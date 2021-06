FÚNEBRES | 11 de junio del 2021 SEGUNDA PARTE

11/06/2021 - 03:24 Funebres

DIAZ, RAMÓN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su esposa Norma, hijos en el afecto Moni, nietos Guadalupe, Bastian, Hnos. Félix Ángel, René, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Flores. Casa de duelo Solís € 1732. SERVICIO CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS SA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Querida Olinda: con profundo dolor te despedimos, estarás siempre en nuestros corazones. Su primo Ruben Collado y sus sobrinos Liliana, Victor, Gustavo, Dani y María Inés. Se ruega una oración en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Querida Olinda, te recordaremos siempre. Descansa en paz. Sus sobrinos Carlos Collado, Verónica, Francisco, Fernando, Fabrizio y Andrea. Se ruega una oración en su memoria.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su primo José Luis Faule, su esposa Nelli, sus hijos José, Carla, Belén y Antones junto a sus respectivas flias. participan con tristeza y mucho dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Lic. Carlos Scarano y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y despide a su compañera de trabajo y amiga. Elevan oraciones para su eterno descanso.

FAULE, OLINDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus amigas y ex- compañeras del Colegio de Belén, participan con profundo pesar su partida y hacen llegar a su familia sus más sentidas condolencias, acompañándolos en el dolor y la oración. Invitan al Novenario de Misas que en su querida memoria, se celebran diariamente en la Iglesia Catedral a las 20.00 y son transmitidas por la página Face: "Iglesia Catedral Sgo"

GALLARDO, OSCAR LUIS (q.e.p.d) Falleció el 10/6/21|. Su esposa Marta Jiménez, hijos Marta, Silvia, Alejandra, Oscar, nietos Damián, Romina, Micaela, Ignacio, Mariano, y demas fliares participan su fallecimiento, sus restos serán cremados Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GALLARDO, OSCAR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Su hija Alejandra, su nieto Mariano y bisnieta Sofía, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, rogando a nuestro Señor lo reciba en su Reino y le dé el descanso eterno.

GALLARDO, OSCAR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Que el Señor lo reciba en el Eden y le de el descanso eterno. Omar Taboada, Valeria Gallardo y demás familares, participan y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GALVÁN, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "No importa lo que tu mente y corazón te digan lo importante es lo que Dios te está diciendo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso". Su hijo Saúl Caro (Titi), su esposa Carina e hijos participan su fallecimiento.

GALVÁN, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Gracias mami por todo lo que me has dado, gracias por traerme al mundo, alimentarme, cuidarme y hacerme una persona de bien. Gracias por todo lo que me enseñaste y el amor que me inculcaste. Gracias por hacerme comprender que el amor verdadero es ese que se entrega sin esperar nada a cambio. Elevamos una oración en tu memoria y que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hijo Fernando Caro, su esposa Gissell González, sus nietas Martina y Constanza, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Duerme en paz, hermana, te voy a extrañar. Ya un mañana nos encontraremos y seguiremos siendo felices". Su hermana Marta Victoria Galván de Caro participa acompaña su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

GALVÁN, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios" Mateo 5:8. Su sobrina Laura Caro, sus hijos Esteban Luna, Fátima y Valentín Luna, su sobrino de corazón Cristian Medina la despiden con inmenso dolor y ruegan por su eterno descanso.

GALVÁN, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Tus alas estaban listas para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir. Pero Dios nos da memoria para nunca olvidar a quien amamos". Su sobrina y ahijada Carolina Caro, su sobrino Pedro y sobrino nieto Theo Caro acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

GALVÁN, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su sobrina María de los Ángeles Caro, su esposo Jorge Sebastián Villarreal, sus hijos Julieta, Bautista y Ámbar Villarreal participan con inmenso dolor su fallecimiento. "La vida es una aventura...simplemente gracias por tu incondicional entrega...Dios te conceda el mejor lugar madrina.

GALVÁN, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su sobrino Daniel Caro, su esposa Ana Santillán, sus hijos Luis, Mayra, Tomás y Ulises Caro, sus nietos Genaro y Athia Caro participan con inmenso dolor su fallecimiento. "Descanse en paz, tía... nos dejaste muchas enseñanzas. Iluminanos desde donde estés".

GALVÁN, DOLORES ( q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Rosa Brizuela, sus hijos Gaudalupe y familia, Gloria y familia, Armando y familia y Raúl y familia, participan su fallecimiento.

GALVÁN, DOLORES (q.e.p.d) Falleció el 8/6/21|. Nos consuela el saber que estás con Dios nuestro Señor, la Virgen María y los ángeles celestiales que acompañan su sueño eterno. Elevamos una oracion en tu memoria y que brille para vos la luz que no tiene fin. Tus consuegros Dante Gonzalez Gil y su esposa Roxana e hijos Gissell, Cari (a) y Esteban.

GEREZ DE GÓMEZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/16|. Su hijo Carlos, su nuera Alicia, sus nietos Fabián, Esteban, Ángel y su bisnieta Delfina la recuerdan con mucho cariño al cumplirse 5 años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GEREZ DE GÓMEZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/16|. Sus hijos, nietos y bisnietos recuerdan todos los momentos vividos con mucho cariño, al cumplirse 5 años de su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE ÁLVAREZ, MARTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su hijo Pablo, su nuera Rita y sus nietas Barbara y Nuria participan con profundo dolor su partida. Oraciones por su alma.

GÓMEZ DE ÁLVAREZ, MARTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hijo Luis, su nuera Silvina y sus nietos Bautista e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE ÁLVAREZ, MARTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "En la casa de Dios moraré por largos días". Sus hermanos Betty y Luis y sus hijos participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones por su alma.

GÓMEZ DE ÁLVAREZ, MARTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Sus compañeros de diario El Liberal SA.: Alejandro Álvarez Valdés, Gustavo Gallo, Anhaí Lucena, Martín Junco Gomez, Ciro Bravo, Claudia Herrera, Perla Gutiérrez, Gregorio Gómez y Raúl Miranda participan el fallecimiento de la madre de su compañero Pablo. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE ÁLVAREZ, MARTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye y sus hijos Guido, Mikaela y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE ÁLVAREZ, MARTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Directorio y personal del Diario el Liberal S.A participan el fallecimiento de la madre de su empleado y compañero Pablo Álvarez, acompañan a la familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE ÁLVAREZ, MARTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Los compañeros de su hijo Pablo, de diario El Liberal SA.: Carolina Malanca, Natalia Suárez y Richard Beltrán participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE ÁLVAREZ, MARTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Tu consuegra Haydee participan con honda pena tu partida. Ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE ÁLVAREZ, MARTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Tere y Micaela Unzaga, acompañan en tan doloroso momento a sus hijos Luis y Pablo y sus respectivas familias. Que descanse en paz.

GÓMEZ DE ÁLVAREZ, MARTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Susana Abud y familia participan con profundo dolor la pérdida de su querida amiga Pelu. Ruegan una oración en su memoria. "Te voy a extrañar Pelu querida".

GÓMEZ DE ÁLVAREZ, MARTA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Compañeros de su hijo Pablo de la Sección Diseño y Armado de El Liberal: Carlos Maldonado, Daniel Montes, Carlos Reynaga, Fernando Cáceres, Alejandro Roldán, Leo Nazer y Gustavo Gallo, participan con profundo dolro su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su sobrino Enrique Alberto Llapur y Adriana Tauil participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su sobrino Enrique Alberto Llapur y sus hijos Enrique, Luciana y Camila y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Bochin y Lita Gonzalez participan con dolor su partida al Reino de los Cielos. Llegue nuestra condolencia a Dorita y flia., Luis y flia., Juan Carlos y flia. Tía descansa en paz. Asi sea, amén. Se ruega una oración en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Señor ya descansa en tus brazos, cúbrela con tu manto de misericordia". Sus sobrinos Graciela Sauad y flia., Norma Sauad y flia., Sara Sauad y lfia, Adriana Saud y flia. Adriana Sauad y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Raúl Roldan, Euge y Adolfo Roldán, Florencia Soria acompañan en estos momentos de dolor a su familia.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Raúl Basbus, Kala Cavagnis y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Gustavo Basbus, María Josefina Giovanniello e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Gabriel Pío Galván, María Silvia Isorni y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de la mamá del querido Luis, lo acompaña a él y su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Amigos - familiares participan con pena la partida de tan amorosa señora y abrazan con mucho cariño a Juan, a Sandri y a todos sus hijos, en especial a Juan Marthín, Josefina, Delfi y Lolita.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. José Martín Cesca y Marta Eugenia Azar, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus amigos Luis, Juan y Dorita en este difícil momento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Viviana Jaimes, Mirnie Filippa y Manuel FLores participan su fallecimiento. Despedimos a quien fuera nuestra "madre del corazón" con la fe puesta en Dios, nuestro Señor, que la recibirá en la morada eterna. Acompañan a su amiga Dorita y flia., a sus hermanos Louis y flia., y Juan y flia.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Marcela Boix y sus hijos Maria Eugenia, Diego Alejandro y Daniel Emanuel participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Juan y toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

Dr. Carlos Antonio Olivera, Liliana Mendoza, sus hijos Carlos, Eugenia, Eleonora, Pablo, Santiago, Lucia, Conrado y Facundo participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este triste momento.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Directivos y personal de Megatienda Luis Marhe acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Osiris Faccio y flia, sus hijos Roxana, Valeria, Juan José y Osiris participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Antonio y Viviana Zaiek, sus hijos Martina y Stephen, Delfina, Ezequiel, Josefina y Antonio participan con dolor su fallecimiento.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Iglesia del Centro participa con dolor su fallecimiento y ora por consuelo y paz para la familia Marhe

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Guillermo R. Zuain, Susana Roldán y sus hijos Guillermo Gabriel, Juan Carlos y Felix Nicolas, y su nieta Isabella, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Juan, y acompaña a su familia en este pesar. Ruegan a Dios su eterno descanso y elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltrán de Hamann y sus hijos Lastenia y Fernando, Eugenio y Lucía y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef y sus hijos acompañan con dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga Dorita, deseándoles pronta resignacion a sus hijos y nietos, elevando oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Miguel Ángel Siufi y flia acompañan a sus hijos, nietos y demás fliares. en esta inevitable despedida y elevan oraciones por su descanso en paz y pronta resignación.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su cuñada Blanca Inés Marhe y sus hijos Ramón, Ana María, Pedro y María Laura participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Raúl Leoni Beltrán y familia participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Juan Roberto Montoto, Elizabeth Canllo de Montoto y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Juan y Sandra acompañan en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. José Luis, Adriana, Mónica Barrionuevo y Antonella Vercelli participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y a toda su familia con profundo dolor.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. César A. Ramos, Miryam Eberle de Ramos, sus hijos Rafael, Rosario, Fátima y Ricky participan con dolor su fallecimiento.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Elena y Alfredo Ramos, sus hijos Fredy, Carlos, Verónica y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Verónica y Gemma participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Carlos Ramos, Josefina Rímini e hijos participan con profundo dolor.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Juancito, tu mamá ya se encuentra en su morada eterna, "más alla del sol", junto a su amado esposo y especialemte al lado del Señor. Carlos Alberto García y María Cristina Camus, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan y abrazan a sus queridos amigos Juan y Sandra y demás familiares, en estos momentos de tanta tristeza y dolor. Elevamos oraciones en su memoria, rogando cristiana resginación a su familia.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Hugo Tonero, Lucrecia Llugdar, sus hijos Federico y María Lucrecia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Carlos F. Groppa y flia participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos y respectivas familias en estos difíciles momentos.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Miguel Cuevas y su esposa Myriam Alicia Diven Jozami y sus hijos Virginia, Josefina y Francisco, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Lito Nazario y familia participan del fallecimiento y ruegan horaciones en su memoria

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Pedro José Basbus, Patricia Laura Turk y familia, participan del fallecimiento y acompañan a sus hijos, hijos políticos y nietos en estos momentos.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. María Inés Julián y Osvaldo Maffini y flia acompañan ala querida dorita en estos momentos de dolor ante la desaparición física de su madre. Ruegan al señor le dé la fortaleza y el consuelo a ella ,sus hijo y nietos

JORGE DE MARHE, DORA. (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Ricardo Touriño acompaña a sus hijos Luis, Juan y demás familiares en estos momentos de tanto dolor como es la pérdida de su mamá.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Atilio, Richard's, Shalo, Violeta, Sarita y Silvia Chara participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Mario Pericás y Norma Marinucci de Pericás, Mario Claudio Pericás y Eugenia Blanco de Pericás e hijos, participan con porfundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Esteban Gil y María Soledad Pericás de Gil e hijos participan con pesar su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Willy Ávido su esposa María José Filippa, sus hijos:Augusto y Virginia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos:Juan y Sandra y a sus nietos con mucho cariño. Ruegan oraciones por su memoria

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Yuse Vittar, su esposa Nora García, sus hijos Mercedes, Federico y Belén Vittar, y su nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. acompañan a sus hijos y nietos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su amigo Monseñor Francisco Polti, Marta Polti de Capizzani y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Omar Jugo y Angélica María Degano, junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este doloroso momento.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Blanca Abutti de Tahhan, su hijos CArlos Edgar, sus nietos Ignacio y Gonzalo Tahhan participan del fallecimiento de Dorita, madre de sus amigos. Elevando una oración en su memoria, para que su luz siga brillando al lado de Nuestro Señor Jesús.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán, hijos políticos Jorge, Patricia y Verónica, acompañan a la familia en este dolor. Elevamos oraciones al cielo por su descanso eterno.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. CPN Marcela Alejandra Laprida, su hijo Marcelo Agustín y su madre Rosa A. Cura de Laprida acompañan a sus amigos queridos Luis, Luisa, Riky, Ceci y Virginia Marhe en este doloroso momento y elevan oraciones por su eterno descanso.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Oscar Elean y familia, acompaña en este difícil momento el fallecimiento de la madre de su amigo Juan Carlos y familia rogando oraciones por su eterno descanso y su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Abdala Saad y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Imad Saad, su esposa Paola, y sus hijos participan con profundo pesar su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Gabriel Horacio Lucena y Gabriela Susana Yunes participan su fallecimiento. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Carlos Ernesto García , Gabriela Pacheco sus hijos, Emanuel y Macarena Vera, César, Patricia y Maximiliano Paz y María Angel participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y flias. Brille para ella la luz que no tiene fin.

LASCANO, EDUARDO FRAY(q.e.p.d.) Fallecio el 8/6/21|. Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y la vida, El que cree en mi vivira aunque muera y todo el que vive y cree en mi no morira jamas" Jn. 11, 25-26. Desde la Parroquia San Francisco Solano los hermanos franciscanos Fray Marcos Porta OFM, Fray Antonio Mancuello OFM, Fray Carlos Galván OFM, participan el fallecimiento de nuestro hermano franciscano y elevan una oración a su memoria. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

LEGUIZAMÓN, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La comunidad Educativa de la Escuela Técnica Nº 1 despide con profundo dolor al Prof. Oscar Leguizamón. Compañeros, amigos y alumnos acompañan a sus familiares en este triste momento. Descansa en paz.

LEGUIZAMÓN, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Prof. José Guardo, despide al querido colega Oscar, acompaña con afecto a la familia. Eleva oraciones en su memoria.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Anita Giuliano y familia acompaña con dolor a su prima Raquel por la irreparable pérdida de sus queridos hijos.

LEZANA, ROLANDO ENRIQUE - FRANCISCO DANIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/6/21- 5/6/21|. Polo Mackeprang y flia, participan con pena sus fallecimientos y acompañan a la familia en estos momentos de profundo dolor.

LUTFI, CHAMCE NAHIARA (q.e.p.d) Falleció el 9/6/21|. Su madre Claudia Nieto, su abuela Fanny, tios Ruth y Alicia, Luis y demás fliares participan su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LUTFI, CHAMCE NAHIARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Pedro Basuado, Angelita Cosci de Basualdo, sus hijos Amalia, Federico, María Alicia y hna Cecilia, sus hijos políticos Magdalena Rodríguez y Miguel Abate, sus nietita Catalina participan con profundo dolor la partida de la querida Chamce y acompañan con oraciones a Claudia y a toda su familia.

LUTFI, CHAMCE NAHIARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz; ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Las amigas de su madre Claudia Nieto: Adriana Artaza, Adriana Arjona, Marta Ortega, Susana Achaval y sus familias; la acompañan con mucha tristeza en estos momentos de dolor. "Vuela alto Chamce". Elevamos oraciones en su memoria.

LUTFI, CHAMCE NAHIARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Marcelo Lutfi ,Silvia Franzzini y sus hijos Ignacio, Fernanda y Pedro ,despiden con profunda tristeza a su sobrina Shamse y acompañan a su Mamá Claudia y familia en estos momentos de tanto dolor,rogándole a Dios resignación y Consuelo.

LUTFI, CHAMCE NAHIARA (q.e.p.d) Falleció el 9/6/21|. Querida Chamce, descansa en paz en el sitio que Dios reserva a los justos, donde caminarás placidamente, sin ruidos y sin prisas. Ana y Emma Monfrini, amigas de tu mamá Claudia se unen para rogar por tu descanso eterno.

LUTFI, CHAMCE NAHIARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Participan su fallecimiento Rubén Pikaluk, su esposa Patricia Nabac y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, y acompañan a su mamá Claudia en estos tristes y dolorosos momentos, suplicando al altísimo una pronta y cristiana resignación. Ruegan oraciones en su memoria

LUTFI, CHAMCE NAHIARA (q.e.p.d) Falleció el 9/6/21|. Que tristeza nos da tu partida querida amiga, gracias por los momentos compartidos. Tu partida nos deja una gran tristeza. Tus amigos Tadeo, Karen y Mateo Corpu acompañan en el dolor a su madre Claudia en tan doloroso momento.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Los compañeros de su hermano Miguel del Área de Supervisión y Auditoría del Programa SUMAR: Mariana, Lorena, Claudio, ADrián, Ely, Valeria, Sonia, Daniela, Lisset, Claudia D, Claudia T y Javier, lo acompañan en estos momentos de tanto dolor y elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Ana Marcela Alzogaray y su esposo Chicho Santillán y sus hijos Javier, Cecilia y Alicia Santillán participan con profundo dolor de su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan una oración a su memoria.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Dr. Martín Díaz Achaval, CPN Alfredo Osvaldo Juri, Dra. Noemí Marcela Garnica, CPN Ricardo Lino Rubio, participan con profundo pesar el fallecimiento del Subsecretario de Desarrollo Social CPN Cristian Mansilla. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. El intendente José "Toto" Herrera y toda la familia municipal de Clodomira participan con profundo dolor el fallecimiento de quien supo desempeñarse como subsecretario de Desarrollo Social con admirable dedicación y sensibilidad por los más necesitados. Acompañan a su familia en este doloroso momento.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. El secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello, participa su fallecimiento.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero , participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Que descanse en la paz del Señor.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus ex compañeros de 5º 2ª Comercial turno tarde del colegio Nacional Absalon Rojas participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Cristian y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria,

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Tu amiga Ibañez Amanda Liliana y familia despide con profundo dolor al querido Cristian. Ruega oraciones por la paz de su alma.

MANSILLA, CRISTIAN CPN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Marcela Dapello y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NALLAR, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. José Luis, Adriana, Mónica Barrionuevo y Antonella Vercelli, vecinos de toda una vida, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, su hija María Emilia, nietos y demás familiares en tan difícil momento.

NALLAR, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Vuele alto don Emilio y descanse en paz. Sus vecinos de toda la vida, participamos con mucho dolor su partida, y rogamos al Altísimo resignación para su familia. ángela G. de Aguirre y sus hijas María E. y María M., Alfredo Martín, Mary Teme e hijos, lo despedimos con dolor y rogamos por su descanso eterno.

NAVARRETE, JUAN ELBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su esposa Elena Castillo, su hijo Juan Navarrete, sus hermanos, Nilda y Juan Navarrete, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado parque el descanso, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA162 TEL 4219787.

NAVARRETE, JUAN ELBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Ing. José Félix Alfano participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y compañero de trabajo. Acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

ROMERO, DIEGO JOSÉ ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Dr. José Freytes participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompañá a su familia por su triste partida.

SALAZAR, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Mirta Romano de Ovejero, Mabel Romano de Veliz y Pastor Edgardo Romano participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina "Lita", acompañando en el dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SARASTE, AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 8/6/21|. Su hija Mabel Sarasate, sus nietos Belén y Tomás Juárez, Santiago y Valentín Villegas Sararsate y sus bisnietos Sofía y Manuel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SARASTE, AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 8/6/21|. Las amigas de su hija Mabel: Cecilia M. de Noriega, Lastenia A. de Berdaguer, Liliana T. de Ribas, Rosina F. de Berdaguer, Mercedes O. de Matach, Silvia G. P. de Lescano, Mónica Gómez Paz, Graciela A. de Feijóo, Beatriz M. de Cáceres, Inés.S.A. de Pinto y Ana Lía R. de Castiglione la acompañan con mucho cariño en este triste momento.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su hija María Cecilia Sayago Medrano y sus nietos Gastón y Pedro Ignacio Salvatierra Sayago participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su prima Nora Beatriz Azar de Pece y sus hijos Federico y María Silva Arjona, Nora y Guido Larcher, Francisco y Silvia Rodriguez, Gustavo y Claudia Ortiz, participan el fallecimiento de nuestro virtuoso, atento y afectuoso médico, uniéndose para acompañar a sus hijos en este momento de profundo dolor. Rogamos oraciones por su querida memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. "Señor ya está ante tí recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su primo hermano Nicolás Farias y su Sra. María Cristina Teves, sus hijos Nicolás, Javier y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. La comunidad educativa del CENT Nº 1 participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del profesor Dr. Luis Sayago acompañándolo a él y a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Miguel Ángel Basualdo y su esposa María Ivana Vittar y sus hijos María Milagros, Valentín y María Sol Basualdo participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Josefina Abalovich, Florencia Suárez, Cecilia y Marcela Lozano, Carolina Saavedra y Celeste Medina, participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Agustina y a toda su familia en este momento de profundo dolor.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Los compañeros de su hija Dra. Agustina Sayago del Área de Coordinación Legal del Consejo General de Educación: Dr. Julio César Nassif, Dra. Lucy Ibañez, Dra. Carolina Rivero, Dra. Carolina Ruiz Grecco, Dra. Luciana Jorge, Dr. Pedro Rodriguez, Dr. Rodolfo Zanonni, Nancy Gutierrez, María Marta Barrientos y María Cáceres participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Dr. Arturo Olmedo y familia participan con gran pesar el fallecimiento del Dr. Luis Sayago y acompañan a sus hijos Sebastián y Facundo en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Miguel Ángel Tejera, su esposa María Martha Rufino y su hijo Miguel participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos Luis Humberto, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. María Eugenia Coronel y sus hijos Delfina, Maximio y Estanislao Ruiz Coronel participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Bruno Luis Brunetti y familia y Marta Susana Brunetti y familia participan el fallecimiento del padre de su cuñado Luis Humberto Sayago. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Manuel Héctor Álvarez, su esposa Delia Raab de Álvarez y sus hijos Alejandro, Adriana y Patricia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Lita y a todos los hijos en este triste momento.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Sus amigos de los martes que se reúnen desde hace 50 años, Chimby, Marito, Arturo, Manolo, Beto, Carlos Nico, Loli, Tito Berni participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Miguel Angel Granda, Elena O´Mill, sus hijos María Eugenia, Ernesto, Miguel Ignacio y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del queido Chochi. Despedimos con mucba tristeza a un gran amigo. Rogamos oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Arturo Curi, su esposa Lilyan y sus hijos Moira y Marcelo participan con gran dolo su fallecimiento. Ruegan por su memoria. Descansa en paz amigo.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Rolando Alvarez, Maria I.P. de Alvarez y sus hijos Laura y Manuel participan con profundo dolor el fallecimiento de Chochi y acompañan a toda su familia en el dolor. Se elevan oraciones.

SAYAGO, LUIS RENÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Marcelo A. Espeche, Ana María Bruchman, sus hijos Ana María, Cecilia y Marcelo Luis Espeche y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Eduardo López, su esposa Lía Debon y familia participan su fallecimiento con profundo dolor, y acompañan a su familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LUIS RENÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Mario Pericás y Norma Marinucci de Pericás participan su fallecimiento. Elevan oraciones para el consuelo de su familia. Descansa en paz, Chochi.

SUÁREZ, JORGE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Su esposa Fernanda, hijos Aixa, Maxima, Gabirela, su madres, hnos y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TIJERA INFANTE, CLELIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Que en este descanso etern, El Señor la tenga a su lado. Aldo A. Corvalan participa con tristeza el falecimiento de Marcela, hermana de su hija política Daniela junto a sus hijos Aldo, Hugo, Analia y Angela Russo. acompañan con cariño a sus hijos, hermanos en estos dolorosos momentos, rogando a Dios consuelo y resignacion. Elevan oraciones en su memoria y que brille para ella la luzque no tiene fin.

TIJERA INFANTE, CLELIA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Cuñado de su hermana Daniela, Hugo, Fabiana, Andrea y Javier Corvalan participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Prof. Rosa Yolanda Alegre de Scarano y sus hijos Carlos Alberto y Juan José participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento tan difícil a sus hijos Marco y Coco. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (COCA) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Ramón Pena , Belén Basualdo , sus hijos Manuel, Santiago, Belen y Martín Pena , acompañan a su familia en tan doloroso momento

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan cariño a Sus hijos y demás familia elevando oraciones en su querida memoria.

VEGA, LIDIA EUNELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Sus hijos Analia y Jorge, su nieto Javier, su hna. Reyna, participan su fallecimiento, sus restos serán velados en sala velatorioa P.L.Gallo 330. e inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Servicio Caruso Cia. de Seguros.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. María Cristina Vergottini y familia acompañan a sus hijos en este momento de irreparable pérdida y gran dolor. Descansa Chiquina, tu vida fue de entrega total y sin desmayos ante la adversidad.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Miguel Cuevas y familia, participan con dolor su fallecimiento. acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA(q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Lisandro Gutiérrez, Teresa Iturre, sus hijos Gonzalo y Ramiro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

VERGOTTINI DE DALALE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Su sobrinos Luis, Cristina, Daniel, María Marta, y Miguel, sus sobrinos políticos Graciela, Pablo, Ana, Javier y Patricia, sobrinos nietos: María Gracia, Franco, Agustín, Sebastián, Matías, Nicolás, Victoria y Nur participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VERGOTTINI, MARÍA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus sobrinos Lucrecia, Mónica, Fernando, María Laura, Emanuel De La Cruz Andrés, Alejandro, Susana Vergottini Luis, Cristina, Daniel, María Marta, Miguel Dalale y demas familiares ,sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VERGOTTINI, MARÍA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus sobrinos: María Lucrecia de la Cruz, Fernando Yocca, Mónica y Jorge Marinetti, Fernando, Laura y Gustavo Bottino, Emanuel y Natalia Gomez, sus sobrinos nietos y sobrinos bisnietos participan el fallecimiento de la tía "Oty". Ruegan oraciones en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin".

VERGOTTINI, MARÍA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. María Olivares de Haick y Elena Haick participan con dolor el fallecimiento de Chiquina y y Oti y abrazan a sus famliares con afecto. Q.E.P.D. Y se ruegan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI, MARÍA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. María Cristina Vergottini y familia despiden a Otty, ejemplo de vida cristiana.

VERGOTTINI, MARÍA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su primo hermano Raúl Vergottini y Silvia Mansilla, sus hijos Dra. Silvia Vergottini y Dr. Jorge Maestre; Dra. Marcela Vergottini; Sr. Fabian Liso y flia, participan su fallecimiento.

VERGOTTINI, MARÍA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Su primo hermano Dr. Juan Carlos Vergottini y Dra. Ana Sesin, sus hijos Contadora Alejandra Vergottini y Dra. Soledad Vergottini, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.