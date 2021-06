FÚNEBRES | 11 de junio del 2021 PRIMERA PARTE

11/06/2021 - 03:23 Funebres

- Juan Elberto Navarrete

- María Dolores Sánchez (La Banda)

- María Carlota Vergottini

- Carlos Alberto Cejas

- Roque Osvaldo Gregorio Cortez

- Juan Gil Ávila (Cañada Escobar)

- José Vidal Fraguas

- Gladys Esther Chazarreta (La Banda)

- Pedro Pablo Reinoso (Sol de Mayo)

- María Dolores Díaz (La Banda)

- Teófila Alba Alvarado (Clodomira)

- Nahiara Chamce Lutfi

- Juan Ismael Villavicencio

- Marcos Santiago López

- Jorge Jesús Suárez

MARTA CRISTINA GÓMEZ DE ÁLVAREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/21 y espera la resurrección.

“Brille para ella la luz que no tiene fin”. Tu esposo José Luis y tus hijos Luis y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por el eterno descanso de su alma.

MARTA CRISTINA GÓMEZ DE ÁLVAREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTA CRISTINA GÓMEZ DE ÁLVAREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARLOS ALBERTO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/6/21 y espera la resurrección.

“El sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas”. Salmos 147:3.

Mario Mulki y su esposa Gabriela Ribotta de Mulki, Leandro Mulki, Melany y José Alba, participan su fallecimiento y ruegan al Señor por el consuelo de su familia.

CARLOS ALBERTO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/6/21 y espera la resurrección.

“El que oye mi palabra, y cree al que me envío, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida”. Juan 5:24. El Dr. Víctor Moisés Mulki y sus hijos María Lourdes, Alejandra, Facundo, y el Dr. Víctor Santiago Mulki y su esposa Paula Alegre Lugones y su hijo Benicio, acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando al Padre Celestial consuelo para quienes soportan tan grande pérdida.

CARLOS ALBERTO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/6/21 y espera la resurrección.

Evelyn Mulki y Carlos Aguilera participan su fallecimiento y ruega a Dios por consuelo y fortaleza para su familia. “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no es entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él”. Tesalonicenses 4:13-14.

CARLOS ALBERTO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/6/21 y espera la resurrección.

"El que oye mi palabra y cree al que me envío tiene vida eterna..." Jorge Hunko y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de profundo pesar. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARLOS ALBERTO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/6/21 y espera la resurrección.

Rogamos a Dios te dé la paz y el descanso eterno. Nunca olvidaremos tu presencia llena de vida. Descansa en paz querido amigo y que brille para vos la luz que no tiene fin. Tus amigos de JKR Repuestos Jorge, Iván, Fabián, Jorgito, Lito, José, Juan Pablo, Nicolás, Leandro.

CARLOS ALBERTO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/6/21 y espera la resurrección.

Amigo del alma, nos dejaste para partir a la casa del Padre. Elevamos oraciones por el consuelo de Esther, Abraham, Sebi, Chauchín, Miguel, Moni y familia. Rody y Silvia, María Silvia y Cecilia Segienowicz y familias; Carlos y Federico Segienowicz.

CARLOS ALBERTO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 9/6/21 y espera la resurrección.

“No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí”. Juan 14:1.

La Iglesia Evangélica Cristo Salva se conmueve ante la pérdida de uno de sus amados miembros, y se une en clamor por el consuelo de su familia.

MARTÍN EDUARDO CAMPOS

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor 8/6/21 y espera la resurrección.

“ Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno”

Nuestro niño-hombre siempre vivirás en nuestro corazón Pelu, Petty, José Ibáñez y Fanny Carabajal, acompañan a sus padres Lily y Negro a su hermana Marcela, a su esposa e hijos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DORA JORGE DE MARHE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/21 y espera la resurrección.

Dorita Jorge de Marhe! Descansa en paz! Arq. Miguel Jorge y Gloria Vidal, acompañan con tristeza a sus hijos Dora, Luis y Juan Carlos Marhe.

DORA JORGE DE MARHE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/21 y espera la resurrección.

Dorita Jorge de Marhe, ya estás en tu reino, descansa en paz! Miguel A. Jorge y Gloria Vidal, sus hijos Alejandro, Virginia, Sol, Javier, Josefina y Juan Martín, acompañan a su hijo Juan Carlos y familia con cariño.

DORA JORGE DE MARHE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/21 y espera la resurrección.

Ricardo Gallardo, Liliana Descalzi y sus hijos Juan Pablo, Rodrigo y Martín Ignacio junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Juan. Elevan oraciones en su querida memoria.

DORA JORGE DE MARHE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/21 y espera la resurrección.

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

DORA JORGE DE MARHE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/21 y espera la resurrección.

Luis Alberto Reynoso y familia, participan dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Dr. LUIS RENÉ SAYAGO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, equipo de asesores de presidencia, directora de Sumarios, directores generales de los todos los Niveles Educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del area legal y personal del Organismo participan el fallecimiento del suegro de la Sra. ministra de Educación de la Provincia y padre de la asesora legal del Organismo, Dra. Agustina Sayago y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

Dr. LUIS RENÉ SAYAGO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento del suegro de la Sra ministra de Educación de la Provincia, Dra Mariela Nassif y padre de la asesora legal del organismo, Dra. Agustina Sayago y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

Dr. LUIS RENÉ SAYAGO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JULIO OSCAR AZAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

Evelia Lazzarone, Estela Madia y Fernando Barrio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su hija Carolina y familia en este doloroso momento.

CLELIA MARCELA TIJERA INFANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/21 y espera la resurrección.

Su prima hermana Choly, su esposo Chilo, sus hijos Carolina y flia; Mariano y Flia., lamentan con gran pesar su fallecimiento y acompañan en este dolor a su familia, rogando plegarias en su memoria.

OSCAR EDUARDO LEGUIZAMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

“Ese día me quede pensando… que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén. Su esencia queda, su voz se escucha, las sentimos sonreír. Algunas personas jamás nos dejan… son eternas”.

La Comunidad Educativa del Colegio Secundario El Dean (Sede del Agrupamiento Nº 86124) participa con tristeza del fallecimiento del Prof. Oscar Leguizamón y acompaña a su familia en este momento de dolor.

Se eleva una oración en su memoria.

VIRGILIO VICTORIO CARABAJAL (Wing)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/6/21 y espera la resurrección.

Selva Arce y su hijo Juan José Tevez con profundo dolor por el fallecimiento de su primo y tío. Acompaño a mis queridas primas Rosa, Agustina, Marta y Quito de la calle Perú.

Ruega a Dios por su eterno descanso y elevan oraciones en su memoria con cariño y acompañan en este momento de dolor a toda mi familia.

MARÍA EDELIRA MONTES DE OCA DE DIAZ YOLDE (Lilila)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/21 y espera la resurrección.

Su hijo Carlín Díaz Yolde, su nieta Rocío Díaz Yolde, su bisnieto Valentino Díaz Yolde y Norma Beatriz Silva participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos serán cremados.

ENRIQUE DE JESÚS BRANDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/6/21 y espera la resurrección.

Querido Enrique, con mucha tristeza te despedimos y rogamos al Altísimo te reciba en su brazos, sus hermanos Cristina, Luis, Betty, Walter, Claudia, Ana y Raquel, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JOSÉ VIDAL FRAGUAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/21 y espera la resurrección.

Su esposa Nora Magdalena Ruiz, sus hijos Carlos Gustavo y José Lino, su hija política Inés y sus nietos Emilia e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso en paz. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs.

MABEL IVONNE GIOVANARDI DE SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/21 y espera la resurrección.

El ministro de Economía, CPN. Atilio Chara participa su fallecimiento.

MABEL IVONNE GIOVANARDI DE SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/21 y espera la resurrección.

La subsecretaria de Coordinación del Ministerio de Economía Cra. Gabriela Suarez participa su fallecimiento.

MABEL IVONNE GIOVANARDI DE SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/21 y espera la resurrección.

El director de la Dirección General de Rentas de la Provincia Cr. Carlos Óscar Gallo participa su fallecimiento.

CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Cristian Mansilla y ruega oraciones en su memoria.

CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante Humberto Eduardo Santillán, concejales, secretario, prosecretario, directores y empleados del mismo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

El subsecretario de Producción, C.P.N Pablo Fuentes, participa con profundo dolor del fallecimiento del C.P.N Cristian Mansilla enviando sus condolencias y pronta resignación a la familia. Se ruega una oración en su nombre.

Agrim. EDUARDO NANNI (Lalo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el día 6/6/2021, en San Miguel de Tucumán (Tucumán), y espera la resurrección.

Querido hermano Lalo, somos todos víctimas (física y/o espiritual) de esta triste pandemia; vos que no pudiste vencer al implacable COVID y nosotros que no pudimos verte desde que empezó todo esto. Tenemos fe que Dios quiera tu viaje hacia el Reino Celestial y allí gozarás la paz que tanto buscabas. No te fuiste. Solo trascendiste. Sus desconsolados hermanos Ricardo Fuster y Ana María Nani y sus sobrinos María José y Martín, Pancho y Ceci, Julián, Soledad y Pablo.

Ingeniero TOMÁS RAÚL LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/20 y espera la resurrección.

Papa hoy ya hace medio año desde que te fuiste al reino de Dios. Espero que estés junto a mi mamá y a tu seres queridos. Llevo todo el amor, cariño, aprendizaje y respeto que siempre me brindaste. Gracias por lucharla hasta el último minuto de tu vida; yo estoy bien, no te preocupes. Seguramente en el momento indicado nos reencontraremos los tres con mi mamá. Anhelo que encuentres la luz eterna y la paz. Sos el mejor papá del mundo junto a mi mamá. Te Amo con toda mi alma papi, gracias por darme la vida, gracias por cuidarme y protegerme. Ahora sos mi bello Ángel. Descansa en Paz y ve a la luz. Simplemente GRACIAS. Tu hija Ana.

CPN LUIS ANTONIO JOSÉ YAGÜE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/21 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un mes de tu partida al Reino Celestial a encontrarte con tu papá. Siempre fuiste de una calidad humana incomparable. Bondadoso, generoso, honesto, dedicado al trabajo, al deporte, con mucha lealtad, respeto y valor por las amistades que cosechaste en tu vida y con muchísimas fuerzas, tanto es así que le diste combate a tu enfermedad hasta el último momento.

Vaya nuestro agradecimientos al Dr. Mariano Muratore, Pbro. Jorge Ramirez, Hermana Saveria, a directivos y personal de Petroband S.R.L., Empresa El Tejar, al fiscal Gral y personal del Ministerio Público Fiscal, comisión directiva y presidente del Cjo. Profesional de Ciencias Económicas, familiares, amigos y vecinos por las condolencias recibidas y oraciones elevadas por su querida memoria.

Su esposa María Angélica Urueña, sus hijos Lorenzo y Anita Yagüe Sanchez, su madre Martha Herrera, sus hermanos Gabi y Alvaro Yagüe, invitan a la misa que se realizará hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20hs.

GINEZA MARTINA CASTILLO (Chichi)

(q.e.p.d)Se durmió en el señor el 11/6/20 y espera la resurrección.

Por tanto tengan listos sus espíritus, estén alerta esperando confiadamente la gracia que van a recibir cuando se presente glorioso Cristo Jesús. Al cumplir un año la recuerda su hermana Gladys Noemí Castillo Lezana de Rodríguez, su cuñado Luis Ricardo Rodríguez del Río y su sobrina Yedidia Rut Lujan Castillo. Oraciones en su memoria.

GINEZA MARTINA CASTILLO (Chichi)

(q.e.p.d)Se durmió en el señor el 11/6/20 y espera la resurrección.

Ustedes no lo han visto pero lo aman, no lo ven todavía pero su creen, por eso sienten una alegría celestial, que no se puede expresar, mientras alcanzan como premio de su fe, la salvación de sus almas.

Querida Tía hoy cumples un año de tu partida al cielo celestial, vives en mis recuerdos. Yedidia Rut Lujan Castillo. Oraciones en su memoria.

GINEZA MARTINA CASTILLO (Chichi)

(q.e.p.d)Se durmió en el señor el 11/6/20 y espera la resurrección.

Y quien les podrá hacer daño? Si ustedes se afanan en hacer el bien? Por lo de mas felices ustedes cuando sufran por la justicia, no compartan sus temores ni se asusten, al contrario sigan adorando interiormente al Señor a Cristo Jesús y siempre estén dispuestos para dar...

Sus hermanas la recuerdan al cumplir un año de su paso a la inmortalidad, Lidia Esther, María Teresita, Gladys Noemi, Nora Monserrath, Norma Liliana del Valle y Alba Luz Fabriciana Castillo Lezana y sus sobrinos Fuentes Castillo.

Se oficiará una misa a las 20hs. En la Iglesia Nuestra Señora de Sumanpa.

HUMBERTO BERNABÉ QUIROGA (Rudy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/15 y espera la resurrección.

Amor de mi vida, hoy estarías cumpliendo un año más de vida. Amor, todo sigue igual como aquel día que te fuiste. Te sigo esperando y te extraño cada día más todavía, me cuesta creer que ya no estás, sigues siendo el ángel que me respalda y me acompaña donde voy. Amor de toda mi vida, te amo, te amo mi Negro querido. Su esposa Noemí Herrera lo recuerda con mucho amor. Ruega una oración en su memoria.

JOSEFA CABELLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/6/21 y espera la resurrección.

Madre adorada, al cumplirse nueve días de tu paso al cielo; te recordamos cada día con inmenso amor, ternura y agradecimiento, por la vida que nos diste; dejaste huellas profundas con tu sabiduría, tus enseñanzas, tu fortaleza, tu trabajo. Ejemplo de mujer y madre tu legado nos fortalece y siempre estarás con nosotros siendo nuestra luz en el camino.

Tus hijos Ángel y Lilian, Graciela y Gringo, tus nietos Claudia y Federico; Leo y Carolina; Ivana, Tomás, Sergio y Noelia; Lourdes y bisnietas Alfonsina y Faustina; elevamos oraciones al Altísimo para que brille para ti la luz que no tiene fin. Te amamos por siempre.

MIRTA ALICIA FIGUEROA DE SORIA (Tita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/6/21 y espera la resurrección.

“Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Hay aromas que me quiero llevar y silencios… que prefiero callar”. Estoy cerca, bien cerca… los cuido, los protejo, los acompaño, volveremos a estar juntos… a estar… hasta el último día de tu viaje. Sus hermanos Lita, Manolo Figueroa y sobrinos Ariel, Carina, Juan Pablo, Carolina, Sebastián, Nicolás y Fernanda participan con dolor su fallecimiento y agradecen a fliares., amigos de Tita, de su esposo, de hijos, de hermanos, compañeros de promoción 1967, artistas plásticos de nuestra ciudad, de Salta, Jujuy, Córdoba, Chaco, Tucumán. De Brasil, México, Italia, Colombia, restaurant Antares, Grupo Achalay, Asoc. Artes Plásticas Ñan, tejedoras solidarias por Sgo. Casa Argañaraz Alcorta, Cooperativa Tantanacuna, compañeros de PAMI Sgo del Estero invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs en parroquia San José del Bº Belgrano por los nueve días de su fallecimiento. Participar por Facebook de la parroquia. Agradecen oraciones en su memoria.

EDUARDO ALBERTO PEREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/21 y espera la resurrección.

Hoy se cumple 1 mes de tu partida,

Te fuiste en total soledad y oscuridad.

En una cama de terapia que terminó

con tus ganas, tus sueños e ilusiones.

No dejo un solo día de amarte y extrañarte

de preguntar el porqué de tu partida,

Así de esta forma, por este maldito virus.

Llega la tarde y tu rostro recuerdo

te busco a mi lado y ya no te encuentro

te siento conmigo y ahora eres un ángel

que cuida mis pasos, que cuidas mi sueño.

Confío en Dios y sé que estás bien

que ya no sufres, ni sientes dolor.

Te digo adiós mi amor, y no es el final

es solo hasta que nos volvamos

a encontrar en un hermoso lugar

hasta siempre mi querido Edu.

Ruegan oraciones en su memoria su esposa Choly, sus hijos Eduardo, Gachy, Sebastián y Darío, hijos políticos, nietos y demás familiares.

ÁVILA DE GIMÉNEZ, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Compañera y amiga incondicional, sentimos su partida con mucho dolor. José Freytes, Doly Gómez sus hijos Miguel, Dr. José Ramón, Dr. Sebastián Edgardo y Eugenia Freytes participan su fallecimiento.

ÁVILA DE GIMÉNEZ, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Que el Señor la reciba en su morada y le conceda el descanso eterno". Iris Rosa Peralta y flia. participan con dolor su fallecimiento, rogando que su alma descanse en paz.

ÁVILA DE GIMÉNEZ, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Osvaldo y Marcela Alejandra Laprida, sus respectivas flias., participan su fallecimiento, damos nuestras condolencias a Carmen, a su esposo Alberto y a su hijo Juan Esteban y los demas familiares. Imagino cuan sentidos están ya que era el gran pilar de la flia. Rogamos a Dios para que ella ya no esté con Jesús y que sea eterna su memoria. Amén.

ÁVILA DE GIMÉNEZ, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Azucena Cavalieri de Giménez, sus hijos Ernesto, Alberto, Alicia, José, Julia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

BRAVO, CARLOS CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su esposa Nancy, hijos Nancy, Carlos, Damian, Betiana, H. pol., nietos Ricky, Guada, Ulises, Maite, Ailen, Abi, Sulan participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Romanos. SERVICIO ORG. AMPARO SRL - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Nena Santos de Ledesma,sus hijas: Nansi, Silvina, Zonia, Diana y sus respectivas familias acompañan con profundo dolor a su Sra. madre: Liliana Abraham en este difícil momento.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Diana Ledesma y Hugo Ramirez,acompañan con enorme tristeza a su querida amiga Yessi,a sus hijos: Solana y Lázaro ante esta dolorosa pérdida.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.

Nada de lo que podamos decir aliviará el gran dolor que los embarga. Carlos Silva Neder, su esposa Silvina e hijos,participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Yessi a su hijos: Solana y Lázaro a su madre Liliana y a sus hermanos en este momento de dolor.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Tus tios Carlos Ciappino e Irma Abraham, sus primos José, Paola, Pablo, Tuqui y Marcos, acompañan con profundo dolor a su madre, hijos, esposa y hermana, en estos dificiles momentos; rogando por ellos, por su fortaleza y Fé.

CAMPOS, MARTÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Felix Nicolás Zuain y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en el pesar. Ruegan a Dios por su familia y eterno descanso.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Osvaldo Laprida participa con dolor su fallecimiento. Te vamos a extrañar.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Que brille para él, la luz que no tiene fin". Neli Nebro, Gaby y Aldito Pereyra; Romi y Juan Cruz Argibay; Valentín, Augusto y Florencia Morales Pereyra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Ing. Carlos Moras y Cdra. Liliana Romero y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Carlos Mulki, Sofía Basbus, sus hijos Sergio Gabriel y María Fernanda; Diego Ariel y Cynthia Natalia, Fabiana Catalina y Juan Lutfi, participan con dolor la partida de Carlos Cejas, acompañando a su familia ante la irreparable pérdida. El Señor consuele los corazones de sus seres queridos.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia" Filipenses 1:21. Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amada familia en tan difícil momento

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Sus vecinos y amigos: Familias Lezana, Moreno, Sayago y Olivera participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Gustavo Basbús y María José Giovanniello y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a s flia en estos momentos de dolor pidiendo a nuestro Señor es consuele.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Oscar Mulki, su esposa Myriam Alaniz, sus hijos Cristian y Andrea, Vani y Sergio, Meli y Robert acompañan a su flia. en estos momentos dificiles. Dios les de fortaleza y resignacion.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Los amigos de su hermano Chanchín del grupete: Gustavo, Aldo, Pedro, Guillo, Jorge, Lusi, Jorgito, Carlitos y Oscar acompañan a la flia. tan querida.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "El que oye mi palabra y cree al que me envío tiene vida eterna..." La Biblia. Las mismas de siempre acompañan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Carlos, rogando a Dios consolacion a sus flias.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Sus amigos de Rombo II participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Dios es su fortaleza en el tiempo de angustia" Salmo 37:38. Directivos, docentes y administrativos personal del Colegio Evangélico Alfredo Furniss, Nivel Secundario, acompañan y abrazan a nuestro querido colega ante la pérdida de su padre y participan con profundo dolor su fallecimiento.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Vicente Sayago, su esposa Anita Sialle e hijos Juan Ignacio, Nicolás Martín y Maria Laura, acompañan a su flia. en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Nicolás Martín Sayago y sus hijas Camila e Isabella, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. María Laura Sayago y Sebastián Hernández participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Sus vecinos y amigos Alina B. de Oieni, María Alina Oieni, Mariano R. Oieni, Daniel Leonardo Abdala y Leito participan con gran dolor su fallecimiento. Lo recordaremos por su trato amable y correcto, un vecino que inspiraba afecto y respecto. Acompañamos a su spsa Sra. Esther y demás familiares en este momento de tristeza. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Mariano Ramón Oieni participa con profunda pena su fallecimiento y acompaña a su esposa Sra. Esther y a sus hijos Abraham y Sebastian en este dolor. En mi infancia compartí con su hijo Sebastian muchas horas jugando en su hogar, donde sentía bienestar, cariño y felicidad junto a su flia. Por todo ello ruego su eterno descanso y el consuelo de sus seres queridos.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya sonde Cristo." Filipenses 4:7. Querido amigo, ya estás con el Señor, te extrañaremos. Con gran pesar acompañamos a tu esposa Esther, hijos, hermanos y familia. Marcelo Lutfi, Silvia Franzzini y sus hijos Ignacio, Fernanda y Pedro Lutfi.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia". Ing. Edgardo Omar Barraza, su esposa María Cristina Miranda, sus hijos José Sebastián, Alejandra Cristina y Laura Beatriz Barraza participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Miguel y Marta, acompañando a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria. Formosa.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Dr. Fernando Gonzalo Miranda, su esposa Graciela Gandara y sus hijos María Eugenia, Gonzalo y Martín Miranda participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Miguel y Marta, acompañando a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Godofredo Brander y personal de transporte de Santiago del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Roberto Zaltz, Toty Pisetta, Sergio, Mariela y sus respectivas familias lamentan su partida y acompañan en este dolor a Esther, sushijos y demás familiafres. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Sus amigos Cacho Chaikh, Ricardo Neme, Guillermo Neme, Amílcar Buenvecino, Alejandro Buenvecino y familias, lamentan profundamente el fallecimiento de Carlitos, persona afectuosa, respetuosa, mejor amigo y excelencia en mecánica. Acompañamos con cariño a su esposa, hijos, nietos y hermanos. Ruegan al Señor por su descanso en paz.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Santiago Olmedo de Arzuaga, María Luisa Leiva y sus hijos Santiago y Alicia, María Luisa y Juan Carlos, Ignacio, Nicolás e Isabel y Eugenia y Fernando, participan con profundo dolor su fallecimiento de su querido amigo, acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu". Salmos 34:18. Robin Mulki y sus hijos Iván, Esteban y Emilse Mulki participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones para el consuelo de su familia.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Efraín y Miryam participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Los amigos de su hermano Chaucha: Nando, Mario, Dicto, Carlos, Pato , Edelmiro y Juan participan con dolor su fallecimiento

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Pedro José Basbus y familia participan del fallecimiento del querido Carlos y acompañan a su familia en estos momentos.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Aldo Mario CinquegraniMariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Carlos. Ruegan al Señor por su eterno descanso y resignación para su familia.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Querido amigo descansa en paz junto al Señor. Julio Prado y Sra. acompañan a toda su familia en este momento tan difícil y ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Emprendiste camino a tú morada final . Tú querida suegra Elena García de Morales

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu querida cuñada María Rosa Morales, tus sobrinos Belén, Matías y Familias.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día: va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Tu Cuñado Riky Morales y Familia.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. Para su Hermana Moni con mucho cariño, Analia Suárez

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Señor: Ayúdalo a llegar con dignidad a tu morada Carlos descansa en Paz. Cristina ,Velia,Ana,Marisa y Silvia. acompañan a Ester y familia en este Dolorosisimo momento.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Arq. Bernardo Santillán participa con profundo dolor el fallecimiento del estimado Carlos y acompaña a sus familiares en este doloroso momento.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Vivirás en nuestros corazones y recordaremos tu alegría para siempre. Abrazamos a Ester, Abraham, Sebi y familia. Velia, Liliana y Johnny Romero, sus hijos y sus respectivas familias.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su esposa Esther, hijos Abraham, Sebastián, h. pol. Tania, Virginia, nietos Benjamín y Emma, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. María Cristina Ibáñez de Garay y flia. participan con pesar su fallecimiento. Elevamos oraciones, rogando por su descanso eterno.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Santiago Peugeot participa con mucho pesar el fallecimiento de su amigo y cliente. Ruega una oración en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Querido amigo cuanto dolor nos causó saber que nunca más vamos a poder seguir nuestras conversaciones. Sos una víctima más de esta maldita pandemia. Te vamos a extrañar mucho. Rogamos a Dios te de el descanso eterno y a tu familia las fuerzas para seguir adelante. Carlos Sosa, Mahie, Josefina, Ana, Luciana, Candela, Aldana y Valentina.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Ricardo Neme, Jorge Eduardo Neme, Guillermo Federico Neme y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su amigo y colega Oscar Acuña y flia., Elina Acuña y flia. y personal de Diesel Turbo, participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

CENTENO, BERNARDO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. El Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero Ing. Luis Eugenio Lucena; señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, funcionarios y personal del Rectorado, participan con pesar el fallecimiento del señor padre de Belén Centeno; y acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

CENTENO, BERNARDO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Los amigos y compañeros de trabajo de la UCSE de su hija Belén Centeno: Luis Alberto Guantay, Viviana Guercio, Augusta Abdala, Virginia Warde, Andrea Di Lullo, Ana Belén Fernández Olmos, Valeria Dioli, Rita Luna, Carlos Gutiérrez, Pablo Colucci, participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones para que el Señor de la Vida lo reciba en su gloria. Esperan para Belén y Claudia el pronto consuelo de la fe.

CENTENO, BERNARDO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Las compañeras de trabajo de la UCSE de su hija Belén Centeno: María Élida Cerro de Ábalos, María Mercedes Clusellas de Cerro, Claudia Cavallotti de Migliorini, Ana María Feijóo, Ileana Villavicencio, Cecilia López Sgoifo y Cecilia Nassiff participan con dolor su fallecimiento. Esperan para Belén y familia una pronta y cristiana resignación.

CORREA, ANTONIA HERMINIA (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/21|. Con gran dolor participa el fallecimiento de una querida amiga, un ser especial, alegre, inquieto, generoso, cordial con el que compartí su niñez por ser su maestra y más tarde inolvidables momentos familiares. Elevo oraciones por tu eterno descanso y abrazo fuerte a tu hermana Teresita unida en este doloroso momento. Chichí descansa en paz. Niní Romero de Cornelli.

CORTEZ, ROQUE OSVALDO GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Su esposa Liliana Bravo, hijos Mauricio, Alvaro, nietos Maximo, Victoria, y demas fliares, participan su fallecimiento, sus restos serán velados en sala velatoria del P. de la Paz e inhumados a las 15 hs. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORTEZ, ROQUE OSVALDO GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Su hermano Chicho y su hna. política Porota, sus sobrinos Claudia, Paco y familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CORTEZ, ROQUE OSVALDO GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Sus sobrinos Yesica y Diego, Fernanda y Kevin, Claudio y Silvia, Ronald y Jimena con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORTEZ, ROQUE OSVALDO GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Compañeros del banco BBVA participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Mauricio Cortez. Rogamos una oración en su memoria y consuelo a sus familiares.