Administrativo, Técnico, Taller y Obras; participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Directivos y administrativos de la Empresa Ing. Carlos Alberto Monti participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Arquitecto Marcelo Gutiérrez, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Olinda. Eleva oraciones en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Dr. Juan Carlos Gutiérrez y Sra. participan con gran dolor su partida. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

GALVÁN, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Dolo, tu partida nos deja un profundo dolor. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Su hija Marcia, hijo pol. Dani y sus nietos Francisco, Carlitos y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GALVÁN, DOLORES (q.e.p.d) Falleció el 8/6/21|. Sus consuegros José Coronel y Mirta Ledesma y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE ÁLVAREZ, MARTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Rafael Ledesma, Silvia Bazan y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mama de Pablo y Luis Álvarez, y acompañán a sus familias en este duro momento.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su sobrino nieto Víctor Román Rojo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Sus sobrinas Alicia Chara y familia, Miguel Barchini y Lilia Chara y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su sobrina Claudia Jorge participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Dr. Jorge Alberto Siman, su esposa Silvina Nasif Saber, sus hijos Camila y Chafi, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Juan y acompañan a toda su familia en este pesar. Ruegan a Dios por su eterno descanso y elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Chafi Siman acompaña a su novia Emilia Marhe, a su padre Juan Marhe y a toda su familia en este trance doloroso. Ruega que brille para Dora la luz que no tiene fin. Eleva oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Adolfo Basbus y su esposa Camila Siman participan con pesar el fallecimiento de Dora y acompañan a Juan, su hijo, a su nieta Emilia y a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en este su paso a la vida eterna.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Dr. Víctor Manuel Piccardi, su esposa Emilia Gómez, sus hijos Víctor, Mariangeles y Lazaro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su paz eterna.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Sergio Pizzi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Dora. Elevan oraciones en su querida memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Cecilia Degano y Enrique Agüero, sus hijos Lucas, Juan Pablo y M. Esperanza Lorefice, Javier y Milagros Ordóñez y respectivas familias, participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos y nietos en su dolor con oraciones.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Estudio Degano y Raúl Roldán, Carolina , Andrea Larrea, David Serreno, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos con sus oraciones.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Roberto A. Díaz, Yolanda Scarcelli, sus hijos Alejandro, Valentina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos y sus familias en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Daniel Edgardo Flaja y flia. lamentan el fallecimiento de la abuela de su amigo Juan Martín. Piden una oración en su querida memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Susana Leiva de Flaja, hijos y nietos acompañan a sus hijos Juan, Luis y Dorita y sus respectivas familias en este momento de dolor. Una oración, una flor y buen viaje Sra. Dora, al encuentro del Señor.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jimenez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Rony Abutti, María Luisa Rodríguez, sus hijos María Laura, Pablo y María Emilia con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Alfredo, Miryan, Pía, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Personal de Dinámica, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud y sus hijos Agustín y Virginia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su cuñada Graciela Rojas Alcorta de Jorge participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LASCANO, EDUARDO FRAY(q.e.p.d.) Fallecio el 8/6/21|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a la Familia Franciscana por la partida terrenal del Fray Eduardo. Ángel de luz quien con certeza plena ya forma parte de la Grey Celestial. Que él interceda ante el Señor por nosotros que aún peregrinamos.

LEGUIZAMÓN, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La comunidad educativa del colegio Santiago Apóstol nivel Inicial acompañan a la Seño Yudith Leguizamón y a su flia ante el fallecimiento de su hermano. Elevamos oraciones por su eterno descanso y pedimos fortaleza y paz para su familia en este triste y difícil momento.

LEGUIZAMÓN, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Manuel Franklin Ledesma, su esposa Lilia Carrizo e hijas junto a sus respectivas familias participan del fallecimiento del Sobrino de su hermano político Elio Soria Morán .Acompañan a su familia con profundo dolor

LEGUIZAMÓN, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La Comunidad del Jardín Estrellita de Belén CLCJ, acompaña con profundo dolor a la docente Judith Beatriz Leguizamón en el fallecimiento de su hermano. Pedimos oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Hoy despedimos a un compañero con mucha tristeza. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Que descanses en paz. Claudia, Fernanda, M. Martha, Ivana, Vilma, Mirta, Sergio y Miguel de la Prosecretaria de la Escuela Técnica Nº 1 participan con profundo dolor su fallecimiento.

LERSO, JUAN LUIS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Marina Salvatierra y Carlos Castellanos participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañamos a su esposa Dra. Eda de Lerson y flia. Ruegan una oración en su memoria.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Misiones Maderas SRL acompaña con mucho dolor a su familia. Ruega por sus eternos. Descansos y que brille para ellos la luz que no tiene fin.

LOBO, HUGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus hermanos Oscar, Manuel y Noemí y flia sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LÓPEZ, FERMÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Álvaro Caldera y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, FERMÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Agustina Lugones y Juan Martín López Lugones , Caio Lugones y Tere Castro y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La Dra. María Alejandra Yoshitake y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan triste partida.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Autoridades del CEPSI, Directora Ejecutiva CPN Liliana Romero; Directora Médica Adjunta, Dra. Eugenia Gauna; Directora Administrativa Adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CEPSI participan con profundo dolor del fallecimiento de quien fuera Subsecretario de Desarrollo Social de la provincia.

MANSILLA, CRISTIAN CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Natalia Carreras eleva una oración por su eterno descanso y acompaña a su familia en estos momentos.

MANSILLA, CRISTIAN CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Daniela Águila participa con profundo dolor su fallecimiento, y despide a su amigo con tristeza por tan irreparable pérdida. Se ruega oraciones en su querida memoria

MANSILLA, CRISTIAN CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Llamil Abdala y familia participan con hondo dolor el fallecimiento del querido amigo Cristian, y le rinden un sentido homenaje en la despedida, acompañando a su familia en este doloroso y triste momento. Rogamos al Señor resignación para su familia

MANSILLA, CRISTIAN CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. C.P.N. Antonio Abraham participa con mucha tristeza y dolor el fallecimiento de su amigo Cristian, y lo recuerda con cariño por sus virtudes y sensibilidad humana hacia su prójimo. Ruego al altísimo envíe resignación a su familia

MANSILLA, CRISTIAN CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Dra, Marcela Kerszberg participa con dolor su fallecimiento. Acompaña a su esposa e hijos en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria

MANSILLA, CRISTIAN CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Mirta Pastoriza participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su esposa, hijos y demás familiares. Eleva oraciones en su memoria

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Juan Manuel Suffloni, Graciela Cáceres, Adolfo Bonet, Fernando Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Municipal Nº 19 Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, personal directivo, docentes y no docentes, acompaña en este doloroso momento a la familia de su alumno Josué Mansilla Rajal por el fallecimiento de su padre Cristian Mansilla. Que Dios les otorgue fortaleza para afrontar esta pérdida. Q.E.P.D.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Con profundo dolor y tristeza te despedimos querido Contador. Te vamos a extrañar. Gachi Luna, Sandra Ruiz, Romi Luna y Rober Rivero. Rogamos una oracion en su memoria.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del consejo gremial, síndico, gerentes de Área, auditor interno, asesores legales y de presidencia, participan con profundo dolor el fallecimiento del CPN Cristian Mansilla. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Migui Carabajal y Andrea Urquiza participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Cristian. Ruegan una oración en su memoria.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su vecino y amigo Franklin Uñates,su esposa Lilia Ledesma e hijos: Luján, María de los Ángeles y Gabriel Uñates .Despiden con profundo dolor a Cristian. Acompañan a sus hijitos y a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus excompañeras de Jefatura de Gabinete, Helena Matach, Rosi Yocca, Cecilia Matach, María Montenegro, Viviana Garnica, Claudia Buffa, Cristina Luna y Paulina Ahuad participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Compañeros y colegas de subsecretaria de promoción Humana- ministerio de Desarrollo Social y relaciones institucionales con la Comunidad participan con dolor su fallecimiento.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La Comunidad Educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participa con profundo dolor el fallecimiento del CPN Cristian Mansilla, padre de estudiantes de nuestra institución y primo de nuestras compañeras Roxana y Silvina Díaz. Acompañamos a la familia en este momento de pesar, que el Señor y Nuestra Madre de la Merced los bendigan y les den la fortaleza necesaria. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá..

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Arq. Ernesto O. Fernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del CPN Cristian Mansilla, Subsecretario de Desarrollo de la Provincia y acompañan en el dolor a su familia y afectos.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Un ser de luz, siermpre en mis recuerdos. Que en paz descanse y que Dios lo cobije en sus brazos. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Elizabeth Soria, acompaña a toda su familia en tan difícil momento.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su equipo del área técnica: Lilia Villalba, Damaris Herrera, Sarita Ochoa, Mariela Eleán, Blanca Chazarreta y Elizabeth Soria, participan con profundo dolor su fallecimiento. acompañan a toda su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz ha de resplandecer por siempre en el recuerdo de nuestra memoria". Lic. Blanca Chazarreta de Olivera y demás personal del Área Técnica participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Tus vecinos de siempre te despiden con profundo dolor y pedimos al Señor te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Marta de Suarez, sus hijos Silvia, Gustavo, Sandra y Analia con sus respectivas familias acompañan en el dolor a su madre e hijos en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Una linda infancia compartida en nuestro Bº Libertad, harán honor a tu paso por esta vida terrenal y será un recuerdo atesorado de aquella niñez inocente y feliz. Anita Suárez y familia te despiden con tristeza en tu inesperada partida y elevan oraciones al Altísimo para calmar el dolor de su madre, sus hijos, hermano y demás familiares. Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ, RICARDO SERGIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su esposa Carolina Santillán, sus hijos Leonela, Lara y Sergio Martínez y su nieto Lisandro participa con dolor su fallecimiento, sujetos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARTÍNEZ, RICARDO SERGIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Misiones Maderas SRL acompaña con profundo dolor su fallecimiento y ruega por su eterno descanso.

MEDINA, AURORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Sus hijos Jorge y Carlos hija política Elizabeth, su neto Matías. Su hermana Nory y flia participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Los Flores CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA..

MURATORE, JOSÉ MARÍA (YOYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Sebastián, Carlos y Lidia Saravia acompañan en tan doloroso momento a la familia, elevando oraciones en su memoria por el eterno descanso de su alma.

MURATORE, JOSÉ MARÍA (Yoyé) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Marcelo Lutfi, Siliva Franzzini y sus hijos Ignacio, Fernanda y Pedro Lutfi, despiden con profunda tristeza su partida y acompañan en el dolor a sus padres Nene y Pequeña, sus hermanas y a toda su familia.

NALLAR, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su esposa Maria Chavez, su hija Maria Emilia Nallar, sus nietos Maria Victoria, Maximo Bautista Coronel Nallar y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el 9/6 en horas de la mañana SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

ROJAS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus hijos Vicky , Daniela , Pinki , Chela , Diego , Pipi y Jóni, Nietos y bisnietos participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhunamods en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (LITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Que te reciba Cristo, quien desde el bautismo te eligió, y que los ángeles te lleven a la casa del Padre". La Comisión Directiva del Centro Vecinal Jorge Newbery participa con hondo pesar el fallecimiento de Lita, hermana de nuestra Tesorera Noemí, rogando a nuestro Señor consuelo y esperanza para sus familiares. Elevemos oraciones por su querida memoria.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Ya está ante ti, recíbele en tu Reino. Mirta Graciela Miranda y su esposo Juan Armando Manzur acompañan a sus hermanas, Noemí y Anita ante tan irreparable pérdida. Se ruegan oraciones en su memoria.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "El Señor la reciba en sus brazos". Ángela Carrizo acompaña a sus queridas amigas Ani y Noemí y sobrinas en estos momentos de profundo dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Lita, fuiste ejemplo de fortaleza, de paz, amor y entrega a Dios para tu familia, amigos y todos los que compartieron momentos de tu vida. Dorita y Negro Herrera y flia participan con gran pesar su partida al Reino de los Cielos. El Señor llene de consuelo y fortaleza a sus hermanas Anita y Noemí y demás familiares

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Gracias Señor por tu hija Lita, que ya la tienes en tu reino. Has sido un ser especial en vida de sus padres y hoy sus hermanas y familia. El espíritu santo la cubra con su aroma, la acompaña con su voz, purifique su alma y sean tus manos las que la reciban en tu morada eterna. Un abrazo, Anita, Noemí Mariana, Belén y familia de fe sostenida en el amor. Querida Lita, descansa en paz. Kuki Gimenez.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su esposa lita Rosales, sus hijos Luis Humberto, Sebastian, María Cecilia, Facundo, Agustina y Luis René Sayago y sus respectivas familias participen con dolor su fallecimiento, su reto fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus hijos Luis Humberto y Mariel, sus nietos Nicolás y Emilio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Chachi querido, te despedimos con mucha tristeza. Su prima política Gladys Fernandez de Faisal, sus hijos Marizabel Faisal y Rubén Jorge; Carlos Faisal y Susana Vittar lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones para su descanso eterno.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Dr. Bernardo Villegas y Claudia Azar e hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a su familia en este momento de dolor, elevando oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Autoridades del CePSI, Directora Ejecutiva CPN Liliana Romero; Directora Médica Adjunta, Dra. Eugenia Gauna; Directora Administrativa Adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePsi participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de los Dres. Sebastián y Luis Sayago (médicos traumatólogos del CePSI) Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su amigo y compañero golfista Norberto Scaraffía, su esposa Felicitas Martilotti y familia participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus familiares.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Miguel Sarquiz y su esposa Cristina Hadla, sus hijos Andrea, Germán y María Eugenia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sebastián Saravia y familia acompañan en tan doloroso momento a sus amigos y colegas Sebastián y Luis (h) , deseando pronta resignación para sus seres queridos.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Olga Chemes de Llinás, sus hijos Claudia Inés y Mario José Aliaga, Gabriela Paola y Pablo Martín Ledesma acompañan en el dolor a su hija Cecilia y familia. Ruegan por su descanso eterno en la Gloria del Señor y el consuelo de los suyos.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Gabriela Paola Llinás y Pablo Martín Ledesma, sus hijos Bárbara y Máximo lamentan su fallecimiento y acompañan en este gran dolor a su hija Cecilia y demás familia. Elevan oraciones por su paz en el Señor y la resignación de sus seres queridos.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab e hijos participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Daniel Matteucci y su esposa Karina Perduca de Matteucci, sus hijas Gianina y flia, Antonella y flia, Luisina y flia, despiden con mucho dolor la muerte de su gran amigo Chochila y acompañan a sus hijos Sebastián, Luis, Facundo, Cecilia, Agustina. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Raúl Lorenzo, su esposa Claudia Gelid y su hija Luisina .Acompaña a su familia en tan dolorosa pérdida .Ruega una oración en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Delfor Rosales y su flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia ante irreparable perdida. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol y familia participan con profundo dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Adriana Silva, Adriano Martínez, Sandra Robles, Sandra Salvatierra participan con profundo dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo , siempre te ayudaré, siempre te sustentare con la diestra de mi justicia, yo soy tu Dios quien te sostiene: No temas , yo te ayudo "Isaías 41 .10 ,13. Eduardo,Griselda y Daniel Zuain participan con dolor el fallecimiento del padre político de la Dra. Mariela Nassif y ruegan una oración en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Jorgelina Bruhn Gauna y Julia E. Arribalzaga participan con profundo dolor su fallecimiento. Abrazamos la esperanza de que pudiera vencer la dura batalla. Lo despedimos con mucha tristeza, porque no solo fue un destacado médico, sino una persona maravillosa.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Ricardo Carabajal acompaña y abraza en este momento de tanto dolor a Florencia y Fernanda, sus nietas que lo amaban tanto. Ruega por su descanso y pide oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. ¡Chochi querido! Que vacío tan grande dejas. A mis 16 años me diste abrigo, me apoyaste y fuiste un hombre que tuvo siempre la palabra justa, jun consejo para mi vida. Tus nietas, mis hijas Florencia y Fernanda, van a extrañarte, pero vivirás en sus corazones, porque te aman, te adoran. Descansa en paz, las personas mueren cuando se las olvida, y a vos nunca te vamos a olvidar. Gracias por tanto. Mirian Romero acompaña a la familia, pidiendo oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Acompañan la triste pérdida de su padre. Mara Fiad y flia, amiga de sus hijas Agustina y Cecilia Sayago. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Dr. Oscar Antonio Granda participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Directorio de Clínica Yunes, Cuerpo médico y personal de administración, enfermería, mucamas y servicios generales participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Dr. Sebastián Sayago, distinguido integrante de su plantel profesional. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Livio Norberto Yocca y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este momento doloroso, por la irreparable pérdida de su partida. Nuestras oraciones por el descanso eterno de su alma.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La Comunidad Educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Luis René Sayago, abuelo de estudiantes de nuestra institución. Acompañamos a la familia en este momento de pesar, que el Señor y Nuestra Madre de la Merced los bendigan y les den la fortaleza necesaria. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. El Consejo Educativo Institucional y la Comunidad Educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Luis René Sayago, padre político de la Ministra de Educación Dra. Mariela Nassif. Acompañamos a la familia en este momento de pesar, que el Señor y Nuestra Madre de la Merced los bendigan y les den la fortaleza necesaria. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá"..

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. CPN. Raul A. Cristofoli participa con profundo dolor la partida al Reino de los cielos de su amigo Chochin y padre de su amigo facundo. Eleva oraciones en su memoria y pide consuelo para su flia

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Pibe Hoyos, sus hijos y nietos, participan con profunda pena el fallecimiento de su querido primo Chochi. Rogando que Dios lo reciba y brinde el descanso eterno que merece y de fuerza a su familia para sobrellevar el dolor de su irreparable pérdida.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Luis Rene Sayago, socio vitalicio de la institución y acompaña en el dolor a sus hijos Dres. Luis Humberto, Sebastián y Luis Rene Sayago y familia. Ruega oraciones en su querida memoria.

Carlos E. Sánchez y sus hijas Virginia, Valentina, Lucía y Julieta. Marta L. Sánchez y su hija María Josefina López, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Enrique Sarquiz, Cristina Ríos y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este triste momento.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Siempre lo recordaremos con cariño. Los pacientes de las vacunas de lunes y jueves, María Orellana, María Sierra y América Díaz. Elevan oraciones en su memoria.

