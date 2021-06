FÚNEBRES | 22 de junio del 2021

22/06/2021 - 05:01 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/06/2021

- Bryan Tulis (Beltrán)

- Lorena Paola Ricartti Navarro

- Fortunata de Jesús Medina (La Banda)

- Rita Beatriz Sequeira (Loreto)

- Juan Carlos Ruiz

- Antonio Santillán

- Eduardo Rubén Vicenti

- Ángel Amadeo Lerda

- Héctor Eduardo Magni

- Francisca Chávez

- Luis María Taboada

- Carlos Jorge Llebeili

- Carlos Alberto Gómez

- Margarita Adelaida Brue (Forres)

- Luis Alberto Ibáñez (Arraga)

- Juan Alfredo Fernández

- Néstor Federico Veliz

- Sergio Rolando Urquiza

- Olga Nelli Ledesma

- Elsa Zulema Pacheco

- Facundo Nicolás Mattar

- Luis Herrera (La Banda)

- Raúl José Carrabal (La Banda)

- Adrián Rodríguez (La Banda)

- Pedro Enrique Granado (Frías)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIEMIENTO

JOSÉ ANTONIO CARDOZO (Sandro de Huaico Hondo) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/6/21 y espera la resurrección.

Pibe Leiva participa con profundo dolor su fallecimiento haciendo llegar a su esposa Tita e hijos su más sentido pésame por la pérdida de su amigo. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MARÍA TERESA KOZAMEH DE APRILE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/6/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

MARÍA TERESA KOZAMEH DE APRILE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/6/21 y espera la resurrección.

Tu hija Marite Aprile, tu hijo político Gustavo Adolfo Alegre, tus nietos Gustavo Adolfo, Juan Pablo, Nicolás, Agustina Alegre y Virginia Carbonel, tus bisnietos Amparo y Adolfo Alegre Carbonel. Te llevaremos siempre en nuestro corazón como madre, abuela y bisabuela ejemplar, gracias por tanto amor incondicional.

MARGARITA ADELAIDA BRUE Falleció el 21/6/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pvcia. Dr Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

RITA SEQUEIRA (Q.E.P.D) Falleció el 21/6/21 y espera la resurrección.

Triste noticia saber de tu partida cuesta aceptarlo solo consuela pensar que estas en los brazos del señor .Juan Casaubon su esposa Florinda Lugones sus hijos Juancito, Cecilia, Maria Natalia, Carlitos y sus respectivas familias participan con profundo dolor del fallecimiento de nuestra querida amiga Rita. Acompañamos con un fraterno abrazo a su esposo sus hijos y demás familiares.

INVITACIÓN A MISA

MIGUEL GERONIMO AVILA (Agalo) (QEPD) Se durmió en el Señor el 22/5/2021 y espera la resurrección.

“A un mes de su inesperada partida nos dejaste un vacío en nuestros corazones. Hoy que no tenemos tu presencia física, tratamos de manejar este gran dolor que nadie entiende, porque fuiste un ser de luz. Le pedimos Dios que te tenga en sus brazos y nos protejas iluminando nuestros caminos” Tu esposa Mirta Beltrán, hijos Liz y Mario Dante; nietos Mario Dante, Santiago Miguel, Juan Pablo y Germán Avila Contini; María Victoria y Alejandro Gerónimo Szkolka Avila; invitan a la misa que se realizará hoy a las 19hs. En la Iglesia Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro y a una oración a su memoria. Las Termas.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

LEONOR CORREA Falleció el 22/6/20

Hace un año partió a los brazos del Señor a quien sirvió toda su vida. Un 16 de abril de 1987, un Jueves Santo, por su iniciativa se entronizó en la Parroquia San Roque la primera imagen de

"La Divina Misericordia" formándose posteriormente La Asociación, de la que fue presidenta muchos años en forma alternativa.

Organizó una nutrida biblioteca que actualmente se encuentra en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad.

Hoy la recordamos amorosamente con las palabras de Yoli: " Leonorcita, fuente inagotable de ideas que hacían todo posible. Activa, infatigable, dabas hasta lo que no tenías. Nunca sola, te acompañaban tu Fe, tus proyectos, tus ideales. Solidaria, de sonrisa fácil, siempre en oración, siempre presente ante un dolor. El Altísimo está contigo".

Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y reconocimiento recibidas, como también a su amiga Martita Guzmán, quien la tiene presente en las intenciones del Santuario de Santa Rita. Invitamos a la misa por su querida memoria en la Parroquia San José Bº Belgrano, a las 20 hs, por Facebook.

RECORDATORIO

PEDRO ENRIQUE MÉNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/20 y espera la resurrección.

“No pienses que me he ido. Si algún día visitas mi tumba no llores, solo imaginas que estoy durmiendo. Te visitaré con el alba, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia y cantaré para ti en silencio. Nunca pienses que me he ido, porque entonces… entonces si habré muerto.

Es difícil explicar con palabras lo valioso que fuiste en cada uno de los momentos de nuestras vidas, tu muerte siempre será la mayor pérdida. Te extrañamos, la vida sin ti ya no es la misma. Que Dios te conceda la paz eterna.

A un año de tu partida, sigues vivo en el corazón de los que te amamos. Tu esposa María Esther, tus hijos, hijos políticos y nietos elevamos oraciones para que tu alma descanse en paz.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Ana Clapes, participa el fallecimiento de su vecino Lalo. Oraciones en su memoria.

BRANDÁN, ROQUE JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque haya muerto, vivira;y el que está vivo y cree en mi no morirá para siempre. 1Ts 4,13. Los ex compañeros del colegio San José de su hija Ana Cecilia: Fernanda Renteria, Ramon Bulacio, Gustavo Alegre, Omar Herrera, Tomas Montes, Martín Rojas, Silvio Salice, Fernanda Ibañez y María Inés Varela , participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra compañera y acompañan en el dolor a su familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

BRANDÁN, ROQUE JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Julio César Rodríguez y familia, participan el fallecimiento del apreciado amigo Chicho, acompañan espiritualmente a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor por tan irreparable pérdida, y ruegan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, ROQUE JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Ángel y Norma Japaze despiden a su amigo de toda la vida y acompañan a su flia en estos difíciles momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, ROQUE JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sus vecinos de calle Moreno (n) 1ra. cuadra familias de: Mario Seiler, Mariano Leiva, Ana Clapes, Alicia Coronel, Teresa de Navarro, Alberto Milet, Ángela Infante, Perla de Sambataro, Patricia Díaz, Graciela Navarro, Ángel Japaze, Ana Cano participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, ROQUE JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Enrique Clapes participa con dolor el fallecimiento de su amigo Chicho.

CHÁVEZ, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus hijos Ramón, Solomé, Gelacio, Claudio, Ofelio, hijos políticos, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, su restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Juan Llinas participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos en este doloroso momento.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan el fallecimiento de Mocha y acompañan a sus hijos, en forma especial a Billy y a la querida Tere.

DIÓSQUEZ, MARCELO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sus tíos Carlos Diósquez y Graciela Auatt, sus primos Carlitos, Guillermo, Rolando, Rafael, Alberto, Ramón y Jorge Diósquez Auatt, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria y que brille para él la luz que no tiene fin, querido primo.

DIÓSQUEZ, MARCELO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sus sobrinos Nahuel, Leonardo, Tomás, Emiliano, Nicolás, Guillermo, Micaela, Santiago, Florencia, Lautaro, Agustina, Simón, Guillermina, Benjamín, Yoel, Benicio, Luz, Facundo, Erick Diósquez participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria.

DIÓSQUEZ, MARCELO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sus primos Hugo Aníbal Lescano y familia y Graciela Magdalena Lescano y familia, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento.

DIÓSQUEZ, MARCELO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Tus amigos "los catorce y la vieja guardia", participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

DIÓSQUEZ, MARCELO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Propietarios y compañeros de RAZIEL S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento, Brille para el, la la luz que no tiene fin.

DIÓSQUEZ, MARCELO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Juan Carlos Tauil y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DIÓSQUEZ, MARCELO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Querido primo, te podrás haber escapado de nuestras vidas, pero jamás de nuestros corazones. ¡Vuela alto que el cielo y tu padre te esperan! La familia Collado acompaña a su mamá Aurora, a su hijo Gonzalo, a Dani y Claudia con sus respectivas familias. Ruega oraciones en su memoria.

DIÓSQUEZ, MARCELO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. El grupo de amigos de la "Vieja Guardia": Chori, Pablo, Luishi, Gustavo, Bachi, Pepe, Arturo, Matías, Juan, Fede, Cachito, Mafia, Cula, Marcelito y demás integrantes del grupo participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡Hasta siempre "Negro Pichi"!

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Nora R. Rafael de Jiménez y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor al Dr. Domingo y a sus hijos. Ruegan por su descanso eterno, consuelo para su familia.

DOMÍNGUEZ DE VERA,CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Mavel N. de Nader y Monica Nader hacen llegar sus condolencias a su esposo el Dr. Celso y a su hija la Dra Alejandra. Que el Señor le dé el descanso eterno.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. María Sara del Valle Sonzogni acompaña a su familia en esta dolorosa pérdida. eleva oraciones en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Alicia Bejarano, Greta Chequer, Nilda Rivero y Monica Nader acompañan a las hijas de su ex compañera de colegio con el hermoso recuerdo de los días compartidos en nuestra infancia y adolescencia. Que el Señor le dé el descanso eterno y a uds. el consuelo y fortaleza.

FERNÁNDEZ, JUAN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su esposa Rosa Jimenez sus hijos Mariela, Deolinda, Alfredo, Patricia, sus h. politicos Nestor, Augusto, Juan sus nietos Fatima, Guadalupe, Lucas, Valentin, Benjamin, Celene, Nicolas Agustin y demas familiares sus restos fueron inhumafdos en el cementerio Vuelta la Barranca COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su esposa Reyna Cacerez sus hijos Cesia, Abigail hnos sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. A tu buena vida querida madre te despedimos con amor, que tu espíritu ilumine nuestros caminos. Descansa en paz querida Teyta!. Sus hijos Claudia Aprile y Alfonso Migueles

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Teyta te amo con todo mi corazón! Siempre conmigo. Su Nieta Valentina Cavallotti, Su nieto Andrés Martínez y tus bisnietos Luján y Vicente Martínez Cavallotti .Que Dios cuide tu alama eternamente, Amén

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su sobrinos Alejandro Ducca y Lourdes Ferreyra y sus sobrinos nietos Delfina, Justina , Alejandro y Felicitas participan con profundo dolor su fallecimiento.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sus sobrinos Alfredo Ducca, Luciana Scarpellini y sus sobrinos nietos Agustina, Luciana y Alfredo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Walter Chedid, su esposa María Isabel Raed y sus hijos Walter Chedid y Virginia Chedid, participan con profundo dolor el fallecimiento de Tere y ruegan una oración por su eterno descanso.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Víctor Alegre Viaña y sus hijos María Fernanda, María Alejandra, Tato, Santiago y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Marta Aidé Viaña, sus hijos Felipe, Víctor, Gustavo y José, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Héctor Campitelli y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy querida y divina Teita y ruegan oraciones en su memoria.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Los amigos de sus hijos: Luis Nazario, María Amelia Zuaín, sus hijos Daniela y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Magdalena Castro Arce, sus hijos Magdalena y José Yagüe, Huerto, Eliseo, Sol y Delfina participan con profundo dolor del fallecimiento de la abuelita de Delfi y acompañan a Seba, Pia, Manuela y Delfi. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Felipe Alegre Viaña y Matilde O'Mill, sus hijos Josefina, Agustina, Francisco, Paula, Matilde y sus respectivas familias, acompañan con dolor a Marité y sus hermanas. Ruegan una oración en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran junto a sus hijos Florencia y Emiliano, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. María Angélica Araujo acompaña a sus hijos y eleva oraciones en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina, Marcelo Basbus y flia., Claudio y Silvia Basbus participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a sus hijos y demás familiares en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Raúl Leoni Beltrán, sus hijos Santiago, Fernando y Raúl participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Zuni Assis de Retamosa y Poli Nasser despiden a su amiga querida de la infancia y elevan oraciones por su eterno descanso; abrazan a sus hijos en este difícil momento. ¡Tere descansa en paz!

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. María Mercedes Clusella, Francisco Cerro; sus hijos Francisco y Antonela, Sebastián, Magdalena y Delfina; su nieto Francisco participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Betina Clusella y sus hijos Patricio y Josefina participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Mercedes Clusella, Betina Clusella, Elena Montenegro, Cristina Matach, Liz Larcher, Marcela Rafael, Fabiana Fernandez participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su amiga Marcela y elevan oraciones en su memoria.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Promoción 78 del Colegio de Belén, participa el fallecimiento de la mamá de su hija Marite y la acompañan a ella y a su familia en este doloroso momento.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Gabriela Leoni de Messad y sus hijos Martín, Javier, Josemaria y Pilar participan su fallecimiento y acompañan a su hija Marite y toda su familia en tan triste momento.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Omar Bonahora, Bettina Zaiek e hijos acompañan a Gabriela y familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Adolfo Mishima y su esposa Nilda R. de Mishima participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Sebastián y Pía, acompañandolos junto a sus respectivas familias en estos momentos de profundo dolor.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Federico Mishima, Soledad Torrandell y sus hijos Tomas y Benjamín, acompañan con profundo dolor, el fallecimiento de Teyta. Que en paz descanse

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. José Martín Cesca y Marta Eugenia Azar, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento y les abrazamos entrañablemente. Brille para ella la luz que no tiene fin.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin" .Atilio, Richards, Shalo, Violeta, Sarita y Silvia Chara participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia en este triste momento

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Dr. Bernardo Villegas, María Claudia Azar y familias participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento y les abrazamos entrañablemente. Brille para ella la luz que no tiene fin.*

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Las compañeras de trabajo de su hija Claudia: Mónica Reimundi, Marcela Banco, Patricia Romano,Carolina Suárez, Luján Carabajal, Mariela Charrioll participan del fallecimiento y acompañan a Claudia en este doloroso momento.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sara Araujo, Ramón Fernández, Mariano, Viki , Facu , Pinino y Caty Cerro participan con dolor su fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Eva Sayah Correa y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia., en este difícil momento. Elevando oraciones por el descanso eterno de su alma.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Luis A. Chedid, su esposa Carina Don y su hijo Valentino Chedid participan con profundo dolor el fallecimiento de Tere y ruegan una oración por su eterno descanso.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Aurora Ramos Taboada, sus hijos : María Victoria y Benjamín Zavalía, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones en memoria de la querida Teita.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Instituto Médico Imelas S.A y todo su personal médico, técnicos y administrativos, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Norma Teresita Kozameh de Aprile. Que brille para ella la luz que no tiene fin! descansa en paz!

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Querida Teita: te recordaremos siempre por tu alegría y estarás presente en nuestros corazones. Abrazamos con mucho amor a tu linda familia en especial a Marité y Claudia en este triste momento. Tus amigos Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil, Luis María Nassif y Eugenia María Chedid.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Todo mi amor para mis queridas Claudia y Marcelita. Las beso y las abrazo ante la partida de la querida Tere. Estela Luchini e hijas.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Malena Arce y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Directivos y personal de EDESE SA participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Sra. Claudia Aprile. Elevan oraciones en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. CPN. Víctor Cinquegrani, Cristina Torres y sus hijos Mariano, Cecilia y Ricardo participan con mucho dolor del fallecimiento.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sergio Marinoff, Silvina Manfredi y sus hijos Florencia Silvina Agostina y Sergio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Claudia y demás familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Luis E. Assís, sus hijos Ma. Isabel y Nicolás Vidal, Ma. Amparo y Carlos de la Cuesta y Luis y Ma. Candelaria Avalos, y sus nietos Román, Marcos y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus sobrinos y primos Javier y Tomas, a Gaby, Marite, Marcela, Claudia, Pía, Sole y Sebastián y a toda la flia., rogando oraciones en memoria de la querida Teita.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (TEITA) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Bernardo Carbonel, su esposa María Ruiz ,sus hijos José María y Virginia Carbonel participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (TEITA) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Carlos Ducca, María Beatriz Viaña y sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de gran pesar. Elevan oraciones en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos, María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy querida Teita y acompañan con mucho cariño a sus hijos y demás familia m, elevando oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, OLGA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus hijos Rodolfo, Rubén, Gabriel, hijo pol., nietos Thiago, Lucía, Mateo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA, OLGA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Hoy partes a reunirte con tus padres y hermanas. Qué en paz, descanses y brille para tí la luz que no tiene fin. Te extrañaremos. Fernando, Facundo y Elio Soria.

LEDESMA, OLGA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Cuni, Peri y Fernando Cáceres: Natalia y Raúl; Lucía y Ramón; Api Juárez y Domingo Abdulajad y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Olga y acompañan a sus hijos y a toda la familia Ledesma. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su esposa Genoa María Urán, hijos y nietos participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su hija María Laura Lerda e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oeraciones en su memoria.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su hijo José Luis Lerda y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oeraciones en su memoria.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus nietos María Pía, Agustin, Maxi, Nahir, Ángel y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oeraciones en su memoria.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus nietos Joaquin, Sofía y Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oeraciones en su memoria.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su sobrino Pablo Raúl Ortiz participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oeraciones en su memoria.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Los amigos de La Cueva de su hijo José Luis: Piky, Pichón, Rana, Rulo, Paco, Pichi, Cacho y Churo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oeraciones en su memoria.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Claudia Beltrán, amiga de su hijo José Luis, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este dificil momento

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Houda Arja de Zeman, sus hijos Marcia y Martín, Claudia, Sandra, Juan y Verónica y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciado vecino y acompañan a su esposa Irma, a sus hijos José Luis y María Laura, a sus nietos Pía, Maximiliano, Ángel, Josefina, Joaquín, Sofía y Guadalupe ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones a su querida memoria.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sandra Inés Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida esposa Irma y a sus hijos José Luis y María Laura, a sus nietos Pía, Maxi, Ángel, Josefina, Joaquín, Sofía y Guadalupe ante tan irreparable pérdida.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su tía Dolores Pereda de Falcione, sus primos Susana Falcione y José V. López, sus hijos Susanita, María Dolores y Julio (a), María del Carmen y Aldo con sus respectivas familias, acompañan con mucho cariño y tristeza a Malena, hijos, nietos y demás fliares. en estos momentos tan tristes que les toca vivir.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Sus primos Zuni Assis de Retamosa y Luis E. Assis participan con dolor el fallecimiento de Gaby y ruegan al Padre Eterno haga brillar sobre él la Luz que no tiene fin. Se unen al dolor de su esposa, hijos y hermanos en este difícil momento.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Dra. Ana María Auad, su esposo Dr. Gustavo Hauteberque e hijas acompañan en estos momentos de dolor a su querida colega y amiga Mariana y familia por la irreparable pérdida de su señor padre. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. María Elena Santillán de Auad e hijos participan el fallecimiento del querido Gaby acompañando en estos momentos de dolor a su esposa, hijos, nietos y hermanos. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Lito Nazario y familia despiden a su amigo Gaby y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. C.D. y socios del Club de los Abuelos de Sgo. participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su socia Sra. Rosita Llapur, ruegan oraciones en su memoria y resignación a su familia.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Anita A., Perla, Alines, Chochi, Anita S., Julia, Silvia, Cuqui, Cristina G., Lucía, Inés, Susana, Cristina T., Ma. Elena, Mecha, Elbita, Beba, Reina y Prof. Humberto, amigos del Club de Abuelos de su hermana Rosita, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Ángel y Norma Japaze despiden a Gaby nuestro amigo del alma y acompañan a su flia en tan doloroso momento.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Antenor R. Ferreyra y Sara Achával participan con dolor el fallecimiento del querido amigo y acompañan a María Elena y su familia, con todo cariño en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. José Martín Cesca y Marta Eugenia Azar, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hermanos, esposa e hijos en este difícil momento. Brille para el la luz que no tiene fin.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Dr. Bernardo Villegas, María Claudia Azar y familias participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hermanos, esposa e hijos en este difícil momento. Brille para el la luz que no tiene fin.*

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Eduardo Castro Garayzabal, Martha Falcione sus hijos y nietos participan su fallecimiento y abrazan con dolor y cariño a Male,hijos y hermanos.Ruegan por su descanso eterno.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Con mucha tristeza te acompañamos María Elena, a vos y a tus hijos, ante tan irreparable pérdida. Mimí y Juan Pablo Vignau.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez de Bothamley y familia acompañan en su dolor a María Elena, a sus hijos y nietos.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Williams Avido y Gilda Elías de Avido participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Su esposa Mirta, su hija Mariel, sus hermanos pol Miguel y Bara; Rosi, Gisela, José, Emanuel y seres queridos participan con profundo dolor por su fallecimiento. Sus restos serán cremados hoy CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Daniel Werenitzky y su esposa María Angélica, y sus hijos Sergio, Andrés y María Belén participan su deceso y acompañan en su dolor a su esposa Mimí y flia., que Dios lo reciba en su gloria eterna.

MAGNI, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su esposa Liliana, sus hijos Jimena y Juan y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MATTAR, FACUNDO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus hijos Geremías, Jorgito y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONTERO, MARÍA LUISA (CUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Azucena F. De Sayah Correa, sus hijos: Eva; Michel y flia; Federico y flia. participan con hondo pesar su partida al Reino de los Cielos y acompañan a su querida sobrina Bety, en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones por el descanso de su alma.

NÚÑEZ, DARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Teresita Chediac y sus hijos José "Pato" Molina y Flia, Roxana Molina y Flia, Pablo Molina y Flia, Ivana Molina, Natalia Molina, José Elias y Flia, , participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para Nuñez la luz que no tiene fin.

PACHECO, ELSA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus hijas Viviana, Magali, hijos Pol., Fernando, Leandro y demás familiares participan part. El fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. CARUSO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RICARTTI NAVARRO, LORENA PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su madre Orfilia, sus hijos Mauricio, Maia, Guadalupe, Azul y Isabela, sus hermanas Alejandra, Patricia, su cuñado Claudio y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Ricardo Sonzogni, su esposa Olga Martínez y familia y María Sara Sonzogni participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este doloroso momento.

ROJAS PAZ, IRMA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Querida Pirula, fuiste un ejemplo de persona, de hija, de hermana, de tía y con una labor cumplida el Señor te llamó a su lado. Su prima Lita Khairallah y flia. te recordaran con inmenso cariño, descansa en paz. Rogamos oraciones en su memoria.

ROLDÁN, GUSTAVO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Monica Nader y Mavel N. de Nader participan del fallecimiento del hijo del estimado Carlos. Ruegan al Señor le dé el descanso eterno y fortaleza a su esposa, hijos, padre y hnos.

RUIZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Su esposa Juana Rojas, sus hijos Juan, Karina, Fabián, Manuel, hijos políticos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTILLÁN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Su esposa Blanca, sus hijos Celia, Carlos, Blanca, Rosa, Claudia, Ramon, Víctor, Mario, Nancy, Daiana, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

TABOADA, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su hijo Luis Maria Taboada participa con profundo dolor su fallecimiento de su padre y ruega una oracion en su memoria Stella Maris Incola sus restos seran inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TABOADA, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Dr. Jorge Ledesma Tenreyro y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Pichuli. Ruegan oraciones en su memoria.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) falleció el 19/6/21|. Sus vecinos: Sr. Mori Campos, sus hijos Alicia, Silvia, Rodo, Marta y familia participan su fallecimiento y que el Señor les de cristiana resignación a la familia.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Mary y Rubén, Anita y Carlos, Mirta y Agustín, Lily y Araceli, acompañan a su querida amiga Mirta y familiares en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Los Ex-Compañeros de 5ta 1ra de la Escuela de Comercio, Promoción 1978, de su hija Mirta participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz. Nuestras condolencias a toda la familia.

URQUIZA, SERGIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su esposa Sara Caceres sus hijos Noelia Urquiza h. politicos Hernan Espindola su nieto Ulices Espindola hnos sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio del Dean COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VELIZ, NESTOR FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su esposa Olga Veliz sus hijos Micaela, Briza, Maico, Malena, sus papas y suegros tios sobrinos y demas familiares cob Norcen SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TRL 4219787.

VICENTI, EDUARDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Su esposa Delvis Gudiño, sus hijos Elizabeth, Lorenzo, Matias, Natalia, Verónica, hijos políticos, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Querida Mafi: siempre duele la pérdida de una amiga, pero fuiste más que eso para nosotros. Y duele mucho más porque teníamos fe en que superarías la enfermedad que te aquejó estos últimos días. No olvidaremos tu sonrisa, tu palabra franca y tu templanza en nuestras relaciones. A pesar de no ser compañera de curso, siempre te consideramos como tal, porque con tu impronta te ganaste ese lugar. Rezamos unidos tus amigos de 5to A, PROMO 68 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, para que tu alma descanse en paz y para que Dios dé consuelo a tu esposo Roque, a tus hijos y nietos. Invitamos a la novena que se reza diariamente a las 20 en la Iglesia Catedral. (Seguir por Facebook Iglesia Catedral).

Agradecimientos

Recordatorios

PALACIO, DIEGO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. A un mes de tu partida a la Casa de nuestro Padre. Creemos fielmente en la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Eternamente será tuyo nuestro amor y cariño, porque en nosotros vivirán siempre los recuerdos de aquellos momentos que juntos vivimos. Rogamos por tu eterno descanso en el regazo de nuestro Padre y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus padres Sara Guallama y Afredo Palacio, tus hermanos Sergio, Lucía, Natalia, Nicolás y Carla, tu hijito Francisco Palacio Quintana, tíos, sobrinos y hnos. políticos elevan una oración en su memoria.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA(q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus amigos Fernando Gonzalo Miranda y Graciela Gándara participan con mucho dolor su fallecimiento y piden a Dios su descanso eterno y consuelo para toda su familia.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Que el Señor la reciba en su morada y le conceda el descanso eterno". Sus amigas Noemí y Anita Salazar acompañan a su hermana Berta, Mercedes Ingratti y demás familiares. Descansa en paz querida Mafi.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Mariana y Belen Lascano y Nadim Assefh acompañan a su hermana Berta y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA(q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. La comunidad educativa del ISBA "Juan Yaparí" lamenta la pérdida de la made de la docente de la institución y participan con profundo dolor su fallecimiento.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Querida Mafi: el Señor te recibe con los brazos abiertos para hacerte gozar de su gloria. Sara Fiad de Herrera y sus hijos Isabel, Graciela y Pepe, Joye y Adriana, Maruchi y José Luis y Fray Juan José Herrera participan con dolor su partida y elevan oraciones por su memoria y fortaleza a su familia para superar su pérdida.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA(q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. María Sara del Valle Sonzogni, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Oda Costa y Alicia López acompañan en este doloroso momento a su hermana Nelly. Ruegan por su eterno descanso.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Marina Costa, Juanjo Costa y flia. acompañan en este doloroso momento a sus hijas. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Los vecinos de su hermana Nelly: Bety, su hijo Alfredo Rosolino y flia; Luis Rearte y flia; Roberto Jiménez y flia; Toty Romero y flia. Acompañamos a la familia en tan dolorosa pérdida.

CARRABAL, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su esposa Sara sus hijos Mauricio, Alejandro, Maria Jose h. politicos h. politicos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16.30 horas en el cementerio Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARRABAL, RAÚL JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Checa Nicolás, padre e hijo y todo el personal de Expreso San Nicolás lamentando su fallecimiento y que sus restos serán sepultados en el día de hoy a las 11 hs en cementerio Jardín del Sol de la ciudad de La Banda,

HERRERA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus hijos Luis, Javier, Paula Herrera, María Cristina Torres y demás familiares participan con mucho dolor su partida. Sus restos son velados en Belgrano 532 L.B. y serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Que el Señor lo reciba y lo cubra con su manto de luz". Su tía Rita Manzur participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a toda su familia en esta irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

HERRERA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Partió a su última morada donde vivirá eternamente en la paz de Nuestro Dios". Su primo José Gómez, María Ángela e hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este momento de gran dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

HERRERA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Director de Administración del Ministro de Gobierno, CP Martin Silva y los empleados de esta Dirección participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de sus compañeros Javier y Paula.

HERRERA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia Dr Marcelo Alejandro Barbur, el Sr. Subsecretario Dr. Héctor Facundo Funes, los Sres. Directores Generales de áreas y empleados de dicho ministerio, participan su fallecimiento.

HERRERA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. El Dr. Daniel Escobar Correa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación lamenta esta gran pérdida del excelente compañero y acompaña a la familia en este triste momento. Ruega una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

HERRERA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Compañeros de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación acompañan a la familia de nuestro honorable supervisor y ruegan una oración en su memoria.

MEDINA, FORTUNATA DE JESÚS (Gogy) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su madre Orfilia, sus hijos Mauricio, Maia, Guadalupe, Azul y Isabela, sus hermanas Alejandra, Patricia, su cuñado Claudio y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Que Dios te de en el cielo todo el amor que sembraste en la tierra". Ana Clapes exintegrante del erquipo coordinador de la Renovación Carismática Catolica, participa con dolor el fallecimiento de su hermano en Cristo César. Oraciones en su memoria.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Dr. Juan Saad, Dr. Rodolfo Banco, participan el fallecimiento del estimado Cesar, secretario administrativo del Colegio de Odontólogos y acompañan a su esposa Mirta e hijos en estos momentos, rogando al altísimo pronta resignación y por el eterno descanso de su alma.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Dr. Alejandro Christensen, Dr. Guillermo Bruno, Dr. Daniel Juárez, Dr. Carlos Epstein, Dr. Manuel Chávez, Dra. Marta Massa y Dra. Doris Jorda participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Mirta e hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, ADRIAN (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su esposa Mariana Campos sus hijos Alejandro, Exequiel, Yoana, Lucas, Claudio, Micaela, Nicolas, Fabricio, Dayara. Keyla, Nicol hnos y papas y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BRUE, MARGARITA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Querida tia sus sobrinos participan con dolor su partida al reino celestial te vamos a extrañar vieja querida sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARABAJAL, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. "Walter: mi joven y buen amigo, te fuiste de viaje... ese viaje sin regreso , pero . ... dejando todo. La ausencia de su voz en las mañanas de la radio será infinita." Tu amigo Luis Orlando Rojas y el personal de Rojas Muebles de Clodomira participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GRANADO, PEDRO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su esposa Liliana Gutierrez sus hijos Cristian, Joakin, Javier, Lorena, Geremias, h. politicas Maria, Lorena, sus nietos Valentina, Eloisa, Lautaro hnos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Frias COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBAÑEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su esposa Nelly Andrada sus hijos Rodrigo, Ramiro, su hija politica Sofia su nieto Mateo sus hnos Alberto, Esteban, Nelly, y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

OBAJ, SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Raúl José Jalaf y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria. Frías.

OLLER, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su hermana Neni y Petizo, sus sobrinos, sobrinos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Beltrán.

OLLER, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Marcelo Oller, Alicia Bejarano y familia, participan con honda tristeza su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

OLLER, RAÚL VICENTE (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Dr. Juan Llinás participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos, hermanos y demás familiares en este doloroso momento por la muerte de su distinguido amigo. Descansa en paz.

OLLER, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Juan Carlos Tauil su esposa Lilian, sus hijos Juan y Balen y su nieta Alfonsina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLLER, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Eduardo Antonio Abalovich y familia, acompaña con dolor el fallecimiento del amigo y correligionario "Tito", expresando sus profundos sentimientos a su familia y ruega oraciones en su memoria.

OLLER, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Carolina Azar, Richard González, sus hijas Nahir y Malena participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hermanos: Mirna, Neni, Cristian; hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Raúl José Jalaf y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega a Dios por el descanso eterno de su alma. Frías.

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. La comunidad educativa de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 17 Ejercito Argentino participa con profundo dolor el fallecimiento de la ex Directora del establecimiento. Choya.

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus ex compañeros y amigos de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación N° 17 Ejercito Argentino: Ricardo Rojas, Carlos Sosa, Liliana Avila y Cecilia Lopez Salto, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en duro momento que les toca vivir. Choya.

SEQUEIRA, RITA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su esposo Oscar, sus hijos Lucas, Priscila y Bautista, sus hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey (Loreto). Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

SEQUEIRA, RITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Cristian Guardo y familia ruegan una oración en su querida memoria.

SEQUEIRA, RITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin". Juan Jose Masino y familia ruegan una oración en su querida memoria.

SEQUEIRA, RITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Estrella, Orlando, Carlos, Dayana, Angel, Noelia, Carlitos y Tefi acompaña el fallecimiento de su querida comadre y que le de consuelo a su esposo e hijos.

SEQUEIRA, RITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Dayana Ledesma acompaña el fallecimiento de su madrina seras un angel en el cielo y que le de consuelo a su familia.

SEQUEIRA, RITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Nada mitigará el dolor de no tenerte, pero sabemos con certeza que en el cielo gozas de la Divina Misericordia de Dios". Jota Jozami, Dorys de Jozami sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga ruegan una oración en su querida memoria.

SEQUEIRA, RITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Triste noticia saber de tu partida cuesta aceptarlo solo consuela pensar que estas en los brazos del señor .Juan Casaubon su esposa Florinda Lugones sus hijos Juancito, Cecilia, Maria Natalia, Carlitos y sus respectivas familias participan con profundo dolor del fallecimiento de nuestra querida amiga Rita. Acompañamos con un fraterno abrazo a su esposo sus hijos y demás familiares.

SEQUEIRA, RITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida".Chelo Ledesma y familia hermanos Yanqui, Nene, Estrella, Tita, Maria, Marisel, Milena, Chino, Daina, Nena.

TULIS, BRYAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltrán, EMPRESA SANTIAGO.