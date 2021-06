FÚNEBRES | 22 de junio del 2021 - primera parte

23/06/2021 - 02:55 Funebres

FALLECIMIENTOS

23/6/21

Ezequiel Nazareno Soto

Carlos Antonio Cejas

Bladimiro Hiver Medina

Miguel Alberto Valentini (Córdoba)

Oscar Rodolfo Olmedo Loza

Zoila Genoveva Barrionuevo (Frías)

Carlos Antonio Regatuzo

Dominga Bellamida Cortez (Tucumán)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ANGEL AMADEO LERDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/21 y espera la resurrección.

Pierino Giordano y familia, acompañan a Coca, José Luis, Laura y flia., en este momento doloroso y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso.

BLANCA ROSALÍA FRANCO VDA. DE ROMANÍ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 23/6/16….

Mamá querida, a pesar que ya no estás a mi lado, siento tu presencia en todo momento. Sé que donde te encuentras, tienes la mirada hacia mi persona y la de mi familia. Sé que nos proteges y siento tus bendiciones. Gracias por haberme dado la vida y por enseñarme a querer tanto a Dios, las Vírgenes y todos los santos. No pasa un día que no te nombre, estás presente en cada minuto de mi vida; por eso siempre te digo: “Te quiero mamá”. Descansa en paz, muchos besos. Hoy 23 de junio, al cumplirse 5 años de tu partida al reino celestial, se realizará una misa en tu honor en la Catedral Basílica a las 20 hs. Tu hijo Pepe Romaní, hija política, nietos y bisnietas/os.

BEATRIZ DEL CARMEN CÓRDOBA

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 23/5/21 y espera la resurrección.

Mamita querida, a un mes de tu fallecimiento, aún nos parece verte reír, bailar y disfrutar de la vida. Sabemos que hoy descansas en paz en el Reino de los Cielos junto a nuestro adorado padre, y que desde allí nos guían y acompañan. Le damos gracias a Dios por regalarnos a una madre maravillosa, ejemplo de amor y entrega incondicional para todos los que te necesitaban. Te amamos. Tus hijas Patricia y María Lujn, tu nieto Agustín Rojas.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALICIA BEATRIZ CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/21 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill participa su fallecimiento

RAMÓN ALFREDO CORONEL (RULY)

Se durmió en el señor el 23/05/2021 y espera la resurrección.

"Tu rápida partida nos causó un gran dolor, te recordaremos eternamente".

Sus padres Héctor Coronel, Dora Rosa Perez, sus hermanos Walter Arnaldo, Sandra Mabel, su hermana política Amanda, sobrinos Gonzalo, Mayra, Gastón, tío Hugo Perez, su hijo Cristian, tíos, tíos políticos, primos, primos políticos, sobrinos; invitan a la misa en su memoria se ofrecerá en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa hoy a las 19 horas al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Se ruega una oración a su memoria.

JUAN CRISTINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/6/20 y espera la resurrección.

Recordamos hoy el primer aniversario de su partida y pedimos al Señor te guarde en su corazón.

Con mucho amor. Tu esposa María Estela Laitán de Cristina, hijas Ana Cecilia y María del Huerto Cristina Laitán, hijos políticos Enrique y Guillermo, nietos Paola Valentina, Ana Lourdes, Marcos Fabián, Andrés Esteban, Agustina, Micaela, Agustín y Juan Bautista.

CRISTÓBAL AMÉRICO ARGAÑARAZ Falleció el 23/6/11.

Han pasado diez años desde tu partida y sentimos que el dolor se ha aplacado y hoy disfrutamos de tu recuerdo, de tu andar tan elegante y que lo descubrimos en los hombres de la familia. Nos has dejado un gran ejemplo a seguir y hasta ahora tus obras hablan de la gran persona que fuiste, por tus valores, tu dedicación, tu sacrificio y tu generosa entrega. Gracias por acompañarnos siempre e incondicionalmente en cada paso que dimos y sobre todo por seguir presente cada día más por esos cielos donde habita la bondad. Tus hijos, nietos y bisnietos te recordamos en este nuevo aniversario y por todo ese patrimonio moral y emocional que nos has dejado. Te amamos infinitamente.

ELSA ZULEMA PACHECO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|….

Sus amigas Rina Villagrán, Silvia Juárez, Blanca Mansilla, Herminia Gómez, Elsa Juárez, Liliana Quiroga, Elsa González, Teresita Lizárraga, Sarita Giovanoni, Élida Castillo, acompañan en el dolor a sus hijas y demás familiares. Rezan una oración en su memoria.

+ RAMÓN PATRONICIO GONZÁLES

(q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|

La familia de Ramón Patronicio Gonzales eternamente agradecidos con su obra social PAMI (Dres, López, Alegre, Ledesma), Dora Garzón, Luis Roldan. A la empresa prestadora de asistencia domiciliaria por los excelentes profesionales: Dra. Susana Gutiérrez (su médica personal quién con gran profesionalismo y desinteresadamente lo cuido por mucho tiempo, a su enfermera Mónica lo asintió siempre como a un padre, a su kinesióloga Karina quien lo atendió hasta el último momento, a su fonoaudiólogo Horacio. A su médica de cabecera Dra. Marta Curet quien lo atendió durante más de 20 años, a su Urólogo de toca la vida Dr. Maldonado, a su nefrólogo Dr. Ibáñez quien siempre estuvo atento a caca problema que surgía, a su urólogo de Tucumán Dr. Rasguido quien no midió tiempo ni distancia para su atención, a su cardiólogo Dr. Flores del castillo, a su traumatólogo Dr. Alfonso Lugones, a su bioquímica Dra. María J. Racigh quien supo con toda prontitud realizarle los análisis, a Nilda quien con mucha paciencia realizaba las extracciones en los delicados y frágiles brazos, a Romina su enfermera de la noche; a la enfermera y amiga Silvia Baez quien lo socorrió en su momento crítico. A la empresa Lo Bruno que se puso a disposición y nunca le hizo faltar oxígeno, a sus hermanos políticos: Dora y Enrique Herrera, quienes supieron traerle la comunión Dominical y acompañaron con su rezo el día de su fallecimiento, al querido Padre Walter de la Iglesia quien le dio la unción de los enfermos, lo despidió con beso en la frente dándole fortaleza y esperanza y le ofició el novenario de misa. A nuestro querido amigo, el padre Luis cruz, quien le hizo un responso cargado de emotividad. A los Vecinos y amigos que lo despidieron con aplausos como nuestra de cariño y a todos aquellos que de una u otra forma estuvieron presentes en los difíciles momentos de dolor que se tuvo que afrontar. A todos ellos eternamente agradecidos.

Se invita a la misa el día 23/06 a las 19:30 HS a realizarse en el Santuario Santa Rita para pedir por su eterno descanso, presencial o a través de la página del Facebook Santuario Diocesano Santa Rita.

Ing. MIGUEL ALBERTO VALENTINI (Negrito) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/91….

En la provincia de Córdoba, dejó de existir un dilecto hijo de la ciudad de La Banda, quien supo ganarse el cariño de familiares y amigos. Su hermano Rodolfo Valentini, su esposa Negrita Miranda y sus sobrinos Rodolfo y familia, Analía y familia y Paola y familia acompañan a su esposa Olga Lepore y a su hijo Juan Pablo con profundo dolor ante esta irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

JUAN RUBEN FIGUEROA Veterano de Malvinas (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/6/21 y espera su resurrección.

Querido Juan fuiste un padre, esposo, compañero y amigo maravilloso. Hoy se cumplen 10 días de tu partida, dejando nuestro corazón sumido en el dolor. Sin embargo, sabemos que dios te acoge y caminas a su lado, pues tú alma noble es merecedora de la gloria y la vida eterna. Gracias por dejar en nosotras la mejor herencia que son los valores, la educación y el amor que cultivaste en nuestros corazones. Te extrañamos en cada día y momento. Pero te recordamos en cada anécdota, fotografía o un simple gesto. Siempre decías" actúa bien y todo volverá a ti de la misma forma". Y así fue, tu calidez, solidaridad y humildad se vio reflejada en cada persona que nos apoya ante tu partida repentina. Pedimos y oramos para que nuestro Señor te priorice y tenga en su santa gloria. Aquí en nuestro corazón vivirás siempre. Te aman para toda la vida tu esposa, hijas, hermanos y familia.

+ MARÍA TERESA KOZAMEH DE APRILE

(q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21.

Te recordaremos por tu amor incondicional a la familia, estarás siempre en mi corazón amada suegra.

Fabián Gamboa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su hijia Gaby y toda su familia. Que descanse en paz.

JORGE GUILLERMO LENCINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

"Que Dios te dé en el cielo todo el amor que sembraste en la tierra..." Miguel López y su esposa Alba Bravo participan con mucho dolor de la partida de nuestro amigo Jorgito y acompañan a su esposa Lucía, sus hijos, sus hermanos Silvia, Tochi y Juan Carlos y demás familiares en este momento de gran dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE GUILLERMO LENCINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

"Es tan triste la noticia de saber de tu partida, que nos cuesta aceptarla pero tenemos el consuelo de que ya estás en los brazos del Señor...

Diego López y Cecilia López participan con profundo dolor del fallecimiento de nuestro tío Jorge. Acompañamos con mucho dolor a su esposa Lucía, a sus hijos, hermanos y familia. Elevamos oraciones en su memoria.

GABRIEL JORGE LLAPUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/6/21 y espera la resurrección.

Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin”. Raúl Osvaldo Ayuch y flia; Alejandra Ayuch y flia acompañan a su familia en una oración en su memoria

MARCOS IBARRA ESPECHE (q.e.p.d.) Se durmió el 23/5/21….

Un cambio de dirección de los vientos hizo que hoy ya no estés con nosotros, una sensación de frío nos invadió ¿Cómo es que se sigue adelante sin frenar? El mundo quizás no sepa que te hayas marchado, pero en este grupo de amigos ya nada será igual, te extrañamos tanto, e intentamos regresar a lo que somos, seguimos sigilosos tratando de extinguir el dolor, entendiendo que tu paso por nuestras vidas cumplió la misión de dar alegría y luz, que trascienden y resplandecen en cada recuerdo que vuelve y eso es lo que nos impulsa a seguir… Ya eras nuestro amigo especial y un 23 de mayo te convertiste en nuestro amigo celestial. Hasta siempre Marcos. Ser amigo tuyo ha sido un honor… Mariana, Carolina, Dora, Romina, Veronica y Sergio, “Los Naturalitos” te recordaremos con cariño siempre.

JULIO RENÉ MONGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 23/6/19 y espera la resurrección.

¡Dios bendice a los que sufren, pues él los consolará!. Quienes en esta vida te amamos nunca te olvidaremos, al cumplirse un año de tu inesperada y dolorosa partida, no es fácil aceptar tu ausencia pero tu recuerdo es muy grato para nuestra memoria. Tu madre, tu hijo y tus hermanos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS ALBERTO MORE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/21 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad capital Ingeniera, Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor .

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR RODOLFO OLMEDO LOZA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21…

El Sr. Fiscal de Estado Dr. Raúl J. C. Abate participa con profundo dolor su fallecimiento.

OSCAR RODOLFO OLMEDO LOZA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21…

“Quien pasó por vuestra vida y dejó luz, resplandecerá en vuestra alma por toda la eternidad”. Participan su fallecimiento y acompañan a su querida colega y amiga Andrea y a su familia, Dres. René Ignacio Alderete, Andrea Achari, Sebastián Matach Olmedo, José Ignacio Bonacina, Rodrigo Martorell, Tania Zerda Beltrán, Sres. Daniel Castro Menéndez, Matías de la Rua y Amadeo Carrizo. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR RODOLFO OLMEDO LOZA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21…

Fuiste el mejor esposo, el mejor papá, el mejor abuelo... Seguramente estarás ya en los brazos de tu amado hijo. Te amaremos por siempre y para siempre!!!

Su esposa María Estefanía de la Llama, sus hijos Mariana y Miki, Andrea y Juan Pablo, Daniela y Andrés, Agustín y Adriana y sus nietos Luciana, Daniel, Fiorella, Lourdes, Lucas, Stephania, Augusto, Valentina, Agustín, Benjamín, Isadora y Galileo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR RODOLFO OLMEDO LOZA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21…

Directivos y personal de la Empresa SIC SRL, participan del fallecimiento del padre del Sr. Agustín Olmedo de La Llama y acompañan a su familia en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR RODOLFO OLMEDO LOZA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21…

Su hija Dra. Andrea Olmedo y sus nietos Daniel y Stephanía Parisini participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LÁZARO MARTÍN ORELLANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa el fallecimiento del Comisionado de Santo Domingo. Ruega una oración en su memoria

LÁZARO MARTÍN ORELLANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la provincia Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LÁZARO MARTÍN ORELLANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

El senador nacional , Dn José Emilio Neder participa su fallecimiento.

LÁZARO MARTÍN ORELLANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

La empresa constructora Ferro NyD SRL en especial su amigo Carlos Alberto Ferro participa su fallecimiento y acompañan espiritualmente, a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor por tan irreparable pérdida. Que brille para el la luz que no tiene fin”.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR RODOLFO OLMEDO LOZA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21…

Dr. Juan Pablo Allones participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

OSCAR RODOLFO OLMEDO LOZA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21…

Juan Pablo Vignau y Noemí Mansilla con mucha tristeza despedimos a nuestro gran amigo de la infancia con quien compartimos inolvidables momentos de la vida y acompañamos a Estefi e hijos frente a tanto dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR RODOLFO OLMEDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21…

Dr. Juan Pablo Allones participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELSA ZULEMA PACHECO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/21 y espera la resurrección.

La Asociación Argentina de Instrumentadores AADI filial Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la instrumentadora quirúrgica “ Pache” rogando resignación a sus hijas y nietos.

Prof. GERMÁN ARIEL TREJO (q.e.p.d.) Se durmió el 23/4/21…..

Han pasado 2 meses y seguirá pasando el tiempo y cómo duele tu partida temprana, dejando un profundo vacío en nuestros corazones. Estos días que pasaron, estuvieron presentes todos aquellos momentos compartidos con tus ocurrencias, tu sonrisa, tu forma de ser, nos diste los mejores espacios de tu vida, te recordaremos así. ¡Te amamos! ¡Te extrañamos mucho!. Agradecemos tu existencia que fue maravillosa en nuestras vidas. Hijo amado, ya estás con Dios, de regreso a la fuente luminosa a gozar de la felicidad eterna. Descansa en paz en los brazos de María Santísima, de Jesús y de nuestro Padre celestial. Danos fuerza, serenidad y luz para vencer este dolor. Tus mamitas Nenena y Raquel, tus hermanas Gaby, Pichi y sobrinas Noelia, Belén y Damaris, tus tías José, Doly, Perla, Magui y Pedro Rafael y Aidé, tus primos David, Marisol, Ale y Patri, Ferny, Angie, Richard, Marcelo y Pinky invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, al cumplirse 2 meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR QUINTEROS (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21……………..

“Al gran guerrero se le cayó la espada, pero luchó hasta el final”. El Señor te levantó en sus brazos y te llevó a descansar a un hogar, bello hogar más allá del Sol. Participan con profundo dolor Blanca, Manuel y Roxana Vera y flias, ruegan con rosario de oraciones para su eterno descanso al servidor espiritual, que de donde esté, estará guiándonos con su palabra de aliento y de paz.

CARLOS ANTONIO REGATUSO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

El colegio de profesionales de Enfermería de Santiago del Estero lamenta profúndateme el fallecimiento del Lic. En enfermería y quien fuese miembro titular del tribunal de disciplina de este colegio. A quien recordaremos como esa persona llena de alegría, dispuesta a ayudar y entregado a su profesión, por lo que expresamos las condolencias a sus familiares y acompañamos en su dolor en tan difícil momento. Lic. Mariano Chávez. Presidente deñ CPE. Lic. Edel Valeria Sosa. Secretaria del CPE. Y miembros de la comisión directiva.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NÉLIDA ISABEL VITETTA DE COLLANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/21 y espera la resurrección.

Sr. Guillermo Mirolo,Sra. Adriana Mirolo, Pablo Mirolo, Valeria Chazarreta y Stella Mirolo; participan con dolor el fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

NÉLIDA ISABEL VITETTA DE COLLANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/21 y espera la resurrección.

La Cd y socios del club atlético “ Estrella Roja” del Bº Autonomía participan con hondo pesar, la desaparición física de su tesorera, destacando que fue para la institución no solamente un miembro honesto y responsable en sus funciones durante varios años, sino además, una persona de altas cualidades humanas que se observaba en su trato afable, conciliador y entrañable con todos los que la conocimos. Deja así un vacio muy triste e imposible de reemplazarse. Querida Manena…descansa en paz junto al Altísimo. Rogamos consuelo y fortaleza para sus hijos y esposo.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NÉLIDA ISABEL VITETTA DE COLLANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/21 y espera la resurrección.

Las almas mandas son llamadas tempranamente al Reino Celestial porque allí se las protege de muchos sufrimientos que el mundo terrenal les depara…como a ti, querida amiga que ya lo diste todo con tu dulce sonrisa y tu paciencia infinita… Los tres tesoros que dejas en tu hogar sabrán honrar tu memoria y no se perderán porque les has dejado un camino de luz con el amor que siempre prodigaste.

Duerme…duerme tranquila en tu nueva dimensión etérea que el Padre Celestial te abrió sus puertas para recibirte con esa música que tanto amabas.

Llegará tu aliento amoroso cada día en el recuerdo que tus hijos Agostina, Gabriel y Valentino resguardarán de tu presencia en sus vidas cada día.

José Luis Covián, su esposa Inés Simón y su familia despiden con enorme pena y piden oraciones en su memoria.

BRANDÁN, ROQUE JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su prima hermana Alina Brandán de Oieni y flia, participan con gran dolor su fallecimiento, querido Chicho siempre sentimos unidos a nuestro grupo familiar por tus demostraciones de cariño y comentarios ocurrentes. Elevamos oraciones al Señor por tu descanso eterno y consuelo para tus hijos, nietos y demás familiares.

BRANDÁN, ROQUE JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su prima hermana Lilia Beatriz Brandán, su hijo Ernesto Fernando, sus nietos Fernando, Brenda y María Florencia participan con profundo dolor su partida, pero siempre estarás presente en nuestros corazones Chicho querido, acompaño a tus queridos hijos y nietos en este momento tan difícil, un abrazo al cielo primo querido. Eleva una oración en su memoria.

BRAVO, ERASMO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Sus ex vecinos del barrio Coesa. Elcide, Chicha, Paola y Nahil Aodassio Toscano, acompañan a Luisa Bravo por el fallecimiento de su hermano y elevan oraciones en su memoria por su inesperada partida.

CEJAS, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su esposa Ramona Sequeira, sus hijos, David, Iván, Melina y Karen, hijos Pol, Ivana, Graciela y Daiana, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado parque de la paz, Cob. obra social municipal de la capital, servicio realizado por NORTE BENFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Juan Castiglione, Alejandra Cenice e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Billy y Adrian y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Ariel Chaud y flia, Paolo Chaud y flia, Noemí Chaud participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en tan doloroso momento.

DÍAZ, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Bendito sea a Dios, Padre de Cristo Jesus, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. El nos conforta en toda prueba, para que tambien nosotros seamos capaces de confortar a los que estan en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. (2 Corintios1:3-4). La Comunidad Religiosa y Educativa del Colegio Belén participa con profunda pena el fallecimiento de Eduardo Alberto Diaz, padre de nuestra alumna Rita Diaz Garcia y acompaña a toda su familia en este dificil momento, elevando oraciones en su memoria.

DIÓSQUEZ, MARCELO SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Que el Señor te reciba en sus brazos y brille para vos la luz que no tiene fin. Tus amigos Gustavo Chazarreta y Sergio Sialle, acompañan en este doloroso momento a su mamá Aurora, su hijo Gonzalo y a sus hermanos Daniel y Claudia. Ruegan una oración en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Con la sorpresa y el pesar provocados por su lamentable partida acompañamos a sus hijas Rocio y Nazarena en estos momentos de inmenso dolor .Lucho Zanello , su esposa Mony Salomón, sus hijos y nietos.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus hermanos Lela y José Bravo, Luis y Silvia Romano, Ernesto y Mari Correa, René y Valeria, Oscar y Viviana Suárez y Mirta Pereyra participan con dolor su fallecimiento.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su hermana Lela Gajardo, su esposa José Bravo, sus sobrios Sebastián, Agustín y Julieta Bravo, Soledad y Carlos Lody, Tomas y Bautista participan con dolor su fallecimiento.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su hermano Ernesto Gajardo, su esposa Mary Correa, sus sobrinos Flavia, Abel y Nazareno; Iván, Lautaro, Benjamín, Victoria y Emma participan con dolor su fallecimiento.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su hermano Luis Gajardo, su esposa Silvia Romano, sus hijos Maxi, Cintia, Lorena y Delfa participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su hermano Oscar Gajardo, Viviana Suárez, sus hijos Maira, Ramón Luna, Anahi, Mauricio Ruiz, Maxi y sus sobrinos Gael , Alma , Emiliano y Fiorella participan con dolor su fallecimiento.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Mi Negro, mi sobrino querido, quedará guardado en mi corazón, tu amor, tu humildad, tus abrazos de Villalba que no se borrarán nunca de mi corazón. Serás la estela luminosa que me acompañara todos los días de mi vida, y estela derramará la paz en mi corazón. Descansa junto a tus padres Delfa y Ernesto. Señor escucha mis oraciones y atiene mis plegarias, acúnalo en tus brazos que descanses en paz. Sus queridos tíos Dina y Humberto, Yoly y Humberto José, sobrinos María José, Andrea, Mariana, Martín, Luciana,Cecilia, Nacho Danna; Teo, Luz, Fausto Luna, Luciana, Claudio, Santino y Mateo Chávez.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Hermano del alma ya estás en el mejor lugar, en los brazos del Señor junto a tus seres queridos, descansa en paz querido Poxi. Tu cuñada Mirta Pereyra, sus sobrinos Víctor, Silvia, Teresita y sus respectivas familias.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Rosario Villalba de Zerda (tía Charo), sus primos Carlos Zerda y flia, Martha y flia, Claudia y Guillermo Zerda participan con profundo dolor de la partida al Reino de Dios de nuestro querido José, siempre te recordaremos con tu dulce sonrisa. Descansa en paz, un gran abrazo a toda la familia Gajardo Silberman desde la distancia espiritualmente con todos ustedes.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Martha Zerda, Marcelo Fontana, Federico y Florencia participan con profundo dolor de la partida de nuestro primo José . Rogamos por su descanso eterno.

GAJARDO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Hermano qurido, hermano del alma y la vida. Viviras eternamente en mi corazon y mi memoria. Ruego una oracion en su memoria. José Luis Cerioni y flia. participan su fallecimiento.

GAJARDO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

Que tristeza inmensa, un amigo con Mayuscula. Descansa en paz querido amigo y brille en ti la luz que no tiene. Comision Directiva Club Social La Banda participa con dolor su fallecimiento.

GAJARDO, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Que tristeza, que dolor, se nos fue un gran amigo. Que brille para el gran amigo Poxi la luz que no tiene fin. Dios lo tenga en la gloria. Socios y amigos Club Social La Banda. Participa con dolor su fallecimiento.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su esposa Mabel Sibelman, sus hijas Rita, Carolina, Elena y Luciana, su madre pol Rosita Coronel y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Puestito de San Antonio. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GEREZ, ARMINDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su esposa Adelfa Aranda, sus hijas Maricel y Camila Gerez, participan con dolor su fallecimiento, su reto fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Andrés Rojas, Fabiana Escontrela y familia participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Potencia GNC participa s su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. CEAR SRL participa s su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Que el Señor te reciba en tus brazos y te dé el descanso eterno". Jorge Gómez, tus sobrinas Elena y Guadalupe participan tu fallecimiento y elevan oraciones en tu querida memoria.

GUERRA DE BARBOZA, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/21|. El director de nivel primario, la supervisora general de nivel primario, sus colegas supervisores escolares y empleados de nivel primario, participan al mes del fallecimiento y acompañan a su hijo, Supervisor escolar Antonio Barboza. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE MARHE, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. Rheque Carrizo y flia, participa con dolor el fallecimiento de la querida Dorita y acompaña a su familia e hijos en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol, sus hijos Antonieta y Pablo, Susanita y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria y acompañando a toda la familia en este triste momento.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Que el Señor te tenga en sus brazos como nosotras en el corazón. Graciela, Norma, Sara y Adriana, Sauad participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Los compañeros de trabajo de la Secretaria Electoral de su hija María Pía, Dr. Leon Felipe Martinetti, Dra. Maria Jose Moyano y Dr. Luis Eugenio Cantizano participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Mauricio y Rosita participan su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a su hija Claudia. Q.e.p.d.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. C.P.N. Eduardo Diví, su esposa Rosana Josefina Montenegro y sus hijos expresan profundo pesar por el fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan triste momento. Rogamos una oracion en su memoria. Que descanse en paz.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Coco Leveaut participa su partida a la casa del Padre y acompaña a sus familiares en estos momentos.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Mónica Cristina Martinez y flia, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de dolor. Q.e.p.d.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Elena Beatriz Duran, Alejandro Remigio Ferreiro e hijos Alejandro, Eugenia y Martin, lamentan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijas y familias en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Adriana Álvarez y Florencia Gauna participan con mucho dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Marite y acompañan a toda su familia en este momento de profunda tristeza.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Participamos con mucho dolor la muerte de nuestra querida Tere, vecina y amiga de toda la vida. Esmera, Coca, Licha y sus hijos Gabriela Sapag, Claudio y Diego Muñoz.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina Castillo Solá, participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Manuel Horacio Elías participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (TEITA) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Miguel Cuevas y su esposa Alicia Diven Jozami y sus hijos Josefina, Virginia y Francisco participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|.

Querida Tere, te voy a extrañar ! Siempre te recordare con tu dulce sonrisa. María Fernanda Morelli, Maria Angélica Aragones, Cachola y María Celestae participan con profundo dolor su partida y acompañan a toda su familia en este triste momento.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Tere: sorprendidos con esta triste noticia le pedimos a Dios que te recoja en su seno y duermas en paz. Te lo deseamos de todo corazón. Marta Chamas de Llapur, sus hijos Marta Graciela, María Cecilia y Argentino Cambrini, sus nietos Cecilia María, la princesita Esmeralda, Javier Alberto y Thomas.

LEDESMA, OLGA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Nunca muere la que ha sembrado amor y la que ha marcado la vida de los demás con generosidad y altruismo". Sus hijos: Gabriela y los Dres: Omar y Rubén, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de La Piedad. Descansa en paz.

LEDESMA, OLGA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Hermana ya descansas en los brazos de Jesús Misericordioso". Su hermano: Manuel Franklin Ledesma su esposa Lilia Carrizo y sus hijas junto a sus respectivas familias acompañan a sus sobrinos Omar, Rubén y Gabriela en éste difícil momento de dolor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de La Piedad.

LEDESMA, OLGA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Tía Olga te recordaremos por tú espíritu festivo, canto, danza y música". Sus sobrinos: Carlos, Peggy y Luis Gauna, Fernando Soria, Lili, Marti, Marcela, Marcos, Negrita, Claudia, Martín, Fabián y Mariela Ledesma junto a sus respectivas familias. Acompañan a sus primos: Omar, Rubén, Gabriela, primos políticos y nietos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de La Piedad.

LEDESMA, OLGA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus sobrinos: Lilia Ledesma su esposo Franklin Uñates. Sus sobrinos-nietos: Luján, María de los Ángeles y Gabriel Uñates participan el fallecimiento de la tía Olga y acompañan a sus primos: Omar, Rubén Gabriela y a sus nietos: Lucia, Thiago y Mateo Elevan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, OLGA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus sobrinos: Marta Ledesma su esposo Carlos Palacios. Sus sobrinas-nietas: María Lilia y María Luz participan el fallecimiento de la tía Olga y acompañan a sus primos: Omar, Rubén Gabriela y a sus nietos: Lucía, Thiago y Mateo Elevan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, OLGA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su prima Nélida Gómez de Moyano y las familias de sus hijos Alfredo, Franklin y Fanny Díaz; María Gabriela y Francisco Muratore e Irma Gómez acompañan a sus hijos, a sus nietos, a su hermano Franklin y demás familiares en éste momento de dolor, por el fallecimiento de Olga. Ruegan oraciones por su alma y que Dios la tenga en su Gloria.

LEDESMA, OLGA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Los cuñados de su hermano Franklin: Nilda Carrizo de Comper, Arq. Antonio Carrizo, Teresita Carrizo de Auad y Elda Carrizo de Acuña acompañan en el dolor a sus hijos: Rubén, Omar y Gabriela, nietos. Ruegan por su eterno descanso y una cristiana resignación para toda su familia.