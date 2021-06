FÚNEBRES | 20 de junio del 2021 -primera parte

20/06/2021 - 01:49 Funebres

Fallecimientos

- Anamaría del Rosario Cheein de Bruna

- Maldonado, Carlos Elvidio

- Gabriel Jorge Llapur

- Pedro Rolando Espinillo

- Antonia Del Valle Miranda

- María Luisa Montero

- Cesar Quinteros (La Banda)

- María Alejandra Farías (La Banda)

- María Angélica Ledesma (La Banda)

- Gustavo Orlando Roldán

- Dardo Oscar Núñez

- Luis Pastor Del Castaño

- Agustín Pio Gutierre (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GABRIEL JORGE LLAPUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/6/21 y espera la resurrección.

Blanca, Edy, Chocho, Rosita y Fernando participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido hermano Gabi y acompañan a su cuñada y sobrinos en este difícil momento. Rogamos una oración en su memoria. “Que brille para él la luz que no tiene fin y cristiana resignación a su familia”.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GABRIEL JORGE LLAPUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/6/21 y espera la resurrección.

Su hermano Fernando y Lilibeth; sus hijos Natalia y Alejandro; Fernando y Eugenia y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Gabi.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GABRIEL JORGE LLAPUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/6/21 y espera la resurrección.

El ministro de Economía, Cr. Atilio Chara participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GABRIEL JORGE LLAPUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/6/21 y espera la resurrección.

La subsecretaria de Coordinación del Ministerio de Economía Cra. Gabriela Suarez participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GABRIEL JORGE LLAPUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/6/21 y espera la resurrección.

El director de la Dirección General de Rentas de la Provincia, Cr. Carlos Oscar Gallo participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GABRIEL JORGE LLAPUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/6/21 y espera la resurrección.

Cont. Juan M. Beltramino y Cont. María I. López Moreno participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR EMILIO GODOY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/6/21 y espera la resurrección.

Prof. Omar Skiba participa con profundo dolor su fallecimiento. “Gracias Don Emilio por sembrar en nosotros los valores cristianos. Usted fue un ejemplo de vida por su humildad y sabiduría. Dios le retribuya todo el amor que nos brindó en este mundo” y dé a su familia el consuelo de la esperanza de la vida eterna.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR EMILIO GODOY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/6/21 y espera la resurrección.

Un emblema de nuestra facultad se elevó al cielo y brillará para siempre en el corazón de cada persona que se cruzó con él, ojalá impregnes tu don de gente y tu compromiso con la educación que te llevaba a salir a buscar alumnos en el interior de la provincia para incluirles en la universidad. Las profesoras Ana María Domínguez y Paula Andrea Ledesma y toda la carrera de Lic. en Enfermería acompañan a su familia y en especial a su hija Sabela en este momento de dolor. Descansa en paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR EMILIO GODOY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/6/21 y espera la resurrección.

Agrupación Ciclista UNSE despide con gran pesar a Emilio, persona tan querida por todos los que nos conocemos. Acompaña a su familia en este momento de dolor. Ruega por su descanso en la paz del Señor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR EMILIO GODOY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/6/21 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los limpios de corazón pues ellos verán a Dios”

Jubilados docentes, administrativos y maestranza del Instituto Santo Tomás de Aquino, en sus niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario, despedimos al querido Don Héctor, quien fuera un generoso e importante pilar junto al padre Juan Antonio Muñoz, desde los primeros pasos de la Escuela Parroquial San José, luego Santo Tomás de Aquino.

En este difícil momento abrazamos a su esposa Lidia, nuestra querida ex compañera de trabajo, a sus hijos y nietos que por siempre permanecerán en nuestro corazón.

Gracias Don Héctor por todo lo que ayudó a la Comunidad Parroquial y Educativa.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLARIVEL OLGA DOMÍNGUEZ DE VERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/6/21 y espera la resurrección.

Elena Beatriz Durán, Alejandro Remigio Ferreiro e hijos Alejandro, Eugenia y Martin, lamentan con gran pesar la partida de Mabel y acompañan con gran afecto a Toto, Alejandra, Fernando y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RICARDO MONTES

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 17/6/21 y espera la resurrección.

“Hoy nos toca despedirte físicamente se siente una tristeza muy profunda pero te recordaremos para siempre con cada momento compartido”. Tus sobrinos Jorge, Mercedes y Pablito sus suegros Pablo Coronel, Faustina Coronel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CÉSAR QUINTEROS

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 19/6/21 y espera la resurrección.

El Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero, a través de su Honorable Consejo Directivo, participa el fallecimiento de nuestro secretario administrativo a quien recordaremos siempre por su amabilidad y predisposición.

Acompañamos a su Sra. esposa Mirta Paladea e hijos en este difícil momento. Elevamos una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

IRMA YOLANDA RODINI DE SÁNCHEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 18/6/21 y espera la resurrección

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassfi participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Irma Rodini de Sánchez y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE EDUARDO ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/6/21 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos Él me hace reposar y adonde brota agua fresca me conduce”. Sus vecinos y amigos, Dardo Díaz y su esposa Tere, sus hijos Dardo y familia, Silvia y familia, Pablo y familia, Maxi y familia, participan con dolor su fallecimiento. Rogando resignación para nuestra amiga Mirta y sus hijas Sandra, Marta y Verónica. “Lalo que descanses y paz y brille para él la luz que no tiene fin”.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GRACIELA FOP

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 18/6/21 y espera la resurrección.

Club Damas Leones Añatuya Tincunacu participa con profunda tristeza la partida de su socia Graciela, la despide con todo el amor que supo granjearse con su permanente actitud de servicio en nuestra comunidad. Vivirá en el recuerdo permanente de todas y cada una de sus compañeras del Club. Rogamos una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PEDRO ROLANDO ESPINILLO

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 19/6/21 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR QUINTEROS

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 19/6/21 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos será el Reino de los Cielos”. Qué tristeza despedirte mi querido César!! Dra. Patricia C. Filippa y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y consejero espiritual. Te recordaré siempre!! Acompaño a Mirta e hijos en este doloroso momento. Descansa en paz, César!!

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

BENJAMÍN ABRAHAM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/6/21 y espera la resurrección.

Benjita querido, te fuiste repentinamente de nuestro lado, pero siempre estarás presente en nuestro corazón y recuerdos. Vuela alto como el ángel que fuiste, sos y serás.

Que el señor te dé el descanso eterno, te amamos por siempre.

Mariela, Eva, Laura, José, Belizan y Sergio Muñoz.

RECORDATORIO

PERLA MARÍA ROLDÁN

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 20/6/20 y espera la resurrección.

Qué difícil es decir adiós a una amiga. Así me hiciste sentir. Esos instantes fueron inolvidables. ¡¡Nos despedimos, sí, pero con un hasta luego. No con un adiós!! Porque desde que te fuiste llevo conmigo los bellos momentos compartidos. Ing. Pablo Hinostroza, su esposa Sandra y sus hijos Pablo y Ma. Eugenia, ruegan una oración en su memoria al cumplirse un año de su fallecimiento.

RECORDATORIO

JUAN CRISTINA - VICENTE LAITÁN

(q.e.p.d.) Se durmieron el 23/6/20 y el 31/3/81 y esperan la resurrección.

A mis queridos esposo y padre. Los recordamos con mucho cariño, en este día especialmente. Su esposa e hija María Estela Laitán de Cristina, hijas Ana Cecilia y María del Huerto Cristina Laitán, hijos políticos Enrique y Guillermo, nietos Lourdes, Marcos, Andrés, Valentina, Micaela y Juan Bautista y pedimos al Señor que descansen en paz por el amor que nos prodigaron y el espíritu de generosidad y mansedumbre que los caracterizó, que el cielo los colme de alegría. Feliz Día del Padre: papá y abuelito Juan y Vichylo y a todos los papás de la familia y amigos.

RECORDATORIO

CÉSAR ANTONIO CARBALLO

(q.e.p.d. Se durmió en el Señor el 19/06/16 y espera la resurrección.

Estoy segura de que cuando el sol brilla es porque tú me sonríes desde el cielo, cuando el cielo se nubla sé que quieres volver y estar conmigo, y cuando el cielo llora es de alegría por tenerte como parte de sus ángeles. Hoy se cumple un año más de tu viaje al cielo, el sol irradia una felicidad que me contagia. Te recuerda con mucho amor y cariño tu madre.

RECORDATORIO

RAFAEL HORACIO UÑATES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/05 y espera la resurrección.

"Las personas queridas no mueren, viven en el tiempo en nuestros corazones y pensamientos".

En el día del Padre y en el nuevo aniversario de su natalicio, elevamos besos al cielo y una plegaria por su alma. Sus hijos: Franklin Uñates y Lilia Ledesma, nietos: Luján, Maria de los Ángeles y Gabriel Uñates.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA AGUSTINA VÁZQUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/2/20 y espera la resurrección.

“Señor, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin”.

Alzo mi mirada al cielo, saco fuerza de mi fe y recordándote en los hermosos momentos compartidos. Te amo, estás siempre en mis pensamientos. Sé que desde el cielo también me amas, como hiciste aquí. Su tía y madrina invita la misa que se oficiará hoy a las 10.30 hs en la Pquia. Santo Cristo al cumplirse 1 año y 4 meses de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA LUISA SANTILLAN DE ROLDÁN

Descansa junto al Señor, desde el 18 de mayo de 2021.-

Al cumplirse el primer mes de su partida, rezamos, Dios mío, para que su alma encuentre la paz eterna, junto a tu compañía. Madre querida, lloramos tu partida y nos duele tu ausencia, te extrañamos, pero nos consuela saber que estás en el reino de los Cielos. Tus hijos y seres queridos honramos tu memoria, aquí, en la Tierra. Te recordamos con paz y con amor porque vives en nuestros corazones. Cómo olvidar tu voz, tu sonrisa, tus cálidas manos, tu fortaleza, tu fe inquebrantable, tu presencia en todos los momentos de nuestra existencia, siempre humilde y sencilla, nos enseñaste los grandes valores de la vida para hacernos personas de bien. Cumpliste tu misión, con creces, madre. Nosotros sentimos el calor y sosiego de tu presencia protectora. Te amamos y te amaremos por siempre Madre querida.

Escucha nuestra oración, Señor, y dale tu amor y tu paz, por la eternidad.

Sus hijos, hijas políticas, nietos y bisnietos, agradecen a todas las personas que nos acompañaron en estos momentos de dolor e invitan a la misa en su memoria, que se oficiará hoy a las 10hs, en la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.

RECORDATORIO

RENÉ ALFREDO PERALTA (Cuty)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/6/18 y espera la resurrección.

Hoy en este día tan especial se cumplen 3 años de tu partida, nos invaden los recuerdos, cuánto dolor y todavía en nuestras vidas el cual seguirá por siempre, solo nos queda el consuelo de que donde estás no hay dolor, ni sufrimiento y que nuestro señor te tiene a su lado. Su esposa Ángela Muratore, sus hijos Javier, Martín, María Belén; sus nietos Lautaro y Lisandro invitan a la misa en la que conmemorará a las 11 en la Catedral Basílica (virtual) Canal 7.

RECORDATORIO

AGUSTÍN BARTOLOMÉ ADAUTO

(q.e.p.d.) Falleció el 3/1/63.

Señor Jesús, por tu cruz y resurrección nos has liberado. Tú eres el Salvador del mundo.

Para mi Papilo:

Fuiste mi ángel en la tierra y ahora con más razón en el Cielo.

Siempre me acompañaste y me cuidaste desde el más allá.

Gracias padre mío, por haberme dado tanto amor y felicidad.

Tu ausencia marcó en mi vida una huella, profunda que nunca la pude superar.

Hoy después de tantos años, en mis recuerdos añoran momentos vividos que nunca olvidaré.

Por ejemplo, pintar en mi corazón un arcoíris de flores con aroma a esencias de: bondad, respeto, solidaridad, amor a mis semejantes.

Doy gracias a mi Padre Celestial por haber sido la semilla del engendro tuyo y de mamá.

Padre mío descansa, en la Casa de Dios donde moras por largos días y noches.

Feliz Día, amor de mi vida.

Tu hija Charito.

RECORDATORIO

HUGO ADONIS CALDERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/16 y espera la resurrección.

Como no extrañarte si con una mirada sabias lo que nos pasaba. Fuiste nuestro protector primero, luego de nuestros hijos, tus nietos eran sagrados y así nos enseñaste a cuidarlos. Admirábamos tu fortaleza, tu templanza, tu nobleza, tu presencia, tu sabiduría y tu prudencia. Cómplice en muchas aventuras, confidente de nuestros secretos, consuelo de nuestras tristezas y sonrisa de nuestra alegría; siempre con la palabra justa para guiar nuestro camino. No faltamos a tu vida, ni faltamos a tu memoria hoy que no estás físicamente, porque los valores que nos inculcaron junto a nuestra madre fueron semillas en tierra fértil y trascienden, al igual que tu amor y tu fe. Siempre vuelves a visitarnos en los sueños. Hasta que nos volvamos a encontrar Papi, nuestro corazón llorará. Hoy más que nunca extrañamos el calor de tus abrazos y tu susurro al oído. Gracias por haber sido el mejor papá que Dios nos pudo dar. ¡FELIZ DIA DEL PADRE! Tus hijos Fernando, Marcelo, Huguito y Rita, tu señora María Magdalena Rodríguez y tus nietos Martin, Constanza, Isabel, Jeremías y Pía elevan una oración en tu memoria.

RECORDATORIO E INVITACION A MISA

MARTA HILDA PERALTA DE CARMONA - CARLOS ALBERTO CARMONA

(q.e.p.d) Se durmieron en el Señor el 16/4/08 y el 8/8/98 y esperan la resurrección.

Mamita querida: quiero que sepas que siempre te tengo en mi pensamiento y en mi corazón. Hoy es el día en que Dios te dio la vida, y ahora estás junto a él y a mi querido padre. Sé que desde donde están nos guían y cuidan. ¡Feliz Cumpleaños Mamita y Feliz Día del Padre! Hoy quiero regalarles mi sonrisa más bonita, orgullosa de ser su hija. Los amo por siempre. Tu hija Susi y familia. Que brille para ustedes la luz que no tienen fin. Rezaremos en la misa de la Pquia. San José del Bº Belgrano, el domingo 20 de junio a las 20 hs.

RECORDATORIO

ARMANDO ELÍAS CHAMUT

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/9/19 y espera la resurrección.

Este día del Padre no podremos darte un beso ni llenarte de abrazos, más tu recuerdo nos abrazará con esa gran calidez que vos podías trasmitir siempre. Hombre fuerte como roble, digno, generoso, obstinado hasta para dar amor. Supiste hacerte dueño de las palabras oportunas y de la solución justa y nos enseñaste a ser una familia unida. Hoy será un día muy triste sin tu presencia física entre nosotros. Pero nos consuela seguir manteniendo vivo dentro de nuestros corazones. ¡¡Feliz Día Papá!! Tu familia, toda te ama. Elevan oraciones al Cielo en tu memoria. Su esposa Argelia, sus hijas Adriana, Viviana y Silvia; tus nietos y bisnietos.





ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Ricardo Daniel Lasca, Isabel Myrian Juncal y sus hijos Luis y Ana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Moncho Blanco, Beatriz Castro, sus hijos Virginia, Beatriz, Agustín y nietos lamentan la pérdida de su querido vecino "Lalo" y acompañan a Mirtha y familia en este momento de dolor. Se ruega una oración en su memoria.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Barón Ríos y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. "El Señor en mi pastor, nada me puede faltar". Sus amigos Padre Jorge Lobo, Estrellita, Lorys y Teté de la Comunidad de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco, sus hijos Emanuel y Macarena Vera, César, Patricia y Maximiliano Paz y María Angel , participan y acompañan a su hermana Ani en tan dolorosa pérdida.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Las vecinas de su su hermana Ani , Gloria Cortéz de Pacheco junto con Fani y Beti participan y la acompañan en tan doloroso trance.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Jorge Morra, Karina Moretti e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Don Lalo y acompañan a Doña Mirta, Sandra , Vero y Marti y sus respectivas familias en este difícil momento. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Tus vecinos de siempre te despiden con profundo dolor, y pedimos al Señor te cubra con su manto de Gracia y Misericordia. Magdalena Roldán, sus hijos Ernesto, Federico y Eugenia La Mónica con sus respectivas flias acompañan a su esposa, hijos, nietos y hermana en tan dolorosa pérdida. Elevan oración en su memoria..

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Rosa Domínguez de Marcos, Carlos Gustavo Marcos y flia, participan el fallecimiento del hermano de Anita Abdala de Curi y elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculada Dra. María Verónica Abdala. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en esta difícil etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. María Verónica Abdala. Ruega una oración en su memoria.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Chiqui y Valeria Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor les de cristiana resignación a sus familiares.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Dra. María Angélica Iturre participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de su compañera María Marta Abdala, rogando por el pronto Consuelo de su esposa Mirta Vitalevi y su familia.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Rafael Alaimo acompaña a su hija Marty Abdala y familia en este doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Sagrado Corazón de Jesús, casa de Dios, puerta del Cielo, en vos confiamos. Acompañamos en el dolor a María Marta y Cande, Familias de Salita de 5 Sagrado Corazón del Colegio Belén..

ABRAHAM, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Agradezco a Dios la dicha de haberte acompañado hasta el último día. Te voy a extrañar todos los días, hasta que volvamos a encontrarnos Benja, por siempre en mi corazón y pensamientos. Su hermana Raquel Isas. Ruega oraciones en su memoria..

ABRAHAM, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. La familia Olmos Pilán acompaña su hermana Raquel en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ABRAHAM, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Sus amigos y vecinos de la calle Formosa .Ing. Carlos Tomas Abdala y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su hermanos Raquel y Miguel en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

ABRAHAM, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Padre, recibe en tus brazos a tu hijo Benjamín, para disfrutar del descanso eterno, y misericordia infinita". Compañeras y amigas de su hermana Raquel Isas, del profesorado de la esc. Normal Gral. Manuel Belgrano: Lilia Mendoza, Lorena Sánchez y Mariela Belizan, participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria

ABRAHAM, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Sus vecinos y amigos de siempre: Dr. Oscar J. Banco y familia, Ana M. Banco de Moisés y familia; Carlos A. Banco y familia; y Luis R. Banco y familia participan con dolor su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos Billy, Adrián, Mara y Roxana, sus nietos Gaby, Juanse, Lucero, Guadalupe, Rocío y Vanina, sus bisnietos Giovanni y Emma participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Sus hijos Billy y Adrián, h. politicos Mara y Roxana, nietos Gabi, Juanse, Lucero, Rocío, Guadalupe, Vanina, Bisnieto Giovanni y Emma participan con profundo dolor su fallecimiento. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Hamburgo. ORG ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Señor recibela en tu morada y dale el descanso eterno. Sus sobrinos Patricia Ventimiglia (a) Fabián Barrionuevo (a) y sus hijos Santiago, Julieta y Benjamín (a) despedimos con profundo dolor a la tía Anamaria.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y sus hijos Paola, Alejandro y Natalia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a sus hijos y nietos. Ruegan oración en su memoria.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad de Palau y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Carlos e Irene Cheein, sus hijos Diego, Monica y Virginia y sus respectivas familias despiden con mucho cariño a Mocha. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|.

Señor, mi amada hermana ya está ante tí, recibela en tus brazos. Teresita Cheein de Ventimiglia y sobrinos: Andrés, Patricia y Joaquín con sus respectivas familias te despedimos con profundo dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Que Dios te reciba en sus brazos querida tía Anamaria. Tus sobrinos Andrés Ventimiglia, Fernanda Coronel y sus hijos Ignacio y Gonzalo te despedimos con profundo dolor.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. El Radio Club Santiago del Estero lamenta su fallecimiento y acompaña en el sentimiento al Socio de la Institución, su hijo Adrián Bruna LU2NET y a todos sus familiares. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Alvaro J. Rodriguez Montesinos, Diego M. Rodriguez Montesinos, Ignacio Rodriguez Montesinos, y su madre Olga A. Del Valle Montesinos acompañan en el dolor a su hijo Adrián Bruna y familiares.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Dr. Edgar R. Rodriguez acompaña en el dolor a su hijo Adrián Bruna y familiares deseando una pronta resignación. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. María del Carmen Ramirez de Venetucci y sus hijos Federico, Adrián, María y María Elena participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y vecina, acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Mario Menecier participa con profundo dolor y tristeza su fallecimiento y acompaña a sus hijos Adrián y Billy en estos momentos. Ruega oraciones en su memoria.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Directivos y personal de EDESE SA participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Ing. Adrián Bruna. Elevan oraciones en su memoria.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. El Sr Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr Vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento de la Sra. Cheein de Bruna, Ana María, madre del Ing. Adrián Daniel Bruna, integrante del Dpto Académico de Obras Viales. Se acompaña en el dolor a sus familiares.

CORREA, SEGUNDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus hermanos Luis y Gustavo y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento elevando oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11hs en el cementerio Jardín del Sol.

CORREA, SEGUNDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Gerencia de Vigia S.R.L., Directivos y empleados acompañan a Luis Humberto Correa en este doloroso momento y participan el fallecimiento de su hermano Segundo Alberto Correa, rogando una oración pidiendo su eterno descanso y por una cristiana resignación del compañero.

CORREA, SEGUNDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Empresa Fortaleza S.R.L, gerencia, directivos, personal administrativo, técnicos y móviles, participan con dolor el fallecimiento del hermano de Luis. Que en paz descanse y brille para él la luz que no tiene fin.

CORREA, SEGUNDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Personal de empleados de Vigia S.R.L. acompañan a Luis Humberto Correa en este difícil trance y participan el fallecimiento de su hermano Segundo Alberto Correa, pidiendo el eterno descanso de su alma y por una cristiana resignación del compañero.

DÍAZ, LIDIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Sus hijos Marcelo, Rubén, Roxana, hijos politicos Mirta, Silvia, Jorge, nietos Gastón, Felipe, Micaela, Gonzalo, Maximo, Sergio, Valentin, Lucas, Pablo, Belén, bisnietos Liam, Chiarita participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DOMÍNGUEZ DE VERA,CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione y María Cecilia Castiglione participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE VERA,CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. MEDICAST y TACSE, acompañan con profundo dolor y tristeza a sus colegas Dr. Celso Vera y Alejandra Vera y a sus familias.

DOMÍNGUEZ DE VERA,CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Ya descansa ante tí Señor. Recíbela en tu Reino." Farmaceútico Juan Armando Manzur, su esposa Mirta Miranda y su hijo Jorge Gonzalo participan su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

DOMÍNGUEZ DE VERA,CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Aldo Sialle y Mamily Avila de Sialle, sus hijos Mariana y Mario, Federico y Daniela, Fernando y Constanza e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de pesar. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DOMÍNGUEZ DE VERA,CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Marquesa Adriana Zurita y familia, en especial sus hijas Eleonora y Carolina, acompañan en el dolor a la familia de la señora Clarivel por su partida hacia el Reino Celestial, en donde ya no habrá llanto sino por el contrario un coro de ángeles la recibe. Desde la distancia Eleonora María y Carolina envían un fuerte y cariñoso abrazo a la querida Ale.

DOMÍNGUEZ DE VERA,CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Francisco Giuliano (Panchin), sus hijos Lilia, Adriana y Orlando y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de las cuñada de su amiga Elena Vera de Durán y familia. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. El Colegio de Medicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo Dr. Domingo C. Vera y a su hija Dra. Alejandra M. Vera, socios de la institución. Ruega oraciones e su memoria.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Dr. Virgilio Pettinicchi, su esposa Eblin Kozameh, sus hijos Ariel, Natalia y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Mabel. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE VERA,CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Jorge Morra, Karina Moretti e hijos participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Vitín Gattás, su esposa Yeny e hijos lamentan la pérdida dolorosa y acompañan con cariño a su esposo Toto, hijos Alejandra y Fernando y nietos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la esposa de su colega Dr. Domingo Celso Vera y madre de la Dra. Alejandra Mabel Vera. Ruega una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE VERA,CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la esposa de su matriculado Dr. Domingo Celso Vera y madre de la Dra. Alejandra Mabel Vera. Ruegan una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. David Jarma, Graciela Neirot y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaan a su familia en esta difícil etapa de la vida. Ruegan una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos"; Caro Catalfamo, Valeria Abuchacra, Gabriela Ibañez Peralta, Mony Cheein, Roxana Beccaria, Andrea Bartolome y Marilin Mues participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra amiga Alejandra Vera, acompañándola en este triste momento.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Directivos y personal de EDESE SA participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. Fernando Vera. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. La Sociedad de Ecografía de Santiago del Estero participa del fallecimiento de la madre de la Dra. Alejandra Vera. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Los integrantes del Servicio de Ecografía del Hospital Regional Dres. Juan C. Gutiérrez, Humberto Palavecino, Sergio Sánchez, Daniel Elias y secretarias Miriam Saganias, Graciela Figueroa, Sandra Juárez, y Daniela Mancilla participan del fallecimiento de la madre de la Dra. Alejandra Vera, rogando por el descanso eterno.

ESPINILLO, PEDRO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su esposa Lucia Pérez, sus hijos Silvina, Mariano y Lourdes, hijos politicos, nietos y demas familiares Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALLO LUZZI, ROGER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. Eduardo: nos duele mucho tu partida, te vamos a extrañar siempre, tus ocurrencias, tus locuras, tus bromas y risas quedarán para siempre en nuestros corazones . Te queremos mucho, cuídanos y danos fuerzas . Descansa querido Eduardo. Su hermana Elza, su sobrino Joye, su sobrina Alejandra y su sobrina nieta Alma Morena.