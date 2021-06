FÚNEBRES | 25 de junio del 2021

25/06/2021 - 04:45 Funebres

- María del Carmen Martínez

- Hugo Rubén González

- Rubén Omar Varela

- Segundo Luis Carabajal (La Banda)

- Farid Abdala (La Banda)

- Florencia del Valle Loto de Ardiles (Fernandez)

- María Valentina Cejas (La Banda)

- Juan Manuel Cáceres

- Lida Rosa Gómez de Espeche (Choya)

- Armando Chávez

- Lorenzo Omar Chávez (Taboada)

- Elena del T. Concha de Olea

- Johana Alejandra Escobar

- Ramón Rosa Cisterna (La Banda)

- Antonio Gregorio Maidana

- Francisco Javier Moreno (Forres)

- Francisco Walter Santana

BEATRIZ BORELLO (BETY)

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 23/06/21 en Bs. As. y espera la resurrección.

"Fuiste una gran mujer, gracias por acompañarnos siempre en los buenos y malos momentos. Te recordaremos por siempre tía". Leonardo Nazer, Ricardo Nazer y sus respectivas flias., acompañan con profundo dolor a toda su familia en este triste y doloroso momento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz.

DR. HUGO ENRIQUE BRANDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/20 y…..

Mañana cumples 6 meses que partiste al Reino de los Cielos. Sus hijas Micaela y Julieta Brandan, su tio Cacho Lodi y familia, su tia Kina Lodi, sus hijos Miguel, Matias y Agustin Acuña, tios, primos, sobrinos y demás familiares, agradecen profundamente al Sr. gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora, a la intendenta de la Capital Norma Fuentes por la creación en el Parque Oeste el Sendero de los Héroes por la Vida, colocando árboles con la placa de cada médico que cayó en batalla, al Colegio y Consejo de Medico de Santiago del Estero, al Sanatorio Libertad, a la Clinica del Pilar, al Pami Capital, Frias, Añatuya y Garza, al Dr. Felipe Palazzo, medico Director de CAIPOS, a sus compañeros y colegas del Hospital Independencia, amigos, pacientes, vecinos por hacernos llegar sus condolencias y darnos fuerzas para poder pasar este momento tan triste, vaya para todos ellos nuestro eterno agradecimiento. Gracias, Gracias, Gracias y para el que brille la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en su memoria.

ERASMO RODOLFO BRAVO (Cucusa)

Falleciò el 17-6-2021

Su esposa, hijas y familiares agradecen profundamente a cada una de las personas que acompañaron en tan dolorosa pérdida, a autoridades provinciales, compañeras de trabajo, amigos y vecinos de siempre. Con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento invitan a la misa que se realizará en la Pquia. San José Bº Belgrano, hoy a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

ING. JUAN MANUEL CACERES

Falleciò el 24-06-2021

1er. Aviso:

"Señor, te rogamos por su descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin" . Ing. Héctor Mario Angeleri, cuerpo de profesionales, técnicos, administrativos, choferes y personal de maestranza de la Dirección General de Catastro de la Provincia participamos r el fallecimiento de nuestro ex compañero de la repartición, acompañamos en el dolor a todos sus familiares y rogamos se eleven oraciones en su memoria.-

2do. Aviso

"Después de las lágrimas y las despedidas quedarán solo los buenos momentos que compartimos con el". Sus ex compañeros del Departamento Administrativo Contable de la Dirección General de Catastro de la Provincia C.P.N. Pablo G. Garzón, Lic. María Cristina Camacho, C.P.N. Mauricio Rodolfo, Manuel Nieva, Viviana Herrera, Oscar Soria, Mónica Pages, Nieves Martinez y Ricardo Medina participamos con profundo dolor su fallecimiento, hacemos llegar nuestras condolencias a toda su familia y rogamos se eleven oraciones en su memoria.-

MIRYAM ELIZABETH CORONEL DE SILVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/5/21 y espera la resurrección.

Querida hermana: No comprendo tu muerte, no entiendo por qué Dios lo permitió y me cuesta aceptar que te has ido para siempre. Tendremos que aprender a vivir sin ti. Que el Señor te reciba con los brazos abiertos por todo el amor que has dado en esta vida. Te recordaremos eternamente.

Su hermana Graciela Coronel, sus sobrinos Daniel, Fabián, Carina, Jorge Daverio y respectivas flias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs en la parroquia Santa Rita al cumplirse un mes de su fallecimiento.

DARÍO PÁEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/6/21 y espera la resurrección.

Compañeras y compañeros de su hija Vanesa de la Defensoría Adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Pcia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

DARÍO PÁEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/6/21 y espera la resurrección.

El defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Pcia. Dr. Luis Horacio Santucho participa su fallecimiento y acompaña a su hija Vanesa y demás familiares en este momento de dolor.

FLORENCIA DEL VALLE LOTO DE ARDILES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/6/21 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo y el Departamento Ejecutivo acompañan con profundo dolor del fallecimiento de la mama de la Secretaria de Cultura y Educación Municipal, Licenciada Silvana Ardiles, y piden oración para su eterno descanso y brille la luz que no tiene fin.

FLORENCIA DEL VALLE LOTO DE ARDILES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/6/21 y espera la resurrección

La comunidad educativa de los Jardines de Infantes Municipales participan con hondo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de la secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Fernández Sra. Silvana Ardiles. Acompañan a su familia en este duro momento

HUGO RUBÉN GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.) SE DURMIÓ EN EL SEÑOR EL 23/6/21 Y ….

Directivos y empleados de la Secretaria de Ciencia y Tecnología y Nodo Tecnológico, acompañan en estos momentos de tristeza al compañero de la Institución Walter González y su familia, por el fallecimiento de su padre, rogando oraciones por el alivio y la memoria.

Ing. MIGUEL ALBERTO VALENTINI (Negrito) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21….

La promoción 1966 de la ENET, “Santiago Barabino” participa con profundo dolor el fallecimiento del querido compañero y amigo. Acompaña a la familia en estos momentos de pesar. Ruega oraciones en su memoria.

SILVIA YOLANDA JAIMES DE BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 25/11/19 y espera la resurrección.

Hoy estas cumpliendo años hermana mía, desde otro lugar pero aun te siento aquí, estas presente en cada momento de mi vida, en mis oraciones, cuando lloro, cuando rio y al final de mis días diré que nunca te fuiste. Besos al Cielo para vos Silvia. Te extraño mucho querida hermana.

JORGE GUILLERMO LENCINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/21 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad Capital Ing. Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

MYRIAN ELIZABETH CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/5/21 y espera la resurrección.

Esposa y madre amada, hoy hace un mes de tu partida al reino celestial que tu alma se eleve lo más alto para llegar a ese paraíso donde descansas en paz y desde ahora serás nuestro ángel que nos iluminas y nos das fuerzas para superar la ausencia que nos dejaste, un dolor inmenso, pero vivirás siempre en nuestros corazones. “Que brille para ti la luz que no tiene fin”. Tu esposo Omar Silva, tus hijas Analía, Natalia, Soledad, Gabriela y sus hijos políticos David, Nelson y Francisco, sus nietos Guadalupe, Ailén, Rocío, David, Luzmila, Maciel y sofía. Se ruega una oración en su memoria y se invita a la misa en la Pquia. Santa Rita a las hoy 19,30 hs.

CARLOS ANTONIO REGATUSO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/6/21 y espera la resurrección.

Sus compañeras de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la UNSE: Ana María Domínguez y familia y Paula Ledesma y familia, acompañan a sus hermanos, a su ahijada, a toda su familia y a sus compañeras de cátedra en este momento de profundo dolor por su pérdida. Que descanse en Paz.

SILVIA VIROSTA DE ARCE

(Q.E.P.D.) SE DURMIÓ EN EL SEÑOR EL 23/6/21 Y…..

Su hermana política Dra. Marta Arce de Contardi, su esposo Dr. Pedro Contardi y sus hijos Dra. María Luz Contardi, Dr. Pedro Contardi (h) y Dra. Mariana Contardi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Ramón. Joaquín y Florencia en este doloroso momento. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

SILVIA VIROSTA DE ARCE

(Q.E.P.D.) SE DURMIÓ EN EL SEÑOR EL 23/6/21 Y…..

Su sobrina Dra. Maria Luz Contardi, su esposa Dr. Mario Ugozzoli y sus hijos Santiago, Tomás y Martina participan con profundo dolor su fallecimieto y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

CÁCERES, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su esposa Ramonita, sus hijos y nietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CÁCERES, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Equipo Médico 3er piso Covid hosp. Centro de Salud, Tucumán, acompaña a querida Dra. Silvina Cáceres en tan doloroso momento.

CÁCERES, JUAN MANUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Con dolor abrazamos a la familia Cáceres por la partida de un ser tan amado. Descanse en paz Ing. Cáceres. Rogamos una oración en su memoria. Familia Barrera Ledesma.

CÁCERES, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su esposa Angélica González, su nieta Andrea Cáceres y su bisnieto Emanuel participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán trasladados a nuestra provincia y serán sepultados en el cementerio La Piedad.

CÁCERES, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su hija Prof. María Guardo, su nieto Matías participan con inmenso dolor su fallecimiento y que sus restos serán trasladados a nuestra provincia y sepultados en el cementerio La Piedad.

CÁCERES, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Clara Guardo y sus hijos Cristian, Elio, Lucrecia y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, LUISA ELENA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. "En Lugares de delicados pastos me hará descansar". Salmo 23:2. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 231 José Hernández participa con profundo pesar el fallecimiento de la docente jubilada Luisa Castillo (Tita). Se ruega una oración en su querida memoria.

CASTILLO, LUISA ELENA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. "Yo soy la resurreccion y la vida. El que cree en mi, vivirá". Tus compañeras Jubiladas de la Escuela Nº 231 Jose Hernandez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

CASTILLO, LUISA ELENA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Comisión directiva de "Casa del Docente y Afines", empleados, profesionales lamentan profundamente el fallecimiento de la tesorera Prof. Luisa E. Castillo y expresan sus sentidas condolencias y cristiana resignación en este momento de tanto dolor a sus hijos, nietas y hermanos.

CHÁVEZ, ,ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su hijo Pedro Chávez Atia, su hija política Paola Grosso y sus nietos Francina, Italo y Bruno participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

ESCOBAR, JOHANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus padres Loco y Nelly, su esposo Diego y su hija Nahiara participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Marco. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GAJARDO VILLALBA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Los jugadores de Villa Hortensia Cat 50 participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex compañero Pozi : Cachi Nasif, Mario Morales, Rubén Chueco Saad, Víctor Hugo Vizgarra, José Vinchu Maldonado y Nicolás Checa elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, ERMINIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Querida Peli: nos desconsuela tu pronta partida. Extrañamos reunirnos para compartir alegrías y tristezas. Sin ti y sin Justi, habrá dos espacios insustituibles. La gran familia Vial, que va perdiendo con rapidez sus integrantes, produce mucho dolor. Nosotras, tus amigas y nuestras familias, te despedimos recordando tu cariño, calidez, sonrisas y el amor por los niños: Amanda, Rosario, Paula, Susana, Sira, Mónica Galván, Ada y Ceci; rezamos por el descanso de tu alma y por el consuelo de tu hijo , nieto y hermanos. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

GONZÁLEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su esposa Amanda López, sus hijos, Lidia, Hugo, Walter y Fernando, h Pol Mariana, Sergio, Daniela y Leonela, su nieta Emma y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen SRL. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

GONZÁLEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. El plantel superior de Santiago Rugby Club participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su compañero Walter. Eleva oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, HUGO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. La comisión directiva del Club Santiago Rugby participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Walter y demás familiares en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Perla Bravo de Ducca, sus hijos Carlos Alberto Ducca y familia, Ana Inés Ducca y familia y Hugo Camilo Ducca y familia, acompañan a sus hijos y nietos en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

KOZAMEH, DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Chini Habra Fernández participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijas y demás familiares en el dolor. Ruega por el descanso de su alma.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Familiares políticos de su hermana María Rosa: Zulma, Noemí, Amalia, Ramón Suárez; Dorita y Patricia Santillán y sus respectivas familias, acompañan con profundo dolor a su esposa Lidia y a sus hijos Ariel y Jorgito. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. La promoción 1975 del Colegio de Belén acompaña a su hermana Silvia y a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Su prima Susana Manelli y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan con tristeza a María Elena, hijos, nietos y familias.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Lidia de Llugdar y sus hijos Marily, Analía, Jorge, Diego y respectivas familias comparte el pesar de su partida y acompañan con cariño a su esposa, hija y demás familiares en este doloroso momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MAIDANA, ANTONIO GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su hijos Maria Alejandra , Maria Fernanada , Anibal Maidana y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MARTÍNEZ, MARíA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su esposo Alfredo Coronel, sus hijos, José, Martin, Marcia y Cristian, h pol, su nietos samuel y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque El Descanso. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

MONTERO, MARÍA LUISA (CUCA) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Ramona Loto, participa con triste y dolor el fallecimiento de su querida amiga Cuca, persona tan buena y generosa. Nunca te olvidaremos. Ya estás en el mejor lugar, en los brazos del Señor. ¡Descansa en paz!.

OLMEDO LOZA, OSCAR R. (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Sus primos Agustin Pedro, Maria Rosa, Maria Eugenia y Maria Luisa Rimini Olmedo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR R. (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Maria Bravo Zamora de Espeche, sus hijos Raul, Gustavo, José y sus respectivas flias, participan su fallecimiento, acompañan a Mariana y a toda la flia., en este doloroso momento.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos, María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye, hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposa, hijos y demás familia, elevando oraciones en su querida memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO(q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Teresita Amadey y familia acompaña en este momento de dolor a la querida Estefi. Eleva oraciones para que el alma de su esposo descanse en paz y ella consiga pronta resignación.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Livio N. Yocca, su esposa Martha y sus hijos Livio, María Martha y Ricardo Maldonado y sus nietos participan su fallecimiento y comparten este doloroso momento con Estefy y sus hijos. Rogamos que descanse en paz junto a su amado hijo Oscar.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, sus hijos Adrián, Pablo, Vanina, Cristhian y familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación para su familia.

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su tía Esther González de Herrera y sus hijos Mercedes y Roberto Herrera, participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Silvina y Fabián en tan doloroso trance

REGATUSO, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Luis A. Carrera, Arturo, Gustavo, Lic. Elena Carrera y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino de la infancia, Antonio, y acompañan en este difícil momento a sus hermanos Silvina, Fabián y familia. Rogamos una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Marilena Contardi y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marilena y Ricardo en tan tristes momentos. Por siempre estarás en mi corazón Negrita querida.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Elena Beatriz Duran, Alejandro Remigio Ferreiro, lamentan con pesar su fallecimiento y acompañan a Marilena y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTANA, FRANCISCO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su esposa Nelly Baldivia Sandoval, hija María José, H. pol. Cristian, nietas Jazmín y Aitana participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Te Fuiste de repente que nos sorprendiste y nos dejaste un vacío inmenso. Su esposa Rosario Miguel, sus hijos Jorge Alberto y Gabriel Orlando, su padre político Chara Fortunato, sus nietos Melina, Martín y Lucca participan con dolor su fallecimiento.

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Las compañeras de Yoga de su esposa Charo. Profesora Mirian, Mary Orellana, Graciela de Cisneros, participan con pesar y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su vecino Edgardo Antonio Eleán y Noemí Eleán de Chaud y familia, hacen llegar sus condolencias a su esposa Charo y sus hijos Jorge y Gaby. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Sus amigos de toda la vida: Coco, Dani, Néstor, Negrín, Cacho Oller, Viky, Jorge, César, Julio, Rulo, Tito, Chichi, Toño, Jose Luis, Carlitos, Kely, Susi y Adriana ruegan por el descanso eterno de su alma y Dios lo acoja en la gloria y de paz a su familia.

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Kelly Migueles participa con dolor el fallecimiento de su compadre Luis, acompaña a su esposa Charo, a sus hijos Jorge y Gabriel en tan difícil momento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. La comisión directiva y personal administrativo de la biblioteca Pedro Firmó Unzaga participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio Luis Alberto Sosa. Acompañan a su familia en este momento y elevan oraciones por su eterno descanso.

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Luis López y familia acompañan en este difícil y triste momento a su esposa Charo, sus hijos Jorge, Gabriel y demás familiares por la irreparable pérdida sufrida. Ruegan oraciones en su memoria.

SOTO, EZEQUIEL NAZARENO (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. La comunidad educativa del Colegio Secundario "Los Quiroga" acompañan con profundo pesar a la Prof. Verónica Soto por el fallecimiento de su hermano. Se ruega una oración en su memoria.

TREJO, OSCAR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. El equipo directivo, docentes, personal de maestranza, maestros especiales y comunidad educativa de la Escuela Nº 765 Pte. Juan D. Perón acompañan a la familia de la compañera Myriam A.Trej en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VARELA, RUBÉN OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su esposa Rosa Leiva su hijo Cristian Varela, su hija politica Silvia Gomez, sus nietos Natanael, Damari, Martina, Joel y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Los compañeros y amigos de la Promo '79 de su esposo Ramón, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VIROSTA DE ARCE, SILVIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. José Leguizamón, Titi Prieto y su familia participan con dolor el fallecimiento de la hermana política de sus amigos Marta y Pedro. Acompañan a toda la familia con sus oraciones. Que brille para Silvia la Luz que no tiene fin.

La Banda

ABDALA, FARID (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus hermanos Pibe, Hebe, Mirta, y Nora, sus hnos. politicos, sobrinos y demas familiares, sus restos seran inhumados en horas de la tarde. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

ABDALA, FARID (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Hasta siempre hermano querido, descansa en paz. Te extrañaremos siempre. Su hermana Hebe Luz Abdala, su sobrina Nadia Baiutti, sobrinos políticos: Andrés Elías y Rojas Mariano , y sus sobrinos nietos: Sofía, Valentina, Martina, Lorenzo, Josefina, Matilde y Alfonsina. Ruegan por su eterno descanso.

ABDALA, FARID (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Al gran guerrero se le cayó la espada, pero lucho hasta el final. El Señor te levantó en sus brazos y te llevó a descansar a su hogar, bello hogar, más allá del sol. Sus hermanos Pibe, Hebe, Mirta, Nora y sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, FARID (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su Hermano Pibe Abdala y Celia, sus hijos Miguel, Carolina, Celia, Adriana y sus respectivas familias.

ABDALA, FARID (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su sobrino: Miguel A. Abdala y Norita; sus hijas Lourdes y Nacira participan en su fallecimiento que sus restos serán velados Mañana a las 14 hs en Soler y San Carlos y a las 16.30 hs sepultaran en el Cementerio Jardín del Sol de La Banda.

ABDALA, FARID (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su prima Estela Gerez de Mazzuco y familia, Manuela Gómez de Gerez e hijos Claudio Coronel Gerez y familia, Daniel Farias Gerez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en su pesar.

CARABAJAL, SEGUNDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su esposa Ana Chasarreta, sus hijos Franco, Ivan, Debora, Viviana y Raul y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CEJAS, MARÍA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su hijo José Diaz hija polit. Mirian Jimenez, nietos Cecilia y Ariel part.. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

CEJAS, MARÍA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Querida mamá, querida abuela, hoy muy temprano, nos dejaste sin palabras. Con el corazón acongojado e Incrédulos. Teníamos esperanza y fe. Pero el Señor dispuso otra cosa y debemos aceptarlo ya estás en sus brazos gozando de la vida eterna. Gracias por todos tus desvelos, tus sacrificios, tus cuidados. Sus hijos Juan Carlos y familia, Julia y familia, José y familia, Graciela y familia, María Esther y familia, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol.

CEJAS, MARÍA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Querida mamá, hoy es un día muy triste, partiste con el Padre Celestial, muy temprano, como estabas acostumbrada a levantar, a pesar de tus años. Gracias madre por acompañarme siempre a mí y mis hermanos con tus consejos, tus experiencias para forjarnos un futuro mejor. Su hija Julia, su esposo Rubén, sus nietos Marita, Magui y Edy, sus nietos políticos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol.

CISTERNA, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus hijos Tito, Gorodo, Checho, Fernanda, Maru y Belén participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASSIF, PEDRO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Luis Alberto Reynoso y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÁEZ, PEDRO DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Nos duele tanto tu partida, haz sido un padre ejemplar, un hombre sencillo con un corazón gigante. Con tus manos trabajadora haz construido nuestro mundo. Solo muere quien se lo olvida y a vos nunca te olvidaremos. Tu esposa Estela, tus hijos Vanesa, Sara, Antonella, Blanca y Héctor, tu hermana María y tu sobrina querida Anita, tus hijos políticos Héctor Diaz, Ernesto Alurralde y Daniela Guibaludo. Sus restos serán inhumados hoy a la 9 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

VILLA, IVANNA MARIEL (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Sus hermanos Marcelo Alejandro Villa y familia, Víctor Rodolfo Villa y familia, participan con inmenso dolor la partida de su querida hermana Bichi. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLA, IVANNA MARIEL (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Sus tíos Víctor O. Raed y Chonga Corvalán de Raed, sus hermanos Víctor Rodolfo y Liliana, sus sobrinas Victoria y Julieta participan con inmenso dolor la inesperada partida de Bichita y abrazan a su esposo Juan Carlos, sus hijos Camila, Lucas, Gabriel y Sra. y sus adorada nietas Isabela y Ema. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLA, IVANNA MARIEL (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Sus tíos Víctor O. Raed y Chonga Corvalán de Raed, Carlos Corvalán y Ana Muñoz y familia, Elena Corvalán, su hija Vanina y familia, con inmenso dolor participan el fallecimiento de Bichita. Acompaña a su esposo, hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

VILLA, IVANNA MARIEL (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. El Dpto..de Educación Tecnológica del colegio del Centenario, participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del compañero Juan Carlos Peralta, ruega a Dios le de fuerza para superar este doloroso momento.

VILLA, IVANNA MARIEL (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. La comunidad educativa de la Escuela nocturna Nº 4 Eva Duarte de Perón, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida y estimada profesora Ivanna Mariel Villa y acompaña a la familia en este triste momento. Rogando a Dios todopoderoso y María Santísima por el descanso y paz eterna.

VILLA, IVANNA MARIEL (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Así te recordaremos siempre: "Tu forma de ser (extrovertida, enérgica y luchadora), tus relatos tan ocurrentes, tu gastronomía y los hermosos espacios de vida compartidos". Tus amigos, compañeros y ex compañeros de la escuela Francisca Jacques: Hetitor, Cris, Chiqui, Nori, María Celia, Lili, Noemí, Vero, Pochi, María Rosa y Yudith acompañan en el dolor a tu esposo, hijos, nietitas, hermanos y demás familiares. ¡Besos al cielo, querida Ivanna!

VILLA, IVANNA MARIEL (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Mercedes Raed de Bejarano, Alicia Bejarano de Oller y flia participan con pesar el fallecimiento y acompañan a su hno Víctor y a toda su flia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

Interior

CHÁVEZ, LORENZO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus hijos Damián, Marcelo, Rodrigo y Manuel, su nieto Bauti , amigos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Taboada. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONCHA DE OLEA, ELENA DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su esposo Juan Carlos Olea, sus hijos Carlitos, Eleana , Marianela, Analis y María Sol, Hijos político, nietos y demás familiares participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONCHA DE OLEA, DEL TRÁNSITO ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Sus ex colegas de la Esc. N° 243, Clara, Olga, Julia, Loli, Baldo y Rosa, acompañan con pesar a su esposo, hijos y nietos en este momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CONCHA DE OLEA, DEL TRÁNSITO ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Sus amigos Miriam Albarracín, su esposo Hugo Almaraz y sus hijos Matías y Ariana Almaraz, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus hijos Orlando, Luis Alberto y Miguel Ángel Espeche, sus hijas políticas, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su hijo Luis Alberto Espeche, su hija política Reni Valdez, sus nietos Mariana, Lucho, Florencia y Roció, sus nietos políticos, Yamila y Carlos Martín, sus bisnietos Martina, Tomás, Elena, Malena y Bruno participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en cementerio Parque de la Paz.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su hijo Orlando Espeche, sus nietos Sebastián, Pablo, Elisa y Marcos, su nieta política Natalia Melano, su bisnieto Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su hijo Miguel Ángel Espeche, su hija política Ana Rojas, sus nietos Catalina, Miguel, Juan Carlos, Milagro y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "La muerte no es nada… Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas". San Agustín. Sus hermanos Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, sus sobrinos Aldo, Silvina, Fernanda, Mónica, Cecilia, Dolores y sus respectivas familias acompañan a sus hijos Orlando, Luis Alberto, Miguel Ángel, nietos y bisnietos en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su sobrino Fidel Agüero, su esposa Leticia Ibarra y sus hijas Eugenia, Waldina y Sivita, participan con su profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia en este momento de mucha tristeza. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Edmundo Gómez, su hija Claudia María; sus nietas Maitena y Oriana participan con gran dolor el fallecimiento de la tía Lida. Choya.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". (La Biblia) Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar el fallecimiento de la hermana de Aldo, apreciado amigo de nuestra familia y lo acompañan junto a los suyos en el dolor de la partida.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Yo Soy la resurrección y la vida Él que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Su ahijada María Dolores Gómez Macedo participa con dolor su fallecimiento y despide a la querida y recordada tía Lyda. Paz en su tumba.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus sobrinos Aldo, Viviana y Evangelina participan su fallecimiento y despiden a la tía Lyda. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Mónica Gómez Macedo e hijos Laureano, Octavio y Patricio Ick participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Cecilia Gómez Macedo, su esposo Andrés Bobadilla e hijos Bernabé y Antonio participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Fernanda Gómez Macedo, su esposo Rubén Giorgis participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Desde Tucumán: Lía, Rapel, Eugenia Medina Gómez y respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la Tía Lyda.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Tu nieta Mariana Lyda Espeche, tus bisnietos Martina y Tomás participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Tu nieto Luís Espeche, tu nieta política Yamila Navarrete, tus bisnietos Elena y Malena, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Regino Valdez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Ing. Carlos A Monti y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Orlando y acompañan a la su familia en este difícil momento. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. El Ministerio Público Fiscal, circunscripción Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la compañera de trabajo Mariana Lyda Espeche, elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Raúl Jalaf y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus vecinos Pelusa y Said Nazar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

LOTO DE ARDILES, FLORENCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. La comunidad educativa del Instituto "Nuestra Señora del Rosario", participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida compañera Silvana Ardiles. Elevando oraciones a Dios y la Virgen Santísima por su eterno descanso y consuelo a su familia. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MORENO, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus hijos Luis y Ana h. politicos y nietos y demas familiares sus restos seran seran inhumados hoy 12 horas en el cementerio de Forres SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAVIO DE FORTE, NORMA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sara Lambert de Muruaga y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan desde el corazón a sus familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CARRILLO, ROQUE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Al cumplirse 9 días de tu partida padre querido te queremos recordar como una persona especial excelente marido y un padre ejemplar, un hombre bueno solidario y amigos de todos, se que dios te tiene en lugar hermoso, te vamos a recordar siempre vivirás en nuestro corazones gracias infinitamente gracias. Tu esposa Coca, tu hijo Franco, rogamos oraciones en su memoria.

MOLINA, EDUARDO TOBÍAS (Yony) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. "Querido hermano, desearíamos que en el cielo tuviera teléfono para poder escuchar tu voz, en silencio pensamos en ti todos los días. Deseamos verte, abrazarte aunque sea un minuto. Hoy en el día de tu cumpleaños tus hermanos Chila, Roberto, Mario y José y sus familias oramos y enviamos besos al cielo para ti. Yony nunca te olvidaremos. Descansa en paz.