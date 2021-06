FÚNEBRES | 28 de junio del 2021

28/06/2021 - 02:18 Funebres

Fallecimientos

Rubén Humberto Paz

Pedro Leónidas Álvarez

Asdrúbal Roberto Peralta Jiménez

Norma Eufemia Sayago

Oscar Alberto Salvatierra (Clodomira)

Antonio Galván (Clodomira)

Saúl Néstor Salvatierra

Ángel Alberto Álvarez (Fernández)

Jonathan Marcelo Degano Díaz

José Manuel Cevilán

Miguel Ángel Espeche

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NORMA CASULLO DE CHAMORRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Economía CPN. Atilio Chara participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NORMA CASULLO DE CHAMORRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/21 y espera la resurrección.

Roberto Baraldo y familia acompañan en este doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Prof. OSCAR ALBERTO SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/21 y espera la resurrección.

"Chichito: hoy te despedimos con profunda tristeza. Tus recuerdos quedarán grabados en nuestros corazones. Fuiste un buen esposo, padre y abuelo. Recordaremos siempre tu generosidad, tu alegría y hermosos momentos compartidos en nuestra familia”. Su esposa Liz,sus hijos Emanuel, Franco y Pilo, su hija política Mely y su nietita Isabela participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SEGUNDO LIBORIO YSNARDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/21 y espera la resurrección.

El señor director general de Recursos Materiales, comisario General Daniel Félix Gutiérrez y compañeros de trabajo participan con dolor por el fallecimiento del padre de la cabo de Policia Ysnardez Graciela y acompañan afectuosamente a toda su familia, elevando una oración en su memoria.

RECORDATORIO

ANTONIO GUILLERMO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21

“Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará”. Su esposa Gladys Mendoza, sus hijos Guillermo, Daniela, Edith, Andrea, Cristina, Ezequiel, Carolina, Antonella y Mikaela, lo recuerdan con mucho dolor al cumplirse un mes de su fallecimiento.

RECORDATORIO

EFRAIN ALBERTO BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/6/19 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un aniversario de tu partida hacia los Cielos. No importa cuántos años sean. Nuestro agradecimiento y amor hacia vos sigue intacto. Nunca olvidaremos la gran persona que fuiste. Que Dios te bendiga donde estés. Tu esposa, hijos y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

HÉCTOR ALBERTO CÓRDOBA (CONCO)

(q.e.p.d.) Falleció: 26/06/2021

Quién pasó por nuestra vida y dejó luz resplandece en nuestra alma para toda la eternidad como vos, un ser especial que todos apreciaban por su auténtica amistad y su amigable forma de ser que te distinguía. Conquistando el cariño de tu familia y amigos como de todos aquellos que te conocían haciéndote famoso y querido por todos.

Vuela alto, muy alto Conco, no te fuiste de este lugar simplemente te mudaste para quedarte en el corazón de todos.

Tu hermana Nilda Córdoba de Fariña, tu hijo Jorge Córdoba, tus sobrinas Roxana Fariña, Karina Fariña y Yanina Fariña, tus sobrinos nietos Lautaro y Ana Paula, acompañan con profundo dolor su fallecimiento rogando oraciones en tu querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

JOSÉ ROBERTO HUARDENE (q.e.p.d.) Te fuiste con el Señor el 28/5/21.

Y aún nos cuesta aceptar tu repentina partida. Que el dolor de haberte perdido no nos quite la alegría de haberte tenido. ¡Gracias por tanto amor! Te llevaremos en nuestro corazón por siempre. Tu esposa Raquel y tu hijo Mauro ruegan una oración en su memoria al cumplirse un mes de su fallecimiento.

RECORDATORIO

JOSÉ ROBERTO HUARDENE (q.e.p.d.) Descansa en el Señor el desde el 28/5/21.

Guardaremos en nuestra memoria tu mejor sonrisa y vivirás por siempre en nuestros corazones. Tu hermano Luis, tu cuñada Silvia, tu ahijada Fátima, tus sobrinas Yesmín, Nahira, Abighail y Estefanía ruegan una oración en tu memoria, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO

JOSÉ ROBERTO HUARDENE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/5/21 y espera la resurrección.

“Hoy cumples un mes de tu partida al reino de los cielos. Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya estás junto a nuestro Padre Dios y nuestro hermano. Te recordaremos siempre. Sus hijos José Luis, Fernanda y Alejandra agradecemos profundamente todas las muestras de cariño acompañamiento y reconocimiento recibidos en el momento de tanto dolor, al Cont. Ayuch, Cra. Corona y a todos los compañeros de trabajo del Iosep, tía Marisa y flia, Club Central Córdoba, Marcela, sanatorio Central Banda, compañeros de trabajo de sus hijos del Ministerio de Educ. y Concejo Deliberante, empresa Norte Beneficios, cementerio Parque El Descanso, amigos y conocidos que sintieron su partida. Gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga!!! Elevamos oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

LUIS ERNESTO ZERDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/5/21 y espera la resurrección.

Querido Tito. Ya partiste a la Casa del Señor estoy segura tendras un lugar privilegiado en el Cielo al lado de tus seres queridos. Su esposa Olga, hijas, Florencia, Viviana y Rocio, sus hermanos Ángel y Rosi y demás familiares, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs. En la parroquia de Mailin, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

MANUEL ALBERTO MANSILLA q.e.p.d. Se durmió en el Señor el 28/06/1984 y espera la resurrección

Querido papá hace 37 años te fuiste al encuentro del Señor. Tu partida fue en silencio con la paz y la ternura en tu mirada. Reflejo sereno de quién ha entrado en el camino de la vida sin fin. Te fuiste con la alegría de quien ha cumplido hermosa misión sobre la tierra. Gracias Señor porque tenemos la certeza que está gozando de tu infinito amor de padre. Sus hijos Ana Carolina y Luis Alberto Mansilla; su hija política: Claudia Sosa; su nieta Emma y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria. Choya.

INVITACIÓN A MISA

MANUEL GREGORIO PESCE

(q.e.p.d.) Se durmió el 28/6/20.

Amor de nuestras vidas, hoy hace un año que partiste a la casa de tu Padre Celestial, no hay día que no te recordemos porque fuiste la luz de nuestro existir, gracias por habernos impregnado de tanto amor. Tu esposa Dalinda Rita Turbay, tus hijos Rosi y Guillermo, Marti y Ricardo, José Manuel, tus nietos Lautaro, Facundo, Ignacio, Agustin, Francis y Guadalupe invitan a la misa hoy a las 19.30 en Pquia. Santa Rita, al cumplirse un año de su partida. Te amamos y extrañamos mucho.

RECORDATORIO

MARIA YGNACIA CASTIÑEIRA DE PEREYRA (Chacha)

05/09/29 - 28/06/ 2020

A un año de su fallecimiento sus hijos, nietos, bisnieta y demás familiares la recordamos con mucho amor y rogamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

OVEJERO EDUARDO FÉLIX

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/6/20 y espera la resurrección.

Papá en el cielo hoy un pedacito de ti brillando en lo más alto ahora, eres un ser eterno para habitar al lado de nuestro Señor. A un año de tu partida te recordaremos con una misa hoy a las 19 hs en la parroquia María Auxiliadora.

RECORDATORIO

INÉS RENÉE REYNOSO DE NASSIF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/5/21 y espera la resurrección.

Mamucha: hoy se cumple un mes de tu partida al cielo. Te extrañamos mucho. Duele no verte, no poder abrazarte ni darte un beso, pero siempre estás presente. Mamá te llevamos en nuestros corazones, en cada palabra, en cada gesto y cada alegría.

Tu esposo Juan Carlos, tus hijas Lucrecia y Silvia y tu adorado nieto Augusto Jesús. Elevan oraciones al Altísimo para que su alma descanse en paz.

RECORDATORIO

SARA BEATRIZ SAYAGO DE MENTESANA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/6/21 y espera la resurrección.

Madre, yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas lo que parecía no importante son las que más invaden mi mente al recordarme, ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte, más comprendo que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso. Hoy estás cumpliendo tus 9 días de fallecimiento…. y como duele! Pero nos concentramos en tu bello recuerdo. “Te amaremos por siempre”. Tu hija Noelia, tu yerno Luis y tu nieto Nico, pedimos oración por tu eterno descanso.

RECORDATORIO

HÉCTOR SARIAGO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/6/17 y espera la resurrección.

Querido padre un día como hoy 28 de Junio del 2017, cerrabas tus ojos y te elevabas hacia otro lugar merecedor de tu presencia. Han pasado 4 años de tu partida y aun recuerdo tu última mirada y apretón de manos, diciéndome” Todo estará bien”. Todas las noches te busco en la mejor estrella y deseo el reencuentro en ese lugar mágico que se que te encuentras. Por siempre en mi corazón pido por tu eterno descanso y elevo oraciones en tu nombre. Luján.

ÁLVAREZ, PEDRO LEÓNIDAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus hijos Lorena, Marilin, hijos politicos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Cob.Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 TEL 4219787.

BISCELLI, ALICIA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. María Emma Caballero lamenta profundamente el fallecimiento de Alicia. Me quedan en el corazón sus enseñazas, su compañerismo, sus ocurrencias, su especial sentido del humor, su amor y dedicaión al trabajo. Elevo oraciones para ella y ruego resignación para toda su familia. Descansa en paz querida amiga.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus sobrinos Norma Carabajal de Ávila, su esposo Raúl Ávila, sus hijos Facundo y Maria Luján Ávila de Jerez y flia y Adriana Carabajal participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Norma. Que el Señor la reciba en sus brazos.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Teresita Amadey, sus hijas Cecilia y Patricia Lagar, hijos políticos Cristian Acosta y Mario Feijóo (h) y nietos, aocmpañan en este momento de dolor a toda la familia de Doña Norma, en especial a Anahí, Raúl, Carla, Mariano y Carina, siempre la recordarán por el gran amor que sentía hacia sus nietos y sobre todo por su generosidad. Ruegan oraciones por el descanso de su alma y por la pronta resignación de su familia.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Gustavo Sarquiz y familia participa su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Las amigas de pilates de las 9 hs de su hija Susana participan con dolor la partida de doña Normita a la casa del Señor, rogando para ella que brille la luz que no tiene fin y para nuestra querida Susy y su flia. una cristiana resignación.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Carlos G. Ferreiro, Susana Achaval e hijos participan su fallecimiento y acompañan Ramon, Susi y demás familiares en estos momentos de dolor. ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Remo Eduardo Terzano y familia, acompañan en el dolor a sus hijos especialmente al amigo Bochi.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. CP. Zulma Naser participa su fallecimiento, dejando un abrazo fraternal a sus hijos.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Los amigos de la juntada de los jueves, participan del fallecimiento de la mañana de su amigo Ramón y ruegan oraciones en su querida memoria. Enrique Bonacina, Blanca Ines Castiglione y flia participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Osvaldo R. Atenor y María Susana Nazar participan el fallecimiento de la mamá de sua amigos Ramón y Bochi y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento y acompaña a sus hijas Anahí, Susana y demás familiares en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Enrique Méndez, Marta Jensen de Méndez, sus hijos Ignacio, Pablo y Valeria, Florencia y Pablo, Juan y Coni y sus nietos participan su fallecimiento.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Integrantes de PEC (Protección al Enfermo Cardíaco) abrazan con mucho afecto a su amiga y compañera Anahí, ante la pérdida de su mamá. Ruegan oraciones para ella y consuelo para toda la familia.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Querida vecina estarás por siem`pre en nuestros corazones. Familia Nuri. Se ruega una oración en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Ema Sánchez de Carabajal y sus hijos Ale, Moni, Fernando y Dany y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Norma. Ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Patricia Delfabro y su hija Ana Manuela Simón participan con dolor del fallecimiento de la mamá de su querido amigo Bochi. Extienden sus condolencias a toda la familia y ruegan oraciones en su memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Rotary Club Santiago del Estero HUARMI participa con dolor su partida y acompaña a su hija Anahí y sus respectivas familias en estos momentos de profunda tristeza. Ruega oraciones en su querida memoria.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Chulo Pagani, su esposa Liz y sus hijos Luciana, Marianela Mauricio acompañan en este difícil momento a sus amigos Ramón, Bochi y sus respectivas familias.

CASULLO DE CHAMORRO, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar el fallecimiento de la señora madre de la Prof. Anahí Chamorro de Amadey, ex Rectora del Colegio Hermano Hermas de Bruijn. Espera para toda la familia Chamorro el pronto consuelo de la fe.

CEVILÁN, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus hijos Julio, José, h/pol, Ivana, sus nietos Sandra, José, Yonatan, y demás familiares participan su fallec. Su restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DEGANO DÍAZ, JONATHAN MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su esposa Romina Ovejero, su hija Naomi Rebeca, su madre Díaz Ligia Fernández, sus hermanos: Cristhofer Roy y Cristian Maximiliano, su cuñada Valeria More y Paula Rivas participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque el Descanso.EMPRESA SANTIAGO.

ESPECHE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su esposa María Micaela Orona, sus hijos Verónica, Natalia, Miguel Ángel, Franco, Cristian , Thiago, sus nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Héctor Arjona, Adriana Tenreyro y flia participan con profundo dolor del fallecimiento de su estimado vecino y ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz en el Reino Celestial.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus vecinos y amigos de siempre: Tessy Calvo de Montenegro, sus hijos Alfonso, Loly, Juan Cruz, Adriana, Pío. Itatí, Maxi y Darío y sus hijos politicos y nietos despiden con dolor al apreciado Chichí y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Remo Eduardo Terzano, junto a sus hijos Marcela, Analia y Remo Terzano Habra y familias, lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos tristes momentos.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Raúl A. Valladares, su esposa Alba Alicia Juárez y flia participan con profundo dolor la desapación física de un amigo de tantos años. Acompañamos a sus hijos con orciones en en este dificil momento.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Azucena F de Sayah Correa y flia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas y nietos en este momento de profundo dolor. Que así sea.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Lamentamos el fallecimiento del padre de nuestra querida amiga María Marta. Un abrazo a toda su familia en este difícil momento. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil, Luis María Nassif y Eugenia María Chedid.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. “Que brille para él la luz que no tiene fin”. Pepe, María Elena, Mili e Igna Pasté Kvapil, acompañan a sus hijas Cristina, María Marta, Carolina y sus respectivas flias en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GUIMARD, FEDERICO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus amigos Carlos Beltrán y Cristina, sus hijos Sergio y Laura, Caicho, Guillermo y Gustavo acompañan en el dolor a sus hijas, hijos políticos y nietos

PAZ, RUBÉN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su madre Elsa, su esposa Dominga, sus hijos Silvina, Eliana, Hector, hijos politicos, nietos Sofia, Lorenzo, hermanos Elsa, Carlos, Chiqui y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de tintina dto Moreno Cob Harmburgo. Servicio realizado por NORTE BENFICIOS la plata 162 TEL 4219787.

PERALTA JIMÉNEZ, ASDRÚBAL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus padres Pirula, Mico, su esposa Romina, sus hijos Martina, Candela, Brenda, hermanos, tíos, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Cob. Norcen. Servicio realizado por NORTE BENFICIOS La Plata 162 TEL 4219787.

PHIPPS, PILAR LEONOR PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. "La tristeza ocupa el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerla y compartir con ella momentos de nuestra vida". Fue un ejemplo de persona y profesional. Cumplió con su misión en este mundo y su recuerdo está vivo entre nosotros. Lic. Stella Bernasconi, Ma. Mercedes Barraza y José Galván, Mercedes Férez, Ricardo Echenique, Liliana Ruiz, Mamina y Mirta Coronel, María Laura Pece, Graciela Ramírez, Teresa Salto, Pedro Barraza, Adolfo Gutiérrez, Roberto Coronel y demás ex compañeros docentes y administrativos de escuela de Comercio Prof. Antenor Ferreyra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Raquel y demás familiares, rogando a Dios les de fortaleza para enfrentar este penoso momento. Elevamos oraciones en su memoria. Descansa en paz y hasta siempre Pilari.

PHIPPS, PILAR LEONOR PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". La comisión directiva del centro de Jubilados Lazos de Amistad, lamenta profundamente la partida al cielo de nuestra querida Leonor, que Dios la tenga en su gloria por siempre y de fuerza a su familia para superar este momento de dolor. Descanse en paz amén.

PHIPPS, PILAR LEONOR PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Participan de su fallecimiento Rubén Pikaluk, su esposa Patricia Nabac y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, y acompañan a su hija Raquel y flia y a su amado esposo Félix, en estos difíciles y tristes momentos, que brille para ella la luz que no tiene fin. Descansa en paz querida Leo. Ruegan oraciones en su memoria.

PHIPPS, PILAR LEONOR PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Nora Zapata , Raúl Martín y sus hijos: Romina, Agustina y Francisco, participan su fallecimiento y acompañan con dolor a su esposo e hijos.

PONCIO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su hijo Manuel Roberto y sus nietas Agustina y Rosario despedimos con mucho cariño y amor a nuestro querido padre y abuelo Manuel. Que descanses en paz. Siempre en nuestro corazón.

PONCIO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Su hermano Luis. Ruega oraciones en su memoria.

QUIÑONES, ARGENIMA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus hijos Ada, Norma, Gustavo, Gulli, Dante, Julio, Soledad, Mari, Cristina, Mariana, Daniela, Alejandro, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cem jardin del sol. servicio realizado por NORTE BENFICIOS la plata 162 TEL 4219787.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su sobrina Elsa Ruiz e hijos Christian, Daniela, Franco y Sebastián y sus hijos Lautaro, Baltazar, Ian, Catalina y Magnolia, participa en su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este difícil momento.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Querida amiga Graciela y flia, me uno en oración por el eterno descanso de Blanquita la "reina madre" que nos acompañó en tantos momentos quecompartimos. Te abrazo a la distancia y te prometo pronto estar con vos. Edith Maldonado con su esposo Frank y sus hijas María Bendicta y María Guillermina con sus respectivas flias. "Te queremos y oraremos por el feliz encuentro con el Señor de señora madre.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Personal directivo, docente, de maestranza y comunidad educativa de la Escuela Nº 837 Ing. Manuel Gallardo de la localidad del Zanjón, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la ex-directora del establecimiento escolar Sra. Graciela Tagliapietra de Balderrama. Rogamos una oración en su memoria.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigas y colegas Gladys Isabel Diaz y Josefina Maxcedso Ruiz de Sereno y sus respectivas flias, acompañan a su hna. Beti en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su querida memoria.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Brille para ella la luz que no tiene fin. Participan en su fallecimiento con profundo dolor su hermano y su esposa Rogelio F. Ruiz (Coco) y Ángela Zabala (Lita). Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ DE TAGLIAPIETRA, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Brille para ella la luz que no tiene fin. Participan en su fallecimiento con profundo dolor su hermano y su flia., Rogelio Ruiz, Ángela Zabala de Ruiz, Elsa Ruiz y Rubén Ruiz. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, SAÚL NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su esposa Elvecia Azucena Paz, sus hijos Marcelo, Mariano, Hugo, Juan, Carlos, Nolberto, Emilio participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Rodeo de Soria. EMPRESA SANTIAGO.

SALVATIERRA, SAÚL NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Juan J. Mema (Choly) y flia despiden con profundo pesar a su querido primo hermano. Los sones de su maravillosa Música, permanecen latentes a nuestros corazones. Acompañamos en el dolor a nuestra familia Salvatierra Soria.

SALVATIERRA, SAÚL NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Ana María, Jorge Lionel, Ricardo y Alicia Mema y flias despiden con profundo pesar a su querido tío. Acompañamos en el dolor a nuestra familia Salvatierra Soria y elevamos oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, PATRICIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el27/6/21|. Sus padres Nazario (Beco), Sara, su esposo José, sus hijos Patrica, Camila, Brisa, Benjamín, Emanuel, hijos políticos, nietos Pricila, Thiago, Amba, Luhana, Enoc, Bauti, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad. Servicio realizado por NORTE BENFICIOS la plata 162 TEL 4219787.

SAYAGO, NORMA EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Sus hijos Rodolfo, Ariel, Eugenia y Mario, sus nietos, hermanas y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán y nomás hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SOSA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/21|. "Yo en Dios tengo mi gozo, bendice a Dios alma mia". Gladys H. de Contreras y flia, participan apenados el deceso de su primo político y oran por su eterno descanso y ruegan al Señor por la cristiana resignación de su esposa Charo y su flia.

YSNARDEZ, SEGUNDO LIBORIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su esposa Rosa Bravo, sus hijos Roxana, Daniel, Claudio, Graciela,Elisa, Diego, Pablo, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy horas de la mañana en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por NORTE BENFICIOS. La Plata 162 TEL 4219787.

BEJARANO, MARIO OSCAR Ing. Ftal.(q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. A un mes de tu partida a la Casa de Dios, rogamos Él nos dé consuelo para aceptar tan dolorosa ausencia y ofrecemos oraciones por la paz de tu amada alma. Su esposa Alicia Farana, sus hijos Nicolás y Julieta invitan a la misa virtual de las 20 hs que se ofrecerá mañana en la iglesia San José del Bº Belgrano.

BEJARANO, MARIO OSCAR Ing. Ftal.(q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. "No alientes tu soledad con días vacíos, sino llena cada hora de manera útil, extiende tu mano para confortar y dar ánimo y en cambio, yo te confortaré. Y nunca, nuca tengas miedo de morir porque yo estaré esperándote en el cielo. San Agustín. Su hermana Alicia Bejarano, hno. Político Marcelo Oller, sus sobrinos Andrés y Lourdes y flias, elevan oraciones por su amada alma e invitan a la misa virtual de las 20 hs en la iglesia San José del Bº Belgrano por cumplirse un mes de su partida al seno de Dios.

ABRAHAM, BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Benjamín, me dejaste sin que te dieras cuenta y cuanto dolor! Ese fue el mejor premio que sacaste pero sé que descansas y de allí me cuidaras. Descansa en Paz! Su hermana Raquel, sobrinos, su cuidadora, agradecen a amigos, vecinos, compañeras de trabajo, quienes de una u otra manera estuvieron presentes en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria, al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial.

BEJARANO, MARIO OSCAR Ing. Ftal.(q.e.p.d.) Falleció el 28/5/21|. Se cumple un mes de tu partida a la Casa del Señor pero el dolor profundo dolor que nos quedó como familia nunca sabrá contarse en días, ni en meses, ni en años. Quedará atrapado en lo inexplicable del tiempo que como humanidad atravesamos, sin consuelo; sin palabras que nos alivien. Fuiste un ser maravilloso: esposo, padre, hijo, hermano, cuñado, tío, amigo ejemplar. Profesional y trabajador, honesto, luchador incansable y forjador de sueños y proyectos; te diste tiempo para seguir estudiando una maestría y nos llenabas de orgullo con tus logros. Grabados en nuestra memoria, y la del corazón, que es más memoria todavía, quedan tu sonrisa de hombre bueno, tu abrazo apretado y confiable y tu palabra justa y contenedora. Te fuiste, hijo; sólo un pedido te dejo: guárdale un lugar pegado al tuyo en el cielo a esta madre que te llora casa día. Agradezco en mi nombre y en el de toda la flia. a todas las personas que de una u otra manera nos acompañaron y les pido una oración por su alma hermosa. Descansa en paz hijo mío. Te amo. Tu madre Mercedes.

CANLLE, MAFALDA FILOMENA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, su esposo Roque, sus hijas Ana, Viviana, Carola y María Soledad, hijos políticos, nietos y demás familiares agradecen a todos los que de una forma u otra los acompañaron en este doloroso momento, ruegan oraciones en su memoria. "Vivirás etermente en los corazones de los que te amamos" .

CANLLE DE DÍAZ, MAFALDA FILOMENA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Como las ramas de un árbol crecemos en diferentes direcciones pero nuestra raíz es una sola, pero unidos por una misma raíz y nos duele mucho desraizarnos. Ex compañeras de su hermana Nelly y flia. acompañan en esta gran perdida. Mabel, Chini, Carmen, Toty, Lilian y Lorey desean paz y resignación.

COMÁN DE LEGUIZAMÓN, CARMEN DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/11|. A 10 años de tu partida, tu esposo e hijos te mantenemos viva en nuestros corazones. Invitamos a familiares y amigos a rezar en su amada memoria al cumplirse 10 años de su fallecimiento.

GEREZ, LEONCIO DESIDERIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/98|. Al cumplirse 23 años de su fallecimiento, tus hijos Margarita, Mary, Marta y Hugo y demás fliares. te recuerdan y elevan oraciones en tu memoria.

MALDONADO, CARLOS ELVIDIO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Primo querido, fue tan grande la sorpresa, al enterarnos de tu partida al Reino Celestial, que quedamos destrozados. Le pedimos al creador, que te reciba con los brazos abiertos, ya que en tu pato terrenal, fuiste una consejero de tantos almas, y con tu sabias palabras, brindabas una pronta resignacion, a tus semejantes. Resignacion, que necesita tu esposa Mecha y sus hijos Chiqui, Patricia y Dario con sus respectivas flias., al cumplirse 9 dias de su fallecimiento, rogamos una oración en su querida memoria. Tu primo Lito Salazar, su esposa Sara y sus hijos María de los Ángeles y Luis César, jamas te olvidaran.

ROJAS PAZ, IRMA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. A los nueve días de tu partida te recordamos, te extrañamos y elevamos oraciones por vos, querida tía Pirula. Tu familia que te quiere Juan, Clary, Juanjo y Ale.

UÑATES DE PERALTA, HORTENCIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. A 9 días de tu partida queremos recordarte de la mejor manera... siempre recibiéndonos con tus mimos, tus consejos y tus ricas comidas. ¡Gracias por malcriarnos y querernos tanto! Te vamos a extrañar mucho. Tus nietos Emilia, Héctor, María, Álvaro, Augusto, Paula, Jere y Bauti que te aman y siempre te llevaran en el corazón.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Guido Gallego, Cristina Rucheli y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. Mirta Musso de Gallego y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Ana María Ruiz acompaña a su esposa Doris e hijo y flia en este momento de inmenso dolor. Que Dios consuele y fortalezca sus corazones. Eleva oraciones en su querida memoria.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Luis Arismendi, María Yazbec Jozami, sus hijos Matías, Gastón, Facundo, Xiomara y Flor lamentan el fallecimiento de doña Betty, acompañan en el dolor a sus hijos y nietos.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Olga D'onofrio, sus hijos Eduardo, Analia y Ricardo y familia, participan su fallecimiento y despiden a la querida Betty. Elevando oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Analía Álvarez y Mario Falco, sus hijos Daniel, Nicolás y Agustín, participan su fallecimiento. Elevando oraciones en su memoria. Que en paz descanse.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Elio Edgardo Falco, su esposa Rosa María Manfredi de Falco, sus hijos Rosita y Pedro Raineri, Adriana y Federico Sanz, Mario y Analía Álvarez, Elio y Gabriela González, Fernanda Falco y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Betty y acompañan a sus hijos y nietos rogando por su eterno descanso en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que descanse en paz.

ORTIZ VDA. DE GOYTEA, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 25/6/21|. Pico Caporaletti, Graciela Caporaletti , Pelada Caporaletti y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Bety y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

RUIZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su tío Oscar Humberto Ruiz e hijos: Silvia, Oscar, Ana María, Graciela y respectivas flias., despiden con inmenso dolor a la amadísima Chini. No hay muerte cuando se ama de verdad ...Vivirás eternamente entre nosotros!

RUIZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Sus compañeras del Colegio de Belen la despiden con mucho dolor.Ruegan oraciones en su memoria.Resignacion y consuelo para su flia. Te extrañaremos Chini.

RUIZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno". Su amiga Mirta L. de Pagani, sus hijos Héctor, Adriana y Carlitos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

RUIZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Su consuegro Carlos A. Pagani y sus hijos Nicolás y Lorena y respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

RUIZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Héctor O. Pagani, Greysi y sus hijos Andrea, Álvaro y Franco y respectivas familias acompañan en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

RUIZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Adriana B. Pagani, José Alberto Ramos e hijas Melissa Fadel Pagani y Alexandra Fadel PAgani y respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Amiga querida:es triste despedirte , pero me quedo con tantos lindos recuerdos de años de amistad compartidos Siempre te admiré por ser tan luchadora y amante de tu familia Te guardo en mi corazón y ruego consuelo para su esposo David , sus hijos Viviana , Gustavo y Eli y nietos Su entrañable amiga Griselda zuain y flia.

SORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Con profundo dolor despedimos a la querida Mirta y acompañamos a su esposo David, sus hijos Viviana, Eli, Gustavo y sus amados nietos en este triste momento. María Teresa Casará de Eberlé, sus hijos Mariano y Susana Checco, José y Natalia Bravo Soria, Lili y Gustavo Panario y Luciano Eberlé, y sus nietos ruegan oraciones en su querida memoria.

SORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Luciano Adolfo Eberlé y sus hijos Luciano Agustín, María Pía, María Constanza y María Lujan participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida abuela Mirta de su hijo Luciano Agustín. Rogando a Dios, nuestro Señor, por su eterno descanso y que brille para ella la luz que no tiene fin.

SORIA, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Despido con un inmenso dolor a una gran mujer, a una luchadora sin límites y una verdadera amiga que estuvo presente en los buenos y en los malos momentos y por eso, doy gracias a la vida por todo lo compartido con ella. Descansa en paz y con la certeza que te fuiste con tu misión cumplida. Bendice desde donde estés a tu amada familia, a tu querido David, a tus hijos: Vivi, Eli y Guatavo y a tus nietos. Te despedimos con gran cariño. Chiqui Habra y sus hijos: Mariano, Gonzalo, Inés, Belén y Huerto y sus respectivas familias.

MIRANDA, SONIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Te fuiste en un vuelo sin retorno con una paloma al encuentro del Señor, desde el infinito cubre con tus alas porque eres un ángel que cuidarás a tu esposo e hijitas y toda tu familia. Joven, hermosa te fuiste de este mundo cruel en un instante. Descansa en paz. Tu esposo Abel E. Martinez, tus amadas hijitas Marlyn, Mayten y Maviluz, tu madre, hermanos, abuela, madre política, hermanos políticos, sobrinos y demás fliares. invitan a la misa que se oficiará hoy lunes 28/06/21 a las 20:30hs en la Parroquia Santiago Apóstol, para rogar por el eterno descanso de tu alma. Chau Sonia!!!, no adiós, que brille para ti la luz que no tiene fin.

ÁLVAREZ, ÁNGEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su esposa Gallardo Aída, sus hijos Ángel, Elisa, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). Cob Caruso Cia Arg de Seguros.S.A. Servicio realizado por NORTE BENFICIOS. La Plata 162 TEL 4219787 .

GALVÁN, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su esposa Chocha, sus hijos Javier, Mario, Tachi, hijos políticos Lorena, Natalia, silvina, nietos, hermanas Chabela, Domi, Cristina y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Cob Caruso Cia Arg de seguro. S.A. Servicio realizado por NORTE BENFICIOS.La Plata 162 TEL 4219787.

GÓMEZ DE ESPECHE, LYDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. La promoción 1971 de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su compañero "Miky". Elevan oraciones en su memoria. Frías.

LEGUIZAMÓN, RICARDO ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/21|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profunda tristeza el fallecimiento del estimado Dr. Ricardo Alberto Leguizamón, destacado profesional de la ciudad de Fernández, reconocido socio del Rotary Club, y colaborador de la UCSE. Que el Señor de la Vida reciba en su gloria a una excelente persona que hizo mucho por su comunidad.

PÁEZ, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/06/21|. Desde Bs. As. su hijo Horacio Páez, su nieto Nené, participan con profundo dolor su fallecimiento, piden al Señor perdón a sus pecados y brazos abiertos para recibirlo y tenerlo a su lado. Oraciones en su memoria. Frías.

PÁEZ, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/06/21|. Su hermana Bety, su cuñado Paulino, sus sobrinos Marcelo, Liza, Luís y Mónica participan su partida a la casa del Señor donde descansa en su paz. Ruegan oraciones a su memoria. Frías.

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su esposa Liz, sus hijos Emanuel, Franco, Enzo, nietos Isabela, Máxima y demás familiares participan dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Esperanza. Serv. Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su hija politica Melani , sus hijas Isabella y Maxima participan con profundo dolor su fallecimiento . Ruegan oraciones en su querida memoria

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Señor, dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Su madre Aida Leiva y su hermana Nini participan con gran dolor su partida al Reino de los Cielos. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su hermano Ahio, su esposa Alicia y sus sobrinos Manu y Luciano participan con gran pesar su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso en paz.

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Descansa en paz Chichito. Siempre te recordaremos por ser una bellisima persona, un buen amigo y vecino". Sus vecinos Omar y Maria y sus hijos Mily, Nacho , Martín y Aldana acompañan a su familia en esta difícil situación. Ruegan una oración en su memoria.

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Descansa en paz amigo,siempre te recordaremos." Emilio Alvarez, Nilda Aguirre, sus hijos Alejandra y Claudio ,Soledad Chaparro acompañan a su vecina Liz y flia. en este dificil momento . Ruegan una oración en su memoria.

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Brillarás siempre estés donde estés porque eras una verdadera estrella que iluminabas en cada rincón. Te recordaremos siempre cuñado de mi alma". Su cuñada Silvina, su esposo Omar y sus sobrinos que lo aman Morena y Santino participan con con gran dolor su fallecimiento

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su cuñado Silvio, su esposa Gabriela y su sobrino Blas participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.Elevan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su cuñado Fredy, su esposa Claudia y sus sobrinos Barbi, Fiorenza y Delfina participan con gran pesar su partida al Reino Celestial y que sus restos fueron inhumados en Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. Su cuñado Adrián, su esposa Victoria y sus sobrinas Emma y Mia participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio L a Esperanza de Clodomira.

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/21|. "Te has ido de este mundo, pero no de nuestros corazones y nuestros recuerdos. Tu corazón aún vive en el nuestro.Siempre te recordaremos yerno querido". Sus suegros Cachona Suarez y su esposa Marta López participan con inmenso dolor su fallecimiento .

LOBO, CRISTÓBAL ELVIDIO (Chuncho) (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/14|. Es un aniversario más que suma tu partida, sigo pensando que una parte de mí se fue contigo, pero al recordar tus viviencias llenan mi ser para continuar por la vida. Algún día nos volveremos a ver. Te extrañamos mucho. Tu recuerdo sigue vivo en nuestros corazones. Tu esposa Pichona, tus hijos Silvia, Negro, Hugo, Fernanda, Lucas y sus respectivas familias, lo recuerdan al cumplirse 7 años de su partida.