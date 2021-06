FÚNEBRES | 22 de junio del 2021 - segunda parte

23/06/2021 - 02:55 Funebres

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su esposa Lucia Elisa Ibarra, sus hijos Ariel Omar y Jorge Alejandro y sus nietitos Matilde y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su esposa Lucia Ibarra, sus hijos Ariel y Jorge y sus nietos Mateo y Matilde participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio parque de la Paz. HAMBURGO CIA DD SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su hermano Juan Carlos Lencina, su esposa Luisa Del Vitto e hijos Carlos Eduardo, Juan Santiago, María Alejandra y Santiago Andrés Anzorena participan de su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su hermana Silvia Maria Lencina, su cuñado Jorge Lopez y sobrinos Diego, Emanuel, Cecy y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Por siempre te amaremos Jorgito querido.Gracias por tu noble corazón.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

Su hermana Maria Rosa Lencina, su cuñado Emiliano Santillan, sus sobrinos Virginia, Lujan, Florencia y Emiliano participan con profundo dolor su fallecimineto. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Los Afiliados y Comisión Directiva participan del fallecimiento del hermano de nuestra compañera Secretaria de Capacitación de APUNSE Lic. Silvia Lencina, acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Luis Machuca y Kuky Espindola participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la muy querida amiga Silvia y acompañamos con oraciones a toda la familia.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Señor ya esta ante Ti, cúbrelo con tu manto de misericordia. Natalia Gonzalez Sauad participa con mucho dolor el fallecimiento del papá de sus amigos. Descansa en paz.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar el fallecimiento del señor padre de la Lic. María Laura Lerda, destacada docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSE. Acompaña a toda su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. María Elena Santillán de Auad, sus hijos Alejandro, Daniel, Ana María, Ana Cristina y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del querido amigo don Ángel, acompañando con un fuerte abrazso y resignacion a su querida Coca e hijos rogando oraciones en su memoria.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su amigo Orlando A. Toledo y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Coca e hijos en tan duro momento.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Osiris Faccio y familia participan su fallecimiento y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Querido Angelito: te recordaremos siempre con mucho cariño. Julio Cinquegrani, Sarita Gómez y sus hijos Diego, Ramiro y María Pía acompañan a la familia en este momento de dolor.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Gaby ya estás en los brazos del Señor, descansa en paz". Su prima Lita de López, sus hijos Santiago y Vicky, Cecilia y José y nietos Florentina, Benjamín y Matilda participan su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones pidiendo resignación.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. Mariana Emilia Llapur y padre político del Dr. Victor Augusto Vittar Gómez. Ruega una oracion en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculada Dra. Mariana Emilia Llapur y padre político del Dr. Victor Augusto Vittar Gomez. Ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Alberto E. Paz, su sra. esposa Marta A. Demasi, junto a sus hijos Alfonso Exequiel, Lorena María y Leandro Esteban con sus respectivas familias, participan con inmenso pesar su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria y pedimos al Altísimo una pronta resignación cristiana para toda la flia., ante tan irreparable pérdida.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Rheque Carrizo y flia. participa con dolor el fallecimiento del querido Gaby y acompaña a su familia y hermanos en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Señor dale el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin". José Elias Siufi y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Gringo Siufe y flia; Luchi; Chichi y Ana con su flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Luis Alberto Guantay participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con mucho afecto y oraciones a sus hijos Gabriel y Sabina, Vittín y toda la querida familia Llapur. Que el recuerdo de los hermosos momentos vividos con una gran persona alivie el dolor del momento, y traiga pronta resignación.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Mirta Cárdenas y sus hijos Guido Y Mónica Brizuela participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan con cariño a toda su familia.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Un enorme dolor nos causó tu partida querido Gaby, ya no te veremos pasar por el frente la plaza, con tu bastón, que hacia mas distinguida y elegante tu figura y te decíamos que te parecías a un " Lord Inglés". Descansa ...Descansa buen amigo. Acompañamos en el dolor a sus hermanos Ferny, Edy y Chocho. Julio Sosa y su esposa Any Moyano.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Propietario y personal de la cochera Buenos Aires acompañan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su amiga de toda la vida, Tatty Kralis, sus hijos Alejandro y Ana Veronica, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Mimi y a su hija Mariel.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Tus amigos Carmelo y Raquel,, Horacio y Marta, Betty, Anahi, Leny, Cristina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Volaste alto mi querido amigo, pero quedaste en mi corazón. Su amiga Cristina y sus hijos Julio, Claudia y Fernanda, participan con profundo dolor la inesperada partida. elevamos oraciones en su querida memoria.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. María E. Leal Archetti de Rodriguez, sus hijos Fernando E., Andrea C. Paola V y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su amigo Carlos y acompañan a su hija Mariel, en este doloroso momento rogando oraciones en su memoria.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Justo Alegre y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo Carlitos, deseándole pronta resignación a sus familiares. Elevando oraciones en su memora.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Sus familiares Dr. Miguel Angel Llugdar, licenciada Baralide Paez, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una plegaria para su alma.

MEDINA, BLADIMIRO HIVER (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su esposa. Julia Isabel Achaval. Hijos: Gonzalo, Diego, Patricia, Mariela. Nietos: Nicolás, Juan, Ricardo, Lucas , Ramiro. Sol.. hijos políticos: Esther y Gustavo, Viviana. hermanos y de más familiares y amigos participan en su fallecimiento sus restos fueron inhumados en cementerio jardín del sol. EMPRESA SANTIAGO.

MEDINA DE SERRANO, ROSA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. Andrea, Karina, Lidia, Kuky, Vale, , Judith, Germán, Mónica, Iván y Diego participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero Miguel. Elevan oraciones en su memoria.

MORE, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su esposa Gabriela Ruiz, sus hijos Luis Alberto, Victor, Estela, Marili, David, Luis, Mauro, Cynthia, Chanel ,Jaquelín Mariela y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, Sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su esposa María Estefanía de la. Llama , sus hijos Mariana , Andrea , Daniela y Agustin , hijos Pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Luis Matías de la Rúa y familia participa el fallecimiento del padre de Andrea Olmedo. Eleva oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Carlos Enrique Bothamley y Lucía Beatriz Sanchez de Bothamley, sus hijos Federico, Augusto y Claudia Lopez y Carlos; sus nietos Francisco, Felicitas y Eleonora acompañan a Estefi, a sus hijos y nietos en el dolor. Ruegan oraciones por su feliz resurrección.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Pablo Cesar Presti Vignau, Bettina Perez Curbelo y sus hijos Pablo, Gonzalo, Giuliana y Alejo participan con dolor su fallecimiento.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

Aldo Rodolfo Yunes, su esposa Ligia Domina e hijos Joaquin, Francisco, Gonzalo, Fermin y Fatima participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Greta Chequer participa el fallecimiento del papá de Mariana. Que el Señor le dé el descanso eterno.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. M. Victoria Filippa Facello, su esposa Leandro Luna y sus hijos Eneas y Lorenzo participan con profundo dolor su fallelcimiento.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Mariela H. Filippa Facello y sus hijos Guadalupe, Nicolás y Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Ricardo José Filippa y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Gilberto Parisini y Cristina Del Castaño; sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora; Franco y Josefina Ferreira Lesye; Antonella y Sergio Rogel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Compañeros de su hija Daniela de Clínica Biodentis participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Dolores Pereda de Falcione, su hija Susana Falcione Pereda y José V. Lopez e hijas con sus respectivas familias acompañamos en este momentos tan triste con mucho cariño a Estefi, hijos y nietos, que Dios y la Virgen los bendiga rogando oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Nora Carabajal Loza, su esposo José Manuel Cáceres participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposa Estefania e hijos, rogando por su eterno descanso y la cristiana resignación de los suyos.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Silvia Mercedes Cortes de Renteria Feijóo y sus hijos Adolfo José y Hernán Luis y sus familias participan con dolor el fallecimiento del querido Osqui. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Felisa Anabel Moyano de Arce y sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía y Ana María con sus respectivas familias participan con inmenso dolor el fallecimiento del querido Osqui. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Pablo Mariano Arce, su esposa Andrea Paz y sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita participan con dolor el fallecimiento del tío Osqui. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Alfonzo José Arce participa con inmenso dolor el fallecimiento de su tío Osqui. Ruegan oraciones en su querida memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Analía Mercedes Arce y Carlos Enrique Soria; junto a sus hijos Mercedes, Gonzalo, Paula y Joaquín participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido padrino y acompañan con mucho cariño a toda su familia.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Anabel Arce y Andrés Muratore y sus hijos Anabella, Andrés Augusto, María Belén y Agustina participan con mucho color el fallecimiento del querido tío Osqui. Que brille para el la luz que no tiene fin".

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Dr. Miguel Eugenio Zirpolo, su Sra. Marta Blanes, sus hijos Rosa María, Miguel Eugenio y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su gran amigo Oski y acompañan a su familia en estos momentos de tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Triste noticia saber de tu partida cuesta aceptarlo, solo hay consuelo saber que estás en los brazos del Señor". Amigos de su hermana Silvia: Daniela Laitán y flia; Sandra Castillo y flia; Pablo Fernández y flia

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. " Ya descansas en los brazos del Señor". Manuel Laitán y Sra; sus hijos y respectivas familias participan su fallecimiento.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Autoridades, Docentes, Nodocentes, estudiantes y miembros de la comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participan con profundo pesar el fallecimiento del profesor Carlos Regatuso, quien se desempeñaba en la Lic. en Enfermería y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. "Ya está ante ti Señor. Recíbelo en tu morada de luz, paz y amor". Charly. Descansa en paz querido amigo, siempre te llevaré en el recuerdo y en mi corazón. Tu luz brillará eternamente y tus pasos por mi vida permanecerán siempre en mi recuerdo. Pido a Dios fortaleza y resignación para tus hermanos. Participa y pido oraciones en su memoria tu amiga y compañera Mirta Paz t su familia, Walter, Sabrina y Giuliana.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. La directora de Departamento de Ciencias de la Salud de la UNSE, Lic. Mirta Paz, el cuerpo docente y no docente de las carreras de Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Obstetricia participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento de irreparable pérdida. Ruega una oración en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

RODINI DE SÁNCHEZ, IRMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Andrea, Karina, Lidia, Kuky, Vale, Judith, Germán, Miguel, Iván y Diego participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Mónica. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus hijos Marilena y Ricardo Maldonado, su hija pol Maria Marta Yocca y sus nietos Facundo, Rodrigo y Camila Maldonado participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Querida tía cuanto dolor nos causó la triste noticia de tu partida. Nunca te olvidaremos, fuiste una persona muy buena y generosa con nosotros, sobre todo con mi madre.Le pedimos a Dios que te tenga en la gloria. Sus sobrinos Marta Aranda y Rubén Cecconi, sus hijos Nico, Cristian y Orne, acompañan a sus hijos Marilena y Ricardo y a toda la flia por tan irreparable pérdida. Se ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Los compañeros y colegas del proyecto de Investigación de la UNSE acompañan a su hija Marilena por tan dolorosa perdida.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Rosy palavecino, Susana Herrera y Cristina Fennema acompañan a Marilena en este momento de tanto dolor por la irreparable perdida de su madre. Ruegan a Dios le dé consuelo y fortaleza a su familia.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

Pablo Cesar Presti Vignau, Bettina Perez Curbelo y sus hijos Pablo, Gonzalo, Giuliana y Alejo participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

Aldo Rodolfo Yunes, su esposa Ligia Domina e hijos Joaquin, Francisco, Gonzalo, Fermin y Fatima participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Teti Cerro e hijos, Laura y familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Riki. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

Las amigas de su hija Marilena : Magalí, Laura, Silvia, Silvina, Lucy, Marily, Adriana, Chely, Daniela, Cecilia, Beatriz, Margarita y Patricia y flias. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

Chiqui Lencina y su hija Virgi Avila participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. José Luis Benitez, su esposa Margarita Alvarez y sus hijos Martin y Luicia Benitez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Estela y Edy Salomon participan con profundo dolor el fallecimento de Negrita, hermana en el afecto de su madre Hilda. El Señor la reciba en sus brazos para la vida eterna.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Maria Ines Falcione de Gavicola, Aldito, Antonella y Franco Gavicola participan el fallecimeinto de la tia Negrita y acompañan a Marilena y Ricardo eb tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Daniel Falcione, Valeria Cerutti, Josefina, Luciana y Benjamin Falcione participan el fallecimiento de la querida tia Negra y acompañan a Ricardo y Marilena en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

C.P. Mariano Juanche, Dr Esteban Juanche y sus familias participan el fallecimiento de la querida tia Negra y acompañan a Marilena y Ricardo en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

Ing. José Guido Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli participan el fallecimiento de la querida tia Negra y acompañan a Riky y Marilena en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

Nélida Cahud de Maatuk y sus hijos Daniel, Chely, Eduardo y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Negrita y acompañan a sus hijos Ricardo y Marilena en este dificil momento.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. El Ing. Luis Eugenio Lucena, su esposa Ing. Mercedes Martinetti de Lucena, sus hijos, Mercedes, Gonzalo y Eugenia Lucena participan con profundo pesar su fallecimiento, y acompañan con mucho afecto a su hijo Ricardo Maldonado. Esperan para toda la familia el pronto consuelo de la fe.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

Sus compañeras y amigas: Gloria de García, Irma Álvarez, Alba Farías, Ana Goldar y María Ramendo, docentes jubiladas de la Escuela 1049, participan con gran pesar su fallecimiento. Ruegan al Señor por su eterno descanso y por la cristiana resignación de su familia.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Querida negrita es muy triste para mi saber que no recibiré tu llamada tanto para alegrías o cosa feas que me pasaban. Y vos siempre dándome fuerzas. Extrañare para mi cumple la comida que me gustaba y vos la hacía con tanto amor. Pero bueno ya nos reencontraremos con él el Gringo y vos para continuar la charla que nos quedó pendiente para hablar de todos los temas. Un abrazo eterno. Mónica Nader.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Mavel N. de Nader, Mónica y Marcela Nader acompañan a su hijos Marilena, Ricardo, María Marta y nietos en este doloroso momento. Siéntanse orgulloso de la mamá que tuvieron ejemplo de cristiana madre abuela y amiga. El Señor les dará la fortaleza y el consuelo y a ella el descanso eterno.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Greta Chequer acompaña a su amiga Marilena en este triste momento. Ruega al Señor le dé el descanso eterno a la querida Negrita.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Dios misericordioso ponemos en tus manos a tu hija María Elena y concédele la paz eterna y recíbela en tus brazos. Acompañamos a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento de dolor. Su vecina y amiga Blanca Díaz de Gómez y sus hijos Lic. Silvia Gómez de Carrera y Dr. Julio Mariano Gómez y flia.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Livio N. Yocca, su esposa Martha S. Rodríguez de Yocca y sus hijos Livio y María Martha y Ricardo Maldonado y sus nietos Facundo ,Rodrigo, Camila, Valentín y Faustino la despiden con dolor, pero con mucho cariño, por tantas muestras de amor y generosidad que nos brindó. Que el Amo Jesús, de quien fue ferviente devota, la reciba en la vida eterna.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su amiga de toda la vida, Adela C. Divi y sus hijos Darío, Gabriela y Eugenia Qüesta con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan consuelo para su familia y rezan por su eterno descanso.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su ahijada en la fe, Gabi Qüesta, su esposo Carlos A. Roldán y sus hijos Ramiro, Diego, Carlos y Andrés abrazan a su familia y rezan por su descanso eterno, en el amor de Dios.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

"Dichosos los que al partir dejan una estela imborrable de cariño, de amistad y de hermosos recuerdos. Nora Alicia Amestoy de Arias y sus hijos Carlos Alberto y María Cecilia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a Marilena y Ricardo en estos momentos de dolor.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. "Con profundo dolor y tristeza te despido querida amiga". Beba de Arias participa con profunda pesa su fallecimiento y abrazo con gran afecto a Marilena y Ricardo. Eleva oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. "Querida Nerita, la despido con mucho dolor. Atesoraré en mi corazón los momentos compartidos. Gracias por tanto cariño y por haberme honrado con su amistad. María Cecilia Arias lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña con cariño a Marilena, Ricardo y demás familiares. Descansa en Paz.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Beba de Arias, Carlos y Cecilia acompañan con gran afecto a sus amigos Marta y Alberto en estos momentos de dolor ante la irreparable pérdida de Negrita.

SOTO, EZEQUIEL NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su esposa Rosa Rocha, su hija Valentina Soto y de mas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado parque de la paz, Cob Hamburgo C.I.A de Seguros S.A, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

SOTO, EZEQUIEL NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Tere Unzaga y flia abraza a su prima Negri con mucho cariño en tan triste y doloroso momento.

SOTO, EZEQUIEL NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. María del C. Pavn y su esposo José Santillán participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo y amigo Exequiel, se ruega oraciones en su memoria.

SOTO, EZEQUIEL NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus querido tíos Esther Soto y Juan Mansilla, sus primos Juan Jose Mansilla y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz.

TABOADA, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus primos José V. López Pizzorno y Susana Falcione, sus hijas Susanita, María Dolores y Julio (a); María del Carmen y Aldo con sus respectivas familias participan con mucho dolor y tristeza la partida del querido primo y tío Luisito y acompañamos a Luis maría y a toda su familia en estos momentos inesperados y tristes que les toca vivir. Que descanse en paz.

TABOADA, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Raul Alderete Palacio participa el fallecimiento de su amigo y hermano en el afecto y la fe. Dios lo guarde en su gloria.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Sus nietos María Emilia y Hector Peralta Puy lamentan el fallecimiento de la querida abnuela. Rogamos una oracion por su descanso eterno.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. María Alejandra Puy Nassif, sus hijos Maria Emilia Peralta Puy y Hector Francisco Peralta Puy participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Hortencia.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. La comisión directiva del SUOEM Banda participa el fallecimiento de la madre del compañero secretario gremial Hector Francisco Peralta. Elevan oraciones en su memoria.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. El Centro de Jubilados Amelia S. de Farhat participa el fallecimiento de su socia activa y ruega una oración en su memoria.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Los amigos de su hija Nancy participan con dolor el deceso de su querida mamá. Chochy, Clyder, Marcelo Palavecino y Reyna, Belen.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Daniel Moeremans, Amelia Ibarra, Marisa Torres, Mercedes Sonzini y Ramiro Uñates participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera de Catedra Mirta Peralta. Ruegan oraciones en su memoria.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Querida Mirta, en este momento doloroso por la partida de tu querida Mamila, te abrazamos con todo el cariño que sentimos por vos y tu fmilia. Los acompañamos y deseamops que encuentren la paz y serenidad que les dá el haberla asistido y cuidado siempre. Tus amigas Adriana Bravo, Cecilia Rodriguez, Patricia Palomo y Marita Rodriguez.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Mirta, Pancho,k Pedro, Nancy, Mary y sus familias, los saludamos y acompañamos con cariño por la partida de su madre Hortencia, quien fue pilar fundamental d la familia. Marita Roderiguez y José Santos junto a sus hijos Leandro, Pablo, Ale y Belen.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. María Angélica Ledesma participa con profundo dolor el fallecimiento de Manena y acompañan a su familia en este difícil momento.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. El equipo de Gestión, docentes, alumnos y egresados de la Maestría en Administración Pública de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de Manena y acompañan a su familia en ese difícil momento.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Conciencia y Acción Ciudadana participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañera. Ruega oraciones en su memoria

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. La escuelita de futbol infantil " Estrellitas", del club atlético Estrella Roja participa con mucha tristeza el fallecimiento de la mamá de Valentino Collante, integrante de la misma y acompañan a toda su familia unidos en oración por su descanso en paz y por el consuelo y fortaleza para sus familiares. Sra. Manena nunca la olvidaremos!. Gracias por habernos apoyado siempre!..

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo CPN. Andrea Urquiza, CPN. Pablo Abutti, CP: Ana Lila Nazar y el plantel de empleados de Contaduría General de la Provincia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

ROLDÁN, PERLA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Perlita, amiga, hermana, ya cumpliste un año de tu partida al encuentro de Jesús, aún recuerdo tus palabras de despedida "Cuidate Changuita" las que guardaré por siempre en mi corazón. Amiga querida descansa en paz. Rosita Appa Vieyra y familia.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA(q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Gloria Herrera, Mario Roberto Abalos e hijos participan con pesar su fallecimiento acompañan en estos momentos de dolor a su querida amiga Berta y demás familiares, elevando oraciones en su memoria.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Nuestro Dios dijo: "Yo les doy vida eterna; y no pereceran jamás, ni nadie las arrebatrá de mi mano ..." (Juan 10:28). Nuestras cristianas condolencias en estos momentos de dolor a su herrmana Berta y flia. Rogamos oraciones en su memoria. Kuky y José Gimenez.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA(q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna " Las amigas de su hna. Berta del grupo de oración: Chichina, Adriana, Cristina, Gladys, Graciela, Inti, Licha,Magali, Magui, Marta, Nelly, Olga, Sara, Silvia, Beby, Tere, Noemí, Silvia y Chini, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Nicolás Tomás Gentile, Maria Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra vecina y amiga Nély Canlle de Costa. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|.

Viviana Jaimes y Leticia Gómez participan el fallecimiento de la querida Mafi y acompañan a sus hermanas Berta, Marta y Nelly en este doloroso momento.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|.

Pinono, Tere, karina, Fernando y Natalia participan de la dolorosa partida de Mafy hermana de nuestras queridas amigas Berta y Mechita y acompañan en este duro momento también al resto de su familia.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Las amigas del grupo del mate acompañan a su hermana Berta y sus primas Mechita y Pilu, Brille para Mafi la luz que no tiene fin.

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Marquesa Adriana Zurita lamenta participar el fallecimiento de César, quien junto a su esposa prestaran cristiano servicio llevando la Palabra de Dios donde quiera que hubiere oídos prestos para escucharla. Con la fe puesta en que su cuerpo y su alma ya gozan de la paz del Señor.

SANTILLÁN VDA. DE TEJEDA, GLORIA YLUMINADA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Arq. Gabriel Gonzalez Orisber y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

SANTILLÁN VDA. DE TEJEDA, GLORIA YLUMINADA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Pila González, Susana Orisber e hijos: Jorge, Gabriel, Iván, Exequiel y Carolina González Orisber, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BARRIONUEVO, ZOILA GENOVEBA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. "Sé que aún es pronto para acompañarte, pero nos consuela saber que estás en un mejor lugar. Tu recuerdo nos acompañará por siempre". Sus hijas Adriana y Patricia, tus hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso eterno. Frías.

BARRIONUEVO, ZOILA GENOVEBA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. "La muerte es un pétalo de flor que se suelta y deja un anhelo eterno en el corazón. Así vivirás siempre en nuestro recuerdo". Sus sobrinos Jorge y Edith, tus sobrinos nietos Matías, Mauro, Cande, Faty y Maxi participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno. Frías.

BRUE, MARGARITA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus sobrinos Rubén, Mabel, Omar y Vitín Blázquez; sobrinos políticos Norma Castillo, Antonio Rodríguez, Tere Luna y Daniela Rodríguez con sus respectivas familias participan con profundo dolor sui fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRUE, MARGARITA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus sobrinos Estela Elías Brué, Marité y Daniela Sanchez, Elias, Ricardo Alcalá y Miguel Simón participan su fallecimiento. te voy a extrañar mi Vieji querida descansa en paz en el reino del Señor.

BRUE, MARGARITA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus cuñados Teresa Lund de Luna y Manuel Antonio Luna; sus hijos Eduardo, Tere, Mariela y Guillermo con sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Hijos del tío Pancho Salomón de Los Juries se unen al pesar de su familia en recuerdo de sus padres y ruegan para Pocho el eterno descanso de su alma.

OLLER, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Grupo de amigos de Profesores de Educacion Fisica y ex integrantes del equipo de futbol de profesores, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Tito. Elevan oraciones en su memoria.

OLLER, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Prof. Edison Carrizo participa el fallecimiento del querido amigo y colega Tito y acompaña a la familia en este dificil momento.

OLLER, RAÚL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. ¡Qué pena tu partida, querido Tito! Te recordaré siempre como amigo, cotrreligionario y anfitrión generoso. Acompaño y abrazo a tus hijos y hermanos. Hasta siempre y gracias por el afecto. Domingo Juan (Toti).

ORELLANA, LÁZARO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. El colegio de Profesionales de Enfermería de Santiago del Estero participa con mucha tristeza el fallecimiento del Lic. En enfermería. Por lo que acompañamos en este dolor a sus familiares y compañeros en la profesión. Rogamos una oración en su memoria.

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su ex compañera y amiga Aída Antonia Zurita de Cisterna, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria. Frías.

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Vivirás eternamente en el corazón de quienes tuvimos la dicha de compartir tu vida". Acompañamos en este momento de dolor a su esposo Salvador Forte, a sus hijos Alberto, Mariano y Natalia y a sus respectivas familias, a sus hermanos Julio y Mónica. Beto Mubarqui, su esposa Zulma, sus hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Frías.

SEQUEIRA, RITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Dr. Gustavo Azar y Victoria Soria de Azar y su familia, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.