FÚNEBRES | 11 de junio del 2021 PRIMERA PARTE

12/06/2021 - 00:45 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Héctor Félix Durán (Fernández)

- Segundo Sebastián Ybarra (La Banda)

- Olga Ercilia Tessari (La Banda)

- Eduardo Alfredo Sayago (La Banda)

- Soila del Carmen Toloza

- Mario Leonor Paz

- Blanca Esther Canavo (La Banda)

- Berta Antone Alverez

- César Armando Tévez (Dpto. Figueroa)

- Nelida Gómez (Dpto. Loreto)

- Roberto Esterginio Ledesma (Forres)

- Roger Eduardo Gallo Luzzi

- Olga Cecilia Carolina Francolini de Gómez

- Eduardo Oscar Méndez

- Osvaldo Bartoloni (La Banda)

- María Leonor Paz

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Álvarez de Fernández, Berta Antonia

Falleció: 11/06/21

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia, Dr. Marcelo A. Barbur participa su fallecimiento.

Álvarez de Fernández, Berta Antonia

Falleció: 11/06/21

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia, el Sr. subsecretario, los Sres. directores generales de áreas y empleados de dicho ministerio, participan de su fallecimiento.

Álvarez de Fernández, Berta Antonia

Falleció: 11/06/21

Compañeros de oficina de su hijo Carlos: Valeria, Viviana, Maria Rosa, Claudia Q, Mario, Pablo, Romina, Eduardo R, Federico, Hugo, Agustin, Eduardo y Claudia B. lo acompañan en este momento de dolor y participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CARLOS ALBERTO CEJAS

Falleció el 9/6/21

El equipo de Rally Agüero Competición de Clodomira y todos sus integrantes participan con gran dolor el fallecimiento de su gran amigo Carlos. Elevan oraciones en su querida memoria.

CARLOS ALBERTO CEJAS

Falleció el 9/6/21

"Que brille para él la luz que no tiene fin."

Ariel Gustavo Agüero y su esposa Graciela Moreno participan con gran pesar el fallecimiento del esposo de su amiga Ester Morales y acompañan a sus hermanos y demás familiares en este difícil momento. Clodomira.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DORA JORGE DE MARHE

(q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|.

Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.-

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DORA JORGE DE MARHE

(q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|.

Directivos y personal de Ingenio y Comunicación S.A., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.-

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DORA JORGE DE MARHE (q.e.p..d.) Se durmió el 9/6/21….

“Señor, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin”. Raúl Osvaldo Ayuch y familia, Guillermo Ayuch y familia, Alejandra Ayuch y familia, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROGER EDUARDO GALLO LUZZI

(q.e.p.d) Fallecio el 11/6/21.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante Humberto Eduardo Santillán, concejales, secretario, prosecretario, directores y empleados del mismo, participan con dolor el fallecimiento del exconcejal y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROGER EDUARDO GALLO LUZZI (q.e.p.d) Fallecio el 11/6/21.

El Ministro de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad. Dr Angel Hugo Niccolai, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este dificil momento.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

EDUARDO MIGUEL BASBÚS (Chilo)Se durmió el 12-06-2020 ….

Un día como hoy, hace un año, el cielo y nuestro Señor se llenó de gracia con tu presencia, porque llegó un ángel más a su lado, un ser con un corazón tan grande que nos cobijó siempre muy junto a él, con su generosidad y con su amor. Pero yo me quedé con un vacío inmenso, porque nuestro amor siempre pudo superar cualquier barrera, cualquier obstáculo, nos amamos con nuestros errores, con nuestras falencias, supimos trascender a cualquier dolor, a cualquier injusticia, por que juntos lo pudimos hacer, y hoy estoy con nuestros hijos y nietos, pero me faltas vos, y eso causa mucho dolor, y debo seguir porque es así. Yo le pido a Dios que me dé esa fuerza que a veces siento que ya no las tengo, vos siempre me decías "vos puedes, vos sos fuerte chanchito", creo que hoy no, por eso le pido ayuda a mi CREADOR, hasta que Él, nos vuelva a reencontrar. Fuiste un hombre sincero, sin mentiras, sin mezquindades, siempre pusiste al otro antes que a vos. Por eso y mucho más estoy segura que estás junto a nuestro Señor, esa paz me acompaña, porque supiste amar al prójimo más que a vos mismo, Chilo Basbús. Te amamos. Hoy a las 20 hs, participaremos de la misa, por Facebook, en la Pquia. San José del Bº Belgrano. Participan, su esposa Lely Mansilla, sus hijos Eduardo, Cecilia, Diego, Mariam y familia y su sobrina Yeny Bravo.

1 PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

2 (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/6/21 Y espera la resurrección.

OLGA CECILIA CAROLINA FRANCOLINI DE GÓMEZ

José Fraguas y familia participan con dolor su partida a la Casa del Señor

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

1 (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/6/21 Y espera la resurrección.

OLGA CECILIA CAROLINA FRANCOLINI DE GÓMEZ

Magui de Fraguas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROGER EDUARDO GALLO LUZZI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/6/21 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad Capital Ing. Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROGER EDUARDO GALLO LUZZI

(q.e.p.d) Fallecio el 11/6/21.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti, el coordinador general CPN Norberto Zanni y demás directores, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

ROGER EDUARDO GALLO LUZZI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor 11/6/21 y espera la resurrección.

¡¡Que el Señor te reciba en sus brazos y que brille para ti la luz que no tiene fin!! ¡¡Que tu alma descanse en paz, papá!! Tu hijo Juan Ignacio, Irma Domínguez, Teresita y Ricardo Ledesma, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROGER EDGARDO GALLO LUZZI

(q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21.

El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROGER EDGARDO GALLO LUZZI

(q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21.

El Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROGER EDUARDO GALLO LUZZI

(q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21.

La Sra. Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’ Mill participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ ROQUE OSVALDO GREGORIO CORTEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DORA JORGE DE MARHE

(q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|.

Lic. Ricardo Dalale y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DORA JORGE DE MARHE

(q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|.

Dr. Jose Dalale y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CPN. CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

El señor secretario de Seguridad de la Provincia, comisario general ® David Marcelo Pato, participa con dolor su fallecimiento y eleva una oración en su memoria, pidiendo al Señor de los cielos, el consuelo para sus deudos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CPN. CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

El señor jefe de Policía, comisario general Roger Alberto Coronel, participa con profunda tristeza su fallecimiento, ruega por el descanso eterno de su alma y para que su familia pueda superar esta penosa pérdida.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CPN. CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

. El señor subjefe de Policía, comisario general Daniel Humberto Loto; participa con dolor su fallecimiento y en honor a su memoria, le ruega a Dios que cubra a sus familiares con un bálsamo de su gracia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) falleció el 08/06/21

La señora intendente municipal de Colonia Dora, Marcela Mansilla y el señor diputado provincial Juan Sequeira, participan su fallecimiento. Acompañen a su familia en tan doloroso momento

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) falleció el 08/06/21

La sra. Intendente de la ciudad de Suncho Corral Estela Protti de Azar, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d.) falleció el 08/06/21

Jorge Daniel Azar, Estela Protti, sus hijos: Cristian y flia., Sebastián y flia., Participan con gran dolor la partida de nuestro amigo Cristian, rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

C.P.N CRISTIAN MANSILLA

(q.e.p.d. )Fallecio el 8/6/21

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa con profundo dolor el fallecimiento del subsecretario de Desarrollo Social de la Provincia a quien se lo recordara como un ser solidario siempre dispuesto a dar respuestas y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación

RECORDATORIO

MAFALDA ESTER MARCOS DE ESCALDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/5/21 y espera la resurrección.

Pichona: desearía que el cielo tuviera teléfono para poder escuchar tu voz y decirme "hola hermano Chichí, cuñada kuky Romero , sobrinos Gustavo y Pucho Marcos, ¿cómo están?". Lo único que nos queda son tus recuerdos, tus fotos y el gran ejemplo de mujer, madre y esposa. Hoy al cumplirse un mes de tu partida a la Casa del Señor para encontrarte con tu gran amor, tu esposo, seguramente estarás más feliz que nunca y nosotros acá recordándote con lágrimas y sonrisas. Elevamos una oración a tu querida memoria. Descansa en paz. Amén. Clodomira.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RODOLFO ALBERTO MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/5/21 y espera la resurrección.

El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, Secretarios Técnicos y personal en general, participan el fallecimiento del Sr. Rodolfo Alberto Martínez, hermano de la asesora Legal Dra. Dora Alicia Martínez, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

QUINTO ENNIO MASTROIACOVO (Pocho)

(q.e.p.d.) 08/06/21.

“Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega”. Oscar Pinto y Familia ruegan una oración en su querida y esperan la pronta resignación familiar.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MÉNDEZ, EDUARDO OSCAR .

Falleció: 11/06/21

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto Dr Marcelo A. Barbur participa su fallecimiento.

Méndez, Eduardo Oscar .

Falleció: 11/06/21

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia Dr Marcelo Alejandro Barbur, el Sr. subsecretario Dr. Héctor Facundo Funes, los Sres. directores generales de áreas y empleados de dicho ministerio, participan su fallecimiento.

JOSÉ MARÍA MURATORE (YOYE)

(q.e.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

YOYE, nuestro amado Yoye, siempre seremos cinco, nuestro amor no termino con tu partida y por más que nos duela, tú esencia y tu sonrisa siempre quedaran grabadas en nuestros corazones. Porque desde hace 9 días nos cuidas y guías para que podamos seguir, iluminaras eternamente nuestras vidas.

Las personas buenas y llenas de bondad pasan por la tierra para dejar su huella tal cómo lo hiciste vos amado Yoyito. Eras sos y serás demasiado bueno, por eso Dios te eligió para que seas nuestro Ángel y llenes de generosidad este mundo con tu gran corazón.

Tu amor nos mantendrá unidos, y cuando nuestras almas se unan nuevamente seguiremos juntos nuestro camino. Gracias por amarnos como lo haces TE AMAMOS POR SIEMPRE

``Siente mi corazón y el fuego de su amor

No lo dejes así, muerto de frío

Tu mirada es todo mi abrigo

Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. ETERNO AMOR !.

Tus padres Nene Muratore y Pequeña Lescano. Tus hnas Yanina y Belen. Tus sobrinas Guillermina Y Griselda tu ahijada Gavina, tu Cuñado Diego Gerez y Jerónimo Occhionero.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CARLOS ALBERTO ORTIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/21 y espera la resurrección.

El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios Técnicos y personal en general, participan el fallecimiento del Sr. Carlos Alberto Ortiz dan sus condolencias y acompañan a la familia.

ROGER EDUARDO GALLO LUZZI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor 11/6/21 y espera la resurrección.

Nos quedamos con el mejor de los recuerdos de ese papá juguetón que extrañaremos siempre. Elevamos a nuestro Dios, una oración en tu memoria.

¡¡Descansa en paz, que aquí nosotros estaremos bien, papito!!

Tus hijas Guadalupe y Julieta y tu nieta Ana Paula.

ROGER EDUARDO GALLO LUZZI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor 11/6/21 y espera la resurrección.

Me quedo con ese dolor de tu inesperada partida, pero con las sonrisas y canciones del último viaje compartido. Descansa en paz. José Sebastián Mercado Ferreyra.

ROGER EDUARDO GALLO LUZZI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor 11/6/21 y espera la resurrección.

Siento mucho tu partida, me quedo con los mejores recuerdos junto a mis nietas. Dios te tenga en su gloria. Norma Favorina Saravia.

LIBIA AZUCENA SALVATIERRA DE SORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/6/20 y espera la resurrección.

Madre hoy hace un año de tu partida, me consuela saber que descansas en paz junto a tus padres y hermanos como una gran familia que siempre fueron, con la dulzura de tu madre, los grandes y sabios y relatos de tu padre y el canto folklórico interpretado por tus hermanos.

Creeme que me esfuerzo por cuidar, conservar y brindar cariño a las personas, las cosas y la casa a quienes tu cuidabas y amabas, respeto y cumplo tus deseos . Aun con algunos pensamientos distintos sos el orgullo de madre que tengo, porque aunque no estás físicamente, todos los días me acompañas y sostiene.

Me Gusta pensar que voy a verte, no se en que lugar, ni en que estación o circunstancia, no se si hoy, mañana, o en algunos años o en algún otra vida, nos se siendo adultos, o ancianos en forma de personas, o en la naturaleza(como agua, piedra, tierra, flor, lluvia, luna, sol o cielo).Solo pensar que voy a verte de algún modo, o en algún tiempo en que nuestros destinos coinciden nuevamente. Solo pienso en eso,me gusta pensar que voy a verte”.

Nunca se olvida a un ser amado, solo se intenta y aveces con el tiempo se aprende a vivir sin ella”. Madre te llevo en mi alma y en mi mente. Guía mis pasos por el buen camino y protégeme. ¡ Que descanses en paz .Quienes te recuerdan elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Comisario (R) JORGE JESÚS SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 09/06/21.

El señor secretario de Seguridad de la Provincia, Comisario General (R) David Marcelo Pato, participa con dolor de su fallecimiento y acompaña afectuosamente a toda su familia, elevando una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Comisario (R) JORGE JESÚS SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 09/06/21.

El señor jefe de Policía, Comisario General Roger Alberto Coronel, participa con tristeza y pesar de su fallecimiento y acompaña ante este difícil trance a todos sus familiares. Que Dios reciba su alma en Gloria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Comisario (R) JORGE JESÚS SUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 09/06/21.

El señor subjefe de Policía, Comisario General Daniel Humberto Loto, participa con profundo dolor de su fallecimiento. En este duro momento que les toca vivir, ruega a Dios por consuelo para todos sus deudos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLGA ERCILIA TESSARI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/21 y espera la resurrección.

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

AGRADECIMIENTO

URTUBEY, EDGARDO DIMAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21.

Sus hermanos Edith y José Ricardo Urtubey agradecen a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a Unión Regional del Maestro, a familiares y amigos por su acompañamiento.

Dios bendiga a todos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ DR. FÉLIX ANTONIO ZERDA

(q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 10/6/21|.

Sus hermanos Yolanda Elvira Zerda, Héctor Audino Zerda y Teresa del Valle Zerda y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

ALEGRE VDA. DE VIDAL, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Arturo Lorente y familia lamenta con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Rogando oraciones en su memoria.

ÁLVEREZ, BERTA ANTONE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. Sus hijos Carlos y Ana su hija politica Veronica sus nietos Maxi, Nico, Nahuel y Zoe y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de el descanso COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ÁVILA DE GIMÉNEZ, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Osvaldo y Marcela Alejandra Laprida, sus respectivas flias., participan su fallecimiento, damos nuestras condolencias a Carmen, a su esposo Alberto y a su hijo Juan Esteban y los demas familiares. Imagino cuan sentidos están ya que era el gran pilar de la flia. Rogamos a Dios para que ella ya esté con Jesús y que sea eterna su memoria. Amén.

BOGGETTI, HÉCTOR JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor|. El rector, Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Dr. Héctor Boggetti, docente e investigador, de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Se acompaña en el dolor a sus familiares y afectos.

BOGGETTI, HÉCTOR JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Dr. Héctor Boggetti, docente e investigador de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Se acompaña en el dolor a sus familiares y afectos.

BOGGETTI, HÉCTOR JOSÉ Dr.(q.e.p.d.) Falleció el|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE participan con profundo dolor el fallecimiento del docente de nuestra casa de altos estudios y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, JULIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Sus hijos Mario, Carlos, Eduardo, Adriana, Fernando Bravo h. politicos Alejandro, Mariela, Daniela, Ariel, Ramona, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta Barranca SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Miguel Ángel Musso participa con dolor el fallecimiento del gran amigo Carlos y eleva oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Daniel García y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Las amigas de su hermana Mónica: Analia, Juana, Liliana, Ma. Isabel, Monica, Patricia y Alejandra, despiden con profunda tristeza su partida y acompañan en el dolor a su esposa Ester, hijos, Hnos y a toda la familia. Rogando oraciones en su memoria.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Señor , dale el descanso eterno." Dra. Maria Amalia Agüero Moreno y Ezequiel Paz participan con gran dolor su fallecimiento . Ruegan oraciones en su memoria. Clodomira.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Siempre te recordaremos". Farmaceútica Graciela Agüero Moreno y su esposo Oscar Lucero participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Carlos. Clodomira..

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su amigo Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con profundo dolor su partida y acompañan a toda su familia en este momento de profunda tristeza.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Julio Ricardo Agüero Moreno y flia. participan con inmenso dolor su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin. Clodomira.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Auad Ricardo Abdala, sus hijos Ricardo Abdala y Juan Ignacio participan con dolor su fallecimiento, te extrañare mucho querido amigo.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Junto a aguas de reposo me pastoreará"... (La Biblia). Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor de la partida. El Señor los consuele y los bendiga en la irreparable pérdida.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Querido Carlos, con profundo dolor nos enteramos de tu partida. Gracias por el regalo de tu amistad. Acompañamos a su familia en este dificil momento. Miguel y Santiago Abate.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "El justo por su fe vivirá". Lisardo Rodríguez y Chini Habra Fernandez participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Antonio Garbi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.