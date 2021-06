FÚNEBRES | 15 de junio del 2021 PRIMERA PARTE

15/06/2021 - 02:49 Funebres

FALLECIMIENTOS

15/6/21

- Hilda Noemí Ibáñez

- Marcelo Gustavo Juárez

- Miguel Ángel Díaz

- Irma Gladys Ledesma

- Osvaldo Cruz

- Aníbal Orlando Jiménez

- Néstor Fabián Kovalchuk

- Tito Sánchez (La Banda)

- Carlos Alberto Aranda

- Ester Cabrera (Quimilí)

- Nicolasa Avelina Peralta (La Banda)

- María Regina Heredia (La Banda)

- Hugo Rubén Domínguez

- Lázaro Inocencio Villalba

- Zilia Josefina Sosa

- Segundo Mario Cejas

- Elba del Carmen Palomo

- Adolfo Fernandez Vittola

- Vidal de Patire Maria Lilia (Bs. As.)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CHAMCE NAHIARA LUTFI – CLAUDIA BEATRIZ NIETO MESÍAS

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 9/6/21 y el 12/6/21 y esperan la resurrección.

Claudia querida, aún no podemos entender que pasó… teníamos pendiente las reuniones en tu casa, para reírnos de lo mismo, mostrarnos orgullosa los logros de tu amada hija Chamce y evitar que se escapara Jorgelio. También nos enseñaste a esperar tu diaria oración con bendiciones para todos quienes sufríamos una preocupación pero no nos preparaste para aceptar tu temprana partida, hoy nos duele y mucho. Sin duda que el Señor ya te cobija en su regazo junto a Chamce. Aquí, extrañaremos tu dulce sonrisa y te recordaremos siempre. Solo te pedimos des consuelo a tu mamá, hermanos y a nosotros, tus compañeros de 5º 1º Promoción ’78 de la Escuela de Comercio. Descansa en paz, amiga querida junto a Chamce. Besos al cielo. Rogamos oraciones en sus queridas memorias.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CHAMCE NAHIARA LUTFI – CLAUDIA BEATRIZ NIETO MESÍAS

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 9/6/21 y el 12/6/21 y esperan la resurrección.

Queridas sobrinas descansen en paz en los brazos de nuestro Señor. Tus tíos Luis Nieto, Pablo Nieto y María Andrea Nieto con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. “Que brillen para ellas la luz que no tiene fin”.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO RUBÉN DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/6/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. En ese difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO RUBÉN DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/6/21 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento del esposo de la coordinadora de Agrupamientos de Itinerancia del organismo, Prof. Susana Martínez y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO RUBÉN DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/6/21 y espera la resurrección.

La señora presidente nterventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, equipo de asesores de Presidencia, directora de Sumarios, directores generales de los todos los Niveles Educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del área Legal y personal del organismo participan el fallecimiento del esposo de la coordinadora de Agrupamientos de Itinerancia del organismo, Prof. Susana Martínez y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BENJAMÍN DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/6/21 y espera la resurrección.

Pablo Mema participa del fallecimiento del sonidista de sus recitales y acompaña a su familia en sus sentimientos.

RECORDATORIO

Sgto. (R) CÉSAR GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/6/20 y espera la resurrección.

César, mi amor, hoy hace un año de tu partida. Desde ese día no existe consuelo en mi vida, me dejase más sola que nunca. Vivo con los recuerdos de 50 años de felicidad que me diste, en que estuvimos juntos, fui la mujer más feliz, gracias a tu amor y a los cuidados que me brindaste. No nos acostumbramos a tu ausencia, ni nos imaginábamos nunca que nos dejarías una amargura y tristeza tan grande a toda tu familia.

Jamás encontraremos en nadie esa tranquilidad que nos dabas cuando estábamos a tu lado, hoy es el aniversario de tu desaparición física pero siguen en mi corazón y en el de tus hijos y cada día que pasa se nos hace más difícil seguir adelante.

Imposible olvidar el gran padre que fuiste, nos amaste sin límites te sacrificaste y luchaste por el porvenir de tus hijos, sobre todo la educación que fue siempre tu preocupación. “Gonzalito” te extrañamos mucho, yo sé que no te volveré a ver, pero te amé, te amo y te amaré hasta que nos encontremos nuevamente.

Su esposa: Norma Sayago; tus hijos que no se resignan a vivir sin vos: César Daniel, Adriana y Gabriela González; tus amados nietos: Brisa, Benjamín y Benicio Medina, Lautaro González y Bautista Jugo: hijos políticos Alto y Alejandro. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

Sgto. (R) CÉSAR GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/6/20 y espera la resurrección.

“Cuando la noche haya llegado y la tierra esté oscura, y la luna sea la única luz que veamos, no tendré miedo; mientras tú estés, estés conmigo y me apoyes”.

Sigo en un sueño del cual no puedo despertar. ¡Qué difícil es la vida aquí sin vos pá! ¡Te necesitamos y extrañamos mucho! Pareciera que fue ayer que te di un beso, sostuve tu mano y te abracé fuerte. Daría todo lo que tengo por volver a hacerlo. Te pido que desde donde estés me sigas sosteniendo y dando fuerzas para seguir. Descansa en paz papito, has sido, sos y vas a ser siempre mi más grande amor.

Su hija Gabriela González, su amado nieto Bautista Jugo González y su hijo político Alejandro Jugo ruegan una oración en su memoria al cumplirse un año de su fallecimiento.

RECORDATORIO

ENRIQUE FABIÁN CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/5/21 y espera la resurrección.

Fabián: hijo querido. Sigo esperándote, oír tus llamadas. ¿Cómo estas? ¿Qué necesitas mamá? Te busco en cada rincón de nuestra casa, sé que permaneces a mi lado con aquella hermosa sonrisa y mirada pícara de persona de bien: noble, sincero, desinteresado y gran compinche de su madre.

Miro tus fotos momentos únicos e inolvidables que no se borrarán de mi mente hasta lo último de mis días.

Fabián, vuela. Vuela alto hijo mío. Cerca de Dios nuestro Señor y la Virgen María que te cubre con su manto, junto a tu padre. En ese lugar maravilloso lleno de luz y paz. Su madre Ana María González de Cáceres, su hermano Germán Cáceres y flia. Elevan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

ENRIQUE FABIÁN CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/5/21 y espera la resurrección.

El dolor llegó sin avisar y me quedé sin palabras, con muchas lágrimas. Te extrañamos mucho, nos haces mucha falta pero juntos saldremos adelante como una familia. Tu esposa Claudia y tus hijos Sebastián, Lucas, Nacho y Luciano y tu nieto Bautista. Te amamos mucho papá. Recibe oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

HUGO RUBÉN DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/6/21 y espera la resurrección.

Amado Hugo, esposo, padre, hijo y amigo ejemplar. Hoy Dios dispuso que te encuentre con Él y desde ese lugar seguirás acompañando a tu amada familia. Su esposa Susana del V. Martinez, sus hijos Gabriela Dominguez y Hugo Nicolás Dominguez. Vivirás eternamente en nuestro corazón.

RECORDATORIO

HUGO RUBÉN DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/6/21 y espera la resurrección.

Papi... te llevaste todas las risas, el amor y las fuerzas. La peleaste hasta el final. Ya descansas con mis abuelos y Se que nos cuidaras a Nico y a mi como siempre lo hiciste... fuiste el mejor padre del mundo para nosotros, y el amor de la vida de mi mamá. Te llevas un pedazo de mi alma y mi corazon. Te voy a extrañar siempre, y viviras siempre en mi. Te amo. Tu hija, tu pichi, Gaby.

RECORDATORIO

RINA DEL VALLE BUCCI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/1/15 y espera la resurrección.

Mi amada madre, hoy en el día de tu natalicio, quiero que sepas que te recuerdo como la mujer fuerte, luchadora, mi fiel confidente y Amiga. Sin duda Dios tiene el mejor ángel a su lado.

Tu hija Nancy.

RECORDATORIO

RAÚL ALBERTO GAUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/6/15 y espera la resurrección.

Un día como hoy hace 6 años partiste al Reino de Dios. Vivirás por siempre en nuestros recuerdos. Pedimos al Espíritu Santo por tu eterno descanso.

Su esposa Elsie Azucena Godoy, sus hijos Julio, Ramón, Justina, Raúl, Daniel, Azucena, Susana y sus respectivas familias. Elevamos una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

HÉCTOR SANTIAGO JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/5/21 y espera la resurrección.

No me he ido. Estoy… en algún lugar estoy. No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor. Pero sí puedes sentirlo. No… no estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy en la carita de quien ha nacido. ¡Escuchas el eco que se produce cuando ríes? Ese soy yo. Estoy, créeme que estoy. No tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca con vos. Te sostengo cada vez que quieres caer. Te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura , estoy aquí cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado… tan solo me adelanté un poco y volveremos a estar juntos. Cuando nos reencontremos, solo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado. Cerca, bien cerca…hasta el último día de tu viaje.

En memoria del Señor Héctor Santiago Juarez, al cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

BOGGETTI, HÉCTOR JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/2021|. José Fco. Ibañez y su esposa Fanny participan del fallecimiento de su amigo y compañero del Laboratorio de Cs. Químicas de la U.N.S.E. y acompañan en el dolor a su flia. Descansa en paz, Héctor. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CÁCERES, ENRIQUE FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Sus tíos políticos Raúl Gustavo Báez, Lidia Beatriz Iturrez, sus hijos Raúl Mauro y María Mercedes, nietos Nacho, Coti, Francisco, participan con profundo dolor y ruegan elevar una oración en su nombre al cumplirse un mes de su partida al reino de los cielos. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CÁCERES VDA. DE MONTENEGRO, MARIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/21|. Querida Chita, siempre te recordaré con mucho cariño. Sara Mirta Rampulla, sus hijos Martín y Facundo Aguirre, al haberse cumplido un mes de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CARRIZO BRUGO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. Los amigos del Patio del Indio Froilán González de su hija Tesy Carrizo : Teresa Castronuovo, Rita Ledesma, José Froilán González, Charito Ávila, Lupo Soria, Patricia Ivonne Orellana, Graciela Bravo, Luis Alberto Guantay, Mistol, participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a Tesy con mucho afecto en este momento tan difícil.

CEJAS, SEGUNDO MARIO (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. Su esposa Martina, hijos Valeria, Ariel, Marito, h. pol. Paola, nietos Lionel, Kevin, Joaquín, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. Servicio Hamburgo Cia. de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CRUZ, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposa Emilia Cejas, sus hijos Paula, Ramiro, Fernanda y María, sus hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CRUZ, OSVALDO (q.e.p.d.) falleció el 13/6/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su hermana Micaela Cruz, su sobrino Cesario Cano. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la paz. Ruegan una oración en su memoria.

CRUZ, OSVALDO (q.e.p.d.) falleció el 13/6/21|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus sobrinas Ana y Poro, junto a sus respectivas familias. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la paz. Ruegan una oración en su memoria.

D' ANDREA, BRENDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus padres Hilda y Pepe, sus hermanos Gastón y Enzo, su hermana política Belén y sus sobrinos Franccesco y Fabriccio Participen con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ GONZÁLEZ, MATEO TERENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposa Claudia Cáceres, sus hijos Javier, Karina, Patricia y Samuel, sus hijos pol Marcelo y Paola y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Sus hijos Silvia, Mónica, Maria , Claudio, Miriam, Cecilia y Piruleta, hijo pol, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.CARUSO CIA DE SEG SA.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. Su esposa Susana Martínez, hijos Gabriela y Nicolás, participan su fallecimiento sus restos fueron nhumados en el cementerio Pque. de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Su hermano político Marcelo E Martínz, Jaqui Fringes, sus sobrinas Florencia, Ana Paula y Emma acompañan en el dolor a Susana, Gabriela y Nicolás. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Su suegra Marta Massaro, su cuñado CArlos e. Martinez, su sorbina Rocío Martínez y flia. participan con profundo dolor del fallecimiendo de su hijo político y ruegan oraciones en su memoria y resignación para Susana, su esposa y sus hijos Gabriela y Nicolás. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Vivirás eternamente en nuestros corazones.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Su cuñada Silvia Martinez, su sobrino Ignacio Velázquez participan de su dolorosa partida, rogando resignación a Susana, Gabriella y Nico. Desde el cielo los cuidarás. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

DOMINGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Carine Martínez, sus hijas Karina y Lorena participan con profundo dolor del fallecimiento de su cuñado y tío. Acompañan en el dolor a su hermana Susana y a sus sobrinos Gabriela y Nicolás.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Control central de TIC, sus compañeros: Federico Garnica, Santiago Luna, Néstor Vásquez, Hanne Marcelo, Umblandt Alfredo, Aranda Juan ,Medina Hugo y Domínguez Gustavo participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero Hugo y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Garnica Federico y su esposa Lucrecia participan con profundo dolor la partida al Reino de Dios del querido Hugo. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. "Yo soy la resurrección y la vida. el que cree en mi, aunque esté muerto, vivirá". Los amigos de su hermano Luis, promoción Esc. Nicolás Avellaneda, acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria. Q.E.P.D.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. ¡Querido amigo, hermano, compadre! Rezamos una plegaria al cielo para que descanses junto a tus padres. Marcela y Marcelo

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Huguito, con profundo dolor lamentamos tu partida y elevamos una oración pidiendo por tu descanso. Tus amigos del grupo: Panterita, Viti, Jorge, Cachola, Goda y Maca.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. Directivos, Gerencia y personal de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de su empleado y compañero de trabajo. Ruegan una oración en su memoria.

ESPINOSA, DANIEL FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. Su esposa su Suárez, sus hijos Matías, Bautista y Sabrina y demás familiares participen con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

FIGUEROA, EDUARDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Su esposa Rosa Larcher, sus hijos Alejandro y Sofía Figueroa, Celeste y Johana Larcher y su nieto Eric Brandan participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA., EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GATTÁS, ROSENDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su hermana Nati Gattás, su sobrina ahijada Celeste Estanciero Gattás y flia. su hermana Olga Gattás, participan con inmenso dolor su partida hacia el reino de Dios. Ruegan descanses en paz reencontrándote con ntros. seres queridos. ¡Brille para ti la luz eterna que no tiene fin, hermano querido!

GATTÁS, ROSENDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus sobrinos Omar, Enrique y Graciela Gattás con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GATTÁS, ROSENDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su cuñada Chela Gallegos, sus hijos Daniel, Daniela y Dante Martin y sus respectivas familias con profundo dolor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

GATTÁS, ROSENDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su cuñada Olga Gallegos, su esposo Nicolás Alegre, sus hijos Nicolás Alberto (a), Natalia Evangelina (a) y Juan Ignacio Alegre participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ DE ESCOBAR, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposo Rubén Escobar, sus hijos Fernando, Rita, Marisa, Guillermo, Ceci, Belén y Axel y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JIMÉNEZ, ANÍBAL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposa Angélica Véliz sus hijos Sonia, Ramon, Anibal, Veronica, Miguel, Adriana , Natalia, Paola, Yoana, Diego, h. politicos nietos y bisnietos y demás familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Su esposa Lucía Cancinos y su hija Catalina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. " El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Su tía Lucía Díaz, sus primos Claudia, Miguel y flias. Rodolfo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Pque. de la Paz.

JUÁREZ, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. " Señor ya está ante ti, recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno". Su tía Myrian Díaz, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Pque. de la Paz.

JUÁREZ, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Su prima Liliana Comán Díaz, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Pque. de la Paz.

JUÁREZ, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Los compañeros de oficina de su hermana Verónica de OGA Control del Poder Judicial Guillermo Paradelo, Roxana Robles, Carlos Ingratta, Matías Chalfon, Mariano Gómez, Andrea Villalba, Liliana Eberlé, María Belén Arce, Carla Ledesma, Cristian Pita, Claudio Casadei, Martín Guzmán, María Gracia Zavaleta, María Gabriela Moreira, Luis López y Gonzalo Castello participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Los amigos y excompañeros de su hermana Verónica Juárez: Adela, René, Nancy, Lucas, Charly, Eugenia, Pablo, Félix, Luciana y Claudia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Los amigos de su hermana Daniela Juárez de Tribunales: Dra. Daniela Ausar, Dra. Pay Rivas, Ricardo Cisneros, Ariel Silva, Patricia Díaz, Sarita Quadrelli. Cinthia Díaz Choque, Teresita Arias, Dra. Tere Moyano, Adriana Pacheco y Adriana Díaz, participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

KOVALCHUK, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposa esposa Marcela, sus hijos Alejandro, Pablo, Sofia, Noelia, Constansa, y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

KOVALCHUK, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposa Marcela Inés Woitquevich, sus hijos Alejandro, Pablito, Noelia Constanza y su padre político Oscar, participan su fallecimiento y ruegan oraciones a la virgen para que lo cubra con su manto de luz y paz y le dé el descanso eterno.

KOVALCHUK, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su tía política María Inés Woitquevich sus hijos Marisa y Santiago con sus respectivas familia participan con inmenso dolor su inesperada e irreparable partida elevando oraciones para que Dios lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

KOVALCHUK, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su cuñada María Mercedes Woitquevich, sus hijos y ahijados Nico, Lumila, Valentina y Alan participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Altísimo para que lo recoja en su gloria celestial y le dé a Fabián el descanso eterno.

KOVALCHUK, NÉSTOR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Alberto "Beto" Celario, su esposa Coca, sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE CHÁVEZ, MARÍA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Su esposo Oscar Chávez, sus hijos Roberto, Paola, Valeria y Vanina, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA DE CHÁVEZ, MARÍA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. "Que brille tu rostro sobre tu servidora, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos, todos los que esperan en el Señor (Salmo30)". Su consuegro José Fabrini y Marta Agüero, sus hijos José Ariel y Teresa Fattor, Víctor Adrián y Paola Chávez, Pablo Santiago y Romina Flores, rogamos con profundo dolor por el eterno descanso de su alma junto al Señor. Acompañamo en el dolor a su esposo Oscar, a sus hijos Roberto, Paola, Valeria, Vanina y familia. Ruegan oracione en su querida memoria.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus hermanos Teresa, Héctor, José Luis Ledesma, su hermana pol. Delicia Cisneros, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Arturo A. Mansilla, su esposa Marta O. Nuñez de Mansilla, sus hijos Mariana, Pablo y Marta participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Aurelia A. Mansilla de Basbús, sus hijos Eduardo y flia., Cecilia y flia., Diego y flia. y Mariam participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Grupo de Jubiladas Profesoras de Educación Física de su hermana Teti, participan con dolor su partida al Señor.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". La Congregación Santa Dorotea de Cemmo participa con profundo dolor el fallecimiento de la Prof. Irma Ledesma, ex-directora del Nivel Primario del Colgeio Santa Dorotea y acompaña a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Apoderado legal, personal y ex-compañeros del Colegio Santa Dorotea, Nuestra Señora de Juán, Jardín Anunciatta Cocheti, Colegio Jesús El Maestro en sus tres niveles: inicial, primario y secundario, siempre recordarán con mucho cariño los momentos compartidos con la Seño Irma, por su generosidad y entrega en la docencia. Participan con dolor su partida, con la seguridad de que brillará para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria, fortaleza y consuelo para su familia.

LEDESMA, IRMA GLADY (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Nilda Saracco de Coronel, sus hijos Karina,Cecilia y Ricardo Coronel y sus flias acompañan en su dolor a su amiga Tety Ledesma y flia. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, IRMA FLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Querida amiga de toda la vida, te despedimos con gran dolor, entregándote en los brazos del Señor que te recibirá con su amor y misericordia, para darte el descanso que mereces después de tan larga y dura lucha. Siempre estarás en nuestros corazones, con el mejor recuerdo y oraciones. Descansa en paz, son los deseos de tus amigas Graciela y Esy Navarrete y tu ahijado Milagros Alcaide.

LEDESMA, IRMA FLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Amiga, siempre te recordaré. Hoy vuela alto que más allá del sol encontrarás el gozo que tanto buscaste. Desde Bahía Blanca, te despido con todo mi amor, atesorando lo mejor de todo lo compartido en nuestra gran amistad. Mirna Zunilde Navarrete (Zuny) y flia.

LEDESMA, IRMA FLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de su sonrisa es la mejor manera para seguir adelante y así es como elijo recordarte, Manina, hasta que nos volvamos a encontrar. Mi dolor por tu partida se transformará en felicidad al cerrar los ojos y dejar que mi mente y mi corazón se inunden de los momentos compartidos juntas. Que tu alma descanse y vuele alto a la gloria del cielo. Tu ahijado Miluchi.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Anabel Lema y sus hijos lamentan profundamente la partida al Reino Celestial de la querida Señorita Irma y abrazan profundamente a su hermana Teti y toda su Familia.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "En Dios solo descansa el alma mía, de él viene lo que espero, solo él es mi roca, mi auxilio, mi fortaleza, no he de vacilar". Sus amigas y ex-compañeras Susana Herrera y Tere Contreras participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

LUTFI, CHAMCE NAHIARA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Su amiga y compañera del Colegio Belén Promoción 2009, María Emilia Monti, te despide con tristeza, recordando los hermosos momentos compartidos juntas. Que el Sagrado Corazón de Jesús te colme de luz y paz en tu descanso eterno junto a tu querida mamá.

MEDINA DE SERRANO, ROSA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Acompañan con profundo dolor : Yani Dorado, su hijo Juan Manuel y flia. al Profesor Miguel Serrano y flia. por la partida al cielo de su mamá, la muy querida " Doña Rosita ".

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Solo un ser fraterno sin igual puede apostar por ayudar, a otro sin prevenir, ni prejuzgar. Gesto que siempre agradeceremos. Creabas un ambiente de amistad y compañerismo con naturalidad, sin importar, cuanto hacía que te miraste por primera vez, su rostro. Querida Claudia te imagino de la mano de Chamce como siempre juntas y a la par. Ana y Emma Monfrini elevan oraciones por su paso a la eternidad.

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Cuando se va un ser querido nunca no deja del todo. Tu recuerdo permanecerá en nuestros corazones. Querida Claudia, tus amigas Susana Achaval, Adriana Tenreyro, Marta Ortega y Adriana Artaza te despedimos con mucha tristeza pero con la convicción de que ya descansas junto a tu hija Chamce. Acompañamos a toda su familia en estos momentos de dolor. Hasta siempre. Se ruega una oración en su memoria.

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Su amiga Adriana Tenreyro, su esposo Héctor Arjona, sus hijos Javier, Noelia, Joaquín, Camila y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Vuela alto junto a tu hija. Se ruega una oración en su memoria.

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Francisco Pérez Nazar, participa con mucho dolor el fallecimiento de su amiga Claudia, elevando oraciones por su eterno descanso en paz. Mis condolencias a su mamá, hermanos y demás familiares.

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Sus ex-compañeros de 5ta 1ra de la Escuela de Comercio, Promoción 1978, despiden con mucho dolor a su amiga Claudia, y elevan oraciones por su eterno descanso en paz. Te vamos a extrañar mucho !!!

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Abelardo Ledesma y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Eduardo Ledesma y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Claudia querida, duele despedirte, pero debo aceptar que partiste al encuentro de tu adorada hija Chamce para estar juntas en el cielo como estuvieron en la tierra. Hasta siempre querida compañera y amiga Claudia. Mirta Peralta, Tomás Allall y sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Mirta Alicia Ruchelli, participa con profundo dolor tu inesperada partida, así como el de tu hija Chance. Vuela bien alto y descansa en paz amiga. Ruega oraciones para que su familia tenga una pronta resignación.

NIETO MESÍAS, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Lila Salvatierra, Beyi, Caio Luna y familia, participan con profundo dolor la partida física de su querida Claudia, sobrina y prima y acompañan a Fany, Ruth, Alicia, Luis y familia en estos momentos. Ruegan oraciones.