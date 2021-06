FÚNEBRES | 27 de junio del 2021

27/06/2021 - 04:30 Funebres

FALLECIMIENTOS

26/06/2021

Federico Héctor Guimard

Bety Ortiz Vda. de Goitea

Rosa Nelly Díaz de Ibáñez (Sta. Cruz)

Mirta Beatriz Soria (La Banda)

Betti Juni Ortiz

Roque Martín Lastra

Norma Casullo de Chamorro

Julia Beatriz Rodríguez

Blanca Nieves Gerez Ruiz

Estela del Carmen Ruiz (La Banda)

Natalia Angélica Gerez (La Banda)

Julia Beatriz Rodríguez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ARGAÑARAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/6/21 y espera la resurrección.

Muy apreciado Miguel…te vamos a extrañar Vuela Alto…que Dios mande sus Ángeles para acompañarte en tu viaje hacia el Reino Celestial

Compartimos con sus hijos y familia este difícil y doloroso momento.

Ing. Ricardo Fuster y Sra.

Dr. Francisco Fuster y Sra.

Dr. Julián Fuster y Sra.

MIGUEL ARGAÑARAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/6/21 y espera la resurrección.

Dante Antonio del Valle Gómez y familia participan el fallecimiento del amigo Miguel y acompañan a sus hijos con profundo dolor por la pérdida de su querido padre. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CARLOS ALBERTO RUIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21 y espera la resurrección.

Carlos, hermano, cuñado, tío, padrino, tío abuelo. Gracias por acompañarnos en cada momento de nuestras vidas, por alegrarnos con tu sonrisa y la luz de tus ojos, gracias por haber sido el primero en estar en los momentos difíciles y el entusiasta en cada reunión de trabajo y en cada fiesta con la familia. Te vamos a extrañar muchísimo, Dios te bendiga en este viaje eterno. Tu hermano Mario, su esposa Segunda, sus hijos Marito, Elisa y Santiago, y sus nietos Giuseppe, Mario Benicio y Faustino, ruegan un Padre Nuestro en su memoria hoy a las 20 hs, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

NORMA CASULLO DE CHAMORRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FEDERICO HÉCTOR GUIMARD (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

Tío Chichi, te despedimos con tristeza. Quedas en nuestros corazones como el caballero que fuiste. Recordaremos siempre la generosidad de tu cariño, los hermosos momentos que compartimos con tanta alegría, tus bromas inocentes y la pureza de tus sentimientos. Abrazamos a la familia con todo nuestro amor. Sus sobrinos José Santos y Marita Rodríguez, junto a sus hijos Leandro, Pablo, Alejandra y Belén Santos.

FEDERICO HÉCTOR GUIMARD FALLECIÓ EL 26/6/21 y espera la resurrección.

La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida si que nos los roba y muchas veces definitivamente.

Personal de Farmacia La Esquina Plata acompaña en tan grande dolor el fallecimiento de su amado a padre a Sra. María Martha Guimard y flia.

FEDERICO HÉCTOR GUIMARD (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

Su primo Gustavo A. Sgoifo, su esposa e hijos lamentan profundamente su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIGUEL ARGAÑARAZ (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 25/6/21 y espera la resurrección.

El cielo está de fiesta... Te querían tener porque les faltaba tu alegría ochentosa. Nos dejaste, te extrañaremos tanto... Serás siempre el presente de asistencia perfecta, el ocurrente, el bailarín marca registrada, el de los pedidos fervorosos de juntadas de la Promo '79. Te fuiste, pero estarás siempre presente. La promoción 1979 de la Esc. Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga de la ciudad de La Banda, despedimos con profundo pesar a nuestro compañero y amigo Chocho y acompañamos a sus hijos Javier, Miguel y Nicolás en este momento de profundo dolor y rogamos al Señor le conceda consuelo y fortaleza.

MIGUEL ARGAÑARAZ (q.e.p.d.) Se durmió el 25/6/21 y espera la resurrección

Cámara de la Construcción de Santiago del Estero. Con profundo dolor despedimos a nuestro ex presidente, compañero y amigo Miguel Argañaraz. Acompañamos a sus hijos en el sentimiento.

HC SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SRL

CONSTRUPROV de Juan Carlos Juárez

BLOCK CONSTRUCORA S.R.L.

CONSTRUCOR de Juan Daniel Coronel

RICARDO FUSTER EMPRESA CONSTRUCTORA

R.M.P. CONSTRUCCIONES de Ramiro Montoto Piazza

DAI HOUSE SRL

CÉSAR E. RODRÍGUEZ CONSTRUCCIONES

NIVEL CONSTRUCCIONES SRL

CONSTRUCTORA FERRO N Y D SRL

BAILÓN Y ASOCIADOS SRL

NEXUS de Luis Nieto

MINECO de Alvaro De Lucca

E.J.V CONSTRUCCIONES

GALVI CONSTRUCCIONES de Rubén Villagra

CONSTRUFOR SRL

EVOLUTION S.A.

LEGO CONSTRUCTORA Santiago Ibáñez

TECTONIK de Daniel Juárez

NICANOR MEOSSI

AGVAL SRL

TOSCANO JULIO CÉSAR

CONSTRUCCIONES HECOR de Facundo Coronel

N.V CONSTRUCCIONES de Marcelo Spath

COSOS GEORGENSE

VIESA de Laura Salomón.





NORMA CASULLO DE CHAMORRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

Diputados Bloque Frente Cívico, participan su fallecimiento.

NORMA CASULLO DE CHAMORRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

Diputados Bloque Partido Justicialista, participa su fallecimiento.

NORMA CASULLO DE CHAMORRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

El secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán, participa su fallecimiento.

NORMA CASULLO DE CHAMORRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

La secretaria administrativa de la Honorable Cámara de Diputados, CPN Maria soledad Vittar, participa su fallecimiento.

NORMA CASULLO DE CHAMORRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.-

NORMA CASULLO DE CHAMORRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

NORMA CASULLO DE CHAMORRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

Los amigos de su hijo Bochi " Los perukas" participan su fallecimiento.

BETTY JUNI ORTIZ FALLECIO 25/06/2021

Sus hijos Guillermo, Judith, h.politicos Roxana, Eduardo, nietos Antonella, Leandro, Maximiliano, Guadalupe, su hermano Gustavo y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Jardin del Sol. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE S.A. - San Juan y Belgrano (La Banda) - tel.4219787.

RICARDO OMAR LLUGDAR (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 25/6/21 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo, viceintendente Roger Nediani, funcionarios de su gabinete, compañeros y amigos del Obrador Dorrego, compañeros y amigos de su hermano Jorge Llugdar pertenecientes a la Subsecretaria de Comunicación, participan el fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

ROQUE MARTIN LASTRA (Q.E.P.D.) Falleció el 26/06/2021

El presidente Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personales en general, participa el fallecimiento del Sr. Roque Martin Lastra, compañero de trabajo, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

ROSA NELLY DÍAZ DE IBÁÑEZ (q.e.p.d) Se durmió en el Señor en Pico Truncado, Santa Cruz, el 24/6/21 y espera la resurrección.

Su prima Ilda Margarita Juárez de Paz y familia acompañan con oraciones a su esposo Tito y a sus hijos Gustavo y Deolinda. Sus restos descansan en Pico Truncado.

BLANCA NIEVES RUIZ DE TAGLIAPIETRA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

Querida madre, ahora te encuentras en el mejor lugar, junto a tu amado esposo Humberto. Sigues siendo una gran madre que nos dejó consejos y enseñanzas. Siempre estarás con nosotros. Tus hijos Graciela y Miky Tagliapietra.

RECORDATORIO

ALBERTO AMADEO CARRIZO (Niño) (q.e.p.d) Falleció el 27/4/21 y espera la resurrección.

Hermano querido, es tan inmenso el dolor que sentimos, nos cuesta tanto aceptar que ya no te veremos más. Nuestros corazones están destrozados, permanecerás por siempre en nuestros pensamientos, orgullosos de la gran persona que fuiste y guardaremos pro siempre como un gran tesoro todos los hermosos momentos que pasamos juntos. Al cumplirse 2 meses de su fallecimiento, rogamos una oración en su querida memoria. Tus hermanos que jamás lo olvidarán: Zule, Ana, Lili y Walter.

MIGUEL ÁNGEL FILAC (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/9/20 y espera la resurrección.

“Mando una rosa hasta el cielo. Para nuestro ser amado que se ha adelantado en este camino de la vida. Pero que siempre estará vivo en los corazones de aquellos que te conocieron”. A nueve meses de su partida. Tu esposa Patricia Nazarchúc, e hija María Virginia elevan oraciones al Altísimo, para que su alma descanse en paz.

LUIS ARMANDO SAYAGO(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/5/21 y espera la resurrección.

“A un mes de tu partida esposo amado, compañero inseparable, padre ejemplar y amigo. Te fuiste físicamente de nuestro lado, pero sabemos que te encontraste con nuestro amigo Jesús. Háblale de nosotros; que nos cuide y nos de fuerzas para soportar este dolor. Demostraste ser un guerrero hasta el final. ¡Te amaremos por siempre!” Tu esposa Ramonita, hijos Luis Adolfo, Marcos Raúl, Lucrecia del Valle, hijos políticos José Dos Santos, Luciana Rojas, Pamela Gómez y sus nietos lo recuerdan con todo el amor y cariño de siempre, al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre.

INVITACIÓN A MISA

Crio. Gral. (R) ÁNGEL ARNALDO DÍAZ (Negro) (q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 27/5/21| y espera la resurrección.

Hoy se cumple 1 mes de tu partida al reino celestial. Fuiste la mejor e intachable persona que pudo existir en el mundo. Te amamos!!

Su esposa Lidia, sus hijos Diego, Fernanda, Ángel y Celeste, sus hijos políticos y nietos invitan a la misa a realizarse el día martes 29/6/21 en la Pquia. María Auxiliadora a las 19,30.

OLGA NIMAR ARIAS DE IBAÑEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/06/15 y espera la resurrección.

Mamita, hoy recordamos otro año de tu partida a la casa del Padre Celestial, no estás físicamente con nosotros pero queremos decirte que te extrañamos, pero también tu recuerdo nos hace fuerte, sos la mano que nos sostiene y la luz que nos ilumina.

Siempre estás en nuestro recuerdo y en nuestro corazón.

Tenemos la certeza madrecita de que está feliz junto a tu viejito en la Gloria Celestial y desde allí nos guías hasta que volvamos a encontrarnos.

Tus hijos Olga Rosa, José Francisco y Carlota del Valle, hija política Fanny Carabajal y tu hijo del corazón Raúl Alberto Arias.

Se oficiara una misa en su memoria en el Santuario de Santa Rita a las 12 horas por la página del Facebook. Elevamos oraciones en tu memoria.

CARLOS ELVIDIO MALDONADO (Cacho) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/6/21 y espera la resurrección.

“Al gran guerrero se le cayó la espada pero lucho hasta el final”. El Señor te levantó en sus brazos y te llevó a descansar a un hogar, bello hogar, más allá del sol. Una persona especial, fuiste un excelente hombre, esposo, padre, abuelo, amigo, siempre bueno y solidario, sé que Dios te tiene en un hermoso hogar. ¡Vivirás en nuestros corazones para siempre! Tu desconsolada esposa Marta Iglesias, tus hijos Carlos, Patricia y Darío, hijos pol. Liliana, Eva y Javier, nietos Ezequiel, Nico, Cristian, Matías, Cecilia, Belén, Rocío, Agustín, Francisco, nieta pol. Florencia, bisnietos Ciro y Olivia. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento invitamos al responso en el cementerio El Descanso el día 27/6/21 a las 15 hs. y a la misa el 28/6/21 a las 20 hs. en Pquia. Ntro. Señor de Mailín.

ABDALA, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Servicio de Clínica Médica del hospital Independencia.

ANTÓN, LLAMILI NELY C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculada. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

ANTÓN, LLAMILI NELY C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ANTÓN, LLAMILI NELY C.P. (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras participa con profundo dolor el fallecimiento de su Colega. Que descanse en la paz del Señor.

BISCELLI,, ALICIA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus hijos , hijos politicos, nietos, bisnietos y demas familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9: 30 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARILLO, GLADYS NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Carlos Alberto García y su esposa María Cristina Camus participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su hijo Ángel, Sra. y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus hijos Susana Bochi, Ramón, Silvia, Anahy, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Te vamos a extrañar mucho querida abuelita, te amaremos siempre. Sus nietos Coni y Juan y tus bisnietos Clarita y Salvador, ruegan una oración en su memoria, y que alcance La Paz y el descanso tan merecido.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Querida tía Norma, estarás por siempre en nuestros corazones. Su sobrina María Inés Pereira de Oses, Cacho Oses, Maiky, Mario, Gabriela, Natalia y Diego; Ana, Malena y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Participan con profundo dolor su partida hacia el Padre Celestial. Sus sobrinos Cristina, Javier, Marizu y Cecilia Obaj y sus respectivas familias. Que en paz descanse tía Norma.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus sobrinos Maria Elena y Gustavo y sus sobrinos nietos Federico y Agustin Yadón participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su sobrina Teresita Bailon de Figueroa, sus hijos Juan Manuel, Horacio, María Elena, sus nietos e hijos políticos participan con mucha tristeza del fallecimiento de tía Norma, ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Andrés Pereyra participa con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Bochy. Ruega oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Una gran Madre descansa en el Señor! Carmelo Falcione, Raquel Correa y su familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Doña Norma. Rogamos consuelo para su familia.Brille para ella la Luz que no tiene fin.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Los amigos de sus hijas Anahi y Susana, Leny, Cristina, Virginia, Zuni, Mimi, Betty, Lele y Polo,Marta y Horacio, Raquel y Carmelo participan con gran pesar su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Norma querida siempre en nuestro corazon Cristina Llugdar, sus hijos Ezequiel e Ignacio Chamorro y Negrita Llugdar

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. María Cristina Costas y familia, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hija Susana y a toda la familia. Ruegan oración en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Elena Llaguno participa con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Norma con la esperanza que su alma ya esté en Paz junto al Señor. Acompaña a sus hijos en este momento de dolor.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Mario Ramon Castillo Solá, Monica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Norma. Gringa y Ana Lia Silva y acompañan a sus hijos y nietos y brille para ella la luz que no tiene fin.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. José A. Ortiz, Silvia Méndez Castiglione y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Marcia Zeman y Claudia Zeman participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Aurelio Coria y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Bochi y Ramón. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Ricardo Coria y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en sus memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. El Grupo "Amigas por Siempre" de la Promoción 1969 de la Escuela Normal de Profesores Manuel Belgrano participa acongojado,el fallecimiento de la mamá de una de sus integrantes, nuestra querida amiga Susana Chamorro .Oramos en su memoria .Nuestras condolencias a toda la flia.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Carlos Alberto Martínez, su esposa Noemí Reynoso,sus hijos María de los Ángeles y Diego Hernán Martínez ,participan con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de su querida amiga Licenciada Marta Susana Chamorro. Elevan oraciones al altísimo por su eterno descanso y la cristiana resignación de sus familiares. Brille para ella la luz que no tiene fin.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Jorge Zaorski, su esposa Anahí y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Ana Beatriz Gatti, sus hijos Jorge y Gabriela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Los amigos de su nieto Raúl: Marcelo, Ramiro, Guillermo, Kutto, Sebastián y Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en esto momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Juan E. Daud y Carlos Gozal y familia participan su fallecimiento y abrazan a su familia con inmenso cariño.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz eterna". Iris Rosa Peralta e hijas María Laura y Marcela Pereira participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Emmanuel Bruchman y Gissell Mansilla participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Bochi Chamorro en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Carlos Hazam y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Querido amigo te acompaño en tu sentimiento. Roberto Ayub y Silvana Llavar e hijos participan con dolor su fallecimiento.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Delia Raab de Álvarez participa su fallecimiento y acompaña con el cariño de siempre a Anahí y a toda la familia en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Carlos Gómez Galizzi, Rosy Palavecino y sus hijos Florencia, Pablo y Patricia acompañan a la familia Chamorro en este triste momento.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. "Ya está ante Tí Señor, recíbela y permítele descansar en tu Paz". José Gómez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Gabriela Ortiez y Emilio Nazar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Pelaez y sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y María Eugenia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en este momento de mucho dolor a sus amigos Ramón, Susy y a los demás familiares. "Señora Norma, descanse en paz brillando para usted la luz que no tiene fin". Elevan oraciones por su descanso eterno.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su vecina y amiga íntima Chichina y Chela e hijos Myriam y Víctor participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y familia, Toti y familia, Gaby y familia, María Guadalupe participan con profundo dolor su partida.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. José Lozano, Cristina Najarro, Gonzalo, Luciana y Ramiro Lozano acompañan a su cuñado Ramón y a toda la familia en este duro momentos de la desaparición física de nuestra querida Doña Norma

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Mirtha Sosa, su hijo Iscar Lozano y Familia participan con inmenso dolor el fallecimiento de su consuegra y gran amiga Norma y acompañan en su dolor a toda su flia rogando por su eterno descanso.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Querida Norme te extrañaremos siempre. Llugdar Elias Enrique, Marconi Silvia Analía; Llugdar Cristian participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Tucho Gorosito, Marcelo, Claudia, Gabriel, Nico, Valentín, Kito y Yani, Agustina, Natacha y Zuli participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Bochi y hermanos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus vecinos Salomón Lafi y familia; Diego, Carola y sus hijos; Carlos, Natalia y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Ricardo Zavaleta, su esposa Jacqueline Bertero participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Bochi. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Elsa Di Piazza acompaña en el dolor a toda su familia rogando oraciones por su eterno descanso en la Casa del Señor.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Arquitecto Daniel Montes, su esposa Susana e hijos, participan con profundo dolor la muerte de la señora madre de sus entrañables amigos Ramón y Bochi y hacen extensivo el saludo a sus hijas e hijos y toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE ÁVILA, RAMONA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Al cumplirse los 9 días de su fallecimiento, la Comunidad del Instituto Secundario María Auxiliadora, acompañan con oraciones y afecto a su hija Ma. Teresa Ávila, secretaria de esta institución y a toda su familia. En esta novena rogamos que María Auxiliadora se haga presente, llevando paz y serenidad a sus corazones. Y que brille para ella la luz que no tiene fin. Amén.

GÓMEZ, PAOLA NORDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus hijos Irma, Pablo,Roxana Carlos y Clara, nietos. Descansa en paz madre querida. Gracias por todo. Sus restos fueron inhumados en La Piedad.Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizados por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus hijos Carolina y Guido y sus amados nuetos Josefina, Justo y Fermin participan con profundo dolor su partida. Se te va a extranar mucho viejito querido. Hermosas huellas dejaste.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus hijos Cristina y Fernando junto a sus nietas Carmina y Lupe despedimos con mucho cariño y amor a nuestro querido Chichilo. Que descanses en paz. Siempre en nuestros corazones.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus hijos María Marta y Marcelo Santiago y sus nietos Imanol, Eliseo, Lucía Santiago y Patricia Santiago despiden al amado Chichi y agradecen a la vida haber gozado de su amor incondicional. Descansa en paz viejito querido.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus primos Enrique José, Dante Héctor, María Eugenia (a) Sgoifo Jugo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chichí y acompañamos en este penoso momento a sus hijos y respectivas familias. Que Dios le de el descanso eterno.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Pablo Rafael Castiglione, Cecilia Ahumada Cerezo y sus hijos Virginia, Benjamín y Luciana participan con dolor su fallecimiento y acompañan a María Marta y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus hijas Maria Marta, Maria Cristina y Maria Carolina, sus hijos politicos, nietos y demas familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Lleva en tu corazon todos los momentos que en la vida compartiste con el y así siempre vivirá dentro de ti. Lo siento mucho. Gabriela Banegas y flia, acompañan en tan grande pérdida y ruegan una oración en su memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus empleadas y cuidadoras, que lo acompañaron con tanto amor y dedicacion, participan con profundo pesar su fallecimiento, elevando oraciones en su querida memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Aldo R. Yunes, Ligia Domina, sus hijos Joaquin, Francisco, Gonzalo, Fermin y Fatima lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. La Comunidad Educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Guimard, Federíco Héctor, abuelo de estudiantes de nuestra institución. Acompañamos a la familia en este momento de pesar, que el Señor y Nuestra Madre de la Merced los bendigan y les den la fortaleza necesaria. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá".

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Las amigas de su hija María Marta: Marijo, Marta, Mechy, Ale, Mariela, Moni y Gaby participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Tomás Eugenio Lucio, Ricardo Schiava y sus respectivas familias despiden con mucha tristeza a su amigo y compañero de trabajo. Rogamos por su descanso eterno.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Marilyn Carranza y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas y demás familiares en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus ex compañeros y amigos del Instituto de Tecnología de la Madera (UNSE): Carlos Medina, Marilyn Carranza, Graciela Moreno, Estela Pan, Silvia Vélez, Miriam Ludueña, Silvia Rodríguez, Rolando Martínez, Raúl Taboada, Agustín Ruiz, Lucrecia Contato, Jorge Goles, personal docente y no docente participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Con profunda tristeza sus familiares de afecto: Dominga de Maya, sus hijos Manuel y Karina, Nora Graciela, Carlos Silvina,su nieto Mateo participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria





GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés acompañan a sus hijas y nietos en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Salomón Lafi y familia despiden con pesar al Gran Chichí. Amigo, compañero, confidente, "Mago", con quién compartimos muchos años. Dios en su infinita misericordia lo recibió en su reino de amor y de justicia para que descanse eternamente junto a Mary, el único y gran amor de su vida.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Marta Figueroa de Abdala y sus hijos lamentan el fallecimiento del estimado vecino y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Alejandra, Luis, Juan Bautista y Pilar Pérez Carrizo participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Carolina. Acompañan a María Marta, Cristina y demás familiares en esta irreparable pérdida. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. La Comisión directiva y Personal de la Biblioteca Popular Ricardo Rojas participan con dolor el fallecimiento de quien fuera una persona muy allegada a nuestra institución.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. El Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo, autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes de la FCF UNSE participan con dolor del fallecimiento del ex docente e investigador de la Facultad de Ciencias Forestales. Se ruegan oraciones a su memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Acompañamos a sus hijas, familiares y amigos en sus sentimientos ante el fallecimiento de Federico Guimard,excelente profesional, docente y fundamentalmente persona. Hasta siempre Juan Castellano y Flia.

LASTRA, ROQUE MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su esposa Marina, sus hijas Maria, Patricia y Natalia, sus nietos Martina y Sofia Participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LLUGDAR, RICARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Su madre Nelly Soria; esposa, Teresa Zabala; sus hijos: Kabir Llugdar, Yamila Llugdar, Julieta Llugdar; sus hijos políticos: Martín de Toro, Sofía Zarazola; y nietas: Matilde y Emilia; su hermano Jorge Llugdar; cuñada, Lady Ruiz; sobrinos y sobrinos políticos, demás familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MOYANO, HIPÓLITA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su esposo Gustavo, sus hijos Dayana, Nadia , Rita y Gustavo Y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NIEVA, MANUELA BENICIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su esposo Rene Ibañez, sus hijos Andrea, Cecilia, Fabian, Alejandro, Erika, hijos politicos, nietos, hermanos y demás familiares, sus restos seran cremados. servicio realizado por NORTE BENFICIOS la plata 162 TEL 4219787.

PHIPPS, PILAR LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su esposo Félix Argentino Escurra, sus hijos Patricio, Silvia, Raquel, sus nietas Paula, Valentina, Macarena, Luján, Julieta, Martina, Tizziana y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PONCIO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su esposa Teresa del Carmen Gorosito, sus hijos Roberto, Silvia, Analía, José, Eugenia, hijos pol., Ramón Ruiz, Ramón Castaño, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PONCIO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Te despido amigo del alma con todo el dolor de separarme de un hermano con el que compartí años de amistad y sueños… Estarás siempre presente en cada momento de mi vida, con tu sonrisa amplia y ese gran corazón con el que te caracterizaste. Puede que tu paso por el mundo fue fugaz pero la llama que dejaste encendida es inapagable. Gracias por tanto amigo. Te voy a extrañar. Su íntimo amigo Emilio Díaz participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Monona y Moro.

PONCIO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Querido Manuel gracias por tu amistad y tantos momentos inolvidables compartidos. Hoy lloramos tu partida, pero tu ejemplo de gran persona será siempre nuestra guía en el camino. Emilio F. Díaz, sus hijos José y Cecy; Kike, Sofía, Gaby, Javier y Michell participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

PONCIO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Juan J. Oller, sus hijos Fabian y Daniel acompañan a sus familiares por la triste noticia de que se nos fue nuestro estimado y amigo Manuel. Que el Señor lo cobije a su lado en el Reino Celestial.

RODRÍGUEZ DE MALDONADO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. ¿Querida Negrita, tu amiga Leyenda sufre el dolor de tu partida, ya no estás, cómo cubrir tu ausencia y tu afecto? Solo me queda la oración para tenerte cerca. Ruego oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JULIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus hijos, Rita, Gustavo, Rosa, Valeria, Wili, Alberto y Nicolas, h Pol, José, Silvia, Juan, Hugo, Paola y María, nietos bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de vuelta la barranca, cob norcen s.r.l, servicio realizado por NORTE BENFICIOS la plata 162 TEL 4219787.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus hijos Graciela Tagliapietra y Pepe Balderrama, sus nietos Carolina, Graciela y José, José Humberto y Cecilia, sus bisnietas Virgi, Marti, Indi, Maitu y Carmela, te despedimos con todo nuestro amor.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus hijos Humberto H Tagliapietra y Mary Castro, sus nietos Luciana y Pablo, Julián, Agostina y Antu, sus bisnietos Paloma y Silvestre te despedimos con amor.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Blanquita de mi corazón, te voy a extrañar toda la vida. Su bisnieta Virgi y Gon te despedimos con amor.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Que brille para ella,la luz que no tiene fin". Amigas de su hija Graciela : Estela Elías y flia ; María Rosa Costilla y flia, participan su fallecimiento.Ruegan una oración a su memoria y por la Cristiana resignación de su flia.

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Pichy, Pelu,Jorge y Fredy Santillan participan la partida de Luis saludamos con profundo pesar a su esposa Charo (vecina de toda la vida) a sus queridos hijos ,nietos y a su apreciado suegro don Chara Miguel .Que el señor lo reciba en su reino!!

VITETTA DE COLLANTE, NÉLIDA ISABEL (MANENA) q.e.p.d.) Falleció el 21/6/21|. Dr. Matías Castro de Achával, su esposa Dra.. Ana C. Santillán Komornicki, sus hijos Abril y Mateo participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposo e hijos.

CORREA, MÓNICA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. Al cumplirse 1 año de tu partida querida Moni, te extrañamos y te recordamos siempre con una sonrisa en tu cara, generosa y cariñosa como pocas personas, Siempre atenta a las necesidades del otro. Siempre vivirás en nuestros corazones. Silvana Salas y flia. Elevamos oraciones en tu memoria.

GREISERT, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. Su esposo Miguel Ángel Juan, sus hijos Tomás Juan y Miguel Juan, su hermana Cristina, sus nueras Tamara y Cecilia, sus nietos Ignacio y Carolina Juan, ruegan por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin, al cumplirse un año de su fallecimiento.

GUTIÉRREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/16|. Claudio ¡Hincha de Boquita! Apasionado por el fútbol. Hoy se cumplen 5 años de tu encuentro con el Dioyi, como te decía la mamá. La distancia que nos separa es sólo física. después de 40 años tan juntos! Desde la fe la mamá siente que estamos más juntos que antes. Tiene en la mente y el corazón tantas cosas compartidas y que te hacían muy feliz ¡ Nos faltan las mejores! Hijo de mi alma te extraño, no puedo negarlo. Partiste en el mes del Sgdo. Corazón de Jesús y te llevaste el mío. No dejaré de quererte. Te hablo al oído como ese medio día de aquel 27, caricias y besos en tu cara que fue perdiendo calor y color, ahora lleguen adonde estés ¡ La mamá ya llegará para estar juntos para siempre! Disfruta de la alegría y paz junto al Padre Dios te lo desea la mamá. ¡ Chau Claudio!!!

LÓPEZ, ANTONIO GUILLERMO (q.e.p.d.) 28/5/21| Su hijo Guillemo, sus nietos Daniel, Camila, Estefanía, Lucas, Lea. Su hija Daniela, su yerno Marcelo, sus nietos Luciano, Thiago. Su hija Edtih, su yerno Dany, sus nietas Fiama, Zoe, Aitana. Su hija Andrea, su yerno Iván, sus nietos Gonzalo y Juliana. Su hijo Ezequiel, su nuera Mabel, sus nietos Lautaro y Bruno. Su hija Antonella, su yerno Matías, su nieto Mateu. Su hijo Cristian, su nuera Ruth y su hija Mikaela lo recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse un mes de su fallecimiento.

MALDONADO, CARLOS ELVIDIO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Su hna. política Josefa Iglesias, sus sobrinos Pablo, Sonia y familia. Acompañan en su dolor. Al cumplirse los 9 días de su partida.

ABDALA, FARID (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. " Dale señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Su cuñada Blanca Salomón de Abdala, sus sobrinos: Mirian Susana, Noemí Elizabeth, Blanca Beatriz y Jorge Gustavo Abdala, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, MIGUEL REINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Sus hijos Javier, Miguel y Nicolás, h/pol, Soledad, nietos Lautaro, Valentino, Silvia, Exequiel, Maira, Marisa, Lucia y Martín participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

ARGAÑARAZ, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Chocho, compañero de la Promo '79. La vida nos cruzó tardíamente, pero a tu lado, la amistad y la alegría fueron intensas, amenos los encuentros de domingo y nutridas nuestras largas charlas. El dolor es infinito como también infinito será tu recuerdo. Adriana López saluda a sus hijos Javier, Migui y Nicolás y los abraza con el corazón.

ARGAÑARAZ, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Acompañamos a sus hijos Javier, Nicolás y Miguel en su profundo dolor. Dueño Inad Alsaad y empleados. Estación de Servicio Dapsa. Sgo- La Banda

ARGAÑARAZ, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Mario Sliwkin y su hija Fátima participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria

ARGAÑARAZ, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. "Don Miguel, siempre estaré muy agradecida por todas sus enseñanzas. Lo recordaré con mucho cariño". Su secretaria Cecilia Melean y familia participan su fallecimiento y acompaña a sus hijos Javi, Migui y Nico en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Querido Papi te fuiste dejándonos sumidos en el dolor de tu partida. No nos alcanzara la vida para agradecer el padre q nos regalo. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus queridos hijos Javier, Migue y Nicolás Argañaraz, hija política Sole y sus nietos Lautaro y Valentino Argañaraz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones a su querida memoria

ARGAÑARAZ, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Querido Miguel. Ya partiste a la casa del Señor estoy segura tendrás un lugar privilegiado en el cielo al lado de tus seres queridos y tu hermano Roli. Descansa en Paz amigo. Mariza, Lucia y Martin Castellanos..

ARGAÑARAZ, MIGUEL REINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y familia, Toti y familia, Gaby y familia, María Guadalupe participan con profundo dolor su partida.

ARGAÑARAZ, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Ramiro Montoto Piazza y flia. Despide con profunda tristeza a su querido amigo Miguel por su temprana partida al reino del Señor. Que Dios de calma y fortaleza a sus hijos Y que su alma descanse en paz.

CARABAJAL, SEGUNDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/21|. Su tía Teresa Carabajal, tío Néstor Coronel, sus primos Beatriz, Gustavo, Angélica, María José, Cristina, Mirna y demás familiares participan con dolor y tristeza por su partida. Que Dios le otorgue un descanso eterno y sea iluminado con su luz divina. Elevamos oraciones en su memoria.

GEREZ, NATALIA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus hijos Miguel, Emilio, Pio, Mirta, Azucena, Raul, Gustavo, Mercedes y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia, cob norcen s.r.l, servicio realizado por NORTE BENFICIOS la plata 162 TEL 4219787.

GEREZ RUIZ, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus Graciela, Humberto Tagliaprieto, hijos politicos Pepe, Mary, sus nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio la misericordia. servicio realizado por NORTE BENFICIOS la plata 162 TEL 4219787.

MONTENEGRO DE SAMBATARO, MAGDA ALEXA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Los ex compañeros y amigas/os de la Promo 78 de la Esc.Nac.de Comercio Prof. Ant.Ferreyra de su hija Graziella, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia en este doloroso momento!!! Ruegan una oración en su memoria

MONTENEGRO DE SAMBATARO, MAGDA ALEXA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Walter E. Trejo, Lydia Sthela Trejo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE SAMBATARO, MAGDA ALEXA (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Querida prima! Quedará grabados en mi mente y en mi corazón los hermosos momentos compartidos en otra época de nuestras vidas, en la que todo resultaba más fácil y nuestros sentimientos se manifestaban a flor de piel en cada inolvidable encuentro. Tus valores ejemplares, te concedieron el mérito de ser una persona admirada y querida por todos los que te conocieron. Ya descansas en los brazos del Señor, junto a tu amado esposo. Tus primos que nunca te olvidarán Toty Costas, su esposo Juan Carlos Amantez y demás familiares participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su tía Lulú de Moreno, sus primos Susana, Claudia y Walter y sus familias participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su prima Susana Moreno e hijos despiden con cariño a su primo y tío Gordo. Elevan oracioes en su querida memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus primos Claudia y Gustavo Torres e hijos participan con dolor su fallecimiento y despiden con mucho afecto al Gordo. Se ruega una oración en su memoria

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". La comunidad Educativa del Colegio Ciudad de La Banda acompaña con profundo dolor el fallecimiento del padre del Prof. Matias Moreno Ruegan una oración en su memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Betty, Ema, Mercedes, Silvia, Angelica, Marta, Clarita, Pepa y Elsa participan su fallecimiento acompañando a sus familiares en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. No temas yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentare con la diestra de mi justicia, yo soy tu Dios quien te sostiene, no temas, yo te ayudo Isaías 41 10, 13. Griselda zuain y flia participa con dolor su fallecimiento y ruega consuelo para su esposa Doris , su hijo Matias , su madre Elsa y hermanos Mariel y Ricardo.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Sus compañeros de la Promo 77' del Colegio Santiago Apóstol y profesor Héctor Llugdar participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Walter y acompañan a su familia en este triste momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Propietarios y empleados de Transporte Santa Marta del Norte participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Osvaldo Atenor y familia acompañan en estos momentos de dolor, tristeza por la pérdida de este ejemplar hijo, esposo, padre. Recemos para que descanse en paz y tengan consuelo sus familiares.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Rubén Piñón, su esposa e hijos participan con profunda tristeza y acompañan a su familia en este momento, rogando a Dios por su descanso eterno. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. "Te fuiste en el momento menos esperado, dejaste un vacío tan grande en nuestros corazones, que nunca nada logrará llenar". Sus cuñados Luis y Raúl Vargas, sus respectivas esposas: Norma y Rosy participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su querida memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. "Bienaventurado los limpios de corazón porque ellos verán a Dios." Jorge Verón, Rosalía e hijos participan con profundo dolor su inesperada partida, acompañan y abrazan a su esposa Doris, su hijo Matías y a toda su flia. Servidor fiel, te extrañaremos en nuestra comunidad, por tu siempre disponibilidad en todas las actividades. Rogamos al Altísimo por tu eterno descanso.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Que brille para El la luz que no tiene fin. El grupo de nuestra Señora de la Dulce Espera de la Parroquia Cristo Rey y el Padre Gastón participa con profundo dolor el fallecimiento del Esposo de nuestra querida integrante Doris , su Mamá política Dora y Familia en este difícil momento de dolor por tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones por su querida memoria .

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Madre querida ya estás junto al Señor. 90 años de vida, vividos con humildad, solidaridad y mucha alegría. Nos dejas muchas enseñanzas. Una gran madre, esposa y abuela. Nos reconforta saber que nos acompañarás como un angel. Estarás siempre en nuestro corazón. Tu recuerdo estará siempre presente en nuestras vidas. Sus hijos Guillermo y Judith, sus nietos Antonella, Maxi, Leandro y Guadalupe.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Su hija Judith Goytea, Eduardo Alvarez, sus nietos Antonella y Maximiliano participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron velados en Serv. Norte Beneficios. Sus restos fueron sepultado en el Cementerio Jardín del Sol.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Su hijo Guillermo Goytea, Roxana Jozami, sus nietos Leandro y Guadalupe participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron velados en Norte Beneficios. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jadrín del Sol.

RUIZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus hijos Jorge, Andres, Alejandro, hijas politicas Lucrecia, Natalia, Lorena, sus nietos Lorenzo, Nacho, Valentino y demás familiares, sus restos seran inhumados en el cementerio parque de la paz 11:30hs, cob hamburgo, servicio realizado por NORTE BENFICIOS la plata 162 TEL 4219787.

SORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su esposo Jose David Alvarez, sus hijos Viviana, Gustavo y Elizabeth, sus nietos León, Alma, Ámbar, Luciano y Nahiara part. su fallec. Servicio realizado por CARUSO CIA. ARG. DE SEG-NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

SORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Amiga querida: es triste despedirte, pero me quedo con tantos lindos recuerdos de años de amistad compartidos Siempre te admiré por ser tan luchadora y amante de tu familia Te guardo en mi corazón y ruego consuelo para su esposo David , sus hijos Viviana , Gustavo y Eli y nietos.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su hermana Chocha participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su sobrino Federico Agüero y Flia participan con profundo dolor el fallecimiento de tía, madrina, y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Cristo la llamó para recibirle en su morada de luz y paz". María Elena Roja y flia participan con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria. Frías.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Hijos de Edmundo Martilotti: Frasquita, María Teresa, Edmundo y Felicitas y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a hermanos y demás familiares.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo, nuestro querido amigo Miguel y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. María Bravo Zamora de Espeche, sus hijos Raúl, Gustavo, José y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

GUISCAFRE DE CAMPOS, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 25/6/21|. Su sobrino Juan Antonio Guiscafre, sobrina política Marta Valdez, e hijos Romi y Juan, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

GUISCAFRE DE CAMPOS, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 25/6/21|. Participan con profundo dolor su partida, su cuñada Susana Sara Arias de Guiscafre, sus sobrinos, Faci, Emma, Carlos, Susi, Maga y Luis Guiscafre. Ruegan una oración para su eterno descanso.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Su tía Julia Nelly Leguizamón de Coronel, sus hijos: Negri, Ana María y Julio Alberto Coronel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus primos Ana María Coronel. sus sobrinos German y Álvaro Dieser despiden con profundo dolor su partida hacia el Reino de los Cielos y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Por tantos momentos compartidos desde niños, Jardín de Infantes hasta Secundaria más la amistad de nuestros padres, imposible no recordarte con cariño, querido Gugui. Ya gozas del reino celestial junto a tus padres y seres queridos. Descansa en paz. Chichi Quiroga y familia lo despiden con afecto y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Dr. Sebastián R. Saravia despide afectuosamente y con profundo dolor a su querido colega. Que el Señor le otorgue el descanso eterno.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. La Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido socio y colega. Acompañamos a su familia en este triste momento y rogamos oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. "Señor, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu felicidad y yo seguiré tus huellas" El hospital zonal de Fernández "Dr. Rudecindo del V. Cazzaniga, dirección, administrativo, profesionales del cuerpo médicos, técnicos, enfermeros, choferes, personal de cocina, mucamas, maestranza y auxiliares en general lamentan profundamente el fallecimiento del ex director Dr. "Gugi"; primera perdida de la planta de personal y lo despiden a un compañero profesional y ciudadano ilustre de Fernández y de la salud pública de la provincia. Que su alma descansé en la paz de Dios y que brillé para él la luz que no tiene fin.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Jorge Pappalardo, Verónica Santucho, sus hijos Ignacio y Mariano, participan con dolor su fallecimiento y lamentan la pedida de un profesional destacado de la comunidad, propulsor de notables iniciativas a través de distintas instituciones de las que formo parte destacando se en el Rotary Club de Fernández como movilizador de proyectos en materia de salud y educación. Descansa en paz estimado Ricardo. Elevamos una oración tu memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Desde Córdoba, su prima Negri y Moncho Cura participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Sus amigos Beti, Osvaldo Aranda y familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Rotary Club Santiago del Estero HUARMI participa con dolor su partida, recordándolo como un Rotario y ciudadano ejemplar.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. El Rotary Club de Fernández participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio fundador y ex presidente de la institución y hace llegar a sus familiares y amigos las más sentidas y cristianas condolencias. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Andrés Ernesto Dell Rosa, Ana Maria Russo, sus hijas Noelia y Andres Della Rosa con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Que tristeza tan grande no poder despedir a tantos seres queridos y amigos por esta pandemia que estamos pasando. Fuiste un gran colaborador en todos los ámbitos" Victoria Spampinato de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Elena Uliana de Martínez, sus hijos y nietos, despiden con inmenso dolor al querido Dr. Gugui. Queda en el recuerdo de su ex maestra la sincera amistad, sus dotes de gran maestro. Sus clases magistrales como practicante en 7º grado de primaria, cuando le daba temas de Anatomía, anticipando su naciente vocación por la medicina. Descansa en paz, querido Doctor, los brazos de Dios te esperan en el cielo.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Blanca Raed de Rafael y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su médico de cabecera y amigo personal. Rogando a Dios, nuestro Señor, por su descanso eterno que brille para él la luz que no tiene fin.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Te vamos a extrañar Dr. Gugui, descansa en paz. El Servicio de Laboratorio (Fernández), Bioquímicas María B. Ponce Romay, Ivana Landin Lobos, Técnicas María de los A. Paz y Marcia Corvalán participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Betty Romay de Ponce y sus hijos Roberto, Trici, Silvina y Ricardo participan con dolor el fallecimiento de su amigo Dr. Gugui. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Profesionales argentinos-árabes AL WATAN (La Patria) Sgo. del Estero, Argentina, despiden a su colega y amigo Dr. Ricardo Alberto Leguizamón, Premio Nacional UGARIT 2017, con gran dolor y alta estima, por su solidaria ética profesional y personal. Elevan oraciones a su memoria. Dra. Camila Mahmud de Brahim, Dr. Honoris Causa Alfonso Nassif, UNSE, Lic. Delia Torresi Massuh, Sra. Irma Ise de Velarde, Lic. Nelly Tamer, Prof. Univ. Lilian Jozami y Lic. Esp. Adela Chedid.

LOTO DE ARDILES, FLORENCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. Elena Uliana de Martínez y sus nietos José Luis y Sophia acompañan a su hija Silvana Ardiles en el dolor y en la oración. Rogando a Dios le dé el descanso en paz y la luz que no tiene fin.

PINELA DE PALAVECINO, NÉLIDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 22/06/21|. "Señor Jesús dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". María Elena Roja y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.