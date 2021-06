FÚNEBRES | 24 de junio del 2021 -primera parte

24/06/2021 - 02:30 Funebres

Fallecimientos

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIA RAQUEL VIROSTA DE ARCE

(q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. En este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIA RAQUEL VIROSTA DE ARCE

(q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EZEQUIEL NAZARENO SOTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/21 y espera la resurrección.

Padre, esposo, hijo, amigo. Desde ese lugar cerquita de Dios ilumina los corazones que quedaron llenos de dolor por tu partida. Sigue siendo el Ángel Guardián de tu amada esposa e hija. Cada lugar por donde estuviste quedará marcado por tu alegría y risas. Una persona maravillosa que dejó un gran vacío en todas las personas que tuvimos la suerte de conocerte. Dios nos dio memoria para no olvidarte. Sus compañeros y amigos de AMAUPCN lo despiden y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SILVIA RAQUEL VIROSTA DE ARCE

(q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21 y espera la resurrección.

Participan con profundo dolor de su partida hacia el padre celestial, y acompañan a su flia en este momento. Sión Zamora, Karina Leguizamón, Margarita Pavón, María del Carmen Pavón y José Santillán.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RIICARDO DEL FRARI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/06/21 Y espera la resurrección.

Todo el equipo del Hostal del Abuelo participa el fallecimiento del padre de su querida compañera Natalia. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR RODOLFO OLMEDO LOZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

El Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero, a través de su Honorable Consejo Directivo, participa su fallecimiento y acompaña a la Dra Daniela Olmedo en tan doloroso trance. Se eleva una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OSCAR RODOLFO OLMEDO LOZA

(q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21.

Directivos y Personal de la Empresa SIC SRL., participan del fallecimiento del padre del Sr. Agustín Olmedo de La Llama y acompañan a su familia en este doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LÁZARO MARTÍN ORELLANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la provincia, Dr. Marcelo A. Barbur participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LÁZARO MARTÍN ORELLANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia Dr Marcelo Alejandro Barbur, el Sr. Subsecretario Dr. Héctor Facundo Funes, los Sres. directores generales de áreas y empleados de dicho ministerio, participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OSCAR RODOLFO OLMEDO LOZA

(q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. En este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RAÚL VICENTE OLLER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/6/21 y espera la resurrección.

La comisión directiva del Club Atlético Unión de Beltrán, lamenta profundamente el fallecimiento de un expresidente, exjugador, DT., e hincha de nuestra institución el Profe. Raúl “Tito” Oller y expresa su más sentidas condolencias a sus familiares y amigos que Dios conceda fortaleza y cristiana resignación en este momento de tanto dolor. Q.E.P.D.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MANUEL MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21 en Lanús (Pcia. de Bs.As) y espera la resurrección.

Su hermana Elisa Viscelli, su cuñado Héctor Ponce y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Dejas un dolor muy grande en la flia., a la que amaste. Para ti no existían distancias. Ejemplo de amor familiar. Descansa en paz. Rogamos oraciones.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ELENA, RODRÍGUEZ DE MALDONADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

Héctor A. Ponce, Elisa Viscelli y sus hijos Héctor y Roxana con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su muy apreciada amiga Negrita.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA TERESA KOZAMEH DE APRILE

(q.e.p.d) Se durmio en el Señor el 20/6/21 y espera la resurrección.

Francisco Cavallotti, sus hermanos Roberto, María Teresa y Marta Cavallotti, sus nietos Valentina Cavallotti y Andrés Martínez y sus bisnietos Luján y Vicente Martínez y Nora T. de Cavallotti, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ANTONIO GAJARDO VILLALBA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

Tus alas estaban listas para volar, pero nuestros corazones nunca estuvieron listos para verte partir Poxi amigo querido. Te llevaremos en nuestros corazones por siempre. Tus amigos Sary, Nene y Milagro Navarrete, acompañan en su dolor a su esposa Mabel. a sus hijas Rita, Carolina, Elena, Lucina, a su madre pol. Rosita, a sus hermanos y sus respectivas familias en tan doloroso momento. “Que brille para él la luz que no tiene fin”.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CARLOS ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/21 y espera la resurrección.

Hermano querido te adelantaste para descansar con nuestros padres, te vamos a extrañar eras tú la alegría de nuestros encuentros, tu sonrisa fue siempre esa chispa, estamos seguros que sembraste mucho amor predicaste de Dios en tiempo y fuera de tiempo, ayúdanos a ser fuertes como tú lo fuiste, te amamos y Q.E.P.D. Tus hermanos José, Negui, Raul, Jorge, Gustavo, David y Analía. Hasta pronto.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ARMINDO GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento del esposo de la Sra. Adelfa Aranda, empleada de la oficina de compras y padre de la Srta. Camila Gerez, empleada de la oficina de Despacho de Presidencia y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación..

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ARMINDO GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Equipo de Asesores de Presidencia, Directora de Sumarios ,Directores Generales de los todos los Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, Vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento del esposo de la Sra. Adelfa Aranda, empleada de la oficina de compras y padre de la Srta. Camila Gerez, empleada de la oficina de Despacho de Presidencia y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CLARIVEL OLGA DOMÍNGUEZ DE VERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 18/6/21 y espera la resurrección.

Prof. Josefina Yolanda Pedano de Fumarola, Dr. Luis Alejandro Fumarola y Dr. Héctor Rafael Fumarola participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposo, hijos y nietos en este difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANAMARÍA CHEEÍN DE BRUNA

(q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21.

Querida Anamá…te fuiste sin un adiós…Había empezado a extrañar tus amenas charlas inteligentes y llenas de contenidos literarios que tanto me enseñaban y entretenían porque eras una lectora incansable y sabia…Guardaré en mi corazón el recuerdo de cada momento feliz y de confidencias compartidos durante largos años de cercana compañía. Que tu alma repose en esa eterna calma que siempre anhelabas junto a tu amado Sebastián. Tu amiga Inés Simón de Covián y familia, participamos con mucha tristeza de tu viaje al Reino Celestial… y elevamos la más ferviente oración por tu hermosa memoria.

RECORDATORIO

ELVECIA LUDOVINA SUÁREZ VDA. DE PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/3/21 y espera la resurrección.

Aunque ya no te escuchemos con nuestros oídos , sabemos que tu dulce voz susurra en nuestros pensamientos. Aunque ya no podamos verte con los ojos, te contemplamos en nuestros recuerdos. Aunque ya no podamos abrazarte y darte besos, nuestro amor por ti va a donde estés y te llena de alegría. Aunque ya no podamos estar juntos en la tierra, tenemos la certeza de que vendrás a buscarnos para ir al cielo.

Rogamos al Señor por su eterno descanso al cumplir tres meses de su partida al Cielo . . . Te Amamos Madrecita!. Tus hijos Luis, walter,Dany,Manu,Gachy,Cris y Mony. Tus nietos Virgy, Sol, Manu y Agus y Bisnietas Arantza y Luana, hijos políticos. Ruegan una oración a su memoria.

RECORDATORIO

RENÉ ORLANDO ABREGÚ DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/6/19 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen 2 años de tu ausencia física, mi viejo, y digo física porque en cada recuerdo, en cada momento de felicidad o tristeza, en cada decisión, en cada meta por cumplir estás conmigo. Mi dolor por no poder verte terminará el día que nos volvamos a encontrar, cuando sea el momento. Hoy mientras sigo para todos nuestros hijos, nietos y toda la familia como lo hicimos siempre juntos, estar para todos nuestros hijos y así será mientras pueda.

Cuida siempre de nosotros junto a nuestro Dios, te extrañamos.

Tu esposa Luisa Avelina Silva, tus hijos René, Ramiro, Santiago, Gustavo, Ricardo, Daniel, Ana, Paola, Sonia, Verónica y Miriam, tus nietos y bisnietos.

RECORDATORIO

ÁNGEL ANTONIO TREJO (Poroto)

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 24/5/21 y espera la resurrección.

Hoy hace un mes de tu partida y todavía no podemos acostumbramos a no verte, a no escucharte, tu ausencia nos llena de tristeza y dolor. Te fuiste a un lugar donde no existe el dolor, ni el sufrimiento, solo la paz y felicidad. Estamos seguros que hoy estás con tus seres queridos que tanto amabas y extrañabas. Hoy sos nuestro ángel que desde el cielo nos va a dar luz y la guía que necesitamos para superar tu pérdida. Te amamos y extrañamos mucho Poro. Sus hijos Guillermo, Diego, María Marta y Zulma.

RECORDATORIO

RODOLFO ALBERTO MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 24/5/21|.

Le dijo Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá".

Su esposa Rosa Alda Anrríguez; sus hijos Lucía, Roxana y Rodolfo; sus nietos María Eugenia, José y Mauricio; nietos políticos Julia Salomón, Álvaro Fernández; sus bisnietos Ignacio, Joaquín, Jeremías la recuerdan con mucho amor al cumplirse 1 mes de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO

RAMÓN PATRONICIO GONZÁLES

(q.e.p.d.) Falleció el 23/5/21|

La familia de Ramón Patronicio Gonzáles, eternamente agradecida con su enfermera profesional universitaria Justina Luna, quien lo supo atender con muchísimo profesionalismo y cariño incondicional. ¡Gracias, gracias Justina! por toda tu entrega. Un agradecimiento de por vida.

RECORDATORIO

EDUARDO ANÍBAL LOPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en la paz del Señor el 24/6/18….

“Gordo: Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestra alma”. A tres años de tu viaje estás presente siempre, siempre en nuestras vidas. Tu esposa Nancy, tus hijos Pablo, Flor, Enzo, Santi, hija política Vanesa y tu hermoso nieto Genaro. Te recordamos con inmenso amor.

INVITACION A MISA

CARLOS DANTE BRIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 16/6/21 y espera la resurrección.

Dichosos los que como el, al ser llamados por el Señor, dejan tras de sí una estela imborrable de cariño y un ejemplo de virtudes imperecederas. El dolor de haberlo perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos al paseerlo.

Su esposa Marcia Arabia, sus hijos Carlos y Alejandra, Maricel y Matías, sus nietos Aldana, Franco, Juan Ignacio, Gonzalo y Luciano, Agradecen a sus tíos, primos, sobrinos, amigos, al personal directivo, docente y maestranza de la Escuela Nº 398, Martin Uriondo, directivos de la firma Simón Hnos, compañeros Soldados Clase 50, abuelos de sus nietos, vecinos, a sus clientes, a los amigos y papás de su hijo Matías, a la empresa de Emergencia Sem y a todas las personas que nos acompañaron en este doloroso momento, e invitan a la misa al cumplirse nueve días de su partida a la Casa de Nuestro Padre Celestial el día 24/6/21 en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs. a través de la página de Facebook.





ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Humberto Titi Floridia, Lucy de Floridia, sus hijos Mariel Floridia de Saá, Claudio Saá, sus nietas Hilen y Zahira Saá Floridia, participan con dolor el fallecimiento del suegro de su sobrino Chichi Rojas y padre de su esposa Sandra Abdala y flia. y sus nietos Rojas Abdala y elevan oraciones en su eterno descanso y brille la luz que no tiene fin.

ABRAHAM, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Hector Ponce, Elisa Viscelli, sus hijos Hector y Roxana y sus respectivas flias, participan con dolor el fallecimiento del querido amigo y vecino Benja. Sembraste en vida tanto amor y amistad asi te recordaremos. Estas junto al Señor. Oraciones por tu descanso.

CÁCERES, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus hijos Juan Pablo, Gudi, Andrés y Yino, sus hijos políticos nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumanos hoy a las 10:30 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTILLO, LUISA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus hijos Carlos y Rafael Ledesma Castillo, sus nietos Victoria, Ailen y Morena y Benja y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHEEÍN DE BRUNA, ANAMARÍA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Prof. Pedro Villalva y flia, participan con profundo dolor el fallecimietno de su prima política Ana María, nuestro más sentido pésame a todos sus familiares. Se ruega una oración en su memoria.

CORONEL, ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus hijos Miguel y Olga Cristina; sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares part. con dolor su fallec. Sus restos fueron inhum. En el cementerio de Los Flores. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORONEL, ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su hermano Humberto Coronel, su cuñada Julia Romano y sus sobrinos Monica, Silvia, Claudia, Ramón y Humberto participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus sobrinos Claudia Coronel y Camila y Ezequiel Segura, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CORONEL, MÁXIMA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus hijos Luis, Yolanda, Norma y demás familiares. Servicio de Cremacion. Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORREA, ROSA CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su hijo Oscar Enrique Montenegro y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CORREA, ROSA CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. La comisión directiva y personal administrativo de la biblioteca Pedro Firmó Unzaga participan el inesperado fallecimiento de la ex integrante de la comisión directiva, ligada en numerosos proyectos institucionales. Acompañan a su hijo en este inesperado transeúnte y ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, ROSA CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Nelly Lucia Cano dé Gómez y sus hijos Silvia, Ruth, Andrea, Luis y José participan su inesperada partida y acompañan a su hijo en este difícil trance. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORTEZ, DOMINGA BELLAMIDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/6/21|. Tía, vivirás siempre en el recuerdo de todos tus hermanos, sobrinos y demás familiares. Te acompañan en el dolo. Sus sobrinas Liliana y Claudia Sayago y sus respectivas familias.

CORTEZ, DOMINGA BELLAMIDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/6/21|. Su cuñada Eva Andrada, sus sobrinos Alejandra y Nelson Cortez, sus sobrinos nietos Gimena, Enzo y Valentina Cortez participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su me memoria.

CORTEZ, DOMINGA BELLAMIDA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/6/21|.Que el Señor en su Divina Misericordia te de en el cielo, el amor y la alegría que nos diste en la tierra, descansa en paz. Te acompaña con profundo dolor, tu hermana Severa Cortez de Ávila, sus hijos Nancy, Silvia y Fabián Ávila y sus respectivas familias. Sus restos fueron inhumados en Tucumán.

DÍAZ, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su esposa Mary, sus hijos Carlos, Franco, María, Juliana, Sole, hermanos Diego, Fede, Victoria, Eva, Héctor, Néstor, Hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de El Deán EMPRESA SANTIAGO.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega Licenciada Clarivel Olga Domínguez y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza.

DOMÍNGUEZ DE VERA, CLARIVEL OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. "Luz eterna para su alma". Mirta Paoletti y Eduardo Sily acompañan cariño a nuestro querido Dr. Domingo y familia en tan doloroso momento, pidiendo al Señor paz, consuelo y resignación.

FERNÁNDEZ, JUAN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus compadres Noemi Ybarra, Rodolfo Caballero, sus hijos Dr. Liliana, Claudio Caballero e hijos, participan su fallecimiento. Rogamos eterno descanso de su alma. Acompañamos a su flia. en su dolor. Buen viaje "Compadre".

FERNÁNDEZ, JUAN GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su mama Maria Fernandez sus hnos Roxana, Marta, Pedro y Julio sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Romano SERVICO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Tomassone SRL. Migue Ángel Tomassone y Cecilia Bianchi participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera su colaborador José Gajardo y acompaña a su familia a transitar este difícil momento.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Raúl Leoni Beltrán participa su fallecimiento.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. "La muerte se ha llevado tu cuerpo pero nunca olvidaremos a un amigo que nos dio tanto de si, siempre estaras en nuestros recuerdos y nuestra alma, nunca se borrará tu hermosa sonrisa".Participan su fallecimiento con profundo dolor. Ruben Fiad y su esposa Hebe. Rogamos una oración en su memoria.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Dr. Jorge Fiad y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Te fuiste junto a Nuestro Dios Posi. mi primo lleno de amor y bondad, siempre con esa sonrisa cómplice. Te llevaremos en nuestro corazón. Gracias por todo el cariño que nos diste. Hasta siempre primo querido Descansa en paz. Maria Inés Jozami de Torres, Luis Torres y Luis Ignacio Torres Jozami.

GALVÁN, ERMINIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su hijo Diego Antonio López, su hija política Nancy, nieto: Valentín y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado parque El Descanso EMPRESA SANTIAGO.

INFANTE, SELVA MIRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su esposa: Neky, sus hijos: Emanuel, René y Valentina, hermanos Isabel, Roxi, Tití, China, y Luchin, su hija política Mariana, su nieto Francisco, sobrinos, cuñadas, y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (TEITA) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Eliseo Camilo Monti, su esposa Rosa Isac e hijas Natalia María Luz y Rosina Monti participan y acompañan con profundo dolor a sus hijos Claudia, María Teresa, Marcela, Sebastián, Pía, Soledad y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. "Dichosos los puros de corazón, pues ellos verán a Dios". Gaby Daher de Abdo, Carlos y Charly Abdo Daher acompañan a todos sus hijos, nietos y demás familiares. ¡Por siempre en mi corazón Teita!.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Bianca Migliorini, Eduardo Boucard, Agustina Boucard e hijitos despiden con hermosos recuerdos a la querida Teita y abrazan profundamente a sus tan apreciadas hijas y flia., en estos tristes momentos. Q.E.P.D querida y adorable Tere.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Capi Lopez Veloso participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de sus amigos Claudia y Sebastian y demás familiares. Tere que en paz descanses.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Integrantes del Estudio Jorge D. Bravo y Asociados, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Edis Vilma Jalaf de Taín y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijas Marité, Pía y demás hermanos, nietos y bisnietos en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Ricardo Pernigotti, su esposa Analía, sus hijos Alejo, Paulo, M. Alejandra, M. Laura, participan con mucha pena su fallecimiento y acompañamos con cariño a todos sus hijos en estos momentos tan tristes.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Tus compañeras de promoción del Colegio de Belén 1957, participamos con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. La comunidad educativa de la Manufactura Escuela de Ceramica y Artesania "Dr. Ricardo Rojas", participa con profundo dolor del fallecimieto del compañero. Elevan oraciones en su memoria.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participa del fallecimiento del Sr. Jorge Guillermo Lencina, y acompaña en el dolor, a su hermana, Lic. Silvia Lencina, integrante del Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo de la Llanura Chaqueña, de la UNSE; y a sus familiares y afectos.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participa del fallecimiento del Sr. Jorge Guillermo Lencina, y acompaña en el dolor, a su hermano, Ing. Juan Carlos Lencina, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; y a sus familiares y afectos.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. La directora, Ing. Rocío Carreras, junto al equipo, que integra el Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo de la Llanura Chaqueña, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr. Jorge Guillermo Lencina y acompañan en dolor a su hermana, Lic. Silvia Lencina, integrante de dicha Secretaría y a sus familiares y afectos.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Silvia Llavar y Anita Castiglione participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hermanos y a toda su familia.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Dora Llapur, Lisi Cisneros, Liz Larcher, Marisa Gomez, Claudia Gonzalez, Nelly Cabrera, Monica Salomon, Ana Diaz, Laura Cisneros participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del sub secretario de Educación de la Municipalidad capital Ing. Juan Carlos Lencina. Ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. CPN. Roberto Soria, Lic. Maria Carreras, sus hijos Roberto Emanuel, Alvaro Facundo y Daniela Marisel participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Silvia y cuñado de su amigo Jorge. Ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. El Sr Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr Vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr. Jorge Guillermo Lencina, hermano del Ing. Lencina Juan Carlos, integrante del Dpto Académico de Recursos Hídricos. Se acompaña en el dolor a sus familiares.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Pedro L. Mulki y Sra. (a) y sus hijos Gabriela y flia.; Gustavo y flia.; Zulema y flia. lamentan participan el fallecimiento de su estimado vecino y amigo y acompañan a su Sra. e hijos en este difíciles momentos.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Omar Juárez, Analía Borrás y sus hijos Lucas y Giselle, amigos de su querida familia, acompañan a su esposa Coca, a sus hijos José Luis y Laura y a sus nietos en tan triste momento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. María Inés Abdo y flia; y Pablo Abel Abdo participan con profundo dolor su partida y acompañan a su querida familia en el dolor. Ruegan al Señor por su eterno descanso.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Querido Angel fuiste para nosotros un amigo ejemplar junto a tu esposa Coca e hijos, nos dejaste un ejemplo de bondad y rectitud. Nunca te olvidaremos, que Dios te tenga en el Reino de los Cielos. Acompañamos con dolor a Coca, Maria Laura y José Luis. Luis Oliva y Dra. Mirta Lugones.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculada Lic. Maria Laura Lerda. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Lic. Maria Laura Lerda. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Lic. Maria Laura Lerda. Que descanse en la paz del Señor.

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Juan Carlos Landriel y flia. lamentan profundamente su fallecimiento, acompañan con hondo afecto a su esposa, hijos y nietos en estos dolorosos momentos y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma

LERDA, ÁNGEL AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, la Decana Lic. Angelina Campana, Directoras de Carreras y personal administrativo de esta Unidad Académica, acompañan en este doloroso momento a su hija Lic. María Laura Lerda, quien se desempeña como docente de la Licenciatura en Marketing. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. María Teresa Taboada de Falcione y sus hijos Jorge, Agustín y María del Pilar participan con inmenso dolor el fallecimiento del muy querido Gaby y acompañan a su esposa María Elena y a sus hijos Gabriel, Mariana, Andrea y Gaby por tan tremenda pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Agustín Manuel Falcione participa con inmenso pesar el fallecimiento de su tío y acompaña a sus primos y amigos ante esta irreparable pérdida.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Tini Cambrini, Cecilia Llapur y Cecilia María lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a toda la familia, rogando pronta resignación. Brille para él la Luz que no tiene fin.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Sra. Marta Chamas de Llapur con sus hijos Graciela, Cecilia y José Cambrini, y sus nietos Cecilia María Cambrini, Javier y Thomas Llapur acompañan a toda la familia, en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. María Inés Abdo, Jesús Octavio Abdo y sus respectivas familias, Pbro. Miguel Ángel Abdo y Pablo Abel Abdo participan con profundo dolor la partida del tío Gabi y acompañan a toda su familia en el dolor. Elevan oraciones al Altísimo por su eterno descanso y la resignación de sus seres queridos.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Raúl Lima y familia participan con profundo dolor el fallecimientio del hermano de Rosita. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.