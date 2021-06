FÚNEBRES | 14 de junio del 2021

14/06/2021 - 00:40 Funebres

Fallecimientos

- Hilda Noemí Ibáñez

- Teresita del Valle Suárez

- Rosendo Gattas

- Marta Graciela Saavedra (Luján)

- Teresa Beatriz Sayago

- Segunda Ynocencia Enriquez

- Claudia Beatriz Nieto Mesías

- Carlos Abdo (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CRISTIAN ADRIÁN ALFREDO ALSINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 13/6/21 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra Matilde O’Mill, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento de irreparable pérdida. Ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CRISTIAN ADRIÁN ALFREDO ALSINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 13/6/21 y espera la resurrección.

Que brille para él la luz que no tiene fin, querido compañero con gran dolor te despedimos, vivirás en nuestros corazones, tus compañeros de intendencia Casa de Gobierno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JOSÉ GENARO MONTES

(q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|.

El presidente del Partido Justicialista, Santiago del Estero, don José Emilio Neder, participa de su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JOSÉ GENARO MONTES

(q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|.

EL SECRETARIO GRAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA, SANTIAGO DEL ESTERO, DR CARLOS SILVA NEDER, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JOSÉ GENARO MONTES

(q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|.

EL VICEGOBERANDOR DE LA PROVINCIA DR CARLOS SILVA NEDER, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. JOSÉ GENARO MONTES

(q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|.

El doctor, el que siempre te responde el teléfono. El doctor que se para en la calle para escucharte. El doctor que comparte los memes más divertidos. El doctor que no te suelta las manos cuando estás enfermo.

El doctor que tiene sueños de que Monte Quemado sea mejor. El doctor que vino y se quedó. El doctor que nos apoyó hasta el último momento acompañando a todos.

El doctor partió hoy con el Señor. Cura con tu luz eterna las heridas de tu pueblo que hoy llora tu partida. ¡Que en paz descanses, doctor!

Carlos Hazam y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUIDO HUMBERTO ISLAS (Q.e.p.d)

EL VICEGOBERANDOR DE LA PVCIA DR CARLOS SILVA NEDER, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUIDO HUMBERTO ISLAS (Q.e.p.d)

EL SENADOR NACIONAL, DON JOSE EMILIO NEDER, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUIDO HUMBERTO ISLAS (Q.e.p.d)

AMIGOS DE TU HIJO CHONONO, "LOS PERUCAS" PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OMAR GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|.

EL SENADOR NACIONAL, DON JOSE EMILIO NEDER, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OMAR GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|.

EL VICEGOBERANDOR DE LA PROVINCIA DR CARLOS SILVA NEDER, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

RECORDATORIO

MARÍA ANGÉLICA CÁCERES VDA. DE MONTENEGRO (Chita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/5/21 y espera la resurrección.

“Nunca se olvida a un ser que se quiere, simplemente se aprende a vivir sin él”. Sus hijos Ricardo y Rosa Montenegro, su nieto Federico; su ahijado y sobrino Fernando Cáceres; sus hermanas políticas Carmen A. y Nilda A. Montenegro e Isabel Torres y flias.; sus sobrinos: Cuni, Peri, Ana, Carolina, Víctor y Edgardo Cáceres y respectivas flias., Pablo y Natalí Basualdo; José Caro, Marcelo Morales y respectivas flias., te recuerdan con mucho amor al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre Celestial. Se ruega una oración en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

DR. JUAN LUIS LERSO

(q.e.p.d.) Falleció el 5/6/21.

Querido esposo Juan Luis, yo y mis dos hijos te vamos a extrañar mucho, no pudiste vencer a ese monstruo que acosa a la humanidad, pero Dios sabe que vos entregaste todo, hasta tu vida por sanar pacientes. Hoy no estás físicamente pero tu alma está junto a Dios y brillará para siempre con tus dotes de sencillez, sinceridad y tu calidez tanto hacia la gente como a los de tu familia. Descansa en paz querido Luis. Hoy se realizará una misa en su memoria en la parroquia San José de Belgrano a las 20hs.

RECORDATORIO

Amalia Isabel Gómez

(q.e.p.d.) Falleció el 05/06/21.

No te acerques a mí tumba sollozando, no estoy ahí. Estoy en el viento que te acaricia en las plantas que riegas cada día en las estrellas que brillan de noche sobre tu hogar, en la sonrisa de tus hijos, en los pájaros que cantan en tu olivo, por eso, no te acerques a mí tumba sollozando...no estoy ahí. Estoy en tu recuerdo y en tu corazón. Tu hija Valeria, tus nietos Lisandro y Guillermina, te amaremos toda la vida. Ruegan una oración por su eterno descanso.

AGRADECIMIENTO

JUAN MATEO SERRANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 05/06/2021 y espera la resurrección.

Padre: te fuiste sin el adiós de tu familia y de tu pueblo, quizás decidiste que fuera así para no vernos sufrir, el dolor cada día es más grande, porque grande era el lugar que ocupabas en nuestras vidas, puntal de lanza, pilar central, corazón y carácter, timón de nuestros horizontes, ya había llegado el cansancio de tus horas grises, hoy tu lucha finalizó, dejando después de tanta siembra una gran cosecha, tu única ambición era el amor de tu familia y el bienestar de tu pueblo, no le pediste mucho a la vida, pero la vida te concedió más de lo que anhelabas. Siempre creíamos que serías eterno, nos enseñaste a nunca bajar los brazos, a enfrentar la vida con honestidad, justicia y verdad, hoy tus enseñanzas resuena solemne al son del talan de las campanas que te despiden lo que nunca nos enseñaste es aprender a vivir sin ti. En medio de la desolación y la soledad cuando cerraste tus ojos, cuando tu corazón dejó de latir me mandaste a tu amigo, aquel que en medio del dolor decía “decime en que te puedo ayudar y lo haré”, ese que con ojos temblorosos por la perdida de su amigo se puso al frente de tanto dolor, FERNANDO CEJAS, a quién no nos alcanzará la vida para agradecer por todo lo que hizo. Por el gran amor y solidaridad en estos duros momentos. También queremos hacer extensivos nuestro agradecimiento a la Dra. Griselda Villarruel, a nuestra enfermera Cristina Vallejo, a Luis Chavez, Rosa Cejas, Damaris Gutierrez, Jesús Serrano, Pedro Haro, Soledad Rodríguez, Victor Carmona, Adrián Infante, Angel Zárate, Jesús Santillán, Lucas Herrera, Juan Santillán, Vanina Vazquez de Serrano, Rito Tofanelli, Ana Carolina Mansilla y a toda la familia, amigos, colegas, instituciones educativas, que expresaron muestras de dolor y acompañamiento a la distancia ante nuestra dolorosa pérdida. Ahora comprendemos porque dicen que los amigos se reconocen en los malos momentos, pues los rostros que nos acompañan hoy son aquellos a los que recordaremos siempre. Desde la familia Serrano Silva agradecen a todos infinitamente su acompañamiento y solidaridad manifiesta, rogando al Todopoderoso los cuide y bendiga. Descansa en paz padre amado, te llevaremos en el alma toda la vida. Choya.

RECORDATORIO

JUAN MATEO SERRANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 05/06/21 y espera la resurrección.

Señor, Padre Dios transforma nuestras lágrimas en oraciones para que el alma de nuestro padre descanse en paz. Aferrados a nuestra profunda fe cristiana y confiados en un Dios que es vida y resurrección, al cumplir el noveno día de su fallecimiento, recordamos su partida y rogamos por su descanso eterno. Su esposa Marta Dolores Silva de Serrano; sus hijos Sergio, Cecilia y Valeria Serrano y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

RECORDATORIO

-Marselo P. Gallardo (q.e.p.d.) Falleció el 06/6/90

- Marcelo F. Gallardo (q.e.p.d.) Falleció el 02/06/97

- Elsa Alicia Maldonado de Gallardo (q.e.p.d.) Falleció el 14/06/20

Padres y hermano queridos: A pesar del tiempo transcurrido nos siguen haciendo falta. Los recordamos siempre y su presencia sigue viva entre nosotros. Sus hijos y hermanos Elsa Graciela, José Oscar y José Aníbal, sus hijos, hermanos políticos, nietos y sobrinos rogamos una plegaria a Dios por el eterno descanso de sus almas al cumplirse 31 años, 24 años y un año de sus respectivos fallecimientos.

INVITACIÓN A MISA

Prof. RAÚL DAVID LEGUIZAMÓN

(q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|.

No he muerdo, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanzas.

No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, mi presencia se hará sentir.

Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, será la brisa que besará sus rostros.

Seré un recuerdo dulce que asista a su memoria, será una página bonita de su historia.

Perdón a todos, tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles. No he muerto, solo me fui antes.

Su madre, su hermana y demás familiares agradecen a todas las instituciones educativas, al Fray Marcos y a toda la flia. Franciscana de Sgo y todas las provincias, amigos de Córdoba, Bs. As., Chaco, Vilelas, Suncho Corral y Termas de Río Hondo, amigos y vecinos en gral. Al recordar el 9no día de su fallecimiento invitamos a la misa a realizarse en Catedral Basílica a las 20hs.

ALSINA, CRISTIAN ADRIÁN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Cuni, Peri y Fernando Cáceres, Natalia y Raúl; Lucía y Ramón, Domingo Abdulajad y respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del querido vecino "Panza" y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria

BOGGETTI, HÉCTOR JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/2021|. El Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo, autoridades, compañeros del INSIMA, docentes, nodocentes y estudiantes de la FCF UNSE participan con dolor del fallecimiento del docente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Unse. Se ruegan oraciones a su memoria.

CARRIZO, SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Su esposa Delicia, sus hijos Maria, Alberto, Gabriela, Silvana, Braian, Cristian, Yesica, Pedro, hijo politcos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

CEJAS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su amigo y colega de toda la vida Gringo Catálfamo acompaña a Miguel, Chauchin y a toda su familia.

DÍAZ GONZÁLEZ, MATEO TERENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposa Claudia Cáceres, sus hijos Javier, Karina, Patricia y Samuel, sus hijos pol Marcelo y Paola y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ENRÍQUEZ, SEGUNDA YNOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Sus hijos Noemi, Nicolas, Ramon, Mario, hijos politicos, nietos, bisnietos, y demás familiares, sus restos fueron cremados ayer Cob. Caruso Cia Arg de Seguros S.A. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

GALLO LUZZI, ROGER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. Los compañeros de trabajo de su esposa Cecilia de la DGI PSE, personal directivo, técnico, profesionales, administrativos, contable y ordenanzas participan con profundo dolor el fallecimiento de su esposo, rogando el descanso eterno de su alma. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. Ramón Núñez. Hijos: Ramona, Fiama, Luis y Mariana. Hermana, Sobrinos, Nietos y de más familiares participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Piedad.EMPRESA SANTIAGO

GARCÍA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Los Nogales (Tucumán) el 12/6/21|. Su prima hermana Esther Gladys García, sus sobrinas Marisol y Analía Acosta, sobrinos nietos Agustín, Benjamín, Jazmín y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y lo despiden con profundo amor y cariño, rogando a Dios por su eterno descanso. Nuestras condolencias a su familia.

GARCÍA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Los Nogales (Tucumán) el 12/6/21|. Querido hermano: me despido de ti expresándote que se va contigo un gajo de ese añoso árbol, llevándose con altura nuestro apellido. Fuiste una persona de bien, querido por toda tu familia santiagueña. Siempre demostraste amar a tu esposa, hijas y nietos. Espero que las puertas del cielo se abran para ti y así te cobijen eternamente. Con cariño, Esther Gladys.

GATTÁS, ROSENDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposa Mirta Gallegos, sus hijos Alvaro, Fernanda y Rodrigo, sus hijos pol. Marisa, Roberto y Susana, y sus nietos Abigaíl, Micaela, Noelia y Sofía participan con dolor su fallecimiento , sus restos serán inhumados hoy a las 12 en el cementerio Aires del Pinar. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO E HIJO.

GATTÁS, ROSENDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su hermano Vitín, su hermana política Yeny Auad, sus sobrinos Víctor, Matías, Vale, Maxi y Simone participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DEIDAMIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposo Hugo Vizgarra, sus hijos Jose, Hugo, Victor, nietos Tais, Tania, Gonzalo, Melani, Leo, Jazmin, Sol, Yohel, Maru, Tiziano, Mirna y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Las Tinajas Dto Mariano Moreno. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

IBÁÑEZ, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su hija Rita Escobar, su hijo pol. Fabián, sus nietos Alex y Ámbar, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Mamerto Guerra, Carmen Jiménez, sus hijos Fabián, Marcela, Javier, Luis con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Martín Zaiek y María Susana Petrungaro y sus hijos María Eva, María Milagros, María Luz y Camilo participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Juan y a su nieta Natalia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Roberto Jorge Jalaf, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a sus hijos en este momento de tanto dolor. Que Dios la tenga a su lado. Eleva oraciones en su memoria.

LEDESMA DE CHÁVEZ, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Beatriz, hoy te dormiste en el Señor dejando un gran vacío en los que te aman. Con la resignación de saber que has gozado de una vida plena al lado de tu esposo, hijos, nietos y bisnietos. Ruego a Dios por tu eterno descanso, hasta nuestro reencuentro. Su esposo Oscar Chávez, sus hijos Roberto, Paola, Valeria, Vanina, sus hijos politicos Victor, Fernando, sus nietos Franco, Narella, Paloma Chavez; Matías, Milagros, Anabella y Martin Fabrini, sus bisnietos Nazareno, Alma y Solana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

LUTFI, CHAMCE NAHIARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Tus profesoras que recuerdan tu paso por el Colegio Belén: alegre, entusiasta, solidaria, dispuesta a aprender y a acercarte al Sagrado Corazón, hoy lloran tu inesperada y temprana partida. Ruegan a Dios para que te dé a vos la gloria celestial y el descanso eterno y a tu amada madre, Claudia, paz y resignación.

LUTFI, CHAMCE NAHIARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Tu fresca mirada, tu dulce sonrisa, tu ángel juvenil permanecerá eternamente en nuestros corazones, rogamos por la prona resignación de su abuela Fany y sus tíos Ruth, Alicia y Luisa. Tus `primos Romina y Adrián y, Oscar, Carlos y Jorge Pappalardo y Verónica Santucho participan conmovidos su fallecimiento.

LUTFI, CHAMCE NAHIARA - NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/6/21 y el 12/6/21|. Mónica Trouve, Omar Lescano e hijos participan su fallecimiento y ruegan que sus almas se encuentren en el Reino celestial y brille para ellas la luz que no tiene fin.

MEDINA DE SERRANO, ROSA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Las amigas de su hijo Miguel: Ana Clapes, Teresa Román y Marisa Simonetti participan el fallecimiento de la mamá de su profe Miguel. Elevan oraciones en su memoria.

MÉNDEZ, EDUARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. Su amigo Edmundo Andrada (Negro) y flia. acompañan a su familia en este dificil momento. Su hermana Mirta, sus sobrinos Ruben, Lorena y Cintia en el dolor de su partida hacia el Reino de Dios. Descansa en paz.

MONTES DE OCA DE DÍAZ YOLDE, MARÍA EDELIRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Martín Zaiek y flia. participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su madre Fanny, sus hermanos Ruth, Alicia y Luis y demás fliares, participan el fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Te has ido repentinamente para seguir unida a tu adorado Chamce. No hay palabras para tanto dolor. Acompañamos a su madre Fany y a sus hermanos Ruth, Alicia y Luis. Dios les de fuerzas y resignación. Elevamos una oración en su memoria. Oscar, Carlos y Jorge Pappalardo, Verónica Santucho y Romina y Adrián Pappalardo, participan con dolor su fallecimiento.

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Participan de su fallecimiento Rubén Pikaluk, su esposa Patricia Nabac y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, y acompañan a su madre y hermanos en estos difíciles y tristes momentos, que brille para ella la luz que no tiene fin, descansa en paz querida amiga, junto a tu amada hija Chamce. Ruegan oraciones en su memoria.

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Alma mía vuelve a tu descanso, que el señor cuida de ti. Ha librado mi alma de la muerte, de lágrimas mis ojos caminaré en presencia del Señor (Salmo 116). Compañera y amiga, discípula fiel de Jesús, nos dejas tu testimonio de amor y de entrega; El te eligió para darnos su palabra cada mañana con el evangelio. Te mereces un lugar de privilegio en el cielo. Vuela y alcanza en tu vuelo a Chamse que se adelantó y juntas de la mano descansen en la paz de nuestro Padre, caminen en su presencia, brillen sus ojos al encuentro que más allá del sol está un hogar preparado para las dos. La comunidad educativa del Instituto Laura Vicuña participa con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en el dolor.

ORELLANA, REINA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su hermana Manuela, sobrinos Luciana, David, Tomas, Nahuel, Guadalupe,Mia y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob Caruso Cia Arg de Seguros S. A. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

PÁEZ, STELLA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus hijos Manuel Corvalán, María Fernanda Corvalán, sus nietos Emma, Javier, David, Nacho participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernández. EMPRESA SANTIAGO.

PAZ. MARÍA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Sus vecinos toda la vida Carlos A. Espinosa, su esposa Elsa Contreras, sus hijos Omar y familia, Mónica, Néstor y familia y nietos, acompañan a la querida Leonor, Enrique y demás familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JORGE HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Su pareja Patricia Vittar, su hijo Facundo, su equipo de trabajo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

SAYAGO, TERESA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su hija Marta, su hijo político César, y sus nietos Ale y Fede, demás familiares y amigos participan en su fallecimiento sus restos son velados en Av Rivadavia 323 Sala Nª1 y serán inhumados hoy en el cementerio de La Piedad.a las 10 hs. EMPRESA SANTIAGO.

SUÁREZ, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus hijos Walter, Darío, hija politica Olga, nieto Luis, Alejo, Bianca, Bastian y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados hoy. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

SUÁREZ, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. El Equipo de Abogados, Topos F.C., participan con gran dolor el fallecimiento de la madre del entrañable amigo e integrante Walter Galván "Rompe". Elevan oración en su memoria.

UMAÑO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Su esposa MarÍa Teresa, sus hijos Carlos Javier, Gustavo Enrique, Pablo Ezequiel, hijos politicos Cecilia, Natalia, Cecilia y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

UMAÑO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Su primo Carlos Raúl Autalán, su señora Mercedes Acuña, sus hijos Marcelo y Gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

UMAÑO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. El departamento de Administración y Gestión de la Escuela Técnica No 1 participa con profundo dolor del fallecimiento del Sr. padre del profesor Javier Umaño. Eleva oraciones en su memoria.

UMAÑO, DOMINGO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 10/6/21|. Querido Dominguito te despedimos con inmenso dolor. Reconfortados por todo lo que nos brindaste, una fe inquebrantable, alegría, amor, solidaridad, acompañamiento en los buenos y tristes momentos de nuestras vidas. Tu hija del corazón Silvina María Gioya, tus amados nietos José Fernando y María Victoria Umaño Gioya elevan oraciones por tu descanso eterno en el hogar que el Padre preparó para ti más allá del sol.

UMAÑO, DOMINGO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 10/6/21|. La flia. de Celia Isabel S.de Gioya y sus hijos Silvina, María de los Ángeles y Franco participan con profundo dolor su partida a la casa del Padre. Siempre te recordaremos como hombre de fe y así partiste para recibir el abrazo del Amor eterno. Acompañamos con todo nuestro afecto a su esposa, hijos y nietos. Rogamos al Señor les dé el consuelo y fortaleza y Domingo descanse en paz en los brazos de Jesús y de María.

UMAÑO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21 María Teresa Martínez y sus hijos Carlos Javier, Pablo Ezequiel y Gustavo Enrique Umaño participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

UMAÑO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21 Su hijo Javier, su hija política María Cecilia Cáceres y sus nietos José, Victoria y Martina Umaño participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

UMAÑO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21 Su hijo Pablo Ezequiel Umaño, Cecilia Mendoza y su nieta Constanza Guadalupe Umaño participan su fallecimiento elevan oraciones por su eterno descanso. Que brille para él la luz que no tiene fin.

UMAÑO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21 Su hijo Gustavo Enrique Umaño, su hija política Natalia Fernández, sus nietos Matías y Valentina Umaño participan con profundo pesar su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

UMAÑO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21 Federico Cáceres, Pastora Sayago, Marcela Cáceres y Federico Cáceres participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

UMAÑO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. "Vivió y amó sin detener el tiempo…porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Participan con profundo dolor su primo José Umaño y esposa Florencia, su ahijado Rodrigo y su sobrina Eugenia.

UMAÑO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 814 "Paula A. de Sarmiento" acompaña en el dolor al profesor Gustavo Umaño por el fallecimiento de su padre, que fue llamado al Reino Celestial y para a ser parte Coro de Ángeles, donde no hay tristeza ni dolor, donde todo es alegría y el Señor confortara su alma y lo guiara por sendas de justicia por amor a su nombre. Pedimos desde su misericordia infinita.

BARRIENTOS DE VÉLIZ, ROSA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/11|. Allá en el cielo tengo alguien que extrañamos con toda nuestra alma. Alguien que aunque pasen los días, los meses y los años nunca te olvidaremos madre. Descanse en paz y que brille para vos la lus que no tiene fin. Tus hijos Omar, Stella, Walter y Héctor Veliz Barrientos. Ruegan una oración en tu memoria.

LEGUIZAMÓN, RAÚL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Leónidas F. Guzmán (Padre espiritual) de Raulito David invita a la misa a celebrarse en el día de la fecha, en la Iglesía Catedral a las 20hs. Ruega oraciones en su memoria.

ABDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposa Nélida, sus hijos Natalia y Carlos, h.pol. Alejandra participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

BARTOLONI, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció 11/6/21|. Marite Elias, Cristina Rucheli, Lilia Moreno, Dolly Santillan, Carmen Ledesma, y Nora Zapata, participan su fallecimiento y acompañan con dolor, a su compañera Elsa Trucco.

BARTOLONI, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció 11/6/21|. Sus amigos Gringo, Carolina y Pablo Catálfamo participan su fallecimiento y acompañan a su compañera Peti Trucco en estos momentos de dolor.

BARTOLONI, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció 11/6/21|. Sus amigos del taller del Gringo Catálfamo: Migui Nieto, Negro Olivera y Pablo Catálfamo participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

BARTOLONI, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció 11/6/21|. " Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Jn 11,25. Compañeras de Italiano de Elsa Marcela Trucco, participan con tristeza la partida de Osvaldo y la acompañan con afecto en estos momentos de dolor. Rogando fortaleza y consuelo para toda su familia,se elevan oraciones en su memoria.

GARNICA, PATROCINIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Su esposo Ávila. hijas Liliana y Magali. Netos, bisnietos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. CEREMONIAL EXEQUIASY TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GIOVANARDI DE SUÁREZ, MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Ing. Mario Simón, su esposa Graciela Juárez García y sus hijas Mayi y Sofía participan con dolor el fallecimiento de la querida Bibí; distinguida y excelente vecina. Acompañan en este trance difícil a su hijo Adrián.

HERRAN, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Gladys Villalba de Zuain,sus hijas y flias despiden con tristeza a madre e hija, estimadas vecinas de toda la vida. Descansen en Paz. Elevan oraciones en memoria de ambas.

HERRAN, MERCEDES (q.e.p.d) Falleció el 8/6/21|. "Señor,ya está ante tu presencia, dale el descanso eterno". Alicia Giampaoli de Villalba y sus hijos ,participan con dolor el fallecimiento de Mecha,reconocida modista de La Banda, vecina y amiga de toda la vida. Ya descansa en Paz junto a su hija . Acompañan con afecto en este triste momento a Guille y Lucho Gutiérrez e Inés Herran. Elevan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, JULIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Su esposo Gómez Mario, sus hijos Mario, Cristian, hijas politicas Micaela, Ruth, nietos Tayel, Iara, Bastian y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados . Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

CÁCERES, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su hija Eugenia, sus nietos Felipe, Daniela, hijo politico Daniel, sobrinos Ariel, hermanos Ignacio, Delia y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Sumamao. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

CHÁVEZ, JOSÉ CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. El Señor lo reciba en su regatzo y le de el descanso eterno. Su hermana Mirta, su cuñado Oscar Cura, sus hijas, hijos políticos y nietos, participan con Ondo pesar su partida al reino de los cielos y elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, MARTA EVELIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposo, hijos, netos, bisnietos y vecinos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Taboada. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus hijos Gabriela, Victor, Romina, Noelia, hijos politicos, nietos, hermanos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos seran cremados hoy. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

CORONEL, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. La comunidad educativa de la escuela Nº 482 Mario A. Beltran participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de la docente Gabriela Analia Coronel, elevan oraciones en su memoria.

D'ANDREA, BRENDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. El Señor la reciba en su morada. Su tía del corazón Patricia Simón, participa con profundo dolor su partida al reino de los cielos y elevamos oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Ing. Luis Camus y Pablo Paz, de la firma Mijovi SRL de la cantera Don Juan participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de gran dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, GREGORIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Su sobrino Fabrini Hilton, Humberto y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor de Fernández. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Raúl José Jalaf y Roberto Jorge Jalaf, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios lo tenga a su lado y elevan oraciones en su memoria.

MONTES, JOSÉ GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su compañera Ely y sus hijos Bauti, Ale, Gaby, Cami y Stefi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Monte Quemado.

MONTES, JOSÉ GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su madre Aurelia y sus hermanos Dito y Nora y sus sobrino Carli, Alvaro y Ferni participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Monte Quemado.

MONTES, JOSÉ GENARO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus sobrinas Regina y Lia Ramírez y sobrino Luis Cáceres, acompañan en este difícil momento a su mamá, rogamos oraciones en su memoria.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "Señor ya está ante Tí, permítele gozar de la alegría de tu Gloria". José Gómez y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "Desde hoy su vestido es la Luz y su morada la Casa del Señor". Rita Manzur y familia lo despiden con pesar y acompañan a su familia en este difícil momento.

MONTES, JOSÉ GENARO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Guillermo Luna Herrera participa su fallecimiento y acompaña a toda su familia en estos momentos de dolor.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado y hermano de la Dra. Nora Esther Montes. Ruegan una oración en su memoria.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y hermano de la Dra. Nora Esther Montes. Ruega una oración en su memoria.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Esteban Matach, su mamá Negri de Matach, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan en tan doloroso momento a su hijo Alejandro Montes.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Marta Gauna de Ominetti, Graciela Ominetti y Juan Ominetti y familia participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y acompañan a su familia en este triste momento, rogando oraciones en su memoria.

OLIVERA, JOSÉ ANTENOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. El Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo, autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes de la FCF UNSE participan con dolor del fallecimiento del estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal. Se ruegan oraciones a su memoria.

SAAVEDRA, MARTA,GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposo; Vitelmo Vázquez: hijos: Fernando, Sebastián, Darío, Fabián, Soledad, Facundo, Ariel. sobrinos Nietos y demás familiares participan su fallecimiento .Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Luján. EMPRESA SANTIAGO.

TORREZ, LUISA LLULIET (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Sus hijos Ricardo, Teresa, su nieto Uvis, hijos politicos Valeria, Mono, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey (Loreto). Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 Tel 4219787.

UGARTE, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus sobrinos Guadalupe, Florencia, Fernando, Sebastian, Alvaro, Matias, su hermana Amalia e hijos, y cuñada Mirta Perez y demás familiares participan su fallecimiento. Ssus restos fueron cremados ayer. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

BRANDÁN, IVANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Su mamá Nancy Gerez, tíos, primos y demás familiares. Caruso Cia arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

BRANDÁN, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/21|. Su esposa Nancy Gerez, hermanos, sobrinos, primos y demás familiares. Caruso Cia Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.