FÚNEBRES | 15 de junio del 2021

PÁEZ, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Vuela alto mi madre amada, te amó con el alma y la vida. Descansa en paz. Hijos, nietos, bisnietos, hermanos y sobrinos. Hijo político Marcelo y personal del sindicato de luz y fuerza CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PÁEZ, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Honorable comisión directiva del sindicato de luz y fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento de su socia, que sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Piedad a las 15:30 hrs.

RUIZ, JORGE HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Martín Muratore y flia. acompaña a su familia en este momento de dolor y ruega oraciones en su memoria.

RUIZ, JORGE HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Todo Frío acompaña a su familia en este momento de tristeza y su irreparable pérdida.

RUIZ, JORGE HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Oscar Muratore y Julio Escolano acompañan a su familia en este difícil momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

SAGANÍAS VDA. DE SORIA, OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su sobrina Teresita Isabel Soria de Farreras y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

SAGANÍAS VDA. DE SORIA, OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su sobrino Julio Augusto Soria y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

SAGANÍAS VDA. DE SORIA, OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su sobrina María Inés Soria Vda. de Neder y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria

SAGANÍAS VDA. DE SORIA, OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su sobrina Marcela Susana Soria participa su fallecimiento. Ruega oraciones a su memoria.

SAGANÍAS VDA. DE SORIA, OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su sobrina Gabriela Beatriz Soria de García y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

SAGANÍAS VDA. DE SORIA, OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su sobrina Victoria Soria de Azar y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

SAGANÍAS VDA. DE SORIA, OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su sobrino Juan Enrique Soria y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

SAGANÍAS VDA. DE SORIA, OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su sobrino Walter Soria Quinteros y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

SARASTE, AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 8/6/21|. Silvia Llavar, sus hijos Enrique, Eugenia María Miguel y sus respectivas familias acompañan con afecto a su hija Mabel, a sus nietos Santiago, Valentin, Belén y Tomás y demás familiares en este momento de profunda tristeza.

SARASTE, AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 8/6/21|. Anita Castigllione y sus hijos Mariana, Ale, Joaquín y Joshe Cesca participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Mabel y familia.

SOSA, ZILIA JOSEFINA (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. Sus hijos Edith, Julio, Mamerto, Sixto, Claudia, Carmen, Ángel, Gladis Sosa, h. pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Barrial. Servicio Certeza. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ULIANA DE FRANCESCHINI, SELVA MARGARITA (COCA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrino Ulises Cassarini, sus hijos Viviana, Laura, Ulises, Alberto y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

UMAÑO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. "Rogamos por el eterno descanso de nuestro entrañable amigo Domingo". Sus vecinos José Fabrini y Marta Agüero, acompañamos en el dolor a su esposa María y familia, que el Señor, le dé fortaleza y consuelo. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

VEGA, LIDIA EUNELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculada Cra. Analia Teresita del Valle Miana. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

VEGA, LIDIA EUNELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Contadora Analia Teresita del Valle Miana . Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

VEGA, LIDIA EUNELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su Colega Cra. Analia Teresita del Valle Miana. Que descanse en la paz del Señor.

VILLALBA, LÁZARO INOCENCIO (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. Su esposa Estela, hijo Héctor, h. pol. Nancy, nietos Luciana y Eliana, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

HOYOS DE GERARDI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/10|. Querida madre, siempre estarás presente en nuestros corazones. Descansa en paz. Sus hijos Oscar y Marta Elena Gerardi, sus hijos políticos y nietos la recuerdan con amor e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9hs en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse once años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

CUEVAS, VÍCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/21|. Victor querido!!! A pesar del dolor por tu incomprensible partida, nos reconforta, sentir el cariño y el apoyo de tantas personas, familiares, amigos, compañeros, amigos del club, amigos de La Banda(todos te conocian y apreciaban, que buen sembrador, fuiste hno.) Hasta desconocidos nos acompañan en este duro y dificil camino. Viviremos en deuda con cada integrante del Personal de la Clinica Yunes( médicos, administrativos, enfermeros, mucamas, seguridad) que cuidó, atendió y lloró junto a nosotros la pérdida de nuestro querido Victor. A todos infinitas Gracias. El Señor los bendiga!!! Tu Familia.

Recordatorios

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri, nuestro niño: cada año que pasa aumentan nuestras ganas de abrazarte y decirte ¡ Feliz cumple! Ro, estarias recibiendo tus 33 años,nos quedó grabada tu sonrisa y el hermoso momento que compartimos ese día. Hoy estas de otra manera y en otro lugar pero no te fuiste sólo, te llevaste nuestro presente, futuro y nuestras ganas de seguir. Aquí nos queda sólo mirar al cielo y decirte ¡Feliz cumple! Te extraños mucho, tu recuerdo sigue vivo en nuestros corazones. Tus padre Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila , tus tíos y demás familiares. Se realizara una oración en tu honor en la gruta a las 16 hs y posterior misa a las 19:30 en el Santuario Santa Lucía con motivo de tu natalicio. Se ruega una oración en su querida memoria.

JUÁREZ, HÉCTOR SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Te busco por las mañanas y no te encuentro a mi lado. Estás lejos de mi cuerpo pero mi alma te sigue adorando. Por siempre tu mirada será mi guía. Te amo y te extraño, cielo mío. Su esposa Rosa Juarez.

JUÁREZ, HÉCTOR SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/21|. Pasan y pasan los días y aún no podemos aceptar que no estás, que ya no volverás. Que ciclo en esta vida terminó. Ahora te convertiste en nuestro gran ángel, con una nueva misión y esa es cuidarnos desde el cielo. Te extrañamos mucho, viejo. Sus hijos Ale, Vivi, Enzo, Yoryi y sus nietos Gasti y Marti.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ABDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. No pensaste vivir tanto, pero si intensamente, quedamos huerfanos, aún así seguros de tu protección, desde el lugar que te fue designado. Una parte nuestra te llevaste, una parte tuya queda en nosostros. Chau, chau, chau, viejo. Estamos encontrandonos. Su esposa Sayago Nñlida Isabel, sus hijos Abdo Carlos Ernesto, Abdo María Natalia y su nuera Alejandra Vasquez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ABDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Que Dios le brinde consuelo y fortaleza para sobrellevar esta pérdida. Un abrazo enorme a su hija Lic. María Natalia Abdo a quien considero una gran amigo y una persona muy valiosa. Dra. Carolina Vargas y familia.

ABDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Dr. Víctor Napoleón Abdala, su esposa Dora Yolanda Reynoso y sus hijos Marisa, Víctor, Marily y Gustavo, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Chocho. Elevan oraciones en su memoria.

ABDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. La Sociedad Argentina de Escritores delegación Banda participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de Natalia y ruega oraciones en su memoria.

ABDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Licenciada Natalia Abdo.

ABDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Nerio Homar Lencinas, su esposa Selva Laplace, su hija Alborada y flia, participàn con profunddo dolor el fallecimiento de Chocho, su querido amigo de toda la vida. Acompañan con afecto a su esposa Nélida, sus hijos Carlitos y Natalia en estos tristes momentos. Ruegan una oración a su memoria.

ABDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Mary, Cristian, Oscar y Horacio Celis, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Que Dios les de consuelo y resignación a su familia.

ABDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus vecinos: Silvia, Alicia, Luis Filippini y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ABDO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus vecinos Silvia Susana Filippini, sus hijos Eliana, Emilio, Julio, Silvia Amin y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Elevando oraciones en su memoria.

ÁVILA, ELSA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Lita querida, que dolor nos causó saber de tu partida. Siempre te recordaremos con esa amplia y sincera sonrisa y la particularidad de mujer luchadora. No hay duda que desde allí a la diestra del Altísimo enviarás consuelo y resignación a tus amadas hijas y demás familia. Te llevaremos con siempre en nuestros corazones.Carlos Infante, Ramonita e hijas.

BARTOLONI, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció 11/6/21|. Los integrantes de la promoción 1964 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, acompañamos a nuestra querida Pety Truco Zanoni en este doloroso momento, por el fallecimiento de Osvaldo, su compañero en la vida. Rogamos oraciones por su memoria y pedimos, al Señor, su descanso eterno.

BARTOLONI, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció 11/6/21|. Milagros Barcia Gerez y flia.; María Constanza Barcia Gerez y flia, lo despiden con mucho dolor, acompañando con cariño a Pety. Ruegan oraciones por el descanso de su alma.

BARTOLONI, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció 11/6/21|. Marta Gerez Zanoni junto a sus hijos Milagros, Agustín y Constanza Barcia Gerez, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Petty. Elevando oraciones por el descanso de su alma.

CORBALÁN, ELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Su esposo Luis Walter Chazarreta,sus hijos Elina, Walter, su hija politica Marita, nietos Luis, Franco, Candelaria, Selene, Maximo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

CORBALÁN, ELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. No es fácil aceptar tu partida. Desde ahora serás nuestro ángel protector para todos nosotros. Vivirás por siempre en nuestros corazones. su esposo Luis Walter, sus hijos Walter y Elina (Piki) Suns nietos Luis, Candelaria, Franco, Selene y Máximo.

GARNICA, PATROCINIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. "Vuela alto hermana y desde allí nos mandas fortaleza". Tus hermanas Olga y René, sus hijos, participan su fallecimiento.Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

HEREDIA, MARÍA REGINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su hijo Luis Gómez, Hector Heredia y familia, amigos, vecinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

HOYOS, OSCAR RAUL (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su hijo Óscar, hermanos Esther, Miguel, Omar y Coco. Sus Nietos y sobrinos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Misericordia. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEDESMA, PEDRO ANTONIO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Te recordaremos siempre. Tus amigos de la agencia "Chiche Casas": Cristina, Tere, Silvana, José y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LEDESMA, PEDRO ANTONIO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "Chau Negro, Chau hermanito querido! Gracias por haber estado en mi vida y en la de mis hijos, vos los viste crecer y fuiste para ellos "El viejo", ya estás ante la mirada y la luz del rostro de Dios y la Virgencita María. Ya te reuniste con tu amada Mamila y el Papilo. Descansa en Paz!. Celeste, Jeremías, Cristina y Manuel.

LEDESMA, PEDRO ANTONIO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Negro, hermano ya no estás con nosotros, pero siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz hermanito. Tus hermanos Raúl, Mary, Rosa, Pablo y Cristina Ledesma, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, PEDRO ANTONIO (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Negrito, primo querido ya descansas en paz en la casa de nuestro Padre, que brille para él la luz que no tiene fin. La Familia Figueroa, acompaña a la flia. en este momento dificil: Lorena y flia, Carlos y flia, Inés y flia, César y flia, Hilda del C. Rogando oraciones en su memoria.

PERALTA, NICOLASA AVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus hijos María Esther, Celeste, Mercedes, Silvia, José, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SÁNCHEZ, TITO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Tu compañera Lila tus cuñados hermanos hijos del corazon nietos y sobrinos participan tu partida hacia la casa de Dios y demás familiares COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO DE CREMACION REALIZDO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TESSARI, OLGA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Su sobrina Julia Alicia Macció, su hijo Diego participan con dolor su fallecimiento y abrazan y acompañan a Jacquie y Juan Esteban. Elevamos plegarias en su memoria.

TESSARI, OLGA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Su sobrino Carlos Alberto Macció y Ana Benac, sus hijos Carlos Javier y Fernanda, Anahi Gabriela y Jorge y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Jaqueline y Juan Esteban en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TESSARI, OLGA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Su sobrino José Ricardo Macció, sus hijos José Santiago y Rita, María Valeria, Ignacio Gabriel, Julieta Nicol y sus nietos acompañamos a Jacquie y Juan en este momento de dolor, elevamos oraciones en su memoria.

TESSARI, OLGA ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. José Ricardo Macció e Ileana Villavicencio abrazamos a Jacquie y Juan Esteban y los acompañamos en el dolor por la pérdida de su madre. Elevamos plegarias en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

AGÜERO, MIRTA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21 en Bs. As.|. La comunidad Educativa de la Esc. N° 1079 participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana política de la docente Prof. Zulma Romano. Rogamos oraciones en su memoria. Frías.

ARANDA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Su esposa Rosa Cancinos sus hijos Mario, Luisina, Lorena, Tito , Lucas, Nelson, Rodrigo h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fuern inhumados en el cementerio Cristo Redentor SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BRAVO DE MALDONADO, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Su esposo Marcelo, su hijo Ale, su hija política Joana y su nieto Salvador participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio de Forres. SERV AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CABRERA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposo Alejandro Chávez, hijos David Ruben, Daniel, María, Hector, Rosaura, Pelli, Chori, Boli, Topu, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Quimilí - Dpto. Moreno. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

CONCHA, EDUARDO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Su esposa Ana Graciela Bustos, sus hijas Belén y Florencia Concha, y su nieto participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

D'ANDREA, BRENDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Brenda, ángel querida. Te fuiste sin despedirte dejándonos un profundo dolor. Hija este vacío nos desborda el corazón. Sus padres Hilda y Pepe, sus hermanos Gastón y Enzo, su cuñada Belén, sus sobrinos Francescho y Fabrizio la despedimos con profundo dolor. Vuela alto querida que Dios te espera junto a los ángeles porque vos ya sos una más. Descansa en paz, amor.

D'ANDREA, BRENDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Querida Brenda, tu inesperada partida nos dejó con mucho dolor. Vuela alto que un coro de ángeles te espera. Su tía María Rosa Elías, sus primos Silvina, Laura, Marcela, Dany y Emilio, sus sobrinos Juanjo, Agustín y Martín, la despedimos profundamente doloridos. Descansa en paz, querida Brenda. Rogamos una oración en su memoria.

D'ANDREA, BRENDA CECILIA q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tato González, su esposa Betty Manzur y flia participan su partida al Reino Celestial y acompañan en su dolor a sus padres Hilda y Pepe y toda su familia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

D'ANDREA, BRENDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus tíos Juan Carlos Elías y Loly Guzmán de Elías, sus primas Mariela, Valeria, Yanina y Fátima y sus respectivas familias la despiden con dolor. Que el Señor la tenga a su lado y brille para ella la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su memoria.

D'ANDREA, BRENDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Brenda, Dios necesitaba un ángel como vos por eso te llevó a su lado. Norma Rafael de Anauate e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Piden resignación para su familia.

D'ANDREA, BRENDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Señor tienes a tu lado una estrella y un Ángel en tu cielo, sus tíos de cariño Elías Sáadi, María Hallak y Yanie de Palazzo y flia., Participan con gran dolor y pesar su fallecimiento y acompañan espiritualmente a sus queridos Padres, hermanos y demás fliares.,rogando les de mucha fuerza para sobrellevar esta gran perdida. Brenda querida dejas en nosotros un gran recuerdo por todo el cariño que nos pudiste dar en vida terrenal, rogamos oraciones por tu eterno descanso. " Y brille para vos la luz que no tiene fin"

D'ANDREA, BRENDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "Señor permíteme la entrada al reino de los cielos" Patricia Cura, Hugo, Marcelo y Kike, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNADEZ VITTOLA, ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Sus hijos Claudio, Adolfo, y Jorge Fernandez, h. politicos Adriana, Valeria, sus nietos Constancia, Ignacio, Nicolas, Candela, y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy a las 11hs en el cementerio Parque la Paz COB OBRA SOCIAL MUNICIPAL SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

GONZÁLEZ, OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Gimenez D. y flia., directivos y personal de Distribuidora Miliy participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Gimenez D. y flia. y personal de autoservicio Mi Super participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria y acompañan a su hermana Mabel en estos momentos de dolor.

ISLAS, GUIDO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposa Ramona, sus hijos Perla, Luis, Norma, Edgardo, Cristina, Gabriela, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey de Loreto. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

ISLAS, GUIDO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "Nuestro Señor le conceda el descanso eterno en su morada de luz". Querido amigo Guido nos llena de profunda tristeza tu inesperada partida pero queda en nuestro corazón los hermosos momentos compartidos Cacho Manzur, Perla Salomón, sus hijos Fito y Eduardo y sus respectivas familias abrazan en este momento de dolor a su esposa, hijos, nietos y demás familiares ruegan a Dios les dé paz y consuelo.

LÓPEZ, MARCOS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. "Su eterno descanso en la luz divina del Señor". El Personal Docente y de Maestranza del Jardín Nº 73 "Rosario Vera Peñaloza", participa con dolor el fallecimiento del padre de la Srta Marcela López y pide oraciones en su memoria.

LUNA, TITA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Su madre Arminda Barraza, sus hijos Verónica y Gustavo Gerez, sus hermanos, hermanos políticos y sobrinos Participan con dolor en su fallecimiento. Sus retos fueron cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hijo Alejandro Montes Palmas y Mabel Palmas, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. José Fco. Ibañez y su esposa Fanny acopañan en el dolor a su amigo Alejandro por la pérdida de su padre. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. C.P. Mauricio Rodolfo participa de su fallecimiento y acompaña a sus seres queridos en sus sentimientos.

MONTES, JOSÉ GENARO DR.. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Argentino Antonio Luna y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MONTES, JOSÉ GENARO DR.. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Lorena Luna Orona y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTES, JOSÉ GENARO DR.. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Patricia Luna Orona y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTES, JOSÉ GENARO DR.. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Verónica Luna Oroná y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Compañros del gremio de U.T.I. del P.A.M.I. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Jefes de agencia del P.A.M.I. participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia en estos sentimientos de tristeza. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Mario Menecier, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Alejandro Montes Palmas en tan doloroso momento. Eleva una oracion en su memoria.

PALOMO, ELBA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Sus hijos Juan, Franco, Alejandro, Gabriela, Ramiro, Gicela, Gonzalo, Victoria, Roldan h. politicos nietos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy a las 10hs en el cementerio El Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

VIDAL DE PATIRE, MARIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/06/21|. Dora Marina R de Ciafardini y familia acompañan con profundo dolor a sus hijos, hermanos, nietos y sobrinos ante su partida al Reino Celestial. Que Dios, con su infinita misericordia, los consuele y los fortalezca. Frías.