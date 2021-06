FÚNEBRES | 10 de junio del 2021 SEGUNDA PARTE

10/06/2021 - 02:38 Funebres

TIJERA INFANTE, CLELIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su hermana Patricia Tijera Infante y sus sobrinos Emiliano, Juan Pablo, Leandro, Agustín y Milagros Ortiz y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan en este momento

TIJERA INFANTE, CLELIA MARCELA (MARCE) (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su hermana María Cristina y su esposo Julio Morales e hijos Horacio,Diego,Pablo, Cecilia y Luis participan con dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

TIJERA INFANTE, CLELIA MARCELA(q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su hermano Carlos Ernesto Tijera, su hna. pol. Patricia Ibarra, sus sobrinos Lionel y Facundo Tijera Ibarra, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

TIJERA INFANTE, CLELIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su hermana Magalí Tijera, su esposo Luis Navarrete, sus hijos Joel, Matías y Daniel Navarrete participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TIJERA INFANTE, CLELIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su sobrino Emiliano Ortiz e Inés Cortes participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan en este momento.

TIJERA INFANTE, CLELIA MARCELA (MARCE) (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su sobrina Cecilia Morales y Federico Delgado participan con dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

TIJERA INFANTE, CLELIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su sobrino Matías Navarrete, su esposa Nancy Rivero y su hijo Ignacio Navarrete, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

TIJERA INFANTE, CLELIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Cuñados de su hermano Carlos Tijera: Liliana, Adriana, Claudia, Marcos y Ramiro con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Álvaro Caldera y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompaña a sus hijos, nietos y bisnietos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Jorge Gómez Paz y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre del amigo Marcos y acompañan con mucho afecto su familia.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Que el Señor la reciba en el Edén y le de el descanso eterno. Rafael Bonacina y Josefina Santillán Borges junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias participan y acompañan a sus hijos y familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (COCA) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Ramón Pena, Victoria Alderete, Patricia Guiscafré y María Silva acompañan a su hijo Marco Franceschini y a sus nietos Valeria y Marcos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Julia Escalada de Corvalán, sus hijos Juan José, María Julia y familia y su mamá Juana, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, rogando a nuestro Señor la reciba en su Reino y le dé el descanso eterno.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Martha Fares de Amil Feijóo, sus hijos Silvia, Manuel, Mariana y Celeste, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Silvia Amil Feijóo y su hijo Lucas Mues, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Alejandro Álvarez Valdés y Maria del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor y la oración.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Marquesa Adriana Zurita participa con tristeza la desaparición física de la querida Chiquina, con quien compartiera vivencias entre la calle Plata y la Perú. Que el Señor la recoja en su Gloria celestial.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Víctor Napoleón Abdala, su esposa Dora Yolanda Reynoso y sus hijos Marisa, Víctor, Marily y Gustavo, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a sus hijos en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Mavel Navarro de Nader ,Monica y Marcela Nader,y María Mercedes Navarro ruegan al Señor le la fortaleza y el consuelo a su hijo Daniel y flia para sobrellevar este doloroso momento

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su tia Martha Garcia de Lavaisse, sus primos : Aby, Anita, Carmen y Horacia Lavaisse participan con gran pesar el fallecimiento de la querida Chiquina y acompañan a su familia con oraciones.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA(q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|.

Romi, Mariana, Sonia y Alicia Quainelle Archetti participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Juan Caldera y familia, Álvaro Caldera y familia, participan con mucho dolor el fallecimiento de su vecino y amigo Puma. Acompañan a su esposa, hijos y nietos en tan triste momento.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Eugenia Ruiz Taboada y sus hijos María José y Luis Gonzalo participan con dolor el fallecimiento del querido colega y vecino, digno orgullo y ejemplo de nuestra profesión.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Raúl Adolfo Seijas, Angelina Infante y sus hijos Raúl, Angelina y Mariela participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en tan doloroso momento. Que en la paz del Señor descanse el alma de nuestro entrañable amigo.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Miguel Ángel Barrera Martínez y su esposa Nélida Raab participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Carlos A. Ducca, María Beatriz Viaña e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de gran tristeza.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. La Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro querido colega y socio Dr. Mariano Vital. Acompañamos a la familia en este triste momento.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Luis Humberto Bau su esposa Rosa Angelica Del Valle Mattar junto a sus hijos Luis Ignacio, Alejandro, Belén y Soledad participan con profundo dolor su fallecimiento.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Raúl Castillo y familia participan con profundo dolor su deceso. Ruegan resignación para su familia y oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus amigos Esc. Marta Butiler de Lavaisse, Dr. Horacio Lavaisse y sus hijas María Kaia, Ana Sol y Solange, participan con profundo dolor su partida. Se rueda una oración en su querida memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Gracias por tu afecto para con nuestra familia. Sus familiares: Aurora Ferreyra de Avido y Silvia María Ferreyra de Wede participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Marta Prieto de Herrera, sus hijos Ignacio Augusto y María Laura y flias. participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Carlos E. Sánchez, María E. Cantos Fonseca ,Sus hijos Manuel, Soledad, Xmena, Eugenia, Rodrigo y sus respetivas flias participan el fallecimiento acompañando al hermano de su amigo Juan Vital y su esposa Silvia, a sus hijos , nietos y demás flia en estos tristes momentos . Ruegan oraciones en su memoria .

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a la familia del querido Toto, como se lo llamaba cariñosamente, en especial a su esposa e hijos. Él partió de esta tierra en búsqueda de la morada eterna. Que el Señor lo recoja en su Gloria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Rafael Bonacina y Josefina Santillán Borges participan con dolor su fallecimiento acompañando a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Marta Prieto de Herrera, Amalia Prieto y sus familias participan con dolor el fallecimiento del Dr. Vital y acompañan a Saruca y toda su familia en estos momentos de dolor con sus oraciones. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Chiqui Azar, Juan Rafael, Pibe Figueroa, José Bonacina, Juan Manuel Sufloni, Mirko Ledesma, Miguel Corvalán, Villarreal, Lucas Vieyra, Gringo Lescano, Dardo Herrera despiden con profunda tristeza al entrañable amigo que recordarán siempre. Descansa en paz.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Walter Oscar Silva y familia, participan con pesar su fallecimiento, acompañando a su hija Dra. Cecilia Vital y demás familiares en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORÁN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Amor mío, cómo no extrañarte si eras todo para nosotros. No nos preparaste para esto y fue un duro golpe para todas las personas que te conocieron y trataron. Sé que dios te eligió para que estés en el mejor lugar, sin ninguna duda. Te amaremos eternamente. Tu desconsolada mamá Paula Noriega. Tu esposa Nora Cecilia Acosta, tus hijos Anahí Lucía, Gabriela Silvina y Ramiro Agustín, tus adorados nietos Fabricio y Máximo, hermanos, hermanos pol. sobrinos y demás familiares, agredecen enormente las muestras de cariño recibidas y ruegan oraciones en su querida memoria. al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Q.E.P.D. y Brille para él la luz que no tiene fin.

LESCANO, NAZARIO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su esposa Amanda. Sus hijos, netos, bisnietos y sobrinos y de más familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de los Acostas. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA..

OVEJERO NAZAR, CARLOS ENRIQUE (MOÑI) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21|. Andrés Pereyra, Paola Nazar y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, OLGA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su esposo Mario, su hijo Iván, Su mamá Alicia, Cuñados y de más familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Crematorio. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VECHETTI, EDGARDO JAVIER DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Los amigos y ex-compañeros de la Promo "84 de su esposa Dra Kily Villavicencio, acompañan y participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR. JULIO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus hijos Julio y Carolina, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

AZAR. JULIO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su hija Carolina Azar, Richard González, nietas Nahir y Malena, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

AZAR. JULIO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus hermanas Coca, Albita, y Mary Azar, sobrinos Liliana y Fernando Farhat; Marcelo, Mario, Daniel y Nora Gattas; José María y María Celia Caro, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

AZAR. JULIO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su nieta María José Azar Burieque, y Tania Burieque, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

AZAR. JULIO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. María Celia Caro, nietos María José, Leandro, Nahiara y Said, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Que profunda tristeza nos causa tu partida. Te amamos y siempre así será. Su esposa Anita Villalba de Gómez; sus hijos José María, María José, Jorge Luis, Gustavo y Carlos Martín Gómez con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Siempre te vamos a recordar. Su hijo José María Gómez, su hija política Alejandra Mukdsi; sus nietos Sabrina, Facundo y Antonela participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Serás la luz que guiarás nuestro camino. Su hija María José Gómez; su hijo político Juanjo Vera; sus nietas María Pía y María Delfina participan con dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Confiamos en tu palabra Señor. Su hijo Gustavo Gómez; su hija política Natalia Peñaflor; sus nietas Julieta y Valentina participan con dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. El Señor es mi pastor. Su hijo Carlos Martín Gómez; su hija política Florencia Espeche; sus nietos Santiago y Bruno participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su primo, amigo y compadre Edmundo Gómez; su hija Claudia María; sus nietas Maitena y Oriana participan su fallecimiento con gran dolor. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mií, no morirá jamás". Sus primos Aldo, Silvina, Fernanda, Mónica, Cecilia y Dolores, acompañan a la familia en tan doloroso momento y despiden a José Luis, uno de nuestros primos mayores a quien recordaremos siempre por su bondad, generosidad y calidez. Paz en su tumba.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Dale el descanso eterno. Jorge Luis Gómez; sus nietos Ludmila y Juanjo participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. La familia Acosta de Choya participa con dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Dale el descaso eterno. Sus vecinos Nora y Pedro Villalba; junto a Carolina y Luis Mansilla y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. En el cielo hay paz y quietud. Luis Mansilla; su esposa Claudia Sosa y su hija Emma participan con dolor su fallecimiento. Que descanse en paz. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Lito Serrano y familia, desde la Ciudad Capital, participa con dolor su fallecimiento. Ruegan plegarias en su memoria. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Señor recíbelo en tus brazos y déjalo entrar al reino celestial. Marta de Serrano; su hijos Valeria, Cecilia y Sergio Serrano junto a sus respectivas familias acompañan en este momento de dolor a toda la familia. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Que descanse en paz. José Anibal, Héctor, Isabel, Marisa, Claudia, Rito y Lucia Tofanelli y familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Tu palabra mitiga el dolor que tenemos. Carlos, Isabel, Carly, Ana y Paula Oroná participan con dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Sus amigos Fabian, Antonio, Sandra y Cristian Mukdsi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Te despedimos con gran dolor. Emilia Chávez y Ruben Leiva participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia en este duro momento. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. María Luisa Ledesma; sus hijos Mabel y Suqui Ledesma y sus respectivas familias, desde Laprida, participan con dolor su fallecimiento de su gran amigo. Laprida. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Querido amigo. Vivencia pura choyana. Desde Laprida el pueblo que siempre te conoció junto a toda tu familia, padre, hermanos, hijos, esposa y nietos te despedimos con inmenso dolor y elevamos oraciones en tu memoria. "Pelao" descansa en paz. Tus amigos Pucho Llugdar y familia. Laprida. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Ya está ante ti. Recíbelo con tu misericordia. Su vecina Dalinda de Espeche; sus hijos Polilla, José Domingo, Yackeline y Barbarita junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Aquellos que nos han dejado, no están ausentes, sino invisibles. Tienen su ojos llenos de gloria, puestos en los nuestros llenos de lágrimas. Participan con profundo dolor su amigo Raúl Gonzalez, su esposa Elsa de Gonzalez; hijas, hijos políticos y nietos. Elevan una oración en su memoria. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su vida terrenal ha terminado ya, recíbelo ahora en el paraíso, en donde ya no habrá dolores, ni lágrimas, ni penas, sino únicamente paz y alegría en Jesús. Participan con profundo dolor Luis Zárate, su peso María del Carmen Gonzalez (Pilly) y sus hijos Danna, Leonel y Mijahel Zarate. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Tu recuerdo siempre estará entre nosotros. Su amigo Cesar Serrano junto a Jesús Serrano y familia participa con dolor su fallecimiento. Acompaña a la familia en este duro momento que les toca vivir. Choya.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "La muerte no es un punto final... Es volver a casa, es volver a Dios". Madre Teresa de Calcuta. Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, hijos Aldo, Silvina, Fernanda, Mónica, Cecilia, Dolores y respectivas familias despiden al querido José Luis, hombre de bien y luchador incansable, acompañando a la sobrina Anita hijos y nietos en tan doloroso momento y ruegan por su descanso.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Fernanda Gómez Macedo y Rubén Giorgis, participan con profundo dolor su fallecimiento y despiden al querido José Luis, con quien más allá de ser familia, compartimos ideas y sueños por un Choya mejor.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Sus amigos de la infancia, Tita, Chichí y Raúl Jalaf participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. María Elena Rojas y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios por una cristiana resignación a su flia y el eterno descanso de su alma. Frías.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "PUMA" querido, siempre permanecerás en nuestro corazon. Su sobrino Guillermo, Chuna y Arturo participan con gran dolor su fallecimiento.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Querido "Pocho"lamentamos con gran dolor tu fallecimiento. Rogamos al señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno, siempre te recordaremos. Héctor Hilario Herrera , Evelyn Pacheco y flia.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Señor ya descansa en tus brazos, cúbrelo con tu manto de Gracia y Misericordia. Descansa en paz querido Pochito. Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan cristiana resignación para toda su familia.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Chichi de Salomón, sus hijos y sus respectivas flias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pocho abrazando a sus hermanos Cacho, Sarita y Raúl, a sus hijos y sobrinos. Descansa en Paz Pochito.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.Chiqui, Valeria, Julio y Raúl Abdala y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus amigos Hugo y Mónica lamentamos su partida.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. No debe turbar el corazón si Él nos prometió la resurrección. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ruegan cristiana resignación a su familia. Loreto.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Manuel Dario Garcia, Inés Westberg y flia. Personal De Panificadora Silvana, participan del fallecimiento del amigo Pocho rogando por su descanso eterno en la casa del Señor.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Tu vida como ejemplo, tu amor hacia los demás y el llevar siempre la cruz sin una queja harán que brille para ti la luz que no tiene fin". Participan José Umaño y flia

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La gloria es un valle, un jardín, un rosal, tu nueva morada es una luz celestial". Paula Rafael, su hija Alicia su nuera Maria Ines Soria, sus nietos Sahira y Miguel Antonio Neder participan con profundo dolor su fallecimiento.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Tu vida como ejemplo, tu amor hacia los demás y el llevar siempre la cruz sin una queja harán que brille para ti la luz que no tiene fin". Tu amigo Hugo Veron esposa Peco sus hijos Poroto, Emanuel,, sus hijas en el afecto Yoana, Caro y nieto Lautaro participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Tu vida como ejemplo, tu amor hacia los demás y el llevar siempre la cruz sin una queja harán que brille para ti la luz que no tiene fin". Su anigo y hermano Nicolas Veron su esposa Reina sus hijos Juan y Fernando sus hijas políticas Belen, Noni sus nietas Juanita, Lunita y Olivia.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Señor un amigo partió a tu templo, en su mochila lleva grandes genialidades e infinitas acciones solidarias, concédele el eterno descanso eterno. Muchas gracias por todo amigo, que Dios te tenga en la gloria eterna. Lic. Ángel Ávila y familia acompañan con profundo dolor y ruegan una oración en su querida memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Huguito , Liji , Chuna Aranda y sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón. Víctor Coco Medina, Gladiz de Medina, sus hijos, nietos, participan con profundo dolor de su fallecimiento.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Vuela alto amigo Pocho, más allá del sol en tu morada al lado de Dios. Juan Antonio Casaubon, su esposa Florinda Lugones, sus hijos Juancito, Cecilia, María Natalia, Carlitos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan triste momento. Elevamos plegarias en su eterno descanso.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Que sorpresiva tu partida hermano, hoy tus amigos te lloramos sin consuelo. Que Dios te conceda la gracia del paraíso. María Llugdar de Manzur y sus hijos Carlos, Miguel Jorge y Ana Carolina Manzur participa con profundo dolor su fallecimiento. Rogando por su descanso eterno

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios… Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Familia Vidal participa con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Fuiste para mí un ejemplo de bondad, siempre dispuesto a hacer el bien a los demás, brindándote generosamente de todo corazón, sin esperar nada a cambio. Familia Ibarra Pajon, le damos nuestras condolencias a su familia y amigos, siempre lo recordaremos como el hombre humilde que nos brindó su ayuda cuando lo necesitábamos. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Tu vida como ejemplo, tu amor hacia los demás y el llevar siempre la cruz sin una queja harán que brille para ti la luz que no tiene fin. Valeria Suarez y familia. Para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro amor de siempre. Descansa en Paz.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". María R. Salto y Magdalena Salto y flia. despiden con profunda tristeza y dolor al amigo y cliente. Acompañan a Franco, Camila y Milagros en este difícil momento.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Dios guarde su alma y le de el descanso eterno". DILMAS S.R.L. participan el fallecimiento de su cliente y acompañan a su familia en el dolor.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Pintura 2000 S.A. participan el fallecimiento de su cliente y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "No temas, que estoy contigo; no te angusties, que soy tu Dios. Te doy fuerza y voy a ayudarte, te sostiene mi diestra salvadora". Yola Fernández, sus hijos Candela y Hernán Melean y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del consejo gremial, síndico, gerentes de Área, auditor interno, asesores legales y de presidencia, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Quinto Mastroiacovo. Elevan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Juan Carlos Paz su esposa Cristina Arjona;sus hijos Mariela y Manuel; Andrea y Pablo; Agustín y Joana; Ignacio y Camila; Benjamín Paz y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo Pocho y ruegan oraciones en su memoria

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Juan Carlos Azar y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". El Rotary club participa con dolor del fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo dolor en su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Querido Pocho mucho dolor nos deja tu partida, compartimos alegrias, tristezas y charlas interminables donde siempre manifestaste claras tus ideas, sobre valores, esfuerzos, logros y esperanzas. Tus gestos.cciones y valores mostraron la abundancia de tu corazon. Sentimos profundamente pero estaras siempre presente entre nosotros. Nelly L. de Elall, sus hijos con sus respectivas flias. acompañan a su familia a sobrellevar este momento.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.

Miguel Angel Tapia participa con profundo dolor y enorme tristeza el fallecimiento de mi querido amigo Pocho y acompaña a sus hijos Franco, Camila y Milagros por este doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Eduardo Gomez y Margarita Rizzi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La firma J.B. de José Beccaria y sus empleados participan con dolor y tristeza el fallecimiento de su cliente Pocho. Ruegan una oración en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. José Beccaria, Mirta Carrillo de Beccaria y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de su amigo Pocho. Acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

PONCE, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su hija y hermanas/ os sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Fernández CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA..

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Atesoraremos por siempre su cálido recuerdo lleno de ternura y amor. Sus sobrinos Miguel Hugo Aurelis y Rossana Cavallotti y sus sobrinos nietos Miguel y Martín participan profundamente conmovidos su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Blanca Elda Albornoz de Salim,sus hijos Polito y Nené junto con sus respectivas Familias, participan el fallecimiento de Mecha. Paz en su tumba.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. María Lyta Vottero y sus hijos Bautista y Benicio Jalaf participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Frías.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sebastían Salim, su esposa Paula Dabhar, sus hijos Tomás y Paulita, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía "Mecha", elevan oraciones en su memoria. Frías.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Néstor Humberto Salim y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía "Mecha" y acompañan en este difícil momento a sus hijas Claudia, María Marta y Gustavo, sobrinos, nietos, bisnietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Viejita Olmos" y familia participan con dolor el fallecimiento de su amiga "Mecha". Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Hernando Roberto Suárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

VINDEL DE SALIM, MARÍA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sr. César Alberto Monti, sus hijos y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Mercedes. Elevan oraciones en su memoria.

YCHARI, JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Acompañamos y rogamos a Dios para elevar el alma de José Arturo ychari. Su esposa Graciela Senki. Su hija Silvina Ychari. Su yerno Paulo Stoppa y sus nietos Olivia, Felipe y Guillermo, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

YCHARI, JOSÉ ARTURO (Joshela) Falleció el 8/6/21|. "Vivirás en el recuerdo de los encuentros familiares". Sus hermanos políticos Bruno, Chiqui, Raúl, Gordi y Pablo Senki con sus respectivas familias, comparten el dolor por tu fallecimiento y abrazan fraternalmente a tu esposa Nenucha, a tus hijos Silvina y Paulo y a tus nietitos Oli, Felipito y Guillito. Brille para ti la que no tiene fin.

YCHARI, JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su hermano político Bruno Senki y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

YCHARI, JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus sobrinos Bruno César, Marianela y Daniela Senki participan con profunbdo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

YCHARI, JOSÉ ARTURO (Joshela) Falleció el 8/6/21|. Chiqui Senki de Trotta y sus hijos Ceci y Carlitos, Pablo e Iliana despiden con inmenso dolor al cuñado y tío Joshela. Abrazan con cariño a Nenucha, Silvina y Paulo, Oli, Felipito y Guillito. Elevan una oración en su memoria.

YCHARI, JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Julieta Llorvandi, Valeria Rosales, Waldina Ibañez, Marta Brunetti y Cuchy Macedo, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Silvina. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de pesar. Frías.

YCHARI, JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Hernando Roberto Suárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

YCHARI, JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sebastían Salim, su esposa Paula Dabhar, sus hijos Tomás y Paulita, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Joshela, elevan oraciones en su memoria. Frías.

YCHARI, JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Néstor Humberto Salim y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

YCHARI, JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. CPN Julio César Báez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Joshela, acompañan a su esposa "Nenucha" y a su hija Silvina en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YCHARI, JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. El presidente de la Sociedad Sirio Libanesa de Frías, Dr. Abel Mauas, miembros de la comisión directiva y socios participan con profundo dolor el fallecimiento de su Socio Vitalicio, Ex Presidente y actual integrante de la Comisión Directiva. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YCHARI, JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Daniel y Claudio Cerezo participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciado vecino, acompañan a su esposa Nenucha y a su hija Silvina en este momento de hondo pesar. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

YCHARI, JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Farmacéutica Silvina Ychari y acompañan a su familia en este momento de pesar.

ROMANO, DAMIÁN ÁNGEL GASPAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/21|. "Las personas mueren solo cuando se las olvida". Su esposa Maria Zulema Carabajal de Romano, sus hijos Miguel y Fany Romano, sus respectivas familias, nietos y demás familiares, a un mes de su partida al Reino Celestial elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz.