FÚNEBRES | 16 de junio del 2021

16/06/2021 - 02:22 Funebres

Fallecimientos

- Omar Tévez

- Solia Ester Juárez

- Nicolás Emiliano Barraza (La Banda)

- Urbano Sandez del Jesús (Colonia El Simbolar)

- Alberto Adolfo Palacio

- Carlos Alfredo Rosales (Choya)

- Delia Zulema Noriega

- Marcela Viviana Farías (La Banda)

- Francisco José Cristino Santillán (Loreto)

- Lidia Estela Bustamante (Añatuya)

- Manuel Atilio Chávez (La Banda)

- Cirilo Salomón Cejas (Los Romano)

- Nélida Cisneros (Clodomira)

- Lindor Gerez (Fernández)

- Antenor Carabajal (Clodomira)

- Rubén Orlando Stulberg

- Néstor Alfredo Marota (Bs.As.)

- José Ezequiel Paz

- David Alejandro Sosa

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS ABDO

(q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|.

Compañeras y compañeros de su hija Marita de la Defensoría Adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS ABDO

El defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia Dr. Luis Horacio Santucho participa su fallecimiento y acompaña a su hija Marita y demás familiares en este momento de dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SOSA, DAVID ALEJANDRO

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 15/06/2021 y espera la resurrección.

La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento del hermano del Jefe de Mantenimiento, Sr Luis Sosa y de la empleada de la oficina de Rendicion de Cuentas, Sra Rosa Sosa y tío de la empleada de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de Nivel Superior, Sra Mariana Sosa y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SOSA, DAVID ALEJANDRO

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 15/06/2021 y espera la resurrección.

La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Equipo de Asesores de Presidencia, Directora de Sumarios ,Directores Generales de los todos los Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, Vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento del hermano del Jefe de Mantenimiento, Sr Luis Sosa y de la empleada de la oficina de Rendicion de Cuentas, Sra Rosa Sosa y tio de la empleada de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de Nivel Superior, Sra Mariana Sosa y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO RUBÉN DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|.

Cuca Garzón despide con dolor la partida, en soledad, de Huguito, exvecino del Bº Güemes.

Acompaño a sus hermanos Luis y Negri, esposa e hijos en estos momentos de dolor. Brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ EZEQUIEL PAZ

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el día 15/06/2021 y espera la resurrección.

Directivos, gerencia y personal de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de su empleado y compañero de trabajo. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ EZEQUIEL PAZ

(Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el día 15/06/2021 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. En este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIDIA ESTELA BUSTAMANTE (q.e.p.d.) falleció el 15/6/21.

Sus hijos Poli, Susi y Mary, hijos políticos Humbi, Cristina y Marcelo, nietos Pablo, Ani, Magalí e Iván participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Añatuya.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIDIA ESTELA BUSTAMANTE (q.e.p.d.) falleció el 15/6/21.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LIDIA ESTELA BUSTAMANTE (q.e.p.d.) falleció el 15/6/21.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS CARRIZO BRUGO

(q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|.

Sus hijos Tesy, Marisa, Luis Carrizo y Lourdes Antoñanez, nietos María Soledad y Jorge Müller; Martín, Gerónimo y Paula Cáceres, Anahí, Victoria y Santiago Sanchez Kutica; María Florencia, Agustín y Sofía, bisnietos Camila y Anita Müller lo despiden con profunda tristeza. Siempre estará presente en nuestros corazones y recuerdos. Agradecemos haber disfrutado tantos años su presencia.

Vuela alto hasta donde te espera nuestra amada madre y abuela Emma.

Sus nietos mayores Soledad y Martín participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fue su abuelo y padre. La pérdida es irreparable, la felicidad que dejo en sus vidas, los recuerdos y la semilla que sembró serán infinitos. Se unen Jorge, esposo de Soledad y Camila y Ana Clara, sus bisnietos, luz de sus ojos, quienes lo extrañarán y amarán por siempre.

Es difícil despedirte abuelo amado, pero es un hasta pronto. Nos veremos en el cielo algún día junto con la abuela Emma.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ GENARO MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/6/21 y espera la resurrección.

Dra. Mónica Salvatierra, CPN. Consuelo Paz y todo el personal del centro de salud Mama Antula acompañan en su profundo dolor a su compañera y gran profesional Dra. Nora Esther Montes en el fallecimiento de su hermano. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación a sus familiares.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ GENARO MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/6/21 y espera la resurrección.

Nancy Silva Neder, su esposo Chiqui y familia participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

STELLA DEL VALLE PÁEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/6/21 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo acompaña en este momento de dolor a sus seres queridos y pide oración para su eterno descanso.

RECORDATORIO

ARMANDO ANTONIO LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22 /6/01 y espera la resurrección.

Querido Papi: hoy viejo hace 20 años que nos dejaste físicamente y muchas cosas de la vida diaria nos trae tu recuerdo, es ahí donde comprobamos que vives en nosotros para siempre. Elevamos una plegaria por tu alma. Tus hijos Elena y Juan Carlos.

INVITACIÓN A MISA

MARTÍN EDUARDO CAMPOS

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|.

“Que en los brazos del Señor encuentre la paz y que brille para él la luz que no tiene fin”. Su padre Luis Eduardo Campos Seijas, su abuela Rosario Mercedes Seijas, sus hermanos Liliana Marcela, Lucas Eduardo, Ricardo Matías, José Ignacio Campos, Susana D’onofrio y demás familiares lo recuerdan con mucho amor al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Invitan a la misa por su noveno día con el Señor a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco. Elevan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

OLIMPIA MIRANDA

(q.e.p.d.) Falleció 16/12/20|.

Querida madre: hoy se cumplen seis meses que el Señor te llevó a la Gloria Celestial.

Estarás siempre en nuestros corazones, y el amor por ti no morirá jamás. Sus hijas Fidelia, Mirta, nietos, bisnietos, su hijo político Luis. Elevan oraciones en su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

PEDRO MIGUEL CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

Su esposa Patricia, sus hijos César, Daniel, Milagros, sus hijos pol. Yesi, Laura y Franco, sus nietos Sheila, Jeremías, Milton, Maya, Oriana, Wendy y Mara oficiarán un responso en el cementerio privado Del Rosario de Los Flores a las 16 hs. al cumplirse 9 días de su partida al reino de los cielos. Elevamos una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

HILDA INÉS ROVELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/06/17 y espera la resurrección.

Amadísima esposa: aun cuando nuestra religión y la ley, muerte física disuelva un contrato, vinculo legal o bien un sacramento como lo es el matrimonio; nosotros seguimos unidos y amándonos. Lo esencial de nuestro ser subsiste a la muerte física y con esa misma energía, espíritu o alma gemela que llevo a conocernos y después amarnos, continuamos del mismo modo uno al lado del otro hasta el final de los tiempos. Te amo cada día más mi suave y delicada esposa. Quería recordártelo después de haber trascurrido desde aquél día que con una leve sonrisa y una calma sorprendente te despediste diciéndonos: “ cuidensen y quiéransen entre uds. Sean felices. Los amo”. Te fuiste y contigo yo también, porque no se muere quien deja de respirar sino cuando se deja de ser feliz. Por ello, agradezco a Dios haberte conocido y que tú me eligieras para transitar juntos por esta vida terrenal. Les ruego a quienes la conocieron y la amaron, una oración a su querida memoria al cumplirse hoy cuatro años de su partida al Reino del Señor. En mi corazón siempre. Quique Gerbino.

INVITACION A MISA

AZUCENA DEL VALLE SALAZAR (Lita)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/21 y espera la resurrección.

Querida hermana Lita, ¡como sentimos tu ausencia! Pero aquí estamos fuertes y unidas como siempre, hoy hace 9 días que no suena el teléfono para orar porque el que más necesita y tus charlas interminables con tus amigas.

Tus recuerdos son infinitos están en todas partes, siempre con alegría y fortaleza que te caracterizaba. Tus hermanas Ana María, Noemí del Carmen, tus sobrinos Mariana, Belén y Nadim, tus primos, sobrinos, amigas y demás familiares agradecemos a todos los que nos acompañaron en este momento difícil e invitamos hoy a las 19.30 hs a la misa en el santuario Santa Rita de Casia y el jueves 17/6 a las 20 hs en la iglesia Catedral Basílica.

INVITACION MISA

Dr. ERNESTO ANTONIO JESÚS VITAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/6/21 y espera la resurrección.

Amado esposo, padre y abuelo, querido “PUMA”, tuvimos la dicha de compartir la vida con vos, que fuiste un hombre íntegro, que supo dar amor y tener la grandeza de los pequeños gestos cotidianos de entrega, de servicio para tu familia y tu prójimo.

Con profunda fe cristiana, abrazaste los ideales de justicia, equidad y lealtad, habiendo dejado testimonio de tu honestidad e independencia como juez, de tu abnegación como abogado, de tu solidaridad con tus estudiantes.

Con alegría disfrutaste del deporte, gran presidente de tu Estudiantes Unidos BBC, supiste granjearte el cariño y el respecto de tus amigos y los amigos de tus hijos.

Tu familia, orgullosamente te recuerda, te extraña y te dice que te amamos profunda y entrañablemente por y para siempre, agradeciendo al Señor por todas las bendiciones que en vida recibiste.

Su esposa Sara, sus hijos Cecilia, Ernesto y Mariano, sus nietos y hermanos agradecen a todos los amigos que nos acompañaron en tan difícil momento y los invitamos a la santa misa que en el día de hoy se celebrara a las 20 hs en la iglesia de San Francisco de Asís pidiendo por el eterno descanso de su alma al cumplirse el noveno día de su partida al Reino de Dios.

ACUÑA, BENITA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/20|. Al cumplir un año de su fallecimiento su hijo Francisco Campos, su esposa Clara Guardo, nietos Cristian, Elio, Soledad, Lucas y bisnietos ruegan una oración a su memoria!

AZA ARCHETTI, CÉSAR EDUARDO DR BUBI (q.e.p.d.) Falleció en CABA el 9/6/21|. Perla y Coco Tagliavini (junto con su hermano Carlos, con quien Bubi seguramente ya en encontró en el cielo), participan con inmenso dolor su fallecimiento, y le ruegan al Dios, por así merecerlo. Que lo ilumine con " la luz que no tiene fin". Chau, hermano Bubi, hasta siempre. Rogamos oraciones en su memoria

CARRIZO BRUGO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. Sus sobrinas Luisa, Patricia, Loris y Oscar Hoyos y Luky Suarez Carrizo y sus respectivas flias. participan con tristeza el fallecimiento del querido tío "Chuncho", acompañan a sus primos Tesy, Marisa y Dady en el dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CARRIZO BRUGO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. José y Toty acompañan a su hija Tessy y demás familiares en tan triste momento. Se ruega una oración a su memoria.

CARRIZO BRUGO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. Herminia Lopez, su hija Nancy Ledesma y familia despiden con cariño a Luis, quien fue un hermano político y tío inolvidable. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CRUZ, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Nelly Cruz, Eduardo, Juan, Olga, Raul y Liliana Cruz participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Micaela y demas familia, elevan oraciones en su memoria por el descanso de su alma.

CRUZ, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Aldo Sialle y Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana, Federico, Fernando e ignacio y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. Su hermano Luis Alberto Domínguez y sus sobrinos Paola, Ariel, Iván y Florencia y familias, acompañan y abrazan a su esposa Susana e hijos Gabriela y Nicolás en su dolorosa pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. Su hermana Graciela Domínguez y sus sobrinos Adrián, Melisa y Jimena y familias, acompañan y abrazan a su esposa Susana e hijos Gabriela y Nicolás en su dolorosa pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. Compañeros de trabajo de la empresa INGECON S.R.L. acompaña a su hija Gabriela Dominguez en este difícil momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. Tío Hugo, que Dios te tenga a su lado, como nosotros en el corazón, que descanses en paz. Diego Coronel, Katia Piasco y Katherina Coronel Piasco.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. Dios nuestro, eleva su alma a la paz eterna y concédele allí el premio de tu amor misericordioso. Margarita Suárez, Gustavo Juárez y Diego Coronel acompañan a su querida compañera Lic. Susana Martínez y a sus hijos Gabriela y Nicolás Dominguez a superar este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. Participan con profundo dolor su partida, ruegan oraciones en su memoria, y acompañan a su esposa Licenciada Susana del V. Martínez. Su colega Marta Valdez y sus hijos, Romina y Juan.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. La supervisora escolar Marta Valdez, y los docentes de la zonas 20, 21, 42, 43, y 44, acompañan a la Coordinadora del EGB, Licenciada Susana Martínez, por la pérdida de su esposo.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. Las ex-compañeras de la Escuela San Vicente - Obra Misericordista - de su esposa Susana, acompañan en el dolor a la familia Domínguez - Martínez y elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. "Señor lleva su alma a la paz eterna y concédele el premio de su amor". Las Profesoras Nancy, Delia y Betina Calderón y familia participan con dolor el fallecimiento del esposo de la Coordinadora del Agrupamiento de Itinerancia CGE Prof. Susana del Valle Martínez. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

DOMÍNGUEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. "Que el Señor lo reciba en su morada y le conceda el descanso eterno". La Comunidad Educativa del Col. Sec. Puesto Retiro -Agrupamiento Nº 86043 participan el fallecimiento del esposo de la Coordinadora del Agrupamiento de Itinerancia del C.G.E. Prof. Susana del Valle Martínez. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

FIGUEROA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Antonella Correa y Myriam Arias Paz, amigas de su hija Lucía, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

JUÁREZ, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. No pudimos despedirte como te merecías. Tal vez decidiste que fuera así para no vernos sufrir, pero dejaste un gran dolor porque grande era el lugar que ocupabas en nuestras vidas. Su amigo y compadre Ariel Roberto Ramírez, Ivana Daniela Lopez, sus hijos Ana Lucía y Maximo Ramirez Lopez abrazan con tristeza a su esposa Lucía, a su hija Catalina y a toda su familia, pidiendo a Dios resignación y consuelo. Que brille para él la luz eterna. Descansa en paz, Marcelo.

JUÁREZ, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Nunca se olvida a un ser que se quiere, simplemente se aprende a vivir sin él. Zulema, Norma y Celina Roldán, Judith, Carolina y Nicolás Ramírez acompañan en el dolor a su esposa Lucía, hija Catalina y a toda la familia, rogando al Todopoderoso los cuide y bendiga. Te llevaremos en el alma toda la vida. Descansa en paz.

JUÁREZ, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Miryam Sánchez y sus compañeros de la Dirección Gral. del Registro Civil participan con dolor su fallecimiento. Marcelo querido te vamos a extrañar. Elevamos oraciones en tu memoria.

JUÁREZ, MARCELO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Nos invade un profundo pesar por tu partida, te recordaremos con mucho cariño por tu excelente persona, acompañamos a su familia en este doloroso momento. Elevamos una oración en su memoria. Tus vecinos. Familia Santucho.

JUÁREZ, SOLIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su esposo Pascual Suárez, sus hijos Jorge, Noemí, Norma, h/ políticos Pedro, y Miguel nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 Tel. 4219787.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Compañeros amigos promoción 1967 colegio del Centenario de su hermana Teti: lely Mansilla, Cristina Martorell, Silvia Paz, Nora Hoyos, Nora Coronel, Chinina Jiménez, Marta Cáceres, Chuchi Miguel, Pelusa Sayago, Luchy Olivera, Marito Salas, Ramón Barraza, Pedro Zavaleta, Ramón Figuera participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. María Inés Herrera de De Souza, Elio De Souza, sus hijos Nelson José, Elio Gonzalo y Agustín Alejandro participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Tety y demás familiares en este doloroso momento.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Aida Herrera participa su fallecimiento y acompaña a Tety y a sus hermanos Héctor, José Luis y hermana política Delicia y demás familiares en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Prof. Martín Acuña, su esposa Elena Broggi y familia, lamentan profundamente y acompaña en el dolor a su amiga y colega Prof. Teti Ledesma y demás fliares. ante la irreparable pérdida de su querida hermana Irma Gladys. Que Dios la tenga en la gloria. Oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, IRMA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Juan Carlos Paz, su esposa Cristina Arjona junto con sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de Irma y ruegan una pronta resignación cristiana para su hermana Teti y demás familia.

MEDINA DE SERRANO, ROSA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Amigos de su hijo Miguel: Mechy Messad y familia, Ale Santillán y familia, Eduardo Bucci y Walter Rodríguez y familia, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en el dolor por su partida.

NORIEGA, DELIA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su hija Ivana Padilla, su nieto Tiago Joel, sus hnos David, Roberto, Liliana, Patricia, su cuñada Norma, sus sobrinos Yesica, Luciana, Mariano, Brahian y demás familiares COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PÁEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. "Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte no temeré mal alguno porque tu estás conmigo, tu vara y tu bastón me consuelan". Elisa Carabajal, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su hermana, rogando una oración en su memoria y paz para sus familiares.

PÁEZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Mary descansa en paz y que el Señor te alumbre con su bella luz: Dardo, Rosario y Dora Carabajal, Oscar Soria y sus respectivas familias participan su fallecimiento y abrazan a sus hijos con gran dolor en tan triste momento.

PALACIO, ALBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su esposa Marta Elena tus hijos Marcela , Carolina, Maria Delia, Pablo, Patricia, Silvana, y Mariano, sus nietos Maria Victoria, Lucia, Sofia, Karime, Flor, Mati, Gusti,y Alvarito SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR COMPLEJO VELATORIO PARQUE OLAECHEA 649 TEL 4219787

PALACIO, ALBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. "Nunca muere el que ha sembrado amor y el que ha marcado la vida de los demás con generosidad y altruismo". Sus hijas amadas Marcela Adriana, Carolina y María Delia Palacio y sus respectivas familias que te adoraron y te guardarán en su memoria por siempre. Elevan oraciones en honor a su querida memoria.

PALACIO, ALBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. No solo te recordaré con entrañable cariño sino que tengo la certeza de volverte a ver y abrazarte en un mundo mejor. Sus hijos Marcela A. Palacio; Marcelo Pablo Mussi y su nieta Karime Mussi Palacio, elevan oraciones en honor a su querida memoria.

PALACIO, ALBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su hermano Ricardo Cejas Palacio y su sobrino José María Palacio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALACIO, ALBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su hermana Graciela Palacio de Perracini y sus hijos Fernando, Vanina y Viviana Perracini participan con profundo dolor de su fallecimiento.

PALACIO, ALBERTO ADOLFO (PILUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Dichosos los que al partir dejan una estela imborrable de cariño, amistad y hermosos recuerdos. Sus primos Teresa y Elena Giribaldi, Alfredo Gorrieri y sus respectivas familias participan con dolor su partida a la casa del Señor. Elevan oraciones en su querida memoria.

PALACIO, ALBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su consuegra Nora Lucero de Mussi y sus nietas Carla y Karime Mussi Palacio, participan su fallecimiento y elevan oraciones en honor a su querida memoria.

PALACIO, ALBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Lila Perracini y sus hijos Glenda, Josefina y Juancito Gaona participan con profundo dolor de su partida rogando una oración a su memoria.

PALACIO, ALBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Juan Blas Gaona participa del fallecimiento de Pilucho rogando una oración en su memoria.

PALACIO, ALBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su hermano Ricardo César Palacio y sus hijos Estela y José María participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su alma. QEPD.

PALACIO, ALBERTO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su sobrina Estela Palacio y sus hijos Stefania, Nacho, Patricio, Celia, Bárbara y nietos Amanda, Aurora y Lisa participan el fallecimiento del querido tío Pilucho y nunca olvidarán su ejemplo de amistad y unión con sus hermanos Graciela y Ricardo (Yombi). Ejemplo a seguir. Descansa en Paz

SAGANÍAS VDA. DE SORIA, OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus cuñadas Angela Soria y Matilde Soria; Sus sobrinas Eugenia Bonetto y , e Irene Bonetto, acompañan a sus hijos Silvia, Luis y Adriana. A sus nietos Ignacio, Maximiliano, Alvaro, Bruno y Camila en este doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria. Que en paz descanse.

SÁNCHEZ, BLANCA FLOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su esposo Jose Luis Sarnosky sus hijos Jose Luis, Claudio, y Javier h. politicos Marcia y Rebecca, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANCHEZ, BLANCA FLOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Querida compañeras de cursado del profesorado, hemos compartido las aventuras y desventuras del estudio y el trabajo. Descansa en paz. Tus amigas y colegas María Mercedes Stulberg, Emma Monfrini y Noemi paz.

SERVIÑO, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 15/6/21|. Su hermana política Haydée Comán de Noguera, sus sobrinos Carlos, Haydée y Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SOSA, DAVID ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Sus hijos Nicolás, Tomás, Carlos y Rebeca, su nieto Ismael y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de la Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

STULBERG, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Sus hermanos María Mercedes, Eduardo y Raúl Stulberg, sobrinos Gisela, Victoria, Benjamín, Mateo, Gabriela, Eduardo, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. servicipo ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

STULBERG, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Querido Uki, apodo que te quedó porque no podías pronunciar tu nombre... Te fuiste repentinamente de nuestro lado, pero siempre estarás en nuestros corazones querido "japonés". Ya estás con la Porito (tu madre) de la cual no te despegaste nunca. Que tu alma descanse en paz querido sobrino. Su tía Zuny, sus primos José, Sonia y Daniela Corpus, sobrinos nietos Tadeo, Santiago y Eugenia y tu prima salteña Miriam Isijara.

TÉVEZ, OMAR (q.e.p.d) Falleció el 15/6/21|. La comunidad educativa de la Escuela San Vicente - Obra Misericordista - participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su alumna Priscila y elevan oraciones en su memoria.

VIDAL FRAGUAS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Rodolfo Ernesto Soria y sus hijos Rodolfo Raúl, Eduardo Martín, María Natalia y familias, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este triste momento.

VILLALBA, LÁZARO INOCENCIO (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. CP Eugenia Roger y flia. participa con dolor el fallecimiento de su tío Lazaro y acompaña a su tía Estela a su primo Edy y demás familiares en tan difíciles momentos. Eleva oraciones en su memoria

VILLALBA, LÁZARO INOCENCIO (q.e.p.d) Falleció el 14/6/21|. Hijos de Pedro Sayago participan con dolor el fallecimiento del querido Lázaro, acompañamos en estos momentos de dolor a su esposa Estela, su hijo Edy y demás familiares rogando resignación para ellos.

HERRERA, ÚRSULA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Las familias Díaz Galván, Díaz Arriola, Díaz Passe, Díaz Roldán, Gómez Cisneros y Díaz Correa participan con profundo dolor su fallecimiento, recordándola con mucho cariño. Invitan a la misa que se realizará hoy a las 20hs en la parroquia San José dek Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, ÁMBAR NICOLL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Hoy hace seis meses que partiste de nuestras vidas, pero siempre estarás en nuestros corazones. Por siempre te amaré hija. Tu ausencia es tan solo física, porque de mi corazón jamás te has ido. Su mamá Pamela Trejo y su hermanita Aldana, sus abuelos Juan Trejo, Derli Mansilla, tíos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 19:30hs en la parroquia Santa Rita (Bº Jorge Newbery).

AFUR, AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/08|. Al cumplir un nuevo aniversario de su muerte, su esposa Elda J. Chazarreta de Afur, sus hijos Mónica Patricia, Amado y Karina Adriana c/sus respectivas flias. elevamos plegarias a Dios, rogando por su eterno descanso y exaltando sus virtudes,recordando como lo que fue en vida, un hombre de bien, un ser tan especial, lleno de amor, caridad sin medida, su exquisitez en el trato y de una bondad que dejó profunda huellas en lo más íntimo de nuestros corazones y en quienes tuvieron la suerte de conocerlo. Es por ello que rogamos oraciones a su nombre y pedimos a Dios lo guarde en un lugar de predilección junto a Él. El Señor envíe bendiciones en abundancia a todos sus deudos.

BARRAZA, NICOLÁS EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Sus padres Yolanda, Sebastián, su hermano Emilia, su abuela Tomaza, primos, tíos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Quiroga. Cob Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

CHÁVEZ, MANUEL ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Sus hermanos, sobrinos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín Del Sol. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realizado Por Nueva Empresa Gorostiza.

CORBALÁN, ELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. José Flores, Mabel Sánchez e hijas participan con profundo dolor por la pérdida irreparable de la madre de sus amigos Walter Chazarreta y su esposa Marita Fernández e hijos y demás familiares. Elevan una oración a su memoria.

SILVETTI, CARLOS ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Cuando naces libre, no hay nada que te encierre. Encuentras alas para volar y así fuiste. Vuela alto, tan alto que de noche te vea brillar. Su hija Claudia, nietos: Melina, Lucas, Nicolás, Gonzalo y Milagros Salas y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVETTI, CARLOS ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Papi: vuela alto y gracias por recorrer conmigo parte del camino... Sus hijas Mariela, Claudia y Mabel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones por tu querida memoria.

SILVETTI, CARLOS ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Gustavo Noriega y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

MARTÍNEZ, ANTONIO MELITÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/21|. Padre: Dicen que solo se muere cuando se olvida y nosotros jamás te olvidaremos. Nos quisiste con tanta fuerza y amor que quedará grabado en nuestra alma todo lo que compartimos. Nuestro corazón se estremece al recordarte. No ha sido fácil superar el no verte: Pero sabemos que pronto nuestra tristeza se convertirá en confianza y fé, y que algún día nos encontraremos al final del camino. Mientras, nos quedamos con cada tierna caricia, con cada palabra de aliento y consuelo. Con la firme promesa de que seguiremos adelante, guiados por tu luz y tu eterno amor. Descansa en paz Papá... Tu esposa Teresa, tus hijos: Javier, Carlos María, Mario y José Luis, nietos e hijos políticos, tu madre Nieves, hermanos y demás fliares, invitan al responso al cumplirse 1 mes de su fallecimiento, en el cementerio "La Misericordia" a las 10:30 hs en el Panteón familiar.

CARABAJAL, ANTENOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su hijo Walter, h. pol. Norma, nietos Edgardo, Clarisa, Mateo, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira.. servicio Caruso Cia de Seguros SA.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CEJAS, CIRILO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su hijo Oscar, nietos Yesica y Iván, su hermana Silvia, sus restos fueron inhumados en el cementerio de los Romanos Ceremonial Exequias Tanatopraxia Realizado Por Nueva Empresa Gorostiza.

CISNEROS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Honorable comision directiva del sindicato de luz y fuerza y cuerpo general de delegados y su comision de jubilados y pensionados participan del fallecimiento del socio Cisneros, Nelida que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza 18 hrs ( Clodomira).

D'ANDREA, BRENDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Puedes llorar porque me he ido, o puedes sonreír porque he vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que he dejado. Señor Brenda ya está entre tus ángeles, concédele la gloria eterna y brinda consuelo a sus padres Hilda y Pepe y demás fliares. Sus tíos abuelos Alfredo Jorge Llado, Graciela Taffarel, sus tíos Claudia y Hernán, Alfredo y Analía, Omar y Narda, María Alejandra y Alejandro, Vladimir, sus primos Rocío , Emiliano,AnaPaula,Mariano, Luciano, Santiago, la despiden con profundo dolor.

D'ANDREA, BRENDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Rogamos al Señor que dé fortaleza y resignación a sus padres y familiares. Yoli Abdala de Avalos, esposo e hijos, participan con gran pena su fallecimiento y los acompañan en este doloroso momento.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su esposa Valle, sus hijos Antonio, Eraldo, Claudia, Chabela, Andrea, Lorena y Marisa, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Cristo Redentor de la ciudad de Fernández. Elevan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Las familias Cruz y Bertolotti participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

MAROTA, NÉSTOR ALFREDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21 en Buenos Aires|. Sus padres Mario, Meca, sus hermanos Daniel y Raúl, lamentan con profundo dolor su partida. Sus restos fueron trasladados a Suncho Corral y sepultados en el cementerio local.

MAROTA, NÉSTOR ALFREDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21 en Buenos Aires|. Su hermano Raúl, su cuñada Gladis, sobrinos: Ricardo , Alfredo, Rocío, Marisol y Wilson y sobrina nieta Alfonsina. Participan con dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

MAROTA, NÉSTOR ALFREDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21 en Buenos Aires|. Señor recibelo en tu regazo. Su hermano Daniel y sobrinos: Andrea, Braian, y Juli, se despiden con dolor y tristeza, rogando a Dios le dé el descanso eterno.

MAROTA, NÉSTOR ALFREDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21 en Buenos Aires|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus tíos, primos y demás familiares, participan con gran dolor su partida, y ruegan oraciones en su memoria.

MAROTA, NÉSTOR ALFREDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21 en Buenos Aires|. Su tía Tita, su tío Carlos, sus primas: Patricia, Eli, Victor, sus sobrinos Sofía y Carlitos. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, JOSÉ GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "Señor ya esta ante ti, recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Ramón Rojas y flia, acompañan a su hermano y flia. en estos momentos difíciles. Rogando oraciones en su memoria.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Compañeros de PAMI Santiago del Estero participan el fallecimiento del Dr. Montes, acompañan en eo dolor a su familia, elevando oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación.

MONTES, JOSÉ GENARO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. "Nunca se olvida a un ser que se quiere, simplemente se aprende a vivir sin él". Noemí de Cerrizuela, sus hijos Liliana, Betty, Cristina, Marta y Rubén, participan con profundo dolor la partida de José. Acompañamos a su mamá Aurelia, hermanos Dito y Nora, su esposa e hijos, rogando a Dios cristiana resignación. Brille para él la luz que no tiene fin.

PÁEZ, STELLA DEL VALLE (PICHONA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su hija Mariana, su hijo político Hugo, sus nietos David, Nacho y Javier; Vane y Thiago rogamos oraciones en su querida memoria y en la vuelta a la Casa del Padre.

PÁEZ, STELLA DEL VALLE (PICHONA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Su hijo Manuel, su nieta Emma Martina, no encontramos consuelo por tu partida. Elevamos oraciones al cielo para que te tengas tu descanso eterno.

ROSALES, CARLOS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Su esposa Carmen Lezana, sus hijos Rutch, Yesica, David, Rosales h. politicos Sebastian, Coronel sus nietos Mia, Laura, Rodrigo y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida dto Choya COB CARUSO CIA ARGENTINA DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROSALES, CARLOS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Pucho Llugdar y familia participan con dolor el fallecimiento de su sobrino y ruegan oraciones en su memoria. Laprida. Choya.

ROSALES, CARLOS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. La comunidad educativa de la escuela N° 60 Antonio Saenz de la localidad de Laprida participa con dolor el fallecimiento del hermano del portero Julio Rosales y hermano político de la docente Erica Gutierrez. Laprida. Choya.

SÁNDEZ, URBANO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Su hermano Anibal, sus sobrinos Juan Carlos, Carina y Cristian y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia El Simbolar COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TORRES, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21 en Tucumán|. "El Señor lo tenga en su reino y le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano de corazón Nicandro Palomino y familia participan con profundo dolor su partida. Las Termas.