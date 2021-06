FÚNEBRES | 24 de junio del 2021 -segunda parte

24/06/2021 - 02:30 Funebres

Fallecimientos

Silvia Raquel Virosta de Arce

Elvia Trinidad Díaz (La Banda)

Nélida Ramona Pinela de Palavecino (Frias)

Samuel Obaj (Frias)

Eleuterio Concha (Silipica)

Oscar Enrique Trejo

Richard Nardo Brandán (Termas)

Rubén Raúl Álvarez (Dpto. Guasayán)

Máxima Coronel

Martín Fierro (La Banda)

Mirta Concepción Luna (Dpto. Guasayán)

Obdulio Fernando Salazar

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Sara Mitre de Bolañez, sus hijos Jorge, Carlos, Rodolfo, Guillermo, nuera Teresa y sus respectivas familias participan con profunda tristeza y dolor el fallecimiento de nuestro apreciado y estimado vecino. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos a Dios fortaleza a su esposa Mimi, hija y familiares. Lo vamos a recordar siempre con mucho respeto y cariño. Descansa ern paz en la Casa del Señor.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Marta Herrera de Coria, su esposo Horacio Coria, junto a sus hijos Gabriela y Alvaro Yagüe y su nieto Ramiro Yagüe y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este triste a nuestra querida amiga Mimí. Ruega oraciones en su memoria.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Gabriela Yagüe, su esposo Daniel Taboada, sus hijos Ramiro, Ana Sol y Máximo, acompañan en este dificil momento a su familia. Eleva oraciones en su memoria.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Dr. Eduardo Contato Carol y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Su sobrino Antonio Llebeili y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Mimí Llugdar y a su hija Mariela en tan triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

MAIDANA DE TORREZ, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Sus hijos Oscar y Ana Torres, su hija pol. Silvia Valiente, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 12 en el cementerio de Añatuya. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARTÍNEZ, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus sobrinos Héctor A. y Roxana Inés Ponce, Monica y José R. Diaz, Daniel Quetglas y Roxana Pereyra y flia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso.

MEDINA, BLADIMIRO HIVER (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. La Escuela Nº 226 "Francisco de Aguirre", participan con profundo dolor el fallecimiento del suegro de la Docente Viviana Barraza y acompañan en este dificil momento a toda la familia. Elevando oraciones en su querida memoria.

MONTERO, MARÍA LUISA (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Pepe, Inés y Mario Fornes y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida Cuca.

MORE, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Directivos, gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su empleado Luis More. Ruegan una oración en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Agustín Manuel Falcione participa con mucho dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo de la infancia y acompaña a toda su familia en estos momentos de tanta tristeza.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Claudia Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Rodolfo Améstegui, Lola Monti y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Adriana Scarazzini, sus hijos Belén y Gregorio, Andrea y Juan; Romina y Franco acompañan a la querida Daniela en este difícil momento.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Familia Rufail acompañan a Daniela y familia en este difícil momento.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. ¡Que difícil es darte el ultimo adiós sin recodar tu franca sonrisa, tu generosidad y tu gran corazón, dispuesto a cobijar con tu bondad no solo a tu querida esposa, hijos y nietos sino a todos nosotros tus amigos que lamentamos tu partida pero tenemos la convicción que estarás gozando de la gloria de Dios junto a tu hijo Oscar, que te precedió en el viaje a la eternidad. Lia Valdini Renteria y flia compaña a la querida amiga Estefy y a toda la familia en este gran dolor y pide a Dios que les de valor y resignación para sobrellevar tan doloroso trance.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Amigas de su hija Daniela Olmedo: Carolina Abele, Mariana y Carolina Flores, Marta Mansilla, Luisa Milet y María Laura Nazario la acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Daniel Raúl López y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Osqui. Elevan oraciones en su querida memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Comisión directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de la Dra. Daniela Olmedo De La Llama, socia de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Silvia Llavar y Anita Castiglione participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hermanos y a toda su familia.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. El Grupo Belén 66, acompaña a su hermana Carmela y a toda su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Belén, Cecilia, Georgina y Ximena, amigas y hermanas de la vida de su hija Daniela participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Víctor L. Barquin, Piqui Pilán, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Daniela y toda su familia en estos tristes momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Lic. Cecilia Falcione de Gigli y flia. participan su fallecimiento y acompañan a Estefi e hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Keco Ledesma, Bety Perez, sus hijos y sus respectivas familias, despiden con gran dolor al amigo Oski, abrazan a Estefi y flia., desde la distancia.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Familia de Kympi Giannoni participa su fallecimiento, con sentida pena. Reciba su esposa, hijos y nietos, todo nuestro cariño y resignación cristiana. Descanse en paz.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Eduardo Boucard, Bianca Migliorini y flia, despiden con gratos recuerdos a Osqui y abrazan con oraciones a la querida amiga Estefi y flia. en estos momentos de dolor. Que brille para él, la luz que no tiene fin.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Luis Constantino Sogga, Angela Graciela Alfano, sus hijos y respectivas familias, participan con enorme dolor la partida repentina del querido Osky, compañero diario de Café y acompañan a su esposa Stefi, a sus hijos Mariana, Andrea, Daniela y Agustin y a su hermana Carmela en estos tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Martín Muratore, Maria Cristina Manzur, Antonela y Nacho acompañan a su esposa y a sus hijos en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Oscar Muratore, Julia Escolano, Analia Muratore y Eugenio, acompañan a toda su familia en este momento de dolor y ruega oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Keco Ledesma, Bety Perez, sus hijos y sus respectivas familias, despiden con gran dolor al amigo Oski, abrazan a Estefi y flia., desde la distancia.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Malena Arce participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Rosi Córdoba y sus hijos Daniel, Gustavo, Mariano y Verónica con sus respectivas familias participan el fallecimiento de Oscar y saludan a Estefi y a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Dr. Juan Carlos Gavioli y su esposa Gabriela, sus hijos Francisco y María Belén participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Juan Manuel Suffloni, Ana Maria Serrano, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Desde Tucumán Nelly Goytia abraza con cariño a Estefi por el fallecimiento de su esposo y hace extensivas sus condolencias a sus hijos,nietos y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Monica Patricia Abate y su hija Josefina participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Cecilia Neder, José Samez y sus hijos acompañan con mucho cariño a su familia. ¡Que tenga el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin!

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Mavel N. de Nader, Marcela y Mónica Nader hacen llegar sus condolencias a su esposa Estefanía, hijos y nietos. Ruegan al Señor el descanso eterno de su alma.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Arturo Bothamley, María Angélica Olmedo y sus hijos María, Tomás, Victoria, Agustina, Luisa y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus vecinos Ramón Pena, Belen Basualdo y sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martin, Despiden con tristeza a tan alegre y cordial persona y acompañan a su esposa e hijos en tan doloroso momento.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. María Angélica Vera de Oneto, Carlos Alberto Oneto y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompana con cariño a su querida amiga Estefanía y flia. pidiendo a Dios pronta resignación. Se ruega oraciones en su querida memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Santiago Olmedo y María Luisa Leiva de Olmedo, Arturo Bothamley y Angélica Olmedo de Bothamley, Emilio Forté y Elsa Olmedo de Forté participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo. Acompañan a su familia en este momento y elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. El Ing. Luis Eugenio Lucena, su esposa Ing. Mercedes Martinetti de Lucena, sus hijos, Mercedes, Gonzalo y Eugenia Lucena lamentan su fallecimiento, y acompañan con mucho afecto y oraciones a su hija Mariana y familia. Que el Señor de la Vida les dé fortaleza para superar este momento tan duro.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Tuchy y Agustín Alzugaray y sus respectivas familias, acompañan en su dolor a su amiga Stefi y flia. Ruegan oraciones en su memoria. Querido Oski que en paz descanses.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Lamentamos profundamente el fallecimiento del papá de Agustín. Rogamos oraciones en su memoria y consuelo para su familia. Pochi de Jorge y flia.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Soledad Unzaga y Christian Merlino lamentan su fallecimiento, hasta siempre querido Osky!! elevan una oración en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Alberto Santiago Unzaga. Lamenta su fallecimiento. Eleva una oración en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Celsa Soriano de Diaz participa el fallecimiento del papá de su querida ex alumna Andrea, la acompaña junto a la familia en estos momentos de dolor y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

OLMEDO LOZA, OSCAR R. (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Maria D. Pernigotti de Lobo, sus hijas, Beatriz Pernigotti de Gasparini y su esposo Ricardo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este trance doloroso.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO(q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Miguel A. Pernigotti, su esposa Susana Abate y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo y amigo y acompañan a su esposa e hijos en este duro trance.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus tíos Luis Tortosa y Esther Gonzalez, Pastora Gonzalez, sus primos Jorge Righetti, Cecilia Tortosa y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con gran cariño a sus hermanos Silvina y Fabian.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. "Envía tu luz y tu verdad: que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada ". Sus primos Ivana González y Coco Cruz y familia lamentan tan irreparable pérdida y acompañan a sus hermanos Silvina y Fabián en este momento de dolor.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su colega y amiga María Liliana Scocozza, sus hijos Ángela, Lucía y Martín Russo participan con inmenso dolor el fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Lic. Carlos Regatuso, docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Se acompaña en el dolor a sus familiares y afectos.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. La coordinación de la Carrera de Lic. En Enfermería de la FHCSyS, el cuerpo docente, no docente, estudiantes y egresados, lamentan profundamente el fallecimiento del colega y profesor de la carrera, Lic Carlos Regatuso; gran compañero, solidario y divertido. Acompañan a toda su querida familia en estos difíciles momentos especialmente a sus hermanos Fabian y Silvina. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para sus afectos.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Esther Dinardo, lamenta profundamente el fallecimiento del amigo Charly Regatuso. Querido amigo, vamos a extrañar tu alegría y ocurrencias que tanto nos hacían reír y disfrutar de tu compañía. Acompaño a toda su querida familia en estos difíciles momentos especialmente a sus queridos hermanos Fabián y Silvina. Ruego por su eterno descanso y cristiana resignación para sus afectos.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. La comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ADUNSE, participan con profundo dolor del fallecimiento de nuestro colega docente. Acompañan a su familia en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Norma Orienta, Salvador, Tasca y Mónica Nader despiden al querido Carlos con gran cariño. Llevaremos en nuestro recuerdo su generosidad su simpatía y su entrega a la profesión.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus tíos Mirtha, Tachi, Norma y María Cristina González con dolor participan su partida al reino celestial y elevan oraciones por su resurrección y resignación de sus hermanos.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mi aunque muera vivirá. Y todo el que cree, no morirá jamás ". Su tia Zulay González, sus primos Constanza y Facundo Rojas; Alejandro, Viviana y Claudio González, participan con profundo dolor su fallecimiento.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. "Bienaventurados los compasivos, porque tendrán compasión".Su tía Sandra Santillán, sus primos Guillermo, Carolina, Julio, Paola y Belén Rivero, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. ¡¡Tus hijos y nietos te agradecemos tu amor, tu entrega incondicional y tu ejemplo de vida!!. Sus hijos Marilena, Ricardo y María Martha Yocca, sus nietos Facundo, Rodrigo y Camila Maldonado participan su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Por siempre te amaremos. Que en paz descanses.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su hermano Gregorio Alberto Jiménez Rodríguez, su esposa Marta Virginia Gómez, sus hijos Oscar, Adriana y sus respectivas familias participan su inesperada partida con profunda tristeza, y acompañan a sus hijos y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Lía Valdini Renteria, sus hijos Silvina, Mariano Sarmiento participan el fallecimiento de la querida amiga y vecina Negrita y acompañan a sus hijos María Elena, Ricardo y María Marta y toda la familia en tan doloroso trance. Dios guarde su alma.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Nena de Casado, sus hijos Aníbal y Marile Casado y sus respectivas familias, acompañan a sus hijos María Elena, Ricardo y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. ¡Negrita querida! Cuanta angustia invade el corazón de tus amigas: Emilce y Norma para decir y sentir que ya no estarás con nosotros ¡Negrita inolvidable ¿Quién nos unirá ahora para estar juntas en esas reuniones donde afinábamos cada día más nuestro gran cariño? Trataremos de hacerlo en tu nombre, porque tu recuerdo generoso, siempre dispuesto a ayudaremos servirá de ejemplo. ¡Gracias Negrita por hacernos sentir la profunda amistad, esa que no se compra ni se vende". Emilce Suasnabar de Benavente y Norma Torres de Agüero.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus sobrinas Gladys Aranda, Sandra Aranda y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su tía Negra y acompañan a Marielena y Ricardo en tan difícil momento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

El Sr. decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, miembros del Honorable Consejo Directivo, secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento de la Sra. María Elena Rodríguez de Maldonado, madre de la Ing. Marilena Maldonado, integrante del Dpto Académico de Informática. Se acompaña en el dolor a sus familiares.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Ivanna Maldonado y su esposo Alejandro lamentan profundamente el fallecimiento de la mamá de su queridísima amiga y compañera Marilena, la acompañan en estos momentos de inmenso dolor y hacen extensivas sus condolencias para toda su familia.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Maria Elena Rodríguez de Maldonado y acompañan en el dolor a su hija, Ing. Marilena del Valle Maldonado, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; y familiares y afectos.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Con profundo dolor participa el fallecimiento de su queridisima amiga Negrita. Que en paz descanse y que brille para ella la luz que no tiene fin. Nelly Pereyra y familia.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Inés Cabrera y sus hijos Alejandro y Natalia Hazam participan con dolor el fallecimiento de su querida vecina y amiga. Acompañamos a sus hijos y fliares. en este dificil momento.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Querida "Señora Negrita" se fue dejando huellas imborrables en nuestros corazones. Gracias por todo el amor y el cariño que nos brindó siempre. Sus amigos y vecino de toda la vida: Familia Avila; Héctor, Eduardo y Patricia, Ana María y Eduardo Levy, Hugo y Carla, Cecilia de Juáres, Carmen Corvalan de Avila y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Mary, Ricardo y familiares en estos momentos de dolor.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. El Dpto. de Informatica de la FCEyT de la UNSE participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente Ing. Marilena Maldonado. Se eleva oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Mario Roberto Abalos, Gloria Herrera e hijos Mario, Florencia participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciada vecina, acompañan en estos tristes momentos a sus hijos Ricardo, Marilena y demas familiares y elevan oraciones por su eterno descanso.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Con profundo dolor y tristeza te despido querida amiga. María Elena Herrera de Flores participa tu partida al reino de los cielos. Abraza con gran afecto a su hija Maria Elena y a su hijo Ricardo en estos momentos de tanto dolor. Ruega oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Alfredo Ramos, Elena Vanucci, sus hijos Cesar, Carlos y Verónica y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Ana Verónica Ramos y Gemma participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Ana Beatriz Gatti participa consternada el fallecimiento de la querida Negrita. Acompaña con cariño a sus hijos Ricardito y Marilena en estos dolorosos momentos, rogando al Señor cristiana resignación por la irreparable perdida de su madre. Que su alma descanse en paz y brille la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Tita Rodríguez de Gavioli participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga del alma y acompaña a su familia con mucho afecto. Eleva oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Enrique, Sonia y Juan Carlos Gavioli participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía. Elevan oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Juan Carlos Gavioli, Gabriela Presti y sus hijos María Belén y Juan Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. María Eugenia Di Lullo de Garay participa con mucho dolor la partida de su querida amiga y compañera Negrita, muy apreciada por ella. Que descanse en paz.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Josefina de Vega, Irma Álvarez, Gloria de García, Alba Farías, Ana Goldar y María Ramendo, docentes jubiladas de la Escuela 1049, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria. Descansa en paz.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Mi querida Negrita, siento en el alma tu partida. Marta Otero de ochoa, sus hijos Elena, Judith, Cecilia y Horacito y sus nietos Franco, Carlos, Santiago, Laura, Elena, Arantxa, Amparo y Analía. Elevamos oraciones en tu memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. La Cofradía del Amo Jesús del Convento de Santo Domingo, participa con profundo dolor el fallecimiento de su socia María Elena que tantos años sirvió a esa cofradía. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Querida Negrita, fuiste un ser luminoso y lleno de amor. Siempre recordaré tu sonrisa presta y afectuosa. "Que el Señor te tenga en su gloria". Alicia Bejarano y flia. participan su partida a la casa de Dios. Descansa en paz.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Querida Negrita, cuánto lamentamos tu partida. Compartiste tantos momentos hermosos con nuestros padres. Fuiste una persona de bien y como tal una excelente vecina que nos brindó su cariño y bondad. Rodi, Liliana, Susi y Julio Lares participan su partida al reino de dios y acompañan a sus hijos M. Elena y Ricardo en este duro momento. Ruegan oraciones.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Negrita querida tuviste un espíritu noble y fuerte. Contagiabas entusiasmo y perseverancia. Todos los que tuvimos la ventura de conocerte, te extrañaremos. Descansa en la casa del Padre. Susi Lares y Carlos Artayer, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Silvina Díaz y Ricardo Bravo lamentan participar el fallecimiento de la querida Sra. Negrita, quién nos supo brindar su amistad, su cariño y con quién compartimos lindos momentos. Estará siempre presente en nuestros corazones. Acompañamos a sus hijos Marilena y Ricardo y familia en este triste momento. Elevamnos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Negrita: me cuesta muchísimo creer y me duele tu partida, tu amiga Yumi Andrade y su hija Carina, acompañan con mucho cariño y dolor a sus hijos y nietos ante dolorosa partida, que descanse en paz mi querida Negrita y que brille para ella la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... yo los llevaré de la mano por los senderos nuevos de luz y vida. Enjuaga tu llanto y no llores si me amas (san Agustín). Hasta pronto Negrita! Madre, hermana, amiga del centro de Jubilados y de sus socios, extrañaremos ir a saciar nuestra sed de sabiduría en tu manantial solidario. Tu sonrisa, tu acompañamiento, tu cariño seguirán insuflando energía a tu amado centro. El centro de docentes Jubilados y Pensionados Carmen Palumno de Leguizamón, su comisión directiva y socios, participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan oraciones a su querida memoria.

RUIZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Mijovi SRL, acompaña con dolor a su hijo Rodrigo y ruega oración en su memoria.

SALAZAR, OBDULIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Sus hijos Ramón Salazar y Fidelina Jerez, sus h. politicos Rolando, y María, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio Jardin del Sol. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SERRANO, MARÏA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su hermana Maria Pereyra sus sobrinos y sobrinos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su esposa Rosario Miguel, sus hijos Jorge Alberto y Gabriel Orlando, sus nietos Martín, Melina y Lucca y su suegro Fortunato, participen con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SOTO, EZEQUIEL NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su padre Domingo, sus hermanos Franco Ariel, Verónica Gabriela y Cristian Sebastián. Se ruega una oración en su memoria. Vivirás en nuestros corazones eternamente!

SOTO, EZEQUIEL NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su hermana Verónica, sus sobrinos Lourdes, Gabriela y Lucian Ismael. Hermano mío, ayer te abrazé muy fuerte, para que nunca te olvides de mi. Te extraño Chezel!. Se ruega una oración en su memoria.

SOTO, EZEQUIEL NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su hermano Cristian, su cuñada Marcia y su sobrina Luisiana. Descansa en los brazos de Jesús.

SOTO, EZEQUIEL NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su hermano Franco, su cuñada Marcela y su sobrina Ernestina. Se ruega una oracion en su memoria.

SOTO, EZEQUIEL NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su tía Carolina Ester Soto y su padrino Juan B. Mansilla, su primo Juan José y sus sobrinos Virginia y Bautista. Que brille para siempre la luz que no tiene fin!

SOTO, EZEQUIEL NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". La comunidad Educativa del Centro Bernardino Rivadavia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la profesora Verónica Soto, y ruegan oraciones en su memoria.

SUAREZ, SELVA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Sus hijos Héctor, Noemi, Hugo, Luis, h. politicos nietos bisnietos y demás familiares SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TABOADA, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su hermana María Celia, sus sobrinos Pablo y Gabriela, Elisa y Raúl con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados el 22/6 en el cementerio La Piedad.

TABOADA, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su tía Hilda Pizzorno de Santillán, sus primos Hilda, Bernardo, Teresita, Rolando y Osvaldo participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Luis. Ruegan por el consuelo para su hijo Luis María y toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

TABOADA, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su primo Bernardo Santillán e hijos Jimena, Bernardo y Martina participan con inmenso dolor del fallecimiento del querido y recordado Luisito. Ruegan por su descanso eterno.

TABOADA, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Sus primos Hilda Santillán y Fernando Giribaldi, sus sobrinos Marcela, Adrián y Benjamín y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Luis y acompañan a su hijo Luis María y a su hermana María Celia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Malena, Minola, Manuel y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Luisito. Ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus hnos. en la fe del Seminario Francisco de Victoria: matrimonio Chazarreta Suárez: Oscar y Marta, participan el fallecimiento del ministro acólito. Elevan oraciones en su memoria,.

TABOADA, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. El consorcio Banco Provincia, participa con dolor su fallecimiento y saludan a su hijo Luis María, su hermana y sobrinos. Se ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Familia Miguel participa con dolor su fallecimiento. Lucas y Alfonsina lo recordarán siempre. Rogamos oraciones en su memoria.

TABOADA, LUIS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Familia Noriega: Omar, Marcelo, Ana y su madre Mercedes, participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo y saludan a Luis María y demás fliares. Se ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, OSCAR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su esposa, Amelia Ibarra, sus hijos Oscar y Andrea, hijos Pol Maxi Frías, sus nietos, Benjamín, Belky y Emili su madre, Aurelia Ibáñez, sus hermanos Mari, Mario y Myrian, y de mas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su hijo Pedro R. Peralta, su esposa Marcela y su hijo Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su hija Maria de los Angeles Peralta, su esposo Rogelio y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Su hijo Hector Francisco Peralta, sus nietos Maria Emilia y Hector Francisco Peralta Puy, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

UÑATES DE SAYAGO, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Sus hijos Rodolfo, Rafael y Mario Sayago, sus hijas políticas, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Archi, Zurdo, Pulpo y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de Doña Hortencia. Elevamos oraciones en su memoria.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Lamentamos la partida de la madre y abuela de Mirta, Paula y demás familiares. Eugenia Zannoni, Enzo y Martín Ávila Zannoni, Natalio, Petty y Carlota Zannoni. Elevan una oración en su memoria.

UÑATES VDA. DE SAYAGO, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Sus hijos Rody, Negui y Mario Sayago, sus hijas politicas Betty Alvarez, Cristina Perez, sus nietos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados. Elevamos oraciones en su querida memoria.

UÑATES VDA. DE SAYAGO, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus nietos Daniela y Diego Sayago, su nieto político Julio, su bisnieto Julián, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela Kika. Rogamos oraciones en su querida memoria.

UÑATES VDA. DE SAYAGO, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana política Cashy Barraza Vda. de Uñates, sus sobrinos Mariela y Daniel, sus sobrinos nietos Milagros y Javier Tevez, participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Tia Kika. Descansa en paz. Besos al Cielo.

UÑATES VDA. DE SAYAGO, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Arnaldo Díaz, su esposa Tomasa Barraza de Díaz, sus hijos Cusi, Patricia, Lucrecia, Martín y Gabriela Díaz y sus respectivas familias, participan con profunda tristeza la partida de la querida Kika, acompañamos a sus hijos Rody, Negui y Mario en este difícil momento. Besos al cielo.

VICENTI, EDUARDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Mauro Scaglioni, su papá Mangui, su hermana Caroline y su abuela Liva participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VICENTI, EDUARDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Cristian Egea, Sirley Scaglioni y sus hijos Jazmin y Gaspar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su avisos.

VIDAL FRAGUAS, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/21|. Marta Garay y familia acompaña a su familia en este momento de dolor.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su esposo Ramon Arce sus hijos Joaquin y Florencia, su hno Gustavo Vinosta, y flia participan con profundo su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Sus compañeros de diario El Liberal SA.: Alejandro Álvarez Valdés, Gustavo Gallo, Anhaí Lucena, Martín Junco Gomez, Ciro Bravo, Claudia Herrera, Perla Gutiérrez, Gregorio Gómez y Raúl Miranda participan el fallecimiento de la esposa de su compañero Ramón. Elevan oraciones en su memoria.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Directivos y personal de Diario El Liberal SA. participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su empleado Ramón Arce. Elevan oraciones en su memoria.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. "Yo soy la resurreccion y la vida, todo el que haya muerto vivirá; y todo el que esta vivo y cree en mi no va a morir para siempre". Su yerno Sion y la familia Zamora, acompañan con profundo pesar su pronta partida. Elevamos oraciones en su memoria.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesye y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Pedro Pío Lofiego, su esposa Silvia Graciela del Valle Verdugo e hijos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su cuñado Norberto E. Arce, su esposa Graciela, sus hijas Maria Gabriela y Maria Eugenia participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos una oración en este dificil momento.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Me uno al dolor que provoca esta temprana partida. Nancy Blanco y flia, participa con profunda pena y acompaña a Ramón e hijos por tan irreparable pérdida. Oraciones en su memoria.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros de Ramón, sección avisos: José Elías, Mariela Uñates, Nancy Blanco, Oscar Ferreyra y Teresa Unzaga participan con profunda pena su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Gregorio Gomez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. María Angélica Ibañez de Climent y familia, José Antonio Ibañez y familia, Lucy Ibañez y familia acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro cuñado y hermano en el afecto Gustavo Virosta y a su hermana política, nuestra hermana Dory Ibañez de Virosta. Ruegan al Señor que lleve su alma a la Gloria Eterna.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus amigos y compañeros de su esposo Ramon Arce. Daniel Tevez y Mariela Uñates de Tevez, sus hijos Milagros y Javier, acompañamos en este dificil y triste momento a sus amados hijos. Pedimos oraciones y cristiana resignacion. Descansa en paz. Besos al Cielo.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. María Angélica Ibañez de Climent y familia, José Antonio Ibañez y familia, Lucy Ibañez y familia, Dory Ibáñez de Virosta y familia acompañan con profundo dolor a su esposo Ramón Arce y a sus hijos Joaquín y Florencia Arce Virosta. Ruegan al Señor que lleve su alma a la Gloria Eterna.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Nati, Leo, Carolina y Richard acompañan a Ramón e hijos, en tan triste momento, rogando pronta resignación a tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones a su memoria.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Marile Casado participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo Ramón, hijos y demás familiares en este dificil momento. Eleva oraciones en su memoria.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. José Elías y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Ramón y sus hijos en el dolor y la oración.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Los amigos de su hija Florencia, de la promoción 2019 del colegio evangélico "Alfredo Furniss", participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Flor y familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Los compañeros de Sección Ventas de El Liberal, acompañan a Ramón e hijos en tan doloroso momento: Dany, Néstor, Ramiro y Goyo. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Los compañeros de Sección Expedición de El Liberal acompañan a Ramón e hijos en tan dolorosa pérdida: Fede, Legui, Omar y Caro participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Los compañeros de Sección Fotografía de El Liberal S.A. Daniel Pérez, Tomás Marini, José Gómez y José Luis Pérez Toloza acompañan a Ramón e hijos en tan dolorosa pérdida. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su madre Anna María Rudyk, su esposo Ricardo, su hermana Graciela, sus hijos Agostina, Gabriel, Valentino y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Cecilia Patiño de Zambolin, Dra. Claudia Patiño de Barrere y Dra. Celeste Carolina Patiño González y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Ricardo, a sus hijos Agostina, Gaby y Valentino a sobrellevar con resignación cristiana este dolor. Elevan oraciones por su descanso.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Leticia González de Larrosa (Indio) y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Ricardo, sus hijos Agostina, Gaby y Valentino a sobrellevar con resignación cristiana este dolor. Elevan oraciones por su descanso.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|.

Querida amiga y compañera, te podrás haber escapado de nuestras vidas, pero jamás de mi corazón. Vuela alto, alto que el cielo y tu padre te espera. Nora Corral de Urquiza y familia. Ruegan una oración en su memoria.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la CPN Nélida Isabel Vitetta, alumna de la Maestría en Administración Pública, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Se acompaña en el dolor a sus familiares y afectos.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|.

Autoridades, Docentes, Nodocentes, estudiantes y miembros de la comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participan con profundo pesar el fallecimiento de la CPN. Nélida Isabel Vitetta, alumna de la Maestría en Administración Pública y acompañan a sus familiares en este dificil momento.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Roxana Martínez y Cachin Coronel y Marcela Sánchez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su suegra: Rusa González, su cuñado Eduardo Collante y Yenny Juárez, sus sobrinos Carolina, Andrea y Mauro Collante, Adrián Ruffa y Mili Ruiz Zanier, la despiden con inmenso dolor y tristeza. Manena siempre vivirás en nuestros corazones, te vmos a extrañar un montón. Descansa en paz.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Querida amiga y compañera, te podrás haber escapado de nuestras vidas, pero jamas de mi corazón. Vuela alto, alto que el cielo y tu padre te espera. Nora Corral de Urquiza y Familia ruegan una oración en su memoria.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculada. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Que descanse en la paz del Señor.

BUSTAMANTE, DELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. Delia, siempre recordandote con mucho amor. Sabemos que estas junto a Dios en tu cumpleaños celestial el 20 de junio, y este 23 recordamos un mes mas de tu partida. Te amamos y tu recuerdo es siempre latente. Que brille para vos la Luz que no tiene fin. Tus hermanos/as, cuñados/as y sobrinos/as.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Margarita Elena Archetti e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Berta y demás familiares en estos momentos de dolor por irreparable pérdida, rogando al Altísimo les dé pronta resignación y consuelo. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA(q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Ethy Pacheco Galván participa con dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Berta. Eleva oraciones en su memoria.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Señor ya está ante tí recibila en los brazos con tu divina misericordia. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañera Promoción 61 de la Escuela Normal y prima política Mirta Reinoso de Costa, José Fernando, Roxana y Fernandito, participan del fallecimiento de la hermana de Nelli y ruegan oraciones a su memoria.

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Que el Señor la reciba en su morada y le conceda el descanso eterno. Profesora Regina Ramirez, Profesora Lia Ramírez, acompañan en éste difícil momento a su hija profesora Ana Abdulajad y demás fliares.

DÍAZ, ELVIA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Sus sobrinos Gustavo, Cecilia, Gaby, Valentina, Nancy, Mariel, Máximo, Briana, Ana, Sol, Santiago y Aldana participan su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

FIERRO, MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su esposa Julia Lastra su hijo Santiago Fierro sus cuñados Ceferino, Sonia, Maria Jose y Antonio. Servicio de Cremación. Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

IÑÍGUEZ, OSBALDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Sus hijos Yesica, Marisa, Mayra, Daniel, Iñiguez h. politicos nietos su mama hnos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

NASSIF, PEDRO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su esposa Zulma Concha sus hijos Jorge y Elizabet, sus nietos Gabriel, Erick, Ynahiara y demas familiares COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PONCE, EVA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

SANTILLÁN VDA. DE TEJEDA, GLORIA YLUMINADA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Su hermana Edna, sus hijos y nietos les desean su eterno descanso y brille para su alma la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su memoria.

VILLA, IVANNA MARIEL (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su esposo Juan Carlos, hijos Camila, Lucas, Gabriel peralta, h. po.. Camila, nietos isabella, Emma y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio El Descanso. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

VILLA, IVANNA MARIEL (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Rogamos por su descanso eterno amigos y compañeros de su hermano Víctor : Pato, Lucky, Patri, Tuki, Fabi, Perli, Normi, Rody, Pichi, Alberto, Julian, Ale, Sergio, Cococho, Gustavo, Félix, Yabu y Goro participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VILLA, IVANNA MARIEL (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Richard Ibañez, Rosi Bianchini y sus hijos Ricky, Martín y Santiago y respectivas familias acompañan a la familia en este difícil momento.

VILLA, IVANNA MARIEL (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Ricky Ibañez y Eli Rotulo, acompañan a su hermano Víctor y a toda la familia en este difícil momento.

VILLA, IVANNA MARIEL (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. "Que Dios te dé en el Cielo todo el amor que sembraste en la Tierra". Las integrantes del Dpto. de Lengua de la Escuela Francisca Jacques despiden con mucho dolor a su colega y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan una oración por su eterno descanso.

GARZÓN, EMILIA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/16|. Abú: hoy hace 5 años de tu partida al Reino Celestial, la cual nos dejó un vacío tan grande en nuestros corazones, te pedimos que nos ayudes a vivir con tu ausencia. Vivirás eternamente en nuestro corazón. Te extrañamos. Tu nieta Ivana, tus bisnietos Jonás y Emilia y demás familiares. Ruegan una oración en tu memoria. Al cumplirse 5 años de tu partida.

ÁLVAREZ, RUBÉN RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su esposa Dominga Lobos, sus hijos Jorge, Mario, Alvarez h. politicos Ana y Verónica, nietos Jenifer, Alan, Mariano, Matisa, Ramiro, Daiana y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tres Cerros. Dpto. Guasayán Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BRANDÁN, RICHARD NARDO (Kico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus sobrinos Alberto y Pepe Brandán y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

BRANDÁN, RICHARD NARDO (Kico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas..." La Comunidad Educativa de la Escuela N° 673 "Fuerzas Armadas", participa con dolor el fallecimiento del Prof. Nardo "Kiko" (ex docente del establecimiento) y acompaña a su esposa Mecha Mercedes, hijos y nietos en este momento tan difícil. Ruega oraciones en su memoria. Las Termas.

CONCHA DE OLEA, DEL TRÁNSITO ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|.Un enorme dolor nos causó tu partida vivirás eternamente en nuestros corazones". Su esposo Juan Carlos Olea, sus hijos Carlitos Ruth, Marianella , Anita y Sol. Hijos Políticos y nietos participan con gran tristeza su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria. Frías.

CONCHA DE OLEA, DEL TRÁNSITO ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Roberto Soria participa con profundo dolor el fallecimiento de su ahijada y comadre Elena. Acompaña con gran afecto a su esposo Carlos a sus hijos, hijos políticos y nietos. Ruegan cristiana resignación para ellos. Frías.

CONCHA DE OLEA, DEL TRÁNSITO ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. "Sorprendidos con tu partida le pedimos a Dios que te recoja en sus brazos y descanses en paz". Oscar Cadamuro su esposa Marqueza Soria y su hija Antonella participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Comadre. Acompañan con gran afecto en este triste momento a su esposo Carlos, hijos, hijos políticos y nietos rogando cristiana resignación. Frías.

CONCHA DE OLEA, DEL TRÁNSITO ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. "Nunca muere quien ha sembrado amor y ha marcado la vida de los demás con generosidad y altruismo". Sus desconsoladas amigas Marqueza Soria, Chichi Albornoz, Miryan Albarracin, Silvia y Cristina Paglierani, Norma Ibañez, Cristina Sarquis, Noemi Vitar. Y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria. Frías.

CONCHA DE OLEA, DEL TRÁNSITO ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. "Fuiste una luz en el camino, incluso después de tu partida seguirás eternamente iluminando nuestras almas". La comunidad educativa de la escuela Nº 243 Manuel Alberti participa con profundo dolor el fallecimiento de la docente de la casa, Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Frías.

CONCHA, ELEUTERIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus amigos Norma Roldan , Lorenzo Santillan y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio de Simbol dto Silipica. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

DÍAZ, FRANCISCA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus padres Francisco Diaz y Rosa Paz, sus hnos Sandra, Carlos y Gustavo Diaz y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lujan SERVICO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, DIGUELIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su esposa Zulema Saavedra, sus hijos: Marcela, Adriana y Diguelio, hijos políticos: Sebastián y Fany, nietos: Thiago, Mateo y Melani, participan con profundo dolor su fallecimiento, servicio realizado por Cocheria Suncho.

GONZÁLEZ, DIGUELIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Profesores: Pablo, Patricia, Fernando, Yolanda, Josefina, Mari, Yessica, Lita, Héctor, Analía, Lorena, Regina, participan con dolor el fallecimiento del Papá de los Profesores Diguelio, Adriana y tío de la profesora Analía, elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, DIGUELIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. IFD Nº 9 , participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre del profesor Diguelio González, elevan oraciones pidiendo por el descanso de su alma.

GONZÁLEZ, DIGUELIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Lic. Narda Leguizamón, Lic. Celia Ávila, participan con profundo dolor la partida de este mundo del padre del profesor Diguelio González, ruegan oraciones pidiendo por el descanso de su alma.

LÓPEZ, LUIS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Sus hijos Gustavo, Rosa, Luis, Fabiana y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LUNA, MIRTA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Su esposo Adrian Camus su ahijada Ailen Luna, sus hnos Julio, Sofia, Luisa Salvador su sobrina Maria, Analia, Marcelo, Gustavo, Carla, Carlos, Claudia, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cemnterio de Guampacha. Dpto. Guasayan, Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

OBAJ, SAMUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 18/06/21|. José Domingo Lecuona y flia participan con dolor el fallecimiento de su vecino y amigo "Lito". Resignación a la flia. Rogamos oraciones en su memoria. Frías.

OBAJ, SAMUEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 18/06/21|. Los integrantes del Rotary Club de Frías participan con dolor el fallecimiento del tío de su presidente, Contador Jorge Obaj. Se ruega oraciones en su memoria. Frías.

PINELA DE PALAVECINO, NÉLIDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 22/06/21|. Sus hijas Gladys, Marta, Nora, Mecha y Rosita, sus hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

PINELA DE PALAVECINO, NÉLIDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 22/06/21|. Su sobrina María Esther Pinela y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

PINELA DE PALAVECINO, NÉLIDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 22/06/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La Promoción 1968 de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participa su fallecimiento y acompaña con gran afecto a su hija Gladys y demás familiares, en este momento de dolor. Ruegan cristiana resignación a toda su flia.

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Luis Savio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Domingo José Domingo Lecuona y flia participan con dolor el fallecimiento de su vecina y amiga Adriana. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Amiga querida, que veneraste el Santísimo nombre de Jesús, la dulzura de su gracia y vives el gozo eterno en el cielo, rezamos por tu alma". Susana Monti de Juez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el consuelo de su querida familia.

SAYAGO, CIRILO SILVESTRE (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su esposa Silvia Suárez sus hijos Ruben, Cristian, Cintia, Adrian, Sayago nietos Agostina, Pilar, Franco, Maite, Alejo, Mia, Benicio, Constansa, y demás familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SEQUEIRA, RITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Marcelo Daher, Maribe Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo dolor en su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, VICENTE PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su esposa Aidee Gerez, hijos Tito, Estela, Fabián, Silvana, nietos, bisnietos y demás familiares part. Su fallec. Sus restos fueron inhum. En el cement de Fernández. SERV. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRANDÁN, ÁNGEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Las palabras hoy no valen de nada, hay que decirlas en vida pero los que te han conocido sabrán lo que has valido como persona. Que Dios te tenga a su derecha como su hijo prodigo." Su hermano Tito, hermana política Chary , sobrinos : Marcelo, Walter, su ahijada Mónica al mes de tu partida. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.