FÚNEBRES | 20 de junio del 2021 -segunda parte

20/06/2021 - 01:50 Funebres

Fallecimientos

- Anamaría del Rosario Cheein de Bruna

- Maldonado, Carlos Elvidio

- Gabriel Jorge Llapur

- Pedro Rolando Espinillo

- Antonia Del Valle Miranda

- María Luisa Montero

- Cesar Quinteros (La Banda)

- María Alejandra Farías (La Banda)

- María Angélica Ledesma (La Banda)

- Gustavo Orlando Roldán

- Dardo Oscar Núñez

- Luis Pastor Del Castaño

- Agustín Pio Gutierre (La Banda)

Sepelios Participaciones

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Natalia Sanchez Bonetti y familia participan con profundo dolor del fallecimiento del sr. padre de su amigo Jorge. Oramos por su eterno descanso, y para que la paz y consuelo de Dios lo acompañen junto a sus afectos.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. La comisión directiva de AMEUNSE participa del fallecimiento del socio fundador, el tan querido Don Emilio y acompaña en el sentimiento a la familia y a toda la comunidad universitaria. Se ruega oración en su memoria.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. ¡¡Se murió Don Emilio Godoy!!, no docente de la UNSE ¡Que Dolor!. Podría repetir en este momento las miles de palabras de afecto y reconocimiento a su persona de los docentes y alumnos de la universidad que sienten esté mismo dolor infinito que tengo en mi corazón. La UNSE institucionalmente le rendirá su homenaje, pero a mí me toca rendir un homenaje pesonal desde que me acompaño como secretario privado durante mi gestión en la UNSE como Rector. La seriedad y el respeto en el trato diario de las personas cualquiera fuese su calidad, y su presencia eficiente de la atención en la gestión administrativa en esta delicada función. Su lealtad incondicional, marcaba su rectitud y hombría de bien de una persona honorable, su dedicación siempre al pie del cañón y atendiendo los mínimos detalles de los acontecimientos que sucedían a diario. Por ello fue un hombre de máxima confianza sin dobleces y con el respeto que mutuamente nos brindamos a lo largo del tiempo que compartimos y que se extendió de su parte hasta mi familia, por ello fue el más fiel secretario que tuve. Siempre estaré agradecido de su amistad mientras viva, hago llegar a su esposa e hijos y toda su familia, mis más grandes congojas por el dolor compartido. Me despido de usted don Emilio Godoy ¡Que En paz descanse Emilio Godoy! Dr. Humberto A. Herrera y flia.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Que llegue hasta mi tu misericordia, Señor y tu salvacion conforme a tu promesa. ( Sal. 119, 41 ). Con un corazon agradecido, por su entrega y acompañamiento a nuestra hija Analia Nuñez, Ramon Rodolfo Nuñez, su esposa Sara Stone, hijos y nietos, abrazamos con todo cariño a su familia, rogando por el eterno descanso de su alma.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su vecino y amigo Pilo Bellido acompaña a su esposa Lidia y toda su familia en este momento de dolor.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|.

Luis Eduardo Lopez ex docente UNSE participa el fallecimiento del apreciado don Emilio, dilecto colaborador de los que alli trabajamos, acompaña a Sabela y demas familiares.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|.

María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan con profundo dolor el fallecimiento de Don Emilio. Un ser excepcional al que recordaremos siempre con inmenso cariño. Acompañamos a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Los afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento de nuestro compañero Nodocente jubilado y padre de nuestros compañeros Jorge, Sabela y Carlos. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. El Sr Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr Vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr. Héctor Emilio Godoy, padre del Ing. Carlos Eduardo Godoy, integrante del Dpto Académico de Física, y del Sr. Jorge Antonio Godoy, integrante del Dpto Alumnos. Se acompaña en el dolor a sus familiares y elevan una oración en su memoria.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Alejandro Remigio Ferreiro y Elena Beatriz Duran lamentan con gran pesar la partida del apreciado don Emilio y acompañan a sus hijos Jorge, Carlos y a toda la familia Godoy en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de Don Emilio Godoy, que dejó un legado en la UNSE, trabajando desde sus inicios por el bienestar de la comunidad universitaria. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. ¡Héctor! Amigo de la infancia!, no encontramos palabras para expresar la tristeza que nos causo tu partida. Rogamos a Dios te recoja en su Reino Celestial. Olga y Margarita Anauate y flia abrazan en el dolor a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Sara Liliana Zuain e Hijos Jorge y Yamile Isac participan y acompañan con afecto a su Familia en tan doloroso momento.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Don Emilio: Recibo con tristeza la noticia de su partida. Sus anécdotas ciclísticas, su figura serena, su conversación afable y su predisposición servicial para con todos quedarán atesorados en mi memoria. Acompaño en el dolor a sus hijos Carlos y Jorge; a sus familiares y afectos. ING Mario Simón- Exprofesor Titular.UNSE.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de Don Emilio Godoy, integrante de la familia de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud y de toda la UNSE. Se acompaña en el dolor a su hija, Sabela Godoy, a sus familiares y afectos.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. La Coordinación de la Carrera de Lic. En Enfermería de la FHCSyS, el cuerpo docente, no docente, estudiantes y egresados, lamentan profundamente el fallecimiento de Don Emilio Godoy, un señor distinguido y excelsa persona, que se caracterizó por su humildad, honestidad, solidaridad y entrega a toda la comunidad universitaria de la UNSE. Acompañan a toda su querida familia en estos difíciles momentos especialmente a nuestra compañera Sabela, su hija. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para sus afectos

LARRAURI, JOSÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su esposa Benera Gómez, sus hijos Ibis Myriam y Delfa Marianela, hijo pol. Roger Góngora Escobedo, su nieta Isabelina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. "Que brille la luz que no tiene fin". Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su esposa María Elena Sydow, tus hijos Mariana, Gabriel, Andrea y Gabriela. participan con profundo dolor en el fallecimiento y elevan una oración al Altísimo por su eterno descanso.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Fuiste un ejemplo de hombre, padre, amigo y abuelo,Te queremos mucho y vivirás en nosotros siempre. Su hijo Gabriel Arturo Llapur y Sabina Lapalma, tus nietos Guadalupe, Valentina y Tomás. Ruegan una oración en su memoria

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Fuiste nuestro pilar y fortaleza, el mejor papá". Rezamos por tu eterno descanso en Paz. Su hija Gabriela Llapur y mi esposo Carlos Najar Ruiz, sus nietos Santino y Vicente najar llapur, participamos con profundo dolor en el fallecimiento de nuestro padre abuelo y suegro.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su hija Mariana Emilia Llapur, su yerno Víctor Vittar y sus nietos Francisco y Gerónimo, participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones para su eterno descanso.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Fuiste sos y serás el capitán de nuestro barco. Su hija Andrea y sus nietos Macarena, Juan Cruz, Agustín, Guillermina y Santiago, participan con mucho dolor de su fallecimiento y elevan sus oraciones en su memoria acompañando a su querida esposa María Elena. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su hermana Rosita, sus sobrinos Claudia, Jose, Hernán y Sergio participan con profundo dolor y acompañan a sus primos en este difícil momento.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Que el Señor lo tenga a su lado, y haga brillar para él la luz que no tiene fin". Su hermano Ricardo, su esposa Ángela, sus hijos Ricardo Jorge, Víctor Fabián, Ana Daniela de Giacopo y Mariano Pablo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su sobrino Hernán Falcione y su esposa Laura; sus hijos Santiago y Julieta participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Gabi,

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su sobrino José Miguel Falcione, sus hijos Facundo, Candela, Ignacio y Nazarena participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Gabi.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su sobrino Fernando Benjamín Llapur, su esposa María Eugenia y sus hijas Julieta y Justina participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Gabi.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Que en paz descanses tío Gabi. Su sobrina CP. Natalia Llapur, su marido Alejandro Cortina, sus hijos Benjamín, Bautista y Benicio participan con dolor su fallecimiento.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Fuiste, eres y serás siempre por todas tus virtudes, un gran hombre recordado. Brille para ti la luz que no tiene fin. Sus primos Bochín y Lita participan con gran dolor de tu partida al reino de los cielos. Gaby, descansa en paz, así sea. Amén. Se ruega una oración en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Sus amigos Vitillo Amado y Héctor Manzur despiden con profundo dolor la partida al Reino Celestial de su amigo Gaby. Piden resignación a su familia y los acompañan ante la irreparable pérdida.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Pedro L. Mulki y Sra. (a) participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo y compañero. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Conciencia y Acción Ciudadana participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su compañero Cr. Gabriel Llapur. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Gerardo Ortiz, María, Morena, Agustín y Nuni participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de su amigo Gabriel y acompañan a toda la familia en este doloroso momento elevando oraciones pidiendo por su eterno descanso y por el consuelo de su familia que llora su partida.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Eduardo E. López, su esposa Lía Debon, sus hijos Gabriel, Sebastián, Ramiro y Ana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa María Helena e hijos en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Carmelo Falcione y Raquel Correa, Gringa Falcione y Carlos Lucio, Selva de Falcione, Olga de Falcione, y sus familias participamos con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Gabriel, siempre amable y optimista! Rogamos consuelo para su amada familia. Descansa en paz.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Luis Falcione y su señora esposa Cristina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Gabi y familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Mariano, Adolfo, Luis, Jerónimo, Miguel Ángel, Juan Andrés, Santiago, Claudio y Cristian participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Gabi por tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Cecilia Liendo, sus hijos Eugenia y Pablo Chaparro, Lucrecia y Sergio Brandan, Guillermo(a) y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Gaby y acompañan a Male, Mariana, Gabriel, Andrea,Gabriela y a sus adorados nietos y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Gabriela Analía Balcarlos, su madre Isabel y sus hermanos Leonardo y Laura participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memora.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Amigas y compañeras del colegio de Belén de su esposa María Elena, con la que compartimos nuestros encuentros mensuales. Chochi Acuña, Mirta Astún, Martha Beggeres, Betty Castro, Blanca Canllo, Susi Cuello, Zulma Elías, Marita Fuensalida, Cachita Fernández, Coral Ger, Pichona Herrera, Adriana Guraieb, Ichi Laitán, Susana Lobo, María Inés López, Rosi Mitre, Marta Raed, Perla Rafael, María Rosa Saad, Graciela Sánchez, Norma Tamer, Mascota Torres, Norma Silva, Angelita Ruiz participan con profundo dolor y acompañan a Malena, hijos y nietos en estos momentos de mucha tristeza. Siempre juntas querida amiga. Dios te de pronta resignación. Gaby, ya descansas en paz. Oraciones a su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Ricardo Llapur, su esposa María Josefina Cáceres, junto a sus hijos Martín y Sebastián participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Gabi y abrazan a María Elena y a sus hijos en este triste momento.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Maria del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, abraza a su esposa María Elena e hijos en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Ehdy Omar Llarull participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Licenciada Gabriela Llapur y la acompaña junto a su familia en estos momentos de tristeza.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Martha Prieto despide a su vecino de toda la vida y acompaña a su familia en el dolor. Eleva oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Manuel Ignacio Bravo, Alejandra Paglietino y Joaquín Ignacio Bravo participan con dolor de su fallecimiento del abuelo de su colega y amiga Macarena Pérez Carletti.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Acompañan en este doloroso momento a Macarena Pérez Carletti y su familia, sus compañeros y amigos del Estudio Jorge D. Bravo y Asoc.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Grupo Sarquiz, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Administración Del Edificio Guillermo participa y acompaña con profundo dolor a la Sra. María Elena de Llapur y su familia en este terrible momento.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Sebastián D. Argibay y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Víctor Oscar Giannoni y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Gabriel, Mariana y Gabriela. Que brille para el la luz que no tiene fin

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Osiris Faccio y Nelly Esther Assaf, con sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gaby y acompañan a su flia en tan penoso momento .Rogamos al Señor en su infinita misericordia, lo reciba en su Reino.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Gustavo Rivas, Magdalena Pernigotti, sus hijos Julieta y Jerónimo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Gabriel y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Los compañeros de su nieta Macarena Pérez Carletti de la oficina Secretaría de Administración y Presupuesto del Poder Judicial, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Nazareno Sgoifo, Adela Pece, Marcelo, Vittorio y Naty participan su deceso y acompañan en el dolor a su querida familia, que nuestro Señor Jesucristo, lo reciba en su gloria eterna.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en Mi, vivirá para Siempre ". Sus amigos: Alberto Pablo Paradelo, su esposa Mirtha Regina Ortiz de Paradelo, sus hijas: Marcela, Patricia y Carolina y sus Familias, participan su Regreso al Padre y acompañan a sus seres queridos.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Despedimos con dolor a Gaby y acompañamos a su familia en este difícil momento rogando oraciones en su memoria.

Enrique Alberto Llapur y Adriana Tauil.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Sebastián López y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Gabi. Elevan oraciones en su memoria. ¡Hasta siempre!

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Dr. Martín Díaz Achaval, CPN Alfredo Osvaldo Juri, Dra. Noemí Marcela Garnica, CPN Ricado Lino Rubio, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del CPN Gabriel Llapur, auditor del organismo. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Esther Coría e hijos participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Olga Chemes de Llinás y sus hijos lo despiden con dolor y acompañan a toda su familia en este triste momento. Ruegan por su eterno descanso en la Gloria del Señor y por la cristiana resignación para sus seres queridos.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Luis Daveri y familia, Sergio Daveri, participan el fallecimiento del hermano de sus amigos Edy, Fernando, Blanca y Gaby. Ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Los compañeros del Dpto. Auditoría del Tribunal de Cuentas de su hijo Gabriel, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Dario Lupica y Belén Gimenez participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Leonardo Gigli participa el fallecimiento de su querido amigo Gaby, y acompaña a sus familiares en este momento de dolor

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Julio Alejandro Vittar y flia. Natalia Vittar y Sebastián Vittar, participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

LUNA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleciço el 18/6/21|. Sus hermanos Violeta y Javier, sobrinos Fernanda, Miguel, Cintia, Damián, y Jesica sobrinos nietos: Constanza, Xiomara, Leandro, Luciano, Augusto y demás familiares participan su fallecimiento sus restos, serán cremados. EMPRESA SANTIAGO.

MALDONADO, CARLOS ELVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su esposa Mecha, sus hijos Chiqui, Patri y Darío, sus hijos políticos nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MALDONADO, CARLOS ELVIDIO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su esposa Marta Iglesias, sus hijos Chiqui, Patri y Darío, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Pedimos fuerza y resurrección. Rogamos una oración en su memoria.

MALDONADO, CARLOS ELVIDIO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Señor, recíbelo en tu reino". Su esposa Marta Iglesias, sus hijos Patri, Darío y Chiqui, sus nietos Cristian, Nico, Ezequiel, Matías, Belén, Ceci, Rocío, Francisco y Agustín, su bisnieto Ciro, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, CARLOS ELVIDIO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su esposa Marta Iglesias, participa con dolor su partida a la Casa del Padre.

MALDONADO, CARLOS ELVIDIO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Cacho querido, después de haber sembrado las enseñanzas de Jesús en este mundo con mucha fe y dedicación, nuestro Padre divino te llevó a descansar en tu reino celestial. Toto Infante y su familia, acompañan en su dolor a su esposa, hijos y nietos.

MIRANDA, ANTONIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTERO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su hermano Mario Montero, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTERO, MARÍA LUISA (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su hermano que te ama Mario Montero, su sobrina Nina y sus hijos Carolina y Teco; Sebastián y Maca y sobrinos nietos Octavio, Joaquina y Martín. Ruegan una oración en su memoria.

MONTERO, MARÍA LUISA (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus sobrinos Ode y Mario Vigo; sobrinos nietos Mariana y Martin; Javier y Lorena e Ignacio y sus sobrinos bisnietos Felipe, Conrado y Benicio ruegan por su eterno descanso y brille para nuestra tía Cuca querida la luz que no tiene fin.

MONTERO, MARÍA LUISA (CUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus sobrinos Magui, Carlos y Norma Montero; sobrinos políticos Ángela Ruiz y Sergio Pacheco; sus sobrinos nietos Sandra y Silvina García; Diego Pérez Carletti; José y Carla Montero; Santiago y Álvaro Pacheco ruegan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTERO, MARÍA LUISA (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su sobrina Susana Montero y sobrinos nietos Sabrina, Dino y Mauro Felloni ruegan por su eterno descanso.

MONTERO, MARÍA LUISA (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su sobrina Marta Montero e hijos Ingrid, Karin, Iván y Ceci, despiden a la tía querida con amor.

MONTERO, MARÍA LUISA (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus sobrinos Omar Carranza y Carla Piña y sus hijas Catalina y Rosario despiden con dolor a la tía Cuca.

MONTERO, MARÍA LUISA (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su sobrina nieta Silvina García y Diego Pérez Carletti y sus hijos Agustín, Joaquín y Valentina despiden con dolor a nuestra querida tía Cuca.

MONTERO, MARÍA LUISA (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su sobrina nieta Sandra García y su hijo Juan Cruz González, te despedimos con tristeza y roamos oraciones en tu memoria.

MONTERO, MARÍA LUISA (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Tus hijos del corazón Betty y Coco Piña; tus nietas Carla, Eugenia y Mercedes y sus bisnietas Catalina y Rosario participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, MARÍA LUISA (CUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Blanca Acuña de Montenegro, Santiago Piña y sus hijos María Josefina y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria

NÚÑEZ, DARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su esposa Sofía del Valle Castillo, sus hijos: Núñez Castillo Rosa Analia, Núñez Rita de los Milagros, Núñez Gustavo Fabián. nietos: Milena, Emilio, Mauricio, Sofía participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11hs en el cementerio Parque el Descanso.. EMPRESA SANTIAGO.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Que su descanso eterno sea en la paz y el amor de Dios. José Gómez y familia participan su fallecimiento y acompañan en esta irreparable pérdida a toda su familia.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Ricardo Daniel Lasca, Isabel Myrian Juncal y sus hijos Luis y Ana participan con dolor el fallecimiento de su querida tía y elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Manuel Antonio Juncal y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañamos en el dolor a su hija. Sus compañeros y equipo de trabajo del Parlamento Juvenil del Mercosur: Pablo, Mariano y familias.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Pocha Garbi de Nasif y sus hijos Laura y Ariel acompañan espiritualmente a sus primos Piri, José Luis y Mónico en este momento de tanto dolor.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Gabriela Sialle, Emilia Montiel, Laura Nasif acompañan espiritualmente a su amigo José Luis en estos momentos de tanto dolor.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Isabel de Auad, sus hijos Dres. Mario Alejandro, Claudio Herán, Gabriela Auad rogamos descanse en paz y en el Reino del Señor.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Sus amigos Paola Chaud y familia y Edgardo Eleán participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Francisco, José Luis y Mónica. Ruega oraciones en su memoria.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Analia Figueroa y familia; Juan Carlos Figueroa y su hijas Valeria e Ivana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Comisión Directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento de la mamá de los colegas Francisco Sanchez, ex miembro de Comisión Directiva y de José Luis, ex presidente de la Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (CHOBA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Acompaña a sus hijos Mony, Piri, José Luis y sus respectivas familia en este difícil momento su amiga. Patricia Encalada y familia ruega oraciones en su memoria

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (CHOBA) (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Acompaña a sus hijos Piri, Mony, José Luis y familia en este difícil momento sus amigos de la vida Patricia,Sonia tuky, Claudia,Pia, Rosy,Gilda, Gaby, Miguel, Julio, Gondy, Enrique, Pepi Ciro y Chufi ruega oraciones en su memoria.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. El Señor Jesús le dará un lugar hermoso de su alma: Sara Ramírez, Gustavo Garbi y flia, Lito Garbi y flia. y Jony Coria, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus sobrinos y primos Piri, José Luis y Mónica Sánchez y que brille para ella la luz que no tiene fin.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Acompañamos con profundo dolor el fallecimiento de Chova, a sus hijos Piri, José Luis y Mónica y sus respectivas familias. Que brille para ella la luz que no tiene fin y descansa en paz. José Pécora, Kuky Sánchez de Pécora, Ana María Pécora, Yaco Antoni Pécora, Macarena Montenegro, Milagros Villareal Pécora y Javier Villarreal Pécora, ofrecen una oración en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su esposa Sonia Castaño, sus hijos Lucia y Gonzalo Roldan y demas familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán y inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VIVES, TERESA (q.e.p.d.) Falleció 17/6/07|. "Abuela, protejenos desde el cielo, aún las injusticias siguen. Intercede para que Jesús y María nos acompañen, como siempre". Su hija Teresa y sus nietos Roberto, César, Irene, José, Marcelo y Carla, sus bienietos la recuerdan con mucho amor. Rogamos oraciones en su memoria, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. Papi: nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestras almas. ¡Feliz día del padre! Su esposa Teresa Borquez de Auat, sus hijos Mercedes, Anita y Emanuel Krupick, Martín y Valeria Videla, su nieto Lautaro Auat, sus hermanos y hermanos políticos lo recuerdan en este día tan especial y elevan oraciones en su memoria.

AUAT, SALIM (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/67|. ¡Padre querido! Te recordamos con cariño. ¡Feliz día del padre! Tus hijos Alejandro, Antonio, Miguel, Olga y sus respectivas familias ruegan por su memoria y elevan oraciones.

BÓRQUEZ, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/82|. ¡Padre querido! Hoy es un día especial, el día del padre, y se cumplen muchos años que no compartes físicamente con nosotros. Desde aquí elevamos oraciones y besos al cielo, agradeciendo a Dios por tu amor y dedicación a la familia. ¡Feliz día papá! Que tu alma descanse en paz junto a nuestra madre. Tus hijos Teresa, José, Julio Borquez y sus respectivas familias te recuerdan con amor. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su madre Gladys, su hermana Soledad, sus tíos, primos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

GUTIERRE, AGUSTÍN PÍO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus hijos: Blanca, Eduardo, Julio, Orlando, Raúl, Elda, Mabel. Sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cementerio Norte-Clodomira.CARUSO CIA DE SEGUROS - EMPRESA SANTIAGO.

LEDESMA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus hijas María, Rosa y Elena, hijos Pól. Luis, Saturnino, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Caruso cia. Arg. De seguros S.A. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS.La Plata 162 tel. 4219787.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su esposa Mirta del Valle Paladea, sus hijos Lucia, Emanuel, Joshua, Nicolás, Maria Luz, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Jardín del Sol. Cobertura Hamburgo Cia.de Seguros S.A.- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel. 4219787.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Alejandro Álvarez Valdés y Maria del Carmen Costas particiapn su fallecimineto y acompañan a su familia en el dolor y la oracion.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Comisión Directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento del esposo de Mirta Paladea, administrativa de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Dra. Rossana Argibay participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento tan triste. Eleva una oración en su memoria .Que brille para el la luz que no tiene fin

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Dra. Ma. lsabel García, Dra. Ma. Eugenia Bridoux y Dra. Cristina Ledesma Ocón, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Mirta y sus hijos en tan dolorosa partida. Ruegan una oración en su memoria.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Dra. Estefanía González Filippa y flia. participa con inmenso dolor el fallecimiento del apreciado César, que supo apuntalarme con la palabra de Dios, cuando lo necesité. Gracias por estar! Descansa en paz, inolvidable César!!

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Dra. Roxana Vera, sus hijos Ana Belén y Manuel y Blanca participan con profundo dolor del fallecimiento del gran amigo César. Ruegan oraciones en su memoria.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. César, vuelves a la casa del Padre a unirte al coro celestial para alabar a la Santísima Trinidad. Ramón Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, hijos y nietos abrazamos con todo cariño a Ñata y toda tu familia, rogando por tu feliz resurreccion y pidiendo a Dios derrame su paz en este momento de dolor..

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su excompañera del Círculo Odontológico Santiagueño, Mary Carrizo y familia, participan con profundo dolor en su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran pesar.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Víctor Marcelo Raed y familia participan con pesar el fallecimiento de su querido amigo César. Ruegan al Señor una pronta resignación cristiana para Mirta y sus amados hijos

ROMANO, ROXANA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Norma A. de Blanco, sus hijos Juan Pablo y familia; Iván y flia, y Franco participan con profundo dolor de su partida al casa del Señor. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROMANO, ROXANA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Tomassone SRL. Acompaña a Fabián y a su familia por la pérdida de su hermana Roxana.

ROMANO, ROXANA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Alejandro Videla, su esposa Giulietta Loréfice y sus hijas Constanza, Valentina, Fiamma y Evangelina acompañan a su hermano Fabián por la desaparición de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Vuela alto como el ángel que fuiste. Te fuiste inesperadamente dejando un gran vacío en nuestras vidas. Tus primos Koli y Pandu, tus sobrinos José Luis, Carlos, Guadalupe, Daniel y Flavia, tus sobrinos nietos Santiago, Faustino, León y Allegra. Te extrañaremos. Acompañamos a Marina, Sebastián y Emilia, a sus hermanos Luisa y Armando y flia. participamos su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

ANZANI, RAMÓN ROSA (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Hermano querido, nunca se olvida a una persona que se quiere y de la que se aprendió tantas cosas, y extrañarte los domingos, feriados, nuestras juntadas, rus bromas, tu sonrisa, a flor de labio, hoy 3 años de tu partida al reino de nuestro Señor Jesucristo. Te pido me protejas y me mande resignación.

DIEZ, LUIS ERNESTO (Musa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. En el Día del Padre te recordamos con mucho amor, siempre en nuestros corazones, por haber sido un Padre ejemplar y esposo. Su esposa Isabel Abregú, sus hijos Petrona, Marilyn, Rita, Mario y Yessica; sus nietos e hijos políticos, su hermano Maño Diez y demás familiares.

DIEZ, LUIS ERNESTO (Musa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Y te quedas ahí, entre el corazón y la garganta...Ahí donde duele mucho. Besos al cielo papá, te amo. De parte de tu hija Marilyn Diez, tus nietos: Ángel, Martina, Micaela, Cecilia y Benjamín, tu hijo político Javi Lescano.

ÁVILA,CINTIA ROMINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Te fuiste con las alas desplegadas, con tu dulzura inmensa, te fuiste mi pequeña, te fuiste mi niña, Dios te guarde mi pequeña, te extrañaremos, tu mamá, hermanos, abuela, sobrinos, y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltrán EMPRESA SANTIAGO.

CARAVAGLIA, HUGO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su esposa Aida Yonni, sus hijos Hugo, Edgar, Ernesto, Daniel, Fiama Garavaglia h/p políticos Claudio, Marisol, Lorena, Gloria ,Juan, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata. 162 TEL 4219787.

CARRILLO, ROQUE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus primos Chicha, Elvira, Quepí, Graciela María, Mónica, Nancy, y Karina Carrillo y sus respetivas familias participan con inmenso dolor y tristeza su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

CHIARAVALLE DE IBÁÑEZ, ANALIZA MARILYN (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Fiano Daniel Ronchetti y E. Noemí Cura participan u fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

DEL CASTAÑO, LUIS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus hijos: Sandra, Alejandra, Silvia. Jorge. Vanesa, hijo político: Ariel Olle y familia. Nietos: Candela. Ana. Mauricio., Morena, Isabella, Tobías, Federico, Nahir. ydemás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados hoy a las 9 hs. EMPRESA SANTIAGO.

OBAJ, SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Cuánto sentimos no poder llegar a despedirte pero te llevaremos siempre en nuestros corazones. Tu hna. pol. Cristina, tus sobrinos Javier, Marizú y Cecilia Obaj y sus respectivas familias, acompañan a su esposa Marta, sus hijos Marcelo, Claudio y Gustavo y familias. Que descanses en paz y brille para vos la luz que no tiene fin.

SAYAGO, SARA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su esposo Angel, sus hijos Noelia, Angel, hijos politicos Luis, Rocio, nietos Ignacio, Nicolas, Constantino, Donatela, sus hermanos Nora, Mari y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron ihumados en el cementerio Parque de la paz. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

GONZÁLEZ, OMAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Desde hoy Dios tiene otro angel en su morada. , donde gozara de la eterna paz. y la luz de Cristo brillará por siempre para ti, porque fuiste un esposo ejemplar, un padre excepcional, un hermano amoroso, un amigo como pocos. Hoy hace nueve días que partiste a la casa del Señor. Te recordaremos siempre con ese don de gente que te hizo un ser humano humilde e integro junto a tu esposa Cecilia Barraza, tus hijitos Emilia Isabel y Valentino Gonzalez, Juan y Matias Gonzalez, tu suegro Miguel Angel Barraza, tu cuñado Luis Alberto Barraza, tu prima Fernanda Analia Frias, tu tia política, Lita Gomez. Rogamos resignación a su familia, que están desconsolados ante tan tremenda realidad y rogamos fervientes oraciones por todos "Dios esta con ustedes.