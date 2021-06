FÚNEBRES | 21 de junio del 2021

20/06/2021 - 23:05 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/6/21

Anamaría del Rosario Cheein de Bruna

Walter Carabajal (Clodomira)

Raúl Vicente Oller (Beltrán)

Jorge Norberto Bolañez

Marcelo Samuel Diósquez

Eduardo Alberto Diz

Lisandro Alberto Esparsa

Manuel Cleofe González

Monica Isabel Barrionuevo (Arraga)

Juan Carlos Leguizamon (Lugones)

Cristian Oscar Gómez

Walter Omar Carabajal (Clodomira)

Miguel Arcángel Ruiz

Roque Jacinto Brandán

Gloria Yluminada Santillán (La Banda)

Eduardo Alberto Díaz

María Teresa Kosameth de Aprile

Mafalda Filomena Cannlle de Díaz (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLARIVEL OLGA DOMÍNGUEZ DE VERA

(q.e.p.d) Falleció el 18/6/21

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con gran afecto a su esposo Dr. Domingo Vera y a su hija Alejandra.

CLARIVEL OLGA DOMÍNGUEZ DE VERA

(q.e.p.d) Falleció el 18/6/21

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

GABRIEL JORGE LLAPUR

(q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|.

Mary Chemes, Alberto Catella despiden a Gabi, nuestro amigo del alma. Acompañamos a sus hermanos en estos momentos de dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HORTENCIA DEL CARMEN UÑATES DE PERALTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/6/21 y espera la resurrección.

Mamila querida, cumpliste tu misión de sembrar buenos frutos y ser una gran madre, esposa, hija, hermana, amiga, vecina. Hoy partes en el último viaje al encuentro de mi amado Papilo y a gozar de la gloria de Dios. Nosotros, quedamos huérfanos de tu presencia y cariño físico pero con el consuelo de saber que recuperaste tu dignidad y dejaste de sufrir. Te pedimos nos acompañes y nos cuides. Tus hijos Pancho, Mirta y Tomás, Pedro y Marcela, Nancy, María y Rogelio y tus nietos Emilia, Héctor, Augusto, María Esperanza y Guillo, Álvaro y Nara, Paula y Matías, Geremías y Bautista, te amaremos y recordaremos eternamente. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

LIDIA ANGÉLICA DÍAZ

(q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|.

Compañeros de su hijo Rubén de la 7ma Promoción de Oficiales de la Policía de la Provincia, participan con dolor el fallecimiento de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

GABRIEL JORGE LLAPUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/6/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

LUCÍA ANGÉLICA OCHOA

(q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|.

A 1 año de tu inesperada partida tus amigas, colegas, toda tu familia extrañan tu presencia porque con cada uno de ellos tuviste un trato auténtico, como fuiste vos. En cada lugar que estuviste dejaste un grato recuerdo porque fuiste eso, un ser de luz.

Hoy que no tengo tu presencia a mi lado trato de manejar un dolor tan grande que nadie entiende. Solo me mantienen los hermosos recuerdos que me dejaste, nuestras charlas, tus retos, tus consejos, tus caricias, tus besos y todo ese inmenso amor que me diste.

Fuiste mi primer amor y sos mi único amor hasta mi último aliento. Daniel.

Invitan a una oración en su memoria. La misa virtual en su memoria se realizará hoy a las 20hs a través del facebook @parroquiasanjosedebelgrano.

RAUL VICENTE OLLER (TITO)

Falleció el 19/6/2021

Amigo, compartimos el Colegio Agrotécnico, Unión, River, UCR, asados, café. Te voy a extrañar. Jorge Hunko.

JUAN JOSÉ ARTAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/21 y espera la resurrección.

Papi querido, hoy hace un mes que nos dejaste un vacío en nuestros corazones. Fuiste una luz de amor, siempre con tus palabras de aliento para seguir adelante. Le pedimos a Dios que te tenga en sus brazos y nos protejas iluminando nuestros caminos. Te amamos y te extrañamos mucho. Su esposa Rosa Sánchez, sus hijas Marcela, Karina, Verónica y Lorena, hijos políticos Jorge, Mario, Sebastián y Fernando, sus nietos Facundo, Agostina, Valentina, Constanza, Guillermina y Ernestina.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Dr. José Rodolfo Trejo, Lidia Zoraida Pellene y José Rodolfo Trejo Pellene participan con profundo dolor el fallecimiendo del amigo "Lalo", acompañan a su esposa, hijas y sus respectivas familias en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones al Altísimo por su eterno descanso.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. María Eugenia González, su esposo Martín Bunge y sus hijas Guadalupe y Rosario, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga María Marta Abdala. Acompañan a toda la familia y elevan oraciones en su memoria.

BOLAÑEZ, JORGE NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su esposa Nilda Ontiveros; sus hijos Jorge, Elsa, Luis y Daniel;sus nietos Lucas y Javier, participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BOLÁÑEZ, JORGE NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su esposa Nilda, sus hijos Jorge, Elsa, Luis y Daniel, hijo pol. Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BOLÁÑEZ, JORGE NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus nietos Lucas Alejandro y Javier Maximiliano, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, ROQUE JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sus hijos Ana Celia, Esteban, hija pol. Verónica Lissi, sus nietos Josefina, Bautista, Bernardina, Juan y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso, Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRAVO, ERASMO RODOLFO (CUCUSA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Tu inesperada partida nos causó un inmenso dolor, rogamos a Dios te tenga en la gloria que así será, porque fuiste una gran persona. Su cuñada Marisa Coronel, su cuñado político Tomas Ávila, tus hijos del corazón Gabi y Anto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Beatriz del C. Costas participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y acompaña con cariño a su familia ante tan irreparable pérdida.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Luis Alberto Rezola y Guillermo Rezola lamentan profundamente su fallecimiento.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Josefa Carrasco de Quiroz y sus hijos Sonia, Alfredo y Vivián y sus nietas María Angélica y María del Rosario participan con profunda pena el fallecimiento de la querida Anamaría y acompañan el dolor de sus hijos Billy y Adrián y sus respectivas flias. con oraciones en su memoria.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Alfredo Quiroz y Vivián García Olvera, junto a sus hijas María Angélica y María del Rosario acompañan a sus amigos Billy y Adrián y sus familias en estos momentos de tanto dolor por el fallecimiento de su madre Anamaría. Ruegan a Dios oraciones en su memoria y pronto consuelo para sus familiares.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás, sus hijos Sebastián y Julia, Santiago y Mencia, Javier, Victoria y Maxi, Magdalena y David y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con cariño.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. El rector Ing Héctor Rubén Paz la vicerrectora Mg María Mercedes Díaz miembros del Consejo Superior junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento de la Sra Anamaría Cheein y acompañan en el dolor a su hijo Ing. Adrián Bruna, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, a sus familiares y afectos.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su ex alumno arquitecto Ricardo Araujo participa con inmenso dolor el fallecimiento de su inolvidable y querida maestra "Mocha", elevando oraciones en su memoria y rogando por su eterno descanso en el reino del Señor.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. La comisión directiva y personal de la Biblioteca Popular Jorge Washington Abalos despide con afecto a su socia fundadora, miembro de la primera comisión directiva e incansable lectora y promotora de la cultura. Ruega oraciones en su memoria.

CORREA, SEGUNDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus primos Lilian, Carlos González, sus sobrinos Sandra, Silvina, Germán y flia., Lucas y Candela participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

CORREA, SEGUNDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su tia Baralides Bravo, su prima Fany y su sobrino Dany participan con profundo pesar su fallecimiento. Lo recordarán con mucho cariño siempre. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CORREA, SEGUNDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su tía Baralides Bravo, sus primas Susana, Lilian, Claudia y Fany Villalba participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su padre Cecilio Díaz, su hermana Josefa y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10:30 hs en el cementerio Vuelta la Barranca. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Sus vecinos Teresita Flores, Carlos Alberto Marnero, Nicolás, Agustina y Florencia Marnero, con sus respectivas familias, acompañan en su dolor al querido y respetado Toto, a sus hijos Alejandra y Fernando, y a sus nietos orando por su descanso eterno.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Sus cuñados Elena, Manuel, Elida y María del Carmen Vera, participan con gran dolor su fallecimiento, abrazan su memoria con inmenso cariño y acompañan a su hermano Celso, sobrinos Alejandra y Fernando, sobrinos nietos Agustín, Luciano, Valentino, Lautaro, Tomás y Facundo en estos momentos tan difíciles para la familia. La recordaremos y la extrañaremos por siempre. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Nora R. Rafael de Jiménez y Roberto R. Rafael e hijos despiden en oración a Gaby y acompañan con cariño a Male, a sus hijos y hermanos. Ruegan por su paz eterna, consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Negro y Ramonita Sily, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus esposo Domingo Celso, hijos, nietos y a sus hermanas políticas, Elida, Pirucha, Manolo y Elena en estos momentos de pesar, pidiendo al Señor una pronta resignación. Se ruega una oración en su memoria.

ESPARSA, LISANDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su esposa Celestina Del Valle Serrano, sus hijos Cristina, Alberto, Margarita, Fabiana, Roger, Claudia y Fabio, hijos Pól, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Puestito San Antonio. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

ESPINILLO, PEDRO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Querido hermano: hoy me toca despedirte. Físicamente se siente una tristeza muy profunda, pero te recordaré para siempre con cada momento compartido. Su hermano del alma Luis Alberto Espinillo.

ESPINILLO, PEDRO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus hermanos Luis Alberto, José Domingo y Rosa Inés Espinillo acompañan a su familia, especialmente a Coty y a sus hijos en estos momentos de dolor. Descansa en paz.

ESPINILLO, PEDRO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus amigos de la infancia de la calle Andes y Paraná participan con dolor el fallecimiento de nuestro amigo "Mudo" Pedro. Elevan oraciones en su querida memoria.

FRANCOLINI DE GÓMEZ, OLGA CECILIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/21|. "Nunca se olvida a un ser que se ama simplemente se aprende a vivir sin él ". Su tía Chichi, tus primos Beti, José Luis y Carina Lescano participan con dolor su partida. Elevamos oraciones en su memoria

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Nora R. Rafael de Jiménez despide con dolor y gratitud a Héctor, quien fuera su compañero de tareas en los comienzos de la Escuela San José de Belgrano. Abraza con cariño a Lidia y a sus hijos. Ruega por su descanso en el Señor, consuelo y esperanza para su familia.

GODOY, HÉCTOR EMILIO (q.e.p.d.) falleció el 17/6/21|. Don Emilio. Cuántos hermosos recuerdos de usted tengo a lo largo de mi vida. Desde mi niñez, cuando todos los días venía a buscar a mi padre Dr. Luis López González, para llevarlo a desempeñar su función. Su recuerdo de mi madre, hermanos y de mí, que en aquella época era una niña. Después de muchos años lo vuelvo a encontrar ya grande en la Unse y usted me recuerda esa etapa de mi vida que con los años se habían borrado, pero que persistían en su memoria. Como su recuerdo de mi familia o de algunas de las travesuras que le hacíamos. Desde mi ingreso a la Unse nos cruzábamos todos los días y compartíamos una charla amable y afectuosa. Gracias Don Emilio por haber sido una parte en mi vida. Mis cariños y afectos a su esposa e hijos. Que descanse en paz. Dra. Clara López Pasquali y familia.

GÓMEZ, CRISTIAN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sus padres Mode y Casilda, su hija Nara, sus primos, amigos y demás fliares serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, MANUEL CLEOFE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su esposa María Eva Farias, sus hijos Gustavo, Patricia, Walter, Héctor y Miriam, hijos Pól, nietos y demás familiares, sus restos serán cremados. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

KOSAMETH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sus hijas Stella, Claudia, Marcela, Gabriela, Pía, Soledad, Sebastián y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su prima hermana Haydée J. de Dalale, su hija Monica dalale y sus hijos Diego, German, Eugenio y Facundo Perez Dalale, Osvaldo Dalale, sus hijos Iara, Nahir y Emir Dalale. Participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este triste momento de dolor.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Willy Avido,su esposa María José Filippa e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Liliana Ruiz y sus hijos: Verónica Najar Ruiz, Ana K. Najar Ruiz y Pablo J. Najar Ruiz, e hijos políticos, acompañan a su hija política Gabriela Llapur de Najar y su hijo Carlos Najar Ruiz y a sus nietos.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Jorge Lescano, Cecilia Navarro y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del amigo Gabi, y acompaña a sus hijos, te abrazo Gabi compartiendo tu dolor por la partida de tu papá, un gran hombre.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. José Isa Assán, Delia León de Assán acompañan en el dolor a su esposa María Elena, sus hijos Mariana, Gabriel, Andrea, Gabriela y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Luis Ricardo Marhe y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Florencia Rico y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Gabriel. Acompañan a su hija Mariana y demás familiares en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Julieta, Silvia y Ángel Rico participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Dr. Néstor Giraudo y su esposa Cristina Ávila, sus hijos y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Tus amigos te recordarán con esa sonrisa franca y tu gran cordialidad y amabilidad. Gabi, gracias a Dios por haber tenido la suerte de conocerte ya que personas como eras tú no van quedando. Nuestras condolencias a su señora, hijos, nietos y hermanos que tuvieran esa alegría de compartir la vida con un esposo, un padre, un abuelo, un hermano de las cualidades de GABI. Tus amigos Osvaldo R. Atenor y María Susana Nazar. Descansa en paz amigo.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Gustavo Basbús, María José Giovanniello, sus hijos Gastón, Adolfo, Camila Siman y Augusto participan del fallecimiento del abuelo de Macarena y acompañan a toda la familia en tan dolorosa pérdida.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos Guido, Mikaela y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Enrique Serrano, su esposa Sandra Branca y sus hijos Matías, Paula, Daniela y Ariel participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones para su eterno descanso

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Matías Santiago Gentilini, Patricia Vélez García y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Andrea. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Las amigas de los jueves, de su hermana Rosita, se unen a su dolor y al de toda su familia y la abrazan con mucho cariño!!!

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Mariana Sialle y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a Andrea y demás familiares en este díficil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Nora R. Rafael de Jiménez y Roberto R. Rafael e hijos despiden en oración a Gaby y acompañan con cariño a Male, a sus hijos y hermanos. Ruegan por su paz eterna, consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. El Colegio de Medicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del sr. Padre de la Dra. Mariana E. Llapur y padre politico del Dr. Victor Vittar, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Roberto Zaltz y Toty Pisetta, Sergio, Mariela y familias, participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Gaby, amigo, descansa en paz. Abrazan a María Elena, a sus hijos y demás familiares pidiendo pronta resignación. Elevan oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Autoridades, docentes, nodocentes y miembros de la comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participan del fallecimiento del señor padre del profesor C.P. Gabriel A. Llapur y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Mirtha Sosa y familia, participan con inmenso dolor el fallecimiento de su gran amigo Gaby y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Yuse Vittar, Nora García, sus hijos Mercedes, Federico y Belén Vittar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Roberto Jorge Jalaf, participa con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios lo tenga a su lado. Eleva oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Miguel Angel Siufi y flia, despiden con cariño a querido Primo Gabi y acompañan a hijos, hermanos y demás fliares elevando oraciones por su descanso en paz y pronta resignación.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculado y ex-presidente de la institucion, Cr. Gabriel Arturo Llapur. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Contador Gabriel Arturo Llapur . Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cr. Gabriel Arturo Llapur. Que descanse en la paz del Señor.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Olga Crespin Vda. de Bitar y sus hijas con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Gaby, rogando a Dios Padre un lugar especial para el en el paraiso celestial y para su esposa, hijos y nietos mucha fortaleza y resignacion cristiana. Elevamos oraciones en su memoria.

MALDONADO, CARLOS ELVIDIO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Señor ya está ante ti recibelo en tus brazos, con tu Divina Misericordia. Que brille para él la luz que no tiene fin. Betty de Armas, esposo Segundo e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos. Elevamos oraciones en su memoria.

MONTERO, MARÍA LUISA (CUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Teresa Suasnábar y Lali Sarmiento; Nena Suasnabar y Negro Elias; Susu Suasnabar y Ramón Calderón y Mirta Suasnabar y Tony Juárez Quiroga y sus respectivas familias participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en estos momentos de pesar.

MONTERO, MARÍA LUISA (CUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Chichi de Salomón sus hijos Aruco, Tere, Martin y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Cuca y acompañan a su querida hija Bety en este triste momento.

MONTERO, MARÍA LUISA (CUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Jose Cortés, Tere Salomón y Jose Luis participan con mucha tristeza el fallecimiento de la querida tía Cuca a quien siempre llevaremos en nuestro corazon por ser una persona tan noble y generosa. Descansa en paz en los brazos del Señor querida Cuquita.

MONTERO, MARÍA LUISA (CUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. María José Argañarás y su hija Martina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, MARÍA LUISA (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Delia Beatriz Calderon, junto a su familia participa con profundo dolor su fallecimiento. CUquita, amiga de toda una vida, alegre, generosa, siempre dispuesta a ayudar. ¿Cómo no sentir tu ausencia? ¿Cómo no extrañar dialogos alegres y tristes compartidos durante tantos años? Te fuiste dejándonos con tristeza y dolor. Acompaño a su querida familia en este triste momento. Elevo oraciones.

MONTERO, MARÍA LUISA (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. María Luisa Montero. Tía Cuquita como te llamábamos cariñosamente. Marcelina, Marcelita, Marcelo y Benjita participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a su queia familia en este dificil momento.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Susana Jensen y su hijos Francisco y María de la Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mónica, Juli y Jose en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Lo recordaremos siempre. Su padre Carlos, sus hermanos Cecilia, Claudia, Carlos y Guillermo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Ramiro, Mechi, Majo, Silvia, Plumi, Pocho, Mati, Musso, Leandro y Julio participan el fallecimiento de su querido compañero de gastronomía Gustavo. Acercan sus cariños a su esposa, hijos y demás familiares en estos momentos de profundo dolor.

RUIZ, MIGUEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sus hijos Eli, Ramón, Susana, Silvia, Topo, Toti, Mari, Sandra, Cheli, Sergio, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Hamburgo Cia. de Seguros.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Madre querida, te extrañaré por siempre. Su hija Nancy del Carmen Peralta, participa con infinita tristeza su partida al reino de los cielos y eleva plegarias en su querida memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Madre querida, hoy hace 3 años de tu partida, es muy triste no tenerte, nos haces mucha falta, no hay un día que no te recordamos. Vives en cada uno de nosotros, aún no nos acostumbramos a vivir sin vos mami, solo nos consuela saber que estás en lugar donde no hay tristeza, ni dolor… sabemos que algún día nos reencontraremos para nunca más separarnos. Descansa en paz. Mamita querida!!!. Tus hijos. Te aman.

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. "Yo soy la resurrección, él que cree en Mí, aunque muera, vivirá; y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá jamás". Jn. 11, 25-26. Madre querida: te recuerda tu hija Teresa, tu hijo pol. Gustavo y sus nietos Mariano y Sebastián. Ruegan una oración en su memoria, al cumplirse un aniversario más de su desaparición.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Todas las personas que te conocimos y tuvimos el privilegio de ser tus amigos te recordamos con cariño, transcurrió un año desde que nos dejaste, siempre serás mi amiga estés en donde estés. Ha pasado un año desde que te fuiste de nuestro lado pero el amor que sentimos por ti sigue siendo el mismo, fuiste una gran amiga y la persona que me enseñó lo valiosa que es la amistad. Tu alma dejó este mundo pero las cosas que hiciste perdurarán para toda la vida, gracias amiga por regalarme bellos momentos, aquí siempre te recuerdo. Extraño poder compartir mis alegrías y tristezas contigo pero sé que ahora estás en un lugar mejor, dejaste un gran vacío en mi corazón. Me alegro de haberte conocido y haber sido una de tus mejores amigas, estuviste a mi lado en los momentos más importantes de mi vida. . Tu muerte nos causó una gran tristeza y nadie podrá ocupar tu lugar, siempre fuiste una gran amiga, mi hermana del alma; algún día nuestras almas se volverán a encontrar. Siempre te voy a amar amiga mía.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su esposo Roque, sus hijos Ana y Juan, Viviana y Esteban, Carola ; Marisol y Daniel; y sus nietos Alejandra, Mario, Marcos, Zamira, Jimena, Agustina, Cecilia, Germán; Gastón y Florencia despiden con tristeza a quien fue el pilar de sus familias. En la seguridad que será recibida por el Señor y allí intercederá por todos.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus hermanas Nelly Berta y Marta Canlle. Mercedes Ingratti y Josefina Orellana, participan su fallecimiento. Ruegan al Padre amado que la reciba en sus brazos y consuelo para la familia.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su hermana Nelly Canlle de Costa, participa con inmenso dolor su partida al reino celestial. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su sobrina ahijada Patricia Diaz Canlle y sus hijos martina Benjamin y Pilar participan su fallecimiento rogando por su eterno descanso.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Daniel Horacio Ayuch, su esposa María Alicia Molina y familia, participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Hoy nos toca despedirte físicamente, se siente una tristeza muy profunda, pero te recordaremos siempre querida Mafi. Tus compañeros de 5to. año "E" promoción 1968 de la Escuela Normal "Manuel Belgrano", acompaña a tu esposo, hijos, nietos y familias en este momento de gran pesar. Que el Señor te reciba en sus brazos y descanses en paz.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Juan Trejo, Susana Jorba participan su fallecimiento y acompañan a su familia con dolor y oración.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus compañeras de 5to. año "C" Promoción '68 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participan con profundo dolor su partida al reino del Señor. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Ana María Mema y familia, participan con mucho dolor la partida de su amiga Mafi al reino de los cielos y acompaña a su familia y amigos en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA(q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Tus vecinos y amigos Lucía Ibarra, Ricardo, Nini y Luciana participan con profundo dolor y esperan tu resurrección junto al Señor Jesucristo.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|.

" Querido Cesar, cuanta tristeza nos provoca tu pronta partida, descansa en paz y que brille la luz que no tiene fin ". Te vamos a extrañar Dra. Maria Silvia y Maria Cecilia Caheein. Se ruega una oracion a su querida memoria.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Ven servidor bueno y fiel, entra al descanso de tu Señor". Querido César, Jesús te llamó a su encuentro, ya contemplas su rostro y lo alabas por toda la eternidad. Son muchos los que conocieron el amor de Dios por tu prédica y tus acciones inspiradas en el evangelio. El Movimiento Verdad participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Mirta y a sus hijos en tan dolorosa pérdida.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Dra. Roxana Vera, sus hijos Ana Belén y Manuel y Blanca participan con profundo dolor del fallecimiento del gran amigo César. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN VDA. DE TEJEDA, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. "Dichosos los que sufren en la tierra, porque de ellos será el reino de los cielos". Sus hijos Pepe, Olinda, Noemí y Carmen, sus hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos, participan profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN VDA. DE TEJEDA, GLORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. "Señor ya está ante ti, permítele entrar en tu reino celestial". Su hijo Pepe Tejeda, su hija política Beatriz Salvatierra, sus nietos Ing. José Tejeda y Mariana Tejeda, su nieta política Silvina Chazarreta, su bisnieta Josefina Tejeda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN VDA. DE TEJEDA, GLORIA YLUMINADA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sus hijos José, Olinda, Noemi y Carmen, hijos pol. Beatriz, Cacho, Mimi, Horacio y Manuel, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy a las 17 hs en el cementerio Jardin del Sol. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS, La Plata 162. 4219787.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRIONUEVO MÓNICA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sus hijos Daniel, Emanuel, Maicol, Matías, Esteban, Jesús y Yesica, sus hermanos Eugenia y Lorena, su padre Enrique y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel. 4219787.

CARABAJAL, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su esposa Norma, sus hijos Edgardo, Clarisa, Adriel, nieta Edelini y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza, Clodomira Serv. Caruso Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEGUIZAMÓN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su esposa Marta, su hijo Lucas, hermanos, sobrinos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lugones (Dpto. Avellaneda). Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

OBAJ, SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su tía Norma Casullo de Chamorro y sus primos Anahí, Susana, Bochi, Ramón, Silvia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLLER, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Papi, te fuiste dejando un gran dolor en nuestros corazones, pero con la certeza de que ya no sufres. Te fuiste en paz. Te amamos y te vamos a extrañar siempre". Sus hijos Ignacio, Carolina y Fátima Oller participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio "Jardín de la Paz" de la ciudad de Beltrán.

OLLER, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus hermanos Neni, Mirna y Cristian Oller, participan con profundo dolor su fallecimiento. Agradecen infinitamente a todas las personas que de una u otra manera acompañaron en este momento de dolor. Querido hermano descansa en paz. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Beltrán.

OLLER, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su hermana Mirna y Sergio, sus sobrinas Virginia, Angie, Milena, Mica y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Beltrán.

OLLER, RAÚL VICENTE (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Tu pronta partida nos dejó sumidos en el dolor y la congoja; un gran amigo, compañero de la secundaria, correligionario, te despedimos con tristeza: María Esther Soria, Kike Scaglione, Paco Durán y Guille Cersócimo "Que brille para él, la la luz que no tiene fin"

OLLER, RAÚL VICENTE (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Los compañeros de trabajo del área de prensa del Poder Judicial de su hijo Nacho lo acompañan a él y a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en memoria de su papá.

OLLER, RAÚL VICENTE (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. La comunidad educativa de la Escuela de la Familia Agrícola de Forres, lamenta participar del fallecimiento de quien fuera docente de la institución. Elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Profe "Tito".

OLLER, RAÚL VICENTE (Tito) (q.e.p.d.)Falleció el 19/6/21|. Señor, concédele el descanso eterno e ilumínalo con tu luz perpetua. Emma de Silighini sus hijos Alba Luz, Augusto Alberto Silighini y su esposa Lucy participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino Tito y acompañan en este difícil momento a sus hijos y hermanos Neni, Mirna y Cristian.

OLLER, RAÚL VICENTE (Tito) (q.e.p.d.)Falleció el 19/6/21|. Tito, durante su gestión directiva como rector del Colegio Dr. Juan Francisco Maradona, demostraste un cabal compañerismo y una sincera amistad, hoy nos quedan anécdotas y gratos recuerdos que perdurarán por siempre. Los profesores Gladys Britos, Prof. Nancy Britos y Lic. Alba Luz Silighini participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su compañero de trabajo Prof. Cristian Oller.

OLLER, RAÚL VICENTE (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. José Peretin, Mirian Abdala y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

OLLER, RAÚL VICENTE (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Durval Edgar Abdala (Pichón) junto a su hijos, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en este doloroso momento. Apreciado y dilecto amigo Tito, te despido con dolor y seguramente extrañaré tu presencia en mis futuras visitas a Beltrán, nuestro querido pueblo, que un tiempo fue el escenario de aspiraciones políticas comunes, de aspiraciones deportivas también comunes y además el escenario de las frecuentes reuniones con los amigos de siempre y que de aquí en más quedarán como agradables recuerdos del pasado vivido. Descansa en paz.

OLLER, RAÚL VICENTE (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Olga del Valle Abdala (Nenusa) y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en esta dolorosa circunstancia. Elevan oraciones en su memoria.

OLLER, RAÚL VICENTE (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Roberto Chelala (Tedy) y sus hijos participan su fallecimiento y despide a quien fuera su apreciado amigo. Acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en esta dolorosa circunstancia. Ruegan oraciones en su memoria.

OLLER, RAÚL VICENTE (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. César Bocanegra (Baby), desde Mina Clavero (Cdba.) participa su fallecimiento y despide con dolor a su entrañable y querido amigo Tito. Acompaña a sus hijos, hermanos y demás fliares. en esta dolorosa circunstancia. Ruega oraciones en su memoria.

OLLER, RAÚL VICENTE (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. El Instituto de Formación Docente Nº 3 de Fernández participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

OLLER, RAÚL VICENTE (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria .

OLLER, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Las personas solo mueren cuando se las olvida". Hermano querido, tu ausencia nos deja un gran vacío en el alma. Siempre recordaremos tus enseñanzas, tu buen humor y alegría compartidos en el camino de la vida. Te vamos a extrañar mucho. Oramos por el descanso de tu alma. Tu hermano Cristian y tu sobrina Morena.

OLLER, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Mónica, Susana Galiano y flia. lamentan la partida del papá de sus hijos y sobrinos respectivamente. Rogando a Dios consuelo y resignación para la familia así como el eterno descanso de su alma.

REINOSO, CELEDONIA DE JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus hijos Elpidio, Juana, Blanca, Hugo, hijos Pól, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández. Cob. Unión Ferroviaria. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su esposo Salvador Forte, su hijo Alberto Natalia y Mariano, su hija politica Ana, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios por su descanso eterno. Frías

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su hija Natalia Forte, su esposo Javier Olchinsky, sus hijos Josefina y Lauriano participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y elevan oraciones por su descanso eterno. Frías

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su hermano Julio Alberto Savio, su esposa Rosa y sus hijos Rocio, Julieta, Julio y Adriana participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su hermana Mónica Savio, su esposo Dario Alderete, sus hijos Julián, Luciana y Benjamín y su nieto Valentino, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Familia Ragonesi participa con profundo dolor el fallecimiento de su prima hermana y tía. Ruegan oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. La Promoción 1967 de la Esc. Normal Rep. del Ecuador, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Compañera, tu recuerdo será infinito". Lucy Córdoba Raúl Bustamante, sus hijos Anabelle, Ariel y familias participan con dolor el fallecimiento de la querida Adriana. Acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Frías

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Hernando Roberto Suarez y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciada vecina y ruegan oraciones en su memoria. Frías

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. La Comunidad Educativa y Asociación Cooperadora de la Esc. Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con dolor el fallecimiento de la hermana del Prof. Julio Alberto Savio, docente de esta casa de estudio. Ruegan oraciones en su memoria. Frías

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Carlos Ignacio Muruaga y Flia . Participan con profundo dolor de la partida de su vecina, amiga y compañera de trabajo a la casa del señor y acompañan a la familia en este momento de tanto dolor.