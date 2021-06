FÚNEBRES | 26 de junio del 2021

26/06/2021 - 03:29 Funebres

FALLECIMIENTOS

26/6/21

- María del Carmen Martínez

- Julia Beatriz Rodríguez

- Ricardo Alberto Leguizamón (Fernandez)

- Lucio Sánchez Derli

- Remigio Segundo Chazarreta

- Magda Alexa Montenegro de Sambataro (La Banda)

- Jorge Horacio Salto (La Banda)

- Gladys Norma Carrillo

- Sandro Emiliano Torres

- Domingo Dalmacio Pallares (La Banda)

- Walter Eduardo Moreno (La Banda)

- Ramón Oscar Llugdar

- César Octavio CisneROS

Sepelios Participaciones

ARIAS, FELIPE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 25/6/21|. Su esposa Francisca Campos, sus hijos Mario, Gustavo, Silvia, Silvina, Marina, Cecilia, Walter, Gabriel y Ramiro, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÁCERES, JUAN MANUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. En este doloroso y difícil momento enviamos a su esposa e hijos, nuestras sinceras condolencias por la perdida de nuestro Compañero y amigo de la Dirección General de Catastro, Legajo urbano Interior, Daniela Torres, Irma Hoyos, Silvia Ruiz, Luis Fernández y Ing. Pablo Ciappino, y de la Secretaria Técnica "A" de la Dirección Gral. De Catastro Nanci Orellano, Marta y Juan Paoletti, Mariana Herrera, Walter González, Jorge Valdez , Roque Hernández, Luis Arjona, también compartimos nuestra fortaleza para ayudarlos a superar tan difícil trance, participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos se eleven. Oraciones en su memoria.

CÁCERES, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Directivos, personal docente, de maestranza, alumnos y toda la comunidad educativo de la Esc. Nº 398 "Martín Uriondo", pariticipan con profundo pesar el fallecimiento del padre de nuestra querida compañera Prof. María Guardo. Rogamos una oración en su memoria.

CÁCERES, MARIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Viviras eternamente en el recuerdo de tus hermanos Hugo e Cáceres, Emma C. De Uliana, Sus sobrinos Gustavo, Fanny, Huguito y Betty Cáceres; Hugo, Mónica, Santiago y Diego Uliana y sus respectivas Familias participan con mucho dolor por su fallecimiento. Se riega una oración en su memoria, Sus restos serán sepultados en el cementerio La Piedad.

CARILLO, GLADYS NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Su esposo Ángel, sus hijos Mirta, Alberto, Jorge, Ángel, Roberto, Víctor y Y Marcela y sus nietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHAZARRETA, REMIGIO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su esposa Leonor sus hijos Antonio, Lorena, Mario, h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORREA, ROSA CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Nina: Gracias por las papayas, por los limones, por las tortas, los té, los cumpleaños, las flores de cactus, el árbol de Navidad , tu Niño Jesús, tu Pesebre maravilloso, las salidas al teatro, tu afecto sincero a mi madre y mi tía, por tu coquetería vestida de rojo y gracias por el legado de tu hijo tan bueno y solidario. Yo te debo un montón, amiga. Magdalena Pró, Abraham Auat y sus hijos Belisario, Luciana y Leticia te despiden con tristeza y acompañan a Jonny en esta difícil circunstancia. Nos volveremos a encontrar más allá del Sol.

CORREA, ROSA CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Víctor Acosta de Llapur y sus hijos Dorita y Jorge Llapur con mucha tristeza despedimos a Nina gran vecina con quien compartimos agradables momentos de la vida y acompañamos a su hijo en este doloroso momento. Luz eterna para su alma y oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus hijos Eduardo, Adela, Hugo, Alejandro, hijos pol. nietos, bisnietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv.. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

KOZAMEH DE APRILE, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Ana M. Gerez de Antognoli y sus hijas Gabriela, Carolina y Marcela participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LENCINA, JORGE GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Lucía, hijos y hermanos Juan Carlos, Silvia, Tochi y toda su querida familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Lamentamos la pérdida del estimado Gabriel y le damos las condolencias a su esposa María Elena y sus hijos Dr. Pedro Yachelini, su madre Marisa de Yachelini y Guillermo y Fernando Catella e hijos.

LLEBEILI, CARLOS JORGE (q.e.p.d.) Falleció 21/6/21|. Daniel F. Yocca, su esposa Maria Lucrecia de La Cruz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida prima Mimí y demas familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLUGDAR, RAMÓN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Su esposa Tere Zabala, sus hijos Kabir, Yamila y Julieta, hijos pol, nietos y demás familiares participen con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 14 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OLMEDO LOZA, OSCAR R. (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|.

Josefina Stancampiano de Muratore, su hijo Dr. Andrés Horacio Muratore y C.P.N Anabela Arce y sus hijos participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan en este momento a Estefi, hijos y toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO LOZA, OSCAR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Guillermo Arturo Catella, Fernanda Yachelini y sus hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y flia en estos momentos.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Marta Figueroa de Abdala y July Abdala participan su fallecimiento y acompañan a su hija María Elena en este dificil momento.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Neli de Moltini, Rina de Abatedaga y Olga Montenegro de González, participan con hondo pesar el fallecimiento de su querida amiga y hacen llegar su pésame a toda su familia por tan grande dolor. Rogando oraciones en su memoria..

RODRÍGUEZ, JULIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su esposo Ángel Robledo, sus hijos, Rita, Gustavo, Rosa, Valeria, Wili, Alberto y Nicolás, h/pol, José, Silvia, Juan, Hugo, Paola y María, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta la Barranca. Cob Norcen SRL. Servicio realizado por NORTE BENFICIOS La Plata 162 TEL 4219787.

SÁNCHEZ DERLI, LUCIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Su esposa Etelvina Gerez, su hija Diana Sánchez y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. "Ya está ante ti Señor y que brille para el la luz que no tiene fin". Su hermano Cacho, sus sobrinos Andrés, Belén y Esteban participan con dolor su fallecimiento.

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Sus primos Carlos Espinosa, su esposa Elsa Contreras, sus hijos Omar y Marilina, Mónica, Néstor y Cecilia, sus nietos Joaquín, Francisco y Bruno Espinosa, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. ¡¡Siempre te recordaremos con inmenso cariño, querido Luis!! Acompañamos en el dolor a Charo, Jorge, Gabriel y demás familiares.

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Su amigo de siempre. Coco Leguizamon, su esposa Esc. Graciela Coronel, sus hijas Dra. Florencia Leguizamón, Constanza, Dra. Paula Leguizamón y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Descans en paz y brille para Ti la luz que no tiene fin.

TORRES, SANDRO EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Su esposa Camila Santillán, sus hijos María Luz, Emilia y Javier, sus padres, hermanos, tíos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Invitación a Misa

QUINTEROS, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Yo soy la resurreccion y la Vida, el que cree en mi, tendra vida eterna. La Renovación Carismatica Católica Diocesana, acompaña a Mirta y a sus hijos por la partida a la Casa Celestial, de Cesar: Hermano y servidor. Se invita a la misa al cumplirse 9 dias de su fallecimiento el dia domingo 27 a hs. 9 en P. Santo Cristo. Capital.

Agradecimientos

Recordatorios

ROJAS DE JUÁREZ, MARÍA CLARINDA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Piru, A 7 meses que dejaste una enorme tristeza con tu prtida, pero sabemos que descansas en la Paz de nuestro Padre. Duele mucho tu ausencia, pero la vida compartida, tu cariño, tu entrega, tus valores nos alientan. Su esposo Domingo Juárez, sus hijas Ramona Alejandra, Rita Verónica, María Laura, sus nietos Alvaro Lorenzo, Juan Ignacio, Pablo Agustín y Maxi. Rogamos oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Besos al Cielo.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ABDALA, FARID (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Marta Figueroa de Abdala y sus hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, FARID (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Querido Farid, siempre te recordaremos con alegria y cariño. Sus familiares Silvia Canllo y Manuel López, Mary Canllo y Ricardi Jozami, Francisco Canllo y Dina Juan y sus respectivas flias. Te despiden con hondo pesar y abrazan a tus hermanos, sobrinos en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, FARID (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Pochi Castellanos y Nilda Campos de Martinez y sus respectivas flias, hacen llegar sus condolencias a sus familiares en estos momentos de dolor. Rogando oraciones en su memoria.

ABDALA, FARID (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Dale Señor, el descanso eterno y brille para su alma, la luz eterna". Mercedes Serrano de Abdala y sus hijos Mario, Mónica y Ricardo Abdala, participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Pibe, Hebe, Mirta y Nora en este doloroso momento, elevando oraciones en su memoria.

ABDALA, FARID (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Adriana Campos y sus hijos Gonzalo Ramiro, Mauro, Luciana y Florencia, Flavia y Román, partcipan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, SEGUNDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Enrique Westberg y todo el personal de Super Nataly participan del fallecimiento del Sr. Segundo Luis Carabajal, y acompañan en el dolor a su hijo Franco.

CISNEROS, CÉSAR OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Su esposa Marta, hijos Luis, José, Cesar, Patricia, h. pol, nietos bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán velados s.v. Belgrano 532 (L.B.) e inhumados a las 9 hs. en el cementerio La Misericordia. Servicio La Fraternidad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MONTENEGRO DE SAMBATARO, MAGDA ALEXA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Sus hijos Graziella, Lucia, Jose Miguel Sambataro y sus respectivas familias participan su fallecimiento con profundo dolor, sus restos serán velados en s.v. Belgrano 532 (L.B.) e inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 17 hs. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MONTENEGRO DE SAMBATARO, MAGDA ALEXA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. ¡Doña Maga! Hoy la tristeza nos vuelve a invadir con su partida al reino celestial. Fue como una madre sustituta para mí, porque cuando me quedé sin mis padres me ayudó a seguir adelante. Fue un placer compartir una parte de mi vida con una gran persona como Ud. y ser considerado como alguien más de su familia. Sin dudas ya está junto a Dios, a don Toto, y a aquellos que tanto quiso en esta vida, y desde allí iluminará a cada uno de los suyos, los protegerá y ayudará a superar su ausencia. Queridos amigos José, Lucía y Graziella, su amigo Ditto Gerez los acompaña en este penoso momento. Ruega a Dios les de la fuerza suficiente para superar este inmenso dolor y seguir adelante. Que brille para su mamá la luz que no tiene fin. Q.E.P.D. Ruego oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE SAMBATARO, MAGDA ALEXA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. "Que de Dios goce y en paz descanse, dé calma y fortaleza a nuestros queridos amigos José, Lucía y Graziella y sus respectivas familias. Carlos Santillán, Marisa Gerez, y sus hijos Mariano y Juan Cruz participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos y ruegan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz eterna. Q.E.P.D.

MONTENEGRO DE SAMBATARO, MAGDA ALEXA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. "Cuando las personas que amamos parten... pasan de vivir con nosotros a vivir en nosotros...". El Club de Leones La Banda Dr. Jorge W. Ábalos, participa con profundo pesar el fallecimiento de su exleón Magda Montenegro de Sambataro y madre de sus leones José Miguel y Lucía Sambataro. Ruega oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/06/21|. Su tía Koky y sus primos Enzo, Maricel, Eduardo, Daniel, Alejandro y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/06/21|. Enzo Laud, su esposa Doris, sus hijos: Sharif, Dive, Nadira, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Elevando oraciones en su querida memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/06/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Gordo: aunque ya no estés con nosotros, tu recuerdo permanecerá siempre hasta que nos volvamos a encontrar. Rosa Argañaraz y sus hijos Alejandra Vargas, Javier Vargas, Pablo Vargas y Lucas Vargas con sus respectivas familias, acompañan en este momento a Doris, Matías, Xiomará y Luna. Piden una oración por su eterno descanso y el consuelo de su familia.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Sus vecinos de la calle Garay: Nelly, Celina de Richiotti, Titi Richiotti, Cristina y Reinaldo Lencina, Pochi Castellano, Carlos Stenek, Enrique Raineri y sus respectivas familias, hacen llegar sus condolencias a su esposa, hijo e hija política. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Señor Jesús dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Marisé Grimaldi e hijos Juan, Eliana y Fede participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Sus compañeros de la Promo ´77 del Colegio Santiago Apóstol y profesor Héctor Llugdar participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Walter y acompañan a su familia en este triste momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Gordo te despedimos con dolor, que Dios te reciba en su gloria. Acompañamos a Doris, Matías, y toda su familia en este difícil momento. Víctor Argañaraz, Myriam Anzani y sus hijos Víctor Mara, Marcos, Melisa y Victoria con sus respectivas familias. Elevamos oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Oscar Escañuela, su esposa Miryam, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Señor, te rogamos por su descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Participan con profundo pesar Elsa, José, Ana y Pamela González. Rogando oraciones en su querida memoria

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminara ni estara en tinieblas, sino que tendra la luz de la vida"(Jn.8,12). Tus amigos Luis Banegas y Cristina, Telva de Cancino, Laila de Cancino, Hector Ruiz y Bety, Alberto Garces y Ada, Ida de Nader, participan con dolor la partida inesperada de Walter (Gordo) y acompaña en el dolor a su querida esposa Doris y flia. Se ruega una en su memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Porque creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en El". La Congregación de las Hermanas de Santa Dorotea de Cemmo acompañan a los profesores Doris Vargas de Moreno, Matias Moreno, Mariel Moreno y Pablo Vargas por el fallecimiento del esposo, padre, hermano y tio (respectivamente). Rogamos oraciones en su memoria

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después en mi carne he de ver a Dios" Los compañeros de trabajo del Colegio Jesús El Maestro acompañan a los profesores Doris Vargas de Moreno, Matias Moreno, Mariel Moreno y Pablo Vargas, por el fallecimiento del esposo, padre, hermano y tio (respectivamente)

Rogamos oraciones en su memoria.

PÁEZ, PEDRO DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Ernesto Alurralde, Marina Touriño, Cecilia, Ernesto, Marina, Augusto, Paola, Augusto Lezana y Luis Zarza, participan con mucho pesar el fallecimiento de Pedro y acompañan a su familia con cariño. Rogando oraciones en su memoria.

PALLARES, DOMINGO DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Sus hijos Javier, Gustavo, Gabriela, Martin, Miriam, Hector, Irina, y demás familiares Participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALTO, JORGE HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su madre Valle Jiménez, su esposa Cristina Canteros, sus hijo Jazmín y Melani, Sus hermanos Maria José, Sergio y Lorena y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardin del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLA, IVANNA MARIEL (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Las profesoras: Emilise Guzmán, Mercedes Sánchez y compañeros del taller de pastelería de la esc. Técnica Nº 1 acompañan a Cami y familia en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

VILLA, IVANNA MARIEL (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. La Comunidad Educativa de la Escuela Francisca Jacques, Rectoria, Vice Rectoria, docentes, no docentes y alumnos, acompañan con profundo dolor a su hermano Preceptor Victor y su familia en este momento por tan irreparable pérdida de la estimada Profesora Ivanna, que Dios le dé un descanso eterno y resignación a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

VILLA, IVANNA MARIEL (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas flias participan con gran dolor y acompañan en este difícil momento a su familia. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. " Que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno ". Su sobrina política Anita Villalba de Gómez, sus hijos José María, Maria José, Jorge Luis, Gustavo y Carlos Martin y sus respectivas familias acompañan en este momento de dolor a sus hijos, hermanos y demás familiares. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Lucy Valdez, Ricardo Aye y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan fraternalmente a su hijo Luís Alberto, esposa Reni, nietos y bisnietos. Elevan una plegaria en su memoria. Sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque de la Paz - Capital. (Frías).

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Roberto Terrera, su esposa Angelica Edid Aguero, sus hijos Aixa María, Santiago Nicolás y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Centro de Docentes Jub. y Pens. "Paz Saavedra" participa con hondo pesar el fallecimiento de su apreciada Socia Honoraria. Elevan oraciones al Altísimo por el descanso eterno de su alma y una pronta y cristiana resignación para sus familiares.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "El Señor es mi luz y mi salvación". Mirta Adela Camus, participa el fallecimiento de la hermana de la querida Yayá y acompaña en el dolor a ella y demás familiares ante tan irrreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

JUAREZ, MANUEL ASENCIO (Chingo) (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Felices los que esperan en el Señor, porque descansaran en el. Sus hijos: Cristina, Nélida, Mirta, Teresita, Mary, Ramón, Rosy, Silvina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su esposa Camila Santillán, sus hijos María Luz, Emilia y Javier, sus padres, hermanos, tíos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (Guguy) (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Querido hermano ,nos sentimos y elegimos siempre.! Compartimos la vida desde la infancia,juntos incondicionalmente. Guardamos memoria de la niñez y muchos sueños de adultos ...caminamos en algunas tristezas y muchas alegrías!Uno enorgullecido del otro por sus logros.Quizas para el mundo seamos unos viejos sabios .,pero tu y yo estamos todavía en la escuela secundaria .Hoy con dolor debo despedirte y rogar por tu eterno descanso. Su hermana Chani Quiroga de Mayuli, sus hijos Luciana y Gianfranco Mayuli y sus respectivas familias te despide con dolor.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Cristo lo llamó para recibirlo en su morada de Luz y Paz. Sus primos Julio Coronel, María Silva, sus sobrinos Laura, Virginia y Maximiliano participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Que el Señor te reciba en su morada eterna y te colme de bendiciones". Sus sobrinas y ahijadas Virginia y María Laura Coronel participamos con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Gugi, te llevaremos siempre en nuestros corazones.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Mariángeles Karina Rafael, Yris Bettiana Rafael y Gonzalo y Martin Ruiz Rafael participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Ing. Mauricio J. Ewens, su esposa Victoria del Carmen Quiroga e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Carlos Enrique Martínez, esposa e hijas y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración a su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Cuesta creerlo y la tristeza es aún más grande al no poder despedirlo. Gracias por haber estado en los momentos más importantes, en los de felicidad y también en los difíciles. Sus amigos de siempre; Chiqui Díaz de Prados, Antonia María y Viviana Prados, Amparito Guillermo, Pilar y Santi Rodríguez, con fé y esperanza, lo despiden en su regreso a la casa del Padre. Que tu descanses en paz, querido Gugui.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus amigos de siempre Luis A. Fernández (Lucho), su esposa Anita, sus hijos Pedro, Vicente, Mariana, Belén, Jimena y Álvaro con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Maribe Carol de Parra y familia lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. El Rotary Club de Loreto está de duelo, cerró sus ojos después de luchar por su vida el Dr. Ricardo Leguizamón, miembro vitalicio del Club Rotario de Fernández además de médico de hospital de esa ciudad. Dr. Ricardo fue nuestro gran amigo y colaborador de nuestro club, pues llegó con sus disertaciones sobre el tema ACV. Nos acompañó en todos los eventos organizados en nuestra ciudad. Fuiste un hombre íntegro, sencillo, humilde sólo nos queda decirte Ricardo amigo Rotario descansa en Paz. Jesús te llamó a su lado y nos dejas sumidos en una enorme tristeza.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|.CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Hoy dejas una gran tristeza entre quien tuvimos la dicha de conocerte y compartir muchos e importantes momentos. Fuiste una gran persona que dedicaste tu vida a la salud pública. Vuela alto, te vamos a extrañar "Doc." Querido Alejandra y Patricia Ruiz, Natty, Caro y Lito y la gente menuda (como le decías) ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Gugi que tristeza nos dejó tu partida. Que el Señor te reciba en su reino celestial. Tus familiares y amigos de toda la vida: María Cristina Ibarra, Rodolfo Suarez, sus hijos, hijos políticos y nietos te despiden con profundo dolor.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini y sus hijos Juan y Belén y su nieta Alfonsina participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Ricardo Alberto Leguizamón, socio vitalicio de la institución y acompaña a su familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan con profunda tristeza el fallecimiento de su amigo Ricardo. Que descanse en paz.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. El Rotary Club Francisco de Aguirre lamenta el fallecimiento de su estimado amigo Dr. Ricardo Leguizamón, distinguido Rotario del Club de Fernández.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Nonin Lascano de Rafael, sus hijos Gustavo, María Daniela, María Cecilia, Julio Gerardo, Luciano y sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento del gran amigo y vecino de toda la vida. Elevamos oraciones por su descanso en paz y acompañamos a sus familiares en estos tristes momentos.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Dra. Dolores Coronel participa con profundo dolor su partida a la Casa del Padre.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su amigo Arquitecto Ricardo Araujo, sus hijos Tomas, Francesco y Nicole hijas políticas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Dr. Carlos Adolfo Petros acompaña en irreparable pérdida a todos sus familiares. Descansa en Paz doctorazo.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Rubén Durán, Mirna Ferez, sus hijos Silvina y Fernando. Hijos políticos Guillermo y Johanna y su nieto Mateo participan con pesar su partida al encuentro del Señor. Ruegan oraciones en su memoria

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus vecinos y amigos Omar Montenegro, su esposa Judit Villagrán, sus hijos Sandra, Dante, Dago y Darío y cada una de sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Con el corazón destrozado y tristeza enorme, despedimos a nuestro amigo y médico familiar; solo muere a quien se olvida y a Ud. Nunca lo olvidaremos. Quique Gómez, María Esther Soria e hijos participan su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Elena Gómez vda. de Campini y su nieto Luis Gomez, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones para que el Señor lo cobije en su celestial morada de luz y paz.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Carlos e Irene Cheein y sus hijos Diego, Mónica y Virginia despiden con el mayor afecto y los mejores recuerdos s "Gugui" y ruegan por el eterno descanso de su alma.

LOTO DE ARDILES, FLORENCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 114 "Despertar" participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la profesora Silvana Ardiles, acompañamos a su familia en tan irreparable pérdida. Ruegando oraciones en su memoria y por su descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin.

PÁEZ, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/06/21|. Su hijo Franco, sus nietas Sofía, Delfina y Juliana y su nieto Juanchy y Lució participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PÁEZ, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/06/21|. Hernando Suárez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Franco y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.